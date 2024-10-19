أفضل 10 أدوات للعروض التقديمية لإنشاء عروض تقديمية جذابة في 2025

تطورت برامج العروض التقديمية منذ الأيام الأولى لهيمنة PowerPoint. هناك العشرات من تطبيقات وأدوات العروض التقديمية عبر الإنترنت، وكل منها يعد بأن يكون المفتاح النهائي لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية جذابة وتفاعلية.

ولكن هنا تكمن المشكلة.

ليست كل برامج العروض التقديمية متشابهة. فبعضها يبهر مع عروض مذهلة

قوالب إثبات المفهوم

والعروض التقديمية غير المحدودة، والتكامل السلس مع أدوات مثل Google Slides وApple Keynote، بينما توفر أخرى القدرة على تضمين الفيديو والصوت وحتى المحتوى التفاعلي لإبقاء جمهورك متعلقاً بها.

ومع ذلك، وسط هذا البحر الهائل من الخيارات، يمكن أن يكون العثور على أفضل برنامج عرض تقديمي لاحتياجاتك الفريدة تحديًا هائلاً.

يغوص هذا المقال في عالم أدوات العروض التقديمية، ويغوص في عالم أدوات العروض التقديمية، ويبحث في الجيد منها والرائع والمغير للعبة.

لنبدأ.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات العروض التقديمية؟

إليك أهم الميزات التي يجب أن تبحث عنها في حلول برامج العروض التقديمية:

تكامل الوسائط المتعددة: ابحث عن القدرة على تضمين الفيديو والصوت والمحتويات التفاعلية الأخرى للحفاظ على تفاعل الجمهور

ابحث عن القدرة على تضمين الفيديو والصوت والمحتويات التفاعلية الأخرى للحفاظ على تفاعل الجمهور مجموعة متنوعة من القوالب: يمكن أن تساعد مجموعة كبيرة من القوالب المصممة باحترافية في إنشاء عروض تقديمية جذابة بصرياً

يمكن أن تساعد مجموعة كبيرة من القوالب المصممة باحترافية في إنشاء عروض تقديمية جذابة بصرياً خيارات التخصيص: يجب أن تسمح لك أفضل برامج العروض التقديمية بتخصيص تخطيطات الشرائح وعناصر تصميم العروض التقديمية لتناسب احتياجاتك

يجب أن تسمح لك أفضل برامج العروض التقديمية بتخصيص تخطيطات الشرائح وعناصر تصميم العروض التقديمية لتناسب احتياجاتك الوصول المستند إلى السحابة: ابحث عن حلول برامج العروض التقديمية المستندة إلى السحابة لسهولة الوصول والتعاون

## أفضل 10 أدوات للعروض التقديمية لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

تبرز ClickUp كأداة متعددة الاستخدامات لصياغة عروض تقديمية جذابة ومبتكرة. باستخدام

قوالب العروض التقديمية في ClickUp

يمكن للمستخدمين إنشاء قصص مقنعة لأي جمهور دون عناء. بالإضافة إلى ذلك,

سبورة ClickUp's Whiteboard

هي مساحة عمل تعاونية فريدة من نوعها، تسمح للمستخدمين بدمج الصور والرسومات والمخططات الانسيابية والعناصر المرئية الأخرى في عروضهم التقديمية، مما يعزز الإبداع والتأثير البصري.

_إنشاء عروض تقديمية ديناميكية باستخدام السبورة التفاعلية من ClickUp

ClickUp AI

يعمل كـ

مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

. يمكنه إنشاء نسخة واضحة وجذابة وتوفير وقتك في التنسيق. ويمكنه أيضًا أن يعمل كشريك لك في العصف الذهني، مما يساعدك على تطوير محتوى جذاب وجذاب للعرض التقديمي الخاص بك.

