أفضل 10 كتب لمهارات التواصل لتحسين مهاراتك في عام 2025

في عالم مشبع بالمعلومات، لا يكمن التحدي الحقيقي غالبًا في وفرة الكلمات بل في كفاءة التواصل.

وكما أشار جورج برنارد شو بحكمة: "... إن أكبر مشكلة في التواصل هي الوهم الذي يحدث". في بعض الأحيان، يكون من الصعب أن نقول ما نعنيه، وقد يسيء الناس فهمنا. وقد يؤدي ذلك إلى الارتباك، وسوء التفسير، وضياع الفرص.

يمكن لضعف التواصل ومهارات التعامل مع الآخرين أن يعيقك في المجالات الشخصية والمهنية، مما يؤثر على نموك وعلاقاتك.

لذا، دعونا ندرك أن التواصل الفعال لا يتعلق فقط بالكلمات - بل يتعلق بالتفاهم والتواصل.

لقد اخترنا لك عشرة كتب رائعة لمهارات التواصل لمساعدتك في اختراق حواجز المحادثة وإتقان التواصل المؤثر للوصول إلى أهدافك في التواصل .

دعونا نستكشف هذه الأدلة الأدبية ونتعلم كيف نتواصل بشكل أفضل!

أفضل الكتب لتحسين مهارات التواصل لديك

1. كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس من تأليف ديل كارنيجي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ديل كارنيجي

ديل كارنيجي سنة النشر: 1936

1936 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 291 صفحة

291 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



هل فكرت يومًا في السبب الذي يجعلك تشعر أحيانًا بأن تكوين الصداقات هو فن؟

حسناً، خمن ماذا؟ كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يشرح لك أسرار بناء العلاقات في عالم يختار فيه الناس رفاقهم بعناية بناءً على صفات مميزة.

وهو واحد من أقدم كتب مهارات التواصل التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، ويتعمق في سيكولوجية التفاعلات البشرية، ويقدم لك المهارات الأساسية لجذب العلاقات الهادفة وتعميقها بشكل كبير. وهو يؤكد على أهمية التأثير على الآخرين دون أن تظهر بمظهر المتلاعب - وهي مهارة يمكن تنميتها وصقلها.

كما يتناول الكتاب أيضًا المواضيع الحساسة المتعلقة بالنقد والشكوى والإدانة وتحقيق النجاح الكبير في العلاقات.

ومن خلال الحكايات والرؤى، يرشدك الكتاب إلى كيفية الإبحار في عالم المشاعر والعلاقات المعقدة، ويشجعك على اتباع طريقة أكثر وداً وتفهماً في التواصل.

"يمكن لأي أحمق أن ينتقد ويتذمر ويدين - ومعظم الحمقى يفعلون ذلك. لكن الأمر يتطلب الشخصية وضبط النفس ليكون متفهمًا ومتسامحًا."

ديل كارنيجي

كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس الوجبات الجاهزة

تجنّب النقد، وبدلاً من ذلك تفهّم الآخرين وتعاطف معهم وقدّرهم بصدق. مارس الاستماع الفعال وركز المحادثات حول اهتمامات الآخرين لبناء علاقات حقيقية

قم بمزامنة أهدافك مع أهداف الآخرين لخلق التعاون. تذكر أيضًا واستخدم أسماء الأشخاص واستخدمها - وهي خطوة بسيطة لكنها قوية لتعزيز العلاقات

تخطى الجدال من أجل حسن النية الدائم الأمر كله يتعلق بالمعاملة بالمثل كن مهتمًا حقًا بالآخرين من أجل تفاعلات ناجحة

ما يقوله القراء

""كتاب مشهور لا يزال ملائمًا وجديدًا بعد مرور 100 عام تقريبًا. يحتاج الجميع إلى قراءته، ولعدة مرات!"" _

2. كيف تستمع بقصد من تأليف باتريك كينج

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: باتريك كينج

باتريك كينج سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 198 صفحة

198 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



تخيل عالمًا يكون فيه لكل محادثة تجريها تأثير حقيقي، حيث يشعر الناس حقًا بأنهم مسموعون ومفهومون. هذا ما يقدمه هذا الكتاب.

كيف تستمع بقصد هو الكتاب السابع في سلسلة كيف تكون محبوبًا وجذابًا أكثر للمؤلف ومدرب المهارات الاجتماعية باتريك كينج الذي حقق أعلى المبيعات. وهو يأخذك في رحلة لإتقان فن الاستماع النشط، وهو أحد أهم مهارات التواصل.

