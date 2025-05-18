أفضل 13 بديلاً لـ SlidesAI في عام 2025

يستغرق إنشاء عروض تقديمية جذابة ومؤثرة وقتًا وطاقة إبداعية. لهذا السبب تكتسب أدوات الذكاء الاصطناعي مثل SlidesAI شعبية كبيرة، حيث تحول الأفكار الأولية إلى عروض تقديمية متقنة في غضون دقائق. 🎨

يستغرق إنشاء عروض تقديمية جذابة ومؤثرة وقتًا وطاقة إبداعية. لهذا السبب تكتسب أدوات الذكاء الاصطناعي مثل SlidesAI شعبية كبيرة، حيث تحول الأفكار الأولية إلى عروض تقديمية متقنة في غضون دقائق. 🎨

🔍 هل تعلم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إنتاجية فريقك بنسبة 66٪، مما يجعله أداة أساسية لإنشاء العروض التقديمية!

على الرغم من أن SlidesAI مريحة للغاية وتوفر السرعة والجودة الجيدة، إلا أن لها بعض العيوب.

خيارات التخصيص محدودة، وتفتقر الأداة إلى مرونة التصميم المتقدمة. كما لاحظ المستخدمون بعض الأعطال العرضية وخيارات التكامل المحدودة. إذا لم يلبي SlidesAI احتياجاتك في مجال العروض التقديمية، فلا تقلق، فهناك العديد من البدائل القوية المتاحة.

في هذا المدونة، نستكشف 13 بديلاً لـ SlidesAI يجب أن تجربها، بدءًا من مولدات AI أخرى إلى منصات تصميم شاملة وحلول إدارة عمل متكاملة.

لمحة سريعة: أفضل بدائل Slides AI

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك نظرة عامة على أفضل الأدوات التي تعمل بشكل جيد كبدائل لـ Slides AI.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إدارة المشاريع والعروض التقديمية الشاملةحجم الفريق: الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات إدارة المهام والمشاريع، وإنشاء العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل السلس مع التقويم، واللوحات البيضاء للتعاون بين أعضاء الفريق مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات ذكاء اصطناعي جميل أتمتة تصميم الشرائح الصغيرة حجم الفريق: الأفضل للأفراد والفرق الصغيرة أتمتة تخطيط الشرائح والتصميم واتساق العلامة التجارية وأدوات التعاون بين أعضاء الفريق تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Canva سرد قصصي إبداعي ومرئي حجم الفريق: أفراد وفرق وشركات محرر السحب والإفلات، أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (Magic Design، Magic Write)، تعاون في الوقت الفعلي مجاني؛ يبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Prezi عروض تقديمية ديناميكية غير خطية حجم الفريق: مثالية للفرق والأفراد الذين يحتاجون إلى عروض تقديمية إبداعية شرائح قابلة للتكبير، سرد قصصي ديناميكي، تحسينات الذكاء الاصطناعي، التكامل مع PowerPoint تبدأ من 5 دولارات شهريًا عرض تقديمي عروض تقديمية جماعية حجم الفريق: فرق، خاصة فرق المبيعات والتسويق تعاون في الوقت الفعلي وتصميم مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقوالب لعروض المبيعات مجاني؛ يبدأ من 25 دولارًا شهريًا (يشمل محررين) Zoho Show تكامل سلس مع نظام Zoho البيئي حجم الفريق: الشركات الصغيرة والفرق التكامل مع Zoho، والتعاون في الوقت الفعلي، وتضمين الوسائط المتعددة مجاني؛ يبدأ من 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم Visme العروض التقديمية والرسوم البيانية ذات العلامات التجارية حجم الفريق: أفراد، شركات تصور البيانات، والرسوم البيانية، والعروض التقديمية التفاعلية، والتعاون الجماعي مجاني؛ يبدأ من 12.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Decktopus عروض تقديمية سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: الأفراد والفرق التي تحتاج إلى إنشاء شرائح ب محتوى مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، وميزات تفاعلية مثل الاستطلاعات والأسئلة والأجوبة وتدريب م تبدأ من 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Mentimeter عروض تقديمية تفاعلية وموجهة للجمهور حجم الفريق: المؤسسات التعليمية وورش العمل والمؤتمرات استطلاعات الرأي المباشرة والاختبارات القصيرة والاستبيانات وتعليقات الجمهور وتتبع المشاركة مجاني؛ يبدأ من 17.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقدم عرض MagicSlides إنشاء محتوى سريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: الأفراد والفرق التي تحتاج إلى إنشاء شرائح بسرعة تحويل المستندات/عناوين URL إلى شرائح، وتكامل مع PowerPoint وGoogle Slides ابتداءً من 8 دولارات شهريًا Gamma سرد قصصي حديث ومتوافق مع الأجهزة المحمولة حجم الفريق: فرق وأفراد يقومون بإنشاء عروض تقديمية ديناميكية عناصر تفاعلية، وتضمين مقاطع فيديو ووسائط، وتحليلات متقدمة مجاني؛ يبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي دمج الذكاء الاصطناعي في Google Slides حجم الفريق: الفرق التي تستخدم Google Slides أو PowerPoint تحرير مدعوم بالذكاء الاصطناعي، اقتراحات للمحتوى، تكامل مع Google Slides و PowerPoint تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Slidesgo قوالب جذابة بصريًا حجم الفريق: أفراد، فرق بحاجة إلى قوالب مصقولة قوالب قابلة للتخصيص، شرائح مولدة بالذكاء الاصطناعي، تكامل مع Google Slides و PowerPoint مجاني؛ يبدأ من 5.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Slides AI؟

