Grok AI مقابل DeepSeek: أي LLM أفضل؟

لديك مهام تحتاج إلى أتمتة، ورؤى تحتاج إلى الكشف عنها، ولا وقت لديك لاختبار كل أداة ذكاء اصطناعي (AI) تدعي أنها قادرة على القيام بكل ذلك. إن نموذج اللغة الكبيرة (LLM) المتدني المستوى أمر محبط وسرعان ما يصبح عقبة.

عندما تكون الخيارات بين Grok AI و DeepSeek، من السهل أن تضيع في قوائم الميزات دون الحصول على إجابات واضحة.

أيهما يستحق وقتك وثقتك؟ إليك نظرة على النموذج الذي يحل المشكلات الواقعية مثل الاستدلال والأتمتة والتكامل. بالإضافة إلى ذلك، لا تفوت الاختيار الإضافي في النهاية، والذي يمنحك الوصول إلى عدة نماذج LLM في واحد (نعم، إنه ClickUp )! 😉

Grok AI مقابل DeepSeek في لمحة سريعة

المعايير Grok AI DeepSeek مكافأة: ClickUp AI AI المطور xAI (فريق الذكاء الاصطناعي التابع لإيلون ماسك) DeepSeek (شركة صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي) ClickUp (تستفيد من نماذج GPT من OpenAI) الوصول إلى النموذج مدفوع، مغلق المصدر (يتطلب اشتراكًا مميزًا) مع إصدار مجاني مجاني ومفتوح المصدر خاص؛ مدمج في منصة ClickUp كميزة إضافية (ClickUp AI) البنية مزيج من الخبراء (MoE) مزيج من الخبراء (MoE) استنادًا إلى GPT-4 (OpenAI LLM عبر تكامل API) حجم النموذج غير معلن، كبير للغاية 671 مليار معلمة إجمالية، 37 مليار معلمة نشطة لكل رمز يتوافق مع بنية GPT-4 (حوالي 175 مليار معلمة) بيانات التدريب بيانات في الوقت الفعلي من X وبيانات اصطناعية 14. 8 تريليونات من الرموز المميزة وقدرات متعددة اللغات مستمد من مجموعة بيانات GPT-4 + يتعلم من مساحة عملك باعتباره ذكاءً اصطناعيًا مدركًا للسياق نافذة السياق ما يصل إلى 128 ألف رمز ما يصل إلى 128 ألف رمز ما يصل إلى 128 ألف رمز القدرة على الاستدلال تتفوق في الاستدلال خطوة بخطوة باستخدام أدوات مثل "DeepSearch" و"Big Brain Mode" قوي في معالجة سلسلة الأفكار ولكن أقل طبيعية في الصياغة عالية — تدعم التلخيص واستخراج عناصر العمل والاقتراحات الذكية عبر المهام الكتابة الإبداعية ردود تفاعلية وشبيهة بالبشر؛ مثالية لرواية القصص أداء جيد، ولكنه أقل جاذبية مقارنة بـ Grok قوي ومتعدد الاستخدامات — يمكنه إنشاء مخططات مدونات، وطرح أفكار، وكتابة محتوى مخصص للأدوار المختلفة كفاءة الترميز يتفوق على DeepSeek في مهام الترميز ويولد كودًا أفضل هيكلًا قدرة ترميز كافية ولكنها متخلفة عن Grok يمكن أن يساعد في التوثيق وإنشاء أكواد بسيطة، ولكنه لا يمكن أن يحل محل IDE بالكامل الفائدة العملية شفافية فائقة ونبرة محادثة، مثالية للمجالات التقنية والمهام الواقعية فعال في مجالات STEM مثل الرياضيات والبرمجة، مع التركيز على الدقة يتكامل بسلاسة عبر مساحة العمل الخاصة بك لاستخدامه في المستندات والمهام والتعليقات والملخصات في سير العمل

ما هو Grok AI؟

عبر Grok

Grok AI هو روبوت دردشة ذكي تم تطويره بواسطة xAI. تم تصميمه بناءً على نموذج اللغة Grok-1، ويتميز بـ 33 مليار معلمة ويوفر رؤى في الوقت الفعلي من خلال الوصول إلى البيانات من الويب وX (المعروف سابقًا باسم Twitter).

تشتهر المنصة بشخصيتها الذكية والمتمردة، وقدرتها على الإجابة عن الأسئلة التي قد تتجنبها روبوتات الدردشة الأخرى. فهي تجمع بين الفكاهة والسخرية وقدرات متقدمة على حل المشكلات لتقديم تفاعلات بديهية وجذابة.

