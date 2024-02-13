10 نماذج للعروض التقديمية للباحثين عن عمل &؛ الطلاب

إن عرض المصعد المصمم بشكل جيد هو مفتاحك الذهبي عندما تريد جذب انتباه صانعي القرار المشغولين. سواء كنت رائد أعمال، أو باحثاً عن عمل، أو مجرد شخص يريد مشاركة أفكاره ببلاغة أثناء التنقل، فإن إتقان عرض المصعد أمر لا بد منه لتحقيق النجاح.

على الرغم من أن تكثيف رسالة صغيرة الحجم قد يكون أمراً صعباً، إلا أن قالب عرض المصعد المصمم بخبرة يجعل العملية سهلة للغاية. فهو يتيح لك بثقة إيصال رسالتك بثقة واغتنم الفرص الكبيرة عند ظهورها.

اكتشف ما الذي يجعل عرضك الإعلاني رائعاً، واستكشف 10 نماذج لعرض المصعد يمكنك استخدامها في عام 2024 لترك انطباع دائم وناجح. 🌻

ما هو قالب عرض المصعد؟

قالب عرض المصعد هو إطار عمل منظم يساعدك على تكثيف أفكارك أو أهدافك في سرد موجز ومؤثر. والغرض منه هو جعل خطاب المصعد واضحًا ومباشرًا بحيث يمكنك تقديمه في غضون فترة ركوب المصعد - ومن هنا جاءت التسمية - والتي تتراوح بين 30 ثانية ودقيقتين.

القالب أشبه بالخريطة التي تساعدك على تحديد واستخراج العناصر الأساسية لمعلوماتك، مما يضمن لك التقاط الأفكار الكبيرة مع ترك انطباع إيجابي.

يؤدي اتباع قالب عرض المصعد إلى تبسيط عملية التواصل وإزالة التفاصيل غير الضرورية. وتصبح رسالتك واضحة ومؤثرة، سواء كنت تتواصل مع عملاء محتملين أو تعرض على عملاء محتملين أو تبحث عن فرص عمل جديدة.

إن قالب عرض المصعد المنظم بشكل جيد هو أداة تساعدك على ترك بصمة دائمة في فترة زمنية محدودة.

## ما الذي يجعل قالب عرض المصعد جيداً؟

يجب أن يشتمل قالب عرض المصعد الجيد على مساحات لما يلي:

افتتاحية جذابة: البداية القوية ستجذب انتباه المستمع وتثير فضوله

البداية القوية ستجذب انتباه المستمع وتثير فضوله إطار عمل لحل المشكلة: يجب أن يحدد العرض التقديمي مشكلة أو تحدٍ يواجه المستمع وكيف يمكنك حلها

يجب أن يحدد العرض التقديمي مشكلة أو تحدٍ يواجه المستمع وكيف يمكنك حلها A عرض القيمة : يجب أن يسلط هذا الضوء على الفوائد والقيمة التي يمكن أن يجلبها الحل الخاص بك للمشكلة

: يجب أن يسلط هذا الضوء على الفوائد والقيمة التي يمكن أن يجلبها الحل الخاص بك للمشكلة دعوة إلى العمل: يجب أن ينتهي النموذج بدعوة واضحة ومحددة للعمل تشجع المستمع على المزيد من المشاركة

يجب أن تكون عروض المصعد قابلة للتكيف مع الجمهور. فأنت لن تقدم نفس عرض المصعد لرئيس الأمن في مؤسسة كبيرة كما تفعل مع أحد كبار المستثمرين. يتيح لك النموذج الجيد المرونة، مما يمنحك عرضًا لا يُنسى يمكنك تعديله حسب الحاجة بما يتناسب مع جمهورك وموقفك.

## 10 قوالب عرض تقديمي للمصعد لاستخدامها في عام 2024

حوّل التفاعلات إلى فرص مع هذه القوالب العشرة المصعدية المصممة بعناية لمساعدتك على نقل شغفك وهدفك وقيمتك في أي موقف.

1. قالب العرض التقديمي للمصعد

استعد لأي فعالية تواصل مع هذا القالب البسيط للعرض التقديمي للمصعد

غالبًا ما يفكر الناس في ClickUp على أنها إدارة مشاريع و تطبيق تتبع الأهداف ولكن يمكنه القيام بأكثر من ذلك بكثير، بفضل مكتبته القوية من القوالب المجانية.