من خلال هذه القراءة السهلة، ستتعلم من خلال هذا الكتاب كيف تتواصل، وتخلق علاقة مع الآخرين، وتبني الثقة دون عناء، مما يعزز جودة تواصلك وعلاقاتك.

هذا الكتاب هو دليلك إلى المهارة الأساسية للتواصل الحقيقي - وهي أكثر أهمية من الكاريزما أو المزاح الطريف.

_"أولئك الذين يبدون أكثر تبجحًا في المحادثة، والذين يحرصون على الاهتمام أو يتحدثون بغيرة على الآخرين، هم غالبًا أولئك الذين يشعرون بعدم الأمان في أنفسهم."

باتريك كينغ

كيف تستمع بقصد الوجبات الجاهزة

تخلص من المشتتات وكن حاضرًا بشكل كامل في المحادثات، مع تقديم انتباهك الكامل للمتحدث

إتقان الاستماع النشط من خلال تجاوز الكلمات. يتعلق الأمر بفهم تلك المشاعر الكامنة من خلال طرح الأسئلة وإظهار التعاطف

أفسح المجال للتواصل المفتوح وغير المتحيز، وقم ببناء علاقات أقوى من خلال التفكير فيما فهمته من المحادثة، وتقبّل الصمت

ما يقوله القراء

"" "يقوم الكتاب بعمل رائع في تفصيل الاستماع بطرق مفهومة ويشير إلى العديد من الأخطاء التي أعرف أنني كنت مذنباً بها. كما أنه يوضح أيضًا طرقًا قابلة للتنفيذ لتحسين أدائك كمستمع واكتساب منظور أفضل لفن المحادثة."_

3. محادثات حاسمة من تأليف جوزيف غريني وكيري باترسون ورون ماكميلان وآل سويتزلر وإيميلي غريغوري

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: جوزيف غريني وكيري باترسون ورون ماكميلان وآل سويتزر وإيميلي غريغوري

جوزيف غريني وكيري باترسون ورون ماكميلان وآل سويتزر وإيميلي غريغوري سنة النشر: 2001

2001 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



تخيل أن تجعل كل محادثة ناجحة، حتى تلك الصعبة منها. هذا هو وعد كتاب المحادثات الحاسمة: أدوات للتحدث عندما تكون المخاطر كبيرة كتابنا التالي في قائمة كتب مهارات التواصل التي لا يمكن تفويتها. إنه ليس مجرد كتاب، بل هو دليل يحول طريقة تواصلك في أماكن العمل المعقدة اليوم.

يقدم الكتاب الذي كُتب بأسلوب ذكي وجذاب، مهارات قوية للتعامل مع أي محادثة، حتى تلك الصعبة، مما يضمن لك الحصول على النتائج المرجوة.

يعلّمك الكتاب كيف تكون مقنعاً لا فظاً، وكيف توجّه الحوار إلى الإنتاجية عندما تشتد الأمور. بالإضافة إلى ذلك، يزودك الكتاب بالمهارات الأساسية لإتقان المحادثات عالية المخاطر، سواء كانت مع الزملاء أو العائلة أو الأصدقاء أو حتى الأعداء.

بالاعتماد على 25 عاماً من دراسة الأشخاص الناجحين في التواصل، يكشف الكتاب أسرار أولئك الذين يتعاملون مع المحادثات الحاسمة بفعالية. الهدف واضح - وهو تمكينك من أن تصبح متواصلًا قويًا في أي موقف.

لذا، إذا واجهت في أي وقت مضى محادثة ساءت بسرعة، فقد يكون هذا الكتاب هو ما سيغير قواعد اللعبة.

"الأهداف بدون مواعيد نهائية ليست أهدافًا؛ إنها مجرد توجيهات."

كيري باترسون

المحادثات الحاسمة #### الوجبات الجاهزة

التركيز على مشكلة واحدة ملحة في كل مرة بدلاً من محاولة معالجة مشاكل متعددة معاً

ابحث عن هدف مشترك لخلق بيئة مثمرة للجميع لإجراء محادثات مفتوحة وآمنة

حافظ على أن تكون مناقشاتك محترمة وبناءة دون أن تتراجع عن التعبير عن نفسك

ما يقوله القراء

"" "لقد نقل المؤلفان أفكارهما إلى عالم الشركات بشكل كبير، لكنني أجد المهارات والأفكار مفيدة بشكل لا يصدق للمحادثات الصعبة في أي مجال من مجالات الحياة. لقد وهبت نسختي الأولى ثم اشتريت نسخة ثانية. الكتاب يستحق وقتك."

