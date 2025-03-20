أفضل 10 بدائل لبرنامج NoteGPT في 2025

تدوين الملاحظات الفعّال ضروري لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، سواء كنت في محاضرة، أو تتعاون في اجتماع فريق، أو تغوص في بحث عميق. وغالباً ما يكمن التحدي في إدارة عدد لا يحصى من الأفكار المبعثرة عبر مختلف التطبيقات والمستندات والمذكرات الصوتية.

أدخل تطبيق NoteGPT، وهو تطبيق لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر العديد من الميزات، بدءاً من تلخيص مقاطع فيديو يوتيوب واستخراج المعلومات من ملفات PDF والمقالات إلى إنشاء خرائط ذهنية تنظم أفكارك بصرياً. بفضل هذه الإمكانيات، يمكن لتطبيق NoteGPT تبسيط عملية تدوين الملاحظات وتعزيز الاحتفاظ بالمعلومات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من قدراته، إلا أنه لا يفي بمتطلبات كل مستخدم. لحسن الحظ، هناك الكثير من بدائل NoteGPT (المجانية والمدفوعة) التي توفر تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم أفضل، وتخصيص أفضل.

يستكشف منشور المدونة هذا أفضل 10 بدائل لتعزيز الإنتاجية.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك قائمتنا لأفضل 10 بدائل لبرنامج NoteGPT لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من ملاحظاتك: : الأفضل للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات وإدارة المستندات ClickUp: الأفضل للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات وإدارة المستندات

Evernote: الأفضل للحفاظ على تنظيم الأفكار والمهام عبر مشاريع مختلفة

مايكروسوفت ون نوت: الأفضل لتنظيم ملاحظات الوسائط المتعددة المفصلة بتنسيق مرن عبر الأجهزة

نوتيشن الأفضل لتنظيم المهام وإدارة المشاريع والتعاون الجماعي

Google Keep: الأفضل لتدوين الملاحظات السريعة والتنظيم باستخدام الملصقات وتعيين التذكيرات المستندة إلى الموقع

الدب الأفضل لتدوين الملاحظات دون اتصال بالإنترنت مع دعم غني بتخفيض السعر (Markdown) وسهولة وضع العلامات

Simplenote: الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل بسيط وسريع وعبر المنصات مع مزامنة سهلة

مفكرة زوهو: الأفضل لتدوين الملاحظات الإبداعي متعدد الوسائط مع تصميمات نابضة بالحياة

أوبسيديان الأفضل لبناء شبكة من الأفكار والمفاهيم

أبحاث الروام: الأفضل لتنظيم الأفكار المترابطة ومهام البحث المعقدة

👀هل تعلم؟ استخدم الإغريق القدماء أقراص الشمع لتدوين الملاحظات، حيث كانوا يكتبون بالقلم ثم يقومون بتنعيم الشمع لإعادة استخدام اللوح - أول دفتر ملاحظات قابل لإعادة الاستخدام في العالم!

ما هو NoteGPT؟

NoteGPT هي أداة لتدوين الملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية التعلُّم والتقاط المعلومات. تساعد واجهته البديهية سهلة الاستخدام المستخدمين على استخلاص الأفكار الرئيسية دون عناء.

تُسهِّل إضافة NoteGPT لمتصفح كروم تلخيص محتوى فيديو يوتيوب الطويل، وملفات PDF، والعروض التقديمية، والصور، ومقالات الويب.

عبر NoteGPT

إليك ما يميزها

تلخيص المحتوى: تلخيص مقاطع فيديو يوتيوب والمستندات والصور والكتب بسرعة في ملخصات موجزة، مع التركيز على النقاط الرئيسية

إنشاء مخطط تخطيطي بالذكاء الاصطناعي: إنشاء خرائط ذهنية ومخططات تخطيطية ورسوم تخطيطية ومخططات انسيابية لتصور الأفكار وتحسين الفهم

مساعد الدردشة بالذكاء الاصطناعي: احصل على شروحات مفصّلة للموضوعات المعقدة من خلال الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

النصوص ذات الطوابع الزمنية: إنشاء نصوص ذات طوابع زمنية لمقاطع الفيديو الطويلة بنقرة واحدة فقط

إضافات الكروم: الوصول إلى ملخص يوتيوب وتلخيص الويب مباشرةً من الشريط الجانبي أو اللوحة المضمنة

