أفضل 10 بدائل ومنافسين ل DingTalk في عام 2025

إنه صباح يوم الاثنين، وأنت تلعب دور المحقق الرقمي، في محاولة للعثور على الملف المهم الذي شاركه جين.
هل كان ذلك في Slack؟ البريد الإلكتروني؟ قبل أن تعرف ذلك، تكون قد أمضيت 30 دقيقة في البحث عن مفاتيحك في الشركة.
لكنك لست وحدك - 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين الفريق. ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.
تحافظ منصة التعاون المناسبة على اتصال فريقك وتنظيم مهامك وسلامة عقلك. إذا كان DingTalk لا يلبي هذه الاحتياجات بالنسبة لك، فأنت في المكان الصحيح.
دعنا نستكشف أفضل بدائل DingTalk التي يمكن أن تساعدك على العمل بذكاء - وليس بجهد أكبر.
وإذا كنت تبحث عن أداة تعمل بذكاء شديد لدرجة أنها قد تتفوق عليك في التفكير، ألقِ نظرة على الاسم الأول في قائمتنا: ClickUp.
⏰ ملخص 60 ثانية
اختر من بين أفضل 10 بدائل لـ Dingtalk للتعاون بشكل أفضل!
|أداة
|الأفضل لـ
|الميزات الرئيسية
|التسعير
|ClickUp
|إدارة المشاريع + إدارة المهام مع التواصل المدمج
|مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعليقات قابلة للتخصيص ومستندات في الوقت الفعلي + دردشة
|مجاني، 7 إلى 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا؛ Enterprise: مخصص؛ العقل: +$7
|تقريب الاجتماعات
|تعاون الفريق الافتراضي عالي الجودة
|ملخصات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، وغرف الاستراحة، والتعليقات التوضيحية متعددة اللغات
|مجاناً، 15.99 دولاراً - 21.99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
|ميكروسوفت تيمز
|مستخدمو Microsoft 365
|التحرير المشترك لمستندات Office، ومزامنة Teams + Outlook، والقنوات المشتركة مع العملاء
|مجاني؛ من 4 إلى 22 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (عبر خطط Microsoft 365)
|سلاك
|تواصل + تعاون سريع الخطى
|القنوات، مكالمات الصوت/الفيديو، ملخصات الرسائل
|مجاناً، 8. 75 دولاراً - 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص
|روكيت دردشة
|المؤسسات التي تركز على الأمان أولاً
|مراسلة مفتوحة المصدر ومشفرة ودعم متعدد القنوات
|مجاناً؛ Pro/Enterprise: مخصص
|بروسكس
|المراسلة الفورية الآمنة للأعمال
|رسائل P2P المشفرة ومشاركة الشاشة واللوحات البيضاء التفاعلية
|مجاناً، 5 - 8 دولارات/مستخدم/شهرياً
|تروب ماسنجر
|تحكم دقيق + اتصال جماعي آمن
|المراسلة المجمّعة والملاحظات العاجلة والترميز التعاوني
|2$. 5$ 24$/مستخدم/شهرياً
|القفل
|تواصل بسيط للشركات الصغيرة والمتوسطة
|القنوات العامة/الخاصة، ومكالمات الفيديو، ووصول الضيف الخارجي
|مجاناً، 6 دولارات/مستخدم/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص
|تريلو
|إدارة الإنتاجية المرئية
|لوحات السحب والإفلات، والأتمتة (بتلر)، وأوضاع عرض متعددة
|مجاناً، من 5 إلى 10 دولارات/مستخدم/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص
|لارك
|مجموعة الإنتاجية المتكاملة
|المراسلة في الوقت الحقيقي، والمستندات التعاونية، والنسخ التلقائي + الترجمة
|مجاناً، 12 دولاراً/مستخدماً/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص
ما هو DingTalk؟
DingTalk هي منصة تعاون طورتها مجموعة Alibaba Group تسهل التواصل عبر الهاتف المحمول والأعمال. وهي تجمع بين مراسلة الأعمال، ومؤتمرات الفيديو، وإدارة المهام، وأدوات الإنتاجية الأخرى في منصة واحدة.
وهو مصمم لتبسيط التواصل عبر الهاتف المحمول بين فرق العمل، مما يجعله خياراً شائعاً للشركات التي تتطلع إلى تعزيز التواصل الداخلي. وعلى الرغم من أنه شائع في آسيا، إلا أن العديد من الفرق العالمية تبحث عن بدائل له بسبب محدودية الميزات الدولية ومواقع الخوادم.