4. مهارات تواصل النخبة للمهنيين الشباب من تأليف تاي هويسجن

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: تاي هويسجن

تاي هويسجن سنة النشر: 2022

2022 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة التقييمات: 4.8/5 (أمازون) 4.5/5 (جودريدز)



هل شعرت يومًا ما بأنك تضيع فرصًا أو لا تحصل على التقدير الذي تستحقه لمجرد أن مهاراتك في التواصل ليست على المستوى المطلوب؟ حسناً، كتاب مهارات التواصل مع النخبة من المهنيين الشباب يدعمك.

يشرح هذا الكتاب كيف يمكن أن يكون إتقان مهارات التواصل سلاحك السري للانطلاق في حياتك وحياتك المهنية.

لا يهم إذا كنت انطوائياً أو منفتحاً أو في مكان ما بينهما - فهذا الكتاب سيساعدك على التألق. حتى وارن بافيت، المعلم المالي نفسه، يشهد على قوة التواصل في تعزيز قيمتك.

يقدم الكتاب رؤى حول كسب احترام الناس دون أن تنبس ببنت شفة، وفك رموز تلك الإشارات غير اللفظية، والتحدث بثقة مع أي شخص على الإطلاق، حتى لو كنت انطوائيًا بعض الشيء. لكنه ليس مجرد كتاب نظري؛ فهو مليء بالنصائح القابلة للتنفيذ، ويعلمك كيف تحافظ على هدوئك قبل اجتماع كبير، وتتقن مكالمات الفيديو، وتتغلب على الكثير من المواقف المماثلة.

لذا، سواء كنت محترفاً في التواصل أو كنت تشعر بأنك مهزوز بعض الشيء، فإن هذا الكتاب سيرتقي بمهاراتك في التواصل، ويجعل حياتك العملية والشخصية أكثر سلاسة، ويسرّع من نجاحك.

"لو كانت الحياة سهلة، لفقدت معناها"

تاي هويسجن

مهارات تواصل النخبة للمهنيين الشباب الوجبات الجاهزة

التلميحات غير اللفظية لا تقل أهمية عن كلماتك عند التواصل

استخدم تقنيات التنفس لتركيز نفسك أثناء التحدث أمام الجمهور

من خلال طرح الأسئلة الصحيحة، يمكنك استخراج المعلومات من الآخرين مع ترك انطباعات إيجابية دائمة

ما يقوله القراء

"" "وجدت هذا الكتاب مفيدًا جدًا لمساعدتي في مهاراتي وثقتي العامة في التواصل وثقتي بنفسي بشكل عام. كشخص كان يخشى دائمًا التحدث علنًا وعلى انفراد، وجدت أن النصائح والأمثلة التي يقدمها تايلر في الكتاب تساعدني في تعزيز ثقتي العامة. إنه كتاب لا بد من قراءته."_

5. تقنيات الاستماع النشط بقلم نيكسالي ليوناردو

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: نيكسالي ليوناردو

نيكسالي ليوناردو سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 184 صفحة

184 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 3.6/5 (جودريدز)



تقنيات الاستماع النشط هو دليل شامل لتعزيز مهارة الاستماع النشط، وهو جانب مهم من جوانب مهارات التواصل الفعال.

ويوضح لك الكتاب كيف يمكن أن يساعدك الاستماع النشط على بناء علاقة مع الآخرين، وتعزيز التعاطف، وحل سوء الفهم.

يتألف جوهر الكتاب من 30 أسلوبًا عمليًا، كل منها مكتوب بعناية لمعالجة تحديات محددة قد تواجهها عادةً. يتم شرح كل أسلوب بأمثلة واقعية ودراسات حالة وسيناريوهات لكي تفهمها بوضوح.

_"معظم الناس يستمعون بشكل سلبي، وينتظرون فقط دورهم في الكلام."