عند اختيار أداة عرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أعط الأولوية للميزات التالية للحصول على تجربة سلسة:

إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي : ابحث عن أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي ليس فقط لإنشاء النصوص، ولكن أيضًا لاقتراح تخطيطات وعناصر تصميم أو تلخيص المعلومات بفعالية

قوالب احترافية متنوعة : تعد مكتبة القوالب الشاملة أمرًا ضروريًا لإنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا في مختلف المجالات. كما توفر القوالب وقتًا طويلاً وتضمن نقطة انطلاق متقنة

ميزات التعاون : غالبًا ما لا يكون إنشاء عرض تقديمي مهمة فردية. لذلك، إذا كان فريقك بحاجة إلى التعاون لإنجاز المهمة، فيجب أن تدعم الأداة التحرير والتعليق والمشاركة السهلة في الوقت الفعلي لإجراء جلسة عصف ذهني سريعة واتخاذ الإجراءات اللازمة

إمكانيات التصميم المخصص : يجب أن يتيح بديل Slides AI المرونة في تخصيص التخطيطات والخطوط وأنظمة الألوان والمزيد. كما يجب أن يدعم تضمين عناصر الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والرسوم البيانية

ميزات تفاعلية : الميزات الرئيسية مثل الرسوم المتحركة والانتقالات والتفاعل المباشر مع الجمهور تجعل العرض التقديمي ممتعًا لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة في المشروع على حد سواء

تنسيقات التصدير: يجب أن تتيح أداة العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تصدير العروض التقديمية كملفات Microsoft PowerPoint و Google Slides لجعلها متاحة ومتوافقة على نطاق واسع

💡 نصيحة احترافية: القوالب تجعل كل شيء أسهل. لتسهيل إنشاء العروض التقديمية وسرعتها، اكتشف أفضل قوالب Google Slides المجانية ذات التصميم البسيط والمرونة التي تحتاجها لتلبية متطلباتك!

أفضل 13 بديلاً لـ Slides AI

فيما يلي نظرة عامة على أفضل بدائل SlidesAI لإنشاء عروض تقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والعروض التقديمية الشاملة)

ClickUp هو حقًا التطبيق الشامل للعمل. فهو يتجاوز إدارة المهام، ويوفر أدوات قوية لإنشاء عروض تقديمية احترافية ومتقنة.

تعاون في إنشاء مجموعات الشرائح باستخدام ClickUp Whiteboards

ابتكر أفكارًا لعروض الشرائح والعروض التقديمية بشكل تعاوني باستخدام ClickUp Whiteboards

عزز PowerPoint باستخدام ميزة ClickUp Whiteboards. توفر هذه الميزة طابعًا تعاونيًا، مما يتيح للفرق تبادل الأفكار وإنشاء شرائح جذابة بصريًا.

تخيلها كمساحة بصرية لتحويل مفاهيمك إلى أشكال وتصميمات جذابة.

يمكنك إضافة ملاحظات لاصقة ومخططات انسيابية وروابط مهام وخرائط ذهنية وحتى رسومات تخطيطية بحرية، مما يسهل ترجمة الأفكار الأولية إلى تخطيطات عرض منظمة. تعمل اللوحات البيضاء كمساحة عمل مرئية حيث يمكن للجميع المساهمة والتعليق والمواءمة على مجموعة الشرائح النهائية قبل الانتقال إلى أداة العرض المفضلة لديك.

أنشئ صورًا في لحظات باستخدام Whiteboard AI Image Creation

أنشئ صورًا بسهولة باستخدام Whiteboard AI Image Creation

هل تحتاج إلى عناصر مرئية لدعم شريحة عرض؟ تتيح لك ClickUp Whiteboards أيضًا إنشاء الصور وإدراجها مباشرةً باستخدام الذكاء الاصطناعي. سواء كنت توضح مفهومًا أو تصور عملية أو تضيف أيقونات وعناصر تصميم، فإن إنشاء الصور يوفر عليك عناء تبديل الأدوات أو البحث في مكتبات خارجية. إنها طريقة سريعة لإثراء شرائح العرض دون مقاطعة تدفق إبداعك.

اكتب شرائح أكثر ذكاءً باستخدام ClickUp Brain

ابتكر عرضك التقديمي التالي باستخدام المساعد الشامل ClickUp Brain

لديك ClickUp Brain، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى لعرض الشرائح. ما عليك سوى تقديم نص يوضح احتياجاتك الأساسية، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء المحتوى لكل شريحة ببضع نقرات فقط.

يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا تعديل المحتوى الموجود على ClickUp Docs، وتغيير التنسيق والنبرة لتتناسب مع عملية العرض التقديمي. تعمل Docs كمركز رئيسي لتخزين محتوى العروض التقديمية وتحريره والتعاون عليه مع فريقك.

هل تريد تسريع هذه العملية؟ قالب العرض التقديمي ClickUp يبسط تصميم الشرائح الاحترافية. تجمع هذه الأداة القابلة للتكيف المدخلات من جميع أعضاء الفريق، مما يضمن عملية تطوير عرض تقديمي منظم جيدًا.