أسعار NoteGPT

أساسي: 2 دولار. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

اقرأ أيضًا: تجوال الأبحاث مقابل Obsidian: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

حدود NoteGPT

على الرغم من أن NoteGPT يقدم ميزات قوية لتدوين الملاحظات وملخصات اليوتيوب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن له بعض القيود:

القيود المفروضة على نوع المحتوى: الأنسب للنصوص الرقمية وتلخيص مقاطع الفيديو على يوتيوب ولكنه يواجه صعوبات مع المواد المرئية أو ذات الرسوم البيانية الثقيلة

تخصيص محدود: قد يجد المستخدمون الذين يرغبون في الحصول على ملخصات ذكاء اصطناعي مخصصة للغاية أو تحكم يدوي غير متوفر

لا توجد ميزات تعاونية: يفتقر إلى مشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي أو غير المتزامن، مما يجعل المشاريع الجماعية والتعلم التعاوني صعبًا

منحنى التعلم: قد يحتاج المبتدئون إلى بعض الوقت لتصفح واجهته وتعظيم الميزات

تكامل محدود لمساحة العمل: لا يمكن تلخيص البيانات من أدوات مساحة العمل الداخلية أو الوصول إليها مباشرةً

تسلط هذه التحديات الضوء على الحاجة إلى أداة تدوين ملاحظات أكثر مرونة بديلاً لإدارة المعرفة بشكل أفضل.

👀 هل كنت تعلم؟ تدوين الملاحظات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو يعزز الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 50%، مما يحول المشاهدة السلبية إلى تعلم نشط ومنتج.

لمحة عن بدائل NoteGPT

إليك نظرة عامة سريعة على قوة كل أداة والجمهور الذي صُممت من أجله. سواء كنت تعمل على تحسين الكفاءة أو تحفيز الإبداع، هناك أدوات ذكاء اصطناعي لكل احتياجاتك!

الأداة حالة الاستخدام الأفضل لـ كليك أب يجمع بين إدارة المشاريع وتدوين الملاحظات بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أصحاب الأعمال الحرة، والشركات الناشئة، وفرق العمل، والشركات إيفرنوت ينظم المهام والأفكار والموارد المحترفون والطلاب والباحثون مايكروسوفت ون نوت يقدم طرقًا مبتكرة ومرنة لإنشاء ملخصات مختصرة الفرق والمعلمين والفنانين نوتيون يبني تدفقات عمل مترابطة ومذكرات مترابطة العاملون لحسابهم الخاص، والشركات الناشئة، وفرق العمل جوجل كيب سريع ومباشر لتدوين الملاحظات المستخدمون الشخصيون والمهتمون بالمهام تحمّل كتابة مبسطة مع علامات متقدمة الكتّاب والطلاب ومستخدمو Apple Simplenote التركيز على الكتابة الخالية من التشتت البسطاء والمستخدمون الشخصيون زوهو نوت بوك إنشاء ملاحظات غنية بالوسائط المتعددة المحترفون والطلاب والشركات أوبسيديان تصور العلاقة بين ملاحظاتك الباحثون والمفكرون المبدعون تجول في البحث ينظم الأبحاث والمهام المعقدة الأكاديميون والمؤلفون

أفضل 10 بدائل لبرنامج NoteGPT لاستخدامها

هل تبحث عن بديل NoteGPT أكثر ذكاءً لتدوين الملاحظات، وتلخيص ملفات الفيديو والنصوص، وتعزيز الإنتاجية؟ اطّلع على هذه الأدوات العشر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كل منها مُصمَّم ليلائم احتياجاتك.

1. ClickUp (الأفضل للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات وإدارة المستندات)

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين تخطيط المشاريع والتنظيم والتعاون في أداة واحدة.

أفضل جزء في استخدام ClickUp هو ClickUp Brain، وهو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي يُبسِّط إنشاء المحتوى، ويُجري تحديثات المهام تلقائياً، ويُنشئ ملخصات الاجتماعات. ينقر ClickUp Brain على مساحة العمل الخاصة بك، ويسحب البيانات من المهام والمشاريع والمستندات لإنشاء ملخصات فورية.

