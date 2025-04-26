أفضل 10 بدائل لـ Peoplebox AI لإدارة الأداء

Peoplebox AI هو خيار شائع بين فرق الموارد البشرية والقادة الذين يسعون إلى تبسيط تتبع الأهداف وإدارة أداء الموظفين.

ولكن إذا كنت تقرأ هذا، فمن المحتمل أنك تبحث عن شيء مختلف — أداة يسهل على فريقك استخدامها من اليوم الأول، وتتكامل بسلاسة مع برامج الموارد البشرية الحالية لديك، أو تتيح لك تخصيص OKRs وعمليات مراجعة الأداء.

يؤثر اختيار منصة إدارة الأداء المناسبة بشكل مباشر على مدى مشاركة فريقك وإنتاجيته.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل 10 بدائل لـ Peoplebox AI لمساعدتك في تحديد أهداف واضحة وتتبع الأداء بسهولة وتعزيز إنتاجية الفريق.

لنبدأ ونجد البديل المثالي لفريقك.

ما هو Peoplebox AI؟

Peoplebox AI هي منصة برمجية لإدارة الأداء مصممة لتبسيط كيفية قيام الفرق بتحديد الأهداف وتتبعها وتحقيقها. وهي مصممة حول الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، مما يسهل على قادة ومديري الموارد البشرية رؤية التقدم الذي تحرزه فرقهم في الوقت الفعلي.

فيما يلي الميزات البارزة لـ Peoplebox AI:

تسجيلات دخول تلقائية، والتي تجمع التعليقات والتحديثات المستمرة دون متابعة يدوية

لوحات معلومات لتحديد الأهداف توضح كيفية ارتباط أهداف كل عضو في الفريق بأولويات الشركة بشكل عام

التكامل مع أدوات مثل Slack و Microsoft Teams و Jira و Google Workspace، بحيث يمكن للمديرين والموظفين تتبع التقدم مباشرة من سير عملهم اليومي

قدرات الذكاء الاصطناعي للتعرف بشكل استباقي على المشكلات أو المخاطر المحتملة في بيانات الأداء وتحقيق الأهداف، حتى يتمكن المديرون من اتخاذ الإجراءات المبكرة والحفاظ على الأهداف على المسار الصحيح

قيود Peoplebox AI

على الرغم من أن Peoplebox AI يوفر ميزات قوية لإدارة الأداء، إلا أنه يأتي مع بعض القيود، بما في ذلك التخصيص المحدود.

إعداد أهداف معقدة: قد يكون إعداد أهداف رقمية أو متداخلة أمرًا مربكًا، حيث غالبًا ما يكون المستخدمون غير متأكدين من كيفية تحديد الأهداف أو المقاييس

صعوبة تعديل الأهداف: تعديل النتائج الرئيسية والنتائج الفرعية ليس أمرًا بديهيًا

واجهة مستخدم قديمة: الواجهة تبدو بطيئة ومزدحمة، مع وجود عدة أزرار "إنشاء هدف" ومسارات تنقل غير واضحة عبر الأقسام المختلفة

ثغرات في سير العمل في المراجعات: لا توجه المنصة المديرين بشأن تسلسل المهام أثناء المراجعات الفردية وتقييمات المواهب، مما يجعل من الصعب تحديد أولويات الإجراءات

تكامل محدود: يتوفر التكامل مع أدوات خارجية مثل Slack و Microsoft Teams، ولكنه قد يكون غير متسق، ويحتاج أحيانًا إلى تتبع يدوي

التقارير الأساسية والأتمتة: خيارات إعداد التقارير محدودة، مع قدرة محدودة على تخصيص الحقول أو أتمتة جمع البيانات أو إنشاء رؤى تفصيلية

لا يوجد تطبيق للهاتف المحمول: لا يمكن للمستخدمين إكمال عمليات تسجيل الدخول أو تحديث التقدم من جهاز محمول، مما يحد من المرونة في العمل عن بُعد أو التحديثات السريعة

إشعارات مربكة: نظام الإشعارات يفتقر إلى التخصيص، مما يتسبب في تكرار التنبيهات وتشتيت الانتباه دون داعٍ

إذا كانت هذه التحديات مألوفة لك، فالخبر السار هو أن هناك منصات أخرى يمكنها تلبية احتياجاتك بشكل أفضل. دعنا نلقي نظرة سريعة على بعض أفضل البدائل لـ Peoplebox AI.