أفضل ميزات #### ClickUp

قم بإنشاء عروض تقديمية بسرعة وكفاءة باستخدام قوالب ClickUp القابلة للتخصيص والمصممة خصيصًا لمختلف أنماط العروض التقديمية وأغراضها

استخدم اللوحات البيضاء كلوحة ديناميكية لـ جلسات العصف الذهني والتخطيط المرئي

إنشاء محتوى غني من خلال الاستفادة منClickUp AI للعصف الذهني والكتابة والتحرير

ClickUp متقدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتصور السلس للمشروع

إنشاء مخططات عرض مرئية وغنية من حيث السياق باستخدام مولد مخطط العرض التقديمي المتقدم للذكاء الاصطناعي من ClickUp العمل بسلاسة مع زملائك في الفريق على العروض التقديمية، ومشاركة الأفكار، وتقديم ملاحظات فورية، كل ذلك داخل المنصة نفسها

اعمل بسلاسة مع جميع أدواتك الأخرى دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات، وذلك بفضل تكامل ClickUp السلس مع الأدوات والمنصات الأخرى

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة في البداية بسبب الميزات العديدة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. بريزي

اختر من قوالب Prezi لإنشاء عروض تقديمية آسرة عبر

G2

يُحدث Prezi ثورة في عالم برمجيات العروض التقديمية من خلال تقديم تجربة تفاعلية فريدة من نوعها. نظرًا لأسلوب العرض التقديمي غير الخطي، يمكّن Prezi المبدعين من تجاوز حدود تنسيقات العروض التقديمية التقليدية التي تعتمد على الشرائح العرضية مثل PowerPoint، لجعلها تفاعلية وجذابة للجمهور.

أفضل ميزات بريزي

الابتعاد عن المسار الخطي إلى مسار عرض تقديمي أكثر مرونة مع لوحة بريزي المفتوحة

إنشاء عروض تقديمية مرئية وجذابة للغاية، والحفاظ على انتباه الجمهور من خلال انتقالات التكبير ورحلة مكانية عبر المحتوى

اختر من بين أكثر من 100 قالب مصمم بشكل احترافي لبدء إنشاء عروض تقديمية آسرة بسهولة

إثراء عروضك التقديمية بالوصول إلى أكثر من مليون أصل مثل الصور وصور GIF ومقاطع الفيديو

Prezi القيود

يعتمد بشكل كبير على الاتصال المستقر بالإنترنت، وهو ما قد يكون عائقاً في المناطق ذات الاتصال الضعيف

أفاد بعض المستخدمين أنه قد يتطلب الكثير من موارد الكمبيوتر، خاصة بالنسبة للعروض التقديمية المعقدة

أسعار بريزي

بالإضافة: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا قسط : 16 دولارًا في الشهر

: 16 دولارًا في الشهر الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

التقييمات والمراجعات: #### تقييمات ومراجعات بريزي

G2: 4.2/5 (أكثر من 5100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 5100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2100 تقييم)

3. باوتون

Powtoon يقدم مجموعة كبيرة من القوالب عبر

G2

Powtoon عبارة عن منصة مبتكرة تستخدم قوة الرسوم المتحركة ورواية القصص المرئية لإنشاء عروض تقديمية مؤثرة. تُستخدم Powtoon على نطاق واسع في مختلف القطاعات مثل التسويق والتدريب والاتصالات الداخلية والتعليم، وتتميز Powtoon بقدرتها على تبسيط الرسائل المعقدة وتحويلها إلى قصص مرئية آسرة.

أفضل ميزات Powtoon

اختر من بين مجموعة واسعة من الشخصيات والسيناريوهات المتحركة لتقديم عروض تقديمية متحركة لا تُنسى

إنشاء محتوى مرئي قوي بسهولة مع تصميم العروض التقديمية سهل الاستخدام

اختر من مكتبة قوالب متنوعة لإنشاء عروض تقديمية سريعة وفعالة

تخصيص الرسوم المتحركة ودمج الصوت والفيديو وإضافة لمسات شخصية إلى العروض التقديمية

قيود الرسوم المتحركة

الخطة المجانية لها قيود من حيث الميزات والوصول إلى الأصول

تسعير #### تسعير باقة باوتون

الخطة الخفيفة : 50 دولارًا شهريًا

: 50 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية : 190 دولارًا شهريًا

: 190 دولارًا شهريًا خطة الأعمال: 1500 دولار (تُدفع سنوياً)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4 من 5 (أكثر من 230 تقييمًا)

4.4 من 5 (أكثر من 230 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 390 تقييم)

4. الملعب

إنشاء Pitch البديهي وأدوات العلامة التجارية القوية عبر G2 Pitch هو أحد أفضل برامج العروض التقديمية في 2024. فهو يعيد تعريف صناعة العروض التقديمية من خلال المزج بين الكفاءة والإبداع والتعاون. إنه ليس مجرد أداة رائعة لإنشاء الشرائح، بل هو منصة تُمكِّن الفرق من إنتاج عروض تقديمية مذهلة تحقق نتائج. وبفضل نهجه القائم على الذكاء الاصطناعي وميزاته الديناميكية، أصبح Pitch سريعاً الحل المفضل للشركات والأفراد.

