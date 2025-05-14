أفضل 13 برنامجًا للتسجيل الصوتي لإنتاج صوت عالي الجودة

محتواك يروي قصة؛ لكن الصوت المناسب هو ما يجعلها تلقى صدى. سواء كان بودكاست يجذب المستمعين، أو فيديو على YouTube يجذب المشاهدين، أو دورة تعليمية إلكترونية تثقف بوضوح، فإن الصوت عالي الجودة يرفع عملك من العادي إلى الاستثنائي.

تخيل صوت صامويل ل. جاكسون العميق الذي لا تخطئه الأذن في إعلان علامتك التجارية أو نبرة إيما واتسون البريطانية الواضحة وهي تروي فيديوك القادم. يبدو كحلم، أليس كذلك؟ 🎤

هذه هي القوة الثورية لبرامج الصوت الحديثة.

لا حاجة إلى استوديوهات باهظة الثمن. لا حاجة إلى ممثلين صوتيين مشهورين أو محترفين. فقط روايات واقعية آسرة، وأصوات مخصصة مصممة خصيصًا لعلامتك التجارية، وتسجيلات صوتية بجودة الاستوديو — كل ذلك في متناول يدك.

هل أنت مستعد للعثور على الأدوات التي تحقق ذلك؟ نحن هنا لمساعدتك. تابع القراءة بينما نستكشف أفضل 13 خيارًا من برامج الصوت لتساعدك على صنع صوت واقعي ورفع مستوى المحتوى الخاص بك. ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الصوت؟

🔎 هل تعلم؟ قضت سوزان بينيت، الصوت الأصلي لـ Siri، شهورًا في تسجيل آلاف العبارات لإنشاء نغمة صوتها المميزة. اليوم، توفر برامج الصوت الاحترافية نفس التأثير في دقائق — بشكل أسرع وأسهل وبتكلفة أقل. 🎙️

ولكن مع وجود العديد من الخيارات، بعضها مجاني، قد يكون اختيار الأداة المثالية أمرًا صعبًا.

المفتاح هو التركيز على الميزات التي تساعدك على إنتاج أصوات عالية الجودة وتطوير علاقات عاطفية. إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية:

تسجيل صوتي سهل: قم بالتسجيل والتحرير بسهولة بواجهة سهلة الاستخدام وبديهية. سواء كان ذلك مقدمة بودكاست أو مزامنة سرد، ركز على سرد القصة وليس على التقنية

أصوات فائقة الواقعية: امنح المحتوى الخاص بك لمسة إنسانية من خلال أصوات واقعية تحاكي أنماط الكلام الطبيعية والانفعالات والعواطف. الواقعية تجذب انتباه الجمهور وتخلق انطباعًا دائمًا

وضوح بجودة الاستوديو: قدم صوتًا بجودة البث مع معدلات بت عالية وتنسيقات ملفات بدون فقدان مثل WAV. صوت نقي وواضح ولا يُنسى — لأن جمهورك يستحق الأفضل

تنوع اللغات: وسّع نطاق وصولك العالمي من خلال لغات ولهجات ولهجات متعددة. التوطين الأصيل يجعل كل كلمة ترن في الأذن ويعزز استراتيجيات الاتصال الخاصة بك

سير عمل سلس: قم بالمزامنة بسهولة عبر أنظمة التشغيل الرئيسية والأجهزة المحمولة لانتقال سلس بين الإنتاج على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة. تقليل مشاكل الاستكشاف والإصلاح، وزيادة الإبداع — الأمر بهذه البساطة

سحر تحويل النص إلى كلام: حوّل النصوص إلى كلام طبيعي وواقعي في ثوانٍ. تعد تقنية تحويل النص إلى كلام مثالية للتعليم الإلكتروني ومقاطع الفيديو التوضيحية، فهي توفر الوقت وتبسط عملية إنشاء المحتوى بفضل ميزة النسخ المدمجة

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل برامج الاتصالات التجارية لتبادل الرسائل بفعالية

فيما يلي نظرة عامة على 13 أداة للتعليق الصوتي:

أداة الأفضل لـ حالة الاستخدام الأساسية ClickUp إنشاء المحتوى ونسخه باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مثالي للأفراد والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة صياغة النصوص، والتسجيل باستخدام Clips، والنسخ التلقائي باستخدام ClickUp Brain، وإدارة المهام Audacity تسجيل وتحرير صوتي سهل الاستخدام للمبتدئين حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة والأفراد سجل وحرر البودكاست والكتب الصوتية ومشاريع الصوت الأساسية Adobe Audition تحرير صوتي متقدم وتقليل الضوضاء حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة والأفراد إنتاج احترافي بعد التصوير، وإزالة الضوضاء، وتحسين الصوت GarageBand مستخدمو Mac الباحثون عن تحرير الصوت وأدوات مدمجة حجم الفريق: مستقلون وشركات صغيرة واستوديوهات سجل التعليقات الصوتية والموسيقى باستخدام أدوات Apple المدمجة Descript استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحرير النصي، وتكامل الفيديو حجم الفريق: مثالي للفرق متوسطة الحجم قم بتحرير الصوت/الفيديو عن طريق تحرير النص، وإنشاء أصوات AI، والتعاون في المشاريع Movavi مشاريع الصوت المركزة على الفيديو حجم الفريق: يعمل بشكل جيد مع الفرق من جميع الأحجام مع أسعار متدرجة قم بمزامنة السرد مع محتوى الفيديو، وأضف تعليقات، واستخدم المرشحات والانتقالات Reaper سير عمل متعدد المسارات قابل للتخصيص ومكونات إضافية للصوت حجم الفريق: مثالي للفرق التجارية الكبيرة تحرير متعدد المسارات، تكامل VST، إنتاج صوت دقيق Murf AI إنشاء أصوات واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل النص إلى كلام حجم الفريق: مثالي للفرق متوسطة الحجم ذات الميزانية المعقولة حوّل النصوص إلى روايات واقعية، واستنساخ الصوت، ومزامنة الموسيقى Sound Forge تحرير الصوت وإتقانه واستعادته حجم الفريق: مثالي للفرق التجارية الكبيرة نظف واستعد واتقن الصوت لمشاريع الصوت أو الكتب الصوتية Speechify تحويل النص إلى صوت طبيعي وواقعي حجم الفريق: مثالي للأفراد والفرق الصغيرة حوّل النص إلى سرد بصوت مشاهير وخيارات متعددة اللغات Logic Pro إنتاج الموسيقى والتحرير الدقيق على Macحجم الفريق: مثالي للأفراد والفرق المتوسطة الحجم تحرير بجودة الاستوديو وتصحيح النغمة وإدارة الصوت عن بُعد WavePad تحرير صوتي سهل متعدد التنسيقات مع إزالة الضوضاء حجم الفريق: مثالي للفرق متوسطة الحجم سجل الصوت وحرره عبر مختلف التنسيقات باستخدام أدوات الدُفعات وتأثيرات الاستعادة Cubase خيارات صوت مخصصة متقدمة وميزات MIDI حجم الفريق: مثالي للفرق التجارية الكبيرة استوديو كامل للتسجيل الصوتي مع تحرير طيفي ودعم المكونات الإضافية والتحكم العميق في المزج

بفضل الميزات المناسبة، يمكنك اختيار برنامج الصوت الذي يناسب سير عملك. سواء كنت تبحث عن استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي لتتناسب مع علامتك التجارية، أو أدوات تحرير متقدمة للحصول على صوت بجودة الاستوديو، أو دعم متعدد اللغات لتوسيع نطاق وصولك، فستجد الأداة المثالية لك.

اختر الميزات التي تناسب احتياجاتك، وسيصبح صوتك احترافيًا ومصقولًا ومصممًا لإثارة الإعجاب. 🎙️

فيما يلي أفضل 13 أداة لتحقيق ذلك:

1. ClickUp (أفضل أداة لإنشاء المحتوى والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي)

التقط تسجيلات الشاشة وقم بتعليقها ومشاركتها باستخدام ClickUp Clips — وهو مثالي للتواصل السريع والمرئي مع فريقك

إذا كنت تريد تسجيلات صوتية احترافية ومصقولة وجذابة، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد برنامج تسجيل. أنت بحاجة إلى أداة تبسط كل شيء، من كتابة النصوص إلى التسليم النهائي.

وهنا يأتي دور ClickUp — التطبيق الشامل للعمل. سواء كنت تقوم بصياغة النصوص أو إدارة المراجعات أو نسخ التسجيلات أو تنسيق الموافقات، يوفر ClickUp مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية والتعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

سجل ونسخ مع ClickUp Clips + ClickUp Brain

للمبدعين الذين يتعاملون مع مقاطع فيديو توضيحية أو دروس تعليمية عن المنتجات أو محتوى صوتي، ClickUp Clips يزيل عناء التسجيل والمشاركة. إنه أحد أفضل برامج تسجيل الشاشة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج صوت بسهولة. بنقرة واحدة فقط، يمكنك التقاط شاشتك وصوتك في وقت واحد — وهو مثالي لشرح العمليات أو استعراض التصميمات أو تقديم عروض تقديمية مصحوبة بتعليق صوتي دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

بمجرد الانتهاء من التسجيل، يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بنسخ صوتك إلى نص واضح وقابل للتحرير والبحث — دون الحاجة إلى تحميل الملفات أو الاعتماد على برامج نسخ من جهات خارجية. وهذا يعني أنه يمكنك على الفور تحويل السرد إلى ملاحظات اجتماعات أو وثائق أو تسميات توضيحية للفيديو أو محتوى قابل لإعادة الاستخدام، كل ذلك من نفس مساحة العمل.

سواء كنت تعمل بمفردك أو تشارك التسجيلات مع فريق للحصول على التعليقات، ClickUp Clips + Brain يحول صوتك إلى معلومات منظمة وقابلة للتنفيذ بسرعة. إنه ليس مجرد مسجل شاشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، بل هو طريقة أكثر ذكاءً لإنشاء التسجيلات والتقاطها وتوصيلها.

ClickUp Brain لنسخ سريع وفعال

🎯 حالات استخدام للمبدعين والفرق

للمبدعين الفرديين: صياغة النصوص، وتسجيل التعليقات الصوتية، والحصول على نصوص فورية، وإدارة التعليقات — كل ذلك دون مغادرة ClickUp

للفرق الإبداعية:تتبع جداول الإنتاج الزمنية، وقم بتعيين مراجعات الصوت، وتعاون في الوقت الفعلي، وحافظ على تزامن كل شيء باستخدام لوحات المعلومات والإشعارات

صياغة النصوص وتحريرها والتعاون عليها في ClickUp Docs

حسّن نصوص التعليق الصوتي في ClickUp Docs ، مع التحكم في الإصدارات المدمج وتنسيق النص الغني ومساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي. تعاون في الوقت الفعلي، اترك تعليقات مضمنة، وحوّل كل مسودة إلى مصدر موثوق مشترك لفريق الإنتاج الخاص بك.