نظرة عامة على بدائل PeopleBox AI

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp ClickUp Goals و ClickUp Brain وقوالب OKRs وتكامل أدوات الموارد البشرية والمزيد تتبع الأهداف وتعاون الفريق في تطبيق واحد إصدار أساسي مجاني Lattice تقييمات الأداء، وأهداف OKR، واستطلاعات المشاركة، وخطط النمو، وتحليلات الموظفين إدارة الأداء المتكاملة ومشاركة الموظفين يبدأ من 11 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا Leapsome تقييمات الأداء، وأهداف OKR، ومسارات التعلم، والاستطلاعات، والرؤى إدارة الأداء التي تركز على التطوير أسعار مخصصة 15Five تسجيلات أسبوعية، قوالب فردية، ملاحظات، تقدير، وتدريب المديرين تغذية راجعة مستمرة للأداء 1:1 تبدأ من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم WorkBoard لوحة معلومات OKRs، والتحقق الأسبوعي، وتخطيط الاستراتيجية إدارة OKR على مستوى المؤسسة أسعار مخصصة Betterworks تتبع الأهداف، وتقارير CFR، والمراجعات، ولوحات المعلومات، وتكامل أنظمة معلومات الموارد البشرية إدارة الأداء المرنة أسعار مخصصة PerformYard دورات مراجعة مخصصة، وتغذية راجعة مستمرة، ومواءمة الأهداف عمليات مخصصة لمراجعة الأداء يبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Culture Amp استطلاعات المشاركة، ومراجعات الأداء، وخطط التطوير، وتقارير المقارنة المعيارية ملاحظات الموظفين وثقافة الشركة أسعار مخصصة BambooHR سجلات الموظفين ومراجعات الأداء وتتبع الإجازات وتقارير الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية وتتبع الموظفين أسعار مخصصة Gusto أدوات أتمتة الرواتب وإدارة المزايا والتأهيل ومراجعة الأداء إدارة الموارد البشرية والرواتب للشركات الصغيرة أسعار مخصصة

أفضل بديل لـ PeopleBox AI للاستخدام

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الأهداف والتعاون الجماعي في تطبيق واحد)

جرب ClickUp لفرق الموارد البشرية جرب ClickUp لإدارة الأداء وتتبع الأهداف في تطبيق واحد شامل

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يساعد الفرق على إدارة المهام وتتبع الأهداف وتحسين التعاون في مكان واحد. يتيح للمستخدمين تحديد أهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم في الوقت الفعلي وتحديث الأهداف تلقائيًا بناءً على إنجاز المهام.

باستخدام ClickUp Goals، يمكن للفرق تقسيم أهداف الشركة إلى أهداف أصغر، وتعيينها للأفراد، ومراقبة أداء الموظفين وفقًا للمواعيد النهائية. يمكن للمستخدمين أيضًا أتمتة إنشاء الأهداف باستخدام ClickUp Brain، وهو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء OKRs استنادًا إلى المهام والأنشطة الموجودة في مساحة العمل.

استخدم ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp لكتابة OKRs ومراقبة الأداء

يتكامل ClickUp مع أدوات الموارد البشرية الشائعة ويوفر قوالب لتبسيط عملية إدارة الأداء. تساعد قوالب OKR على وجه الخصوص الفرق على تنظيم أهدافها ومواءمتها بسهولة. إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام لإنشاء أهدافك، يمكن أن توفر لك أمثلة OKR هذه نقطة انطلاق واضحة.

على سبيل المثال، يتيح لك قالب ClickUp OKRs إعداد OKRs وتتبعها بطريقة منظمة ومباشرة. يمكنك استخدامه لإنشاء نهج منظم لوضع OKRs وتتبعها عبر الفرق، مما يحافظ على توافق الجميع مع أهداف الشركة.

احصل على نموذج مجاني راقب الأداء وتتبع التقدم باستخدام نموذج ClickUp OKRs

يمكن لفرق الموارد البشرية تبسيط تقييمات الموظفين باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام تجمع التعليقات والتقييمات وخطط التطوير في مكان واحد، مثل قالب مراجعة الأداء ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بالتقييم والتوثيق والتخطيط أثناء التنقل باستخدام نموذج مراجعة الأداء من ClickUp

باستخدام ClickUp Dashboards، يمكنك إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتصور مقاييس الأداء وحجم عمل الفريق وتقدم OKR في الوقت الفعلي. تساعد هذه التقارير فرق الموارد البشرية على مراقبة دورات التغذية الراجعة ومراجعة الإنجاز ومواءمة الأهداف في لمحة سريعة دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو الأدوات.