🧠 حقيقة ممتعة: شهد تطبيق DingTalk زيادة في عدد المستخدمين خلال طفرة العمل عن بُعد في أوائل عام 2020 ووصل إلى قاعدة مستخدمين بلغت 700 مليون مستخدم خلال السنوات القليلة القادمة.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Dingtalk؟
إذاً، أنت مستعد للتخلي عن القيود والعثور على منصة تعاون تناسب فريقك. إليك ما يجب أن تبحث عنه:
- التواصل السهل: التواصل الفعال بين فريق العمل هو العمود الفقري لأي عمل ناجح. ابحث عن ميزات مثل المراسلة الفورية والمحادثات الجماعية ومكالمات الفيديو التي تسهل التواصل عبر الهاتف المحمول وتدعم الاتصال الصوتي الفوري
- تعاون فعال: يجب أن توفر المنصة الجيدة أدوات تعاون موثوقة مثل مشاركة الملفات وإدارة المهام ومشاركة الشاشة
- أمان قوي: لا أحد يرغب في أن تتسرب أسرار شركته مثل مؤامرة تلفزيون الواقع. أعط الأولوية للتشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى المراسلة الآمنة وحماية بيانات الأعمال
- إدارة قوية للمشاريع: يجب أن تساعد منصة التواصل الخاصة بك في إدارة المهام وتنظيم المستندات وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح
- عمليات التكامل السلس: أنت بحاجة إلى منصة تتصل بسهولة مع أدوات العمل الأساسية الأخرى، مثل إدارة علاقات العملاء أو التقويم
- واجهة سهلة الاستخدام: لا أحد لديه الوقت لفك شفرة منصة تبدو وكأن عالم صواريخ صممها. يجب أن تكون بديهية، مما يسمح لفريقك باستخدامها دون الحاجة إلى شهادة الدكتوراه في هندسة البرمجيات
💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء قالب خطة اتصال يحدد احتياجات فريقك ومتطلبات استراتيجية التعاون قبل اختيار منصة. سيساعدك هذا على أن تكون على نفس الصفحة واختيار الأداة الأكثر فعالية التي تدعم - لا تعيق - العمل.
أفضل 10 بدائل لـ Dingtalk
الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا ندخل في الأمور الممتعة ونعثر على أداة تعاون تناسبك!
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والمهام التعاونية مع أدوات اتصال مدمجة)
بطل مساحات العمل الموحدة بلا منازع هو ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل. فهو يحافظ على مزامنة اتصالاتك ومهامك ومستنداتك بشكل مثالي.
استخدم ClickUp Chat للاحتفاظ بالمحادثات مرتبطة بمشاريعك ومهامك ومستنداتك من أجل السياق، حتى لا تضطر أبدًا إلى السؤال: "هل يمكنك إرسال هذا الرابط مرة أخرى؟" يمكنك إنشاء مهام من الرسائل بنقرة واحدة وحتى تعيين عناصر الإجراءات للمتابعة السريعة دون مغادرة القناة أو نافذة الرسائل المباشرة.
هل تحتاج إلى إحاطة شخص ما بمهمة معينة أو تسليط الضوء على تحديث مهم، والتأكد من أنه يعرفها؟ ما عليك سوى إسقاط تعليق وتعيينه لهم باستخدام تعليقات ClickUp المعينة.
قل وداعاً للملاحظات اللاصقة وجداول البيانات لإدارة المهام. تتيح لك مهام ClickUp Tasks تقسيم جميع مشاريعك الكبيرة إلى خطوات يمكن إدارتها باستخدام قوائم مهام قابلة للتخصيص، ومتتبعات التقدم، والمواعيد النهائية.
يمكنك أيضًا إضافة أوصاف المهام ومشاركة الروابط والتفاصيل الأخرى في الحقول المخصصة وإرفاق المستندات ذات الصلة بالمهام. الآن، كل ما يتعلق بالمهمة موجود في المكان الذي تريده.
عندما يحين وقت العصف الذهني، تمنحك ClickUp Whiteboards و ClickUp Mind Maps لوحة رقمية لرسم الأفكار. يمكنك استخدام هذه الميزات لتصميم لوحات الرؤى وخطط العمل والمزيد بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.