استخدم هذا الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات، وتوفير الوقت، والتقاط ملخصات دقيقة، وتحديد عناصر العمل.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص النصوص وتحسين الكتابة وتصحيح الأخطاء مباشرةً داخل المستندات

*هل تحتاج إلى ملاحظات من اجتماع؟

تلتقط أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp كل التفاصيل من الاجتماع. فهو يلتقط تلقائياً الأفكار والقرارات وعناصر العمل الرئيسية ويسهّل سير العمل من خلال توفير ملخصات واضحة وقابلة للتنفيذ تربط المناقشات بالمشاريع الجارية.

حوِّل تدوين ملاحظاتك وإدارة مستنداتك مع ClickUp Docs، حيث التعاون غير المتزامن أسهل من أي وقت مضى. على عكس NoteGPT، يتيح لك ClickUp مشاركة الملاحظات مع فريقك.

حرر بتنسيق غني، وأوامر مائلة سريعة، وأضف الأزرار، واللافتات، وكتل الأكواد، والأدوات في ClickUp Docs

استخدم المفكرة ClickUp Notepad لتدوين الأفكار، وتنظيمها بقوائم مراجعة، وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ (كل ذلك بخيارات تنسيق غنية مثل الألوان، والعناوين، والنقاط) لجعل ملاحظاتك جذابة بصريًا وسهلة المتابعة.

يُقدِّم ClickUp أيضاً مجموعة من قوالب تدوين الملاحظات القابلة للتخصيص لتبدأ بها. قالب ClickUp Meeting Notes هو ما تبحث عنه لتحويل تلك الاجتماعات اليومية إلى عمل.

إذا كنت تبحث عن طريقة لتركيز جميع معارف فريقك. قالب قاعدة المعارف ClickUp Knowledge Base هو مكتبتك الرقمية، حيث ينظم كل شيء من الأسئلة الشائعة إلى الموارد الأساسية في مساحة واحدة ملائمة. فهي تجعل مشاركة المعلومات المهمة والوصول إليها أسرع وأبسط من أي وقت مضى.

💡 نصيحة احترافية: جرّب طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات! قسّم صفحتك إلى ثلاثة أقسام: ملاحظات، وإشارات، وملخص. بعد تدوين الملاحظات، أضف أسئلة في قسم الإشارات ولخص النقاط الرئيسية في الأسفل. تعمل استراتيجية تدوين الملاحظات هذه على تعزيز الاحتفاظ بالملاحظات وتسهيل التعلم. استخدم نموذج ملاحظات كورنيل كورنيل ClickUp للتعلم العميق!

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي مع ميزاته العديدة الموفرة للوقت

تطبيق الهاتف المحمول يغطي الأساسيات ولكنه يفتقر إلى الوظائف الكاملة لسطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain : أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

إنه تطبيقي للمهام، وتدوين الملاحظات، وإدارة المشاريع، والتقويم، كل ذلك في تطبيق واحد. من المريح جدًا معرفة أن كل شيء موجود، فلا شيء يفوتك. مع العالم المجنون الذي يدور حولنا، من الجيد أن نشعر بالسيطرة على هذا الجزء الصغير.

إنه تطبيقي للمهام، وتدوين الملاحظات، وإدارة المشاريع، والتقويم، كل ذلك في تطبيق واحد. من المريح جدًا معرفة أن كل شيء موجود، فلا شيء يفوتك. مع العالم المجنون الذي يدور حولنا، من الجيد أن نشعر بالسيطرة على هذا الجزء الصغير.

اقرأ أيضًا: Obsidian مقابل OneNote: أيهما أفضل لتدوين الملاحظات؟

2. إيفرنوت (الأفضل للحفاظ على تنظيم الأفكار والمهام في مختلف المشاريع)

عبر Evernote

هل تحب الاحتفاظ بملاحظاتك منظمة ويسهل الوصول إليها؟ إيفرنوت هو أداتك المفضلة! فهو يتزامن عبر الأجهزة، حتى تتمكن من المتابعة من حيث توقفت.

يساعدك بحثه الفعال في العثور على المعلومات المهمة في النصوص والصور وملفات PDF والمرفقات، بينما يتيح لك Web Clipper حفظ صفحات الويب أو المقتطفات مباشرةً في ملاحظاتك.

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير ورسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتضمن هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والمحادثات والمستندات وغير ذلك - كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

يبسّط Evernote أيضاً البقاء منظماً من خلال مكدسات الملاحظات. إذا كنت تعمل مع فريق، يتيح لك Evernote سهولة التعاون من خلال السماح لعدة أشخاص بمشاركة الملاحظات نفسها وتحريرها والتعليق عليها.

