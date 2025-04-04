أفضل 11 بديلاً لبدائل Notta للنسخ الدقيق للملاحظات

إن فقدان التركيز أثناء الاجتماعات الطويلة أمر سهل، ولكن تدوين الملاحظات يساعدك على اللحاق بالاجتماعات. ما هي المشكلة؟ النسخ اليدوي بطيء، وبصراحة، ممل. وهنا يأتي دور أدوات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Notta التي تحاول تسهيل الأمور.

ولكن إليك الأمر - واجهة تطبيق Notta ليست الأكثر سهولة، وإذا لم تكن الإنجليزية هي لغتك الأولى، فقد تكون نسخه غير دقيقة. كما أنه يواجه صعوبة في تحديد هوية المتحدث، مما يجعل من الصعب متابعة المحادثات في الاجتماعات متعددة المتحدثين.

إذا كنت تبحث عن بديل ل Notta أو حتى عن برنامج تفريغ الملاحظات بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر لك تفريغًا أكثر دقة وسهولة في الاستخدام وميزات متقدمة، فأنت في المكان المناسب.

بعد أسبوع من الاختبار (والكثير من القهوة)، قمنا بتجميع أفضل 11 بديلاً ل Notta - مع تحليل ميزاتها الرئيسية وعيوبها وأسعارها لمساعدتك في العثور على أداة النسخ المثالية للذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك.

لنبدأ العمل!

⏰ ملخص 60 ثانية : الأفضل لإدارة سير العمل والنسخ في مكان واحد ClickUpالأفضل لإدارة سير العمل والنسخ في مكان واحد Descript: الأفضل لتحرير المحتوى الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Fireflies. اي: الأفضل للكشف التلقائي عن الموضوعات أوتر اي: الأفضل للتعرف على اللغة المخصصة الزميل: الأفضل لتحويل النصوص إلى سير عمل منظم Sonix: الأفضل للنسخ متعدد اللغات التعديل: الأفضل لإنشاء نصوص مدققة من قبل البشر ترينت: الأفضل للمؤسسات الإعلامية الكبيرة أفوما: الأفضل لذكاء محادثة المبيعات Fathom: الأفضل للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الفردية Tl;dv: الأفضل لإنشاء مقتطفات الاجتماعات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Notta؟

إذا كان بديل Notta الذي اخترته لا يحقق كل ما تريد، فسوف ينتهي بك الأمر إلى المربع الأول. ولتوفير المتاعب عليك، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في أداة فعالة للنسخ بالذكاء الاصطناعي:

التفريغ الدقيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي: اختر أحد بدائل Notta التي تتميز بالنسخ التلقائي الدقيق والميزات المتقدمة مثل تحديد هوية المتحدث، واكتشاف المشاعر، وتحليل المشاعر للحصول على رؤى أعمق

الأمان: اختر أداة ذات تشفير شامل ومتوافقة مع معايير الصناعة مثل SOC 2 واللائحة العامة لحماية البيانات، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال التمويل أو الرعاية الصحية

التعاون في الوقت الحقيقي: ابحث عن برنامج للنسخ يدعم مساحات العمل المشتركة، وأذونات الفريق، والتحرير في الوقت الحقيقي لتعزيز الإنتاجية

الترجمات المصاحبة وترجمة اللغات: اختر خيارًا يُنشئ ترجمات ويترجم مقاطع الفيديو لمساعدتك في الوصول إلى جمهور عالمي

الفعالية من حيث التكلفة: ابحث عن أداة للنسخ بالذكاء الاصطناعي مع خطط تسعير مرنة تتناسب مع عملك دون إجهاد ميزانيتك

تكامل متعدد: اختر برنامجًا يتصل مع أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والتواصل الموجودة لديك لسير عمل سلس

إمكانيات غير متصلة بالإنترنت: اختر أحد منافسي Notta الذي يعمل بدون اتصال بالإنترنت، مما يتيح لك نسخ ملفات الصوت والفيديو في أي وقت وفي أي مكان