أنشئ المستندات وشاركها وتعاون فيها باستخدام ClickUp Docs. مع خاصية "كشف التعاون المباشر" من ClickUp، سترى متى يقوم زملاؤك في الفريق بتحرير المحتوى أو إضافة التعليقات أيضاً.
في تلك الأوقات التي لا تكفي فيها الكلمات، تتيح لك ClickUp Clips تسجيل شاشتك مع التعليقات الصوتية. وهي مثالية لمشاركة البرامج التعليمية السريعة أو شرح المفاهيم المعقدة.
وإليك مغير اللعبة الحقيقي: ClickUp Brain، مساعد العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استخدمه لكتابة التقارير، وتلخيص المستندات الطويلة أو سلاسل الأنشطة وربط النقاط بين المحادثات والمهام التي لم تدرك حتى أنها مرتبطة ببعضها البعض.
هذا كثير لتستوعبه، أليس كذلك؟ لا بأس إذا كنت لا تريد إعادة اختراع العجلة. ما عليك سوى الحصول على قالب من مكتبة قوالب ClickUp، وتخصيصه وفقًا لاحتياجاتك، وستكون جاهزًا.
على سبيل المثال، يساعد قالب ClickUp Communications Plan Whiteboard على تبسيط المراسلة، مما يضمن حصول جميع المعنيين على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.
إليك ما يمكنك فعله بها:
- أبقِ موظفيك وإدارتك على اطلاع دائم بالتحديثات المهمة
- حدد الأهداف والرسائل الرئيسية لتحقيق الوضوح والاتساق
- استخدم رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، والاجتماعات على مستوى الشركة من أجل تواصل أفضل
- تعيين ترددات الاتصال لإبقاء الجميع على اطلاع
يتيح لك هذا النموذج الحفاظ على الشفافية وتقليل سوء التواصل وبناء فريق متعدد الوظائف.
لنفترض أنك تبحث عن قالب تعاون جماعي أكثر تفصيلاً يساعدك على تحديد الأدوار، وإنشاء جداول زمنية للاجتماعات، والسماح بإجراء عمليات تسجيل وصول منتظمة. في هذه الحالة، فإن قالب ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Matrix هو الخيار المناسب لك!
أفضل ميزات ClickUp
- عيّن التعليقات، وأشر إلى زملائك في الفريق واحصل على موافقات فورية دون سلاسل بريد إلكتروني لا نهاية لها
- تحدث مع زملائك في الفريق دون مغادرة ClickUp أو الغرق في علامات تبويب وأدوات متعددة
- سجل شاشتك (مع التعليق الصوتي!) واشرح الأفكار المعقدة بصرياً بدلاً من كتابة رسائل طويلة
- قم بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة باستخدام ميزات إدارة المهام المتقدمة في ClickUp
- أنشئ المحتوى، وطرح الأفكار، واستخرج التفاصيل حول مهامك ومستنداتك داخل ClickUp باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج
- ادمج جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بك، مثل جداول بيانات Google Sheets، وإدارة علاقات العملاء، وأكثر من 1000 تطبيق، في مساحة عمل واحدة باستخدام تكامل ClickUp
قيود ClickUp
- منحنى التعلم الأولي للمستخدمين الجدد
- ClickUp Brain متاح فقط على الباقات المدفوعة
تسعير ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: التسعير المخصص
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp
لقد زادت إنتاجيتنا على مستوى العالم بشكل كبير منذ أن قمنا بتطبيق ClickUp. لدينا حالياً أكثر من 50 مستخدماً في 5 قارات يتعاونون بشكل متبادل في مشاريع مفصلة للغاية. وقد سمح لنا ذلك بتقليل وقت تسليم المشاريع إلى حد كبير.
لقد زادت إنتاجيتنا على مستوى العالم بشكل كبير منذ أن قمنا بتطبيق ClickUp. لدينا حالياً أكثر من 50 مستخدماً في 5 قارات يتعاونون بشكل متبادل في مشاريع مفصلة للغاية. وقد سمح لنا ذلك بتقليل وقت تسليم المشاريع إلى حد كبير.
📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟
بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.
2. Zoom Meetings (الأفضل للتعاون الجماعي الافتراضي عالي الجودة)
بينما قفز الجميع إلى تفعيل الدردشة المرئية الفورية في عام 2020، بقي Zoom في المقدمة من خلال التحول من أداة اجتماعات بسيطة إلى أداة تعاون متكاملة.
