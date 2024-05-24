10 قوالب مجانية لعروض تقديمية لإنشاء عروض تقديمية جذابة

تساعد العروض التقديمية الجذابة الشركات على جذب العملاء المحتملين وإبرام الصفقات مع العملاء الحاليين وتأمين التمويل من المستثمرين. أما العروض التقديمية الضعيفة، فهي تؤدي إلى عكس ذلك تمامًا.

ولكن كيف تجد عرضًا تقديميًا مثاليًا يناسب احتياجاتك في كل مرة؟ استخدم قوالب العروض التقديمية!

استخدام قوالب عرض تقديمي جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص يجعل العملية أسرع وأسهل. والخبر السار هو أن العديد من هذه القوالب المجانية متاحة بسهولة على الإنترنت.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 قوالب لعروض تقديمية لمختلف المنصات. لنبدأ!

ما هي قوالب العروض التقديمية؟

قوالب العروض التقديمية هي عروض أو عروض تقديمية قابلة للتخصيص وجاهزة للاستخدام تستخدمها الشركات لإنشاء عروض مبيعات للعملاء أو عروض تمويل للمستثمرين.

يمكنك إنشاء قوالب عرض تقديمي باستخدام أدوات عرض مختلفة، مثل Microsoft PowerPoint و Google Slides. تتضمن هذه الأدوات عادةً تخطيطات تصميم لإنشاء شرائح حول مواضيع مختلفة يتم تناولها في العروض التقديمية للمبيعات أو المستثمرين.

ما الذي يجعل قالب عرض تقديمي جيدًا؟

يمكن أن تكون قوالب العروض التقديمية قصيرة أو مفصلة، حسب متطلبات العمل المحددة.

في بعض الحالات، قد تحتاج إلى قوالب عرض تقديمي قصيرة لتقديم شركتك أو منتجك إلى عميل أو مستثمر محتمل في اجتماع غير مخطط له. في حالة الاجتماعات التجارية المخطط لها، ستحتاج إلى قوالب لعروض تقديمية مفصلة للعملاء.

يجب أن تتضمن قوالب العروض التقديمية بعض العناصر الأساسية لعرض المبيعات بغض النظر عن طولها وشكلها. يمكن للمستخدمين استخدام بعض هذه العناصر أو جميعها، ولكن يجب أن تكون موجودة.

فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يجب أن تتضمنها قوالب العروض التقديمية الرائعة:

نظرة عامة على المنتج : ما هو منتجك الأساسي أو فكرة عملك، ومن هو السوق المستهدف؟

مزايا المنتج : الميزات الرئيسية لمنتجك ومزاياه وقيمته الفريدة التي تمنح العملاء المحتملين سببًا للشراء

نقاط ضعف العملاء : قائمة واضحة بمشاكل العملاء التي يساعد المنتج في حلها

نظرة عامة على الشركة : نظرة عامة موجزة على الشركة وما تقدمه

نموذج العمل : شرح لنموذج عمل الشركة؛ وهذا مفيد بشكل خاص لقالب عرض تقديمي لشركة ناشئة

حصة الشركة في السوق : أرقام عن حصة الشركة الحالية والمستهدفة في السوق، ويفضل أن تكون مقارنة بمنافسيها الرئيسيين

مقارنة المنافسين : بضع شرائح تقارن الشركة بمنافسيها من حيث الميزات والقيمة المقترحة والسعر والمزيد

استراتيجية النمو والخطة المالية: خطة النمو الاستراتيجية والمالية للشركة والتوقعات المالية

بالإضافة إلى قوالب العروض التقديمية، يمكنك أيضًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية للمبيعات.

تعد خرائط ClickUp الذهنية مفيدة أيضًا عند تصور خطة النمو الخاصة بك للمستثمرين المحتملين. يمكنك إضافة العقد أو إزالتها أو إعادة تنظيمها، وإنشاء الروابط، وتحديد سير العمل لإظهار عمليات المبيعات الخاصة بك.

