13 قالباً مجانياً لقائمة البقالة لسهولة التسوق

يمكن أن يؤدي إنشاء قائمة البقالة إلى تبسيط تجربة التسوق الخاصة بك، مما يوفر لك الوقت والمال مع ضمان عدم نسيان العناصر الأساسية.

سواء كنت تخططين لوجبات الطعام للأسبوع أو مجرد شراء بعض الضروريات، فإن وجود قائمة منظمة جيدًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة 13 قالبًا مجانيًا لقائمة البقالة التي تلبي مختلف الاحتياجات والتفضيلات. من التصميمات البسيطة إلى التخطيطات الشاملة، هذه القوالب مثالية لأي شخص يتطلع إلى تحسين كفاءة التسوق من البقالة والاستمتاع بتجربة خالية من الإجهاد في المتجر.

لنبدأ! 🌟

ما هي قوالب قائمة البقالة؟

قوالب قائمة البقالة عبارة عن قوائم منظمة بتخطيطات محددة مسبقًا تساعدك على تنظيم تجربة التسوق وتجنب نفاد المخزون. وهي قابلة للتخصيص وفقًا لمتطلباتك. سواء كنت تفضل قالب قائمة البقالة القابل للطباعة أو حلاً رقمياً، فإن وجود قائمة بقالة جاهزة وشاملة يسهل عليك تجربة التسوق.

تحتوي قائمة البقالة النموذجية على منتجات الألبان واللحوم والخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأساسية والزيوت وغيرها. والتي توجد في أماكن مختلفة داخل المتجر. يقوم قالب قائمة تسوق البقالة بتصنيف هذه المنتجات ويتيح لك تحديد المنتجات التي تحتاجها وذكر كمياتها مسبقاً. وبالتالي، لن تضطر إلى التجول في المتجر.

علاوة على ذلك، تسمح لك هذه القوائم بتضمين ملاحظات إضافية بجانب كل عنصر. لذا، إذا كنت بحاجة إلى شراء صنف معين من علامة تجارية معينة لمساعدتك في التخطيط لأسبوعك بشكل أفضل، فلن تضطر إلى تذكر ذلك؛ ستذكرك قائمتك بذلك.

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لدراسة في كلية ستيرن للأعمال، تم شراء أكثر من 80% من عناصر قائمة التسوق، مما يبرز فعاليتها في شراء البقالة.

ما الذي يجعل قالب قائمة البقالة جيدًا؟

يعمل قالب قائمة البقالة المصمم جيدًا على تبسيط رحلات التسوق، ويقلل من إرهاقك في اتخاذ القرارات، ويساعدك على الالتزام بميزانيتك. يجب أن يكون منظمًا وقابلًا للتكيف وبديهيًا بما يكفي لتبسيط روتينك مع استيعاب الاحتياجات المتغيرة. إليك ما يميز القالب الرائع:

تصنيف واضح: قم بالتنظيم حسب الفئات (على سبيل المثال، المنتجات، ومنتجات الألبان، ومخزن الطعام) للتنقل في المتجر بكفاءة وتجنب الرجوع إلى الوراء

الكميات المحددة: قم بتضمين حقول الكمية والوحدة لتوضيح الكمية التي تحتاجها بالضبط

التذكيرات: احصل على تذكيرات مثل تفضيلات العلامة التجارية أو عناصر التخفيضات أو البدائل

حافظي على تركيزك: حددي أولويات الضروريات مع قسم "الضروريات" للتركيز على الضروريات قبل إضافة الإضافات

تتبع العناصر: قم بتضمين تنسيق قائمة مرجعية لتتبع العناصر أثناء التسوق وتقليل السهو بصريًا

تخطيطات سهلة الاستخدام: صممها بمرونة من خلال ترك صفوف أو مسافات فارغة للإضافات في اللحظة الأخيرة أو المشتريات السريعة

خصائص المزامنة: المزامنة مع خطط الوجبات عن طريق ربط المكونات بالوصفات الأسبوعية، مما يقلل من الهدر والمشتريات الزائدة عن الحاجة

🔎 هل تعلم؟ يعتقد 44% من المتسوقين أنهم ينفقون أقل عند استخدام قائمة تسوق.

