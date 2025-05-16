Glean مقابل Perplexity AI: أيهما الأفضل للبحث وإدارة المعرفة؟

لقد مررنا جميعًا بهذه الحالة — السباق مع وقت ضيق، والبحث عن تلك المعلومة الوحيدة التي تدعم مشروعك.

ولكن بدلاً من الحصول على إجابات سريعة، يقدم محرك البحث الخاص بك صفحات لا حصر لها من النتائج غير ذات الصلة. أو ربما أنت غارق في جبل من المعلومات داخل مؤسستك، وتكافح للعثور على ما تحتاجه بالفعل.

يقضي العامل المعرفي العادي 8.2 ساعة كل أسبوع في البحث عن المعلومات والخبرات وإعادة إنشائها ونسخها. ورغم أن هذه الأنشطة ضرورية، إلا أنها تحتاج بوضوح إلى تبسيط حتى لا تستغرق 20 في المائة من أسبوع العمل.

هذا يوم كامل ضائع كل أسبوع!

تقنيات LLMs القائمة على التعلم العميق، مع فهم دلالي متقدم، هنا لتغيير كل ذلك! 🚀

ستقارن هذه المدونة بين أداتين قويتين، Glean و Perplexity AI، اللتين تهدفان إلى تغيير طريقة إدارة المعرفة وإجراء عمليات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

Glean مقابل Perplexity AI في لمحة سريعة

ميزة Glean Perplexity مكافأة: ClickUp ✨ الغرض البحث الداخلي في المؤسسة وإدارة المعرفة البحث الخارجي وتوليف المعرفة تطبيق شامل للعمل يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة بحث موحد يربط قواعد البيانات الداخلية والتخزين السحابي ومنصات الاتصال يجمع بين بيانات الشركة الداخلية ومصادر الويب الخارجية بحث موحد عبر مساحة العمل والتطبيقات الخارجية المتصلة، بالإضافة إلى البحث على الويب التخصيص تخصيص نتائج البحث بناءً على دور المستخدم والمشاريع وسير العمل التنظيمي لا توجد تخصيصات عميقة للمستخدمين الفرديين في المؤسسة قابلة للتخصيص بالكامل بناءً على أدوار المستخدمين وأذوناتهم والمزيد أذونات يعرض فقط المعلومات التي يحق للمستخدمين الوصول إليها لا توجد قيود مدمجة على الوصول للمعرفة الداخلية القدرة على تعيين أذونات دقيقة لكل دور معلومات في الوقت الفعلي يقتصر على المعرفة الداخلية الموجودة مسبقًا يوفر معلومات خارجية محدثة مع مراجع معلومات محدثة عبر البحث على الويب ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي غير متوفر تقدم ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي مع اقتباسات من المصادر متوفر في جميع أنحاء مساحة العمل: المستندات والدردشة والمهام والمزيد بحث متعمق غير متوفر أتمتة التحليل على مستوى الخبراء وإنشاء تقارير مفصلة متوفر. يمكنه توليد رؤى من البيانات على الفور الأسعار بحث موحد عبر مساحة العمل والتطبيقات الخارجية المتصلة بالإضافة إلى البحث على الويب مجاني (قياسي)، 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (محترف)، مؤسسات (اتصل لمعرفة الأسعار) خطة مجانية متاحة، تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات الأفضل لـ استرجاع المعرفة الداخلية والتعاون المؤسسي استرجاع المعلومات الخارجية والبحث السريع مع تحديثات في الوقت الفعلي دمج البحث وإدارة المشاريع وإدارة المعرفة في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تكامل سير العمل محدود لا يوجد تكامل مباشر مع سير العمل يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق لتسهيل سير العمل

ما هو Glean؟

Glean هي منصة بحث وإدارة معرفة للمؤسسات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الموظفين على العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجونها، بغض النظر عن مكان تخزينها.

إنه مركز رئيسي لجميع قواعد البيانات الداخلية لشركتك، ويتصل بمختلف التطبيقات والمستودعات لتوفير تجربة بحث موحدة.