حدد الخطوط العريضة لعمليات البيع والعروض التقديمية باستخدام خرائط ClickUp الذهنية

نصيحة احترافية: استفد من ClickUp for Startups لإنشاء أنواع مختلفة من العروض التقديمية للعملاء والمستثمرين. من طرح الأفكار للعروض التقديمية للمبيعات إلى إنشاء سير عمل مفصل للمبيعات، يساعدك هذا البرنامج في جميع جوانب عملك الناشئ، مما يجعله أحد أفضل الأدوات للشركات الناشئة.

10 قوالب لعروض تقديمية للاستخدام في عام 2024

سواء كنت تسعى إلى جولة تمويل أولية أو جولة تمويل متتالية، يمكن لعرض تقديمي جيد أن يقنع المستثمرين المحتملين. سنغطي أنواعًا مختلفة من قوالب العروض التقديمية للعملاء والمستثمرين حتى تتمكن من اختيار ما يناسبك. حتى إذا كنت تريد إنشاء عرض تقديمي خاص بك، يمكنك الاستلهام من أمثلة العروض التقديمية المجربة والمختبرة هذه لجذب انتباه جمهورك.

1. قالب عرض تقديمي موجز من ClickUp

تنزيل هذا النموذج أنشئ عرضًا تقديميًا موجزًا يجذب الانتباه على الفور ويحث الناس على التفاعل معك بشكل أكبر باستخدام قالب العرض التقديمي الموجز من ClickUp

العرض الترويجي الموجز هو وصف قصير ومثير للاهتمام لفكرة أو علامة تجارية أو منتج. الهدف هو تقديم عرض ترويجي يمكنك تقديمه إلى شخص تقابله أثناء ركوب المصعد وإثارة اهتمامه بما يكفي لمناقشته بالتفصيل لاحقًا.

يسهل قالب ClickUp Elevator Pitch إنشاء عرض تقديمي من خلال تبادل الأفكار مع فريقك. يستخدم تنسيق جدول بسيط لجمع الأفكار من مختلف أعضاء الفريق. يمكنك بعد ذلك مناقشة الأفكار وإنشاء عرض تقديمي مؤثر في دقيقتين أو أقل.

القالب قابل للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك تكييفه وفقًا لاحتياجاتك. إذا كنت تبحث عن قوالب من صفحة واحدة، فهذا هو خيارك الأفضل.

الميزات الرئيسية

قم بتبادل الأفكار مع فريقك واكتب أهم النقاط في عرضك التسويقي

أنشئ عرضًا مبيعاتيًا قصيرًا يمكنك تقديمه إلى أي عملاء محتملين أو عملاء محتملين أو شركاء تجاريين محتملين تقابلهم أثناء تنقلك

قم بتخصيص القالب وتكييفه وفقًا لعملك

حالة الاستخدام: لإنشاء عرض تقديمي قصير يمكنك تقديمه للأشخاص الذين تقابلهم أثناء التنقل في دقيقتين أو أقل (أثناء ركوب المصعد، على سبيل المثال).

نصيحة من الخبراء: تتطلب العروض التقديمية الموجزة أكثر من مجرد حجة مقنعة لصالح شركتك. لا يتعلق الأمر بالعرض التقديمي فحسب، بل بكيفية تقديمه. إذا كنت تشعر أن مهاراتك في العرض التقديمي تحتاج إلى تحسين، فإليك بعض الكتب التي يمكنك قراءتها لاستعادة مهاراتك.

2. قالب عرض ClickUp للمبيعات

تنزيل هذا النموذج أنشئ عرضًا تقديميًا مقنعًا يساعدك على كسب عملاء لشركتك باستخدام قالب العرض التقديمي من ClickUp

قالب عرض ClickUp للمبيعات مثالي لمحترفي المبيعات الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة وفعالة لإنشاء عروض مبيعات مخصصة لاجتماعات العملاء.