أفضل ميزات Evernote

يمكنك الوصول إلى جميع ملاحظاتك دون عناء عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الويب من خلال المزامنة السلسة

تحويل الصور، أو الصوت، أو مقاطع الفيديو الطويلة إلى نص قابل للتحرير لإدخال البيانات بسرعة

نظّم ملاحظاتك باستخدام العناوين، والتمييزات، والقوائم لوضوح أفضل

تفحَّص ملاحظاتك بشكل أسرع باستخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي (لا يزال في مرحلة تجريبية) الذي يفهم السياق للحصول على نتائج أكثر ذكاءً

قيود إيفرنوت

دعم محدود للتخفيضات وعدم وجود عرض رسم بياني لتصور اتصالات الملاحظات

الإصدار المجاني يتزامن عبر جهاز واحد فقط

أسعار إيفرنوت

مجاني للأبد

شخصي : 14. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف : 17. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 24 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Evernote؟

لقد انتقلت مؤخرًا من تطبيق Simplenote إلى Evernote والتجربة جيدة حتى الآن. أفضل الملاحظات/المهام/التقويم في تطبيق واحد.

لقد انتقلت مؤخرًا من تطبيق Simplenote إلى Evernote والتجربة جيدة حتى الآن. أفضل الملاحظات/المهام/التقويم في تطبيق واحد.

💡 نصيحة احترافية: استكشف بدائل Evernote التي تمنحك المزيد من التحكم في ملاحظاتك ومهامك وتعاونك - مثالية للفرق والمشاريع الفردية على حد سواء!

3. Microsoft OneNote (الأفضل لتنظيم ملاحظات الوسائط المتعددة التفصيلية بتنسيق مرن عبر الأجهزة)

عبر ون نوت

سواء كان نصاً أو صوراً أو وسائط متعددة، يتيح لك OneNote تحديد شكل ملاحظاتك سواء كانت نصية أو صوراً أو وسائط متعددة. تكامله مع أدوات Microsoft مثل Outlook و Teams يجعل الحفاظ على الإنتاجية أمراً سهلاً.

يمكنك استخدام OneNote دون اتصال بالإنترنت لتدوين الأفكار في أي وقت وفي أي مكان. لملاحظات الاجتماعات أو المحاضرات، ما عليك سوى الضغط على تسجيل وتخزين الصوت مباشرةً في ملاحظاتك. تساعدك العلامات القابلة للتخصيص على تتبع المهام والنقاط الرئيسية دون عناء عند تنظيم ملاحظاتك.

أفضل ميزات Microsoft OneNote:

أنشئ دفاتر ملاحظات متعددة ونظمها بشكل هرمي للحصول على بنية أفضل

استخدم التعرف الضوئي على الحروف للبحث عن النص داخل الصور دون عناء

تعاون في الوقت الفعلي من خلال دفاتر الملاحظات المشتركة من أجل عمل جماعي سلس

احفظ صفحات الويب مباشرةً في دفاتر الملاحظات للبحث المريح

عزز الإنتاجية باستخدام Copilot (الذكاء الاصطناعي من Microsoft) لإنشاء الملخصات ومسودة المحتوى وتنظيم الملاحظات

قيود مايكروسوفت ون نوت:

نسخة مجانية تقدم سعة تخزين 5 جيجابايت فقط

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة

تسعير Microsoft OneNote

مجاني للأبد

مايكروسوفت 365 شخصي : 9. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

عائلة مايكروسوفت 365: 12 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft OneNote؟

أحب مدى مرونته. يمكنني الكتابة، والكتابة بالقلم، وتسجيل الصوت، وحفظ صفحات الويب في ملاحظاتي مباشرةً. يحافظ الهيكل الذي يحتوي على دفاتر الملاحظات والأقسام والصفحات على كل شيء مرتبًا.

أحب مدى مرونته. يمكنني الكتابة، والكتابة بالقلم، وتسجيل الصوت، وحفظ صفحات الويب في ملاحظاتي مباشرةً. يحافظ الهيكل الذي يحتوي على دفاتر الملاحظات والأقسام والصفحات على كل شيء مرتبًا.