كما أنه متعدد الوسائط، مما يعني أنه يمكنه التعامل مع النصوص والصور على حد سواء، مثل إنشاء كود من لقطات الشاشة أو تحليل العناصر المرئية.

🧠 حقيقة ممتعة: تصميم Grok 3 مستوحى من الذكاء الاصطناعي الخيالي مثل Deep Thought من The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy و JARVIS من Iron Man، بهدف تحقيق مزيج من الذكاء والفائدة العملية التي لا توجد عادة في النماذج الأخرى.

ميزات Grok AI

تم تصميم Grok AI للمستخدمين الذين يريدون إجابات سريعة في الوقت الفعلي مع لمسة من الشخصية. إليك الأسباب التي تجعلك تجرب Grok AI. 👇

الميزة رقم 1: تقنية DeepSearch

اطلب من Grok تزويدك بأحدث الأخبار في الوقت الفعلي

عندما لا يكفي ملخص بسيط، يتدخل DeepSearch من Grok. فهو يجمع المدخلات في الوقت الفعلي من X مع مصادر متعددة عبر الإنترنت لتوليد إجابات مفصلة تغطي زوايا متعددة.

تتميز Grok بالشفافية. فهي تحدد بوضوح مصدر المعلومات وكيف توصلت إلى استنتاجاتها. يستفيد الباحثون والمحللون والطلاب من هذا المستوى من التتبع بطرق لا توفرها النماذج الأقل شفافية.

الميزة رقم 2: الاستدلال المتقدم وحل المشكلات

احصل على استنتاجات وتحليلات قوية لحالات استخدام مختلفة باستخدام Grok AI

يتمتع Grok 3 بمهارات استدلال قوية بفضل التعلم المعزز ونافذة سياق ضخمة تصل إلى مليون رمز.

يمكنه معالجة كميات كبيرة من المعلومات والاحتفاظ بها، مما يجعله فعالًا في حل المشكلات الرياضية المعقدة وفهم المستندات الطويلة أو اتباع التعليمات المتعددة الخطوات الدقيقة. في المعايير الأكاديمية والتقنية، يعمل Grok على قدم المساواة مع النماذج الرائدة في المنطق وحل المشكلات.

الميزة رقم 3: مقارنة الكود ومساعد كثافة الكلمات المفتاحية

حلل كثافة الكلمات المفتاحية لتحقيق فعالية تحسين محركات البحث (SEO) من خلال Grok

للمهندسين وفرق التطوير، يوفر Grok أدوات مقارنة الكود المضمنة. تتيح لك هذه الأدوات تحديد الفروقات بسرعة عبر الملفات أو الإصدارات أو المستودعات، وهي مثالية لمراجعة طلبات السحب أو تتبع تكرارات إصلاح الأخطاء. توفر هذه الأدوات دقائق من الوقت في كل عملية إنشاء، مما يضيف وقتًا ثمينًا بسرعة.

يوفر Grok أداة لكثافة الكلمات المفتاحية مدمجة في واجهته للمسوقين ومبدعي المحتوى ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO). تساعد هذه الأداة المستخدمين على تحليل ومقارنة تكرار الكلمات المفتاحية عبر المستندات أو صفحات الويب، مما يسهل ضبط المحتوى لتحسين ظهوره في نتائج البحث دون الحاجة إلى أداة SEO خارجية.

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ما هو DeepSeek؟

عبر DeepSeek

DeepSeek هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي متخصصة في تحليل البيانات المتقدم وقدرات الاستدلال القوية ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). وهي تستفيد من نماذج LLM مفتوحة المصدر لأداء مهام معقدة مثل الترميز والاستدلال الرياضي وإنشاء المحتوى ودعم العملاء.

تم بناء المنصة على بنية ذكية تتضمن Mixture-of-Experts (MoE) و Multi-head Latent Attention (MLA)، مما يعني أنها تعمل بكفاءة دون استهلاك الكثير من طاقة الحوسبة. لذا، إذا كنت تبحث عن الأداء دون تكلفة باهظة للأجهزة، فإن DeepSeek هو خيار قوي.

🔍 هل تعلم؟ تم تطوير DeepSeek بواسطة فريق مقره في شنغهاي وسرعان ما أصبح الرد الصيني على نماذج GPT. يمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي للأغراض الأكاديمية والتجارية، وهو أمر مهم للمطورين الذين يبحثون عن ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام وقوي في الوقت نفسه.

