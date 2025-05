ما هو التدريب التنفيذي؟ الفوائد وكيفية عمله

لم تسر الاجتماعات كما كان مخططًا لها. أداء فريقك في تراجع، والمعنويات تبدو منخفضة، وأنت غير متأكد من كيفية تغيير الوضع.

بصفتك قائدًا، قرأت عددًا لا يحصى من الكتب عن الإدارة، ولكن هل طبقت تلك المفاهيم في الواقع؟ هذا أمر مختلف تمامًا.

أنت تواجه ما يعاني منه العديد من المديرين التنفيذيين يوميًا، وهو الفجوة بين معرفة مبادئ القيادة وتطبيقها عمليًا. وهنا يأتي دور التدريب التنفيذي ليحدث فرقًا حقيقيًا.

يوفر لك التدريب التنفيذي مرشدًا متمرسًا يساعدك في تشكيل أسلوبك في القيادة ويحدد أهدافًا واضحة للقيادة.

دعنا نحلل ما هو التدريب التنفيذي وكيف يعمل والفوائد الملموسة التي يجلبها. سنشارك أمثلة حقيقية ونصائح عملية واستراتيجيات مجربة لمساعدتك في تحديد ما إذا كان التدريب التنفيذي مناسبًا لك.

بالمقارنة مع التدريب العادي، فإن التدريب التنفيذي يتميز بدرجة عالية من التخصيص والتركيز على العمل. يعمل المدرب التنفيذي معك مباشرة لتحديد العوائق التي تعيق تقدمك ووضع استراتيجيات لمساعدتك في التغلب على تلك العقبات.

🧠 حقيقة ممتعة: كان جراهام ألكسندر رائدًا في مجال التدريب التنفيذي من خلال إدخال مفاهيم Inner Game (اللعبة الداخلية) التي ابتكرها تيموثي غالوي إلى عالم الشركات. ثم تعاون لاحقًا مع السير جون ويتمور لتطوير نموذج التدريب GROW، الذي أصبح الآن إطار العمل الأكثر شهرة في مجال التدريب على مستوى العالم. أُطلق عليه لقب "المدرب الخارق"، وقام بتدريب كبار الرؤساء التنفيذيين وألف كتابي Tales from the Top (حكايات من القمة) وSupercoaching (التدريب الفائق)، وهما كتابان لا بد من قراءتهما لمحبي القيادة. 🚀