يدوِّن رفيق الذكاء الاصطناعي الخاص به الملاحظات حتى لا تضطر إلى ذلك، كما أن جودة HD تجعلك تبدو جيداً حتى في صباح يوم الاثنين. لقد أتقن Zoom فن جمع الفرق معاً افتراضياً.
أفضل ميزات Zoom Meetings
- أتمتة ملخصات الاجتماعات وعناصر الإجراءات وجداول الأعمال
- تنظيم مناقشات جماعية أصغر ضمن اجتماعات أكبر
- تعاون على المحتوى من خلال المناقشات في الوقت الفعلي واللوح الأبيض
- الوصول إلى تعليقات متعددة اللغات للفرق العالمية
قيود اجتماعات Zoom Meetings
- قد تتأثر جودة الفيديو والصوت في البيئات ذات النطاق الترددي المنخفض
- التعليق المباشر ليس فعالاً بالكامل بعد
تسعير Zoom Meetings
- أساسي: مجاني للأبد
- الإيجابي: 15. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 21. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Zoom Meetings
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 56,000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)
🧠 حقيقة ممتعة: انخفضت نسبة الاجتماعات الشخصية من 63% في عام 2019 إلى 33% في عام 2021 مع تحول المزيد من الأشخاص إلى المكالمات الصوتية والمرئية، وذلك بفضل تغير التركيبة السكانية للقوى العاملة.
📖 اقرأ أيضًا: قوالب السبورة التفاعلية المجانية ل Zoom & ClickUp
3. Microsoft Teams (الأفضل لمستخدمي Microsoft 365)
إذا كان لدى Microsoft Office شبكة اجتماعية، فستكون Teams. بينما تتكامل الأنظمة الأساسية الأخرى مع أدواتك المفضلة، فإن Teams وُلدت في عائلة Microsoft - وهذا واضح. فكر فيه باعتباره المحور المركزي الذي تجتمع فيه جميع تطبيقات Microsoft 365 لتحسين التعاون في مكان العمل.
سواء أكنت تشارك في تأليف عرض تقديمي في PowerPoint أو تقوم بجدولة الاجتماعات من خلال Outlook، فإن منصة المراسلة المدمجة بسلاسة تجعل كل شيء يبدو وكأنه يحدث في مساحة عمل واحدة.
أفضل ميزات Microsoft Teams
- شارك في تحرير المستندات مباشرة في Teams مع تحديثات مباشرة
- استفد من الأدوات المضمنة مثل PowerPoint Live وMicrosoft Whiteboard والملاحظات التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي
- العمل مع العملاء والشركاء الخارجيين في قنوات الاتصال المشتركة
- يمكنك المزامنة بسلاسة مع Outlook وSharePoint وOneDrive للحصول على سير عمل موحد بالكامل
قيود Microsoft Teams
- يفتقر إلى التقويمات الجماعية وقوائم التوزيع المدمجة
- قد يتأخر الأداء أثناء الاجتماعات الكبيرة
تسعير Microsoft Teams
- مجاني للأبد
- مايكروسوفت 365 شخصي: 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا
- عائلة مايكروسوفت 365: 12. 99 دولارًا شهريًا
- أساسيات مايكروسوفت تيمز: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- مايكروسوفت 365 Business Standard: 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 15,500 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 9500 تقييم)
ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Teams
بشكل عام، لقد استمتعت باستخدام Teams! أعجبتني حقًا طريقة تنظيم الدردشات، مع تجميع الرسائل والملفات معًا، ووجود مجموعات الفرق المختلفة لجعل المراسلة أكثر نظافة. أتمنى لو كانت هناك وظائف بحث أكثر تقدماً. كما هو الحال في Outlook - البحث حسب التاريخ والأسماء والكلمات الدقيقة أو غير الدقيقة وما إلى ذلك
بشكل عام، لقد استمتعت باستخدام Teams! أعجبتني حقًا طريقة تنظيم الدردشات، مع تجميع الرسائل والملفات معًا، ووجود مجموعات الفرق المختلفة لجعل المراسلة أكثر نظافة. أتمنى لو كانت هناك وظائف بحث أكثر تقدماً. كما هو الحال في Outlook - البحث حسب التاريخ والأسماء والكلمات الدقيقة أو غير الدقيقة وما إلى ذلك
4. Slack (الأفضل للتواصل والتعاون السريع)
هل تتذكر المراسلة الفورية من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ Slack يشبه ذلك، ولكن أفضل. لقد حولت الدردشة إلى أداة عمل مشروعة، مما يجعلها أحد بدائل البريد الإلكتروني الأكثر شعبية.
