أفضل 10 حلول لإدارة علاقات العملاء الحكومية من أجل خدمات عامة فعالة

تتجه الوكالات الحكومية إلى أداة أحدثت بالفعل ثورة في القطاع الخاص: حلول إدارة علاقات العملاء (CRM).

بالنسبة للهيئات الحكومية، لا يقتصر تطبيق إدارة علاقات العملاء على مواكبة الاتجاهات التكنولوجية فحسب، بل إنه يُحدث تحولاً جذرياً في تعاملها مع المواطنين. ففي نهاية المطاف، لا يختلف تقديم تجارب استثنائية للمواطنين عن تقديم خدمة عملاء متميزة.

إذن، ما هي حلول إدارة علاقات العملاء التي تقدم خدمات عامة فعالة؟ دعونا نستكشف أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء الحكومية التي تُحدث تحولاً في الخدمات العامة.

⏰ ملخص 60 ثانية إذا كنت تبحث عن قائمة سريعة بأفضل أدوات إدارة علاقات العملاء المتاحة، فإليك هذه الأدوات: ClickUp: الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع تعاون سلس بين فرق العمل Salesforce للحكومة: الأفضل لإدارة علاقات العملاء الشاملة مع التخصيص المتقدم GovPilot: الأفضل للحكومات المحلية التي تبحث عن أنظمة تشغيل متقدمة Pipedrive للحكومة: الأفضل لنشر حلول إدارة علاقات العملاء داخل المؤسسة SugarCRM: الأفضل لخدمات المواطنين التي تركز على الأتمتة GovSense: الأفضل لتخطيط الموارد الحكومية القائم على السحابة مايكروسوفت ديناميكس 365 الحكومي: الأفضل لإدارة علاقات العملاء القائمة على البيانات CivicPlus SeeClickFix: أفضل حل لإدارة طلبات المواطنين أوراكل لإدارة علاقات العملاء للقطاع العام: الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء الحكومية والحكومية المحلية تجربة عملاء SAP للقطاع العام: الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي

توفر برمجيات إدارة علاقات العملاء الحكومية للمسؤولين الحكوميين المحليين وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات الأدوات اللازمة لتعزيز تقديم الخدمات وتحسين التواصل وتبسيط العمليات.

كيف تختار نظام إدارة علاقات العملاء؟ إليك العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

مكونات إدارة علاقات العملاء الأساسية: ابحث عن ميزات مصممة خصيصًا للقطاع العام، مثل إدارة الحالات، وبوابات الخدمة الذاتية للمواطنين، وأدوات إعداد التقارير التي تعالج التحديات الفريدة للعمليات الحكومية

إمكانات الأتمتة: يمكن لبرنامج إدارة علاقات العملاء المناسب القابل للتخصيص أتمتة عمليات مثل جدولة المواعيد وتتبع الشكاوى وإدارة المستندات، مما يقلل من أعباء العمل اليدوية ويحسن الدقة

الامتثال للسحابة الحكومية: تأكد من استضافة إدارة علاقات العملاء على منصة سحابية حكومية آمنة لتلبية معايير أمن البيانات والخصوصية المهمة لمؤسسات القطاع العام

قابلية التوسع والتكامل: اختر حلاً يتكامل مع الأنظمة الحالية، مثل البرامج المالية أو برامج إدارة الأصول، ويتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لمؤسستك

خبرة البائعين: في مجال خدمات إدارة علاقات العملاء، اختر مزودًا يتمتع بسجل حافل في القطاع العام لضمان الحصول على دعم مخصص وتحديثات مستمرة

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باستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء المناسبة، يمكن للوكالات الحكومية تحويل تفاعلات المواطنين وتبسيط العمليات بشكل لم يسبق له مثيل.