ميزات Glean

يوفر Glean ميزات قوية تعمل معًا لخلق تجربة معرفية سلسة، وتبسيط الوصول إلى المعرفة، وزيادة الإنتاجية.

يربط Glean جميع مصادر البيانات الداخلية لشركتك، بما في ذلك التخزين السحابي والويكي الداخلية ومنصات الاتصال. باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية، يمكنك البحث في كل شيء من واجهة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى البحث في تطبيقات متعددة.

لا داعي للتبديل بين علامات التبويب أو الشعور بالإحباط عند محاولة تخمين مكان تخزين المستند المهم. يجمع Glean كل شيء معًا، مما يوفر لك الوقت والجهد الثمينين.

الميزة رقم 2: نتائج مخصصة

يتعلم الذكاء الاصطناعي في Glean عاداتك في العمل واحتياجاتك من المعلومات، بحيث يتم تخصيص نتائج البحث بناءً على دورك ومشاريعك وتفاعلاتك مع المؤسسة.

يضمن لك هذا التخصيص الحصول على المعلومات الأكثر صلة بعملك، مما يزيل الإحباط الناتج عن البحث في مصادر البيانات العامة. بدلاً من تصفح صفحات من المعلومات غير ذات الصلة، سترى النتائج الأكثر صلة أولاً.

الميزة رقم 3: الوصول مع مراعاة الأذونات

تحترم Glean أذونات البيانات الحالية، مما يضمن أن المستخدمين لا يرون سوى المعلومات المصرح لهم بالوصول إليها.

تعزز هذه الميزة الأمان وتبني الثقة داخل المؤسسة. يمكنك البحث بثقة عن المعلومات الحساسة للشركة دون القلق من الكشف غير المصرح به، مما يجعل إدارة المعرفة أكثر أمانًا وكفاءة.

من خلال دمج هذه الميزات المتقدمة في سير العمل اليومي، يغير Glean طريقة تفاعل الفرق مع المعلومات، مما يجعل البحث وإدارة المعرفة جزءًا لا يتجزأ من عملياتهم.

أسعار Glean

أسعار مخصصة

(تقوم Glean بتخصيص أسعارها بناءً على حجم المؤسسة ومتطلبات البحث الخاصة بها والميزات المطلوبة)

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Glean لإدارة المعرفة

📮ClickUp Insight: 30% من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وجمع المعلومات. ولكن هل هناك ذكاء اصطناعي يساعدك في العثور على ذلك الملف المفقود في العمل أو سلسلة المحادثات المهمة على Slack التي نسيت حفظها؟ نعم! يمكن لخاصية البحث المتصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp البحث على الفور في جميع محتويات مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك التطبيقات المدمجة من جهات خارجية، واستخراج الأفكار والموارد والإجابات. باستخدام البحث المتقدم في ClickUp، يمكنك توفير ما يصل إلى 5 ساعات في الأسبوع!

ما هو Perplexity؟

Perplexity هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع البحث وجعله أكثر كفاءة من خلال التخلص من فوضى نتائج البحث التقليدية.

لا يقتصر محرك البحث على مجرد سرد الروابط. بل إنه يجمع المعلومات من مصادر متنوعة لفهم الموضوع وعناوين URL للمصادر بشكل شامل.

ميزات Perplexity

تقدم Perplexity ميزات وفوائد تعزز تجربة المستخدم من خلال توفير معلومات واضحة ودقيقة وذات صلة بالسياق. دعنا نستكشف بعض الميزات الرئيسية التي تميز Perplexity.

الميزة رقم 1: البحث عن المعرفة الداخلية

تتيح ميزة البحث عن المعرفة الداخلية في Perplexity للمستخدمين الوصول بسهولة إلى رسائل العمل الداخلية للشركة والوثائق ومصادر البيانات الخارجية في بحث واحد موحد.

هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للمؤسسات، حيث إنها تبسط عمليات البحث وتعزز عملية اتخاذ القرار من خلال توفير رؤى شاملة من مصادر متعددة في وقت واحد.