ميزات DeepSeek

تم تصميم DeepSeek لتحقيق الدقة والمنطق المعقد والفهم العميق. هل تريد معرفة كيف يمكن لميزاته حل تحديات الذكاء الاصطناعي؟ دعنا نفهم ذلك بشكل أفضل. ⚓

الميزة رقم 1: بنية قائمة على الاستدلال

افهم الأسباب والكيفية وراء كل إجابة تحصل عليها من DeepSeek

تم تصميم نماذج مثل DeepSeek R1 و DeepSeek V3 من أجل الاستدلال المنطقي والتحليل المدرك للسياق. على عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية، تشرح هذه النماذج كيفية التوصل إلى الاستنتاجات، مما يمنحك الشفافية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل.

سواء كان ذلك من خلال حل مسألة رياضية أو تحديد الحالات الشاذة في البيانات المالية أو فك رموز الأنماط في تقارير الرعاية الصحية، فإنه يرشدك إلى "السبب"

احصل على تحليل تفصيلي لحل المشكلات المعقدة باستخدام DeepSeek

ما يميز DeepSeek هو طبقة قابلية التفسير. فبدلاً من اتخاذ القرارات في صندوق أسود، يشرح البرنامج بصريًا نقاط البيانات التي أثرت على استجابته ويوجهك خلال عملية الاستدلال. وهذا مفيد بشكل خاص في المجالات عالية المخاطر مثل إنفاذ القانون أو التوظيف أو التدقيق التنظيمي، حيث فهم السبب وراء القرار لا يقل أهمية عن القرار نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه مدعوم بالتعلم المعزز من ردود فعل البشر (RLHF) وخوارزميات التعلم المتقدمة غير الخاضعة للإشراف. وهذا يعني أن بديل Grok AI يتحسن باستمرار دون الحاجة إلى تحديثات يدوية، مما يجعله مستقلاً وفعالاً للغاية للتطبيقات في الوقت الفعلي مثل تقييم المخاطر.

الميزة رقم 3: إمكانية الوصول إلى المصدر المفتوح

يمكنك الوصول إلى نماذج DeepSeek مفتوحة المصدر مع توفير الطاقة

للفرق التي تريد المرونة، يقدم DeepSeek نماذج مفتوحة المصدر. يمكنك تخصيصها والبناء عليها وتوسيع نطاقها دون الارتباط بمورد واحد. إنها طريقة رائعة لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في سير عملك دون التضحية بالتحكم.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل باستهلاك أقل للطاقة دون المساس بالأداء، مما يجعله مناسبًا للشركات الناشئة والفرق الصغيرة التي تريد ذكاءً اصطناعيًا قويًا دون إنفاق مبالغ طائلة على البنية الت

أسعار DeepSeek

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أسعار مخصصة

Grok AI مقابل DeepSeek: مقارنة الميزات

تم تصميم Grok AI لتقديم رؤى سريعة وتفاعلية، بينما يركز DeepSeek على التحليل متعدد الوسائط. فكر في Grok كطيار مساعد سريع التفكير و DeepSeek كمحلل يشرح الأسباب الكامنة وراء البيانات.

لنقارن الآن أداء هذه النماذج:

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام

لنبدأ بالأساسيات: كيف تتعامل كل أداة مع الاستخدام اليومي وكيف تبدو التجربة العامة من لحظة تسجيل الدخول.

Grok AI

عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول، فإن Grok هو الأكثر سهولة في الاستخدام من بين الاثنين. فهو متاح على الويب وiOS وAndroid وحتى بشكل أصلي على X، مما يمنحه انتشارًا واسعًا. لكن ما يميزه هو أسلوبه التحاوري. عند استخدامه، تشعر وكأنك تتحدث إلى شخص ذكي يعرف كيف يشرح الأمور بلغة بسيطة.

DeepSeek

من ناحية أخرى، يعد DeepSeek رائعًا للمهنيين التقنيين. إنه قادر ولكنه يميل أكثر نحو حل المشكلات التحليلية ويفتقر إلى الدفء اليومي الذي يتميز به Grok.

لن تشعر بالارتباك عند استخدام DeepSeek، ولكن قد لا تشعر بنفس القدر من التفاعل.

🏆 الفائز: Grok لنهجه الأكثر سهولة في الاستخدام، خاصة للمستخدمين غير التقنيين.

