أفضل 11 من مولدات استبيانات الذكاء الاصطناعي لجمع الملاحظات الذكية

أنت تستضيف حدثاً كبيراً وتحتاج إلى تعليقات من الجميع، ولكنك تخشى إنشاء استطلاعات الرأي.

وهنا يأتي دور مولدات استبيانات الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الأدوات الذكية على تبسيط عملية إنشاء الاستبيان، مما يسمح لك بصياغة أسئلة جذابة وتحليل الردود بسهولة!

ولكن مع وجود العديد من صانعي استطلاعات الرأي بالذكاء الاصطناعي، كيف تختار الأداة المناسبة؟

للمساعدة، قمنا بتجميع أفضل 11 أداة لاستبيانات الذكاء الاصطناعي التي ستجعل جمع البيانات سهلاً مع الحفاظ على تفاعل جمهورك

👀 هل تعلم؟ نمت صناعة أبحاث السوق بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت الإيرادات العالمية 84 مليار دولار، وتضاعفت منذ مراحلها الأولى.

⏰ ملخص 60 ثانية من الواجهات سهلة الاستخدام إلى القوالب القابلة للتخصيص، صُممت أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لجعل عملية جمع الملاحظات أكثر ذكاءً وفعالية. : الأفضل لإدارة الملاحظات والتعاون ClickUp: الأفضل لإدارة الملاحظات والتعاون جوتفورم: الأفضل لإنشاء استبيانات مخصصة ومعقدة للغاية تايبفورم: الأفضل لتسجيل العملاء المحتملين من الاستبيانات SurveyMonkey Genius: الأفضل لتحليلات وأبحاث الذكاء الاصطناعي التنبؤية التطبيق الأفضل للشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية تالي: الأفضل للفرق ذات الميزانية المحدودة SurveySparrow: الأفضل لتحليل المشاعر والتعرف على المشاعر QuestionPro: الأفضل للاستبيانات الأكاديمية واستبيانات أبحاث السوق Formshare: الأفضل لإنشاء استبيانات متعددة اللغات الملء: الأفضل للمطورين الذين يحتاجون إلى تكامل واجهة برمجة التطبيقات فورمستاك: الأفضل لاستطلاعات الرأي المتوافقة مع قانون HIPAA واستطلاعات الرعاية الصحية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد استبيانات الذكاء الاصطناعي؟

لا يتعلق اختيار مولد استبيانات الذكاء الاصطناعي المناسب بالحظ، بل بالعثور على الأداة التي تناسب احتياجاتك. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب تحديد أولوياتها:

المنطق الشرطي والتفرع : اختر منشئ استبيانات الذكاء الاصطناعي الذي يسمح بتكييف الاستبيانات بناءً على الإجابات السابقة، مما يحافظ على تفاعل المستجيبين ويساعدك على جمع بيانات أكثر ثراءً

البيانات الآلية والتحليلات التنبؤية : ابحث عن منصة يمكنها اكتشاف الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات واقتراح تعديلات في الوقت الفعلي أثناء إجراء الاستبيان

تحليل المشاعر والتعرف على المشاعر : اختر أداة يمكنها تحليل المشاعر الكامنة وراء الردود المفتوحة، وتحديد ردود الفعل السلبية، وحتى اقتراح خيارات أفضل للكلمات لأسئلة المتابعة

معالجة اللغة الطبيعية : يجب أن تبدو استبياناتك وكأنها محادثة، لذا اختر منشئ استبيانات الذكاء الاصطناعي الذي يفهم اللغة المنطوقة ويتكيف معها

خيارات التخصيص : تأكد من أن صانع استبيانات الذكاء الاصطناعي يسمح لك بتعديل الشكل والنغمة والهيكل ليتماشى مع شخصية علامتك التجارية وجمهورك

التكاملات : ابحث عن منصة تتصل بسلاسة مع أدوات عملك الحالية، مما يجعل تدفق البيانات أسهل

التكلفة: اعثر على حل ميسور التكلفة ويوفر عائدًا قويًا على الاستثمار دون أن تكلف ميزانيتك الكثير

اختر بحكمة، وشاهد كيف يمكن لمولّد استبيانات الذكاء الاصطناعي الذكي أن يرتقي بمستوى تقييماتك!