نيكسالي ليوناردو

تقنيات الاستماع الفعال #### تقنيات الاستماع الفعال الوجبات السريعة

تعلّم كيف تستمع حقاً عندما يتحدث الناس. يوضح لك الكتاب 30 طريقة سهلة لتصبح مستمعاً بارعاً، مما يجعل علاقاتك أقوى وأكثر صدقًا

الاستماع النشط لا يتعلق فقط بسماع الكلمات. إنه أداة لمساعدتك على حل النزاعات، ونزع فتيل التوترات، وخلق محادثات أكثر إنتاجية

طبّق هذه الأساليب في علاقاتك المهنية والشخصية، ليس فقط من أجل تواصل أفضل، بل من أجل حياة أكثر سعادة أيضاً

ما يقوله القراء

"كتاب رائع لأولئك الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم في الاستماع الفعال. يتطرق أيضًا إلى تقنيات التواصل الفعال التي يمكنك استخدامها فعليًا في العالم الحقيقي. كتاب عملي أوصي به (وهو موجود بالفعل) لكل شخص أتواصل معه بشكل يومي!"

6. استعادة المحادثة: قوة الحديث في عصر رقمي من تأليف شيري توركل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: شيري توركل

شيري توركل سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 10 ساعات

10 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 352 صفحة

352 صفحة التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



هل شعرت يومًا أن اتصالك الدائم بالتكنولوجيا يؤثر سلبًا على محادثاتك الحقيقية وجهًا لوجه؟

حسناً، يتعمق كتاب استعادة المحادثة في كيفية تأثير حبك للتكنولوجيا على قدرتك على إجراء محادثات ذات مغزى.

في حين أن هناك برنامج اتصال داخلي التي تساعدك على التواصل مع فريقك بشكل فعال، شيري تيركل، المحترفة في عالم التكنولوجيا البشرية، تحلل عواقب الهوس الرقمي وتقدم حجة قوية لإعادة فن المحادثة المفقود.

وتوضح كل شيء، بدءاً من كيفية تأثير الرسائل النصية على العلاقات إلى إفساد وجبات العشاء العائلية وأجواء العمل. وتؤكد على التحديات التي يلقيها العصر الرقمي في طريقنا، مثل الوحدة وفقدان الهوية.

تعتقد توركل أنه من خلال فهم حدود التكنولوجيا، يمكننا إحياء الحديث القديم الجيد، وإجراء محادثات حقيقية، ومعالجة مشاكل اليوم.

لذا، إذا كنت تشعر بالرغبة في ترك هاتفك وإجراء محادثة حقيقية، فقد يكون كتاب توركل دليلك في هذا العالم الرقمي!

"كان الذكاء يعني في السابق أكثر مما يفعله أي ذكاء اصطناعي. فقد كان يشمل الإحساس والحساسية والوعي والتمييز والعقل والفطنة والفطنة والذكاء."

شيري توركل

استصلاح المحادثات الوجبات الجاهزة

اجعل محادثاتك وجهاً لوجه هي الوسيلة المفضلة للتواصل الحقيقي. هناك شيء مميز في المحادثات الشخصية لا يمكن استبداله بالرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية

خذ استراحة من الضجيج الرقمي. اقضِ بعض الوقت في عزلة وتأمّل وتوازن. فالكثير من الوقت أمام الشاشات له تأثير سلبي جسدياً وعقلياً

كن متواجداً مع أطفالك، وراقب دائماً أنشطتهم الرقمية

ما يقوله القراء

"_هذا الكتاب سيغير طريقة رؤيتك وفهمك للتكنولوجيا والمحادثة. شيري توركلي واضحة، وقصصها ممتازة، وهي تقدم ادعاءً ثم تعمل على دعمه، لكنها عادلة ومراعية في طرحها. أعدت بالفعل قراءة أقسام معينة. لن أنظر إلى التكنولوجيا بنفس الطريقة أبدًا. لقد غيرت بالفعل بعض العادات. شكرًا لك!"

7. استمع فقط: اكتشف سر الوصول إلى أي شخص على الإطلاق بقلم مارك جولستون

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: مارك جولستون

مارك جولستون سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



هل تعرف هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون عن أنفسهم فقط؟ مرهقون، أليس كذلك؟ جولستون يفهم ذلك. المحادثة الجيدة هي طريق ذو اتجاهين.

فمجرد الاستماع هو دليلك لتصبح مستمعاً ومتواصلاً ممتازاً، مما يساعدك على بناء الثقة والتواصل الفوري. في هذا الكتاب، يفصح مارك جولستون، الطبيب النفسي ومستشار الأعمال والمدرب، عن كل أسراره حول تحويل الأشخاص الذين يستحيل أو يتعذر الوصول إليهم إلى حلفاء أو عملاء أو زملاء أو رفاق مدى الحياة.