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة أكثر من 4 مرات ، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام تطبيق واحد فائق يقوم بكل شيء؟ تطبيق ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل، فهو يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل 11 بديلاً لبدائل Notta لعام 2025

هل تعرف ما تحتاج إليه؟ دعنا نستكشف أفضل 11 بديلاً لـ Notta لعام 2025:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير العمل والنسخ في مكان واحد)

ركِّز على اجتماعاتك بينما يقوم ClickUp AI Notetaker بتدوين كل شيء نيابةً عنك

يأتي على رأس القائمة ClickUp - تطبيق كل شيء للعمل الذي يحافظ على تنظيم اجتماعاتك ومستنداتك ومهامك ومشاريعك بدقة في منصة واحدة.

مُدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ClickUp AI Notetaker هو جوهرة التاج في مجموعة إنتاجية الاجتماعات. وتجمع هذه الميزة بين التسجيل والنسخ والتلخيص في عملية واحدة مبسطة - حتى تتمكن من الاستمرار في العمل أثناء عملها في الخلفية.

ما عليك سوى تشغيله، وسيقوم تلقائيًا بإنشاء نصوص قابلة للبحث، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية التي تم تدوينها، والمساعدة في إنشاء المهام مباشرةً من ملاحظات الاجتماع. لا مزيد من التدافع لتدوين الأشياء أو نسيان عناصر العمل - فقط ملاحظات واضحة ومنظمة بعد كل اجتماع.

ثم اترك الأمر بعد ذلك ل ClickUp Brain، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة، للوصول إلى النقاط الرئيسية وقوائم المهام وتحديثات التقدم التلقائية مع مطالبات نصية بسيطة.

لخص ملاحظات اجتماعك في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

بعد ذلك، ما عليك سوى تنظيم جميع البيانات المتعلقة بالاجتماعات وإدارتها باستخدام ClickUp Meetings. تتعامل مجموعة الأدوات هذه مع كل شيء بدءًا من تحرير النص المنسق إلى إنشاء قائمة المراجعة لمساعدتك على البقاء على رأس جدول أعمالك.

اكتب قائمة بجميع مهامك وأفكارك المهمة على ClickUp Notepad

هل لديك نسخة طويلة أو ملخص اجتماع مفصل؟ يمكنك إسقاطه مباشرة في ClickUp Docs والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. هل تحتاج إلى مكان للأفكار السريعة وقوائم المهام بدلاً من ذلك؟ يمنحك ClickUp Notepad مساحة بسيطة وخالية من الفوضى للحفاظ على تنظيم كل شيء.

احصل على قالب مجاني قم بتلخيص مناقشاتك وقراراتك بشكل منظم باستخدام قالب محضر الاجتماع

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟ اطّلع على مكتبة ClickUp التي تحتوي على قوالب قابلة للتخصيص للحفاظ على تنظيم اجتماعاتك وسيرها بسلاسة.

على سبيل المثال، قالب محاضر اجتماعات ClickUp يأتي مع أقسام مدمجة لجداول الأعمال والنتائج الرئيسية والمهام المعينة والمتابعة - حتى تتمكن بسهولة من تتبع المناقشات والقرارات وعناصر الإجراءات في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

التقط النسخ والملخصات في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات

تحويل ملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى مهام قابلة للتتبع

ترجمة المحتوى إلى أكثر من 10 لغات، بما في ذلك الصينية والعربية

قم بأتمتة عمليات الوقوف وتخصيصات المهام والمواعيد النهائية والأولويات باستخدام أتمتة ClickUp

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق للأعمال مثل Loom وZendesk وغير ذلك الكثير

الوصول إلى قوالب إدارة الاجتماعات، مثل قالب ClickUp Meeting Notes، لإدارة ملاحظاتك وملخصاتك

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

العمل: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي باقة مدفوعة بأسعار منخفضة تصل إلى 6 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: النسخ ليس الشيء الوحيد الذي يتقنه ClickUp Brain. من إنشاء قواعد أتمتة مخصصة إلى إنشاء تقارير شخصية، إليك بعض الأدوات التي يمكن للذكاء الاصطناعي في ClickUp القيام بها كمساعد دائم في العمل.