من عمليات التكامل الذكية لإدارة علاقات العملاء الذكية إلى الأتمتة السلسة، إليك أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء الحكومية لمساعدتك على القيادة بكفاءة وابتكار:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة علاقات العملاء القابلة للتخصيص مع تعاون سلس بين فريق العمل)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

حافظ على الشفافية في عمليات الخدمة العامة مع برنامج ClickUp CRM لإدارة المشاريع CRM، وطرق العرض المرنة

باستخدام برنامج ClickUp لإدارة مشروعات إدارة علاقات العملاء CRM، يمكنك إنشاء وتخصيص مهام سير العمل التي تناسب احتياجات إدارتك بسلاسة. من خلال استخدام هذه الميزات، يمكن للجهات الحكومية تعزيز الشفافية وتحسين مشاركة المواطنين وتقديم الخدمات العامة بشكل أكثر فعالية.

من خلال أكثر من 10 طرق عرض ClickUp المرنة للغاية، بما في ذلك طريقة عرض القائمة، ولوحة كانبان، وطريقة عرض الجدول، يمكنك تنظيم وتتبع طلبات الخدمة العامة وتفاعلات المواطنين وحالات المشاريع.

استخدم ClickUp Custom Fields لإدارة بيانات المواطنين، وفئات الخدمات، وحالات الحالات، مما يضمن سهولة الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة.

اجعل التواصل مع المواطنين مركزيًا من خلال دمج رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً في ClickUp. يمكنك تتبع الاتصالات بسرعة، والتعاون في البرامج العامة، وإرسال تحديثات المشاريع، وإشراك أصحاب المصلحة دون عناء - كل ذلك من مركز واحد.

تتبع التقدم الذي يحرزه فريقك وأزل العوائق من خلال لوحات معلومات ClickUp

تمكّن لوحات معلومات ClickUp Dashboards الجهات الحكومية من جعل جميع بيانات المواطنين والخدمات مركزية. راقب المقاييس الرئيسية مثل أوقات الاستجابة للخدمة، ورضا المواطنين، ومعدلات حل القضايا.

يضمن هذا النهج المبسّط حصول الفرق على إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات المهمة، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وتقديم خدمات عامة مخصصة وفعالة.

اجعل التواصل أسرع وتعاون دون عناء في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

تبسيط العمليات وتعزيز التعاون مع مركز مركزي مصمم خصيصاً للجهات الحكومية. قل وداعاً للمهام المبعثرة - قم بتعيين المسؤوليات، ومشاركة المستندات، والتواصل بسلاسة في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat، مما يضمن بقاء فريقك متناسقاً ومنتجاً.

لا مزيد من التنقل بين تطبيقات متعددة! تتكامل ClickUp مع الأدوات المستخدمة على نطاق واسع، وتدمج جميع مهام سير العمل في مكان واحد.

حافظ على تنظيم قائمة مهامك مع مهام ClickUp Tasks

قم بإدارة مهام سير العمل بكفاءة باستخدام مهام ClickUp Tasks القابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات الفريدة للجهات الحكومية. قم بتعيين المسؤوليات، وتحديد الأولويات، ومراقبة التقدم المحرز لضمان معالجة كل جانب من جوانب خدمة المواطنين وإدارة علاقات العملاء بشكل سريع وفعال.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات وتأخر التنفيذ. وسواء بإرسال ملاحظات المتابعة أو استخدام جداول البيانات، غالبًا ما تكون العملية مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقًا.

هل تبحث عن السبق؟ يوفر ClickUp مجموعة من النماذج المصممة خصيصًا لـ عمليات إدارة علاقات العملاء في القطاع العام. تعمل هذه الأدوات الجاهزة للاستخدام على تبسيط سير العمل، وتسهيل العمليات، وتوفير الوقت الثمين، مما يتيح لفريقك التركيز على تقديم خدمات عامة استثنائية.

احصل على نموذج مجاني تعظيم العلاقات مع العملاء باستخدام قالب ClickUp CRM

يمكن أن يعمل نموذج ClickUp CRM على تحسين مشاركة المواطنين وتقديم الخدمات من خلال تتبع الحالات والاستفسارات والفرص من خلال خطوط أنابيب مبسطة للجهات الحكومية. قم بتركيز معلومات الاتصال في قاعدة بيانات واحدة وحدد أولويات المهام بناءً على درجة الاستعجال أو مرحلة المشروع من أجل إدارة أكثر كفاءة.