🧠 حقيقة ممتعة: قد تكون ردود Grok غير متوقعة وغير مفلترة (في الواقع، يقول المختبرون الأوائل إنها تشبه "الذكاء الاصطناعي الذي يقول ما لا يقال"). وهذا ما يميزها ويحذر منها في الوقت نفسه.

الميزة رقم 2: التطبيقات الصناعية

الآن دعونا نلقي نظرة على مدى تكيف كل أداة مع حالات الاستخدام الواقعية في مختلف الصناعات والفرق.

Grok AI

من الواضح أن Grok تم تصميمه مع وضع الأفراد في الاعتبار، أي الأشخاص الذين يريدون مساعدًا ذكيًا وذكيًا يمكنه المساعدة في البرمجة وتوليد الأفكار وإبقائهم على اطلاع في الوقت الفعلي. هذا البديل لـ DeepSeek AI هو رفيق شخصي أكثر منه محرك خلفي يدعم عملك.

DeepSeek

وفي الوقت نفسه، يعد DeepSeek جيدًا لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الاحترافي عبر مختلف الصناعات. وقد أحدث بالفعل ضجة كبيرة في مجال الرعاية الصحية للتشخيص، والمالية للكشف عن الاحتيال والتنبؤات السوقية، والتجزئة لتحسين سلسلة التوريد وسلوك العملاء. وتكمن قوته في التكامل والأتمتة والدقة على نطاق واسع.

🏆 الفائز: DeepSeek لنهجه الذي يضع الأعمال في المقام الأول مما يجعله جاهزًا للعمل في هذا المجال.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل ظهور Grok AI و DeepSeek بوقت طويل، كان الفنانون والباحثون يستخدمون أنظمة قائمة على القواعد لإنشاء صور. أحد الرواد الأوائل، هارولد كوهين، أنشأ برنامج ذكاء اصطناعي يسمى AARON قام بإنشاء فن تجريدي قبل عقود من ظهور فن الذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 3: القدرات متعددة اللغات

بعد ذلك، سنفحص كيف تدعم كل أداة التنوع اللغوي، خاصة عند العمل عبر فرق أو مناطق أو جمهور عالمي.

Grok AI

يدعم Grok مجموعة واسعة من اللغات لكل من النصوص والرموز، مما يتيح له المشاركة في المحادثات وتقديم الترجمات وفهم المطالبات الدقيقة في كل شيء من الإنجليزية والإسبانية إلى الكورية والهندية. كما أنه يحافظ على ذكائه عبر اللغات، وهو أمر ليس بالهين.

DeepSeek

يوفر DeepSeek أيضًا دعمًا متعدد اللغات مذهلًا ومصممًا خصيصًا للاستخدامات التقنية والتحليلية. يمكنه استخراج المعلومات من المستندات المكتوبة بلغات مختلفة ومعالجتها وتلخيصها بدقة.

ما يميزه هو مدى جودة تعامله مع اللغة التقنية والمصطلحات في سياقات لغوية متعددة، وهي سمة أساسية للفرق العالمية التي تعمل في مجال البحث أو في بيئات تعتمد على البيانات بشكل كبير.

🏆 الفائز: التعادل! يتفوق Grok في التعددية اللغوية في المحادثة، بينما يتصدر DeepSeek في الفهم التقني متعدد اللغات.

🔍 هل تعلم؟ يكشف تقرير حالة الذكاء الاصطناعي لعام 2024 أن القيمة المؤسسية لشركات الذكاء الاصطناعي قد وصلت إلى 9 تريليونات دولار، مدفوعة بارتفاع سوق الذكاء الاصطناعي بين الشركات العامة.

Grok AI مقابل DeepSeek على Reddit

لقد فعلنا ما يفعله أي تقني فضولي لتجاوز الدعاية التسويقية: بحثنا في Reddit. هذه المنصة مليئة بآراء غير مفلترة من مختبريين عاديين ومستخدمين متمرسين. قمنا بفحص المواضيع المتعلقة بـ Grok AI و DeepSeek لمعرفة كيف يؤدي كل نموذج في العالم الحقيقي، وإليك ما قاله الجمهور. 💁

لم يتوانى معجبو Grok AI عن الإشادة به، حيث أعربوا عن تقديرهم لقدرته على الاستشهاد بالمراجع والتحقق من دقته وتوفير الدعم متعدد اللغات.

لقد استخدمت Grok 3 كثيرًا لفعاليته ووظيفة البحث العميق لدرجة أنني حذفت ChatGPT. إنه برنامج قوي للغاية، يبحث بسرعة ويفهرس المعلومات عبر المواقع الحكومية والعلمية والمجلات العلمية وما شابه! يوفر Grok 3 مراجع ممتازة ويتحقق من دقته بنفسه...