تستخدم هيكلًا بسيطًا من العنصر الجذاب والمحتوى والدعوة إلى اتخاذ إجراء لإنشاء عروض مبيعات مقنعة تجذب العملاء. إن سرد أجزاء العرض المبيعات الرائع يجعل عملية كتابة العرض أسهل.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إنشاء عرض تقديمي، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي مع ClickUp Brain. سيقوم تلقائيًا بإنشاء عرض تقديمي مثالي بناءً على توجيهاتك المحددة.

يساعدك قالب عرض ClickUp Sales Pitch أيضًا على تحويل الخطوات المختلفة التي ينطوي عليها عملية البيع إلى مهام قابلة للتنفيذ. يمكنك تعيين هذه المهام لأعضاء فريق معينين، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع تقدم كل عميل محتمل.

الميزات الرئيسية

قم بعصف ذهني مع فريقك واعمل بشكل تعاوني على قالب ClickUp Docs هذا

اكتب عروضًا مبيعية مقنعة مع جملة جذابة واضحة لجذب انتباه العملاء المحتملين

حالة الاستخدام: لإنشاء عروض مبيعات مقنعة مع جملة جذابة واضحة ودعوة لاتخاذ إجراء.

3. قالب عرض ClickUp

تنزيل هذا النموذج استخدم قالب العرض التقديمي من ClickUp لإنشاء عروض تقديمية مقنعة للعملاء

قالب العرض التقديمي ClickUp مثالي لإنشاء عروض تقديمية مذهلة لاجتماعات العملاء. كما يعلم كل مندوب مبيعات، يمكن للعروض التقديمية أن تربح الصفقات أو تخسرها.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك بسهولة إنشاء شرائح عرض مبيعات مفصلة لتوضيح قيمة منتجك للعملاء المحتملين. يتيح لك هذا النموذج مساحة كبيرة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في السوق وإمكانات النمو بشكل واضح. يمكنك حتى استخدامه لمناقشة استراتيجية دخول السوق والتوقعات المالية.

توفر تصميمات قابلة للتخصيص للعناصر المختلفة التي يجب تضمينها في العروض التقديمية للعملاء، مثل صفحة المقدمة وجدول أعمال الاجتماع وصفحات المحتوى الرئيسية للمنتج أو موضوع المناقشة.

الميزات الرئيسية

استخدم الترميز اللوني لأنواع مختلفة من الشرائح لإنشاء عروض تقديمية جيدة التنظيم

استخدم عرض لوحة العرض التقديمي لتخطيط وتنظيم عرضك التقديمي

قم بإنشاء عرض تقديمي مخصص بالكامل باستخدام خيارات التصميم المتنوعة

حالة الاستخدام: هذا مفيد لإعداد عروض تقديمية مفصلة للعملاء في شرائح. يوفر تعليمات مفصلة لإنشاء عرض تقديمي للعملاء، مما يجعله في متناول المبتدئين.

4. قالب ClickUp السنوي من صفحة واحدة

تنزيل هذا النموذج امنح شركتك توجهًا استراتيجيًا وحدد أولويات العمل لهذا العام باستخدام قالب ClickUp Annual One Pager

تعد استراتيجية شركتك وقيمها مكونات أساسية يجب تضمينها في العروض الترويجية، لأنها تساعد العملاء المحتملين على فهم ما تمثله شركتك.

يعد قالب ClickUp Annual One Pager مفيدًا عند توصيل قيم شركتك واستراتيجيتها وأولوياتها السنوية. يجب توثيق أي تحديثات على الاستراتيجية الأساسية للشركة واتجاهها وإتاحتها؛ ويمكن أن يساعدك هذا القالب في ذلك.