ويتضمن ذلك مساعدتك في الارتقاء بمقدماتك من خلال قالب العرض التقديمي للمصعد من ClickUp مصمم لمساعدتك على تحقيق أقصى قدر من التأثير في لحظات. هذا القالب رائع كقالب عرض تقديمي شامل، لذا سواء كنت بحاجة إلى عرض تقديمي لمقابلة عمل أو اجتماع شركة ناشئة أو خطة المشروع ، يمنحك هذا القالب لوحة منظمة لصياغة العرض التقديمي المثالي.

أحد الأشياء الرائعة في هذا القالب هو أنه يتكامل بسلاسة مع مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp . الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp أدوات الكتابة سهلة الاستخدام للغاية ومثالية لصياغة أمثلة على العروض الإعلانية وجعل رسالتك أكثر إيجازاً.

استخدمها لإنشاء مثال على عرض تقديمي للمصعد، أو كتابة عرض تقديمي للمصعد لمواقف مختلفة، أو حتى تدقيق العرض التقديمي النهائي للحصول على منتج نهائي أكثر صقلاً واحترافية. كما يمكنها مساعدتك في وضع الخطوط العريضة لعرضك الترويجي .

2. قالب عرض مبيعات ClickUp

نموذج لعروض المصعد لاختبار ما يصلح في مستند ClickUp

نموذج قالب عرض مبيعات ClickUp هو عبارة عن مجموعة أدوات لصياغة وتقديم عروض مبيعات مقنعة وواثقة تلقى صدى لدى جمهورك. وهو يقدم نهجًا منظمًا لفهم احتياجات العملاء ومساعدتك على التفكير بشكل إبداعي في كيفية قيام منتجاتك أو خدماتك بحلها. يمكن أن يساعدك على تبسيط العروض التقديمية للعملاء والتواصل معهم بشكل أكثر فعالية.

يوفر القالب حالات وحقولاً وطرق عرض قابلة للتخصيص لتنظيم نهج البحث والعصف الذهني والتخطيط والكتابة. وإذا واجهتك مشكلة، فإن منصة أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك في كتابة نموذج عرض تقديمي للمصعد. ضع هذا النموذج للعمل مع قوالب خطة التواصل لإنشاء رسالة تساعدك على إبرام الصفقة وزيادة أرقام مبيعاتك إلى أقصى حد.

3. قالب خطة مبيعات ClickUp

تنظيم مثال عرض تقديمي للمصعد حسب المجال أو الفئة في عرض ClickUp Board

من الصعب كتابة عرض ترويجي فعال للمصعد دون وضع خطة مبيعات رائعة أولاً. إكمال نموذج خطة مبيعات ClickUp يمكن أن يكون خطوة أولى أساسية للشركة في وضع استراتيجية المبيعات الخاصة بها. يمكن أن يساعدك هذا النموذج في إنشاء خطة مبيعات شاملة، بما في ذلك أهداف المبيعات لدفع نتائجك وإعطائك إطار عمل أفضل لبناء عرضك الترويجي. يمكنك البدء بوضع أهداف ذكية و أهداف المشروع ومن ثم تطوير استراتيجيات تساعدك على تحقيقها بشكل أسرع.

احتفظ بمعلومات المبيعات الخاصة بك في موقع مركزي واحد (أو ادمجها مع تطبيقات المبيعات الأخرى) لجعلها متاحة للفريق بأكمله. وبهذه الطريقة، عندما يحين وقت كتابة عرضك الإعلاني، يكون الجميع على نفس الصفحة، ويمكنكم العمل معًا لصياغة العرض الإعلاني المثالي.

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4. قالب دليل استراتيجية مبيعات ClickUp للمبيعات

قم بتبسيط استراتيجيتك باستخدام قالب دليل استراتيجية المبيعات

قالب نموذج دليل إستراتيجية مبيعات ClickUp للمبيعات هو مورد شامل مصمم لمساعدتك في صياغة وتنفيذ خطط مبيعات ناجحة. يتكامل القالب مع جميع ميزات ClickUp المتقدمة، مما يسمح لك بتحديد السوق المستهدف، وتطوير عمليات المبيعات الاستراتيجية، ووضع أهداف قابلة للتحقيق، ومراقبة التقدم المحرز للتحسين المستمر.

بينما تقوم بتخصيص استراتيجية المبيعات الخاصة بك لإشراك العملاء المحتملين، يصبح هذا القالب خارطة طريق للنجاح. سواء أكنت بحاجة إلى صقل رسالتك لغرفة مجلس الإدارة أو إنشاء عرض تقديمي مؤثر للعملاء، فإن نموذج استراتيجية المبيعات يمنحك الأدوات اللازمة لجذب انتباه جمهورك ومواءمة رسالتك مع احتياجاتهم.