📮 ClickUp Insight: 11% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوح أبيض مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، الذي يساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على موجهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

أفضل ميزات ClickUp

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتبادل الأفكار وإنشاء مجموعة شرائح

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لإنشاء عروض تقديمية كفريق واحد

استخدم ClickUp Brain لإنشاء مخططات العروض التقديمية والمحتوى داخلها

حوّل نقاط العمل في العروض التقديمية إلى مهام قابلة للتتبع مع مواعيد نهائية

ادمجها مع أدوات العروض التقديمية المختلفة مثل Microsoft PowerPoint و Google Slides

قيود ClickUp

بينما يوفر ClickUp مجموعة شاملة من الأدوات، إلا أن ميزاته المتنوعة قد تبدو مربكة إذا كنت مبتدئًا

قد لا تكون تجربة استخدام الهاتف المحمول سلسة مثل إصدار سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

إليك ما يقوله Long Nguyen Vu عن مركز ClickUp المركزي:

بفضل التزامن بين الأفراد، ساعدنا ClickUp في العمل على تصميم وسير عمل موحدين. ونتيجة لذلك، تمكن كل عضو من رؤية مهامه بشكل أكثر وضوحًا لتحقيق الهدف الرئيسي لفريقنا. كما لم تكن هناك إجراءات نمطية بين الأعضاء لأننا اتفقنا جميعًا على واجهة مبسطة وموحدة.

بفضل التزامن بين الأفراد، ساعدنا ClickUp في العمل على تصميم وسير عمل موحدين. ونتيجة لذلك، تمكن كل عضو من رؤية مهامه بشكل أكثر وضوحًا لتحقيق الهدف الرئيسي لفريقنا. كما لم تكن هناك إجراءات نمطية بين الأعضاء لأننا اتفقنا جميعًا على واجهة مبسطة وموحدة.

2. Beautiful AI (الأفضل لتصميم الشرائح الصغيرة تلقائيًا)

عبر Beautiful AI

تستخدم Beautiful AI الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية تصميم العروض التقديمية. يتولى صانع العروض التقديمية AI تعديلات تخطيط الشرائح والجماليات والتصميم، مما يتيح لك التركيز على المحتوى.

يساعدك هذا التركيز والوصول إلى محتوى الوسائط الغنية، مثل الصور والأيقونات، على إنهاء العرض التقديمي بتأثير قوي.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

أتمتة تصميم الشرائح للحفاظ على تخطيطات احترافية ومتسقة

قم بتضمين صور وأيقونات حديثة لزيادة الجاذبية البصرية للعرض التقديمي بأكمله

حافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال ميزات مثل التحديثات الشاملة والتحكم الكامل في العلامة التجارية

تعاون باستخدام أدوات موجهة للفريق لمشاركة وتحرير سلس

قيود جميلة للذكاء الاصطناعي

تقدم ميزات تخصيص محدودة مقارنة بأدوات العروض التقديمية التقليدية التي تعمل بالذكاء الا

تواجه مشكلات في الأداء مثل بطء وقت التحميل

أسعار جميلة للذكاء الاصطناعي

Pro : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

فريق : 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

المشاريع المخصصة: 45 دولارًا لكل عرض تقديمي

تقييمات ومراجعات رائعة من الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 7/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (80+ تقييم)

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن Beautiful AI

مكتبة تخطيطات مع نظام تخطيط آلي محدد يساعدك على البقاء "على المسار الصحيح". مكتبة رائعة من الصور والأيقونات الجاهزة تجعل من السهل اختيار الصورة التي تبرز الشريحة! محرر السمات يجعل من السهل تطبيق مظهر متسق على جميع عروض شركتك. المخططات رائعة.

مكتبة تخطيطات مع نظام تخطيط آلي محدد يساعدك على البقاء "على المسار الصحيح". مكتبة رائعة من الصور والأيقونات الجاهزة تجعل من السهل اختيار الصورة التي تجعل الشريحة تبرز! محرر السمات يجعل من السهل تطبيق مظهر متسق على جميع عروض شركتك. المخططات رائعة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج إنشاء الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي للمصممين

3. Canva (الأفضل للرواية الإبداعية والبصرية)

عبر Canva

Canva هي منصة تصميم شائعة للغاية وسهلة الاستخدام توفر آلاف قوالب العروض التقديمية. بفضل واجهة السحب والإفلات ومكتبة القوالب والصور والخطوط الواسعة، تعد هذه المنصة خيارًا مثاليًا لكل مجموعة أدوات العلامة التجارية.

يستخدم Magic Studio من Canva أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Magic Write للنسخ وMagic Design لاقتراحات التخطيط، مما يساعدك على إنشاء عروض تقديمية أنيقة تحمل علامتك التجارية في دقائق.

أفضل ميزات Canva

ضمان تناسق جماليات التصميم في جميع الشرائح باستخدام قوالب قابلة للتكرار

احفظ عناصر العلامة التجارية المخصصة لإنشاء تصميمات مخصصة في كل مرة

عزز إبداعك من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ميزات Magic Design و Magic Write

تعاون مع فريقك من خلال التحرير في الوقت الفعلي وميزة التعليقات

قيود Canva

تفتقر إلى وظائف التصميم المتقدمة التي يحتاجها المصممون المحترفون لممارسة مزيد من التحكم

على الرغم من أنه يدعم التعاون، إلا أنه لا يقارن بما تقدمه منصات الفرق المتخصصة

أسعار Canva

Canva مجاني

Canva Pro : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Canva Teams : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Canva Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات Canva وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (4,410+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (12,380+ تقييم)

إليك ما يقوله أحد المستخدمين عن قوالب Canva وقدراتها التصميمية:

يحتوي على كل ما تحتاجه لتصميم أعمالك. لذا، إذا كنت مبتدئًا ولست على دراية بالأدوات الاحترافية المتوفرة في السوق، فهذا البرنامج مناسب لك. مئات القوالب الجاهزة لجميع المواد الترويجية - عروض PowerPoint ونشرات إعلانية وكتيبات وبطاقات عمل ومقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين تصميمك.