أفضل ميزات ClickUp

الأهداف: حدد أهدافًا قابلة للقياس، وقسمها إلى غايات، وعيّن المسؤولين عنها، وتابع التقدم تلقائيًا بناءً على إنجاز المهام.

ClickUp Brain: استخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد OKRs تلقائيًا من أنشطة مساحة العمل الخاصة بك، مما يساعد الفرق على توفير الوقت والحفاظ على الاتساق في تحديد الأهداف

التكامل: قم بتوصيل ClickUp بأدوات مثل Slack و Microsoft Teams و Google Workspace لتحديث المهام والأهداف دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن المنصة مربكة بسبب عدد الميزات

قد يكون هناك منحنى تعلم حاد للمستخدمين الجدد الذين ليسوا على دراية بسير العمل القابل للتخصيص

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

أعجب هذا المراجع في G2 بحقيقة أن ClickUp هو حقًا التطبيق الشامل للعمل:

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام، والمستندات، واللوحات البيضاء، وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء.

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام والوثائق واللوحات البيضاء وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء.

💡نصيحة احترافية: للحصول على نظرة فاحصة على إنتاجية الموظفين وسير العمل، اطلع على دليل برامج مراقبة الموظفين

2. Lattice (الأفضل لدمج مصادر التغذية الراجعة المتعددة في إدارة الأداء)

عبر Lattice

Lattice هي منصة لإدارة الأفراد تساعد المؤسسات على إدارة تقييمات الأداء والأهداف والتعليقات ومشاركة الموظفين في مكان واحد. توفر للمديرين وفرق الموارد البشرية الأدوات اللازمة لمواءمة الأهداف الفردية مع أولويات الشركة، وإجراء دورات تقييم منظمة، ودعم نمو الموظفين من خلال خطط تطوير مخصصة.

يمكن لفرق الموارد البشرية أيضًا جمع التعليقات وقياس المشاركة من خلال استطلاعات مدعومة بالبحوث، ثم استخدام تحليلات الأشخاص في الوقت الفعلي لتحويل الرؤى إلى إجراءات. يوفر Lattice سير عمل مرنًا يمكن تخصيصه ليناسب هياكل وعمليات الفرق المختلفة.

أفضل ميزات Lattice

تقييم الأداء: تعليقات الذات والزملاء والمديرين في دورات تقييم قابلة للتخصيص

الأهداف و OKRs: تتبع واضح ومواءمة للأهداف عبر الفرق والمؤسسة

استطلاعات المشاركة: قوالب مدعومة بالبحوث لقياس المشاركة وتحسينها

خطط النمو: خطط تطوير منظمة مصممة خصيصًا لتلبية الأهداف المهنية الفردية

تحليلات الأفراد: رؤى في الوقت الفعلي لتحسين عملية اتخاذ القرار

قيود Lattice

قد يستغرق الإعداد والتخصيص بعض الوقت، خاصةً في حالة سير العمل المعقد

قد يبدو التنقل بين الوحدات أقل سهولة للمستخدمين الجدد

أسعار Lattice

إدارة الأداء (تشمل المراجعات، والمقابلات الفردية، والأهداف، وأهداف OKR): 11 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

نظام إدارة الموارد البشرية الأساسي (يشمل سجلات الموظفين والتأهيل وسير العمل): 10 دولارات أمريكية/مقعد/شهر إضافات:

المشاركة: +4 دولارات أمريكية/مقعد/شهر

الرواتب: +6 دولارات أمريكية/مقعد/شهر

تتبع الوقت: +2 دولار/مقعد/شهر

تقييمات وتصنيفات Lattice

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lattice؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Lattice:

لقد أحدثت Lattice تغييرًا جذريًا في طريقة تعاملنا مع إدارة الأداء والتطور الوظيفي والتغذية الراجعة المستمرة.

لقد أحدثت Lattice تغييرًا جذريًا في طريقة تعاملنا مع إدارة الأداء والتطور الوظيفي والتغذية الراجعة المستمرة.

3. Leapsome (الأفضل لإدارة الأداء التي تركز على التطوير)

عبر Leapsome

Leapsome هي منصة شاملة لتمكين الأفراد تربط بين إدارة الأداء ومشاركة الموظفين والتعلم. وهي مصممة لمساعدة الفرق على النمو من خلال التغذية الراجعة المنظمة وتتبع الأهداف بوضوح وخطط التطوير المخصصة.