13 قالبًا مجانيًا لقائمة البقالة التي توفر الوقت

تم تصميم كل قالب لغرض مختلف، من تنظيم مشترياتك من البقالة إلى التخطيط الفعال للوجبات لعائلتك، وتقدير تكاليف الوصفات ومستويات المخزون، وغير ذلك الكثير. قد يبدو فهم كل منها على حدة أمرًا شاقًا نظرًا لأنها تتضمن بعض المصطلحات التقنية.

لحسن الحظ، لقد وفرنا لك هذه المجموعة الشاملة من 13 قالبًا مجانيًا لقائمة البقالة من ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، ومنصات أخرى مثل Google Docs و Vertex42.

1. قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لوجبات صحية أكثر، ووفر الوقت والمال مع قالب تخطيط الوجبات ClickUp

إن تخطيط الوجبات أمر متعب، وقد تشعرين بالإرهاق، خاصةً إذا كنتِ لا تتابعين متطلباتك من البقالة. يعد قالب ClickUp لتخطيط الوجبات الملائم للمبتدئين حلاً مثالياً للتخطيط الفعال للوجبات الذي يعزز الأكل الصحي ويوفر الوقت والمال.

يتيح لك هذا القالب تخطيط وجباتك الأسبوعية، وإنشاء قوائم التسوق، وتتبع وصفاتك المفضلة، ومراقبة أهدافك الغذائية. يمكن تكييف القالب بسهولة مع احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة من خلال الحقول والعروض القابلة للتخصيص.

ما سيعجبك فيه:

قم بتخزين وتنظيم وصفاتك المفضلة داخل القالب لسهولة الوصول إليها

راقب استهلاكك الغذائي وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك الصحية

خطط لوجباتك في حدود ميزانيتك وتتبع نفقات البقالة الخاصة بك

تصور خطة وجباتك الأسبوعية مع عرض التقويم لسهولة الرجوع إليها

مثالي ل: أي شخص يتطلع إلى تبسيط تخطيط الوجبات، أو تتبع نظامه الغذائي، أو توفير الوقت والمال، أو تلبية احتياجات غذائية معينة.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب تخطيط الوجبات المجانية لتوفير الوقت

2. انقر فوق قالب تخطيط قائمة الطعام

احصل على قالب مجاني استخدم قالب تخطيط قوائم الطعام من ClickUp لتخطيط قائمة طعام شهية لمطعمك

يعمل قالب ClickUp لتخطيط قوائم الطعام على تحسين تخطيط الوجبات للمطاعم أو خدمات تقديم الطعام أو الاستخدام الشخصي. يساعدك على تنظيم قوائم الطعام، وتخطيط الغداء والوجبات الأخرى، وإدارة الوصفات، وتتبع المخزون.

يمكنك تبسيط إنشاء قائمة الطعام، وضمان تناسق المنتجات، وتقليل هدر الطعام من خلال تحسين استخدام المكونات. تعاون مع فريقك في أفكار قوائم الطعام، وتتبع تفضيلات العملاء، واضبط قوائم الطعام بسهولة بناءً على التوافر الموسمي أو القيود الغذائية.