💡 نصيحة احترافية: تلتقط تطبيقات التعرف التلقائي على الكلام (ASR) لتدوين الملاحظات كل كلمة في الوقت الفعلي، مما يتيح لك التركيز على الاستماع بدلاً من التدافع للكتابة.

4. Notion (الأفضل لتنظيم المهام وإدارة المشاريع والتعاون الجماعي)

عبر نوتيون

عندما يتعلق الأمر بتنظيم عملك، يتميز برنامج Notion بقواعد بياناته القابلة للتخصيص (مثل الجداول والتقويمات)، وكلها مصممة لتناسب سير عملك.

سواء كنت تعمل بمفردك أو مع فريق، فإن تعاونه في الوقت الفعلي وقوالبه المفيدة تجعل بناء قاعدة معرفية داخلية أمراً سهلاً. كما أنه يعمل دون اتصال بالإنترنت، بحيث يمكنك الاستمرار في العمل دون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات Notion

اجعل المهام والمشاريع والبيانات مركزية في مركز واحد

استخدم الذكاء الاصطناعي للكتابة والأفكار والقرارات المستندة إلى البيانات

تبسيط مهام سير العمل باستخدام لوحات كانبان، والتقويمات، والجداول الزمنية

عزِّز الإنتاجية باستخدام Notion AI للعصف الذهني والصياغة والأتمتة

ابدأ مشاريعك باستخدام قوالب Notion القابلة للتخصيص

قيود الملاحظات

قد يكون من الصعب إنشاء التخصيصات وصيانتها بمرور الوقت

قد تفتقر وظيفة البحث والتنقل إلى الدقة المتوقعة

تسعير Notion

مجاني للأبد

بالإضافة إلى : 10 دولارات شهرياً لكل مقعد

الأعمال : 15$/شهرًا لكل مقعد

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Notion؟

بدأتُ باستخدام Notion في مشاريعي الشخصية، ثم سعدتُ باكتشاف أن فريقي الجديد يستخدمه أيضاً لتخزين جميع المعلومات عن عملائنا ومشاريعنا بطريقة الويكي.

بدأتُ باستخدام Notion في مشاريعي الشخصية، ثم سعدتُ باكتشاف أن فريقي الجديد يستخدمه أيضاً لتخزين جميع المعلومات عن عملائنا ومشاريعنا بطريقة الويكي.

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Obsidian

5. Google Keep (الأفضل لتدوين الملاحظات السريعة، والتنظيم باستخدام التسميات، وتعيين التذكيرات المستندة إلى الموقع)

عبر جوجل كيب

يتميز Google Keep ببساطته، مما يجعله بديلاً مجانياً جيداً لتدوين الملاحظات وتنظيم الأفكار أثناء التنقل. يمكنك تدوين الملاحظات، وترميزها بالألوان للوصول السريع، وإضافة تسميات لسهولة الفرز.

تكامل سلس مع Google Workspace يحافظ على مزامنة كل شيء عبر الأجهزة.

إذا كنت ترغب في التعاون، فمشاركة الملاحظات لا تستغرق سوى نقرة واحدة. وسواء أكنت تريد تعيين تذكير يستند إلى الموقع، أو إنشاء قائمة مراجعة، أو تسجيل مذكرة صوتية، فإن Google Keep يعمل على تبسيط التنظيم اليومي.

أفضل ميزات Google Keep

تدوين الملاحظات الصوتية على الفور باستخدام ASR لتوثيق سلس

نظّم بصريًا باستخدام ملصقات مرمزة بالألوان وملاحظات مصنفة

تعيين تذكيرات مستندة إلى الموقع للبقاء على رأس المهمات والمواعيد

استفد من الذكاء الاصطناعي من Gemini للحصول على اقتراحات مخصصة ورؤى قابلة للتنفيذ

قيود Google Keep على Google Keep

يفتقر إلى خيارات تنسيق متقدمة للنص العادي والتخطيطات المعقدة

ميزات تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع القوية المفقودة للمهام واسعة النطاق

تسعير Google Keep

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Google Keep؟

بساطته وسهولة استخدامه هما أفضل ما فيه، فهو رائع لتدوين الملاحظات والتذكيرات السريعة. يتزامن بسلاسة عبر الأجهزة.

بساطته وسهولة استخدامه هما أفضل ما فيه، فهو رائع لتدوين الملاحظات والتذكيرات السريعة. يتزامن بسلاسة عبر الأجهزة.