يتيح Leapsome للشركات إجراء تقييمات للأداء وأتمتة دورات التغذية الراجعة وتحديد أهداف OKR وتتبعها وإطلاق استطلاعات المشاركة. يمكن للمديرين وفرق الموارد البشرية أيضًا إنشاء مسارات تعليمية ودمجها في خطط النمو، مما يضمن حصول الموظفين على الأدوات التي يحتاجونها لتطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.

أفضل ميزات Leapsome

تقييم الأداء: قم بإعداد تقييمات ذاتية وتقييمات الأقران وتقييمات المديرين بسهولة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. يمكنك أيضًا إعداد الموظفين ببعض نصائح تقييم الأداء لجعلهم يشعرون بمزيد من الثقة

الأهداف و OKRs: تتبع أهداف الأفراد والفرق والشركة من خلال تحديثات التقدم التلقائية.

مسارات التعلم: أنشئ برامج تطوير منظمة مرتبطة مباشرة بأهداف الأداء. إذا كنت تخطط لوضع خطط نمو مخصصة للموظفين، يمكن أن تساعدك قوالب خطط التطوير هذه على البدء بسهولة

استطلاعات المشاركة: أطلق استطلاعات قابلة للتخصيص لقياس الرضا والتحفيز والمشاعر العامة للموظفين

تحليلات وإحصاءات متقدمة: الوصول إلى لوحات المعلومات التي تربط بين بيانات الأداء والمشاركة والتعلم

قيود Leapsome

يجد بعض المستخدمين أن عدد خيارات التخصيص مربكًا أثناء الإعداد الأولي

قد تحدث تأخيرات طفيفة عند إدارة حملات التقييم والاستطلاعات على نطاق واسع

أسعار Leapsome

أسعار مخصصة

تقييمات Leapsome ومراجعاتها

G2: 4. 8/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Leapsome؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Leapsome:

إنه برنامج سهل الاستخدام وسهل الوصول إليه، كما أن المواد التعليمية مجهزة جيدًا وسهلة التنزيل وتدوين الملاحظات عليها.

إنه برنامج سهل الاستخدام وسهل الوصول إليه، كما أن المواد التعليمية مجهزة جيدًا وسهلة التنزيل وتدوين الملاحظات عليها.

4. 15Five (الأفضل لتقديم ملاحظات مستمرة حول الأداء بشكل فردي)

تساعد 15Five المؤسسات على تعزيز مشاركة الموظفين وفعالية المديرين من خلال التركيز على التغذية الراجعة المستمرة والمحادثات حول النمو. وهي تجمع بين عمليات التحقق الأسبوعية وقوالب الاجتماعات الفردية ومراجعات الأداء واستطلاعات المشاركة لمساعدة المديرين على دعم نمو الموظفين بشكل مستمر.

عبر 15five

باستخدام 15Five، يمكن للمديرين تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، وجمع التعليقات في الوقت الفعلي، وتقدير الإنجازات، وتقديم التوجيه عند الحاجة. توفر المنصة أيضًا برنامجًا مخصصًا لتدريب المديرين يسمى Manager Effectiveness لمساعدة القادة على بناء فرق أقوى.

أفضل 15 ميزة

تسجيل الحضور الأسبوعي: تسهيل تبادل الملاحظات وتحديثات الحالة بانتظام بين الموظفين والمديرين. تشجيع الموظفين على إجراء تقييم ذاتي لأدائهم والتفكير في التقدم الذي أحرزوه قبل كل تسجيل حضور يمكن أن يجعل المحادثات أكثر فائدة

اجتماعات فردية: استخدم قوالب إرشادية لتنظيم المحادثات وتتبع بنود العمل

تقييمات الأداء: قم بتشغيل دورات تقييم قابلة للتخصيص باستخدام مدخلات من المديرين والزملاء والتقييمات الذاتية. تساعدك قوالب تقييم الأداء هذه على البدء بشكل أسرع والحفاظ على التنظيم

التقدير والتغذية الراجعة: اعترف بإنجازات الفريق علنًا واجمع التغذية الراجعة في الوقت الفعلي

تدريب فعالية المديرين: زود المديرين بالأدوات وبرامج التدريب لقيادة أكثر فعالية

15 قيود Five

قد يستغرق إعداد وإدارة دورات المراجعة المتعددة بعض الوقت، خاصةً بالنسبة للفرق الكبيرة