عند تقديم عرض مبيعات، يجب أن يكون محترفو المبيعات على دراية بالأهداف والأولويات العامة للشركة. ستساعدك هذه القالب على توصيل استراتيجيتك وتزويد فريق المبيعات بهذه المعلومات.

كما يوفر خيارًا لإدراج القيم الأساسية للشركة وصقلها حسب الحاجة.

الميزات الرئيسية

عقد اجتماعات سنوية واستخدم هذا النموذج لمناقشة استراتيجية الشركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل

أدرج قيم شركتك ورؤيتها ورسالتها لتزويد فرق المبيعات بوضوح حول ما تمثله شركتك

حدد أهداف شركتك وأولوياتها السنوية

حالة الاستخدام: هذا النموذج مثالي لتوصيل الاستراتيجية العامة للشركة وأهدافها السنوية وتوجيهاتها.

5. قالب عرض تقديمي لبيع PowerPoint

قالب عرض تقديمي بسيط لبرنامج PowerPoint عبر Microsoft

يحتوي قالب عرض تقديمي PowerPoint هذا على 13 شريحة لإنشاء عرض تقديمي مفصل للعملاء. ويغطي، من بين أمور أخرى، نظرة عامة على الشركة، ونظرة عامة على المنتج، ومزايا المنتج، واستراتيجية نمو الشركة.

التصميم بسيط وأنيق. علاوة على ذلك، يمكن تخصيصه ليناسب متطلبات علامتك التجارية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ألوان علامتك التجارية وإضافة علامتك التجارية دون عناء.

الميزات الرئيسية

خصص العرض التقديمي باستخدام آلاف الصور والرسومات والخطوط من مكتبة Microsoft

أظهر للعملاء المحتملين قيمة منتجك من خلال إنشاء شرائح عرض تقديمية متعمقة حول المشكلات التي يحلها

حالة الاستخدام: لإنشاء عرض تقديمي للمبيعات باستخدام PPT، بتصميم بسيط، لاجتماعات العملاء التي تحتاج فيها إلى عرض تقديمي مفصل لإبرام صفقات البيع.

6. قالب عرض تقديمي تقني في PowerPoint

قالب عرض تقديمي PowerPoint للشركات التقنية عبر Microsoft

تم تصميم قالب عرض التقديم التقني هذا من PowerPoint بواسطة Microsoft خصيصًا للشركات التقنية. يستخدم تنسيق المشكلة والحل لإظهار التحديات التي يحلها المنتج للمستثمرين المحتملين وأسباب استثمارهم فيه.

باستخدام هذا، يمكنك إبراز الميزات المبتكرة لمنتجك التقني ومزاياه الرئيسية بوضوح.

يركز الجزء الثاني من النموذج على توفير معلومات عن الشركة، بما في ذلك نموذج أعمالها ومنافسيها وبيانات قياس أداء السوق.

أفضل ما في الأمر هو أنه يوفر لك تنسيقًا لتقديم استراتيجية نمو واضحة وخطة عمل لمدة عامين للشركة، وهو أمر رائع لإقناع المستثمرين بإمكاناتها.

الميزات الرئيسية

استفد من العناصر المرئية والموضوعات عالية الجودة المتعلقة بالتكنولوجيا، وأضف المحتوى ببساطة لإنشاء عروض مبيعات مفصلة

استخدمها لعرض الخطة المالية والتطويرية التفصيلية لشركتك

حالة الاستخدام: رائعة لإنشاء عروض تقديمية لبيع PowerPoint لشركات التكنولوجيا للحصول على تمويل من المستثمرين.

7. قالب عرض تقديمي للبيع بالتجزئة في PowerPoint

قالب عرض تقديمي في PowerPoint لشركات البيع بالتجزئة عبر Microsoft

قالب عرض تقديمي PowerPoint الثالث في قائمتنا مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات شركات البيع بالتجزئة. قالب عرض تقديمي PowerPoint للبيع بالتجزئة مشابه جدًا في هيكله لقالب صناعة التكنولوجيا المذكور أعلاه، ولكنه يستخدم ألوانًا ومرئيات ورسائل تناسب شركات البيع بالتجزئة.

