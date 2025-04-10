أفضل 10 بدائل ومنافسين ل DingTalk في عام 2025

إنه صباح يوم الاثنين، وأنت تلعب دور المحقق الرقمي، في محاولة للعثور على الملف المهم الذي شاركه جين.

هل كان ذلك في Slack؟ البريد الإلكتروني؟ قبل أن تعرف ذلك، تكون قد أمضيت 30 دقيقة في البحث عن مفاتيحك في الشركة.

لكنك لست وحدك - 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين الفريق. ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات.

تحافظ منصة التعاون المناسبة على اتصال فريقك وتنظيم مهامك وسلامة عقلك. إذا كان DingTalk لا يلبي هذه الاحتياجات بالنسبة لك، فأنت في المكان الصحيح.

دعنا نستكشف أفضل بدائل DingTalk التي يمكن أن تساعدك على العمل بذكاء - وليس بجهد أكبر.

وإذا كنت تبحث عن أداة تعمل بذكاء شديد لدرجة أنها قد تتفوق عليك في التفكير، ألقِ نظرة على الاسم الأول في قائمتنا: ClickUp.

⏰ ملخص 60 ثانية اختر من بين أفضل 10 بدائل لـ Dingtalk للتعاون بشكل أفضل! أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية التسعير ClickUp إدارة المشاريع + إدارة المهام مع التواصل المدمج مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعليقات قابلة للتخصيص ومستندات في الوقت الفعلي + دردشة مجاني، 7 إلى 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا؛ Enterprise: مخصص؛ العقل: +$7 تقريب الاجتماعات تعاون الفريق الافتراضي عالي الجودة ملخصات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، وغرف الاستراحة، والتعليقات التوضيحية متعددة اللغات مجاناً، 15.99 دولاراً - 21.99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً ميكروسوفت تيمز مستخدمو Microsoft 365 التحرير المشترك لمستندات Office، ومزامنة Teams + Outlook، والقنوات المشتركة مع العملاء مجاني؛ من 4 إلى 22 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (عبر خطط Microsoft 365) سلاك تواصل + تعاون سريع الخطى القنوات، مكالمات الصوت/الفيديو، ملخصات الرسائل مجاناً، 8. 75 دولاراً - 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص روكيت دردشة المؤسسات التي تركز على الأمان أولاً مراسلة مفتوحة المصدر ومشفرة ودعم متعدد القنوات مجاناً؛ Pro/Enterprise: مخصص بروسكس المراسلة الفورية الآمنة للأعمال رسائل P2P المشفرة ومشاركة الشاشة واللوحات البيضاء التفاعلية مجاناً، 5 - 8 دولارات/مستخدم/شهرياً تروب ماسنجر تحكم دقيق + اتصال جماعي آمن المراسلة المجمّعة والملاحظات العاجلة والترميز التعاوني 2$. 5$ 24$/مستخدم/شهرياً القفل تواصل بسيط للشركات الصغيرة والمتوسطة القنوات العامة/الخاصة، ومكالمات الفيديو، ووصول الضيف الخارجي مجاناً، 6 دولارات/مستخدم/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص تريلو إدارة الإنتاجية المرئية لوحات السحب والإفلات، والأتمتة (بتلر)، وأوضاع عرض متعددة مجاناً، من 5 إلى 10 دولارات/مستخدم/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص لارك مجموعة الإنتاجية المتكاملة المراسلة في الوقت الحقيقي، والمستندات التعاونية، والنسخ التلقائي + الترجمة مجاناً، 12 دولاراً/مستخدماً/شهرياً؛ للمؤسسات: مخصص

ما هو DingTalk؟

DingTalk هي منصة تعاون طورتها مجموعة Alibaba Group تسهل التواصل عبر الهاتف المحمول والأعمال. وهي تجمع بين مراسلة الأعمال، ومؤتمرات الفيديو، وإدارة المهام، وأدوات الإنتاجية الأخرى في منصة واحدة.

وهو مصمم لتبسيط التواصل عبر الهاتف المحمول بين فرق العمل، مما يجعله خياراً شائعاً للشركات التي تتطلع إلى تعزيز التواصل الداخلي. وعلى الرغم من أنه شائع في آسيا، إلا أن العديد من الفرق العالمية تبحث عن بدائل له بسبب محدودية الميزات الدولية ومواقع الخوادم.