ما سيعجبك فيه:

صمم قوائم الطعام الخاصة بك للأسبوع أو الشهر أو أي فترة مرغوبة، مما يضمن لك التنوع والاتساق

استخدم ClickUp Brain لحساب تكلفة كل وصفة لتحسين ميزانيتك وأسعارك

تتبع المكونات والمستلزمات لتقليل الهدر والتأكد من حصولك على كل ما تحتاجه

أنشئ قوائم طعام مخصصة للعطلات أو مناسبات تقديم الطعام أو المناسبات الخاصة الأخرى

🎁 مكافأة:إليك قالب حساب ميزانية الوصفات الذي أنشأناه باستخدام ClickUp Brain في ClickUp Docs:

مثالي ل: المطاعم، وخدمات تقديم الطعام، وشركات توصيل الوجبات، والأفراد الذين يرغبون في تبسيط عملية تخطيط قوائم الطعام.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتخطيط قائمة العشاء

3. قالب تكلفة وصفة ClickUp

احصل على قالب مجاني افتح رؤى مهمة حول تكاليف الوصفات مع قالب تكلفة الوصفات من ClickUp

أتقن فن إعداد ميزانية الطهي مع قالب تكلفة الوصفات من ClickUp! يتيح لك هذا القالب سهل الاستخدام حساب تكلفة إبداعاتك في الطهي. أدخل مكوناتك وكمياتك وتكاليف الوحدة، وسيقوم القالب تلقائيًا بحساب التكلفة الإجمالية للوصفة وتكلفة كل وجبة.

تتبّع أيضاً تقلبات الأسعار، وجرّب مكوّنات مختلفة، واكتشف بدائل فعّالة من حيث التكلفة دون المساس بالنكهة.

ما سيعجبك فيه:

تتبع المواد الغذائية الأساسية في مخزنك وأسعارها لتبسيط عملية حساب تكلفة الوصفات

قم بالتحويل بسهولة بين وحدات القياس المختلفة لحساب التكلفة بدقة

اضبط الوصفات حسب أحجام الوجبات المختلفة وأعد حساب التكاليف تلقائياً

قم بتحليل إنفاقك على المكونات المختلفة وحدد مجالات التوفير

مثالي ل: الطهاة المنزليين، ومدوني الطعام، ومعدّي الوجبات وأي شخص يريد حساب تكاليف الوصفات وإدارة ميزانية طعامه واتخاذ خيارات وجبات مستنيرة.

💡 نصيحة احترافية: حوّل الاستراحات الصغيرة إلى لحظات إنتاجية من خلال معالجة المهام السريعة التي تبقيك منظمًا وفعالاً. جرب هذه الطرق البسيطة للبقاء على رأس قضيتك: كن منظماً مع تطبيق إنتاجي مثل ClickUp

فرز رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها لمسح صندوق الوارد الخاص بك 📩

نظّف مساحة عملك المادية وأزِل الفوضى عنها 🧹

تنظيم الملفات وترتيب سطح مكتب الكمبيوتر 🗂️

قم بتشغيل تحديث النظام للحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك 🔄

4. انقر فوق قائمة مهام بسيطة

احصل على قالب مجاني تحكم في يومك وحقق أهدافك بكل سهولة مع قالب قائمة المهام البسيطة من ClickUp

قالب قائمة المهام البسيطة من ClickUp هو الحل الأمثل لتنظيم المهام وتعزيز الإنتاجية. يوفر هذا القالب المباشر مركزًا مركزيًا لإدارة مهامك، سواء كانت مهماتك الشخصية أو مشاريع العمل أو الأعمال المنزلية. تسمح لك واجهته البديهية وميزاته القابلة للتخصيص بإضافة المهام بسهولة، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم المحرز.

يعمل هذا القالب على تبسيط إدارة المهام، ويقلل من التوتر، ويمكّنك من إنجاز المزيد. قم بتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها، وتعاون مع الآخرين، واستمتع بالرضا عن التحقق من العناصر من قائمتك.

ما سيعجبك فيه:

حدد الأولويات لمهامك للتركيز على ما هو أكثر أهمية

حدد مواعيد نهائية وتلقَّ تذكيرات لضمان الانتهاء في الوقت المناسب

راقب تقدمك وحافظ على حماسك أثناء التحقق من المهام المكتملة

قم بإنشاء حالات مخصصة لتعكس سير عملك وتتبع تقدم المهام

مثالي ل: الأفراد والفرق الذين يرغبون في تنظيم المهام وإدارة وقتهم بفعالية وتحسين الإنتاجية.