يحتوي على كل ما تحتاجه لتصميم أعمالك. لذا، إذا كنت مبتدئًا ولست على دراية بالأدوات الاحترافية المتوفرة في السوق، فهذا البرنامج مناسب لك. مئات القوالب الجاهزة لجميع المواد الترويجية - عروض PowerPoint التقديمية والنشرات الإعلانية والكتيبات وبطاقات العمل ومقاطع الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين تصميمك.

4. Prezi (الأفضل للعروض التقديمية غير الخطية والديناميكية)

عبر Prezi

Prezi هي أداة عرض تقديمي فريدة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقوم بإنشاء شرائح احترافية باستخدام نهج ديناميكي غير خطي. تتيح لك تكبير عرض الشرائح، مما يعزز سرد القصص. هذا التنسيق جذاب للغاية وممتع بصريًا.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد Prezi AI في أتمتة المهام المتكررة وتخصيص المحتوى وفقًا لتفضيلات الجمهور.

أفضل ميزات Prezi

أنشئ عروضًا تقديمية غير خطية وقابلة للتكبير لتقديم قصص ديناميكية

استخدم مجموعة متنوعة من أدوات التصميم لإنشاء محتوى تفاعلي وجمالي

ادمجها مع Prezi AI لتحسين المحتوى وأتمتة المهام المتكررة

استوردها كعرض تقديمي PowerPoint للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت

قيود Prezi

يوفر أسلوب العرض الفريد من نوعه منحنى تعلم سريعًا

نموذج التسعير مرتفع، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمونه من حين لآخر

أسعار Prezi

قياسي : 5 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى : 15 دولارًا شهريًا

Premium : 25 دولارًا شهريًا

EDU Plus : 4 دولارات شهريًا

EDU Pro : 8 دولارات شهريًا

فرق EDU : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus : 15 دولارًا شهريًا

Business Premium : 25 دولارًا شهريًا

فرق العمل: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Prezi وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 2/5 (5,150+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,210+ تقييم)

إليك ما شاركه أحد مستخدمي Prezi عن تجربته:

يسعدني استخدام Prezi لعرض البيانات المهمة دون إرباك المعلومات في محاضراتي كأستاذ جامعي. إنه برنامج عملي للغاية وساعدني في عرض النقاط الرئيسية مع الحفاظ على اهتمام طلابي.

يسعدني استخدام Prezi لعرض البيانات المهمة دون إرباك المعلومات في محاضراتي كأستاذ جامعي. إنه عملي للغاية وساعدني في عرض النقاط الرئيسية مع الحفاظ على اهتمام طلابي.

💡 نصيحة احترافية: اربط مقتطفات نصية صغيرة بصورة ذات صلة لإبراز الفكرة الرئيسية دون أن تبدو متكتلة أو مزدحمة. هذا التخطيط يجعل الرسالة واضحة بصريًا للوهلة الأولى.

5. Pitch (الأفضل للعروض التقديمية الجماعية)

عبر Pitch

كما يوحي الاسم، Pitch هي منصة عروض تقديمية لفرق المبيعات والتسويق. تتيح لأعضاء الفريق العمل في بيئة تعاونية في الوقت الفعلي لإنشاء عروض تقديمية جذابة ومقنعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج العروض التقديمية للمستخدمين دمج ملف العرض التقديمي في سير العمل الذكي وأدوات الإنتاجية الأخرى لزيادة الزخم من مرحلة العرض التقديمي إلى إتمام الصفقة!

أفضل ميزات العروض التقديمية

اجمع بين فرق التسويق والمبيعات لإنشاء عرض تقديمي فعال

أضف رسومًا متحركة وموارد مجانية وعناصر تفاعلية مدمجة لزيادة جاذبية مجموعة الشرائح الخاصة بك

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص أو استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض من البداية

شارك ملف العرض التقديمي الخاص بك مع أصحاب المصلحة من خلال روابط مشاركة غير محدودة

قيود العروض التقديمية

المنصة ليست سهلة الاستخدام للمستخدمين الجدد

ميزات التصميم المتقدمة محدودة مقارنة بأدوات العروض التقديمية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصط

أسعار العروض الترويجية

مجاني

Pro: 25 دولارًا شهريًا (يشمل محررين)

الأعمال: 100 دولار شهريًا (يشمل خمسة محررين)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات العروض التقديمية والمراجعات

G2: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (30+ تقييم)

إليك ما يقوله المستخدمون عن ميزات التخصيص في Pitch:

إن القدرة على تخصيص الشرائح في ثوانٍ أمر غير واقعي. يمكنك إنشاء شيء يبدو وكأنه استغرق ساعات في دقائق. إن القدرة على التعاون وإضافة أو تعديل فريقك في الوقت الفعلي تجعل العملية سهلة للغاية.

إن القدرة على تخصيص الشرائح في ثوانٍ أمر غير واقعي. يمكنك إنشاء شيء يبدو وكأنه استغرق ساعات في دقائق. إن القدرة على التعاون وإضافة أو تعديل فريقك في الوقت الفعلي تجعل العملية سهلة للغاية.

6. Zoho Show (الأفضل للتكامل السلس مع نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Show

Zoho Show هو برنامج عرض تقديمي قائم على الذكاء الاصطناعي في السحابة يتيح للفرق والشركات الصغيرة إنشاء عروض تقديمية احترافية والتعاون فيها وتقديمها بأقل جهد ممكن. يتكامل بشكل أساسي مع تطبيقات Zoho.

هذا النظام المتكامل يجعل تقديم العروض التقديمية للعملاء في المكتب أو عن بُعد أسهل.