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

يعجبني حقًا أنه تطبيق لتدوين الملاحظات وتطبيق لإدارة المشاريع في مكان واحد. فالميزات والتهيئة تجعل من السهل البقاء على رأس العديد من المشاريع بالإضافة إلى عرض لوحات المعلومات لجميع المهام.

يعجبني حقًا أنه تطبيق لتدوين الملاحظات وتطبيق لإدارة المشاريع في مكان واحد. فالميزات والتهيئة تجعل من السهل البقاء على رأس العديد من المشاريع بالإضافة إلى عرض لوحات المعلومات لجميع المهام.

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2. ديسكريبت (الأفضل لتحرير المحتوى الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر ديسكريبت

يستخدم العديد من محرري البودكاست، ومحرري الفيديو، وفرق العمل عن بُعد برنامج Descript لميزات التحرير الذكي من الدرجة الأولى.

تتجاوز المنصة مجرد النسخ البسيط من خلال السماح لك بتحرير ملفات الصوت والفيديو عن طريق تغيير النص في النص.

على سبيل المثال، باستخدام ميزة Overdub، يمكنك إنشاء نسخة واقعية من صوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدام أصوات المخزون لإصلاح الأخطاء - فقط اكتب النص الصحيح، وسيقوم Descript بإنشاء صوت طبيعي الصوت لمطابقته.

علاوةً على ذلك، يأتي Descript أيضًا مزودًا بخاصية تجديد الصوت بالذكاء الاصطناعي، وإزالة ضوضاء الخلفية، وتحديد هوية المتحدث - كل ذلك ضمن منصة تعاونية سهلة الاستخدام.

وصف أفضل الميزات

احصل على نصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 95% بأكثر من 25 لغة

تحرير الملفات الصوتية المعقدة وإصلاح التسجيلات عن طريق تغيير النص في النص

استنساخ الأصوات وإعادة توليد الصوت دون إعادة التسجيل

إزالة كلمات الحشو والتوقفات المحرجة والضوضاء في الخلفية تلقائيًا

تصدير النسخ إلى تنسيقات مثل SRT وVTT وPDF

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة خارجية عبر Zapier

وصف القيود

لديه منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

وصف التسعير

خطة الهواة: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المنشئ: 39 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

خطة العمل: 70 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

وصف التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5. 0 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 8/5. 0 (أكثر من 170 تقييمًا)

👀 هل كنت تعلم؟ كان النسخ موجودًا منذ آلاف السنين - قبل أن يتولى الذكاء الاصطناعي هذه المهمة بفترة طويلة! يعود تاريخ أول من عرفوا النسّاخ أو الكتبة إلى 3400 سنة قبل الميلاد في مصر القديمة. فقد سجلوا كل شيء يدويًا ولعبوا دورًا رئيسيًا في التوثيق لعدة قرون، حتى غيرت المطبعة اللعبة في القرن الرابع عشر الميلادي.

3. Fireflies. ai (الأفضل للكشف التلقائي عن المواضيع)

بالإضافة إلى إنشاء ملاحظات مفصلة وقابلة للبحث، يساعد Fireflies. ai المحترفين من خلال تتبع نقاط المناقشة الرئيسية ووضع علامات عليها تلقائيًا أثناء النسخ.

يمكنه فهم المصطلحات الخاصة بالمجال بدقة وتنظيم المحادثات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، أثناء اجتماع منتج، قد يضع علامات على أقسام مثل "الميزانية" و"الجدول الزمني" و"الميزات"، بحيث يمكنك العثور بسرعة على ما تحتاج إليه دون البحث في النص بأكمله.