تبدأ العرض التقديمي بوصف مشكلة في القطاع، ثم تسلط الضوء على منتجك كحل مثالي. بعد ذلك، تتضمن الشرائح ميزات المنتج ومزاياه قبل الانتقال إلى قسم النظرة العامة على الشركة.

يغطي القسم الأخير تفاصيل عن الشركة ونظرة عامة على السوق وموقع الشركة في السوق واستراتيجية النمو والخطط المستقبلية.

بشكل عام، إنها نموذج عرض تقديمي مفصل يوفر جميع المعلومات التي قد يحتاجها المستثمر.

الميزات الرئيسية

أنشئ عروضًا تقديمية مذهلة باستخدام مكتبة PowerPoint الواسعة من العناصر المرئية

استخدم الموضوع والمرئيات كما هي إذا كانت شركتك تعمل في مجال بيع الملابس بالتجزئة أو قم بتخصيصها باستخدام مرئيات تحمل علامتك التجارية

حالة الاستخدام: لإنشاء عروض تقديمية شاملة للمستثمرين باستخدام PowerPoint لشركات البيع بالتجزئة لتأمين تمويل الأعمال.

8. قالب عرض تقديمي لشركات التكنولوجيا الناشئة من Google Slides بواسطة SlidesGo

قالب عرض تقديمي لشركات التكنولوجيا الناشئة عبر SlidesGo

تم تصميم قالب عرض التقديم التقني لشركات التكنولوجيا الناشئة من Google Slides Tech Startup Pitch Deck Template بواسطة SlidesGo خصيصًا لشركات التكنولوجيا الناشئة. تعكس ألوانه وعناصره المرئية وتصميمه العام أنه عرض تقديمي لشركة تكنولوجية.

تختلف عن معظم قوالب العروض التقديمية الأخرى في هذه القائمة من حيث أنها تركز على التصميم وليس على المحتوى. ستحصل على خيارات تصميم متعددة لإنشاء نوع من الشرائح ولكن دون أي مرجع للمحتوى.

تغطي جميع الشرائح الأساسية التي تريدها في عرض تقديمي، مثل نظرة عامة على المنتج، ونظرة عامة على السوق، ومعلومات عن المنافسين، وتوفر 2-3 خيارات لتصميم الشرائح لكل منها.

تتضمن بعض الشرائح المفيدة الأخرى تحليل SWOT للشركة، ودراسات الحالة، وتقييمات العملاء، والجوائز التي فازت بها الشركة أو المنتج. هذا أحد أفضل أمثلة العروض التقديمية للشركات الناشئة التي يجب أن تكون في متناول يدك بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها شركتك.

الميزات الرئيسية

اختر من بين أنظمة الألوان الأزرق والأخضر والوردي والأرجواني والبرتقالي

اختر من بين خيارات التصميم المتعددة لكل نوع من أنواع الشرائح

استفد من أكثر من 500 رمز وFlaticons وموارد بصرية أخرى لتخصيص العرض التقديمي

قم بتغطية جميع العناصر الأساسية لعرض تقديمي رائع من خلال الاختيار من بين 25 خيارًا من الشرائح

اقتبس اقتباسات من خبراء الصناعة أو تعليقات العملاء لإظهار ما يقوله الناس عن شركتك أو منتجاتك باستخدام شرائح "الاقتباسات"

حالة الاستخدام: مثالي لفرق المبيعات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لشرح أفكارهم أو مفاهيمهم المبتكرة للمشترين المحتملين. يمكن أيضًا تخصيصه ليكون عرضًا تقديميًا للمستثمرين.