من خلال هذا الكتاب الجذاب، يشرح لك كيفية التواصل مع الناس على مستوى أعمق والتحدث بثقة. الكتاب هو منجم ذهب من التقنيات - صنع الانطباعات الأولى القاتلة، والإصغاء كالمحترفين، وفهم الغرباء، ونزع فتيل الغضب، وما إلى ذلك.

وإليك الخدعة الرئيسية: عندما تحتاج إلى توصيل رسالة، خاصةً إلى الأشخاص المخادعين مثل الموظفين الساخطين أو العملاء غير الراضين، ابدأ بالاستماع إليهم. هذه هي الخلطة السرية.

_"إذا كان شخص ما لا يستطيع أو لا يريد الاستماع إليك، اجعله يستمع إلى نفسه."

مارك جولستو

فقط استمع فقط استمع

أعط الأولوية للاستماع قبل التحدث. إذا استطعت أن تجعل الآخرين يشعرون بأنك مفهوم، ومقدر، ومثير للاهتمام، فسيكون من السهل عليك التواصل معهم

إقناع الآخرين بجعلهم "يقتنعون" بأفكارك شجع الآخرين على تحديد أهداف مرغوبة ولكن تبدو مستحيلة واستكشاف طرق لجعلها ممكنة

فاجئ الآخرين بالتعاطف معهم لكسب تعاطفهم. اسمح للآخرين بالتنفيس عن ضغوطهم والتنفيس عن توترهم قبل أن تقدم أفكارك عالج المشاكل بصراحة وناقشها بصراحة لفهمها بشكل أفضل

ما يقوله القراء

"" "هذا الكتاب جوهرة رائعة يجب أن تُقرأ في المدارس. إنه يعلمنا كيفية التعايش في هذا العالم بطريقة يجب أن نتعلمها جميعًا. لقد قام الدكتور جولستون بعمل رائع في فتح ذهني."

8. الجودو اللفظي لجورج ج. طومسون

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: جورج ج. طومسون

جورج ج. طومسون سنة النشر: 2010

2010 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 224 صفحة

224 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



ترشدك هذه الجوهرة من بين كتب مهارات التواصل إلى تحويل الجدالات الساخنة إلى انتصارات.

كتاب الجودو اللفظي: فن الإقناع اللطيف هو دليل لاستخدام الكلمات لتجاوز الخلافات وتحويل المحادثات الصعبة إلى نتائج إيجابية. يقارن الكتاب الذي ألّفه الشرطي السابق وخبير التواصل جورج ج. تومبسون بين التواصل الفعال وفنون الدفاع عن النفس، مع التركيز على نهج الجودو اللفظي.

يقسم طومسون الناس إلى ثلاثة أنواع - اللطفاء والصعبون والضعفاء - مقدماً دليلاً مفصلاً حول كيفية التعامل مع كل نوع.

كما يحدد أيضًا عملية من خمس خطوات للامتثال الطوعي ويشارك نصائح حول الاستماع والتعاطف والسؤال وإعادة الصياغة والتلخيص لمهارات التواصل الفعال.

هذا الكتاب مليء بأمثلة من قصص الشرطة ومواقف الحياة الواقعية، وهو دليل عملي لإتقان فن الإقناع في العلاقات، مما يجعله ذا قيمة للتواصل الفعال في أي سيناريو.

"لا تتفاعل أبدًا مع ما يقوله الناس. تفاعل مع ما يقصدونه. فقط تذكّر: نادراً ما يقول الناس ما يقصدونه."

جورج ج. تومبسون

الوجبات الجاهزة للجودو اللفظي

التعاطف هو أفضل طريقة لجعل الناس يستمعون إليك

تجنب الأوامر السلطوية مع الآخرين وشرح الأسباب الكامنة وراء القواعد يتمحور التواصل الناجح حول فهم وجهة نظر الشخص الآخر بدلاً من التحدث إليه باستخفاف

حدّد عيوبك لتصبح متحدثاً أفضل

ما يقوله القراء

"كتاب رائع، أتمنى أن ألتقي بالمؤلف يومًا ما. مفيد جدًا، تمكنت من وضع الدروس موضع التنفيذ. مما أدى إلى نتائج إيجابية عند توصيل الأخبار السيئة لأولئك القلة غير المحظوظين."_

9. خمس نجوم أسرار التواصل للانتقال من الجيد إلى الرائع من تأليف كارمين جالو

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: كارمين جالو

كارمين جالو سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



في عالم اليوم سريع الإيقاع، لا يكفي أن تكون لديك فكرة رائعة. فوفقًا لكارمين جالو في كتاب خمسة نجوم، تحتاج إلى إتقان مهارة الإقناع القديمة لتتألق حقًا وتمضي قدمًا وتحقق نجاحًا كبيرًا.