أفضل ميزات برنامج Fireflies

تفريغ الاجتماعات بدقة 90% بأكثر من 30 لغة

إضافة تعليقات وتعقيبات على أجزاء محددة من النص

مشاركة ملاحظات الاجتماع مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

تحليل الاجتماعات لتحديد المشاعر باستخدام ذكاء المحادثة

تواصل مع أكثر من 60 تطبيقاً أصلياً وخارجياً مثل Zoom وZapier

فايرفليس

يخطئ أحياناً في تحديد هوية المتحدثين

يجد بعض المستخدمين أن لوحة التحكُّم غير متقنة

Fireflies. ai التسعير

مجانًا

الإيجابي 18 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد

العمل: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

المؤسسة: 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Fireflies

G2: 4. 8/5 استنادًا إلى (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fireflies. ai

لقد وجدت البرنامج سهل الاستخدام وسهل الوصول إليه. المحاضر جيدة مثل المحاضر البشرية مع ميزة إضافية تتمثل في تسجيل الصوت/الفيديو، والنسخ، وبعض الإضافات الرائعة.

لقد وجدت البرنامج سهل الاستخدام وسهل الوصول إليه. المحاضر جيدة مثل المحاضر البشرية مع ميزة إضافية تتمثل في تسجيل الصوت/الفيديو، والنسخ، وبعض الإضافات الرائعة.

4. Otter. ai (الأفضل للتعرف على اللغة المخصصة)

يفضل الطلاب والباحثون والصحفيون Otter.ai لميزة المفردات المخصصة التي تتيح للمستخدمين إضافة كلمات وأسماء ومصطلحات فنية خاصة بالصناعة قبل الاجتماعات.

على سبيل المثال، إذا قام باحث طبي بإضافة مصطلحات مثل "الفحص المجهري المناعي" أو "الشبكة الإندوبلازمية"، فسوف تتعرف المنصة عليها بشكل صحيح في التسجيلات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Otter محاضر اجتماعات مدتها 30 ثانية وملخصات وتعليقات في الوقت الفعلي وملاحظات قابلة للتحرير والتشغيل لتحقيق أقصى قدر من التعاون والإنتاجية.

أوتر. ai أفضل الميزات

استخدم Otter Bot لنسخ المكالمات والمقابلات والبودكاست في الوقت الفعلي

الإنشاء التلقائي للملخصات والأحداث البارزة مع هويات المتحدثين

إنشاء مفردات مخصصة لأسماء ومختصرات ومصطلحات معينة

ضبط سرعة التشغيل من 0. 5 أضعاف إلى 3 أضعاف

تصدير النسخ بتنسيقات مختلفة مثل PDF و SRT و MP3

المزامنة مع التقويمات مثل iOS و Outlook و Google لتتبع الأحداث المجدولة

قيود أوتر

النسخة المجانية لها سقف تسجيل مدته 30 دقيقة

يمكن أن يصبح التحرير صعباً ومربكاً

تسعير Otter. ai

مجانًا

الإيجابيات: 16. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

العمل: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter

G2: 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Otter. ai

أحبها. سائقي اليومي للاجتماعات. يتطلب تفريغ النصوص القليل من التعديل بعد التسجيل لإصلاح المصطلحات والألغاز وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، فإن برنامج Otter bot رائع. أطلب منه تلخيص الأشياء من أجلي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات بحثًا عن أشياء مثل الأسباب الجذرية وأشياء أخرى.

أحبها. سائقي اليومي للاجتماعات. يتطلب تفريغ النصوص القليل من التعديل بعد التسجيل لإصلاح المصطلحات والألغاز وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، فإن برنامج Otter bot رائع. أطلب منه تلخيص الأشياء من أجلي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات بحثًا عن أشياء مثل الأسباب الجذرية وأشياء أخرى.

💡 نصيحة احترافية: نظرًا لمحدودية خطته المجانية، يميل العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل لبرنامج Otter. إذا كنت واحدًا منهم، فإليك قائمة بأفضل بدائل Otter.ai!