📮 ClickUp Insight: 37% من الموظفين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع بنود الإجراءات، ولكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

5. قالب قائمة البقالة الأساسية

احصل على قالب مجاني دوِّن أي شيء في أي مكان باستخدام قالب قائمة ClickUp الأساسية

قالب قائمة ClickUp الأساسية هو طريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت لتنظيم المهام وتبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية. سواء كنت تدير المهام اليومية، أو تتبع مراحل المشروع الرئيسية، أو تحديد أولويات المهام الرئيسية، فإن هذا القالب يوفر تنسيقًا واضحًا ومنظمًا للاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

مصمم لتحقيق المرونة والكفاءة، يتكيف هذا القالب مع سير عملك الفريد. مع الحقول القابلة للتخصيص، ووظيفة السحب والإفلات، والتعاون في الوقت الفعلي، لم يكن البقاء على رأس المهام والتخطيط اليومي أسهل من أي وقت مضى.

ما سيعجبك فيه:

قم بإعدادها وتخصيصها بسرعة لتناسب أي سير عمل، من الاستخدام الشخصي إلى الاستخدام المهني

استخدم التعاون في الوقت الفعلي مع التعليقات وتخصيصات المهام ومشاركة الملفات في مكان واحد

احصل على تنظيم مرن للمهام من خلال الفرز والتصفية والتجميع لرؤية أفضل

قم بتجميع المهام وفرزها وتصفيتها بناءً على المواعيد النهائية أو الأولويات أو الفئات للحفاظ على التركيز والبقاء منظمًا

مثالي لـ: أي شخص بدءًا من مديري المشاريع وفرق العمل إلى العاملين المستقلين والأفراد الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وتعاونية وقابلة للتخصيص لتنظيم المهام وتتبع التقدم المحرز وتعزيز الإنتاجية.

إليكِ ما قالته كاتريونا بارسونز، مديرة شركة Bluelime Bespoke، عن استخدام ClickUp:

نحن نوفر خدمة فاخرة من خدمات تقديم الطعام الخاصة وخدمات الاستقبال والإرشاد والتوجيه، لذلك نحن دائماً في حالة تنقل دائم. من المؤكد أن العمل من الهاتف الذكي واستخدام تطبيق ClickUp كانا أكثر الأشياء المفيدة بالنسبة لي حتى الآن. على سبيل المثال، يمكنني التحقق من المدفوعات المستلمة في حسابنا المصرفي دون الحاجة إلى الانتظار حتى أصل إلى المنزل. وهذا أحد الأمثلة على الأشياء التي أجدها مفيدة للغاية.

نحن نوفر خدمة فاخرة من خدمات تقديم الطعام الخاصة وخدمات الاستقبال والإرشاد والتوجيه، لذلك نحن دائماً في حالة تنقل دائم. من المؤكد أن العمل من الهاتف الذكي واستخدام تطبيق ClickUp كانا أكثر الأشياء المفيدة بالنسبة لي حتى الآن. على سبيل المثال، يمكنني التحقق من المدفوعات المستلمة في حسابنا المصرفي دون الحاجة إلى الانتظار حتى أصل إلى المنزل. وهذا أحد الأمثلة على الأشياء التي أجدها مفيدة للغاية.

6. انقر فوق قالب جرد المطاعم

احصل على قالب مجاني حافظ على المستويات المثلى لمخزون المطعم باستخدام قالب جرد المطاعم ClickUp

يعد الاحتفاظ بالمخزون الصحيح من المواد الخام أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الإفراط في التخزين أو نفاد المخزون إذا كنت تدير مطعمًا. قالب جرد المطاعم من ClickUp هو المفتاح لإدارة المخزون بكفاءة وتقليل هدر الطعام! يتيح لك هذا القالب الشامل تتبع المكونات ومراقبة مستويات المخزون والتنبؤ بالطلب وتحسين قرارات الشراء.