يغوص جالو في معادلة الإقناع القديمة ولكن الذهبية لأرسطو، ويوضح كيف أنها لا تزال صالحة لإلهام الناس اليوم.

يؤكد الكتاب على أهمية مهارات التواصل مع تقلص عالمنا في ظل التكنولوجيا. يتحدث جالو مع علماء أعصاب واقتصاديين وقادة من مؤسسات مختلفة مثل وكالة ناسا، ليوضح لك كيف أن التحدث بشكل صحيح هو مفتاح جذب الانتباه وإثارة الأحلام الكبيرة.

ولكن انتظر، فالأمر لا يتعلق بك فقط، بل يتعلق أيضاً بجعل تجارب الأعمال والعملاء لا تُنسى. يشارك جالو أساليب بسيطة من الشركات الناجحة لخلق لحظات تحول الناس إلى معجبين مخلصين.

"حياتك المهنية هي عملك. أنت رئيسها التنفيذي. التهاون يولد الفشل. وبصفتك الرئيس التنفيذي لحياتك المهنية، يجب عليك تحسين مهاراتك باستمرار، وخاصة فن التواصل."

كارمين جالو

خمس نجوم الوجبات السريعة

ركز على هدف واحد وملموس ومحدد الوقت للتحدث بفعالية. أبهر مسؤولي التوظيف واحصل على وظيفة أحلامك من خلال سرد قصص مقنعة عن نفسك

اجعل عروضك التقديمية آسرة من خلال جعلها مختصرة ودمج المرئيات مثل الصور جودة التواصل تميّز الفرق الجيدة عن الفرق العظيمة

ألهم الآخرين من خلال التواصل على المستوى العاطفي. يختار أفضل خبراء التواصل الكلمات القصيرة بدلاً من الكلمات الطويلة، مدركين قوة البساطة

ما يقوله القراء

"قصص وحقائق لا تصدق وضعت معًا لنقل مهاراتك في التواصل إلى المستوى التالي. لقد بدأت في استخدام التقنيات حتى قبل أن أنهي الكتاب ونجحت بشكل لا تشوبه شائبة!"

10. اللغة الصامتة لإدوارد ت. هول

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: إدوارد ت. هول

إدوارد ت. هول سنة النشر: 1959

1959 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: من المتوسط إلى المتقدم

من المتوسط إلى المتقدم عدد الصفحات: 217 صفحة

217 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.7/5 (جودريدز)



يجب أن يكون هذا الكتاب الثاقب من تأليف إدوارد ت. هول على قائمة كتب مهارات التواصل التي يجب أن تقرأها. فهو يتعمق في عالم التواصل غير اللفظي المعقد، ويستكشف كيف تشكل الإيماءات والأفعال غير المنطوقة اللغة الصامتة التي تشكل التفاعلات الإنسانية.

يستخدم "هول" أمثلة من الحياة اليومية، مثل ترتيب النقر في فناء الدجاج، لشرح كيفية عمل هذه اللغة الصامتة. كما يتحدث أيضًا عن الصدمة الثقافية، عندما تشعر بالارتباك في ثقافة جديدة لأن الأمور مختلفة تمامًا.

وعلى الرغم من أن الكتاب كُتب منذ زمن بعيد، إلا أن مبادئه لا تزال صالحة. فملاحظات هول حول القواعد الثقافية وكيف نتواصل بدون كلمات هي ملاحظات خالدة.

قد يكون من الصعب متابعته في بعض أجزائه نظرًا لأن هذا الكتاب كُتب في عصر مختلف، لكن بشكل عام اللغة الصامتة هو دليل رائع لأي شخص يريد أن يفهم الطرق غير المعلنة التي نتواصل بها مع الآخرين ونتصادم معهم.