5. Fellow (الأفضل لتحويل النصوص إلى سير عمل منظم)

عبر الزميل

إن Fellow ليس مجرد أداة تفريغ للملاحظات بالذكاء الاصطناعي، بل هو نظام لإدارة الاجتماعات يحول المحادثات تلقائياً إلى عناصر قابلة للتنفيذ ويتتبعها.

يحدد الذكاء الاصطناعي النقاط الرئيسية (على سبيل المثال، عبارات اتخاذ القرار) وينظمها في أقسام قابلة للبحث مثل جداول الأعمال والملاحظات والقرارات والمهام. لذا، إذا قال شخص ما: "لنقم بتعيين هذه المهمة إلى ليا"، يمكن للزميل إنشاء مهمة لليا مع تاريخ استحقاق وربطها بملاحظات الاجتماع.

تتكامل الأداة أيضًا مع منصات إدارة علاقات العملاء مثل Asana و ClickUp، مما يساعدك على دمج اجتماعاتك مع المهام والمشاريع المختلفة.

أفضل الميزات

نسخ الاجتماعات وتسجيلها ب 35 لغة

استخدم أكثر من 500 نموذج لإنشاء ملاحظات وجداول أعمال الاجتماعات مع فريقك في الوقت الفعلي

تعيين عناصر الإجراءات وتتبعها مباشرةً من ملاحظات الاجتماع

تواصل مع أكثر من 50 تكاملاً أصلياً، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، ومنصات مؤتمرات الفيديو مثل Microsoft Teams، والتقويمات

قيود الزملاء

لا يمكن فرز عناصر العمل حسب تاريخ الاستحقاق

قد يؤثر الخلل العرضي على الملاحظات المحفوظة

تسعير الزملاء

مجانًا

فريق: 11 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

العمل: 23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

منفردة: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Fellow

لقد زاد برنامج Fellow من تنظيمي وإنتاجيتي بشكل كبير فيما يتعلق بالاجتماعات. فهو يسمح لي بالذهاب إلى كل يوم وأنا مستعد بشكل لا يصدق - مما يتيح لي أن أكون أكثر حضوراً وتفكيراً خلال الوقت الذي أقضيه في الجلسات. وعندما لا أتمكن من حضور الاجتماع - فإن التسجيل والتدوين الذي ينشئه برنامج Fellow's AI أفضل من أي منصة أخرى استخدمتها.

لقد زاد برنامج Fellow من تنظيمي وإنتاجيتي بشكل كبير فيما يتعلق بالاجتماعات. فهو يسمح لي بالذهاب إلى كل يوم وأنا مستعد بشكل لا يصدق - مما يتيح لي أن أكون أكثر حضوراً وتفكيراً خلال الوقت الذي أقضيه في الجلسات. وعندما لا أتمكن من حضور الاجتماع - فإن التسجيل والتدوين الذي ينشئه برنامج Fellow's AI أفضل من أي منصة أخرى استخدمتها.

6. سونيكس (الأفضل للنسخ متعدد اللغات)

عبر سونيكس

يمكن للشركات التي لديها فرق عمل دولية أن تستفيد بشكل كبير من خبرة Sonix متعددة اللغات - فهي تقوم بنسخ الملفات الصوتية أو ملفات الفيديو بأكثر من 53 لغة دون الحاجة إلى نماذج لغوية منفصلة.

يمكن لبرنامج النسخ بالذكاء الاصطناعي هذا اكتشاف التغييرات اللغوية تلقائيًا في نفس التسجيل والتعامل بدقة مع التعرف على الكلام باللهجات واللهجات المختلفة. كما أنه يحافظ على التنسيق الصحيح للأحرف وعلامات الترقيم غير الإنجليزية.