حوّل التسجيلات إلى مهام قابلة للتتبع

يحول ClickUp مقاطع الصوت أو الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ. أنشئ مهام من تسجيلاتك، وقم بتعيين المراجعين، وأرفق النصوص أو التعليقات - كل ذلك مرتبط بلوحة معلومات مشروعك. تعمل الأتمتة على استمرار سير العمل - عندما تتم الموافقة على النص، يتم تشغيل المهمة التالية (مثل التسجيل أو النشر) على الفور.

تبسيط التعليقات والمراجعات

استخدم ClickUp Chat وتعليقات المهام للتعاون في المراجعات وتقديم الملاحظات أو إرشاد فريقك خلال التسجيلات، كل ذلك في سياقها الصحيح. لا مزيد من سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة أو الملاحظات المتناثرة.

🧠 حقيقة ممتعة: أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي قد تطورت - فهي تميز الأصوات وتنظف الكلمات الزائدة وتلخص المحادثات في ثوانٍ. لا داعي بعد الآن للبحث في التسجيلات - دع الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الشاقة بينما تركز أنت على التسجيلات الصوتية الرائعة!

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ نصوص صوتية وحسّنها في ClickUp Docs باستخدام التحكم في الإصدارات المدمج

أتمتة عمليات الموافقة على النصوص وتتبع التقدم باستخدام سير العمل المخصص والإشعارات

حوّل مقاطع الصوت إلى مهام، وقم بتعيينها على الفور، وتتبع المواعيد النهائية في ClickUp Tasks

اجمع التعليقات في الوقت الفعلي باستخدام أدوات التعليق والتوضيح المدمجة في ClickUp

يمكنك الوصول إلى التعليقات الصوتية وإدارتها من أي مكان باستخدام منصة ClickUp السحابية

بسّط التعاون باستخدام قوالب خطط الاتصال للحفاظ على توافق إنتاج الصوت مع أهدافك

راقب الجداول الزمنية لإنتاج الصوت مع لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتبعيات المهام

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لتخصيص ClickUp لعمليات سير عمل التعليق الصوتي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

أبدى المستخدمون حماسهم لميزات التسجيل الصوتي في ClickUp، مؤكدين على قابليتها للتكيف وكفاءتها. يقول أحد المراجعين الراضين على G2:

يؤدي استخدام CU للموافقات الإبداعية إلى تسريع التعليقات وتقليل سوء الفهم. أستخدم وظيفة تسجيل الشاشة/الصوت بشكل متكرر للتواصل بسرعة وفعالية.

يؤدي استخدام CU للموافقات الإبداعية إلى تسريع التعليقات وتقليل سوء الفهم. أستخدم وظيفة تسجيل الشاشة/الصوت بشكل متكرر للتواصل بسرعة وفعالية.

📮 ClickUp Insight: 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يقضون يومهم في البحث عن السياق — إرسال رسائل إلى عدة أشخاص للحصول على المعلومات المطلوبة. لماذا تضيع الوقت؟ مع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، ما عليك سوى أن تسأل، وسيقدم لك الإجابات على الفور — بدون تردد أو تخمين!

2. Audacity (الأفضل لتسجيل الصوت وتحريره للمبتدئين)

عبر Audacity

يعد Audacity نقطة انطلاق رائعة لفناني الصوت والبودكاست ومبدعي المحتوى الذين يحتاجون إلى تسجيلات احترافية دون إنفاق أي مبلغ.

كمحرر صوت مجاني ومفتوح المصدر، يدعم Audacity معدلات عالية من العينات، وتنسيقات ملفات متعددة، وتحرير غير مدمر. سواء كان ذلك لرقمنة التسجيلات القديمة، أو إنتاج الكتب الصوتية، أو تحسين التعليقات الصوتية، فإنه يوفر أدوات قوية في حزمة سهلة الاستخدام.

بساطة السحب والإفلات تجعل التحرير أمرًا سهلاً، بينما تساعد التأثيرات المدمجة مثل تقليل الضوضاء والتردد والمعادلة على تحسين الصوت.

أفضل ميزات Audacity

التقط صوتًا عالي الدقة باستخدام ميكروفونات USB أو واجهات صوتية خارجية

قم بالتحرير باستخدام تحرير الموجات في الوقت الفعلي وتأثيرات التلاشي ودعم المسارات المتعددة

أطلق العنان لإبداعك مع تأثيرات تغيير النغمة وتمدد الوقت والتشكيل

وسّع مجموعة أدواتك مع دعم المكونات الإضافية VST

قيود Audacity

واجهة قديمة تجعل التنقل أقل سهولة للمستخدمين العصريين

تحدّ قدرات المسارات المتعددة المحدودة من صعوبة عملية الطبقات والمزج المعقدة

التحرير غير التدميري محدود؛ غالبًا ما تؤدي التغييرات إلى تغيير الملف الصوتي الأصلي

أسعار Audacity

مجاني إلى الأبد

تقييمات Audacity وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (440+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (450+ تقييم)

💡نصيحة احترافية: هل تريد تحسين سير عملك وتعزيز إنتاج البودكاست الخاص بك؟ هذه الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمبدعين في مجال البودكاست تجعل العملية سلسة وفعالة واحترافية للغاية. إليك كيف يساعدك ذلك: 🎧 قم بتحرير محتوى الصوت الخاص بك وصقله بسهولة