لقد استخدمت Grok 3 كثيرًا لفعاليته ووظيفة البحث العميق لدرجة أنني حذفت ChatGPT. إنه برنامج قوي للغاية، يبحث بسرعة ويفهرس المعلومات عبر المواقع الحكومية والعلمية والمجلات العلمية وما شابه! يوفر Grok 3 مراجع ممتازة ويتحقق من دقته بنفسه...

إليك رأي مستخدم آخر على Reddit:

هناك شيء ينسى الكثير من الناس هنا، وهو أن تعدد اللغات مهم جدًا أيضًا لجزء كبير من العالم. قد يكون DeepSeek جيدًا، ولكن مقارنةً حتى ببرنامج Gemini flash القديم، فهو سيئ للغاية بالنسبة للغات مثل الفرنسية. قد يبدو "مقبولًا" للوهلة الأولى، ولكنك تلاحظ بعد ذلك الخطأ في جنس بعض الكلمات وما إلى ذلك، مما يجعله غير قابل للاستخدام.

هناك شيء ينسى الكثير من الناس هنا، وهو أن تعدد اللغات مهم جدًا أيضًا لجزء كبير من العالم. قد يكون DeepSeek جيدًا، ولكن مقارنةً حتى ببرنامج Gemini flash القديم، فهو سيئ للغاية بالنسبة للغات مثل الفرنسية. قد يبدو "مقبولًا" للوهلة الأولى، ولكنك تلاحظ بعد ذلك الخطأ في جنس بعض الكلمات وما إلى ذلك، مما يجعله غير قابل للاستخدام.

من ناحية أخرى، اعتبر مستخدمو DeepSeek أنه متفوق في الاستدلال وعمق اللغة.

إذا حاولت الكتابة باللغة الصينية، خاصةً بأسلوب الأدب الصيني القديم، فإن R1 يتفوق على النماذج الأخرى بفارق كبير. ستشعر وكأنك كاتب بشر محترف (ورومانسي وذو حس فكاهي)

إذا حاولت الكتابة باللغة الصينية، خاصةً بأسلوب الأدب الصيني القديم، فإن R1 يتفوق على النماذج الأخرى بفارق كبير. ستشعر وكأنك كاتب بشر محترف (ورومانسي وذو حس فكاهي)

هذا ما قاله مستخدمو Reddit الآخرون عن DeepSeek:

نعم، لقد اختبرته على الألغاز المنطقية، باستخدام o1 للتحقق من عمله، لكنني واصلت اتهامه بالخطأ عندما لم يكن كذلك... لأن o1 كان في الواقع خاطئًا، لكن DeepSeek كان في الواقع صحيحًا. أكد DeepSeek أن o1 كان خاطئًا، ثم أخبرت o1 بالمنطق واعترف o1 بأنه كان خاطئًا وفشل...

نعم، لقد اختبرته على الألغاز المنطقية، باستخدام o1 للتحقق من عمله، لكنني واصلت اتهامه بالخطأ عندما لم يكن كذلك... لأن o1 كان في الواقع خاطئًا، لكن DeepSeek كان في الواقع صحيحًا. أكد DeepSeek أن o1 كان خاطئًا، ثم أخبرت o1 بالمنطق واعترف o1 بأنه كان خاطئًا وفشل...

الحكم؟ كلا النموذجين لهما نقاط قوة، وسيكون من الأفضل لك تجربتهما بنفسك بدلاً من الاعتماد فقط على آراء فردية.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Grok AI مقابل DeepSeek

لم تقنعك Grok أو DeepSeek؟ نحن نتفهم ذلك. على الرغم من أن كلا النموذجين لهما نقاط قوتهما، إلا أنهما مصممان أيضًا مع وضع حالات استخدام محددة في الاعتبار، مثل البحث والاستدلال وعمق اللغة.

ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى شيء أكثر عملية؟ أداة لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي تساعدك فعليًا في إدارة العمل وأتمتة المهام والحفاظ على التنظيم دون الحاجة إلى مهندسين محترفين؟

وهنا يأتي دور ClickUp لإنقاذ الموقف. 💪

إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

دعنا نستكشف لماذا يجب عليك اختيار الخيار C(lickUp)! 🧰

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

لنكن صادقين: أدوات الذكاء الاصطناعي موجودة في كل مكان، ولكن القليل منها يجعل عملك أسهل. ClickUp Brain يقلب الطاولة. إنه مدمج في منصة الإنتاجية الخاصة بك، ومصمم للتفكير والتصرف والتكيف بناءً على طريقة عمل فريقك.