أفضل ميزات سونيكس

احصل على ملخصات وعناوين الفصول واكتشاف الموضوعات من خلال الذكاء الاصطناعي

تحرير النصوص مع التعرف على المتحدث والطوابع الزمنية مباشرةً في المتصفح

استخدم مشغل وسائط Sonix لمشاركة مقاطع الفيديو أو النصوص الكاملة

تحميل ودمج مسارات صوتية متعددة في نص واحد

التكامل مع أكثر من 25 أداة مثل Salesforce و Skype

قيود سونيكس

لا يحتوي على تطبيق للهاتف المحمول

ميزات تحرير محدودة مقارنة بغيرها

أسعار سونيكس

تحتوي جميع الخطط على منصة وأسعار النسخ والترجمة بالذكاء الاصطناعي بالساعة.

القياسي: 0 دولار + 10 دولارات/ساعة

القسط: 22 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم + 5 دولارات/ساعة (النسخ بالذكاء الاصطناعي) + 3 دولارات/ساعة (الترجمة بالذكاء الاصطناعي)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سونيكس

G2: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: قامت مختبرات بيل ببناء أول نظام للتعرف على الكلام، أودري، في خمسينيات القرن الماضي. وقد كان يشغل غرفة بأكملها ويمكنه التعرف على الأرقام من 1 إلى 9 فقط - ولكن بدقة 90%!

7. Rev (الأفضل لتوليد النصوص التي تم التحقق منها بشريًا)

عبر ريف

يمنحك Rev أفضل ما في العالمين من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والناسخ البشري للوصول إلى دقة تزيد عن 99%.

يتيح هذا النهج الهجين للخبراء مراجعة وتصحيح الأخطاء في النصوص الآلية. وهي مفيدة بشكل خاص في الأعمال القانونية والطبية والأكاديمية، حيث يمكن أن يكون للأخطاء الطفيفة تأثير كبير.

توفر المنصة أيضًا واجهات برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص، وتتيح لك تحرير وتمييز وتعليق وإضافة تعليقات ب 17 لغة.

مراجعة أفضل الميزات

الكشف التلقائي عن الكلام بأكثر من 35 لغة

تسجيل اللحظات الرئيسية ووضع إشارة مرجعية عليها باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

أتمتة النسخ على نطاق واسع من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات

التكامل مع Google Meet وZoom وMicrosoft Teams عبر VoiceHub

استخرج الرؤى وأنشئ ملخصات باستخدام مساعد تفريغ النصوص بالذكاء الاصطناعي

قيود المراجعة

صعوبات في التعرف على اللهجات المختلفة

يجد المستخدمون صعوبة في إدخال أسماء المتحدثين

تسعير المراجعة

مجانًا

أساسي: 14. 99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

الإيجابيات: 34. 99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

المؤسسة: تسعير مخصص

وللحصول على أقصى قدر من المرونة، يوفر أيضًا خططًا دقيقة بدقيقة للنصوص والتعليقات التوضيحية والترجمة، مما يتيح لك الاختيار بين النسخ البشرية والذكاء الاصطناعي.

تقييمات ومراجعات المراجعات

G2: 4. 7/5. 0 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. ترينت (الأفضل للمؤسسات الإعلامية الكبيرة)

عبر ترينت

يُعتبر برنامج ترينت خيارًا شائعًا للصحفيين والمراسلين لأنه موثوق به من قبل شبكات الأخبار الكبرى مثل بي بي سي وواشنطن بوست، حيث يمكنه بسهولة التعامل مع كميات كبيرة من النصوص وتنظيمها.

مثل Otter، فهو يحتوي على أداة إنشاء المفردات حيث يمكن للفرق إنشاء (مثل المصطلحات السياسية أو المكاتب الإقليمية) ومشاركة قوائم الكلمات المخصصة لتحسين الدقة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم التعاون في الوقت الفعلي، ويتعرف على أكثر من 30 لغة، ويحول النصوص إلى ملفات بودكاست ومقالات.