قم بتخصيص القالب بسهولة لتلبية احتياجاتك الفريدة من خلال حقول وعروض قابلة للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية ومراقبة أداء البائعين وإنشاء تقارير مفصلة للحصول على رؤى قيمة حول تدفق المخزون لديك.

ما سيعجبك فيه:

تعرّف على مستويات مخزون المطعم من خلال خمس حالات مخصصة، وهي المؤرشف، وفي المخزون، والعنصر الجديد، ونفاد المخزون، وإعادة الطلب

حدد نقاط إعادة الطلب وتلقي إشعارات عند انخفاض المخزون، مما يضمن لك عدم نفاد المكونات الأساسية

راقب هدر الطعام وحدد مجالات التحسين لتقليل الفاقد وزيادة الربحية إلى الحد الأدنى

حلل تكاليف المكونات وحدد فرص التوفير في عملية الشراء الخاصة بك

مثالي ل: أصحاب المطاعم والمديرين والطهاة الذين يرغبون في تبسيط إدارة المخزون وتقليل هدر الطعام وتحسين قرارات الشراء.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برنامج لإدارة الطلبات

7. قالب تكلفة وصفة مطعم ClickUp للمطعم

احصل على قالب مجاني قدِّر تكلفة المكونات بكفاءة باستخدام قالب تقدير تكلفة وصفة مطعم ClickUp

تخلص من التخمين في تسعير قائمة الطعام لتكون مستعدًا وتزيد من ربحية مطعمك مع قالب ClickUp لتكاليف وصفات المطاعم. تُمكِّنك هذه الأداة الديناميكية من حساب التكلفة الدقيقة لكل طبق، مما يضمن أن تعكس أسعارك نفقات المكونات وهوامش الربح المطلوبة.

بعد اختيارك وإدخال المكونات والكميات وتكاليف الوحدة، يقوم القالب تلقائيًا بحساب التكلفة الإجمالية للوصفة وتكلفة كل وجبة وهوامش الربح المحتملة. بعد ذلك، تتبع تقلبات الأسعار دون عناء، وعدِّل الوصفات وجرِّب استراتيجيات تسعير مختلفة لتحسين قائمة طعامك لتحقيق النجاح.

ما سيعجبك فيه:

أنشئ قاعدة بيانات مركزية لمكوناتك مع التكاليف المرتبطة بها

حدِّد بدقة إنتاجية كل وصفة لحساب التكلفة لكل وجبة وتقليل الهدر

قم بتحليل ربحية عناصر قائمة الطعام الخاصة بك وحدد فرص التحسين

اطبع تقارير ثاقبة عن تكاليف الوصفات وهوامش الربح والأداء العام لقائمة الطعام

مثالي ل: أصحاب المطاعم والطهاة والمديرين الذين يرغبون في حساب تكاليف الوصفات بدقة، وتحسين تسعير قائمة الطعام، وتحسين الربحية.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية: مهارات الحياة العصرية

8. انقر فوق قالب قائمة مهام التخطيط للحفلات

احصل على قالب مجاني استمتع بالتخطيط للحفلات بدون متاعب مع قالب قائمة مهام التخطيط للحفلات من ClickUp

قالب قائمة مهام تخطيط الحفلات ClickUp هو رفيقك المثالي للحفلات! ودِّع التوتر ورحب بالاحتفالات المنظمة مع هذا القالب الشامل الذي يرشدك خلال كل خطوة من خطوات عملية التخطيط للحفلات. يبقيك هذا القالب على رأس كل التفاصيل، بدءًا من إنشاء قوائم الضيوف وإدارة الدعوات إلى تتبع الرد على الدعوات وتنسيق الزينة.

بفضل الحقول والعروض القابلة للتخصيص، يتيح لك قالب ClickUp لتخطيط الحفلات إمكانية التكيف بسهولة مع أي حفلة أو حفلة عيد ميلاد أو تجمع عطلة أو لقاء غير رسمي. قم بتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، والتعاون مع الأصدقاء أو العائلة لضمان إقامة حدث سلس وناجح.