🧠 حقيقة ممتعة: يتم تحميل أكثر من 500 ساعة من محتوى YouTube كل دقيقة، مما يجعله أحد أكثر المنصات ديناميكية للتعلم والترفيه والإبداع.

6. بير (الأفضل لتدوين الملاحظات دون اتصال بالإنترنت مع دعم غني بالعلامات وسهولة وضع العلامات)

عبر بير

بفضل دعمه الكامل لتخفيض الأسعار، يتيح لك Bear تنسيق ملاحظاتك وتنظيمها بسهولة، وهو ما لا يوفره NoteGPT. يعمل Bear دون اتصال بالإنترنت، لذا يمكنك تدوين ملاحظاتك في أي وقت وفي أي مكان، بينما يعتمد NoteGPT على الويب لميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إنه مثالي لمستخدمي Apple الذين يفضلون أسلوباً بسيطاً ومرناً لتدوين الملاحظات.

تحمل أفضل الميزات

التقط الأفكار بواجهة أنيقة وسهلة الاستخدام

نظّم بسلاسة مع نظام قوي للعلامات

قم بتعليق ملفات PDF وDOCX وHTML وTXT، مع الاحتفاظ بجميع ملاحظاتك مركزياً

استمتع بوصول سهل مع المزامنة التلقائية للبيانات عبر جميع الأجهزة

تحمل القيود

يفتقر إلى تطبيقات لنظامي أندرويد وويندوز، مما يحد من توافق الأجهزة

خيارات التنسيق المتقدمة متاحة فقط من خلال الإضافات المدفوعة

يقدم تكاملات محدودة مع أدوات أخرى، مما يحد من المرونة

تسعير التحمل

مجاني للأبد

الإيجابي 2.99 دولار شهريًا

تحمل التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Bear؟

بشكل عام، إذا كنت تبحث عن محرر نصوص سريع وجميل وغني بالميزات، فإن تطبيق Bear يستحق بالتأكيد أن تتفقده.

بشكل عام، إذا كنت تبحث عن محرر نصوص سريع وجميل وغني بالميزات، فإن تطبيق Bear يستحق بالتأكيد أن تتفقده.

اقرأ أيضًا: أفضل البدائل والمنافسين لأبحاث التجوال

7. Simplenote (الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل بسيط وسريع ومتعدد المنصات مع مزامنة سهلة)

عبر Simplenote

بفضل الواجهة الأنيقة الخالية من الرتوش التي تتيح لك تدوين الأفكار بسرعة، يحافظ Simplenote على بساطة تدوين ملاحظاتك (كما يوحي الاسم)! بالإضافة إلى ذلك، تتم مزامنته عبر جميع أجهزتك في الوقت الفعلي، بحيث تكون ملاحظاتك في متناول يدك دائمًا أينما كنت.

على عكس NoteGPT، يقدم Simplenote ميزات مثل المشاركة التعاونية للملاحظات، حيث يمكن لعدة مستخدمين تحرير ملاحظة والتعليق عليها في نفس الوقت.

كما أنه مُحسَّن لإنشاء ملاحظات سريعة وبسيطة بدون أجراس وصفارات، مع التركيز فقط على المحتوى مع الأفكار الرئيسية وبدون تنسيق معقد.

أفضل ميزات Simplenote

مزامنة الملاحظات في الوقت الفعلي عبر أجهزة متعددة للحصول على تحديثات سلسة

شارك وتعاون دون عناء من خلال تحرير الملاحظات والتعليقات

حافظ على تركيزك مع واجهة كتابة نظيفة وخالية من التشتيت

تنقّل دون عناء مع تصميم سريع وبديهي وخالٍ من الفوضى

قيود Simplenote

خيارات تنسيق محدودة

يفتقر إلى أدوات إدارة المشاريع المتقدمة

تسعير Simplenote

مجاني للأبد

القسط: 10 دولارات في السنة

تقييمات ومراجعات Simplenote

G2: 4. 2/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Simplenote؟

من المثير للدهشة أنه يحتوي على واجهة بسيطة مثالية لالتقاط ملاحظات الاجتماعات والأفكار العاجلة والمهام التي يجب القيام بها بسرعة؛ فهو يتيح لي الوصول إلى ملاحظاتي من أي جهاز، ويدير مزامنة بياناتي ونسخها احتياطيًا على الفور.