🚀 أتمتة المهام المتكررة، مما يوفر لك الوقت

📝 أنشئ ملاحظات ونصوص عرض جذابة

🌟 حسّن جودة الصوت باستخدام مرشحات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

3. Adobe Audition (أفضل برنامج متقدم لتحرير الصوت وتقليل الضوضاء)

عبر Adobe Audition

Adobe Audition هو محطة عمل صوتية قوية للمحترفين الذين يحتاجون إلى صوت نقي ودقة في التحرير. على عكس الأدوات المبتدئة، فإنه يتفوق في مرحلة ما بعد الإنتاج، مما يجعله أداة موثوقة للممثلين الصوتيين وصانعي الأفلام ومقدمي البودكاست الذين يتعاملون مع مشاريع صوتية معقدة.

سواء كنت تقوم بتنظيف التسجيلات أو تحسين الحوار للفيديو أو استعادة الصوت التالف، يوفر Audition مجموعة كاملة من تقنيات الصوت المتقدمة. فهو يزيل الضوضاء الخلفية ويزيد من وضوح الصوت ويمزج المشاريع متعددة الطبقات.

أفضل ميزات Adobe Audition

حسّن الأصوات باستخدام الضغط الديناميكي وتصحيح النغمة في الوقت الفعلي

قم بتسريع سير العمل من خلال المعالجة المجمعة والإعدادات المسبقة التلقائية والتكامل مع Adobe Premiere Pro

استعد الصوت الرديء باستخدام عرض التردد الطيفي والمرشحات التكيفية وأدوات إزالة الصدى الذكية

قم بالتحرير من خلال التحرير متعدد المسارات غير المدمر وتصور الموجات الديناميكية

قيود Adobe Audition

توافق محدود مع بعض وحدات التحكم MIDI وواجهات الصوت، مما قد يتسبب في مشكلات في سير العمل

قد يكون نموذج الاشتراك الشهري مكلفًا للمحررين العرضيين

قد يكون مبالغًا فيه لمهام الصوت البسيطة

أسعار Adobe Audition

Adobe Audition: 22.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الطلاب والمعلمون: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Creative Cloud All Apps Individual: 59.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Creative Cloud All Apps Business: 89.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Adobe Audition

G2: 4. 4/5 (420+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (230+ تقييم)

🔎 هل تعلم؟ أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تغذي ثورة في مجال التسويق! تظهر الاستطلاعات الحديثة أن 76% من المسوقين يستخدمون هذه الأدوات في مهامهم اليومية، و85% يعتمدون عليها بشكل خاص في كتابة المقالات.

4. GarageBand (الأفضل لمستخدمي Mac الذين يبحثون عن تحرير الصوت وآلات موسيقية مدمجة)

عبر GarageBand

GarageBand هو برنامج إنتاج موسيقى مجاني ومدمج من Apple يعمل أيضًا كأداة تسجيل صوتية بديهية. تم تصميمه حصريًا لنظامي التشغيل macOS و iOS، ويوفر واجهة أنيقة تعمل بالسحب والإفلات تجعل تسجيل الصوت وتحريره ومزجه أمرًا سهلاً.

على الرغم من عدم توفر ميزة التحرير متعدد المسارات المتقدمة، إلا أن GarageBand لا يزال يقدم نتائج بجودة الاستوديو بفضل ميزات EQ المدمجة وتأثيرات الضغط والتردد. كما يتيح تكامله السلس مع أجهزة Apple للمبدعين التسجيل والتحرير على أجهزة Mac أو iPhone أو iPad.

أفضل ميزات GarageBand

سجل التعليقات الصوتية دون أي إعدادات باستخدام الميكروفونات المدمجة

حسّن الصوت على الفور باستخدام الإعدادات الصوتية المسبقة وتقليل الضوضاء والمؤثرات الصوتية

قم بالتحرير في أي مكان من خلال مزامنة iCloud السلسة عبر أجهزة Apple

أثري التسجيلات باستخدام حلقات موسيقية خالية من حقوق الملكية ومقاطع صوتية في الخلفية وأصوات طبول

قيود GarageBand

برنامج حصري لأجهزة Mac — غير متوفر لمستخدمي Windows أو Android

تفتقر إلى أدوات معالجة الصوت المتقدمة

أسعار GarageBand

مجاني على أجهزة Mac وiOS

تقييمات وتصنيفات GarageBand

G2: 4. 3/5 (260+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

عند العمل في ظل مواعيد تسليم سريعة، يمكنني استيراد الملفات بسهولة وتسجيل أي عمل صوتي دون الحاجة إلى العبث بإعدادات متعددة، مما يوفر الوقت في الإنتاج. لقد قمت بتسجيل موسيقى تصويرية لفيلم قصير باستخدام GarageBand في غضون ساعات قليلة.

عند العمل في ظل مواعيد تسليم سريعة، يمكنني استيراد الملفات بسهولة وتسجيل أي عمل صوتي دون الحاجة إلى العبث بإعدادات متعددة، مما يوفر الوقت في الإنتاج. لقد قمت بتسجيل موسيقى تصويرية لفيلم قصير باستخدام GarageBand في غضون ساعات قليلة.