🧠 حقيقة ممتعة: شهد تطبيق DingTalk زيادة في عدد المستخدمين خلال طفرة العمل عن بُعد في أوائل عام 2020 ووصل إلى قاعدة مستخدمين بلغت 700 مليون مستخدم خلال السنوات القليلة القادمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Dingtalk؟

إذاً، أنت مستعد للتخلي عن القيود والعثور على منصة تعاون تناسب فريقك. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

التواصل السهل: التواصل الفعال بين فريق العمل هو العمود الفقري لأي عمل ناجح. ابحث عن ميزات مثل المراسلة الفورية والمحادثات الجماعية ومكالمات الفيديو التي تسهل التواصل عبر الهاتف المحمول وتدعم الاتصال الصوتي الفوري

تعاون فعال: يجب أن توفر المنصة الجيدة أدوات تعاون موثوقة مثل مشاركة الملفات وإدارة المهام ومشاركة الشاشة

أمان قوي: لا أحد يرغب في أن تتسرب أسرار شركته مثل مؤامرة تلفزيون الواقع. أعط الأولوية للتشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى المراسلة الآمنة وحماية بيانات الأعمال

إدارة قوية للمشاريع: يجب أن تساعد منصة التواصل الخاصة بك في إدارة المهام وتنظيم المستندات وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح

عمليات التكامل السلس: أنت بحاجة إلى منصة تتصل بسهولة مع أدوات العمل الأساسية الأخرى، مثل إدارة علاقات العملاء أو التقويم

واجهة سهلة الاستخدام: لا أحد لديه الوقت لفك شفرة منصة تبدو وكأن عالم صواريخ صممها. يجب أن تكون بديهية، مما يسمح لفريقك باستخدامها دون الحاجة إلى شهادة الدكتوراه في هندسة البرمجيات

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء قالب خطة اتصال يحدد احتياجات فريقك ومتطلبات استراتيجية التعاون قبل اختيار منصة. سيساعدك هذا على أن تكون على نفس الصفحة واختيار الأداة الأكثر فعالية التي تدعم - لا تعيق - العمل.

أفضل 10 بدائل لـ Dingtalk

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا ندخل في الأمور الممتعة ونعثر على أداة تعاون تناسبك!

جرّب ClickUp Chat الدردشة ومشاركة الملفات وتتبع المهام في مكان واحد مع ClickUp Chat

بطل مساحات العمل الموحدة بلا منازع هو ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل. فهو يحافظ على مزامنة اتصالاتك ومهامك ومستنداتك بشكل مثالي.

استخدم ClickUp Chat للاحتفاظ بالمحادثات مرتبطة بمشاريعك ومهامك ومستنداتك من أجل السياق، حتى لا تضطر أبدًا إلى السؤال: "هل يمكنك إرسال هذا الرابط مرة أخرى؟" يمكنك إنشاء مهام من الرسائل بنقرة واحدة وحتى تعيين عناصر الإجراءات للمتابعة السريعة دون مغادرة القناة أو نافذة الرسائل المباشرة.

هل تحتاج إلى إحاطة شخص ما بمهمة معينة أو تسليط الضوء على تحديث مهم، والتأكد من أنه يعرفها؟ ما عليك سوى إسقاط تعليق وتعيينه لهم باستخدام تعليقات ClickUp المعينة.

بسِّط سير عملك باستخدام مهام ClickUp Tasks التي تتصل تلقائياً بمستنداتك ومحادثاتك واجتماعاتك

قل وداعاً للملاحظات اللاصقة وجداول البيانات لإدارة المهام. تتيح لك مهام ClickUp Tasks تقسيم جميع مشاريعك الكبيرة إلى خطوات يمكن إدارتها باستخدام قوائم مهام قابلة للتخصيص، ومتتبعات التقدم، والمواعيد النهائية.

يمكنك أيضًا إضافة أوصاف المهام ومشاركة الروابط والتفاصيل الأخرى في الحقول المخصصة وإرفاق المستندات ذات الصلة بالمهام. الآن، كل ما يتعلق بالمهمة موجود في المكان الذي تريده.

حوِّل الأفكار المبعثرة إلى خطط قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards

عندما يحين وقت العصف الذهني، تمنحك ClickUp Whiteboards و ClickUp Mind Maps لوحة رقمية لرسم الأفكار. يمكنك استخدام هذه الميزات لتصميم لوحات الرؤى وخطط العمل والمزيد بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.