ما سيعجبك فيه:

تتبع نفقات حفلتك وابقَ في حدود ميزانيتك

نظِّم وتواصل مع البائعين، مثل متعهدي تقديم الطعام أو منسقي الأغاني أو المصورين

تصوّر الجدول الزمني للتخطيط لحفلتك لضمان بقاء كل شيء في الموعد المحدد

يمكنك إدارة ومشاركة قائمة ضيوفك وإصداراتها المختلفة بسهولة، وتتبع دعوات الحضور، وإرسال رسائل تذكير

مثالي ل: أي شخص يخطط لحفلة، بدءًا من التجمعات غير الرسمية وحتى المناسبات الكبيرة، ويريد أن يبقى منظمًا ويدير المهام بفعالية ويضمن نجاح الاحتفال.

اطّلع على كيفية تحسين ClickUp للإنتاجية لدى ClickUp لـ Pressed Juice:

9. انقر فوق قالب قائمة مهام الرعاية الذاتية

احصل على قالب مجاني خصص وقتًا لنفسك وسط جدول أعمال مزدحم مع قالب قائمة مهام الرعاية الذاتية من ClickUp

يضع قالب قائمة مهام الرعاية الذاتية من ClickUp قائمة مهام الرعاية الذاتية أولوية لرفاهيتك من خلال إنشاء روتين منظم ومرن في نفس الوقت للرعاية الذاتية. سواءً كان التركيز على الصحة العقلية أو الصحة البدنية أو العادات اليومية البسيطة، فإن هذا القالب يجعل من السهل تتبع الأنشطة المهمة وتعيين التذكيرات وبناء روتين مستدام للرعاية الذاتية. يتيح لك التصميم الواضح والمنظم البقاء على دراية باحتياجاتك دون الشعور بالإرهاق.

يشجع هذا القالب على اتباع نهج متوازن للإنتاجية والرفاهية الشخصية من خلال السماح لك بتحديد أهداف الرعاية الذاتية ومراقبة التقدم المحرز والتعديل حسب الحاجة. قم بتصنيف الأنشطة، وتتبع معدلات الإنجاز، والتفكير في روتينك لبناء عادات أفضل بمرور الوقت. علاوة على ذلك، مع تصميم ClickUp البديهي، تصبح الرعاية الذاتية أكثر تعمدًا وانضباطًا ذاتيًا.

ما سيعجبك فيه:

نظّم أنشطة الرعاية الذاتية حسب النوع، مثل الصحة العقلية أو البدنية أو العاطفية مع فئات مخصصة

راقب المهام المنجزة وقم ببناء عادات أفضل بمرور الوقت من خلال تتبع التقدم المحرز

قم بأتمتة التذكيرات لتبقى متناسقًا ولا تفوّت أي لحظة من لحظات العناية الذاتية

إضفاء الطابع الشخصي على طرق العرض للتبديل بين تنسيق قائمة التحقق أو التقويم أو اللوحة لسهولة التخطيط

مثالي ل: أي شخص يتطلع إلى إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، وبناء عادات صحية، وإنشاء روتين صحي منظم ومرن في نفس الوقت.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي والإنتاجية

10. قالب قائمة البقالة الأسبوعية البسيطة من Canva

عبر Canva

قالب قائمة البقالة الأسبوعية البسيطة من Canva يجعل تخطيط الوجبات والتسوق أمرًا سهلاً من خلال توفير تخطيط نظيف ومنظم لإدراج العناصر الأساسية. صُمم هذا القالب من أجل الوضوح والراحة، حيث يتيح لك هذا القالب تصنيف البقالة وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالأشياء الضرورية وتحسين رحلات التسوق.