9. قالب عرض تقديمي لبدء الأعمال في الحياة الواقعية من Google Slides بواسطة SlidesGo

قالب عرض تقديمي لبدء عمل تجاري حقيقي عبر SlidesGo

قالب عرض تقديمي لبدء العمل في الحياة الواقعية مثالي لأولئك الذين لديهم بعض المعرفة بالتصميم ويحبون إنشاء عروض تقديمية مخصصة.

في نهاية العرض التقديمي، ستجد قائمة كاملة بالخطوط والألوان والعناصر المرئية المستخدمة في الشرائح والمزيد من الخيارات. يمكنك استخدام هذه الموارد لتخصيص العرض التقديمي أو استخدامه كما هو.

تحتوي على جميع الشرائح الأساسية عن الشركة ومنتجاتها، بالإضافة إلى المشكلات التي تحلها. كما تغطي تحليل السوق ومعلومات عن المنافسين. بشكل عام، يتيح نموذج عرض تقديمي هذا مجالًا واسعًا للتجربة.

الميزات الرئيسية

قم بتخصيص واستخدام 34 شريحة تغطي معلومات متعمقة عن الشركة والمنتج والسوق

قدم عرضًا توضيحيًا للمنتج بالفيديو ضمن عرضك التقديمي

استفد من مكتبة الموارد المرئية في النهاية لتخصيص العرض التقديمي

حالة الاستخدام: هذا النموذج مفيد للشركات الناشئة لإنشاء عروض مبيعات مفصلة للعملاء المحتملين. وهو الأنسب للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في استخدام الموارد الموجودة في النهاية.

10. قالب عرض تقديمي بسيط من Google Slides بواسطة SlidesGo

قالب عرض تقديمي بسيط من Google Slides عبر SlidesGo

يمكن استخدام قالب العرض التقديمي البسيط هذا من SlidesGo من قبل أنواع مختلفة من الشركات لأنه لم يتم تصميمه خصيصًا لنوع معين.

تحتوي على أكثر من 20 شريحة لتغطية المعلومات المتعلقة بالمنتج والشركة والسوق لإقناع العملاء المحتملين بالشراء من الشركة. مع بعض التعديلات، يمكن أيضًا تحويلها إلى عرض تقديمي للمستثمرين لتأمين تمويل الأعمال.

مثل قوالب عرض التقديم السابقة من SlidesGo، تتضمن هذه القالب أيضًا موارد لتخصيص العرض في النهاية.

الميزات الرئيسية

استخدم 20 تصميمًا للشرائح لإنشاء عروض تقديمية في Google Slides أو Microsoft PowerPoint

قدم مقارنة متعمقة بين المنافسين، بما في ذلك مقارنة الميزات

أظهر نمو شركتك حتى الآن باستخدام تصميمات الشرائح المتنوعة

قم بتخصيص العرض التقديمي باستخدام مكتبة الموارد الواسعة التي تحتوي على أكثر من 500 رمز وFlaticons

حالة الاستخدام: مفيدة لمختلف أنواع الشركات لإنشاء عروض مبيعات أو عروض للمستثمرين مفصلة على Google Slides.

اربح مع قالب عرض تقديمي مناسب

جميع القوالب المذكورة أعلاه رائعة لإنشاء عروض تقديمية ناجحة. بعضها مخصص لشركات تعمل في مجال معين، بينما البعض الآخر أوسع نطاقًا.

لقد قمنا بإدراج قوالب العروض التقديمية من ClickUp و PowerPoint و Google Slides، حتى تتمكن من اختيار القالب المناسب وفقًا لاحتياجاتك.

إذا كان لديك حساب ClickUp، يمكنك دمج هذه القوالب مع العديد من الميزات الأخرى، مثل ClickUp CRM وAutomation وغير ذلك الكثير، لمساعدة فرق المبيعات على زيادة إنتاجيتهم وإنشاء عروض تقديمية جذابة وإدارة سير العمل.

إذًا، ماذا تنتظر؟ اشترك في حساب ClickUp المجاني اليوم.