من المثير للدهشة أنه يحتوي على واجهة بسيطة مثالية لالتقاط ملاحظات الاجتماعات والأفكار العاجلة والمهام التي يجب القيام بها بسرعة؛ فهو يتيح لي الوصول إلى ملاحظاتي من أي جهاز، ويدير مزامنة بياناتي ونسخها احتياطيًا على الفور.

8. زوهو نوت بوك (الأفضل لتدوين الملاحظات الإبداعي متعدد الوسائط بتصميمات نابضة بالحياة)

عبر Zoho Notebook

يجعل Zoho Notebook تدوين الملاحظات تجربةً إبداعيةً أكثر إشراقاً ومتعةً ومليئةً بالميزات المفيدة. وبفضل المزامنة السلسة عبر الأجهزة، يمكن الوصول إلى ملاحظاتك دائمًا. يمكنك حتى تسجيل الملاحظات الصوتية، مما يجعله مثاليًا للمفكرين أثناء التنقل!

باستخدام البطاقات الذكية، يمكنك تنظيم الملاحظات في قوائم مراجعة، ورسومات، وروابط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الخربشة أو الرسم مباشرةً في ملاحظاتك أيضاً.

أفضل ميزات Zoho Notebook

قص النصوص والصور والمقالات مباشرةً إلى ملاحظاتك باستخدام أداة قص الويب

أمِّن ملاحظاتك باستخدام معرّف اللمس لمزيد من الخصوصية

أضِف طابعاً شخصياً على دفاتر ملاحظاتك بأغلفة مخصصة لإضفاء لمسة فريدة

حافظ على تنظيم كل شيء باستخدام البطاقات المُرمَّزة بالألوان للحصول على نظام أنيق بصريًا

عزِّز تدوين ملاحظاتك مع Zia، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يُقدِّم لك رؤى أكثر ذكاءً

قيود Zoho Notebook

تكامل محدود مع أدوات أخرى

خيارات العرض قد تكون مقيدة بعض الشيء

أسعار Zoho Notebook

مجاني للأبد

Zoho Notebook Personal: 14. 99 دولارًا في السنة

Zoho Notebook Pro: 1. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات عملاء Zoho Notebook

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Notebook؟

أحب التقاط لقطة لتصميم موقع الويب أو الإعلان الإبداعي التسويقي، ويساعدني Zoho Notebook Notebook على إدارة جميع اللقطات وتنظيمها حسب تصنيفها وتاريخ التقاطها. إنه أمر مهم حقًا بالنسبة لي، حيث يمكنني الرجوع إلى اللقطة عندما أحتاج إلى فكرة لمنتجي التسويقي.

أحب التقاط لقطة لتصميم موقع الويب أو الإعلان الإبداعي التسويقي، ويساعدني Zoho Notebook Notebook على إدارة جميع اللقطات وتنظيمها حسب تصنيفها وتاريخ التقاطها. إنه أمر مهم حقًا بالنسبة لي، حيث يمكنني الرجوع إلى اللقطة عندما أحتاج إلى فكرة لمنتجي التسويقي.

9. Obsidian (الأفضل لبناء شبكة من الأفكار والمفاهيم)

عبر أوبسي ديان

ملاحظاتك ليست مجرد أفكار معزولة. إنها أجزاء من صورة أكبر. يساعدك Obsidian على ربطها كشبكةٍ مترابطة، محولاً الأفكار المبعثرة إلى قاعدة معرفية قوية. يتيح لك عرض الرسم البياني الخاص به تصور العلاقات بين الملاحظات، في حين أن الروابط الخلفية والربط ثنائي الاتجاه يجعل التنقل سهلاً.

يمكن ل Obsidian العمل دون اتصال بالإنترنت بالكامل، محافظًا على خصوصية بياناتك وتحت سيطرتك. وهو يدعم تخفيض السعر للحصول على ملاحظات نظيفة ومحمولة ويوفر إضافات وقوالب ونصوص برمجية مخصصة لتخصيص إعداداتك. ومع ذلك، تتطلب المزامنة عبر الأجهزة وظيفة إضافية مدفوعة.