أفضل ميزات Pitch

ابدأ بمسودة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء عرض تقديمي بسرعة، وبالتالي توفير الوقت وإثارة الإبداع

احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة غنية تحتوي على 100 قالب من إعداد الخبراء

تكييف الشرائح بسهولة مع علامتك التجارية باستخدام خطوط وألوان مخصصة، مما يعزز المظهر الاحترافي لعروضك التقديمية

استمتع بإضافات سريعة للنصوص والصور، ورسوم متحركة أنيقة، و التعاون في الوقت الحقيقي لتحرير سلس

قيود الملعب

نظرًا لكونها أداة قائمة على السحابة، فإن الاتصال المستقر بالإنترنت ضروري للاستخدام دون انقطاع

تسعير #### الملعب

مجاني

المحترف: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الشركات: 80 دولارًا شهريًا

80 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4 من 5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4 من 5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. جنرال لواء

أنشئ عروضك التقديمية الخاصة بك باستخدام

جنرال إلكتريك

العناصر التفاعلية

Genially هي منصة مبتكرة لإنشاء عروض تقديمية ومحتوى تفاعلي غني بالوسائط. وهي مصممة لأي شخص يتطلع إلى إشراك جمهوره بتجارب ديناميكية قابلة للنقر دون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة. تشتهر Genially بشكل خاص بميزات التلعيب ومجموعة واسعة من العناصر التفاعلية، مما يجعلها مفضلة لدى المعلمين والمسوقين والشركات.

أفضل ميزات Genially

تحويل المحتوى الثابت إلى تجارب تفاعلية، مما يعزز من مشاركة الجمهور

توظيف ميزات التلعيب لتعزيز نتائج التعلم واهتمام الجمهور بشكل كبير

تضمين الصوت، والفيديو، وتصورات البيانات التفاعلية، مما يوفر تجربة وسائط غنية

صمم العروض التقديمية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام وبديهي

إضافة عناصر تفاعلية بسهولة مثل النقاط الساخنة والنوافذ المنبثقة والتسميات التي يتم تمريرها فوق بعضها البعض، مما يعزز من تفاعلية العروض التقديمية

القيود العامة

قد تستهلك العروض التقديمية التفاعلية أو الغنية بالوسائط موارد كثيرة

التسعير العام

مجاني

إيجابي 7.49 دولار شهرياً/شهرياً يتم دفعها سنوياً

7.49 دولار شهرياً/شهرياً يتم دفعها سنوياً الماجستير: 20.82 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للعضو/شهرًا يتم إصدار فاتورة بها سنويًا

20.82 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للعضو/شهرًا يتم إصدار فاتورة بها سنويًا الفريق: 70.79 دولارًا أمريكيًا ل 5 أعضاء رئيسيين/شهريًا يتم دفعها سنويًا

التقييمات والمراجعات العامة

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. مايكروسوفت باوربوينت

تصميم العروض التقديمية باستخدام PowerPoint عبر

G2

يظل PowerPoint حجر الزاوية في عالم برمجيات العروض التقديمية، ويتطور باستمرار لتلبية المتطلبات الحديثة. ومع تحديثاته لعام 2023، أصبح PowerPoint

أداة ذات قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة

مما يعزز كيفية إنشاء العروض التقديمية وتقديمها. يُعد PowerPoint، المعروف بموثوقيته ومجموعة ميزاته الشاملة، خيارًا مفضلاً للمحترفين والمعلمين.