شارك في تأليف مستندات الأعمال وحررها، واحصل على تعليقات على الفور باستخدام ClickUp Docs

أنشئ المستندات وشاركها وتعاون فيها باستخدام ClickUp Docs. مع خاصية "كشف التعاون المباشر" من ClickUp، سترى متى يقوم زملاؤك في الفريق بتحرير المحتوى أو إضافة التعليقات أيضاً.

اعرض ولا تخبر، من خلال تسجيل مقاطع فيديو صوتية سريعة باستخدام ClickUp Clips

في تلك الأوقات التي لا تكفي فيها الكلمات، تتيح لك ClickUp Clips تسجيل شاشتك مع التعليقات الصوتية. وهي مثالية لمشاركة البرامج التعليمية السريعة أو شرح المفاهيم المعقدة.

وإليك مغير اللعبة الحقيقي: ClickUp Brain، مساعد العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استخدمه لكتابة التقارير، وتلخيص المستندات الطويلة أو سلاسل الأنشطة وربط النقاط بين المحادثات والمهام التي لم تدرك حتى أنها مرتبطة ببعضها البعض.

استخرج المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك على الفور باستخدام ClickUp Brain

هذا كثير لتستوعبه، أليس كذلك؟ لا بأس إذا كنت لا تريد إعادة اختراع العجلة. ما عليك سوى الحصول على قالب من مكتبة قوالب ClickUp، وتخصيصه وفقًا لاحتياجاتك، وستكون جاهزًا.

على سبيل المثال، يساعد قالب ClickUp Communications Plan Whiteboard على تبسيط المراسلة، مما يضمن حصول جميع المعنيين على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.

احصل على نموذج مجاني تواصل بكفاءة مع جميع أصحاب المصلحة بكفاءة مع قالب السبورة البيضاء لخطة اتصالات ClickUp

إليك ما يمكنك فعله بها:

أبقِ موظفيك وإدارتك على اطلاع دائم بالتحديثات المهمة

حدد الأهداف والرسائل الرئيسية لتحقيق الوضوح والاتساق

استخدم رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، والاجتماعات على مستوى الشركة من أجل تواصل أفضل

تعيين ترددات الاتصال لإبقاء الجميع على اطلاع

يتيح لك هذا النموذج الحفاظ على الشفافية وتقليل سوء التواصل وبناء فريق متعدد الوظائف.

لنفترض أنك تبحث عن قالب تعاون جماعي أكثر تفصيلاً يساعدك على تحديد الأدوار، وإنشاء جداول زمنية للاجتماعات، والسماح بإجراء عمليات تسجيل وصول منتظمة. في هذه الحالة، فإن قالب ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Matrix هو الخيار المناسب لك!

أفضل ميزات ClickUp

عيّن التعليقات، وأشر إلى زملائك في الفريق واحصل على موافقات فورية دون سلاسل بريد إلكتروني لا نهاية لها

تحدث مع زملائك في الفريق دون مغادرة ClickUp أو الغرق في علامات تبويب وأدوات متعددة

سجل شاشتك (مع التعليق الصوتي!) واشرح الأفكار المعقدة بصرياً بدلاً من كتابة رسائل طويلة

قم بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة باستخدام ميزات إدارة المهام المتقدمة في ClickUp

أنشئ المحتوى، وطرح الأفكار، واستخرج التفاصيل حول مهامك ومستنداتك داخل ClickUp باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج

ادمج جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بك، مثل جداول بيانات Google Sheets، وإدارة علاقات العملاء، وأكثر من 1000 تطبيق، في مساحة عمل واحدة باستخدام تكامل ClickUp

قيود ClickUp

منحنى التعلم الأولي للمستخدمين الجدد

ClickUp Brain متاح فقط على الباقات المدفوعة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : التسعير المخصص

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

لقد زادت إنتاجيتنا على مستوى العالم بشكل كبير منذ أن قمنا بتطبيق ClickUp. لدينا حالياً أكثر من 50 مستخدماً في 5 قارات يتعاونون بشكل متبادل في مشاريع مفصلة للغاية. وقد سمح لنا ذلك بتقليل وقت تسليم المشاريع إلى حد كبير.