5. Descript (الأفضل لاستنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحرير النصي وتكامل الفيديو)

عبر Descript

Descript يجعل تحرير الصوت والفيديو أمرًا سهلاً من خلال معالجة التسجيلات كوثائق نصية. احذف كلمة أو عبارة، وسيتم تحديث الصوت تلقائيًا — دون الحاجة إلى قص الموجات الصوتية أو إعادة التسجيل. إنه برنامج سهل الاستخدام للغاية لمن هم معتادون على برامج معالجة النصوص.

يوفر النسخ التلقائي، والتحرير النصي، وإزالة الكلمات الملء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ("ums" و "uhs")، وتسجيل الشاشة، وميزة "Overdub" المتميزة لإنشاء نسخ صوتية واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تصحيح التسجيلات عن طريق كتابة التغييرات.

وبالتالي، يوفر التحرير النصي في Descript الوقت ويحافظ على سلاسة سير عملك.

أفضل ميزات Descript

إزالة الكلمات الزائدة تلقائيًا للحصول على خطاب أكثر دقة

سجل لقطات الشاشة وحررها مباشرة للحصول على محتوى فيديو مبسط

تعاون مع مشاريع قائمة على السحابة، والتعليق في الوقت الفعلي، وتتبع الإصدارات

اسحب العناصر المرئية ورتبها مثل مجموعة الشرائح، وقم بتطبيق القوالب، وحسّن المقاطع ببضع نقرات

قيود Descript

تتطلب أخطاء النسخ العرضية تصحيحًا يدويًا

لا يتوفر أي خطة مجانية، مما يحد من إمكانية الوصول للمستخدمين العاديين

أسعار Descript

مجاني إلى الأبد

هواة: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (750+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

أحب محرر الخط الزمني والقدرة على تحرير المسارات المتعددة بسرعة. أقوم بتحرير بودكاست درامي خيالي للأطفال ومقاطع صوتية لأعمال الصوت مقابل أجر باستخدام هذه الأداة.

أحب محرر الخط الزمني والقدرة على تحرير المسارات المتعددة بسرعة. أقوم بتحرير بودكاست درامي خيالي للأطفال ومقاطع صوتية لأعمال الصوت مقابل أجر باستخدام هذه الأداة.

6. Movavi Video Editor (الأفضل لمشاريع الصوت المركزة على الفيديو)

عبر Movavi

يجعل Movavi Video Editor إنتاج الصوت سهلاً - قم بتسجيل وتحرير ومزامنة التعليق الصوتي في المخطط الزمني الخاص بك. مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي والدورات التدريبية عبر الإنترنت أو مقاطع الفيديو الخاصة بالشركات، يدمج Movavi الفيديو والصوت بسلاسة لإنتاج بمستوى احترافي.

قم بقص الصوت وضبط السرعة وتحسين وضوح الصوت دون الحاجة إلى التبديل بين برامج مختلفة. تتيح لك مكتبة الموسيقى المدمجة والخالية من حقوق الملكية إقران الصوت مع موسيقى خلفية لتجربة أكثر غامرة.

أفضل ميزات Movavi Video Editor

حسّن الصور باستخدام تصحيح الألوان والفلاتر السينمائية

قم بإنشاء تسميات توضيحية تلقائيًا بعدة لغات باستخدام تحويل الكلام إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم تتبع الحركة لإرفاق نص أو رسومات بأهداف متحركة

حسّن علامتك التجارية باستخدام مقدمات وانتقالات وقوالب قابلة للتخصيص

قيود Movavi Video Editor

أدوات معالجة صوتية متقدمة محدودة مقارنة بالأدوات المخصصة

لا تتوافق مع الأجهزة المحمولة أثناء التنقل

أسعار Movavi Video Editor

محرر الفيديو : 19.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Video Editor Plus: 178.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Movavi Video Editor

G2: 4. 6/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: عزز محتوى الفيديو الخاص بك باستخدام مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تتولى كل شيء، بدءًا من خيارات الصوت السلسة وحتى انتقالات المشاهد السينمائية. أنشئ صورًا بمستوى احترافي دون عناء تقني! 🎬

7. Reaper (الأفضل لعمليات سير العمل متعددة المسارات القابلة للتخصيص والمكونات الإضافية الصوتية)

عبر Reaper

Reaper (بيئة سريعة لإنتاج الصوت والهندسة والتسجيل) هي محطة عمل صوتية رقمية (DAW) مرنة مصممة للتخصيص والتحرير الدقيق. تتعامل مع مسارات صوتية ومسارات MIDI غير محدودة في حزمة خفيفة الوزن وفعالة - مثالية للتعليق الصوتي وتصميم الصوت وإتقان الأفلام.

يدعم المكونات الإضافية VST/TAU من جهات خارجية، مما يمنحك التحكم في كل جانب من جوانب بيئة الصوت. يتيح لك تعديل التخطيطات وتطوير نصوص مخصصة وإنشاء سير عمل مخصص يتكيف مع احتياجات المشاريع المختلفة. يوفر تحريرًا غير مدمر في حزمة موفرة للموارد.

