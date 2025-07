Grok AI مقابل DeepSeek: أي LLM أفضل؟

لديك مهام تحتاج إلى أتمتة، ورؤى تحتاج إلى الكشف عنها، ولا وقت لديك لاختبار كل أداة ذكاء اصطناعي (AI) تدعي أنها قادرة على القيام بكل ذلك. إن نموذج اللغة الكبيرة (LLM) المتدني المستوى أمر محبط وسرعان ما يصبح عقبة.

عندما تكون الخيارات بين Grok AI و DeepSeek، من السهل أن تضيع في قوائم الميزات دون الحصول على إجابات واضحة.

أيهما يستحق وقتك وثقتك؟ إليك نظرة على النموذج الذي يحل المشكلات الواقعية مثل الاستدلال والأتمتة والتكامل. بالإضافة إلى ذلك، لا تفوت الاختيار الإضافي في النهاية، والذي يمنحك الوصول إلى عدة نماذج LLM في واحد (نعم، إنه ClickUp )! 😉

تشتهر المنصة بشخصيتها الذكية والمتمردة، وقدرتها على الإجابة عن الأسئلة التي قد تتجنبها روبوتات الدردشة الأخرى. فهي تجمع بين الفكاهة والسخرية وقدرات متقدمة على حل المشكلات لتقديم تفاعلات بديهية وجذابة.

كما أنه متعدد الوسائط، مما يعني أنه يمكنه التعامل مع النصوص والصور على حد سواء، مثل إنشاء كود من لقطات الشاشة أو تحليل العناصر المرئية.

🧠 حقيقة ممتعة: تصميم Grok 3 مستوحى من الذكاء الاصطناعي الخيالي مثل Deep Thought من The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy و JARVIS من Iron Man، بهدف تحقيق مزيج من الذكاء والفائدة العملية التي لا توجد عادة في النماذج الأخرى.