يمكن لـ Perplexity استخدام نماذج لغوية كبيرة مختلفة للإجابة على أسئلتك والاستشهاد بالمصادر مباشرة. يتيح لك ذلك فهم المعلومات الأساسية والتحقق من دقتها بسرعة. لا داعي بعد الآن للبحث في العديد من المواقع الإلكترونية للعثور على الإجابة التي تحتاجها.

يقدم المعلومات في شكل طبيعي ومحادثة يشبه الحوار التفاعلي أكثر من نتائج البحث العادية. يتيح هذا النهج للمستخدمين طرح أسئلة متابعة واستكشاف الموضوعات بعمق أكبر دون فقدان السياق.

علاوة على ذلك، تحصل على الإجابة مقدمًا، مدعومة بالأدلة، واستنادًا إلى تحديثات في الوقت الفعلي. يضمن Perplexity حصول المستخدمين على أحدث المعلومات.

🧠 حقيقة ممتعة: لا "تفهم" نماذج اللغة الكبيرة (LLM) اللغة فعليًا! على الرغم من طلاقتها، لا تفكر نماذج اللغة الكبيرة (LLM) أو تفهم الكلمات مثل البشر. إنها فقط تولد ردودًا كلمة بكلمة استنادًا إلى كميات هائلة من البيانات.

الميزة رقم 3 تحليل آلي على مستوى الخبراء

تقوم ميزة Deep Research، التي تم طرحها مؤخرًا، بأتمتة التحليلات على مستوى الخبراء، وتقديم إجابات مفصلة تتطلب عادةً ساعات من البحث اليدوي.

تقوم الأداة بإجراء عشرات عمليات البحث وقراءة مئات المصادر واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لضمان أن تكون المعلومات مفصلة وغنية بالسياق.

تقوم Deep Research بإنشاء تقارير في أقل من ثلاث دقائق، والتي يمكن تصديرها كملفات PDF أو صفحات Perplexity لسهولة المشاركة.

أسعار Perplexity

قياسي: مجاني

المزايا: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

👀 هل تعلم؟ التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) هي تقنية تسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي باسترجاع المعلومات ذات الصلة من مصادر خارجية قبل إنشاء الردود. وهذا يعني أنه عندما تطرح سؤالاً، يبحث الذكاء الاصطناعي أولاً عن البيانات الأكثر صلة من مجموعة محددة من المستندات أو قواعد البيانات. ثم يجمع هذه المعلومات المسترجعة مع المعرفة الموجودة لتقديم إجابة أكثر دقة وذات صلة بالسياق. على سبيل المثال، في سيناريو إدارة المعرفة، تخيل موظفًا في شركة يسأل أداة الذكاء الاصطناعي: "ما هي سياسات الإجازات الحالية لدينا؟" بدلاً من الاعتماد فقط على بيانات التدريب القديمة، يستخدم الذكاء الاصطناعي RAG لاستخراج أحدث وثيقة سياسة الإجازات من قاعدة البيانات الداخلية للشركة. وهذا يضمن حصول الموظف على المعلومات الأكثر دقة وحداثة دون الحاجة إلى البحث في ملفات متعددة.

Glean مقابل Perplexity: مقارنة الميزات

في المقارنة المستمرة بين Glean و Perplexity، في حين أن لكل منهما نقاط قوته، إلا أن بعض الجوانب قد تجعل أحدهما أكثر ملاءمة حسب احتياجات المستخدمين المحددة.

دعونا نلقي نظرة على مقارنة متعمقة بين كل ميزة من ميزات Glean و Perplexity

الميزة رقم 1: البحث الموحد

يقدم كل من Glean و Perplexity خدمة بحث موحدة ولكنهما يلبيان احتياجات مختلفة.

Glean يتصل بقواعد البيانات الداخلية للمؤسسة، والتخزين السحابي، ومنصات الاتصال، مما يتيح للموظفين البحث في عدة مستودعات باستخدام استعلام واحد

Perplexity تدمج البيانات الداخلية للشركة مع مصادر الويب الخارجية، مما يوفر إمكانية بحث أوسع نطاقًا مع رؤى محدثة عبر الإنترنت

🏆 الفائز: نظرًا لأنهما يخدمان أغراضًا مختلفة — Glean للبحث الداخلي في المؤسسات و Perplexity لاسترجاع المعرفة على نطاق أوسع — تنتهي هذه الميزة بالتعادل.