أفضل ميزات Zoho Show

اندمج بسلاسة مع بيئة Zoho للحصول على سير عمل موحد

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام ميزات التحرير المتزامن

أضف انتقالات بين الشرائح ورسومًا متحركة لزيادة تفاعل الجمهور

قم بتضمين عناصر الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو لإثراء العروض التقديمية

قيود Zoho Show

لا يدعم الوظيفة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قد يكون التحرير المباشر غير مستقر وغير موثوق

أسعار Zoho Show

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات Zoho Show وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

إليك كيف يصف أحد المستخدمين تجربته في إنشاء العروض التقديمية باستخدام Zoho Show:

Zoho Show هو أحد أفضل البدائل لـ Microsoft Office 365. على الرغم من أنه يوفر العديد من الميزات، مثل جداول البيانات ومحرر النصوص وعروض الشرائح، إلا أنني أستخدمه في الغالب لإنشاء العروض التقديمية. وصدقني، إنه سهل للغاية. إنه مثل نسخة عبر الإنترنت من Microsoft PowerPoint مع الكثير من الموارد المتاحة، مما يجعل العملية سهلة. أيضًا، هناك ميزة محرك أقراص حيث يمكنك العثور على الملفات التي عملت عليها.

Zoho Show هو أحد أفضل البدائل لـ Microsoft Office 365. على الرغم من أنه يوفر العديد من الميزات، مثل جداول البيانات ومحرر النصوص وعروض الشرائح، إلا أنني أستخدمه في الغالب لإنشاء العروض التقديمية. وصدقني، إنه سهل للغاية. إنه مثل نسخة عبر الإنترنت من Microsoft PowerPoint مع الكثير من الموارد المتاحة، مما يجعل العملية سهلة. أيضًا، هناك ميزة محرك أقراص حيث يمكنك العثور على الملفات التي عملت عليها.

🧠 حقيقة ممتعة: يقع المقر الرئيسي لشركة Zoho في الولايات المتحدة في منطقة زراعية جنوب شرق أوستن، تكساس، حيث يمكن للموظفين المساعدة في زراعة طعامهم أو الاسترخاء!

7. Visme (الأفضل للعروض التقديمية والرسوم البيانية الخاصة بالعلامات التجارية)

عبر Visme

Visme هي منصة تصميم تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي، بما في ذلك العروض التقديمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والرسوم البيانية والرسوم البيانية المعلوماتية.

يجمع بين واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات ومكتبة من القوالب وعناصر التصميم لتبسيط إنشاء المحتوى. يدعي برنامج العروض التقديمية هذا أنه يسرع عملية التصميم بمقدار 5 أضعاف ويخلق نماذج أكثر فعالية في التحويل بمقدار الضعف!

أفضل ميزات Visme

أنشئ عروضًا تقديمية ووثائق وتصورات للبيانات ورسومات للوسائط الاجتماعية وحرر مقاطع الفيديو وأنشئ نماذج أولية ومخططات تخطيطية

استخدم Visme AI Designer لتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنشاء الأصول

أضف عناصر تفاعلية وممتعة بصريًا لتعزيز تفاعل الجمهور

تواصل مع فريقك داخل Visme باستخدام ميزات التعليق والتعاون

قيود Visme

التنقل عبر مجموعة الشرائح ليس سهلاً مثل العروض التقديمية في PowerPoint و Google Slides

تصدير العروض التقديمية والمرئيات به مشاكل ولا يظهر بنفس الشكل الذي يظهر به على الإنترنت

أسعار Visme

الأساسي: مجاني

مبتدئ: 12.25 دولارًا شهريًا

Pro: 24.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Visme

G2: 4. 5/5 (430+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (710+ تقييم)

إليك ما يقوله المستخدمون عن الرسوم المتحركة والمحرر القوي من Visme:

1) أولاً، أعجبني تصميم Visme. إنه سهل الاستخدام للغاية. 2) محرر السحب والإفلات: هذه ميزة رائعة جدًا رأيتها في Visme؛ حتى غير المصممين مثلي يمكنهم إنشاء عروض تقديمية جيدة بسهولة 3) هناك الكثير من الصور والأيقونات والرسوم المتحركة التي يمكن أن تكون مفيدة في العروض التقديمية. لم أر قط هذا العدد الكبير من الصور في أي علامة تجارية أخرى.

1) أولاً، أعجبني تصميم Visme. إنه سهل الاستخدام للغاية.

2) محرر السحب والإفلات: هذه ميزة رائعة جدًا رأيتها في Visme؛ حتى غير المصممين مثلي يمكنهم إنشاء عروض تقديمية جيدة بسهولة

3) هناك الكثير من الصور والأيقونات والرسوم المتحركة التي يمكن أن تكون مفيدة في العروض التقديمية. لم أر قط هذا العدد الكبير من الصور في أي علامة تجارية أخرى.

8. Decktopus (الأفضل للعروض التقديمية السريعة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر Decktopus

Decktopus هو برنامج إنشاء عروض تقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتيح إنشاء عروض تقديمية مصممة بالكامل وقابلة للعرض ومصممة خصيصًا لتلبية احتيا

أدخل المعلومات الأساسية، ويمكنك إنشاء عرض تقديمي غني بسرعة باستخدام عناصر التصميم واقتراحات المحتوى والصور الديناميكية. يحتوي برنامج العروض التقديمية أيضًا على عناصر تفاعلية، مثل أدوات الأسئلة والأجوبة، لإشراك الجمهور أثناء العروض التقديمية.