لقد زادت إنتاجيتنا على مستوى العالم بشكل كبير منذ أن قمنا بتطبيق ClickUp. لدينا حالياً أكثر من 50 مستخدماً في 5 قارات يتعاونون بشكل متبادل في مشاريع مفصلة للغاية. وقد سمح لنا ذلك بتقليل وقت تسليم المشاريع إلى حد كبير.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

2. Zoom Meetings (الأفضل للتعاون الجماعي الافتراضي عالي الجودة)

عبر Zo om

بينما قفز الجميع إلى تفعيل الدردشة المرئية الفورية في عام 2020، بقي Zoom في المقدمة من خلال التحول من أداة اجتماعات بسيطة إلى أداة تعاون متكاملة.

يدوِّن رفيق الذكاء الاصطناعي الخاص به الملاحظات حتى لا تضطر إلى ذلك، كما أن جودة HD تجعلك تبدو جيداً حتى في صباح يوم الاثنين. لقد أتقن Zoom فن جمع الفرق معاً افتراضياً.

أفضل ميزات Zoom Meetings

أتمتة ملخصات الاجتماعات وعناصر الإجراءات وجداول الأعمال

تنظيم مناقشات جماعية أصغر ضمن اجتماعات أكبر

تعاون على المحتوى من خلال المناقشات في الوقت الفعلي واللوح الأبيض

الوصول إلى تعليقات متعددة اللغات للفرق العالمية

قيود اجتماعات Zoom Meetings

قد تتأثر جودة الفيديو والصوت في البيئات ذات النطاق الترددي المنخفض

التعليق المباشر ليس فعالاً بالكامل بعد

تسعير Zoom Meetings

أساسي: مجاني للأبد

الإيجابي: 15. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 21. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoom Meetings

G2: 4. 5/5 (أكثر من 56,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: انخفضت نسبة الاجتماعات الشخصية من 63% في عام 2019 إلى 33% في عام 2021 مع تحول المزيد من الأشخاص إلى المكالمات الصوتية والمرئية، وذلك بفضل تغير التركيبة السكانية للقوى العاملة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب السبورة التفاعلية المجانية ل Zoom & ClickUp

3. Microsoft Teams (الأفضل لمستخدمي Microsoft 365)

عبر Microsoft Teams

إذا كان لدى Microsoft Office شبكة اجتماعية، فستكون Teams. بينما تتكامل الأنظمة الأساسية الأخرى مع أدواتك المفضلة، فإن Teams وُلدت في عائلة Microsoft - وهذا واضح. فكر فيه باعتباره المحور المركزي الذي تجتمع فيه جميع تطبيقات Microsoft 365 لتحسين التعاون في مكان العمل.

سواء أكنت تشارك في تأليف عرض تقديمي في PowerPoint أو تقوم بجدولة الاجتماعات من خلال Outlook، فإن منصة المراسلة المدمجة بسلاسة تجعل كل شيء يبدو وكأنه يحدث في مساحة عمل واحدة.

أفضل ميزات Microsoft Teams

شارك في تحرير المستندات مباشرة في Teams مع تحديثات مباشرة

استفد من الأدوات المضمنة مثل PowerPoint Live وMicrosoft Whiteboard والملاحظات التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي

العمل مع العملاء والشركاء الخارجيين في قنوات الاتصال المشتركة

يمكنك المزامنة بسلاسة مع Outlook وSharePoint وOneDrive للحصول على سير عمل موحد بالكامل

قيود Microsoft Teams

يفتقر إلى التقويمات الجماعية وقوائم التوزيع المدمجة

قد يتأخر الأداء أثناء الاجتماعات الكبيرة

تسعير Microsoft Teams

مجاني للأبد

مايكروسوفت 365 شخصي: 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا

عائلة مايكروسوفت 365: 12. 99 دولارًا شهريًا

أساسيات مايكروسوفت تيمز: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

مايكروسوفت 365 Business Standard: 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (أكثر من 15,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 9500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Teams

بشكل عام، لقد استمتعت باستخدام Teams! أعجبتني حقًا طريقة تنظيم الدردشات، مع تجميع الرسائل والملفات معًا، ووجود مجموعات الفرق المختلفة لجعل المراسلة أكثر نظافة. أتمنى لو كانت هناك وظائف بحث أكثر تقدماً. كما هو الحال في Outlook - البحث حسب التاريخ والأسماء والكلمات الدقيقة أو غير الدقيقة وما إلى ذلك

بشكل عام، لقد استمتعت باستخدام Teams! أعجبتني حقًا طريقة تنظيم الدردشات، مع تجميع الرسائل والملفات معًا، ووجود مجموعات الفرق المختلفة لجعل المراسلة أكثر نظافة. أتمنى لو كانت هناك وظائف بحث أكثر تقدماً. كما هو الحال في Outlook - البحث حسب التاريخ والأسماء والكلمات الدقيقة أو غير الدقيقة وما إلى ذلك

4. Slack (الأفضل للتواصل والتعاون السريع)

عبر Slack

هل تتذكر المراسلة الفورية من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ Slack يشبه ذلك، ولكن أفضل. لقد حولت الدردشة إلى أداة عمل مشروعة، مما يجعلها أحد بدائل البريد الإلكتروني الأكثر شعبية.