💡 نصيحة احترافية: استفد من أتمتة ClickUp لتبسيط سير العمل وتقليل الجهد اليدوي في العمليات الحكومية. على سبيل المثال، إذا كنت تدير خط سير حالة أو مشروع، قم بإعداد أتمتة لنقل مهمة تلقائيًا إلى عمود "المراجعة" عندما تتغير حالتها إلى "تم تقديمها للموافقة". احفظ الأتمتة ودع الأتمتة تتعامل مع المهام المتكررة بسلاسة في الخلفية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على تقديم خدمات عامة مؤثرة.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتبسيط عمليات الاستلام باستخدام نماذج ClickUp ذات العلامات التجارية المخصصة والمدعومة بالمنطق الشرطي، وإنشاء المهام تلقائيًا من البيانات المُرسلة

حماية البيانات الحكومية الحساسة من خلال تدابير قوية مثل تشفير البيانات، وعناصر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، والتخزين السحابي الآمن

محور مركزي لإدارة علاقات العملاء الحكومية من خلال دمج جميع المعلومات الأساسية - السياسات، وسجلات الحالات، وتفاعلات المواطنين، وسير العمل - في منصة واحدة يسهل الوصول إليها

قم بتوسيع نطاق ClickUp ليناسب احتياجات البلديات الصغيرة أو الوكالات الفيدرالية الكبيرة، مع الحفاظ على الأداء والأمان الاستثنائيين

قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم حاداً بسبب قدراته الواسعة

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

قبل ClickUp، كانت فرق العمل تعمل على منصات منفصلة، مما أدى إلى خلق صوامع عمل جعلت من الصعب التواصل بشأن تحديثات المهام والتقدم المحرز بفعالية. أما بالنسبة لإعداد تقارير البيانات، فقد كافح قادتنا للعثور على تقارير دقيقة يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات عمل قوية لمؤسستنا. وكان الجزء الأكثر إحباطاً هو أننا كنا نهدر جهود العمل المكررة بسبب عدم وجود رؤية للمشروع عبر الفرق.

قبل ClickUp، كانت فرق العمل تعمل على منصات منفصلة، مما أدى إلى خلق صوامع عمل جعلت من الصعب التواصل بشأن تحديثات المهام والتقدم المحرز بفعالية. أما بالنسبة لإعداد تقارير البيانات، فقد كافح قادتنا للعثور على تقارير دقيقة يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات عمل قوية لمؤسستنا. وكان الجزء الأكثر إحباطاً هو أننا كنا نهدر جهود العمل المكررة بسبب عدم وجود رؤية للمشروع عبر الفرق.

2. Salesforce للحكومة (الأفضل لإدارة علاقات العملاء الشاملة مع التخصيص المتقدم)

عبر Salesforce

تتبنى الجهات الحكومية إدارة علاقات العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديث العمليات وتقليل التكاليف وتحسين الخدمة. باستخدام Salesforce للحكومة، يمكنهم تبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وتقديم حلول مبتكرة.

تعمل هذه المنصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على مركزية البيانات بشكل آمن في السحابة وتتيح التطوير السريع للحلول المخصصة باستخدام نهج منخفض الكود، كل ذلك مع ضمان الامتثال والشفافية.