أفضل ميزات Decktopus

أنشئ عروضًا تقديمية جاهزة للاستخدام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدعومة بمدخلات المستخدمين

قم بتحرير مجموعة الشرائح في محرر سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات

أضف عناصر مثل الاستطلاعات وجلسات الأسئلة والأجوبة لجعل العرض التقديمي تفاعليًا

احصل على المساعدة من AI Presenter Coach لتحسين أدائك

قيود Decktopus

الأسعار مرتفعة، ولا يتوفر نموذج مجاني

لا يمكن تحرير عروض PowerPoint المصدرة

أسعار Decktopus

Pro: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Decktopus وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

إليك ما قاله أحد المستخدمين بعد إنشاء عرض تقديمي تفاعلي ومتقن بسرعة باستخدام Decktopus:

Decktopus منصة رائعة! تمكنت من إنشاء عرض تقديمي واضح وأنيق ومهني في بضع دقائق فقط! أحب خيار إضافة النماذج وجمع المعلومات من المستجيبين. ويمكنك أيضًا إضافة صوتك ومقاطع الفيديو وصور GIF إلى الشرائح! أوصي به بشدة!

Decktopus منصة رائعة! تمكنت من إنشاء عرض تقديمي أنيق وذكي ومهني في بضع دقائق فقط! أحب خيار إضافة النماذج وجمع المعلومات من المستجيبين. ويمكنك أيضًا إضافة صوتك ومقاطع الفيديو وصور GIF إلى الشريحة! موصى به بشدة!

💡 نصيحة احترافية: استخدم النقاط التوضيحية وقوائم المراجعة التفاعلية لتسهيل فهم المعلومات الواردة في عرضك التقديمي.

9. Mentimeter (الأفضل للعروض التقديمية التفاعلية التي تركز على الجمهور)

عبر Mentimeter

Mentimeter هي أداة عرض تقديمي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتستخدم ميزات تفاعلية في الوقت الفعلي لإشراك الجمهور. يمكنك إضافة استطلاعات رأي مباشرة واختبارات قصيرة وجلسات أسئلة وأجوبة إلى تخطيطات الشرائح لتشجيع مشاركة الجمهور وجمع التعليقات.

هذا المستوى من التفاعل يجعل Mentimeter أداة رائعة للمؤسسات التعليمية، مثل ورش العمل والندوات والمؤتمرات.

أفضل ميزات Mentimeter

أدخل المطالبات في أدوات الذكاء الاصطناعي مثل AI Menti builder لإنشاء عرض تقديمي تفاعلي في ثوانٍ

أنشئ واستخدم استطلاعات الرأي المباشرة والاختبارات القصيرة والاستبيانات والأسئلة والأجوبة في عروض الشرائح لزيادة التفاعل

اعرض Word Cloud لتصور ردود الجمهور ومشاركتها على الفور

احصل على رؤى حول مستويات المشاركة وفهم الجمهور وتفاعله

قيود Mentimeter

يمكن أن تؤدي مشكلات الاتصال أثناء العروض التقديمية المباشرة إلى إضعاف تجربة المستخدم

صعوبة التكامل مع عروض Google Slides و PowerPoint

أسعار Mentimeter

مجاني

الأساسي: 17.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقدم عرض

Pro: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقدم عرض

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mentimeter

G2: 4. 7/5 (610+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

إليك ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن منصة Mentimeter سهلة الاستخدام:

تعمل القوالب المعدة مسبقًا في البرنامج على تبسيط عملية إدخال البيانات وتوفر أفكارًا لإشراك الجمهور، على سبيل المثال، لكسر الجليد. تشمل المزايا الأخرى البارزة واجهة سهلة الاستخدام، والقدرة على إنشاء عروض تقديمية في الوقت المناسب، ونظرة عامة موجزة على النتائج، وخيار استيراد تنسيقات عرض بديلة، وحتى الاستخدام المجاني للصور المتحركة بتنسيق GIF.

تعمل القوالب المعدة مسبقًا في البرنامج على تبسيط عملية إدخال البيانات وتوفر أفكارًا لإشراك الجمهور، على سبيل المثال، لكسر الجليد. تشمل المزايا الأخرى البارزة واجهة سهلة الاستخدام، والقدرة على إنشاء عروض تقديمية في الوقت المناسب، ونظرة عامة موجزة على النتائج، وخيار استيراد تنسيقات عرض بديلة، وحتى الاستخدام المجاني للصور المتحركة بتنسيق GIF.

10. MagicSlides (الأفضل لإنشاء محتوى سريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر MagicSlides

يساعد صانع العروض التقديمية MagicSlides AI في إنشاء الشرائح من خلال قبول المدخلات من مصادر مختلفة، مثل موضوع أو مستند طويل (PDF/DOCX) أو عنوان URL أو حتى نسخة نصية من مقطع فيديو على YouTube.

يتكامل بشكل أساسي مع PowerPoint و Google Slides، مما يتيح لك الحصول على شرائح بتنسيق عالمي. يمكنك بعد ذلك دمج ملف PowerPoint أو Google Slides في سير عملك والبدء في العرض على الفور.

أفضل ميزات MagicSlides

حوّل البيانات من مصادر متعددة إلى شرائح جديدة وجذابة

اختر من بين مجموعة من القوالب الجاهزة للاستخدام لإنشاء شرائح في وقت قصير

أنشئ عروضًا تقديمية بأكثر من 100 لغة لتسهيل الوصول إليها

أنشئ عروضًا تقديمية في Google Slides وChatGPT وTelegram وFigma وغيرها باستخدام ملحق MagicSlides

قيود MagicSlides

في بعض الأحيان، يتم فقد تنسيق المستندات المعقدة عند تحويلها

تكامل محدود إذا كان لديك عدة تطبيقات في مجموعة أدواتك التقنية

أسعار MagicSlides

أساسي: 8 دولارات شهريًا

الخطة الاحترافية : 16 دولارًا شهريًا

الخطة المميزة: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات MagicSlides

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن استخدام MagicSlides لتبسيط تصميم العروض التقديمية:

لقد غير MagicSlides قواعد اللعبة بالنسبة لي. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وقوالب قابلة للتخصيص، أصبح إنشاء العروض التقديمية الاحترافية سريعًا وسهلاً. أعجبني "Quick Theme Switcher" الذي يتيح لي تغيير نمط الشرائح على الفور. أوصي بشدة باستخدام MagicSlides لأي شخص يرغب في تحسين عروضه التقديمية دون عناء.