"إحدى أكثر الطرق فعالية للتعرف على الذات هي أخذ ثقافات الآخرين على محمل الجد. فهي تجبرك على الانتباه إلى تفاصيل الحياة التي تميزهم عنك."

إدوارد ت. هول

الوجبات الجاهزة للغة الصامتة

تجاوز اللغة المنطوقة - دع لغة جسدك وإيماءاتك ومساحتك الشخصية تنقل الرسائل. تؤثر مهارات التواصل غير اللفظية هذه، التي تعمل بشكل لا شعوري، بشكل كبير على كيفية إدراك الرسائل وتفسيرها

فهم الاختلافات في المساحة الشخصية والإيماءات عبر الثقافات المختلفة. هذا يساعدك على التواصل بين الثقافات بشكل صحيح، وتجنب الخلط والصدامات

استيعاب مفهوم الثقافات ذات السياق العالي والثقافات ذات السياق المنخفض التعرّف على أساليب التواصل المختلفة للتواصل الفعّال في بيئات ثقافية متنوعة

ما يقوله القراء

"" قرأت هذا الكتاب لأول مرة في مشروع بولي عندما كنت شابًا صغيرًا. إن عبقريته مبنية على ما تعرفه، أو تعتقد أنك تعرفه، ولكن ربما لا تقدّره تمامًا حتى يتم إخبارك به أو شرحه لك. إي تي هول هو مستوى أعلى من ذلك. اقرأه، سوف يسلط الضوء على الكثير، وستندهش وتنبهر للغاية."

قراءة إضافية:_

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حسّن مهاراتك في التواصل مع ClickUp

في الإطار المهني، تُعد مهارات التواصل الفعّال ومهارات القيادة الفعّالة من العناصر الحاسمة للنجاح.

يمكن أن توفر الأفكار المكتسبة من أفضل كتب مهارات التواصل أساساً متيناً. لكن النظريات والأطر وحدها قد لا تكون كافية. أنت بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد الأدب.

وهنا يأتي دور انقر فوق أداة متعددة الاستخدامات للتواصل وإدارة المشاريع، تعمل على سد الفجوة. بينما تقدم كتب مهارات التواصل ماذا و لماذا و لماذا للتواصل الفعال، تقدم ClickUp كيف من خلال السماح لك بتطبيق هذه المبادئ في مساحة رقمية حيث يمكن للفرق التواصل بفعالية والتعاون وإدارة المشاريع في الوقت الفعلي.

احصل على طريقة عرض شاملة لتوقع وتنظيم عملك اليومي والتذكيرات وأحداث التقويم بشكل أفضل مع ClickUp Home

لذا دعنا نستكشف ميزات ClickUp بالتفصيل ونرى كيف يمكن أن يحول استراتيجيات التواصل من مفاهيم على الورق إلى نتائج مثمرة في مساحة العمل الرقمية.

أدوات إدارة المشاريع

ClickUp عبارة عن أداة شاملة لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية بهدف أساسي هو جعل الناس أكثر إنتاجية. فهي تعزّز سير العمل وتسهّل تواصل الفريق من خلال جمع كل مهامك ومشاريعك في منصة مركزية. إدارة المشاريع في ClickUp تركز الميزات على تقريب فرق العمل من بعضها البعض من خلال تدفقات العمل المتصلة والمحادثات والمستندات ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي والمزيد. يعمل هذا النهج المتكامل على تعزيز التعاون، مما يسمح لفرقك بالعمل بكفاءة أكبر، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتوفير الوقت في نهاية المطاف.

قم بتعيين أولوية المهمة بسرعة داخل مهمة ClickUp لتوصيل ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

مع أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة، بما في ذلك مخططات جانت والجداول الزمنية والقوائم واللوحات والتقويمات، يستوعب هذا التطبيق متعدد الاستخدامات تفضيلات كل عضو في الفريق. فهو يسمح لك باختيار طريقة العرض الأنسب، مما يوفر الرؤية والشفافية عبر الفريق.

أدوات التواصل ### ClickUp

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

اكتشف عرض الدردشة في ClickUp التي تجمع اتصالات فريقك معًا، مما يتيح لك مشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون بسلاسة وسهولة. سواء كانت التحديثات على مستوى الشركة أو مناقشات الفريق أو الدردشات الخاصة بالمشروع، يمكنك إنشاء مساحة مخصصة لأي عمل داخل ClickUp.