أفضل ميزات Reaper

سجل وحرر باستخدام مسارات صوتية غير محدودة ومعالجة في الوقت الفعلي

خصص سير عملك باستخدام واجهة مستخدم قابلة للتكيف ووحدات ماكرو ونصوص مخصصة

حسّن صوتك باستخدام مكونات VST الإضافية ومعالجات الصوت وتكامل MIDI

حسّن الصوت باستخدام التحرير الطيفي وتصحيح النغمة والتأثيرات غير المدمرة

قيود Reaper

منحنى تعلم حاد بسبب خيارات التخصيص الواسعة

لا تحتوي على أدوات مدمجة — تعتمد على مكونات إضافية خارجية لإنتاج صوت متقدم

أسعار Reaper

فترة تقييم مجانية لمدة 60 يومًا

ترخيص مخفض: 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (للأفراد والشركات الصغيرة)

ترخيص تجاري: 225 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Reaper

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (50+ تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

أنا أستمتع بخيارات التخصيص وجميع البرامج المدمجة في Reaper. تعد قدرة تحرير الفيديو المحدودة ميزة إضافية رائعة، وكذلك التوافق مع VST.

أنا أستمتع بخيارات التخصيص وجميع البرامج المدمجة في Reaper. تعد قدرة تحرير الفيديو المحدودة ميزة إضافية رائعة، وكذلك التوافق مع VST.

8. Murf AI (الأفضل لإنشاء أصوات واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل النص إلى كلام)

عبر Murf AI

يساعد Murf AI في التخلص من الروايات التي تبدو آلية من خلال إنشاء أصوات تشبه الأصوات البشرية من النصوص. يوفر أكثر من 120 صوتًا بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 20 لغة ويوفر تحكمًا دقيقًا في النبرة واللكنة والسرعة، كل ذلك دون الحاجة إلى بيئة تسجيل مخصصة.

هل تحتاج إلى صوت مميز لعلامتك التجارية؟ تقلد ميزة استنساخ الصوت الأصوات البشرية بدقة نغمية عالية وتعبيرات طبيعية. اجمع بين هذه الميزة ومكتبة الموسيقى المدمجة الخالية من حقوق الملكية من Murf، وأدوات التحكم في السرعة، وتحرير النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وستحصل على استوديو صوتي كامل في أداة واحدة.

أفضل ميزات Murf AI

استنسخ الأصوات من عينات صوتية قصيرة، وابتكر روايات واقعية ومتوافقة مع العلامة التجارية

قم بتعديل التعليقات الصوتية باستخدام مغير الصوت بالذكاء الاصطناعي للتبديل بين الأصوات واللهجات والنغمات

أضف موسيقى من مكتبة خالية من حقوق الملكية للحصول على تعليقات صوتية رائعة وجذابة

قم بالتحرير باستخدام واجهة السحب والإفلات مع تعديل النص في الوقت الفعلي

قيود Murf AI

قد تشكل الأسعار المرتفعة عائقًا أمام المستخدمين العاديين أو الشركات الصغيرة

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم اتساق النطق في كلمات وأسماء معينة

أسعار Murf AI

مجاني إلى الأبد

المطور: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

نمو 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Murf AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

كنت أسجل بعض مقاطع الفيديو عن المنتجات على جهازي في المكتب، وكان هناك دائمًا ضوضاء في الخلفية، مما لم يسمح لي بتسجيل التعليقات الصوتية. يتيح لي Murf المرونة في تسجيل مقاطع الفيديو ودمج التعليقات الصوتية لاحقًا.

كنت أسجل بعض مقاطع الفيديو عن المنتجات على جهازي في المكتب، وكان هناك دائمًا ضوضاء في الخلفية، مما لم يسمح لي بتسجيل التعليقات الصوتية. يتيح لي Murf المرونة في تسجيل مقاطع الفيديو ودمج التعليقات الصوتية لاحقًا.

9. Sound Forge (الأفضل لتحرير الصوت وإتقانه واستعادته)

عبر Sound Forge

تسجيلات معيبة؟ ضوضاء في الخلفية؟ يقوم Sound Forge بتنظيف الصوت بدقة، سواء كنت تستعيد أشرطة قديمة أو تحرر تسجيلات صوتية أو تتقن تسجيلات صوتية واضحة تمامًا.

تعمل ميزة تقليل الضوضاء المتقدمة وأداة coreFX على تنظيف العيوب وزيادة الوضوح وإضافة تأثيرات رائعة. تعمل وظيفة Truncate Silence على إزالة الفواصل، بينما يضمن معالج التصدير Export Wizard أن ملفات الكتب الصوتية تتوافق مع معايير ACX لمنصات مثل Audible وiTunes.

أفضل ميزات Sound Forge

قم بتحرير الصوت ذي الجودة الرديئة باستخدام التنظيف الطيفي وإزالة الصفير وتقليل الضوضاء

قم بتسريع سير العمل باستخدام تحسينات VST والمعالجة المجمعة

قم بتطبيق التغييرات في الوقت الفعلي باستخدام تصور شكل الموجة والتحرير غير التدميري

حسّن التعليقات الصوتية للبث باستخدام المكونات الإضافية الحديثة EQ و reverb و wizardFX

قيود Sound Forge

يتطلب معرفة تقنية — الأنسب للمحترفين والمحررين ذوي الخبرة

تفتقر إلى ميزات الصوت الاصطناعي المدمجة مقارنة بالمنافسين الحديثين

يعد محرر الموجات الاستريو في المقام الأول، وقدراته متعددة المسارات محدودة مقارنة ببرامج DAW

أسعار Sound Forge

Sound Forge Audio Studio: 44.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Sound Forge Pro 18: 199.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Sound Forge Pro Suite: 399.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Sound Forge

G2: 4. 3/5 (50+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️ اقرأ المزيد: هل تسجل تعليقات صوتية وتحتاج إلى طريقة سلسة لتسجيل الفيديو أيضًا؟ اكتشف أفضل برامج تسجيل الشاشة المجانية بدون علامات مائية للحصول على نتائج احترافية!