مع وجود قنوات لكل موضوع يمكن تخيله (نعم، بما في ذلك القناة العشوائية #random التي يشارك فيها الأشخاص ميمات القطط)، أتقن Slack فن الحفاظ على تنظيم المحادثات مع الحفاظ على متعة الاستخدام.

أفضل ميزات Slack

تنظيم المناقشات حسب المشروع أو الفريق أو الموضوع باستخدام القنوات العامة والخاصة

التعاون بأمان مع الشركاء الخارجيين في القنوات المشتركة

احصل على ملخصات تلقائية لنشاط القناة

انتقل إلى مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو سريعة أو شارك الرسائل المسجلة

قيود Slack

يؤدي الوصول إلى حد 10,000 رسالة على الباقة المجانية إلى عدم توفر الرسائل القديمة

قد يبدو تدفق الرسائل المستمر مربكاً

📮ClickUp Insight: يفضل حوالي 41% من المحترفين المراسلة الفورية للتواصل بين فريق العمل. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعاً وفعالاً، إلا أن الرسائل غالباً ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرداد المعلومات لاحقاً. من خلال حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يجعل محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

تسعير Slack

مجاني للأبد

الخطة الاحترافية: 8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

خطة الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة دريد للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 33,500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,500 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: قوالب سلاك مجانية لتحسين سير عملك

5. روكيت الدردشة (الأفضل للمؤسسات التي تركز على الأمان أولاً)

تم تصميم منصة المراسلة مفتوحة المصدر هذه للمؤسسات التي تأخذ أمان بياناتها على محمل الجد مثل فنجان القهوة الصباحي، وهي مصممة للمؤسسات التي تأخذ أمان بياناتها على محمل الجد مثل فنجان القهوة الصباحي، وتمنحك منصة المراسلة مفتوحة المصدر هذه جميع أدوات الاتصال التي تحتاجها مع الحفاظ على أمان محادثاتك.

يجمع Rocket.Chat بين الدردشة في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، واجتماعات الفيديو، والاتصالات متعددة القنوات مع أمان على مستوى المؤسسات.

صاروخ أفضل ميزات الدردشة

يمكنك التواصل عبر الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مما يضمن تعاوناً سهلاً من أي مكان

إنشاء قنوات عامة أو خاصة وتنظيم المناقشات حسب المشروع أو الموضوع

دمج تفاعلات العملاء عبر واتساب، والدردشة المباشرة، والرسائل النصية القصيرة، والمزيد

قم بتعديل مهام سير العمل أو إضافة عمليات تكامل أو تطوير تطبيقات مخصصة لوظائف مخصصة

صاروخ قيود الدردشة

قد يتطلب التخصيص الواسع النطاق وقتاً ودراية فنية

قد تبدو الواجهة أقل سهولة من منصات التعاون الأخرى

روكيت تسعير الدردشة

بداية مجاني للأبد

الإيجابيات تسعير مخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

روكيت Chat التقييمات والمراجعات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الواقعيون عن Rocket. دردشة

كان تطبيق Rocket. الدردشة رائعاً حقاً في بداية الجائحة، وقد استخدمته لفريق مكون من 20 شخصاً وجعلت العمل من المنزل أكثر احتمالاً. ومنذ ذلك الحين كانت هناك حملة هائلة للدفع بميزات متميزة تراوحت بين مزعجة وغير مقبولة إلى حد كبير.

كان تطبيق Rocket. الدردشة رائعاً حقاً في بداية الجائحة، وقد استخدمته لفريق مكون من 20 شخصاً وجعلت العمل من المنزل أكثر احتمالاً. ومنذ ذلك الحين كانت هناك حملة هائلة للدفع بميزات متميزة تراوحت بين مزعجة وغير مقبولة إلى حد كبير.