تحافظ قائمة البقالة البسيطة وسهلة الاستخدام هذه على تجربة تسوق خالية من التوتر. قم بتخصيص القالب ليناسب احتياجاتك عن طريق إضافة أقسام لمتاجر معينة أو تفضيلاتك الغذائية أو المواد الغذائية الأساسية المنزلية. اطبعها أو استخدمها رقميًا - في كلتا الحالتين، سيكون لديك قائمة منظمة جيدًا تجعل التسوق من البقالة أسرع وأكثر كفاءة.

ما سيعجبك فيه:

صنف البقالة مع فئات مصممة مسبقًا لتجربة تسوق أكثر كفاءة

قم بتخصيص التصميم ليناسب ممرات المتجر والاحتياجات الغذائية والتفضيلات الشخصية وغيرها من الأشياء

اطبعها بسهولة أو استخدمها رقميًا للوصول إليها بمرونة على الورق أو على أي جهاز

استمتع بتصميم نظيف وعصري يحافظ على قائمة البقالة الخاصة بك عملية وجذابة بصريًا

مثالي ل: أي شخص يريد قائمة بقالة بسيطة ومنظمة وقابلة للتخصيص لجعل التسوق أسرع وأسهل وأكثر تنظيماً.

📚 اقرأ أيضًا: كيف تخطط لأسبوعك: دليل لتحقيق إنتاجية أعلى وحالة ذهنية زن

11. قالب قائمة البقالة من فيرتكس 42

عبر Vertex 42

يساعدك قالب قائمة البقالة في جدول البيانات من Vertex42 على تجنب عمليات الشراء الاندفاعية في المتجر (على سبيل المثال، أثناء التنزيلات) من خلال السماح لك بإدراج المنتجات التي تحتاجها بالفعل. صُمم هذا القالب في شكل جدول بيانات، وهو يصنف العناصر، ويتتبع الكميات، ويقوم بتحديث قائمتك ديناميكيًا.

علاوة على ذلك، يمكنك تخصيص أقسام من الأوراق لتناسب عادات التسوق الخاصة بك، وتحديث الكميات في الوقت الفعلي، وحتى حساب التكاليف التقديرية للبقاء في حدود الميزانية.

ما سيعجبك فيه:

فرز العناصر وتصفيتها ديناميكيًا لتتناسب مع مسار تسوقك أو أولوياتك

تتبع الكميات والتكاليف للبقاء في حدود الميزانية وتجنب الإفراط في الإنفاق

قم بتحرير فئات الصفحة لتنظيم البقالة بناءً على ممرات المتجر أو التفضيلات الشخصية

استخدمها رقميًا أو اطبعها للحصول على تجربة تسوق مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

مثالي ل: أي شخص يريد قائمة بقالة منظمة وقائمة بيانات وقابلة للتخصيص لجعل عملية التسوق أكثر كفاءة ومناسبة للميزانية.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتتبع العادات في جداول بيانات جوجل وإكسل وكليك أب

12. قالب قائمة البقالة PPT بواسطة GDoc

عبر GDoc

يُعد قالب قائمة البقالة PPT Grocery List Template من GDoc، المتوافق مع العروض التقديمية من Google Slides وMicrosoft PowerPoint وMacOS Keynote على نظام iOS، خيارًا جيدًا آخر يساعدك في عملية شراء البقالة. فهو يوفر طريقة مرئية ومنظمة لتنظيم احتياجات التسوق الخاصة بك. يوفر تنسيقًا نظيفًا وسهل القراءة، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يفضلون قائمة بقالة جذابة بصريًا.

على عكس جداول البيانات التقليدية أو القوائم النصية، يسمح هذا القالب بالتخصيص باستخدام الرموز والألوان والصور، مما يجعل تخطيط البقالة أكثر جاذبية وجاذبية. بفضل تصميمه البسيط والفعال، يحول هذا القالب قائمة البقالة الخاصة بك إلى أداة تسوق منظمة بشكل جيد.