لقد غير MagicSlides قواعد اللعبة بالنسبة لي. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وقوالب قابلة للتخصيص، أصبح إنشاء العروض التقديمية الاحترافية سريعًا وسهلاً. أحب ميزة "Quick Theme Switcher" التي تتيح لي تغيير نمط الشرائح على الفور. أوصي بشدة باستخدام MagicSlides لأي شخص يرغب في تحسين عروضه التقديمية دون عناء.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي لتسويق المحتوى

11. Gamma (الأفضل لرواية القصص الحديثة والمتوافقة مع الأجهزة المحمولة)

عبر Gamma

Gamma هي أداة عرض تقديمي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحول النصوص إلى عروض تقديمية ومواقع ويب متقنة، مما يوفر لك الوقت والجهد. توفر مرونة هائلة، مما يتيح لك تضمين عناصر وسائط غنية مثل الصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب.

هذه الإمكانات تجعله خيارًا ممتازًا لتخطيط جدول المحتوى الخاص بك. كما أنه لا يعتمد على نوع الشاشة، مما يتيح لك تقديم العروض التقديمية على أي شاشة.

أفضل ميزات Gamma

أدرج مقاطع فيديو تفاعلية ومعارض ورسوم بيانية وجداول ورسوم توضيحية ومواد مضمنة

قم بإنشاء عروض شرائح وتصديرها إلى Microsoft PowerPoint و PDF بنقرة واحدة

حماية الملفات الحساسة باستخدام كلمات مرور قوية

تتبع مستويات التفاعل باستخدام ميزات التحليلات المتقدمة المدمجة

قيود جاما

تحمل العروض التقديمية التي يتم إنشاؤها في الخطة المجانية علامة مائية "Made With Gamma"

تفتقر إلى ميزات التحرير الأساسية مثل تأثيرات الانتقال، والتي تعتبر شائعة نسبيًا في الأدوات الأخرى

أسعار جاما

مجاني

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Pro: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تصنيفات وتقييمات جاما

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4/5 (2 تقييم)

إليك ما يقوله المستخدمون عن الصور المذهلة من Gamma:

أنا طالب، وأستخدم Gamma في الغالب لمساعدتي في PowerPoint وعروض الأعمال. كان أكبر مشروع لي حتى الآن هو تطوير تقرير عرض عمل وملف PowerPoint، تلاه خطة موارد بشرية/تسويق لنفس الشركة، وأخيرًا تقرير مالي. أعجب أستاذي بالنتيجة النهائية، وشعرت بثقة كبيرة أثناء العرض التقديمي، فقد سهّل Gamma الأمر عليّ حيث ساعدني في إنشاء نص موجز ومقنع مع الكثير من الصور المؤثرة. لقد جعلني هذا أكثر وعيًا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في العمل التعاوني.

أنا طالب، وأستخدم Gamma في الغالب لمساعدتي في PowerPoint وعروض الأعمال. كان أكبر مشروع لي حتى الآن هو تطوير تقرير عرض عمل وملف PowerPoint، تلاه خطة موارد بشرية/تسويق لنفس الشركة، وأخيرًا تقرير مالي. أعجب أستاذي بالنتيجة النهائية، وشعرت بثقة كبيرة أثناء العرض التقديمي، فقد سهّل Gamma الأمر عليّ حيث ساعدني في إنشاء نص موجز ومقنع مع الكثير من الصور المؤثرة. لقد جعلني هذا أكثر وعيًا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في العمل التعاوني.

12. Plus AI (الأفضل لدمج الذكاء الاصطناعي في Google Slides)

عبر Plus AI

إذا كنت تبحث عن بديل موثوق لـ Google Slides مزود بميزات AI قوية مدمجة، فإن Plus AI يوفر تجربة سلسة داخل Google Workspace. تساعد أدوات AI في Plus AI في إنشاء عروض الشرائح واقتراح المحتوى وتحسين التصميم. لاستخدامها، يجب إدخال الموجه وتحميل ملف PDF أو Word أو PowerPoint أو ملف نصي.

سيتم فتح العرض التقديمي مباشرة في Google Slides، حيث يمكنك تعديله وتحسينه حسب رغبتك. أو يمكنك إضافة الوظيفة الإضافية Plus AI إلى PowerPoint واستخدامها داخل التطبيق.

بالإضافة إلى أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

اعمل في بيئة مألوفة من Google Slides و PowerPoint

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الشرائح وتحسين عرضك التقديمي

قم بتنسيق أي شريحة إلى تخطيط شريحة باستخدام Remix

احفظ المطالبات المستخدمة بشكل متكرر، مثل تحديثات الشركة وعروض العملاء

بالإضافة إلى قيود الذكاء الاصطناعي

ميزات الذكاء الاصطناعي والاستجابات غير موثوقة وتعتمد على الموضوع

لا يقدم إصدارًا مجانيًا مثل الخيارات الأخرى

بالإضافة إلى أسعار الذكاء الاصطناعي

الأساسي: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

بالإضافة إلى تقييمات AI وتعليقات المستخدمين

G2: 3. 8/5 (4 تقييمات)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن استخدام Plus AI لعروض Google Slides السريعة والقابلة للتحرير:

هذه أداة رائعة لتحويل ملاحظاتي ومخططاتي ووثائقي بسرعة إلى عروض Google Slides. جربت أيضًا gamma و beautiful ai، ولكن هذه هي الوحيدة التي تتكامل مع Google Slides وتُنشئ عروضًا تقديمية يمكنني مشاركتها وتحريرها مثل أي عرض شرائح عادي.