5. قالب اقتراح وظيفة كليك أب

قم بتخزين معلوماتك المهمة لبحثك التالي عن وظيفة أو أحداث التواصل في مستند ClickUp

هل تريد إبهار صاحب العمل المحتمل؟ عرض العمل هو بمثابة عرض تقديمي لسيرتك الذاتية. إنها فرصتك لتقديم مؤهلاتك وإظهار كيف يمكنك التأثير بشكل إيجابي على مؤسستهم.

يمكن أن تكون صياغة عرض عمل مقنع أمرًا صعبًا، ولكن نموذج اقتراح وظيفة ClickUp يمكن أن يساعدك في توضيح مهاراتك وقيمتك، مما يتيح لك إنشاء رسالة تلفت انتباه صاحب العمل المحتمل.

استخدم النموذج لتوضيح خدماتك ومؤهلاتك والجدول الزمني للوظيفة بطريقة موجزة ومنظمة. يسمح لك القالب بتوضيح مقياس قيمتك وكيف يمكنك المساعدة مواءمة أهداف المشروع مع أهداف أصحاب المصلحة. في النهاية، سيكون لديك في النهاية عرض عمل يساعدك على التميز كمرشح أفضل.

يتكامل هذا القالب مع نظام ClickUp، بما في ذلك ميزاته المتقدمة. سيكون لديك حالات وحقول وعروض مخصصة لمساعدتك في جمع معلومات عن نفسك وعن الوظيفة التي تحلم بها. عزز استراتيجية طلبك للوظيفة ومهد الطريق لوظيفة أحلامك من خلال عرض مبتكر وموجز وقوي.

استخدم هذا النموذج وغيره من الموارد المجانية على منصة ClickUp لإنشاء تخطيط الحياة المحور

6. قالب عرض أعمال ClickUp

تتبع أمثلة عروض المصعد في قائمة ClickUp

هل لديك فكرة عمل؟ إذًا فأنت على الأرجح بحاجة إلى مستثمرين لمساعدتك في تحويل هذه الفكرة إلى واقع يدر عليك المال. يمكن أن يساعدك عرض المصعد على الاقتراب بثقة من المستثمرين المحتملين من خلال عرض فكرتك على المستثمرين المحتملين، وتقديم عرض القيمة التي تقدمها مؤسستك بطريقة تثير حماسهم لمعرفة المزيد. يأتي عرض المصعد هذا مباشرةً من صفحات عرض عملك.

يتوقف نجاح مقترح العمل على تفاصيله. وهنا يأتي دور قالب اقتراح الأعمال ClickUp يتألق، حيث يمنحك مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء مقترحات مقنعة ذات سرد مقنع. يمكنك عرض المعالم، وتحديد الجداول الزمنية، وإبراز مدى ملاءمتك للسوق. سواءً كنت مستقلاً تعرض خدماتك أو مؤسسة تقدم مشروعًا جديدًا، فإن هذا القالب يزودك بكل ما تحتاجه للتعبير عن تطلعاتك ومزاياك.

7. قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp

عصف ذهني للأفكار من أجل عرض تقديمي ناجح على السبورة البيضاء ClickUp

هل تحتاج إلى اقتراح فكرة لمشروعك القادم؟ إن قالب السبورة البيضاء لاقتراح مشروع ClickUp يمكن أن يساعدك في الحصول على الضوء الأخضر. يعمل هذا القالب المجاني كلوح أبيض لمساعدتك على تنظيم الأفكار وتحديد النقاط الرئيسية وإنشاء أهداف المشروع . يصبح محورًا مركزيًا يجعل التعاون مع أصحاب المصلحة لديك يبدو سهلاً.

ابدأ باستخدام القالب من خلال تحديد الغرض من مشروعك ونطاقه. يسمح لك القالب بعد ذلك بتعيين الميزانيات والأدوار والأهداف. يمكنك مراجعة وتعديل جميع معلوماتك دون القلق بشأن التحكم في الإصدار لأن كل شيء يتم تحديثه في الوقت الفعلي للفريق بأكمله.

وبمجرد حصولك على اقتراحك، تصبح كتابة عرض المشروع أسهل بكثير. ضع ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لمساعدتك في تلخيص أهداف مشروعك وتحديد كيف سيحقق مشروعك قيمة لأصحاب المصلحة. يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه لاجتماع مشروعك ببضع نقرات.

8. قالب ميثاق مشروع معرض كليك أب للوظائف

استمتع بمعرض التوظيف القادم مع هذا القالب السهل الاستخدام

هل أنت متوجه إلى معرض التوظيف للعثور على فرصتك الكبيرة التالية؟ لا يوجد مكان أفضل من هذا المكان لاستخدام عرض المصعد. يلتقي مسؤولو التوظيف في هذه الفعاليات بالمئات، إن لم يكن الآلاف، من المرشحين المؤهلين. ولكن مع استخدام عرض المصعد المناسب، يمكنك أن تبرز بين الحشود كمرشح يرغبون في توظيفه.