مع وجود قنوات لكل موضوع يمكن تخيله (نعم، بما في ذلك القناة العشوائية #random التي يشارك فيها الأشخاص ميمات القطط)، أتقن Slack فن الحفاظ على تنظيم المحادثات مع الحفاظ على متعة الاستخدام.
أفضل ميزات Slack
- تنظيم المناقشات حسب المشروع أو الفريق أو الموضوع باستخدام القنوات العامة والخاصة
- التعاون بأمان مع الشركاء الخارجيين في القنوات المشتركة
- احصل على ملخصات تلقائية لنشاط القناة
- انتقل إلى مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو سريعة أو شارك الرسائل المسجلة
قيود Slack
- يؤدي الوصول إلى حد 10,000 رسالة على الباقة المجانية إلى عدم توفر الرسائل القديمة
- قد يبدو تدفق الرسائل المستمر مربكاً
📮ClickUp Insight: يفضل حوالي 41% من المحترفين المراسلة الفورية للتواصل بين فريق العمل. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعاً وفعالاً، إلا أن الرسائل غالباً ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرداد المعلومات لاحقاً.
من خلال حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يجعل محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.
تسعير Slack
- مجاني للأبد
- الخطة الاحترافية: 8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم
- خطة الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خطة دريد للمؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Slack
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 33,500 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,500 تقييم)
📖 اقرأ أيضًا: قوالب سلاك مجانية لتحسين سير عملك
5. روكيت الدردشة (الأفضل للمؤسسات التي تركز على الأمان أولاً)
تم تصميم منصة المراسلة مفتوحة المصدر هذه للمؤسسات التي تأخذ أمان بياناتها على محمل الجد مثل فنجان القهوة الصباحي، وهي مصممة للمؤسسات التي تأخذ أمان بياناتها على محمل الجد مثل فنجان القهوة الصباحي، وتمنحك منصة المراسلة مفتوحة المصدر هذه جميع أدوات الاتصال التي تحتاجها مع الحفاظ على أمان محادثاتك.
يجمع Rocket.Chat بين الدردشة في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، واجتماعات الفيديو، والاتصالات متعددة القنوات مع أمان على مستوى المؤسسات.
صاروخ أفضل ميزات الدردشة
- يمكنك التواصل عبر الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مما يضمن تعاوناً سهلاً من أي مكان
- إنشاء قنوات عامة أو خاصة وتنظيم المناقشات حسب المشروع أو الموضوع
- دمج تفاعلات العملاء عبر واتساب، والدردشة المباشرة، والرسائل النصية القصيرة، والمزيد
- قم بتعديل مهام سير العمل أو إضافة عمليات تكامل أو تطوير تطبيقات مخصصة لوظائف مخصصة
صاروخ قيود الدردشة
- قد يتطلب التخصيص الواسع النطاق وقتاً ودراية فنية
- قد تبدو الواجهة أقل سهولة من منصات التعاون الأخرى
روكيت تسعير الدردشة
- بداية مجاني للأبد
- الإيجابيات تسعير مخصص
- المؤسسات: تسعير مخصص
روكيت Chat التقييمات والمراجعات
- G2: 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييم)
ما يقوله المستخدمون الواقعيون عن Rocket. دردشة
كان تطبيق Rocket. الدردشة رائعاً حقاً في بداية الجائحة، وقد استخدمته لفريق مكون من 20 شخصاً وجعلت العمل من المنزل أكثر احتمالاً. ومنذ ذلك الحين كانت هناك حملة هائلة للدفع بميزات متميزة تراوحت بين مزعجة وغير مقبولة إلى حد كبير.
كان تطبيق Rocket. الدردشة رائعاً حقاً في بداية الجائحة، وقد استخدمته لفريق مكون من 20 شخصاً وجعلت العمل من المنزل أكثر احتمالاً. ومنذ ذلك الحين كانت هناك حملة هائلة للدفع بميزات متميزة تراوحت بين مزعجة وغير مقبولة إلى حد كبير.
6. بروسيكس (الأفضل للمراسلة الفورية الآمنة للأعمال)
Brosix هو أداة برمجية خاصة ومشفرة للاتصالات الداخلية مصممة للشركات التي تعطي الأولوية للتواصل الآمن والفعال. تضمن الشبكة الخاصة المخصصة أن تظل جميع المحادثات الداخلية وعمليات نقل الملفات ومكالمات الفيديو محمية من التهديدات الخارجية.