ابحث عن المعلومات ذات الصلة باللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain

دعنا نعرض لك لمحة عن بعض ميزات ClickUp Brain وحالات استخدامها:

هل تغرق في المعلومات المتناثرة؟

يأتي مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي ليكون بمثابة ذاكرة مؤسستك. لن تضطر إلى البحث في مجلدات منفصلة أو البحث يدويًا في سلاسل الرسائل الإلكترونية للعثور على قرار معين من مناقشات سابقة. ما عليك سوى سؤال Brain وسيقوم باستخراج البيانات ذات الصلة من المهام أو المستندات أو المشاريع في ثوانٍ معدودة. عندما تكون منشغلاً في عدة مهام وتحتاج إلى الإجابة الصحيحة بسرعة، ستجدها جاهزة أمامك.

على عكس Grok، الذي يتفوق في البحث عن المعلومات العامة في الوقت الفعلي، أو DeepSeek، الذي يتألق في الاستدلال، يستخرج ClickUp Brain السياق من مساحة العمل الخاصة بك، وليس من الويب المفتوح.

📌 مثال: لنفترض أنك باحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتستعد لتقديم تقرير إلى أصحاب المصلحة. تكتب: "ما هي النقاط الرئيسية التي تم استخلاصها من تقييم نموذج المحول في فبراير؟" سيعرض Brain على الفور النقاط الرئيسية من مستند الاجتماع، وسلسلة التعليقات ذات الصلة من إحدى المهام، ومخطط من تقرير الحالة الأسبوعي في خطوة واحدة.

انتقل إلى مدير مشاريع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain للحصول على ملخصات فورية للمشاريع

هل ما زلت تكتب التحديثات يدويًا أو تبدل علامات التبويب للحصول على تقارير التقدم؟

يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي بذلك نيابة عنك. فهو يقوم بإنشاء تقارير يومية، وإنشاء مهام فرعية من مهامك ووصف المهام، وحتى تلخيص نشاط المهام في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فتح بطاقة واحدة. إنه مصمم للعمل، وليس للمحادثة فقط.

لخص تحديثات المشروع واكتب تقاريرك الشخصية باستخدام ClickUp Brain

بينما يمكن لـ Grok و DeepSeek إنشاء ملخصات عند الطلب، فإن ClickUp Brain يقوم بذلك تلقائيًا ضمن سير عملك.

📌 مثال: أنت مدير مشروع أول تدير فريقًا هندسيًا مكونًا من 10 أشخاص يعملون على واجهة برمجة تطبيقات جديدة. قبل اجتماعك الصباحي، تقوم تطبيق الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإنشاء ملخص يقول: "تم إنجاز 3 مهام، وتم حظر مهمتين بسبب نقص نقاط النهاية، وتأخر اختبار الخلفية بيوم واحد. " لم تكتب كلمة واحدة ولم تطارد أي شخص للحصول على تحديثات — لقد استخرج التطبيق ما يحتاجه من ClickUp.

قم بالتبديل بين عدة LLMs باستخدام ClickUp Brain وقم بتحسين النموذج للمهمة المطلوبة

هل ترغب في استخدام ChatGPT و Claude دون الحاجة إلى تبديل الأدوات؟ ClickUp Brain لا يقيدك باستخدام LLM واحد. فهو يتيح لك الوصول إلى النماذج الخارجية مباشرة من المنصة، دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو فقدان السياق.

📌 مثال: أنت بصدد الانتهاء من إعداد مقترح تمويل لشركتك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. تستخدم ClickUp Brain لتلخيص نتائج أبحاث فريقك، ثم تستعين بـ ChatGPT لإعادة كتابة الملخص لجمهور المستثمرين غير التقنيين. بعد ذلك، تتحقق مرة أخرى من حجم السوق باستخدام Claude. كلمة واحدة: سلس.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Autopilot Agents

يتميز كل من Grok و DeepSeek بأداء مذهل في البحث والبرمجة والاستدلال، ولكنهما لا يقومان بتحديثات أو تغييرات في المهام في أداة إدارة المشاريع الخاصة بك. أما وكلاء ClickUp، فهم يقومون بذلك.