أفضل ميزات Salesforce للحكومة

استفد من التقارير والتحليلات سهلة الاستخدام لمنح الموظفين رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ القرارات

استخدم منصة التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية لابتكار أسرع وحلول مصممة خصيصاً

استفد من خفض التكاليف من خلال تحويل عبء القضايا إلى الخدمة الذاتية والقنوات الرقمية

قيود سحابة مبيعات Salesforce Salesforce Sales Cloud

يمكن أن تكون المنصة معقدة، وتتطلب وقتاً للتعلم والاستخدام الكامل

تسعير سحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud

باقة المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الجناح الاحترافي: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

جناح المؤسسات: 165 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

غير محدود: 330 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 18,500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Salesforce Sales Cloud

أحب أن تكون جميع معلومات عملائي في متناول يدي. لم تكن القدرة على إعداد موظفين جدد، ومراجعة الحالات، وتحديث معلومات الاتصال بعملائنا، وإنشاء المهام، وإجراء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق بهذه السهولة من قبل! يعجبني مدى سهولة ربط أخطاء JIRA بالحالات بالإضافة إلى ربط نظام الهاتف الخاص بنا بفريق المبيعات. نحن نستخدم Salesforce كل يوم داخل شركتنا.

أحب أن تكون جميع معلومات عملائي في متناول يدي. لم تكن القدرة على إعداد موظفين جدد، ومراجعة الحالات، وتحديث معلومات الاتصال بعملائنا، وإنشاء المهام، وإجراء المكالمات الهاتفية داخل التطبيق بهذه السهولة من قبل! يعجبني مدى سهولة ربط أخطاء JIRA بالحالات بالإضافة إلى ربط نظام الهاتف الخاص بنا بفريق المبيعات. نحن نستخدم Salesforce كل يوم داخل شركتنا.

3. GovPilot (الأفضل للحكومات المحلية التي تبحث عن نظام تشغيل متقدم)

عبر GovPilot

يُعد GovPilot نظام تشغيل قوي للحكومات المحلية. فهو يقدم أكثر من 125 حلاً لمساعدة الإدارات البلدية وإدارات المقاطعات على أتمتة العمليات، وإدارة البيانات رقمياً، وإشراك المواطنين من خلال السحابة.

تعمل برمجيات الإدارة الحكومية على تبسيط عرض البيانات وإعداد التقارير، مما يتيح للمسؤولين توفير الوقت، وإنشاء التقارير بنقرة واحدة، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع.

أفضل ميزات GovPilot

تخلص من أوجه القصور، وقلل من الأعمال الورقية، وعزز الاستجابة لاحتياجات المجتمع من خلال تبسيط سير العمل وتحسين إمكانية الوصول

إشراك المواطنين عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسمح للمقيمين بالإبلاغ عن المخاوف وتقديم الملاحظات بسرعة

قم بإجراء عمليات التفتيش من خلال الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية لمزيد من المرونة والكفاءة في العمل الميداني

قيود GovPilot

أدوات الذكاء الاصطناعي متوفرة فقط في المستويات الأعلى

تسعير GovPilot

أساسي : التسعير المخصص

محترف : التسعير المخصص

المؤسسات : التسعير المخصص

غير محدود: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات GovPilot

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

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4. Pipedrive للحكومة (الأفضل لنشر حل إدارة علاقات العملاء داخل المؤسسة)

عبر Pipedrive للحكومة

إذا كنت ترغب في تبسيط العمليات وتعزيز المشاركة مع المواطنين وأصحاب المصلحة والشركاء، فقد يكون Pipedrive للحكومة خياراً مثالياً.

فهو يساعد على استبدال الأنظمة القديمة بالأتمتة وسير العمل المتكامل، مما يسمح للفرق الحكومية بإدارة الحالات وتأمين العقود وتحسين الإنتاجية مع ضمان أمن البيانات والامتثال.

أفضل ميزات Pipedrive للحكومة

تنظيم الرؤى من مختلف القنوات، مما يتيح فهماً واضحاً لاحتياجات المواطنين وأنشطتهم

قلل المهام الإدارية ووفر الوقت مع ميزات الاتصال المدمجة والجدولة السهلة

إنشاء خطوط أنابيب مرئية لإدارة الحالات لتحديد الاختناقات ومراقبة تقدم الحالة بكفاءة

قيود Pipedrive للقيود الحكومية

الافتقار إلى التخصيص والحد الأدنى من التكامل مع الأدوات الشائعة الأخرى

تسعير Pipedrive للحكومة

أساسي: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

متقدم: 34 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

احترافي: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القوة: 74 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive للحكومة

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive للحكومة

ما أكثر ما يعجبك في Pipedrive؟ أحب سهولة استخدام المنصة. فأنا قادر على إدخال العملاء المحتملين بسهولة ومراقبة تقدمهم. تعمل رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها لي كل يوم بمثابة تذكير بمن أحتاج إلى التحدث إليه في ذلك اليوم. مراجعة تم جمعها واستضافتها على G2. com.