صُمم بروسكس للقطاعات التي تتطلب خصوصية صارمة للبيانات - مثل التمويل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات - فهو مصمم للصناعات التي تتطلب خصوصية صارمة للبيانات - فهو يزيل مخاطر تطبيقات المراسلة غير الآمنة ويسهل التعاون من خلال غرف الدردشة ومشاركة الشاشة واللوحات البيضاء التفاعلية.
أفضل ميزات Brosix
- حافظ على أمان الاتصالات الداخلية من خلال التشفير من طرف إلى طرف ووصول المستخدم المتحكم فيه
- انخرط في المراسلة السريعة والآمنة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو للعمل الجماعي المثمر
- شارك الملفات الكبيرة بسرعة وأمان مع الضغط التلقائي والنقل التلقائي من نظير إلى نظير
- العصف الذهني وتصور الأفكار أثناء المحادثات لتحسين التعاون
قيود بروسيكس
- قد تتسبب التحديثات في حدوث بعض الاضطرابات في الواجهة
- يسمح الإصدار المجاني لثلاثة مستخدمين فقط
تسعير بروسيكس
- بدء التشغيل: مجاني للأبد
- الأعمال: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- القسط: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات بروسيكس
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)
7. Troop Messenger (الأفضل للتحكم الدقيق والتواصل الفعال)
Troop Messenger عبارة عن منصة تواصل وتعاون غنية بالميزات تمنحك تحكماً شاملاً في التعاون في مساحة العمل.
من المراسلة الفردية والمحادثات الجماعية إلى مكالمات الصوت والفيديو، ومشاركة الملفات، وحتى الميزات المتقدمة مثل مقتطفات التعليمات البرمجية وتتبع الموقع، يهدف Troop Messenger إلى تغطية جميع قواعد التواصل الخاصة بك.
أفضل ميزات برنامج Troop Messenger
- أرسل رسائل أو مرفقات إلى عدد كبير من المستخدمين أو المجموعات في وقت واحد باستخدام ميزة Forkout
- استخدم محرر البرمجة المشترك للترميز التعاوني في الوقت الفعلي أثناء مكالمات الصوت/الفيديو
- إرسال رسائل عاجلة تظهر كملاحظات لاصقة على شاشات المستخدمين مع إشعارات صوتية
قيود برنامج Troop Messenger
- لديه منحنى تعليمي حاد
- خيارات التخصيص الواسعة قد تجعل الواجهة أقل بديهية
تسعير برنامج Troop Messenger
- نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام
- قسط: 2 دولار. 2 دولار شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- أفضل 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- TM Monitor: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger
- G2: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)
- Capterra مراجعات غير كافية
ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Troop Messenger
أشعر بصراحة أن الفرق التي تستخدم برنامج Troop Messenger كأداة تواصل رسمية لفريق العمل موهوبة بالتأكيد. تعزز هذه الأداة العمل الجماعي والتواصل. يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه الأداة على الرغم من قلة معرفته التقنية.
أشعر بصراحة أن الفرق التي تستخدم برنامج Troop Messenger كأداة تواصل رسمية لفريق العمل موهوبة بالتأكيد. تعزز هذه الأداة العمل الجماعي والتواصل. يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه الأداة على الرغم من قلة معرفته التقنية.
8. Flock (الأفضل للتواصل المبسط للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم)
عندما تكون فريقاً جديداً، يستغرق بناء تواصل داخلي (وخارجي!) قوي وقتاً طويلاً. ومع ذلك، يساعدك Flock على إصلاح ذلك. إنها أداة تعاون للشركات الصغيرة لتنظيم المناقشات وسير العمل مع تقليل فوضى الاتصالات.
يحافظ Flock على تنظيم المحادثات وسهولة الوصول إليها، مما يسهل على الفرق الحفاظ على التوافق والإنتاجية. تضمن واجهته البديهية أنه حتى المستخدمين غير التقنيين يمكنهم التنقل بسهولة واعتماد النظام الأساسي.