الميزة رقم 2: إجابات مخصصة ومباشرة

تقوم Glean بتخصيص نتائج البحث بناءً على دور الموظف وعمليات البحث السابقة وسير العمل في المؤسسة، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي.

يضمن ذلك حصول مستخدمي Glean على معلومات وثيقة الصلة، مما يلغي الحاجة إلى البحث في البيانات غير ذات الصلة

على الرغم من تميز Perplexity في الإجابة على الأسئلة، إلا أنه يفتقر إلى التخصيص العميق للمستخدمين الفرديين في المؤسسات

🏆 الفائز: بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى استرجاع المعرفة الداخلية مع مراعاة السياق، فإن Glean هو الفائز الواضح.

الميزة رقم 3: الأذونات/البحث المتعمق

توفر Perplexity إجابات فورية تم إنشاؤها بواسطة LLM مع اقتباسات في الوقت الفعلي، مما يجعلها فعالة للغاية في البحث الخارجي والتحليل العميق.

تقوم Perplexity بتجميع البيانات من مصادر متعددة، وتقديم ملخصات موجزة، وتتيح للمستخدمين طرح أسئلة متابعة بلغة طبيعية

على الرغم من قوة Glean في استرجاع المستندات، إلا أنه لا يولد ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ولا يوفر رؤى في الوقت الفعلي من مصادر موثوقة

🏆 الفائز: Perplexity هو الفائز بلا منازع في مجال التوليف السريع للمعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الحكم: بشكل عام، Glean مثالي لاسترجاع المعرفة المؤسسية المنظمة، بينما Perplexity هو الأداة المثالية للبحث القائم على الذكاء الاصطناعي.

Glean مقابل Perplexity على Reddit

لقد بحثنا في Reddit لمعرفة آراء المستخدمين حول Glean و Perplexity AI في مجال البحث وإدارة المعرفة. يقدر العديد من المستخدمين تركيز Glean على المعرفة الداخلية للشركة:

في السابق، كان البحث في محركات أقراص ومنصات مختلفة كابوسًا. الآن، مع Glean، أصبح كل شيء في مكان واحد. إنه مثل امتلاك محرك بحث داخلي مخصص.

في السابق، كان البحث في محركات أقراص ومنصات مختلفة كابوسًا. الآن، مع Glean، أصبح كل شيء في مكان واحد. إنه مثل امتلاك محرك بحث داخلي مخصص.

يشير مستخدمو Reddit الآخرون إلى قوة Perplexity في البحث الخارجي وتوليف المعلومات:

شكرًا لك، Perplexity، على كونك مصدرًا رائعًا للمعلومات وعلى توسيع حدود الإمكانيات المتاحة في مجال استرجاع المعلومات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

شكرًا لك، Perplexity، على كونك مصدرًا رائعًا للمعلومات وعلى توسيع حدود الإمكانيات المتاحة في مجال استرجاع المعلومات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

كما علق بعض المستخدمين على حالات الاستخدام المختلفة:

أستخدم الآن Perplexity بدلاً من Google عندما أبحث عن إجابة لسؤال ما. إجابات Perplexity موجزة للغاية.

أستخدم الآن Perplexity بدلاً من Google عندما أبحث عن إجابة لسؤال ما. إجابات Perplexity موجزة للغاية.

بشكل عام، Glean هو الخيار الأنسب لإدارة المعرفة الداخلية داخل الشركة، بينما Perplexity أكثر تطوراً في وظائف البحث وهو الأداة المفضلة للبحث العام واستكشاف المعلومات الخارجية.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لبيانات البحث الخاصة بك تشكيل نماذج الذكاء الاصطناعي! كلما زاد استخدامك للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، زادت قدرته على التعلم منك، مما يؤدي إلى تخصيص النتائج وفقًا لاهتماماتك وعاداتك وحتى طريقة صياغة أسئلتك!