أفضل ميزات ترينت

قم بتحرير الملفات في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام الإبرازات والعلامات والعلامات والتعليقات

احصل على نسخ الكلام إلى نص لأكثر من 30 لغة

استخدم خاصية البحث السريع للبحث عن مواضيع ورؤى محددة

الإنشاء التلقائي للتعليقات التوضيحية المغلقة الفورية

قيود ترينت

النسخ بطيء

لا يمكن التفريق بين المتحدثين بشكل جيد

تسعير ترينت

بداية 80 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد

متقدم: 100 دولار/شهرًا لكل مقعد

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ترينت

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Trint

واجهة Trint لائقة وتعمل بجد في ترجمة المحتوى. يمكن استخدامه أيضًا عند إجراء مقابلة مع شخص من خلفية لغوية مختلفة. هنا وهناك يحتوي سجل بعض اللهجات على أخطاء لغوية معينة يتم تصحيحها بعد ذلك من قبل الأشخاص الفعليين.

واجهة Trint لائقة وتعمل بجد في ترجمة المحتوى. يمكن استخدامه أيضًا عند إجراء مقابلة مع شخص من خلفية لغوية مختلفة. هنا وهناك يحتوي سجل بعض اللهجات على أخطاء لغوية معينة يتم تصحيحها بعد ذلك من قبل الأشخاص الفعليين.

9. أفوما (الأفضل لذكاء محادثة المبيعات)

عبر Avoma

مساعد اجتماعات جيد يعمل بالذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات، لا يكتفي Avoma بنسخ المكالمات فحسب، بل يقوم أيضًا بتحليلها كالمحترفين.

خذ على سبيل المثال ميزة ذكاء الصفقات. إذا قال أحد العملاء المحتملين: "نحن بحاجة إلى مراجعة الشؤون القانونية الشهر المقبل"، فإن الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بنسخها فحسب، بل سيضع علامة على التأخير المحتمل، ويضع تذكيرًا، ويتتبع الاتجاهات المماثلة في خط المبيعات.

وبهذه الطريقة، يمكن لفرقك اكتشاف الاعتراضات الشائعة وإشارات الشراء وإشارات المنافسين عبر العديد من المكالمات.

أفضل ميزات Avoma

تحليل مشاعر المشاركين

إنشاء ملخصات موجزة للاجتماعات مع النقاط الرئيسية وعناصر العمل

استخدم بطاقات الأداء لتحليل الاجتماعات وتحسينها

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة مع الملخصات والخطوات التالية

التكامل مع أدوات CRM مثل HubSpot وPipedrive للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

قيود أفوما

تخصيص محدود للتحليلات

يمكن أن يكون بطيء التحميل

تسعير Avoma

AI Meeting Assistant: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Conversation Intelligence: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Revenue Intelligence: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. فاثوم (الأفضل للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الفردية)

عبر فاثوم

تحدد معظم أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين المجانية ببضع ساعات أو تضع حدودًا قصوى للتخزين، ولكن ليس Fathom - فباقتها المجانية السخية تتضمن تسجيلات غير محدودة للاجتماعات والنسخ والتخزين.

تُعد هذه الأداة خياراً مفضلاً للعاملين المستقلين والمنظمات غير الربحية، حيث يمكنها تسجيل جميع اجتماعاتك وتدوينها دون القلق بشأن الحدود. يمكنك أيضًا الحصول على ملخصات اجتماعات بالذكاء الاصطناعي، والبحث الأساسي، ودعم 25 لغة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للميزانية لمن يديرون أعمالهم بمفردهم.

أفضل ميزات فاثوم

أتمتة ومزامنة ملاحظات المكالمات مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و HubSpot

نسخ الاجتماعات ب 25 لغة، بما في ذلك الإسبانية والفرنسية

احصل على إمكانية الوصول الفوري إلى التسجيلات بعد الاجتماع

التكامل مباشرةً مع أكثر من 10 أدوات وأكثر عبر Zapier

قيود فاثوم

ملخصات الاجتماعات غير قابلة للتحرير

ينطبق Ask Fathom على مكالمة أو تسجيل واحد فقط

تسعير فاثوم

مجانًا

القسط: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق للمحترفين: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 4500 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

11. Tl;dv (الأفضل لإنشاء مقتطفات الاجتماعات)

Tl;dv، المعروف أيضًا باسم "لم يتم عرضه لفترة طويلة جدًا"، يرقى إلى مستوى اسمه من خلال تحويل الاجتماعات الطويلة إلى مقاطع فيديو قصيرة قابلة للمشاركة مع نصوص مرفقة.