10. Speechify (الأفضل لتحويل النص إلى صوت طبيعي وواقعي)

عبر Speechify

يقوم Speechify بتحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي وواقعي، مما يجعله مثاليًا لمقاطع فيديو YouTube أو دورات التعلم الإلكتروني أو الحملات الإعلانية. وهو يدعم أكثر من 200 صوت ذكاء اصطناعي بأكثر من 30 لغة، بما في ذلك خيارات المشاهير، لتتناسب مع النبرة أو اللهجة المناسبة لمشروعك.

استنسخ الأصوات لإنشاء روايات مخصصة ومتوافقة مع العلامة التجارية بلغات مختلفة من أجل اتساق العلامة التجارية والتواصل. والنتيجة هي كلام واضح للغاية دون الاعتماد على برامج التسجيل التقليدية.

أفضل ميزات Speechify

أنشئ تعليقات صوتية احترافية في ثوانٍ باستخدام أصوات شبيهة بالأصوات البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

امسح النص من الصور وقم بإنشاء تعليق صوتي واقعي باستخدام تقنية OCR

تحكم في سرعة السرد حتى 900 كلمة في الدقيقة للحصول على سرعة دقيقة

ادمجها مع Dropbox وGoogle Drive و ePub لتحويل النص إلى كلام بسلاسة

قيود Speechify

يستغرق إتقان التخصيص المتقدم للأصوات بعض الوقت

تقدم الخطط المميزة أدوات فعالة، ولكن الأسعار قد تكون باهظة بالنسبة للمستخدمين العاديين

قدرات تحرير صوت محدودة مقارنة ببرامج DAW

أسعار Speechify

خطط تحويل النص إلى كلام

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطط Speechify Studio

مجاني

الأساسي: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Speechify وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص

11. Logic Pro (الأفضل لإنتاج الموسيقى والتحرير الدقيق على أجهزة Mac)

عبر Logic Pro

هل تشعر بالإحباط بسبب التعديلات الفوضوية وجودة الصوت غير المتسقة؟ يعمل Logic Pro على تبسيط إنتاج الصوت من خلال المعالجة الرئيسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة الصوت في الوقت الفعلي والصوت المكاني، مما يوفر تعليقًا صوتيًا بجودة الاستوديو.

صُممت حصريًا لأجهزة Mac وiPad وiPhone، وتدمج في نظام Apple البيئي لتوفير سير عمل دون انقطاع. هل تحتاج إلى مزيد من التحكم؟ يساعد التسجيل متعدد المقاطع والأتمتة المتقدمة والتحرير متعدد الطبقات على تحسين كل خط صوتي، بحيث يبدو صوتك مثاليًا.

أفضل ميزات Logic Pro

صقل كل تسجيل باستخدام تقنيات تقليل الضوضاء وتصحيح النغمة وضوابط EQ

قم بالمزامنة مع تسلسل MIDI ودعم الملفات عالية الدقة والأداء الأصلي لنظام macOS

حوّل التسجيلات القديمة إلى مشاريع صوتية قابلة للتحرير (مثل المذكرات الصوتية) لتحريرها بشكل أعمق

قم بإدارة الجلسات عن بُعد باستخدام Logic Remote على iPad أو iPhone لإجراء تعديلات بدون استخدام اليدين

قيود Logic Pro

حصريًا لأجهزة Mac، مما يحد من إمكانية الوصول لمستخدمي Windows

قد تتطلب بعض المكونات الإضافية من جهات خارجية إعدادًا يدويًا وتحسينًا

منحنى تعلم حاد للمبتدئين

أسعار Logic pro

تجربة مجانية

النسخة الكاملة من التطبيق: 199.99 دولارًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Logic Pro

G2: 4. 6/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (140+ تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

12. WavePad (الأفضل لتحرير الصوت بسهولة بتنسيقات متعددة مع إزالة الضوضاء)

عبر WavePad

WavePad من NCH Software هو محرر صوت رقمي خفيف الوزن وغني بالميزات للمبتدئين والمحترفين. سواء كنت تسجل تعليقات صوتية للتعليم الإلكتروني أو تنتج كتبًا صوتية أو تقوم بضبط البودكاست، يوفر WavePad تسجيلات صوتية نقية وعالية الجودة.

أفضل ما في الأمر؟ إنه يعمل بسلاسة على أنظمة Windows وmacOS وiOS وAndroid، مما يتيح لك التحرير في أي مكان، سواء أثناء التنقل أو من الاستوديو الخاص بك. عندما تحتاج إلى دقة إضافية، تضمن أدوات التحليل الطيفي وتأثيرات الإتقان وأدوات الاستعادة الحصول على نتائج جاهزة للبث.