أفضل 11 من أفضل مولدات استبيانات الذكاء الاصطناعي

حان الوقت للعثور على أداتك المثالية! إليك أفضل 11 أداة لتوليد استبيانات الذكاء الاصطناعي:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الملاحظات والتعاون)

اجمع الملاحظات من العملاء والعملاء والموظفين من خلال إنشاء استطلاعات رأي جذابة باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp

ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل، لا يتيح لك إنشاء استبيانات ذكية شبيهة بالدردشة فحسب، بل يربطها أيضاً بأدوات الإنتاجية والتعاون، بحيث يبقى كل شيء في مكان واحد.

إن ثنائي القوة الحقيقي في هذه العملية هما ClickUp Form View وClickUp Brain، وهما ميزتان تربطان بين جمع بيانات الاستبيان وأتمتة المهام وتحويل ملاحظات المستخدمين إلى إجراءات.

وفِّر الوقت من خلال أتمتة عملية الاستبيان بأكملها، بدءًا من جمع الردود إلى تعيين المهام، باستخدام أتمتة ClickUp

تتيح لك طريقة عرض النموذج جمع الملاحظات من الموظفين والعملاء والعملاء والتوقعات وأصحاب المصلحة الآخرين بسرعة. على عكس أدوات الاستطلاع الجامدة ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع، فهي تستخدم استجابات مشروطة لتعديل أسئلة الاستطلاع في الوقت الفعلي بناءً على مدخلات المستخدم.

هذا يجعل استبياناتك تبدو أكثر طبيعية وتفاعلية - مثل المحادثة بدلاً من مجرد نموذج آخر لملئه.

بمجرد وصول الردود، يمكنك إعداد واحدة من أكثر من 1000 عملية أتمتة من ClickUp مع تطبيقات مثل Zapier وSlack، لتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع وإضافتها مباشرةً إلى سير عملك.

اطلب من ClickUp Brain إنشاء مخططات وقوالب استبيانات جاهزة في غضون ثوانٍ

يمكن ل ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الموثوق به من ClickUp، إنشاء استبيانات مخصصة من المطالبات، وتعيين المهام تلقائيًا مباشرةً من الردود، وتحليل البيانات المجمعة لإنتاج تقارير ومخططات بيانية مخصصة.

أنشئ بنوك أسئلة لأنواع مختلفة من الاستطلاعات باستخدام ClickUp Brain وخصصها للحصول على الرؤى التي تحتاجها

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء مجموعة من أسئلة الاستبيانات بناءً على المشاريع والحملات والأحداث القادمة أو السابقة في غضون ثوانٍ!

يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا تقارير في الوقت الفعلي لبيانات الاستبيان، والتي يمكنك تصورها بسهولة من خلال المخططات والرسوم البيانية. إذا كان لديك نقص في الوقت أو الطاقة، يمكن أن تساعدك مكتبة ClickUp التي تحتوي على قوالب سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص.

هل تحتاج إلى إجراء استبيان مشاركة الموظفين؟ يعمل قالب استبيان مشاركة الموظفين ClickUp على تبسيط الحياة مع الحقول المخصصة والحالات المخصصة والأسئلة ذات الصلة. تم تصميمه لجمع رؤى في الوقت الفعلي حول مدى رضا فريقك ومشاركته، وهو يوفر بيانات قيمة لتعزيز ثقافة الشفافية في مكان العمل.