ما أكثر ما يعجبك في Pipedrive؟ أحب سهولة استخدام المنصة. فأنا قادر على إدخال العملاء المحتملين بسهولة ومراقبة تقدمهم. تعمل رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها لي كل يوم بمثابة تذكير بمن أحتاج إلى التحدث إليه في ذلك اليوم. مراجعة تم جمعها واستضافتها على G2. com.

5. SugarCRM للقطاع العام (الأفضل لخدمات المواطنين التي تركز على الأتمتة)

عبر SugarCRM

يوفر SugarCRM منصة مرنة مصممة خصيصًا للقطاع العام، مما يوفر مستوى جديدًا من الأتمتة والتخصيص للعمليات الحكومية.

صُمم SugarCRM خصيصًا لتعزيز الكفاءة وتسهيل عمليات الخدمة العامة، حيث يعمل SugarCRM على تبسيط مهام مثل إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، وإدارة الحالات، والتواصل، مع ضمان الحماية الصارمة للبيانات والامتثال.

أفضل ميزات SugarCRM

استفد من النظام الأساسي المدعوم من AWS لتوفير بيئة آمنة وقابلة للتطوير للعمليات الحكومية

دمج فرق العمل التي تتعامل مع العملاء وفرق العمل في المكاتب الخلفية من خلال أتمتة العمليات التجارية المتباينة سابقاً

الانتقال من الأنظمة القديمة إلى نظام إدارة علاقات العملاء المتطور، مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف على المدى الطويل

قيود SugarCRM

قد يتطلب الإعداد الأولي بعض الوقت للتخصيص الكامل والتكامل مع تدفقات العمل الحالية، مما قد يؤدي إلى تأخير الاعتماد الفوري

تسعير SugarCRM

الأساسيات: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

معياري: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

متقدم: 85 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الممتاز: 135 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SugarCRM

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 3. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن SugarCRM

يعجبني مدى سهولة العثور على المعلومات التي أبحث عنها من المشاريع والعملاء المحتملين وجهات الاتصال.

يعجبني مدى سهولة العثور على المعلومات التي أبحث عنها من المشاريع والعملاء المحتملين وجهات الاتصال.

6. GovSense (الأفضل لتخطيط الموارد الحكومية القائم على السحابة)

عبر GovSense

سواءً كانت إدارة الشؤون المالية، أو تبسيط عمليات التفتيش، أو التعامل مع التصاريح، فإن برنامج GovSense يوفر برنامجاً مرناً وسهل الاستخدام يتكيف مع احتياجات سلطتك القضائية.

بفضل عملية التنفيذ الفعّالة التي تستغرق أسابيع - وليس سنوات - يضمن لك نظام GovSense أن يتمكن فريقك من تقديم خدمة عامة استثنائية دون انتظار.

أفضل ميزات GovSense

صمم وحدات إدارة علاقات العملاء الحكومية (GRP) خصيصًا للمالية، والميزانية، وفواتير المرافق، وكشوف المرتبات، وإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير

جعل منصة البيانات مركزية، مما يضمن الحصول على نسخة واحدة من الحقيقة في جميع الإدارات

استفد من البنية الأساسية السحابية الحقيقية مع تعدد الإيجارات لتقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات

قيود GovSense

عدم تكامل الأتمتة والذكاء الاصطناعي

تسعير GovSense

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات GovSense

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ أنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة هي الخيار المفضل لـ 87% من الشركات التي تستخدم حلول إدارة علاقات العملاء.