أفضل ميزات برنامج PowerPoint

استخدم برنامج Copilot لتحويل مستندات Word إلى عروض تقديمية وإنشاء شرائح جديدة من المطالبات أو الخطوط العريضة، مما يرفع من مستوى سرد القصص

إدراج كائنات ثلاثية الأبعاد ورسوم متحركة مباشرة في العروض التقديمية للحصول على تجربة مرئية أكثر ديناميكية

استخدم الصوت، واللمس، والحبر للتفاعل الطبيعي مع عروضك التقديمية، بما في ذلك تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص

احصل على تدريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي لممارسة الكلام، وتقديم ملاحظات حول سرعة الإيقاع واختيار الكلمات والمزيد

قيود باور بوينت

يمكن أن تكون كثيفة الاستخدام للموارد، خاصة عند استخدام ميزات متقدمة مثل الكائنات ثلاثية الأبعاد

أغلى من الأدوات الأخرى

تسعير باور بوينت

مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، يتضمن PowerPoint وتطبيقات Office الأخرى ذات الميزات المتميزة

: 6.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، يتضمن PowerPoint وتطبيقات Office الأخرى ذات الميزات المتميزة مايكروسوفت 365 العائلي : 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، نفس سعر الإصدار الشخصي، ولكن لما يصل إلى ستة أشخاص والمزيد من التخزين السحابي

: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، نفس سعر الإصدار الشخصي، ولكن لما يصل إلى ستة أشخاص والمزيد من التخزين السحابي يتوفر الإصدار المجاني بوظائف أساسية، وهو مثالي للمستخدمين العاديين

بوظائف أساسية، وهو مثالي للمستخدمين العاديين باور بوينت فقط (ترخيص لمدة عام واحد): $159.99

تقييمات ومراجعات باور بوينت

G2 : 4.6 من أصل 5 (أكثر من 4,100 تقييم)

: 4.6 من أصل 5 (أكثر من 4,100 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 20,500 تقييم)

7. سلايدكامب

_إدارة العروض التقديمية وإنشاء عروض تقديمية باستخدام

SlideCamp

SlideCamp هو حل مبتكر لفرق المبيعات والتسويق لإدارة وإنشاء عروض PowerPoint التقديمية. فهو يوفر منصة مركزية لتخزين شرائح العروض التقديمية ومشاركتها وإعادة استخدامها، ويضمن وصول الفرق إلى أحدث المحتويات وأكثرها فعالية.

أفضل ميزات SlideCamp

تخزين جميع مواد المبيعات والتسويق في مكتبة مركزية واحدة، مما يسهل إدارة العروض التقديمية وتحديثها

تسهيل تحقيق تكافؤ الفرص للممثلين من خلال مشاركة العروض التقديمية والضمانات الأخرى بشكل آمن مع الفريق وضمان سهولة الوصول إلى أحدث إصدارات الشرائح

توفير الوقت من خلال سهولة العثور على المحتوى من الطوابق القديمة وإعادة استخدامه بدلاً من البدء من الصفر

الحصول على رؤى حول أداء العروض التقديمية من خلال التقارير والتحليلات

قيود مخيم الشرائح

مصممة في المقام الأول لمستخدمي PowerPoint، وبالتالي قد لا تلبي احتياجات مستخدمي برامج العروض التقديمية الأخرى

على الرغم من أنه يوفر إعادة استخدام الشرائح الموجودة، إلا أن خيارات التخصيص قد تكون محدودة مقارنةً بإنشاء الشرائح من البداية

أسعار مخيم الشرائح

خطة الفريق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا خطة غير محدودة: 499 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات SlideCamp

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: غير متوفر

8. فيديو سكرايب

إنشاء عروض تقديمية جذابة مع إنشاء مقاطع فيديو متحركة باستخدام VideoScribe عبر G2 يقدم VideoScribe أسلوبًا فريدًا في تقديم العروض التقديمية من خلال إنشاء مقاطع فيديو متحركة. إنها أداة رسوم متحركة سهلة الاستخدام ومثالية للمسوقين والمعلمين والشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تعزيز اتصالاتها من خلال مقاطع فيديو متحركة آسرة. بفضل الواجهة البديهية والميزات القوية، يجعل VideoScribe من السهل على المستخدمين من جميع مستويات المهارة إنشاء عروض تقديمية جذابة.