مشاركة التحديثات، وربط الموارد، ومشاركة الملفات، والإشارة إلى الأشخاص لتعيين المهام على ClickUp Chat View

إدارة الدردشات والوصول إليها، والبقاء على اطلاع دائم بالإشعارات، وتبسيط تواصل الفريق مع قنوات الدردشة في الوقت الفعلي في ClickUp حيث يمكنك وضع علامة على الزملاء ومشاركة الملفات وتعيين المهام والمزيد

عندما تبدو المهام مرهقة، قم بتعيين تعليقات للتوضيح والمتابعة باستخدام انقر فوق التعليقات المعينة . ينشئ عناصر الإجراء على الفور، مخصص للآخرين أو لنفسك.

تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها لفريقك باستخدام ClickUp

أداة التعاون ClickUp ### أداة التعاون ClickUp

تذكرنا أفضل كتب مهارات التواصل بأهمية المواءمة. اجعل الجميع على نفس الصفحة مع الميزات التعاونية لـ ClickUp Docs التي تتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها وتنظيمها مع فريقك.

أنشئ مستندات مقنعة وتعاون مع زملاء العمل في ClickUp مع التعليقات والعلامات والتحرير المتزامن والدردشة المدمجة

اجعل جميع مستندات ومشاريع فريقك مركزية في مكان واحد، مما يسهل على الجميع الوصول إليها. يمكنك أنت وفريقك تحرير المستندات ومشاركتها في الوقت الفعلي. من خلال مساعدة الفرق على العمل معًا في مختلف المشاريع، فإن ClickUp يجعل من ClickUp أداة ممتازة أداة تواصل ممتازة في مكان العمل. استكشف أيضًا ClickUp Whiteboards لتجربة جماعية ممتعة وتعاونية!

إنها أشبه بلوحة قماشية افتراضية حيث يمكنك إطلاق العنان لإبداعك وتحويل الأفكار إلى أفعال. سواءً كنت تقوم بالعصف الذهني أو تخطط للاستراتيجيات أو تعمل على سير العمل السريع، توفر لك سبورة ClickUp Whiteboards المساحة المثالية.

_العصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

تعاون في الوقت الفعلي، حتى لو كان فريقك على بُعد أميال، وانتقل بسلاسة من الفكرة إلى العمل من خلال إنشاء المهام مباشرةً من اللوحات البيضاء وإضافة كل السياق الذي تحتاجه.

ميزة أخرى بارزة هي انقر فوق البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك دون مغادرة المنصة. من خلال دمج تطبيقات البريد الإلكتروني الشائعة مثل Gmail أو Outlook أو Outlook أو Front، يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بسلاسة داخل مهام ClickUp . يعمل هذا التكامل على تبسيط التواصل والاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد.

قوالب النقر فوق

هل تتطلع إلى ترجمة ما تعلمته من كتب مهارات التواصل هذه بسرعة إلى أفعال؟ يقدم ClickUp العديد من قوالب التواصل التي يمكنها تحسين طريقة تواصلك مع فريقك وبناء العلاقات.

تتجاوز هذه القوالب توفير إطار عمل هيكلي لخطط التواصل والتعاون الخاصة بك. فهي تساعدك على تنظيم أفكارك, تحسين الكفاءة وتحسين سير عملك.

أحد هذه القوالب القابلة للتخصيص هو قالب خطة اتصال ClickUp الذي يعزز التواصل وإدارة المشروع. وهو يسهل التواصل مع العملاء ويوفر أقسامًا للتخطيط التفصيلي، مثل تفاصيل المشروع وأهدافه وملخصاته.

استخدم قالب خطة التواصل ClickUp لتنفيذ ما تعلمته من كتب مهارات التواصل وإنشاء خارطة طريق لعملية تواصل سلسة

يؤدي دمج عناصر إدارة المشروع مثل تواريخ الاستحقاق وتعليقات المهام والأتمتة والذكاء الاصطناعي إلى دعم تخطيط التواصل الفعال.

تواصل بشكل أفضل مع ClickUp

ClickUp هي منصة شاملة حيث يتم اختبار المبادئ المستفادة من أفضل 10 كتب لمهارات التواصل وصقلها من خلال التفاعل والتعاون.

وهي توفر لك بيئة ديناميكية لتطبيق مهارات التواصل بشكل عملي.

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك مجاناً وخذ خطوة أقرب إلى أن تصبح متواصلًا أفضل في مكان العمل!