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Glean و Perplexity

تقدم Glean و Perplexity حلولاً قيّمة للتحديات المحددة في مجال البحث والمعرفة.

ومع ذلك، لا توفر أي من هاتين الأداتين الإنتاجية الشاملة وتكامل سير العمل التي توفرها ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، الذي يجمع بين البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام والأتمتة والتعاون في الوقت الفعلي.

ميزة ClickUp رقم 1: ClickUp AI

يربط ClickUp Brain المهام والمستندات والأشخاص ومعرفة شركتك بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل البحث وإدارة المعرفة أمراً سهلاً للغاية

ClickUp Brain يجلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى سير عملك، مما يسهل العثور على ما تحتاجه بسرعة. تساعد البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الفرق على تحديد موقع المستندات والمهام والملاحظات بسرعة عبر مساحة العمل. كل ما عليك فعله هو "اسأل الذكاء الاصطناعي" حرفياً.

تخيل فريقًا تسويقيًا يحتاج إلى تقارير الحملات السابقة أو ملاحظات العملاء — بدلاً من البحث في مجلدات لا حصر لها، يمكنهم استرجاعها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، بفضل ميزات التوثيق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل AI Notetaker، يمكن نسخ محاضر اجتماعات العملاء تلقائيًا وتلخيص النقاط الرئيسية وإنشاء المهام — كل ذلك داخل ClickUp. توفر أداة الإنتاجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ساعات من العمل اليدوي وتضمن عدم إغفال أي شيء.

ليس هذا كل شيء. مع ClickUp AI، يمكنك اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تريد العمل معه. سواء كنت ترغب في الدردشة مع GPT-4o و o1 و o3-mini مباشرة في ClickUp — كل ذلك مضمن في إضافة الذكاء الاصطناعي. يتم إضافة نماذج جديدة باستمرار، مثل Claude 3. 7، لتبقى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في متناول يدك.

يعمل هذا على تبسيط عملية البحث ويضمن أن الجميع على نفس الصفحة. قد يساعدك Glean و Perplexity في العثور على المعلومات ذات الصلة، ولكنهما لا يوفران هذا المستوى من تكامل سير العمل والأتمتة.

لم ننتهي بعد. ClickUp يرتقي إلى المستوى التالي من خلال البحث على الويب مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك. نعم، لا مزيد من عمليات البحث على Google من نوافذ لا نهاية لها! إليك ما ستحصل عليه:✓ الوصول الفوري إلى الويب: تشغيل البحث على الويب وإيقافه مباشرة من نافذة الذكاء الاصطناعي✓ رؤى أكثر ذكاءً: استخرج المعلومات في الوقت الفعلي من الإنترنت، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات✓ قوة بدون مجهود: استخدم الذكاء الاصطناعي عن طريق تكليفه بإنشاء المهام، وإنشاء المستندات، و/أو مشاركة الرؤى في الدردشة

ابحث في الويب مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

💡 نصيحة احترافية: حافظ على تحديث قاعدة المعرفة الخاصة بك باستخدام ملخصات المستندات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وإعداد تذكيرات للمراجعة الدورية.

اقرأ أيضًا: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

ميزة ClickUp رقم 2: البحث المتصل وإدارة المعرفة المتكاملة

ابدأ البحث بالطريقة التي تريدها: يمكنك الوصول إلى البحث المتصل من مركز الأوامر أو شريط الإجراءات العام أو سطح المكتب — كل ما عليك هو نقرة واحدة

توفر ميزات البحث المتصل وإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp نظامًا بيئيًا موحدًا للوصول إلى المعلومات واستخدامها، متفوقةً على كل من Glean وPerplexity في التطبيق العملي.