أفضل ميزات WavePad

قم بإزالة الضوضاء غير المرغوب فيها مثل الصفير والطنين والضوضاء الثابتة للحصول على صوت واضح تمامًا

قم بالتحرير بأي تنسيق — MP3 و WAV و FLAC و OGG والمزيد لمعالجة الملفات بسلاسة

وفر الوقت من خلال معالجة عدة ملفات في وقت واحد

حوّل الأصوات باستخدام أدوات التحكم في درجة الصوت والسرعة للحصول على تأثيرات إبداعية

قيود WavePad

تفتقر إلى التسجيل متعدد المسارات، مما يحد من التعقيد في الطبقات والمزج

لا يحتوي على خلاط مدمج، مما يتطلب أدوات خارجية للإنتاج المتقدم

الواجهة، على الرغم من أنها عملية، إلا أنها ليست حديثة مثل بعض المنافسين

أسعار WavePad

الإصدار القياسي: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار Master: 49.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات WavePad

G2: 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

يتيح لي Wavepad العمل على مجموعة متنوعة من تنسيقات الصوت، حيث إنه مرن للغاية مع جميع أنواع الصوت التي قد ترغب في تحريرها. في الغالب، يدعم البرنامج أنواع الملفات MP3 و WAV وغيرها مثل FLAC و OGG Vorbis Audio و GSM و VOX و Real Audio و AIF.

يتيح لي Wavepad العمل على مجموعة متنوعة من تنسيقات الصوت، حيث إنه مرن للغاية مع جميع أنواع الصوت التي قد ترغب في تحريرها. في الغالب، يدعم البرنامج أنواع الملفات MP3 و WAV وغيرها مثل FLAC و OGG Vorbis Audio و GSM و VOX و Real Audio و AIF.

13. Cubase (الأفضل لخيارات الصوت المخصصة المتقدمة وميزات MIDI)

عبر Cubase

Steinberg Cubase هو برنامج DAW احترافي مزود بميزات متقدمة للممثلين الصوتيين ومنتجي الموسيقى ومحترفي الصوت الذين يبحثون عن تخصيص عميق ودقة على مستوى الاستوديو. تساعد معالجة النقاط العائمة 64 بت على ضمان صوت نقي وواضح للتعليق الصوتي أو التسجيل الأوركسترالي الكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الإصدار الأخير منه ترقيات قوية تمنحك تحكمًا كاملاً في إنتاج الصوت. تعمل ميزة Session Exchange على تسهيل التعاون، وتسرع ميزة Multi-Assignment عملية التحرير، وتوفر تخطيطات المراقبة المخصصة مزجًا دقيقًا للأصوات.

أفضل ميزات Cubase

حسّن التسجيلات الصوتية من خلال التحرير الطيفي وتصحيح النغمة في الوقت الفعلي وتقليل الضوضاء

ادمج تسلسل MIDI والأدوات الافتراضية للحصول على مشاهد صوتية غامرة وتأثيرات صوتية متعددة الطبقات

وسّع نطاق سير العمل من خلال دعم المكونات الإضافية VST ومولدات الصوت بالذكاء الاصطناعي ومعالجات الصوت من جهات خارجية

قم بمزامنة التعليقات الصوتية مع الموسيقى الخلفية والمؤثرات الصوتية للحصول على إنتاج نهائي متقن

قيود Cubase

تأتي مجموعة الميزات الشاملة مع منحنى تعلم حاد للمبتدئين

يتطلب واجهة صوتية قوية وإعدادات عالية الأداء للحصول على أفضل أداء

قد تكون باهظة الثمن، خاصة الإصدار Pro. تستخدم نظام USB eLicenser (دونجل) لبعض الإصدارات، مما قد يكون غير مريح

أسعار Cubase

Cubase Elements 14: 99.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Cubase Artist 14: 329.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Cubase Pro 14: 579.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Cubase

G2: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

لطالما وجدت أن Cubase يقدم أفضل مزيج صوتي بغض النظر عن نوع المشروع الذي أعمل عليه، سواء كان موسيقى أو كلامًا/صوتًا.

لطالما وجدت أن Cubase يقدم أفضل مزيج صوتي بغض النظر عن نوع المشروع الذي أعمل عليه، سواء كان موسيقى أو كلامًا/صوتًا.

تنويهات خاصة

Pro Tools: برنامج إنتاج موسيقي شامل يستخدم في الاستوديوهات الاحترافية، ويوفر خدمات التسجيل والمزج وما بعد الإنتاج للتسجيلات الصوتية

iZotope RX: الخيار الأول لاستعادة الصوت، ويتميز بقدرات فائقة في تقليل الضوضاء وإزالة الصدى وتحسين الصوت

Studio One: برنامج DAW حديث يجمع بين التحرير السهل بالسحب والإفلات والتحكم المتقدم في الصوت، مما يجعل إنتاج الصوت سريعًا وفعالًا

➡️ اقرأ المزيد: برنامج فيديو تدريبي سهل الاستخدام للتعليم وتطوير المهارات وإعادة التدريب

من النص إلى الاستوديو: تبسيط التعليق الصوتي باستخدام ClickUp

سواء كنت تصمم شروحات سريعة أو تعليقات صوتية عالية التأثير بجودة احترافية، فإن اختيار الأداة المناسبة يمكن أن يوفر لك الوقت ويقلل التعقيد ويزيد من وضوح المحتوى وتأثيره.

لكن التسجيل ليس سوى جزء واحد من اللغز. ماذا عن إدارة النصوص والمراجعات والموافقات والتعاون؟ هنا يأتي دور ClickUp. من صياغة النصوص وصقلها إلى تحويل المقاطع الصوتية إلى عناصر عمل، يضمن لك هذا البرنامج سير العمل بأكمله في مكان واحد.

لماذا تتعامل مع عدة أدوات بينما يمكنك تجميع كل شيء في مكان واحد؟ اشترك في ClickUp اليوم — قم بإنشاء وتعديل ومراجعة وتسليم تعليقات صوتية خالية من الأخطاء دون أي فوضى. 🚀