6. بروسيكس (الأفضل للمراسلة الفورية الآمنة للأعمال)

عبر بروسيكس

Brosix هو أداة برمجية خاصة ومشفرة للاتصالات الداخلية مصممة للشركات التي تعطي الأولوية للتواصل الآمن والفعال. تضمن الشبكة الخاصة المخصصة أن تظل جميع المحادثات الداخلية وعمليات نقل الملفات ومكالمات الفيديو محمية من التهديدات الخارجية.

صُمم بروسكس للقطاعات التي تتطلب خصوصية صارمة للبيانات - مثل التمويل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات - فهو مصمم للصناعات التي تتطلب خصوصية صارمة للبيانات - فهو يزيل مخاطر تطبيقات المراسلة غير الآمنة ويسهل التعاون من خلال غرف الدردشة ومشاركة الشاشة واللوحات البيضاء التفاعلية.

أفضل ميزات Brosix

حافظ على أمان الاتصالات الداخلية من خلال التشفير من طرف إلى طرف ووصول المستخدم المتحكم فيه

انخرط في المراسلة السريعة والآمنة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو للعمل الجماعي المثمر

شارك الملفات الكبيرة بسرعة وأمان مع الضغط التلقائي والنقل التلقائي من نظير إلى نظير

العصف الذهني وتصور الأفكار أثناء المحادثات لتحسين التعاون

قيود بروسيكس

قد تتسبب التحديثات في حدوث بعض الاضطرابات في الواجهة

يسمح الإصدار المجاني لثلاثة مستخدمين فقط

تسعير بروسيكس

بدء التشغيل: مجاني للأبد

الأعمال: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

القسط: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بروسيكس

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

7. Troop Messenger (الأفضل للتحكم الدقيق والتواصل الفعال)

عبر تروب ماسنجر

Troop Messenger عبارة عن منصة تواصل وتعاون غنية بالميزات تمنحك تحكماً شاملاً في التعاون في مساحة العمل.

من المراسلة الفردية والمحادثات الجماعية إلى مكالمات الصوت والفيديو، ومشاركة الملفات، وحتى الميزات المتقدمة مثل مقتطفات التعليمات البرمجية وتتبع الموقع، يهدف Troop Messenger إلى تغطية جميع قواعد التواصل الخاصة بك.

أفضل ميزات برنامج Troop Messenger

أرسل رسائل أو مرفقات إلى عدد كبير من المستخدمين أو المجموعات في وقت واحد باستخدام ميزة Forkout

استخدم محرر البرمجة المشترك للترميز التعاوني في الوقت الفعلي أثناء مكالمات الصوت/الفيديو

إرسال رسائل عاجلة تظهر كملاحظات لاصقة على شاشات المستخدمين مع إشعارات صوتية

قيود برنامج Troop Messenger

لديه منحنى تعليمي حاد

خيارات التخصيص الواسعة قد تجعل الواجهة أقل بديهية

تسعير برنامج Troop Messenger

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

قسط: 2 دولار. 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

أفضل 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

TM Monitor: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Troop Messenger

أشعر بصراحة أن الفرق التي تستخدم برنامج Troop Messenger كأداة تواصل رسمية لفريق العمل موهوبة بالتأكيد. تعزز هذه الأداة العمل الجماعي والتواصل. يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه الأداة على الرغم من قلة معرفته التقنية.

أشعر بصراحة أن الفرق التي تستخدم برنامج Troop Messenger كأداة تواصل رسمية لفريق العمل موهوبة بالتأكيد. تعزز هذه الأداة العمل الجماعي والتواصل. يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه الأداة على الرغم من قلة معرفته التقنية.

8. Flock (الأفضل للتواصل المبسط للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر Flock

عندما تكون فريقاً جديداً، يستغرق بناء تواصل داخلي (وخارجي!) قوي وقتاً طويلاً. ومع ذلك، يساعدك Flock على إصلاح ذلك. إنها أداة تعاون للشركات الصغيرة لتنظيم المناقشات وسير العمل مع تقليل فوضى الاتصالات.

يحافظ Flock على تنظيم المحادثات وسهولة الوصول إليها، مما يسهل على الفرق الحفاظ على التوافق والإنتاجية. تضمن واجهته البديهية أنه حتى المستخدمين غير التقنيين يمكنهم التنقل بسهولة واعتماد النظام الأساسي.