قد تتطلب ميزات إعداد التقارير تخصيصًا لتلبية احتياجات هياكل الفريق المعقدة

أسعار 15Five

خطة Engage: تبدأ من 4 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا

Perform Plan: يبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المنصة الإجمالية: تبدأ من 14 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تتوفر إضافات Focus و Transform بتكلفة إضافية

15 تقييمًا ومراجعة

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 15Five؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن 15five:

الاستعداد للاستماع وإيجاد حلول تناسب موظفينا. مستشارو Exec Advisors رائعون ويستحقون كل قرش!

الاستعداد للاستماع وإيجاد حلول تناسب موظفينا. مستشارو Exec Advisors رائعون ويستحقون كل قرش!

5. WorkBoard (الأفضل لإدارة OKR على مستوى المؤسسات)

عبر WorkBoard

صُمم WorkBoard لدعم فرق المؤسسات، ويساعد المؤسسات على التنسيق حول الأولويات الاستراتيجية وتتبع التقدم من خلال OKRs.

توفر المنصة لوحات معلومات OKR ديناميكية وتسجيلات أسبوعية تلقائية وتحليلات للتقدم المحرز لضمان الشفافية بين الفرق. يتضمن WorkBoard أيضًا أدوات التخطيط الاستراتيجي وميزات إدارة الاجتماعات والتكامل مع منصات مثل Microsoft Teams وSlack وJira وSalesforce وWorkday.

بفضل برامج التدريب المدمجة وشهادات OKR، يدعم WorkBoard تنفيذ الاستراتيجيات وتمكين الفريق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات سريعة النمو.

أفضل ميزات WorkBoard

إدارة OKR: قم بإنشاء ومواءمة OKRs بين الأفراد والفرق والأقسام التي تتوافق مع أهداف الشركة على مستوى المؤسسة

لوحات معلومات ديناميكية: تصور التقدم في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات OKR التي يتم تحديثها تلقائيًا

تسجيلات أسبوعية: أتمتة تحديثات الحالة وتتبع التوافق دون الحاجة إلى إعداد تقارير يدوية. للحصول على نصائح حول إجراء مناقشات أكثر فعالية حول الأهداف، يمكنك الرجوع إلى هذا الدليل حول اجتماعات OKR

أدوات التخطيط الاستراتيجي: حدد الأولويات الاستراتيجية وقم بمواءمتها وتنفيذها بكفاءة

التكامل: اتصل بـ Microsoft Teams و Slack و Salesforce و Jira و Workday لتبسيط سير العمل

قيود WorkBoard

قد تبدو المنصة معقدة أثناء الإعداد الأولي للمؤسسات الجديدة على OKRs

قد يتطلب تخصيص العروض والتقارير تكوينًا إضافيًا

أسعار WorkBoard

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WorkBoard

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WorkBoard؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

يوفر لنا WorkBoard منصة قائمة على السحابة لإدارة برنامج تنفيذ الاستراتيجية. وهذا يمنحنا قابلية التوسع والرؤية لما يحدث بالفعل والشفافية من حيث القدرة على رؤية التقدم المحرز. في بعض الأحيان، قد تشكل المرونة عائقًا أمام اعتماد البرنامج.

يوفر لنا WorkBoard منصة قائمة على السحابة لإدارة برنامج تنفيذ الاستراتيجية. وهذا يمنحنا قابلية التوسع والرؤية لما يحدث بالفعل والشفافية من حيث القدرة على رؤية التقدم المحرز. في بعض الأحيان، قد تشكل المرونة عائقًا أمام اعتماد البرنامج.

6. Betterworks (الأفضل لإدارة الأداء المرن)

عبر Betterworks

توفر Betterworks للمؤسسات طريقة منظمة لوضع الأهداف وتتبعها وإدارتها على نطاق واسع. تركز المنصة على المرونة وتساعد الفرق على الحفاظ على التوافق من خلال المحادثات المستمرة حول الأداء ووضع الأهداف والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي.

يتيح Betterworks للمديرين ربط الأهداف الفردية بأهداف العمل الأوسع نطاقًا، وتتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات مرئية، وتعديل الأولويات حسب الحاجة. كما يدعم إدارة الأداء باستخدام أدوات للتسجيل، والاجتماعات الفردية، ودورات التغذية الراجعة.