إذا كنت بحاجة إلى قالب ملاحظات أكثر تنوعًا، فإن قالب نموذج ملاحظات ClickUp مثالي لجمع مدخلات العملاء أو المستخدمين أو الشركاء. فهو يتيح لك إنشاء استبيانات مخصصة لاحتياجات محددة. وبفضل الحقول القابلة للتحرير وأنواع الأسئلة المتنوعة، أصبح جمع الملاحظات القابلة للتنفيذ أمرًا سهلاً.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربعة أضعاف، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فإن ClickUp يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئياً، ويسمح لك بالتركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل ميزات ClickUp

اجعل الاستبيانات ديناميكية باستخدام المنطق الشرطي للتكيف بناءً على الإجابات السابقة

تخزين جميع بيانات الاستبيان وتنظيمها في مكان واحد، بما في ذلك الردود وتفاصيل المشاركين

أتمتة توزيع الاستبيانات استناداً إلى سمات الجمهور والتفاعلات السابقة لتحسين التواصل

إضفاء طابع شخصي على الاستبيانات وفقًا لتفضيلات المشاركين أو سجل الملاحظات

إنشاء تقارير مفصلة عن نتائج الاستبيانات والاتجاهات والمقاييس الرئيسية مثل معدلات المشاركة والاستجابة

قيود ClickUp

قد تؤدي الميزات الكثيرة جدًا إلى إرباك المستخدمين الجدد

لها منحنى تعليمي بسيط

تسعير ClickUp

مجاني فورف ر

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

لقد أتاح لي ClickUp أن أجمع إدارة المهام والمشروعات والعملاء وفريق العمل في أداة واحدة! إمكانيات الأتمتة مذهلة، وميزة النماذج غيرت قواعد اللعبة، والقدرة على تخصيص طريقة استخدامي لها من خلال الحقول المخصصة (التي يمكن أن تتطابق مع ألوان علامتي التجارية إذا أردت) تجعلها أفضل أداة وجدتها حتى الآن.

لقد أتاح لي ClickUp أن أجمع إدارة المهام والمشروعات والعملاء وفريق العمل في أداة واحدة! إمكانيات الأتمتة مذهلة، وميزة النماذج غيرت قواعد اللعبة، والقدرة على تخصيص طريقة استخدامي لها من خلال الحقول المخصصة (التي يمكن أن تتطابق مع ألوان علامتي التجارية إذا أردت) تجعلها أفضل أداة وجدتها حتى الآن.

2. جوتفورم (الأفضل لإنشاء استبيانات مخصصة ومعقدة للغاية)

عبر Jotform

ما يجعل Jotform أداة جيدة لاستطلاعات الذكاء الاصطناعي هو كيفية استخدامها للذكاء الاصطناعي خلال عملية إنشاء الاستطلاع بأكملها.

يقترح أسئلة ذات صلة بناءً على موضوعك، ويضبط التصميم تلقائيًا ليتناسب مع علامتك التجارية، بل ويتنبأ بالمكان الذي قد يفقد فيه الأشخاص اهتمامهم. هذا يجعل من السهل إنشاء استبيانات مخصصة ومفصلة وجذابة بصريًا تحافظ على تفاعل الأشخاص وتحسن معدلات الاستجابة - دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.

ميزات مثل أداة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ومحرر PDF مفيدة لإنشاء الاستبيانات من الأوصاف النصية البسيطة وتحويل الردود على الاستبيانات تلقائيًا إلى ملفات PDF احترافية.

أفضل ميزات Jotform

إنشاء استبيانات مخصصة تلقائيًا (مع الأسئلة والحقول والتخطيطات) من المطالبات النصية

يمكنك التخصيص باستخدام أكثر من 100 قالب وتصميم CSS والمزيد لتتناسب مع علامتك التجارية

قبول المدفوعات الآمنة من أكثر من 30 بوابة

إرسال رسائل التأكيد التلقائية عبر البريد الإلكتروني والإشعارات

اختر من بين أكثر من 10,000 نموذج لأغراض مختلفة

يمكنك التكامل مع أكثر من 150 أداة خارجية مثل HubSpot وZapier

قيود Jotform

نسخة مجانية بميزات محدودة

يجد بعض المستخدمين أن إصدار الهاتف المحمول أقل سهولة في الاستخدام

تسعير Jotform

بداية: مجاناً

البرونز: $39/شهرياً

الفضي: $49/شهرًا

الذهب: 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Jotform

G2: 4. 7/5 (أكثر من 3400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jotform

يمنحني Jotform جميع الوظائف التي أحتاجها وأكثر من ذلك والقدرة على التوقيع الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية ويلبي احتياجاتي بشكل مثالي، مما يتيح لي صياغة أي نموذج أحتاجه بسرعة.