أفضل ميزات Flock

تنظيم المحادثات في قنوات عامة أو خاصة

إجراء مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات الصوتية مباشرةً داخل التطبيق

دعوة أصحاب المصلحة الخارجيين أو العملاء إلى قنوات محددة

اعثر بسرعة على الرسائل أو الملفات أو الروابط باستخدام ميزة البحث القوية

قيود القطيع

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة

يؤدي فقدان المحادثات المترابطة إلى صعوبة متابعة المناقشات

تسعير Flock

بداية مجاني للأبد

المؤسسات: تسعير مخصص

الإيجابي: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات القطيع

G2: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. Trello (الأفضل لإدارة الإنتاجية المرئية)

عبر Trello

إذا كنت تحب الحفاظ على تنظيم المشاريع بصرياً، فإن Trello يبقي الأمور ممتعة وبسيطة مع اللوحات والقوائم والبطاقات التي تساعد الفرق على تتبع المشاريع وتعيين المهام والتعاون دون عناء.

سواء أكنت تخطط لإطلاق منتج، أو تدير عمل العميل، أو تحافظ على مهامك اليومية تحت السيطرة، يضمن تصميم Trello البديهي أن يعرف الجميع ما يحدث - لا حاجة إلى جداول بيانات فوضوية!

أفضل ميزات Trello

نظّم المشاريع بصرياً باستخدام نظام السحب والإفلات الذي يحافظ على سير المهام

استخدم بتلر لأتمتة مهام سير العمل وتعزيز الكفاءة

تخصيص Trello مع عمليات التكامل مثل Slack وGoogle Drive وJira

استخدم طرق عرض التقويم والجدول الزمني ولوحة المعلومات لتصور التقدم بطرق مختلفة

قيود Trello

تسمح الباقة المجانية بـ 10 متعاونين فقط

يفتقر إلى مخططات جانت المدمجة أو إدارة الموارد

تسعير Trello

مجاني للأبد

معيار: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

قسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Trello

أحب Trello حقًا لأنه يسهل العمل ضمن فريق، كما أنه يتيح لي تنظيم مشاريعي بسرعة. إنه سهل التطبيق، ولم أواجه أي تعقيدات، وأستخدمه بشكل متكرر.

أحب Trello حقًا لأنه يسهل العمل ضمن فريق، كما أنه يتيح لي تنظيم مشاريعي بسرعة. إنه سهل التطبيق، ولم أواجه أي تعقيدات، وأستخدمه بشكل متكرر.

10. لارك (الأفضل لحل الإنتاجية الشامل)

عبر Lark

Lark هي منصة اتصالات جديدة للعملاء توفر مؤتمرات الفيديو والتعاون في المستندات وإدارة المشاريع في مساحة واحدة سهلة الاستخدام. قل وداعاً للحمل الزائد للتطبيقات ومرحباً بالعمل الجماعي دون عناء!

سواءً كنت تقوم بجدولة الاجتماعات أو التعاون في الملفات أو الدردشة في الوقت الفعلي، يحافظ Lark على تنظيم كل شيء، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم - إنجاز المهام. تتيح واجهته سهلة الاستخدام سهولة التفاعل بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات Lark

حافظ على تدفق المحادثات مع الدردشات في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات والمناقشات المترابطة

استخدم تقويم Lark لجدولة الاجتماعات مباشرة من محادثاتك أو مستنداتك

استضافة الاجتماعات مع مشاركة الشاشة، والنسخ التلقائي، والترجمة في الوقت الفعلي

تحرير المستندات معاً وتتبع التغييرات وإدارة الأذونات - كل ذلك في مكان واحد

قيود لارك

أبلغ بعض المستخدمين عن دعم العملاء غير المرضي

قد تكون الواجهة بطيئة في بعض الأحيان

تسعير لارك

بداية مجاني للأبد

الإيجابي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لارك

G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

التعاون الموحد للفرق الحديثة

تعمل أدوات التعاون بشكل أفضل عندما تتوافق مع استراتيجيات التعاون الخاصة بفريقك. وبدائل DingTalk هذه؟ إنها أفضل البدائل، حيث تقدم ميزات قوية قد تفتقر إليها DingTalk.

ولكن إذا كنت تبحث عن الحل الأمثل للتعاون، فإن ClickUp هو الحل الوحيد الوحيد. مع إدارة المهام، والمستندات، واللوحات البيضاء، والدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة أنيقة، فهو كل ما تحتاجه لإنشاء مشاريعك والتواصل معها وإنجازها.

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