تعمل وكلاء Autopilot الذكية من ClickUp للقوائم والمجلدات والمساحات والدردشات كزملاء عمل رقميون، حيث يقومون بتلخيص المهام بشكل استباقي، ونشر التقارير اليومية/الأسبوعية، واستخراج بنود العمل، وحتى الرد على الاستفسارات في القنوات المشتركة — كل ذلك دون الحاجة إلى مطالبات يدوية.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك تشغيل الوكلاء الجاهزين (على سبيل المثال، التقرير اليومي والتقرير الأسبوعي و Team StandUp) ببضع نقرات أو تصميم روبوتات مخصصة قائمة على القواعد ولا تحتاج إلى برمجة ومصممة خصيصًا لتناسب سير عملك. أضف وكيل ClickUp AI إلى سير عملك اليومي لجعله أسرع

على عكس الأدوات المستقلة، لا يقتصر دور وكلاء ClickUp على الفهم والاستجابة فحسب، بل إنهم يقومون أيضًا بدفع التحديثات وإدارة المهام وإنشاء التقارير وأتمتة الخطوات الرئيسية، مما يوفر للفرق مساعدًا ذكيًا متكاملًا يعمل معهم بشكل سلس لإنجاز المهام.

تعرف على كيفية إعدادهما في هذا الدليل المفيد:

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Docs

أنشئ قاعدة بيانات مركزة للمستندات باستخدام ClickUp Docs

تتطلب إدارة مستند مشروع واحد عبر Google Docs و Slack و Notion جهدًا أكبر مما ينبغي.

ClickUp Docs يغير ذلك. من خلال التكامل التام مع بقية مساحة العمل الخاصة بك، يخلق Docs نظامًا بيئيًا مركزيًا حيث لا تتعايش ملاحظات البحث والمهام وخطط المشاريع فحسب، بل تتفاعل مع عملك.

يمكنك تضمين قوائم مراجعة مع تواريخ الاستحقاق، وإدراج تحديثات المهام في الوقت الفعلي، وربط لوحات كاملة، وحتى سحب البيانات الحية لتحديث المستندات من أجزاء أخرى من مساحة العمل الخاصة بك.

📌 مثال: أنت باحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتخطط لسباق سريع من أجل ضبط LLM متعدد اللغات. تقوم بصياغة مستند يحدد أولويات اللغة وحالات الاختبار. داخل نفس المستند، تقوم بتضمين قائمة مرجعية لفريق اللغويات، وربط المهام المخصصة للمعلقين، وإضافة عرض لوحة مباشر يظهر التقدم المحرز عبر المناطق.

أنشئ محتوى مخصصًا لحالات استخدام مختلفة باستخدام AI Writer for Work من ClickUp Brain

إذا كنت بصدد صياغة موجز بحثي أو كتابة مواصفات منتج أو تخطيط حملة أو كتابة أي شيء آخر، فإن AI Writer for Work هنا لمساعدتك. فهو يولد محتوى مخصصًا لدورك ومرحلة مشروعك — وصف المنتجات مع السياق التقني أو ملخصات التجارب بلغة إنجليزية بسيطة أو نصوص تسويقية لإطلاق منتجك لاحقًا.

ولا، إنه ليس موجودًا فقط لجعل نصك صحيحًا نحويًا؛ بل إنه يفهم احتياجات فريقك. أنت لا تطلب من روبوت الدردشة في فراغ؛ بل أنت تشارك في إنشاء المحتوى مع ذكاء اصطناعي يرى الصورة الأكبر لمساحة عملك.

📮 ClickUp Insight: تستخدم معظم الفرق بالفعل الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر. في استطلاعنا، قال 88% إنهم يتفاعلون معه بانتظام، وأكثر من نصفهم يستخدمونه عدة مرات في اليوم. ومع ذلك، لا يستفيد سوى 12% من ميزات الذكاء الاصطناعي داخل الأدوات التي يعملون بها يوميًا. على الجانب الآخر، يميل 62% إلى استخدام أدوات مثل ChatGPT وClaude. من المحتمل أن تعزى هذه الفجوة إلى عدم وضوح الفوائد أو المخاوف الأمنية أو ببساطة عدم معرفة الميزات المدمجة. ClickUp يجعل هذا الاتصال أسهل. يمكنك تلخيص التحديثات وصياغة المحتوى وإنشاء أتمتة مخصصة باستخدام اللغة الطبيعية، كل ذلك داخل نفس المنصة التي تعمل عليها بالفعل.