أفضل ميزات Betterworks

إدارة الأهداف: حدد وتتبع أهداف الأفراد والفرق والشركة مع رؤية واضحة للتقدم المحرز في الوقت الفعلي

المحادثات والتعليقات والتقدير (CFRs): تسهيل التدريب المستمر والتقدير عبر الفرق

تقييم الأداء: قم بتنفيذ دورات تقييم منظمة وجلسات معايرة لدعم تطوير الموظفين. إذا كنت تخطط لدورة التقييم التالية، يمكن أن توفر لك أمثلة تقييم الأداء هذه أفكارًا حول ما يجب تضمينه

التكامل: اتصل بـ Microsoft Teams و Slack و Workday ومنصات HRIS الرئيسية

التحليلات والرؤى: احصل على لوحات معلومات وتقارير مفصلة لمراقبة تحقيق الأهداف ومستويات المشاركة. لقياس الأداء بشكل أكثر فعالية، إليك دليل لمقاييس أداء الموظفين التي يجب عليك تتبعها

قيود Betterworks

قد يستغرق إعداد أطر عمل الأهداف وتخصيصها بعض الوقت للمستخدمين الجدد

يجد بعض المستخدمين أن خيارات إعداد التقارير أقل مرونة مقارنةً بالمنصات المؤسسية الأخرى

أسعار Betterworks

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Betterworks

G2: 4. 2/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Betterworks؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Betterworks:

تجربة مستخدم ومسؤول حديثة وبديهية وقابلة للتخصيص بدرجة عالية.

تجربة مستخدم ومسؤول حديثة وبديهية وقابلة للتخصيص بدرجة عالية.

7. PerformYard (الأفضل لعمليات مراجعة الأداء المخصصة)

عبر PerformYard

يمنح PerformYard المؤسسات المرونة اللازمة لتصميم عمليات إدارة الأداء التي تناسب ثقافتها وهيكلها. وهو يدعم مجموعة واسعة من تنسيقات المراجعة والتغذية الراجعة المستمرة وتتبع الأهداف في منصة مبسطة وسهلة الاستخدام.

يمكن للفرق إجراء مراجعات سنوية أو تقييمات قائمة على المشاريع أو دورات تغذية راجعة مستمرة دون التقيد بإطار عمل صارم. كما يبسط PerformYard عملية الجدولة والتتبع وإعداد التقارير، مما يساعد فرق الموارد البشرية على إدارة سير عمل الأداء بجهد يدوي أقل.

أفضل ميزات PerformYard

تقييمات أداء مرنة: قم بتخصيص دورات التقييم وأشكاله وجداوله الزمنية وفقًا لاحتياجات الشركة

التغذية الراجعة المستمرة: قدم تغذية راجعة في الوقت الفعلي على مدار العام، بشكل منفصل عن التقييمات الرسمية

إدارة الأهداف: حدد الأهداف الفردية وتابعها ووائمها مع الأهداف التجارية الأوسع نطاقًا

سير عمل مبسط: أتمتة الجداول الزمنية والتذكيرات والموافقات لتوفير الوقت

التكامل: اتصل بأنظمة الموارد البشرية الأساسية مثل BambooHR و ADP و Paylocity

قيود PerformYard

قد تتطلب مرونة المنصة مزيدًا من الجهد في الإعداد لتتناسب مع العمليات المحددة

خيارات تخصيص التقارير محدودة مقارنة ببعض الحلول المؤسسية

أسعار PerformYard

إدارة الأداء: 5-10 دولارات للشخص الواحد شهريًا (تُفوتر سنويًا)

إضافة مشاركة الموظفين: 1-3 دولارات إضافية للشخص الواحد شهريًا (عند شرائها مع الأداء)

تقييمات ومراجعات PerformYard

G2: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PerformYard؟

إليك رأي أحد المراجعين على G2 حول هذه الأداة:

منصة رائعة ذات إمكانات كبيرة. سمحت لنا PerformYard بالانتقال من تقييم الموظفين غير المنظم وغير المتوقع وغير الفعال الذي كان يتم مرة واحدة في السنة إلى عملية إدارة أداء فعالة وناجحة.

منصة رائعة ذات إمكانات كبيرة. سمحت لنا PerformYard بالانتقال من تقييم الموظفين غير المنظم وغير المتوقع وغير الفعال الذي كان يتم مرة واحدة في السنة إلى عملية إدارة أداء فعالة وناجحة.