يمنحني Jotform جميع الوظائف التي أحتاجها وأكثر من ذلك والقدرة على التوقيع الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية ويلبي احتياجاتي بشكل مثالي، مما يتيح لي صياغة أي نموذج أحتاجه بسرعة.

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Jotform للتجربة

3. Typeform (الأفضل لتسجيل العملاء المحتملين من الاستبيانات)

عبر Typeform

تعمل استطلاعات الذكاء الاصطناعي من Typeform على تحليل الردود لتحديد العملاء المحتملين المتفاعلين، مما يجعلها مثالية لتأهيل العملاء المحتملين وأبحاث المستخدمين.

يتتبع مقاييس مثل سرعة الاستجابة وتغييرات الإجابات والمشاركة. يقوم الذكاء الاصطناعي بتعيين درجات أعلى للعملاء المحتملين المهتمين حقاً بناءً على هذه الإشارات.

يعمل برنامج Typeform على تخصيص مسارات الأسئلة واكتشاف التناقضات، مثل تضارب الإجابات المتعلقة بالميزانية أو الجدول الزمني وتعديل نتائج العملاء المحتملين للحصول على رؤى أكثر دقة.

أفضل ميزات Typeform

إنشاء استبيانات ذات علامة تجارية تلقائيًا من خلال تحليل الموقع الإلكتروني للشركة

تخصيص الأسئلة باستخدام منطق التخطي والتفرع بناءً على الإجابات السابقة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل المشاعر في الإجابات المفتوحة وضبط صياغة الأسئلة

إضافة رسوم متحركة ووسائط متعددة لجعل الاستبيانات أكثر تفاعلية

اختر من بين أكثر من 3000 نموذج قابل للتخصيص مثل رضا العملاء (CSAT)، ودرجة جهد العملاء (CES)، وصافي نقاط المروجين (NPS)

تواصل مع أكثر من 120 تطبيقاً خارجياً مثل Calendly وSlack

قيود Typeform

التخصيص المحدود

مكلفة للشركات الصغيرة

تسعير Typeform

الخطط الأساسية:

مجاني للأبد

الأساسي: $29/شهرياً

بالإضافة إلى: 59 دولارًا شهريًا

الشركات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

خطط النمو:

أساسيات النمو: $199/شهرياً

Growth Pro: 349 دولارًا شهريًا

النمو المخصص: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4. 5/5 (أكثر من 750 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 850 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Typeform

استخدم Typeform إذا كنت تهتم بأن يبدو استبيانك وكأنه علامتك التجارية! إذا كنت تهتم أكثر بتنفيذ استطلاع رأي داخلي بسرعة، فاستخدم نماذج Google.

استخدم Typeform إذا كنت تهتم بأن يبدو استبيانك وكأنه علامتك التجارية! إذا كنت تهتم أكثر بتنفيذ استطلاع رأي داخلي بسرعة، فاستخدم نماذج Google.

🧠 حقيقة ممتعة: طريقة NPS موجودة منذ عام 2003 عندما قدمها فريدريك ف. رايشيلد في مقالته في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بعنوان الرقم الوحيد الذي تحتاجه للنمو.

4. SurveyMonkey Genius (الأفضل لتحليلات وأبحاث الذكاء الاصطناعي التنبؤية)

عبر SurveyMonkey Genius

يعتمد العديد من الباحثين في السوق على برنامج SurveyMonkey Genius لما يقدمه من تحليلات شاملة وقدرته على التنبؤ بالاتجاهات المتوقعة والقدرة على تحديد الأنماط غير المعتادة.

تحلل المنصة أنماط الاستجابة وحجم العينة، وتوصي بعدد الإجابات التي تحتاجها للحصول على نتائج دقيقة.

يقترح برنامج SurveyMonkey أسئلة مستوحاة من العالم الحقيقي ويكشف عن الروابط الخفية في بياناتك، ويكتشف التحيزات الإحصائية الدقيقة للحصول على نتائج دقيقة.