ما سيعجبك فيه:

تصور قائمتك بالأيقونات والصور والأقسام المرمزة بالألوان لتنظيم أفضل

تناسب تفضيلات التسوق الخاصة بك بسهولة مع ميزات السحب والإفلات

اطبعها أو استخدمها رقميًا للوصول إليها بسهولة على الورق أو الجهاز اللوحي أو الهاتف

قم بالتنظيم بكفاءة من خلال تجميع العناصر في فئات للحصول على تجربة تسوق أكثر سلاسة

مثالي لـ: أي شخص يفضل قائمة بقالة منظمة بصريًا وقابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام لرحلة تسوق أكثر تنظيمًا.

13. قالب قائمة مشتريات البقالة منخفضة الكربوهيدرات من Venngage

عبر Venngage

تم تبسيط عملية التخطيط للوجبات منخفضة الكربوهيدرات مع قالب قائمة البقالة منخفضة الكربوهيدرات من Venngage. يساعدك هذا القالب على البقاء منظمًا وتوفير الوقت والالتزام بأهدافك الغذائية دون التضحية بالتنوع. يتميز بتصميمه البسيط والجذاب بصريًا بأقسام مصنفة للبروتينات والخضروات الطازجة والمواد الغذائية الأساسية والوجبات الخفيفة منخفضة الكربوهيدرات، مما يضمن لك عدم نسيان الضروريات أو الوقوع فريسة للشراء السريع.

مثالية لمحبي الوجبات الجاهزة وعشاق الصحة، كما تتضمن القائمة المرجعية مساحة لأفكار الوجبات الأسبوعية، مما يجعل مواءمة عملية التسوق مع خطة التغذية الخاصة بك أسهل.

ما سيعجبك فيه:

فئات مرمزة بالألوان للتنقل السريع بين مجموعات الطعام

تكامل مع تطبيقات قائمة التسوق الرقمية الشائعة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

استبدلي العناصر عالية الكربوهيدرات ببدائل منخفضة الكربوهيدرات مع اقتراحات الاستبدال المضمنة

يمكنك الوصول إلى قائمتك في أي وقت وفي أي مكان، دون الحاجة إلى الإنترنت

مثالي ل: أخصائيي الحميات الغذائية في نظام كيتو الغذائي، وعشاق إعداد الوجبات، والمدربين الصحيين، والأسر المشغولة التي تهدف إلى تبسيط عملية التخطيط للبقالة منخفضة الكربوهيدرات.

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن يساعدك التركيز على شراء الأطعمة الموجودة على الحواف الخارجية لمحلات البقالة على اتخاذ خيارات صحية أكثر. فغالباً ما توجد الفواكه الطازجة والخضروات والبروتينات وغيرها من المواد سريعة التلف هناك. وهذا ما يُعرف بالتسوق في محيط المتجر.

نظم قائمة البقالة الخاصة بك مع ClickUp

إن وجود قالب قائمة البقالة تحت تصرفك يضمن لك عدم إنفاقك دون داعٍ على المستلزمات التي لديك بالفعل في المنزل أو نسيان المستلزمات الضرورية التي تحتاج إلى شرائها. علاوة على ذلك، يساعدك ذلك على تصنيف مشترياتك والبقاء منظماً وتجنب تجاوز ميزانيتك أثناء الشراء.

ClickUp يجعل عملية التسوق من البقالة سهلة مع قوالب متعددة الاستخدامات ومنظمة وسهلة التنظيم وسهلة الاستخدام تناسب أي نمط تسوق. بغض النظر عن حجم مشترياتك من البقالة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فإن قوالب ClickUp تساعدك على متابعة التسوق وتوفير الوقت وجعل كل رحلة خالية من التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزات إدارة المهام المرنة وميزات التعاون في ClickUp على تخطيط وجباتك وميزانية إنفاقك وحتى تنسيق رحلات التسوق مع أفراد العائلة.

انضم إلى ClickUp اليوم مجانًا لتحميل هذه القوالب وجعل عملية التسوق من البقالة سهلة!