7. Microsoft Dynamics 365 Government (الأفضل لإدارة علاقات العملاء القائمة على البيانات)

عبر Microsoft Dynamics 365 Government

يُعد Microsoft Dynamics 365 Government حلاً شاملاً مصمماً لتوحيد بيانات الوكالة، وتقديم رؤى تنبؤية، وتعزيز نجاح المهام.

يتيح الجمع بين قوة الجيل التالي من تطبيقات إدارة علاقات العملاء وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات من الجيل التالي مع أدوات مثل Power BI وPower Apps وPower Automate للوكالات الحكومية تبسيط العمليات وتحسين عملية اتخاذ القرار وتلبية معايير الامتثال والأمان.

أفضل ميزات Microsoft Dynamics 365 Government

استفد من التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاكتساب ذكاء قابل للتنفيذ للمهام الحرجة

استخدم تكامل Power BI لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتوفير رؤى سهلة الاستخدام لأصحاب المصلحة على جميع المستويات

تمكين الموظفين من ابتكار حلول مصممة خصيصاً لمواجهة التحديات الحكومية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالترميز

القيود الحكومية لـ Microsoft Dynamics 365

عدم التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة

تسعير Microsoft Dynamics 365 الحكومي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Microsoft Dynamics 365 Government

G2: 4. 0/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

8. CivicPlus SeeClickFix (الأفضل لحلول إدارة طلبات المواطنين)

عبر CivicPlus

يعمل برنامج CivicPlus SeeClickFix على سد الفجوة بين السكان والحكومات المحلية، مما يساعد على بناء مجتمعات أكثر أماناً ونظافة وتواصلاً. فهو يُمكِّن السكان من الإبلاغ عن المشاكل، وطلب الإصلاحات، وتقديم الملاحظات، والتواصل مع القادة المحليين.

سواء تم استخدام SeeClickFix كأداة مستقلة أو مدمجة مع حلول تقنية حكومية أخرى، فهو يساعد الحكومات المحلية على تحسين الاستجابة والتواصل والكفاءة التشغيلية.

أفضل ميزات CivicPlus SeeClickFix

قم بتوجيه طلبات الخدمة تلقائياً إلى الفريق المناسب بناءً على الموقع والفئة لاتخاذ إجراءات سريعة

الكشف عن الطلبات المكررة ومنع تكرارها قبل تقديمها لتقليل الجهود المكررة

أبقِ المقيمين على اطلاع دائم بإشعارات الحالة أو اجمع المزيد من التفاصيل من خلال أسئلة المتابعة

قيود CivicPlus SeeClickFix

لا يحتوي على ميزات إدارة علاقات العملاء الأخرى التي تجعله حلاً شاملاً

تسعير CivicPlus SeeClickFix

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات CivicPlus SeeClickFix

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن CivicPlus SeeClickFix

بمجرد تشغيل كل شيء، كان (ولا يزال) سهل الاستخدام للغاية. إنه قابل للتخصيص للغاية ويظل مرنًا للغاية في مواجهة الظروف المتغيرة. على الرغم من أن مؤسستي لا تزال في المراحل الأولى من استخدام SeeClickFix، إلا أنني أعتقد أنه شيء له القدرة على الاستمرار بشكل لا يصدق؛ أعتقد أنه يمكن أن ينمو حقًا مع مدينتنا.

بمجرد تشغيل كل شيء، كان (ولا يزال) سهل الاستخدام للغاية. إنه قابل للتخصيص للغاية ويظل مرنًا للغاية في مواجهة الظروف المتغيرة. على الرغم من أن مؤسستي لا تزال في المراحل الأولى من استخدام SeeClickFix، إلا أنني أعتقد أنه شيء له القدرة على الاستمرار بشكل لا يصدق؛ أعتقد أنه يمكن أن ينمو حقًا مع مدينتنا.