أفضل ميزات SurveyMonkey Genius

اختر من بين أكثر من 25 نوعًا من الأسئلة وأكثر من 400 نموذج لتخصيص الاستبيانات

تتبع نتائج رضا العملاء باستخدام حاسبة NPS

عرض أسئلة محددة على الجمهور المناسب باستخدام منطق التخطي والتفرع

الوصول إلى جمهور عالمي من خلال الاستبيانات المتاحة بأكثر من 70 لغة

يمكنك التكامل مع أكثر من 200 أداة مثل Microsoft Power BI وSalesforce وMarketo

قيود SurveyMonkey Genius

قد يكون من الصعب التنقل في واجهة المستخدم

التحليلات المتقدمة متوفرة فقط في الخطط المدفوعة

تسعير SurveyMonkey Genius

الأساسي: مجاناً

الأفضل سنويًا: 1,428 دولارًا أمريكيًا في السنة

الميزة السنوية: 468 دولارًا أمريكيًا في السنة

الشهرية القياسية: 99 دولاراً شهرياً

ميزة الفريق: 25 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

فريق بريمير: 75 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey Genius Genius

ج2: 4. 4/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن SurveyMonkey Genius

معجب جدًا ببعض استخدامات الذكاء الاصطناعي حيث إنه ذكي بما يكفي لاختيار نوع الإجابة لك (زر الاختيار، خانة الاختيار، شريط التمرير، إلخ) بناءً على صياغة السؤال. نموذج قوي بشكل عام، يغطي الأساسيات مع الكثير من الابتكار أيضًا.

معجب جدًا ببعض استخدامات الذكاء الاصطناعي حيث إنه ذكي بما يكفي لاختيار نوع الإجابة لك (زر الاختيار، خانة الاختيار، شريط التمرير، إلخ) بناءً على صياغة السؤال. نموذج قوي بشكل عام، يغطي الأساسيات مع الكثير من الابتكار أيضًا.

اقرأ أيضًا: بدائل SurveyMonkey والمنافسون

5. تطبيق النماذج (الأفضل للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين)

تفضل معظم الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية البساطة والقدرة على تحمل التكاليف قبل كل شيء. ونتيجة لذلك، فإنهم يختارون أداة مثل form.app لإنشاء استطلاعات الرأي دون منحنى تعليمي حاد.

إن الذكاء الاصطناعي قوي بما يكفي لإنشاء استطلاع رأي كامل ومخصص من أمر صوتي بسيط أو مطالبة نصية في أقل من 30 ثانية. ويمكنه أيضًا إنشاء أسئلة الاستطلاع من المحتوى الموجود.

على سبيل المثال، إذا قمت بتحميل رسالة بريد إلكتروني لتعليقات العملاء، يمكن للذكاء الاصطناعي في تطبيق "نماذج" تحديد الموضوعات الحيوية وتحويلها إلى أسئلة ذات صلة.

النماذج. أفضل ميزات التطبيق

إنشاء أسئلة الاستطلاع وخيارات الإجابة تلقائيًا عن طريق إدخال موضوع ما

استخدم المنطق الشرطي لإنشاء أسئلة متابعة تلقائيًا بناءً على الإجابات السابقة

تحويل الردود على الاستبيانات إلى تقارير مفصّلة واكتشاف الاتجاهات والأنماط

احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 2,000 نموذج وقوالب استبيانات لتلبية الاحتياجات المختلفة

التكامل مع أكثر من 500 أداة مثل HubSpot وSlack وStripe

النماذج. قيود التطبيق

قد تؤدي المشكلات الفنية إلى حدوث أخطاء في التطبيق

التخصيص المحدود

الإصدار المجاني يفتقر إلى الميزات المتقدمة

النماذج. تسعير التطبيق

مجاناً

الأساسي: 5 دولارات شهريًا

الإيجابي 10 دولارات شهرياً

القسط: 25$/شهرياً

نماذج تقييمات ومراجعات التطبيق

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 470 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 240 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: حسِّن استبياناتك للجوال باستخدام أزرار كبيرة وأسئلة قصيرة وتخطيط بديهي. اختبر استطلاعاتك على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة قبل إطلاقها.