أفضل ميزات فيديو سكرايب

إنشاء مقاطع فيديو رسوم متحركة مبهرة دون الحاجة إلى مهارات مسبقة في تصميم العروض التقديمية باستخدام أدواته سهلة الاستخدام

استخدم أنماط رسوم متحركة متنوعة و"أيدي الرسم" لإضفاء طابع فريد على كل فيديو

إضافة مسارات صوتية وتسجيل التعليقات الصوتية لاستكمال المحتوى المرئي

مشاركة مقاطع الفيديو وتصديرها بتنسيقات متعددة لتناسب مختلف المنصات والاحتياجات

قيود VideoScribe

يتطلب اتصال إنترنت ثابت للوصول إلى الموارد والقوالب المستندة إلى السحابة

تسعير فيديو سكرايب

خطة شهرية : 25.96 دولارًا شهريًا

: 25.96 دولارًا شهريًا الخطة السنوية : 10.62 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 10.62 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) خطط الفريق: خيارات قابلة للتخصيص متاحة للفرق، مع خصومات على الاشتراكات المتعددة

تقييمات ومراجعات فيديو سكرايب

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. هايكو ديك

واجهة هايكو ديك الخالية من الفوضى عبر G2 يتميز Haiku Deck بالتركيز على البساطة والوضوح والتصميم الاحترافي. إنه الأداة المثالية لأي شخص يتطلع إلى إنشاء عروض تقديمية جميلة بسهولة، سواء على الويب أو الآيباد أو الآيفون. إن واجهة Haiku Deck سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من القوالب تجعلها خيارًا شائعًا بين المعلمين والمسوقين ومحترفي الأعمال.

أفضل ميزات هايكو ديك

استمتع بواجهة بسيطة وخالية من الفوضى يمكن أن تعزز التدفق الإبداعي

استخدم عناصر تصميم احترافية مثل الخطوط والتخطيطات وفلاتر الصور الأنيقة

الوصول إلى الآلاف من القوالب لإنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا بسرعة وسهولة

الوصول إلى أكثر من 40 مليون صورة مجانية من Creative Commons

المشاركة والوصول إلى أي جهاز متصل بسهولة

قيود هايكو ديك

قد لا يوفر العديد من الخيارات لتضمين الفيديو أو المحتوى التفاعلي مثل الأدوات الأخرى

تسعير هايكو ديك

المحترف: 19.99 دولارًا في الشهر

19.99 دولارًا في الشهر القسط: 29.99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات هايكو ديك

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. زوهو شو:

التعاون في الوقت الفعلي باستخدام Zoho Show عبر G2 Zoho Show هو برنامج عرض تقديمي تعاوني مصمم للفرق الحديثة. وهو يقدم مزيجًا من إمكانيات تصميم الشرائح الاحترافية,

تعاون الفريق

والميزات والدعم والتوافق عبر الأجهزة. لذلك فهو خيار مثالي للشركات والمعلمين الذين يحتاجون إلى المرونة والقوة في أدوات العرض التقديمي.

أفضل ميزات برنامج زوهو شو

ابقَ متزامناً مع فريقك من خلال التعاون في الوقت الفعلي والتعليقات السياقية والإشعارات الفورية

تضمين الصوت ومقاطع الفيديو، وإنشاء رسوم متحركة، واستخدام الرسوم البيانية لجعل الشرائح المستندة إلى البيانات أكثر جاذبية

بث العروض التقديمية على أجهزة التلفزيون الذكية عبر الهواتف الذكية أو الساعات الذكية

استيراد ملفات PowerPoint بسلاسة دون أي فقدان للتنسيق أو المحتوى

قيود عرض زوهو

قد يحتاج بعض المستخدمين إلى بعض الوقت للاستفادة من ميزاته الشاملة بشكل كامل

كونه يعتمد على السحابة بشكل أساسي، فإنه يتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت للحصول على أفضل الوظائف

يمكن أن تكون وفرة الميزات مربكة للمستخدمين الذين يفضلون أداة أكثر بساطة

أسعار عرض زوهو

خطة مجانية

الاحترافية: تبدأ من 2.2 دولار لكل مستخدم/شهر (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات برنامج زوهو شو

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

انتقل إلى مستقبل العروض التقديمية باستخدام أفضل أدوات 2024

لا تقتصر أدوات العروض التقديمية المتطورة اليوم، مثل العروض التقديمية من Google Slides وPowerPoint وغيرها، على إنشاء الشرائح فحسب، بل تتعلق بسرد القصص وبث الحياة في الأفكار بطرق تلقى صدى عميقًا لدى الجمهور.

تُعد أدوات العرض التقديمي من ClickUp من بين أفضل برامج العروض التقديمية في طليعة هذه الثورة. وبفضل الميزات المبتكرة مثل إنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي واللوحات البيضاء التعاونية، تساعد ClickUp على إطلاق العنان لإبداعك.

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