9. Oracle Public Sector Public Sector CRM (الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء الحكومية والحكومية المحلية)

عبر أوراكل لإدارة علاقات العملاء للقطاع العام

تساعد Oracle لإدارة علاقات العملاء للقطاع العام الحكومات على بناء الثقة، وتحسين الكفاءة، وتقديم خدمات تتمحور حول المواطن من خلال حلول سحابية مبتكرة.

من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في الوقت الفعلي، تُمكِّن Oracle الوكالات من مواجهة التحديات المعقدة مثل التشرد والاحتيال والسلامة العامة مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وثقة المجتمع.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء للقطاع العام من Oracle للقطاع العام

تسهيل التفاعلات الفورية بين المواطنين والموظفين الحكوميين، بدعم من الأجهزة الذكية وأجهزة الاستشعار والتكنولوجيا القابلة للارتداء لتقديم الخدمات الاستباقية

استخدم تدفقات البيانات الرقمية في الوقت الفعلي لتوقع احتياجات المجتمع ومعالجتها بفعالية

استفد من ميزات الأمان المتقدمة التي تعمل على أتمتة إدارة النظام، وتقليل الأخطاء البشرية، وضمان الامتثال

قيود إدارة علاقات العملاء للقطاع العام من Oracle للقطاع العام

عدم وجود ميزات إدارة المشاريع مع إدارة علاقات العملاء

أسعار Oracle لإدارة علاقات العملاء للقطاع العام

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء للقطاع العام من Oracle للقطاع العام

G2: 3. 7/5 (أكثر من 90 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

10. تجربة عملاء SAP للقطاع العام (الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي)

عبر SAP

من خلال الاستفادة من حلول الحوسبة السحابية الحكومية الشاملة، تتيح تجربة عملاء SAP للقطاع العام للوكالات تحسين الموارد، وتحسين الإدارة المالية، وضمان كفاءة العمليات.

تساعد أدوات SAP الجاهزة للتشغيل الحكومات على التكيف بسرعة مع الاحتياجات المتغيرة، مما يضمن قيمة أفضل للمواطنين مع تقليل التكاليف.

أفضل ميزات تجربة عملاء SAP للقطاع العام

أتمتة تدفقات عمل الخزانة لإدارة النقد ورأس المال العامل والمخاطر المالية بكفاءة، وتعزيز المساءلة المالية

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول عمليات القطاع العام لإدارة العمليات وتحسينها بشكل استباقي لتحقيق مزيد من الشفافية وكفاءة الخدمات

استخدم إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، والتحليلات التنبؤية للحفاظ على الأصول الحكومية وتحسين أدائها، مما يضمن تقديم خدمات مجتمعية موثوقة

تجربة عملاء SAP لقيود القطاع العام

نقص الميزات التي تركز على إدارة علاقات العملاء المدمجة مع أداة إدارة المشروعات

تجربة عملاء SAP لتسعير القطاع العام

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تجربة عملاء SAP للقطاع العام

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

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اختر إدارة علاقات العملاء الحكومية المناسبة للخدمة العامة

يُعد اختيار إدارة علاقات العملاء المناسبة لخدماتك الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يحول طريقة خدمتك لمجتمعك ويحقق أهداف المهمة.

تقدم حلول إدارة علاقات العملاء العشرة التي استكشفناها ميزات فريدة وطرقًا مبتكرة لتحديث الخدمات العامة، بدءًا من إدارة طلبات المواطنين إلى تبسيط سير العمل الداخلي.

إذا كنت تبحث عن حل يتخطى إدارة علاقات العملاء ويتعامل مع كل أعمالك، فإن ClickUp هو منصتك المفضلة.

لا يقتصر الأمر على إدارة علاقات العملاء فحسب، بل إن ميزات إدارة المشاريع القوية وأتمتة سير العمل والإنتاجية التي يتميز بها تجعله مثاليًا للجهات الحكومية وأتمتة العمليات التجارية.

فلماذا الانتظار لتبسيط عملك والارتقاء بخدماتك العامة؟ 🚀

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