إن إنجاح وقتك في معرض التوظيف يبدأ بالتخطيط الجيد. إن نموذج مشروع ميثاق مشروع معرض التوظيف ClickUp Career Fair هو المكان المثالي للبدء. يسمح لك هذا القالب المجاني بتحديد أهداف واضحة لوقتك في معرض التوظيف، وتدوين المواعيد النهائية الأساسية، وتتبع الأشخاص المهمين الذين تريد مقابلتهم والتحدث إليهم.

كما أنه ممتاز لمن يستضيفون معرض التوظيف. يحتوي القالب على مساحة لمساعدتك في تخطيط إعداد جناحك، وإنشاء قوائم مراجعة للمواد، وتعيين أعضاء الفريق للمهام.

ويمكنك إعداد قائمة بجميع المرشحين الذين تقابلهم ووضع أنظمة ترتيب لتحديد أي منهم تريد مقابلتهم بعد معرض التوظيف. يمكنك أيضاً كتابة عرضك الترويجي لشركتك أو الوظيفة التي ترغب في شغلها. ستحتاج إلى نقل الكثير من المعلومات للمرشحين الذين تم إغراقهم بالمعلومات. اجعل مؤسستك تبرز وتجلب أفضل المواهب في هذا اليوم من خلال عرض تقديمي مصمم بشكل جيد. ففي النهاية، إجراء المقابلات هو طريق ذو اتجاهين!

9. شرائح العرض التقديمي للعروض التقديمية لـ Elevator Pitch Powerpoint

عبر SlideTeam

هل تحتاج إلى ترجمة عرضك التقديمي للمصعد إلى عرض تقديمي؟ قالب عرض المصعد هذا من SlideTeam هو المكان المثالي للبدء.

مع 59 شريحة، يمكن أن يساعدك هذا القالب القابل للتحرير في عرض موضوعك بطريقة واضحة وممتعة بصرياً. قم بتحرير الشرائح لمشاركة جدول أعمالك، وسرد المشاكل والحلول، وخطط التسويق، والمزيد. سيكون لديك مجموعة شرائح جاهزة كلما احتجت إلى التحدث إلى المستثمرين أو أصحاب العمل المحتملين، مما يوفر لهم المعلومات الأساسية بسرعة تجعلهم متحمسين لمعرفة المزيد.

10. شرائح العرض التقديمي لعروض تقديمية للأعمال التجارية في باور بوينت

عبر SlideTeam

هل أنت مستعد لبدء مؤسستك الخاصة؟ يمكن أن تساعدك شرائح العرض التقديمي لعروض الأعمال من SlideTeam في إنشاء عرض تقديمي شخصي للمستثمرين المحتملين يقدم كل المعلومات التي يحتاجونها ويتركهم راغبين في المزيد.

تمنحك الشرائح القابلة للتخصيص نقطة انطلاق لمناقشة استراتيجية نمو مؤسستك ونماذج الإيرادات وخطط التسويق وغير ذلك. تتسم الشرائح بالمرونة الكافية لاستخدامها في العروض التقديمية الأطول ولإنشاء عروض تقديمية مدتها 30 ثانية عن مؤسستك. إنه إطار عمل مرئي رائع للبدء في تحسين الطريقة التي ستتحدث بها مع المستثمرين عن فكرتك الكبيرة التالية.

ابق على مستوى عالٍ من الكمال مع ClickUp

إن صياغة عرض تقديمي قوي أمر بالغ الأهمية لفتح الأبواب أمام فرص جديدة. ويتطلب ذلك تكثيف الفكرة الكبيرة في لقطة آسرة تلقى صدى لدى المستمع. ✨

ابدأ بتحديد المشكلة، ثم اشرح للمستمع كيف ستحلها بطريقة فريدة من نوعها. من خلال تكييف عرضك الإعلاني مع جمهورك، يمكنك إثارة الاهتمام بفكرة عملك أو خطة المشروع أو حتى تأمين عرض عمل.

تقدم ClickUp مجموعة من قوالب عروض المصعد المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة. سواء كنت تعرض مشروعًا أو استراتيجية مبيعات أو عرض عمل أو مشروعًا تجاريًا جديدًا، يمكنك تخصيص هذه القوالب باستخدام إمكانات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوضيح رسالتك. سجّل للحصول على حساب ClickUp مجاناً وصياغة عرض تقديمي رائع!