ClickUp’s One Up #4: إدارة المشاريع الآلية

بينما يتألق Grok و DeepSeek في مجالات مثل المحادثة الطبيعية، يبرز ClickUp في المجال الذي يهم حقًا للمحترفين المتمرسين في مجال التكنولوجيا: التنفيذ.

يعد مركز التحكم في إدارة المشاريع المتكامل تمامًا مثاليًا لإنشاء المهام وتوزيعها وأتمتتها وتنفيذها بالفعل. يساعدك برنامج ClickUp لإدارة المشاريع على القيام بكل شيء، بدءًا من إنشاء خارطة طريق للمنتج وإدارة سباقات البحث المعقدة وحتى مزامنة الفرق متعددة الوظائف.

تساعدك قدرات الأتمتة والتعاون في الوقت الفعلي والمساعد الذكي الأصلي على العمل بشكل أسرع باستخدام عدد أقل من الأدوات وبدون أي تخمينات.

دعنا نستكشف الميزات التي تجعله مميزًا. 👀

ClickUp Chat

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

لديك فريق دردشة يضج بالأفكار والقرارات والخطوات التالية عبر منصات مختلفة. يتم إغفال التحديثات المهمة، وتنسى المهام، وينتهي بك الأمر إلى قضاء المزيد من الوقت في البحث عن السياق بدلاً من إحراز تقدم.

ادخل إلى ClickUp Chat. على عكس Grok، الذي يمكنه التحدث، و DeepSeek، الذي يمكنه التحليل، يجمع ClickUp بين الاثنين. فهو يدمج الاتصال في الوقت الفعلي داخل أداة إدارة المشاريع الخاصة بك حتى تتمكن من تحويل الرسائل إلى مهام على الفور، وربط المناقشات مباشرة بالمشاريع، والحصول على ملخصات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للاجتماعات والمحادثات الفائتة.

تخيل أنك تناقش ميزة جديدة في الدردشة، وتنقر مرة واحدة لإنشاء المهمة، وتعيين أولويتها، وربطها بـ dev sprint دون مغادرة المحادثة.

ClickUp Automation

إذا كنت تدير عدة مشاريع تتضمن عشرات العناصر المتغيرة: تحديثات الحالة والتذكيرات والمهام المتكررة والأولويات المتغيرة. فهذا يتطلب الكثير من الصيانة اليدوية، حتى مع وجود أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بقدرات استدلال متقدمة.

أتمتة الأعمال الروتينية وتوفير ساعات كل أسبوع مع ClickUp Automations

تتألق ClickUp Automations هنا، حيث تساعدك على أتمتة المهام المتكررة. على سبيل المثال، عندما يتم تعيين أولوية مهمة متعلقة بميزة ما على "عالية"، تقوم المنصة تلقائيًا بنقلها إلى أعلى قائمة المهام المؤجلة، وإخطار المهندسين الرئيسيين، ووضع علامة عليها لمراجعة ضمان الجودة.

هل تحتاج إلى جدولة مكالمة مراجعة متكررة كل يوم جمعة الساعة 10 صباحًا؟ تم، تلقائيًا. إنها عملية تنسيق سير العمل التي لا تتطلب أي تدخل وتتماشى مع احتياجاتك بينما تركز أنت على ما يهم.

وإذا كنت لا ترغب في إنشاء أتمتة من الصفر، فإن ClickUp Brain يجعل الأمر أسهل. ما عليك سوى كتابة موجه بلغة طبيعية مثل "إنشاء أتمتة لتعيين جميع المهام العاجلة إلى المطور الرئيسي" وترك الذكاء الاصطناعي يقوم بإعدادها لك.

الخيار واضح — اختر ClickUp!

بينما يقدم Grok و DeepSeek مزايا رائعة في مجال الذكاء الاصطناعي، يبقى السؤال مطروحًا: أيهما يساعدك فعليًا على إنجاز المزيد؟

إذا كنت تريد فقط الدردشة مع LLM أو الحصول على ملخصات، فإن أي من الأداتين يمكن أن تفي بالغرض. ولكن إذا كنت جادًا في تطبيق الذكاء الاصطناعي على سير العمل الفعلي — إدارة المشاريع وأتمتة المهام وتنسيق فريقك والحفاظ على كل شيء متناسقًا في مكان واحد — فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو الخيار الأمثل لك.

فهي تجمع بين الاتصالات الذكية بين أعضاء الفريق وإدارة المهام وأتمتة الذكاء الاصطناعي والتكامل العميق في منصة واحدة واضحة وقوية.

ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