يحدد تلقائيًا اللحظات الرئيسية من الاجتماعات الطويلة من خلال تحليل أنماط الكلام والنبرة والتفاعل. ثم يقوم بإنشاء مقاطع صغيرة الحجم مرتبطة بالنص يمكنك مشاركتها على الفور.

بهذه الطريقة، يحصل أعضاء الفريق على النقاط الرئيسية دون مشاهدة الاجتماع بأكمله - مما يجعله خياراً مفيداً للفرق البعيدة التي تحتاج إلى تحديثات سريعة.

أفضل ميزات Tl;dv

تلخيص النصوص باستخدام مدون الملاحظات الخاص بـ tl;dv

النسخ التلقائي بأكثر من 30 لغة

راجع النقاط البارزة المختومة بالوقت بدلاً من الاجتماع بأكمله

تتبّع مشاركة الاجتماعات لمعرفة من يشاهد تسجيلاتك

التكامل مع أكثر من 5000 أداة شائعة عبر Zapier

تخصيص سمات وقوالب التقارير

قيود Tl;dv

نسخة الهاتف المحمول ليست سهلة الاستخدام

تقتصر تسجيلات الاجتماعات على 3 ساعات

تسعير Tl;dv

مجاني للأبد

الإيجابي 29 دولارًا شهريًا للمقعد الواحد

العمل: 98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tl;dv

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: المراجعات غير متوفرة

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن tl;dv

لقد كان برنامج TL;DV منقذًا بالنسبة لي، خاصةً بصفتي شخصًا مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. دعنا نكون واقعيين - التركيز أثناء الاجتماعات وتتبع كل التفاصيل الصغيرة ليس بالضبط ما يميزنا. هذا هو المكان الذي تتألق فيه هذه الأداة حقًا. فهي تتيح لي التركيز بشكل كامل على المحادثة الفعلية دون الضغط على خربشة الملاحظات أو محاولة تذكر كل شيء.

لقد كان برنامج TL;DV منقذًا بالنسبة لي، خاصةً بصفتي شخصًا مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. دعنا نكون واقعيين - التركيز أثناء الاجتماعات وتتبع كل التفاصيل الصغيرة ليس بالضبط ما يميزنا. هذا هو المكان الذي تتألق فيه هذه الأداة حقًا. فهي تتيح لي التركيز بشكل كامل على المحادثة الفعلية دون الضغط على خربشة الملاحظات أو محاولة تذكر كل شيء.

النسخ والتلخيص والتنظيم - بديل Notta الذي يقوم بكل ذلك!

لا تقتصر أهمية تدوين ملاحظات الاجتماعات ونصوصها على الاحتفاظ بالسجلات فحسب، بل تساعد الفرق على البقاء على نفس الصفحة وتذكر التفاصيل الرئيسية وتحويل المحادثات إلى أفعال. وأداة النسخ الصحيحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هي المفتاح لجعل هذه العملية سهلة.

ومع ذلك، تعتمد الأداة "الأفضل" على ما تحتاجه. على سبيل المثال، إذا كانت ميزانيتك محدودة، فقد يكون Fathom خياراً جيداً. أما إذا كانت الدقة هي أولويتك، فقد يكون Rev هو الخيار الأفضل.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى شيء يتجاوز مجرد النسخ، فإن ClickUp هو الحل الأمثل. فهو لا يوفر نسخًا دقيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل يربط أيضًا ملاحظاتك مباشرةً بالمهام والمشاريع وسير العمل.

مع ميزات متقدمة مثل النسخ في الوقت الحقيقي، والنصوص القابلة للبحث، والنتائج الرئيسية، وإنشاء المهام تلقائياً، يحول ClickUp اجتماعاتك إلى قرارات قابلة للتنفيذ دون عناء إضافي.

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