6. Tally (الأفضل للفرق ذات الميزانية المحدودة)

عبر Tally

أحد أفضل الأشياء في Tally هو أنه لا يخفي أفضل ميزاته خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، مما يجعله خياراً مفضلاً للفرق التي تهتم بالميزانية.

يمكنك استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التفرع المشروط، وتوصيل الإجابات، والتعبئة المسبقة للحقول لإنشاء نماذج تفاعلية ومخصصة غير محدودة مجاناً. يتيح لك Tally أيضًا إمكانية جمع المدفوعات والتوقيعات وعرض الحسابات وتحميل الملفات للحصول على تجربة فعالة.

حصر أفضل الميزات

أنشئ استبيانات عبر الإنترنت من البداية أو اختر استبيانات مُعدَّة مسبقًا من مكتبة القوالب الواسعة

قم بتخصيص النماذج لتتناسب مع علامتك التجارية باستخدام CSS والمحتوى المضمن

ترجمة الاستبيانات إلى أكثر من 50 لغة لجمهور عالمي

المشاركة باستخدام التضمينات، والنوافذ المنبثقة، والروابط، والنطاقات المخصصة

اتصل بآلاف أدوات الجهات الخارجية باستخدام Zapier وMake وPipedream

قيود الإحصاء

التخصيص المحدود

تتوفر النطاقات المخصصة وCSS في الخطط المدفوعة

التسعير التلقائي

مجاناً

الإيجابي 29 دولارًا شهريًا

الشركات: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

حصر التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Tally

أنا أحب Tally، أعتقد أن حقول الاستمارات ومنطق الاستمارات مرنة للغاية ويمكن تضمينها بسهولة في موقع إلكتروني (على الرغم من أنني أتلقى تحذيرات من TypeScript وهو أمر مزعج...). نماذج وعمليات إرسال غير محدودة أيضًا!

أنا أحب Tally، أعتقد أن حقول الاستمارات ومنطق الاستمارات مرنة للغاية ويمكن تضمينها بسهولة في موقع إلكتروني (على الرغم من أنني أتلقى تحذيرات من TypeScript وهو أمر مزعج...). نماذج وعمليات إرسال غير محدودة أيضًا!

7. SurveySparrow (الأفضل لتحليل المشاعر والتعرف على المشاعر)

عبر SurveySparrow

غالبًا ما تختار فرق الموارد البشرية SurveySparrow لاستطلاعات آراء الموظفين واستطلاعات المشاركة لأن الذكاء الاصطناعي الخاص به يقدم تحليلاً مفصلاً للردود.

يمكن لخاصية CogniVue فصل النص المكتوب والمنسوخ عن ردود الفيديو والصوت للبحث عن المشاعر الخفية. تقيس النبرة العامة لملاحظات المستجيبين وتصنفها إلى إيجابية أو سلبية أو مختلطة أو محايدة.

أفضل ميزات SurveySparrow

قم بإشراك المستجيبين في الاستبيانات التفاعلية الشبيهة بالمحادثة

جدولة الاستبيانات المتكررة لإرسالها تلقائيًا على فترات زمنية محددة

إدارة الاستبيانات عبر قنوات متعددة من لوحة تحكم واحدة

قم بقياس تجربة العملاء باستخدام استبيانات NPS وCSAT وCES لتتبع الولاء والرضا والجهد المبذول

اختر من بين أكثر من 1,000 نموذج مصمم مسبقًا لإنشاء استبيانات احترافية

قيود SurveySparrow

يمكن أن تكون المنصة مليئة بالأخطاء في بعض الأحيان

ميزات إعداد التقارير الأساسية

تسعير SurveySparrow

أساسي: 39 دولارًا شهريًا (فواتير ربع سنوية)

بداية: 59 دولارًا شهريًا (فواتير ربع سنوية)

الشركات: 149 دولارًا شهريًا (فواتير ربع سنوية)

احترافي: 399 دولارًا شهريًا (فواتير ربع سنوية)

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. QuestionPro (الأفضل للاستبيانات الأكاديمية واستبيانات أبحاث السوق)

عبر QuestionPro

تقوم QuestionPro، من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي QxBot، بإنشاء استبيانات مفصلة لأبحاث السوق وإجراء اختبارات إحصائية متقدمة مثل تحليل بيانات الانحدار. يحدد InsightsHub الأنماط، ويُنشئ تقارير بحثية مع الاستشهادات، ويضمن أساليب البحث المناسبة.