يعمل كنظام عصبي مركزي لمعلوماتك. بدلاً من التنقل بين تطبيقات مختلفة مثل Google Drive للمستندات و Slack للمحادثات و ClickUp للمهام، يمكنك ببساطة استخدام شريط البحث في ClickUp. فهو يصل بذكاء إلى جميع أدوات العمل المتصلة بك، ويقوم بفلترة البيانات وتقديم النتائج ذات الصلة إليك مباشرةً داخل ClickUp. هذا النهج الموحد يزيل الإحباط الناتج عن تشتت المعلومات، مما يتيح لك العثور بسرعة على ما تحتاجه دون فقدان التركيز أو إضاعة الوقت الثمين في التبديل بين السياقات.

يتيح محرك البحث المتصل بالذكاء الاصطناعي لأعضاء الفريق الجدد العثور على ما يحتاجون إليه بسرعة. وفي الوقت نفسه، تضمن ميزات إدارة المعرفة المتكاملة تحديث المعلومات ويسهل الوصول إليها.

ClickUp هي أداة رائعة نستخدمها للحفاظ على التنظيم ومتابعة الأحداث. لقد وفرت لنا هذه المنصة مستودعًا للمعرفة.

ClickUp هي أداة رائعة نستخدمها للحفاظ على التنظيم ومتابعة الأحداث. لقد وفرت لنا هذه المنصة مستودعًا للمعرفة.

ClickUp One Up #3: إدارة المشاريع والأتمتة والمستندات التعاونية

تتكامل ميزات إدارة المشاريع والأتمتة والمستندات التعاونية في ClickUp لإنشاء نظام معرفي ديناميكي ومترابط.

بينما يركز Glean و Perplexity بشكل أساسي على البحث عن المعلومات والوصول إليها، فإن ClickUp يمكّن الفرق من إنشاء المعرفة وتنظيمها واستخدامها في سياق مشاريعهم وسير عملهم.

السيناريو: يعمل فريقك على مشروع معقد يتكون من عدة مراحل. في البداية، يمكنهم استخدام ClickUp Docs لإنشاء قاعدة معرفية وإجراءات تشغيلية قياسية، وربط المستندات ذات الصلة مباشرة بمهام المشروع. إذا كان لدى أحدهم سؤال حول مهمة معينة، يمكنه الوصول بسرعة إلى جميع المعلومات ذات الصلة دون الحاجة إلى البحث في منصات مختلفة.

أنشئ مستندات جميلة في ClickUp Docs، واربطها بسير العمل، وحررها في الوقت الفعلي، وقم بتمييز الآخرين بالتعليقات، وقم بتعيين عناصر العمل لفريقك، وتحويل عناصر العمل إلى مهام قابلة للتتبع

بمجرد بدء المشروع، تتيح أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp للفرق التعاون وتنظيم المهام وتتبع التقدم وإدارة الموارد بكفاءة عبر مهام ClickUp والمهام الفرعية، كل منها مكتملة مع المكلفين ومواعيد الاستحقاق والتبعيات. تسهل فلسفة "تطبيق كل شيء للعمل" التعاون، بحيث يمكنهم التحرك بشكل أسرع والعمل بشكل أكثر ذكاءً وتوفير الوقت.

تضيف وكلاء AI وأتمتة ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي —والتي يتم تشغيلها بأوامر بسيطة باللغة الإنجليزية— طبقة أخرى من الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن لوكلاء AI تلقائيًا تعيين مهام الفريق التعاونية بناءً على محتوى المستندات أو تحديث حالات المشاريع بناءً على إكمال إجراءات الفريق.

على سبيل المثال، يمكن لمدير مشروع يبحث عن تقرير حالة مشروع الوصول على الفور إلى المستند ثم استخدام ميزات أتمتة سير العمل المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإرسال إشعارات إلى أعضاء الفريق للمراجعة. يقلل هذا المستوى من الأتمتة من الجهد اليدوي ويضمن إدارة المعرفة بشكل فعال واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها.