أفضل ميزات Flock
- تنظيم المحادثات في قنوات عامة أو خاصة
- إجراء مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات الصوتية مباشرةً داخل التطبيق
- دعوة أصحاب المصلحة الخارجيين أو العملاء إلى قنوات محددة
- اعثر بسرعة على الرسائل أو الملفات أو الروابط باستخدام ميزة البحث القوية
قيود القطيع
- يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة
- يؤدي فقدان المحادثات المترابطة إلى صعوبة متابعة المناقشات
تسعير Flock
- بداية مجاني للأبد
- المؤسسات: تسعير مخصص
- الإيجابي: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات القطيع
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)
9. Trello (الأفضل لإدارة الإنتاجية المرئية)
إذا كنت تحب الحفاظ على تنظيم المشاريع بصرياً، فإن Trello يبقي الأمور ممتعة وبسيطة مع اللوحات والقوائم والبطاقات التي تساعد الفرق على تتبع المشاريع وتعيين المهام والتعاون دون عناء.
سواء أكنت تخطط لإطلاق منتج، أو تدير عمل العميل، أو تحافظ على مهامك اليومية تحت السيطرة، يضمن تصميم Trello البديهي أن يعرف الجميع ما يحدث - لا حاجة إلى جداول بيانات فوضوية!
أفضل ميزات Trello
- نظّم المشاريع بصرياً باستخدام نظام السحب والإفلات الذي يحافظ على سير المهام
- استخدم بتلر لأتمتة مهام سير العمل وتعزيز الكفاءة
- تخصيص Trello مع عمليات التكامل مثل Slack وGoogle Drive وJira
- استخدم طرق عرض التقويم والجدول الزمني ولوحة المعلومات لتصور التقدم بطرق مختلفة
قيود Trello
- تسمح الباقة المجانية بـ 10 متعاونين فقط
- يفتقر إلى مخططات جانت المدمجة أو إدارة الموارد
تسعير Trello
- مجاني للأبد
- معيار: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- قسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Trello
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)
ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Trello
أحب Trello حقًا لأنه يسهل العمل ضمن فريق، كما أنه يتيح لي تنظيم مشاريعي بسرعة. إنه سهل التطبيق، ولم أواجه أي تعقيدات، وأستخدمه بشكل متكرر.
أحب Trello حقًا لأنه يسهل العمل ضمن فريق، كما أنه يتيح لي تنظيم مشاريعي بسرعة. إنه سهل التطبيق، ولم أواجه أي تعقيدات، وأستخدمه بشكل متكرر.
10. لارك (الأفضل لحل الإنتاجية الشامل)
Lark هي منصة اتصالات جديدة للعملاء توفر مؤتمرات الفيديو والتعاون في المستندات وإدارة المشاريع في مساحة واحدة سهلة الاستخدام. قل وداعاً للحمل الزائد للتطبيقات ومرحباً بالعمل الجماعي دون عناء!
سواءً كنت تقوم بجدولة الاجتماعات أو التعاون في الملفات أو الدردشة في الوقت الفعلي، يحافظ Lark على تنظيم كل شيء، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم - إنجاز المهام. تتيح واجهته سهلة الاستخدام سهولة التفاعل بين أعضاء الفريق.
أفضل ميزات Lark
- حافظ على تدفق المحادثات مع الدردشات في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والمناقشات المترابطة
- استخدم تقويم Lark لجدولة الاجتماعات مباشرة من محادثاتك أو مستنداتك
- استضافة الاجتماعات مع مشاركة الشاشة، والنسخ التلقائي، والترجمة في الوقت الفعلي
- تحرير المستندات معاً وتتبع التغييرات وإدارة الأذونات - كل ذلك في مكان واحد
قيود لارك
- أبلغ بعض المستخدمين عن دعم العملاء غير المرضي
- قد تكون الواجهة بطيئة في بعض الأحيان
تسعير لارك
- بداية مجاني للأبد
- الإيجابي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات لارك
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)
- Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)
التعاون الموحد للفرق الحديثة
تعمل أدوات التعاون بشكل أفضل عندما تتوافق مع استراتيجيات التعاون الخاصة بفريقك. وبدائل DingTalk هذه؟ إنها أفضل البدائل، حيث تقدم ميزات قوية قد تفتقر إليها DingTalk.
ولكن إذا كنت تبحث عن الحل الأمثل للتعاون، فإن ClickUp هو الحل الوحيد الوحيد. مع إدارة المهام، والمستندات، واللوحات البيضاء، والدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة أنيقة، فهو كل ما تحتاجه لإنشاء مشاريعك والتواصل معها وإنجازها.