يقوم الذكاء الاصطناعي بالإشارة إلى المشكلات، ويقترح أسئلة تحكم لتجنب التحيز، ويحسب الإجابات المطلوبة للحصول على نتائج موثوقة.

أفضل ميزات QuestionPro

خصص تدفق الاستبيان باستخدام أكثر من 10 خيارات منطقية، بما في ذلك التفرع والمنطق المتأخر واستخراج البيانات

اختر من بين أكثر من 50 نوعًا من الأسئلة، مثل الأسئلة المفتوحة والاختيار من متعدد ومقاييس التصنيف وجداول المصفوفة

الإنشاء التلقائي لاستبيانات المحادثة بناءً على موضوعات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي

استكشف أكثر من 350 نموذجًا لإنشاء الاستبيانات بسرعة

التكامل مع أدوات الجهات الخارجية عبر Zapier وواجهة برمجة التطبيقات (API)

قيود QuestionPro

المخططات والرسوم البيانية القابلة للتخصيص محدودة

واجهة المستخدم معيبة وليست سهلة الاستخدام

تسعير QuestionPro

الأساسيات: مجاني

متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

إصدار الفريق: 83 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

جناح الأبحاث: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات QuestionPro

G2: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 450 تقييم)

اقرأ أيضًا: قوة نماذج ClickUp: تبسيط العمل لفرق البرمجيات

9. Formshare (الأفضل لإنشاء استبيانات متعددة اللغات)

عبر Formshare

Formshare هي الأداة الوحيدة في قائمتنا التي تتيح لك إنشاء نماذج غير محدودة مجاناً.

ولكن ما يميزه عن غيره هو قدرته على إنشاء استطلاعات رأي حوارية ب أكثر من 120 لغة، مما يتيح لك الوصول إلى جمهور مستهدف عالمي. يمكنك ببساطة أن تطلب من الذكاء الاصطناعي الخاص به إنشاء هذه الاستطلاعات عن طريق كتابة المطالبات ومشاركتها عبر الروابط أو تضمينها مباشرةً على موقعك الإلكتروني.

أفضل ميزات Formshare

تخصيص النماذج باستخدام ألوان وأنماط مختلفة لتتناسب مع علامتك التجارية

التكامل مع تطبيقات جدولة المواعيد مثل Calendly وCal. com

تأكد من عملية جمع البيانات الآمنة مع ميزات التشفير المدمجة

قيود Formshare

لا تزال العديد من الميزات المتقدمة قيد التطوير

تسعير Formshare

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Formshare

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra لا توجد تقييمات متاحة

🧠حقيقة ممتعة: تُظهر الدراسات أن ما يقرب من 80% من الأشخاص يفضلون العلامات التجارية التي تجمع ملاحظات العملاء وتستخدمها بنشاط.

10. Fillout (الأفضل للمطورين الذين يحتاجون إلى تكامل واجهة برمجة التطبيقات)

عبر Fillout

يرغب العديد من المطورين وفرق المنتجات في الحصول على نماذج تبدو وكأنها جزء طبيعي من برامجهم، وليس أداة خارجية. وتتفوق Fillout في إنشاء هذه النماذج.

تأتي استطلاعات الرأي المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (REST API) مع نقاط نهاية REST API، وإعدادات خطاف الويب، ومقتطفات التعليمات البرمجية التي تساعدك على دمجها بسلاسة في موقعك الإلكتروني أو تطبيقك. تتكامل المنصة مع أكثر من 2,000 تطبيق خارجي عبر أدوات مثل Zapier و Make.