8. Culture Amp (الأفضل لتعليقات الموظفين وثقافة الشركة)

عبر Culture Amp

تشتهر Culture Amp بتركيزها على تجربة الموظفين، وتساعد المؤسسات على جمع التعليقات وقياس المشاركة وبناء ثقافات عمل أقوى. تجمع بين استطلاعات المشاركة ومراجعات الأداء وأدوات التطوير في منصة واحدة.

توفر Culture Amp قوالب استطلاعات مدعومة بالبحوث تغطي المشاركة والرفاهية والتنوع والشمول. يمكن للمديرين إجراء مراجعات أداء منظمة وإنشاء خطط تطوير بناءً على رؤى التعليقات. توفر المنصة أيضًا تقارير ومعايير جاهزة للاستخدام لمساعدة فرق الموارد البشرية على فهم النتائج وتحديد أولويات الإجراءات.

أفضل ميزات Culture Amp

استطلاعات مشاركة الموظفين: أطلق استطلاعات قابلة للتخصيص ومدعومة بالبحوث مع معايير مرجعية مدمجة. اجمع تعليقات الموظفين بطريقة منظمة باستخدام قوالب نماذج التعليقات

تقييم الأداء: قم بإدارة دورات التقييم المنظمة المرتبطة بخطط التطوير والنمو. يمكنك أيضًا استكشاف 360 سؤال تقييم لتصميم ملاحظات أكثر شمولية من مصادر متعددة

تطوير الموظفين: قم بإنشاء خطط تطوير مخصصة باستخدام رؤى التغذية الراجعة

تقارير قابلة للتنفيذ: الوصول إلى لوحات معلومات سهلة القراءة وتقارير قياسية

التكامل: اتصل بـ Slack و Workday و BambooHR وأدوات الموارد البشرية الأخرى

قيود Culture Amp

قد يتطلب تخصيص الاستطلاعات بما يتجاوز القوالب وقتًا إضافيًا للإعداد

قد تبدو التقارير الخاصة بالمؤسسات الكبيرة محدودة مقارنة بمنصات التحليلات المتخصصة

أسعار Culture Amp

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Culture Amp

G2: 4. 5/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (150+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Culture Amp؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

أنا أحب Culture Amp! بيانات رائعة وسهلة الاستخدام!

أنا أحب Culture Amp! بيانات رائعة وسهلة الاستخدام!

9. Bamboo HR (الأفضل لإدارة الموارد البشرية وتتبع الموظفين)

عبر BambooHR

يركز BambooHR على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة معلومات الموظفين وتتبع الأداء وتبسيط عمليات الموارد البشرية. يجمع بين وظائف الموارد البشرية الأساسية مثل سجلات الموظفين وتتبع الإجازات وإدارة الأداء وإعداد التقارير في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

باستخدام BambooHR، يمكن لفرق الموارد البشرية أتمتة عملية التعيين، وجمع ملاحظات الموظفين من خلال مراجعات الأداء المنظمة، وتوليد رؤى من خلال تقارير معدة مسبقًا. تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام، مما يقلل الحاجة إلى التدريب أو الإعداد المعقد.

أفضل ميزات BambooHR

إدارة سجلات الموظفين: قم بمركزية معلومات الموظفين ووثائقهم وتاريخهم في مكان واحد

إدارة الأداء: إجراء مراجعات منظمة وجمع ملاحظات الموظفين باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

تتبع الإجازات: إدارة طلبات الإجازات المدفوعة والموافقات والأرصدة من خلال سير العمل المدمج

التأهيل والتوظيف: أرسل خطابات العرض، وأكمل مهام التأهيل، واحفظ المستندات رقميًا. حدد توقعات واضحة للموظفين الجدد من خلال إنشاء خطة لمدة 30-60-90 يومًا

التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير عن بيانات القوى العاملة والأداء واتجاهات معدل دوران الموظفين

التكامل: اتصل ببرامج الرواتب ومنصات المزايا وSlack وMicrosoft Teams وأدوات الموارد البشرية الأخرى

قيود BambooHR

قد تبدو ميزات إدارة الأداء المتقدمة محدودة مقارنة بالمنصات المتخصصة

تعد خيارات إنشاء التقارير المخصصة أساسية للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

أسعار BambooHR

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bamboo HR؟

اقرأ تعليق أحد مراجعي G2:

برنامج رائع لتلبية احتياجات إدارة الموارد البشرية، ولكنه مكلف للغاية.