قد يساعدك Glean و Perplexity في العثور على موارد خارجية أو ملفات داخلية محددة؛ يربط ClickUp معرفتك الداخلية مباشرة بسير العمل، مما يجعلها قابلة للتنفيذ ومتاحة بسهولة في سياق مشاريعك.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التعاون القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها

ClickUp One Up #4: قالب قاعدة المعرفة "

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج قاعدة المعرفة ClickUp لإنشاء مكتبة رقمية للمعلومات وتنظيمها ومشاركتها. يتضمن أقسامًا لمقالات المعرفة والأسئلة الشائعة والموارد الأخرى

يعمل قالب قاعدة المعرفة ClickUp على تبسيط البحث وإدارة المعرفة من خلال توفير مستودع مركزي منظم للمعلومات الهامة.

دعنا نرى كيف يمكن أن يساعد هذا النموذج في سيناريو بحث وإدارة معرفة نموذجي:

تواجه وكالة تسويق صعوبات بسبب تبعثر الوثائق، حيث تنتشر إرشادات العلامة التجارية وموجزات العملاء وإجراءات التشغيل القياسية عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمجلدات الشخصية.

أو أن أحد أعضاء الفريق الجدد يحتاج إلى العثور على أحدث وثيقة استراتيجية لتحسين محركات البحث (SEO)، لكنه يقضي 30 دقيقة في البحث عبر مختلف المنصات.

إليك كيفية حل قالب قاعدة المعرفة من ClickUp لهذه المشكلة:

مستودع مركزي: توجد جميع المعرفة — الأسئلة الشائعة، وسير العمل، وأفضل الممارسات — في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى عمليات البحث المكررة البحث المتقدم ووضع العلامات: بدلاً من البحث في الملفات، يكتب المستخدمون "استراتيجية SEO" في شريط البحث في ClickUp ويصلون على الفور إلى أحدث المستندات التعاون والتحديثات في الوقت الفعلي: يقوم مسؤول تحسين محركات البحث (SEO) بتحرير وثيقة الاستراتيجية مباشرة في ClickUp، مما يضمن أن الفريق دائمًا ما يرجع إلى أحدث نسخة، دون وجود ملفات PDF قديمة متناثرة التصنيف والتخصيص: تتيح أقسام مثل حملات العملاء والإرشادات الداخلية والموارد للمستخدمين التصفح حسب الموضوع، مما يقلل من صعوبة البحث التكامل مع سير العمل: ترتبط استراتيجية تحسين محركات البحث بقائمة المهام والجدول الزمني للمشروع، مما يتيح التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى تبديل الأدوات قابلية التوسع والكفاءة من حيث التكلفة: مع نمو الوكالة، تتوسع قاعدة المعرفة بشكل ديناميكي، مما يدعم المزيد من أعضاء الفريق دون تكلفة إضافية

يجعل قالب ClickUp هذا المعرفة قابلة للبحث والوصول والتطبيق، مما يقلل من الوقت الضائع ويضمن أن تعمل الفرق دائمًا بمعلومات محدثة ودقيقة وكاملة.

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word و ClickUp

مستقبل البحث وإدارة المعرفة

على الرغم من أن Glean و Perplexity AI يقدمان إمكانات رائعة في مجال البحث وإدارة المعرفة، إلا أنهما يقتصران على أدوات ذات غرض واحد. يركز Glean على البحث المؤسسي، بينما يتفوق Perplexity في تقديم إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكن لا يوفر أي منهما مساحة عمل شاملة لإدارة المهام والمستندات والتعاون.

تحتاج الشركات إلى أكثر من مجرد البحث — فهي تحتاج إلى نظام بيئي متصل لتحقيق الإنتاجية. وهنا يتميز ClickUp عن غيره.

على عكس Glean أو Perplexity، يجمع ClickUp بين نظام إدارة المعرفة وتنفيذ المشاريع وتتبع المهام والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة موحدة. بفضل المستندات المدمجة والويكي والتكامل السلس، لا يكتفي الفريق بالعثور على المعلومات فحسب، بل يتخذ إجراءات فورية بناءً عليها.

إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد بحث ذكي للمؤسسات، فقد حان الوقت للترقية إلى تطبيق شامل. يتيح لك ClickUp تنظيم المعرفة والتعاون وإدارتها بطريقة لا يمكن لأي أداة مستقلة أن تضاهيها. اشترك مجانًا اليوم!