هذه أداة رائعة لتحويل ملاحظاتي ومخططاتي ووثائقي بسرعة إلى عروض Google Slides. جربت أيضًا gamma و beautiful ai، ولكن هذه هي الوحيدة التي تتكامل مع Google Slides وتُنشئ عروضًا تقديمية يمكنني مشاركتها وتحريرها مثل أي عرض شرائح عادي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مولد AI لإنشاء دمج صور ومقاطع فيديو فائقة التخصص وملائمة للسياق في عرضك التقديمي.

13. Slidesgo (الأفضل لاختيار قوالب جذابة بصريًا)

عبر Slidesgo

Slidesgo هي مكتبة ضخمة من قوالب العروض التقديمية الذكية لبرنامج PowerPoint و Google Slides. ستجد هنا كل أنواع القوالب، من الشرائح التعليمية إلى إثبات المفهوم.

نظرًا لشعبيته، طور Slidesgo الآن أداة عرض تقديمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من العروض التقديمية. تتيح لك هذه الأداة إنشاء عروض تقديمية من البداية أو تخصيص قالب موجود.

أفضل ميزات Slidesgo

ترجم محتوى العرض التقديمي في أقل وقت ممكن

أضف صورًا ورسومات ورسومات متجهة من مكتبة Freepik

قم بتخصيص القوالب الموجودة لتتوافق مع متطلباتك الفورية

قم بتصدير العروض التقديمية كملفات PowerPoint و Google Slides

قيود Slidesgo

تضيف الخطة المجانية إشارة إلى المصدر، والتي قد تكون غير مرئية

تعتمد على أدوات خارجية للتحرير المتقدم، مما قد يحد من إمكانياتها ويخالف الغرض من برنامج العروض التقديمية

أسعار Slidesgo

مجاني

الاشتراك المميز: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Slidesgo وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (18 تقييمًا)

Capterra: 5/5 (تقييم واحد)

إليك ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ميزات Slidesgo التعاونية:

1. أولها وأهمها هو توفر أداة الذكاء الاصطناعي التي تقوم تلقائيًا بإنشاء عروض تقديمية رائعة بمجرد إدخال البيانات. 2. ميزة السحب والإفلات في هذه المنصة رائعة حقًا، فهي تتيح لي أداء المهام بسهولة وكفاءة. 3. يدعم جميع أنواع تنسيقات الملفات. كما أن التعاون رائع أيضًا. يتميز بميزات رائعة مثل التحرير في الوقت الفعلي والتعليق والدردشة، مما يجعلني أقوم بالمهام بسلاسة.

1. أولها وأهمها هو توفر أداة الذكاء الاصطناعي التي تقوم تلقائيًا بإنشاء عروض تقديمية رائعة بمجرد إدخال البيانات.

2. ميزة السحب والإفلات في هذه المنصة رائعة حقًا، فهي تتيح لي أداء المهام بسهولة وكفاءة.

3. يدعم جميع أنواع تنسيقات الملفات. كما أن التعاون رائع أيضًا. يتميز بميزات رائعة مثل التحرير في الوقت الفعلي والتعليق والدردشة، مما يجعلني أقوم بالمهام بسلاسة.

Presentations AI : أنشئ عروضًا تقديمية مذهلة بسرعة باستخدام ChatGPT : أنشئ عروضًا تقديمية مذهلة بسرعة باستخدام ChatGPT

StoryDoc : أضف سرد القصص إلى عروضك التقديمية ومقترحاتك لزيادة التفاعل : أضف سرد القصص إلى عروضك التقديمية ومقترحاتك لزيادة التفاعل

Glimmer : أنشئ عروض شرائح باستخدام GPT-3 و DALL-E 2 عن طريق إعطاء أوامر صوتية : أنشئ عروض شرائح باستخدام GPT-3 و DALL-E 2 عن طريق إعطاء أوامر صوتية

اختر أداة عرض أسرع وأفضل مع ClickUp

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي مثل SlidesAI وبدائلها طرقًا سهلة لإنشاء العروض التقديمية. يمكنها التغلب على عائق الكتابة وتوفير نقاط انطلاق منظمة.

ومع ذلك، غالبًا ما يتطلب إنشاء عرض تقديمي مؤثر حقًا مزيدًا من التخطيط الاستراتيجي للمحتوى والتحسين التعاوني والتصميم المخصص والتكامل مع أهداف المشروع الأوسع نطاقًا.

بينما تتولى أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي المخصصة مهمة إنشاء الشرائح الأولية، يوفر ClickUp الإطار الأساسي لإدارة دورة حياة العرض التقديمي بالكامل. استخدم ClickUp Brain لإنشاء مخططات ومحتوى الشرائح، والتعاون على النصوص والمرئيات في Docs و Whiteboards، وتتبع التقدم والموافقات باستخدام Tasks، وضمان توافق عرضك التقديمي تمامًا مع أهداف مشروعك.

أنشئ عروضًا تقديمية جذابة بصريًا وادمجها في سير عملك — اشترك في ClickUp الآن! 🚀