برنامج رائع لاحتياجات إدارة الموارد البشرية، ولكنه مكلف للغاية.

10. Gusto (الأفضل لإدارة الموارد البشرية والرواتب للشركات الصغيرة)

عبر Gusto

يجمع Gusto بين إدارة الرواتب والمزايا والموارد البشرية في منصة واحدة، مما يسهل على الشركات الصغيرة دعم فرقها. يوفر خدمة كاملة لإدارة الرواتب وإدارة مزايا الموظفين وتتبع الوقت والتأهيل ودعم الامتثال في نظام واحد.

مع Gusto، يمكن للشركات أتمتة عمليات دفع الرواتب وإدارة المزايا الصحية والامتثال لإجراءات الإقرارات الضريبية ولوائح العمل. توفر المنصة أيضًا أدوات لتقييم الأداء وردود فعل الموظفين ورؤى حول تكاليف القوى العاملة. يتكامل Gusto مع برامج المحاسبة وأدوات تتبع الوقت ومنصات الإنتاجية لتبسيط العمليات اليومية.

أفضل ميزات Gusto

خدمة كاملة لإدارة الرواتب: أتمتة معالجة الرواتب وتقديم الإقرارات الضريبية والإيداعات المباشرة في جميع الولايات الخمسين

مزايا الموظفين: قدم مزايا صحية وطب الأسنان والرؤية والتقاعد مع سهولة الإعداد والإدارة

تتبع الوقت وإدارة الإجازات: تتبع ساعات العمل وإدارة طلبات الإجازات ومزامنة البيانات مع كشوف المرتبات تلقائيًا

التأهيل والتوظيف: إرسال خطابات العرض، وإكمال مهام التأهيل، وتخزين المستندات رقميًا

التكامل: اتصل بـ QuickBooks و Xero و Slack وغيرها من أدوات الموارد البشرية والمحاسبة

قيود Gusto

خيارات التخصيص لإدارة الأداء وتتبع الأهداف محدودة مقارنة بمنصات الموارد البشرية الأكبر حجمًا

تركز ميزات إدارة المزايا حاليًا على الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها فقط

أسعار Gusto

بسيط: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا + 6 دولارات شهريًا لكل شخص

بالإضافة إلى: ابتداءً من 80 دولارًا أمريكيًا شهريًا + 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل شخص

بريميوم: يبدأ من 180 دولارًا أمريكيًا في الشهر + 22 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل شخص

أسعار مخصصة للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى دعم إضافي

تقييمات ومراجعات Gusto

G2: 4. 3/5 (3,400+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3,000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gusto؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

إدارة الرواتب والموارد البشرية بسهولة من مكان واحد!لدينا شركتان مسجلتان على Gusto ومن الرائع أن نتمكن من التبديل بين الشركتين دون الحاجة إلى تسجيل الدخول والخروج من النظام.

إدارة الرواتب والموارد البشرية بسهولة من مكان واحد!لدينا شركتان مسجلتان على Gusto ومن الرائع أن نتمكن من التبديل بين الشركتين دون الحاجة إلى تسجيل الدخول والخروج من النظام.

العثور على البديل المناسب لـ Peoplebox AI لفريقك

إن العثور على منصة إدارة الأداء المناسبة لا يقتصر على الميزات فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على تجربة المستخدم. فهو يتضمن مدى سهولة قيام فرقك بتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على التوافق.

بينما يغطي Peoplebox AI الأساسيات، فإن الثغرات مثل تجربة تحرير الأهداف المعقدة وواجهة أقل سهولة في الاستخدام ومرونة محدودة في إعداد التقارير يمكن أن تبطئ عمل الفرق وتعيق الجهود المبذولة لتبسيط إدارة الأداء. لهذا السبب، يمكن أن يؤدي استكشاف بدائل مثل ClickUp و Lattice و Leapsome و BambooHR وغيرها إلى إحداث فرق حقيقي.

تقدم كل أداة نهجًا مختلفًا قليلاً لتحليل اتجاهات الأداء، اعتمادًا على ما يحتاجه فريقك أكثر، ولكن للحصول على أداة إدارة الأداء المثالية، فإن بحثك ينتهي مع ClickUp. جرب ClickUp مجانًا اليوم لتحديد الأهداف بمرونة، والحصول على رؤى أعمق حول المشاركة، أو طريقة بسيطة لإدارة المراجعات والتعليقات.