أفضل ميزات Obsidian

نظّم ملاحظاتك في مركز معرفي متصل مع ربط ثنائي الاتجاه

خصص مساحة عملك بمجموعة كبيرة من الإضافات والسمات

استفد من مساعدة الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى واقتراحات أكثر ذكاءً

تصوَّر الأفكار وهيكلها دون عناء باستخدام مُلحق Canvas المجاني من Obsidian

قيود السبج

يمكن لمنحنى التعلُّم الحاد أن يجعل بناء الهيكل المثالي يستغرق وقتاً طويلاً

قد لا تكفي بساطة Markdown للمستخدمين الذين يبحثون عن خيارات تصميم متقدمة

تسعير Obsidian

مجاني للأبد

الاستخدام التجاري: 50 دولاراً في السنة لكل مستخدم

الإضافات

ميزة المزامنة : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

ميزة النشر: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات وتحريرها. لقد كان مفيدًا في استيراد وقراءة الملاحظات التي قمت بتصديرها من Mac Notes.

سهل الاستخدام لتدوين الملاحظات وتحريرها. لقد كان مفيدًا في استيراد وقراءة الملاحظات التي قمت بتصديرها من Mac Notes.

10. البحث المتجول (الأفضل لتنظيم الأفكار المترابطة والمهام البحثية المعقدة)

عبر Roam Research

هل شعرت يومًا أن أفكارك البحثية مبعثرة في كل مكان؟ يُحوِّل تطبيق Roam Research الأفكار المبعثرة إلى شبكة متصلة، ويكشف عن العلاقات بين الملاحظات بطريقة تبدو طبيعية. إنه مثالي للباحثين والكتّاب والفرق التي تعالج مشاريع معقدة.

بفضل مساحة العمل غير الخطية، يعكس Roam كيفية معالجة عقلك للمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التصدير والنسخ الاحتياطي بسلاسة - اختر من تنسيقات Markdown أو JSON أو EDN للحفاظ على معلوماتك قابلة للنقل.

تجول في البحث أفضل الميزات

ربط الأفكار دون عناء باستخدام الروابط والعلامات ثنائية الاتجاه

كتل مرجعية من النصوص عبر المشاريع دون تكرار العمل

تصوَّر معلوماتك من خلال رسم بياني تفاعلي ينمو مع تقدمك في التفكير

قيود البحث المتجول

لا توجد باقة مجانية متاحة، مما يجعلها أقل سهولة للاستخدام الشخصي

خيارات تنسيق محدودة للتخصيص

تسعير أبحاث التجوال

الإيجابي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مؤمن: 500 دولار/ لكل مستخدم (لمدة خمس سنوات)

تقييمات ومراجعات أبحاث التجوال

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Roam Research؟

لقد غيّر Roam حقًا طريقة تفكيري في كيفية تنظيم أفكاري المبعثرة في قاعدة بيانات بيانية. واجهة المستخدم نظيفة نسبيًا وكتابة الملاحظات الفردية بسيطة جدًا.

لقد غيّر Roam حقًا طريقة تفكيري في كيفية تنظيم أفكاري المبعثرة في قاعدة بيانات بيانية. واجهة المستخدم نظيفة نسبيًا وكتابة الملاحظات الفردية بسيطة جدًا.

احصل على الكتابة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات وإدارة المستندات - كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp

"العقل هو لامتلاك الأفكار، وليس للاحتفاظ بها. "

هذا الاقتباس لديفيد ألين يعبّر تماماً عن سبب اعتمادنا على ملاحظاتنا - لتحرير عقولنا من أجل الإبداع وحل المشكلات. يجب أن تقوم الملاحظات الرائعة بأكثر من مجرد تسجيل الأفكار - يجب أن تساعدك على تنظيمها وتنقيحها والتصرف بناءً عليها.

بينما تتفوق أدوات مثل Simplenote وRoam Research في مجالات محددة، إلا أنها غالباً ما تفتقد الصورة الكاملة.

هذا هو المكان الذي يبرز فيه ClickUp. هل تحتاج إلى مكان لتدوين الملاحظات؟ نعم. هل تريد ذكاءً اصطناعيًا لتحسين أفكارك؟ بكل سهولة. هل تبحث عن طريقة للحفاظ على تنظيم كل شيء دون فوضى؟ لك ذلك. من الملاحظات السريعة إلى التوثيق المتعمق، يجمع ClickUp كل ذلك في مساحة عمل واحدة قوية.

لماذا تتنقل بين أدوات متعددة بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد الفرق.