إن الذكاء الاصطناعي في Fillout جيد أيضًا في إنشاء أسئلة غير متحيزة وتصميم الاستبيانات تلقائيًا لتتناسب مع علامتك التجارية.

أفضل ميزات ملء الاستبيانات

إنشاء أسئلة الاستطلاع والمقدمات تلقائيًا باستخدام مطالبات بسيطة

اختر من بين أكثر من 50 نوعًا من الأسئلة، بما في ذلك مربعات الاختيار والصور والتصنيفات

عرض نتائج الاستطلاع على صفحة ملخص مع بيانات مرئية ومخططات بيانية قابلة للتخصيص

تتبع التحليلات في الوقت الفعلي مثل عمليات الإرسال المكتملة ومعدلات الاستجابة

قبول المدفوعات مباشرةً من خلال التكامل مع تطبيقات مثل Stripe وPaypal

قيود التعبئة

الحسابات أقل بديهية وبطيئة

الميزات الأساسية للغاية وتتطلب تحديثات

تسعير التعبئة

مجاناً

بداية 19 دولارًا شهريًا

الإيجابي 49 دولاراً شهرياً

الشركات: 89 دولارًا شهريًا

ملء التقييمات والمراجعات

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra مراجعات غير كافية

11. فورمستاك (الأفضل للاستبيانات المتوافقة مع قانون HIPAA واستبيانات الرعاية الصحية)

عبر Formstack

مع Formstack، يُعد الامتثال لقانون HIPAA وSOC2 أولوية قصوى. تضيف المنصة تلقائيًا تشفيرًا لبيانات الرعاية الصحية الحساسة. وهي تفحص الردود في الوقت الفعلي، وتكتشف المعلومات الصحية في غير محلها وتنبه المسؤولين.

يضمن ذلك نماذج آمنة وسهلة الاستخدام مع مساعدة شركات الرعاية الصحية في الحفاظ على الخصوصية واتباع قوانين الخصوصية الصارمة.

أفضل ميزات Formstack

أداة إنشاء السحب والإفلات التي تكتشف البيانات الصحية الحساسة تلقائيًا

حماية البيانات وحظر الرسائل غير المرغوب فيها باستخدام تشفير SSL وReCAPTCHA

إنشاء أسئلة متابعة ذكية استناداً إلى الحالات الصحية أو العلاجات

أتمتة مهام سير العمل وتعيين أذونات مخصصة أو تعيينها

تواصل مع أكثر من 260 أداة، بما في ذلك أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية، عبر واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة

قيود Formstack

الميزات المتقدمة متوفرة في أفضل الخطط

يمكن أن تتعطل من وقت لآخر

تسعير Formstack

النماذج: 99 دولارًا شهريًا

جناح: 299 دولاراً شهرياً

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Formstack

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Formstack

كان لتطبيق Formstack دور حاسم في زيادة الكفاءة في فريقنا، فنحن نستخدمه لأغراض متنوعة ولكن أكثرها فائدة هما جمع البيانات (التسجيل في فعالية ما أو تقديم نموذج اهتمام) واستبيانات ما بعد الفعالية (جمع الملاحظات وكيفية المتابعة مع العملاء).

كان لتطبيق Formstack دور حاسم في زيادة الكفاءة في فريقنا، فنحن نستخدمه لأغراض متنوعة ولكن أكثرها فائدة هما جمع البيانات (التسجيل في فعالية ما أو تقديم نموذج اهتمام) واستبيانات ما بعد الفعالية (جمع الملاحظات وكيفية المتابعة مع العملاء).

حوّل الاستطلاعات إلى محادثات مع مُنشئ استبيانات الذكاء الاصطناعي رقم 1

إن جمع الملاحظات أمر بالغ الأهمية، ولكن طرق الاستبيانات التقليدية لم تعد تواكب ذلك. تعمل مولدات استطلاعات الذكاء الاصطناعي على تبسيط العملية من خلال تخصيص الأسئلة، وتحليل الردود في الوقت الفعلي، وأتمتة عمليات المتابعة. وهذا يعني حصولك على رؤى أفضل بجهد أقل، وجمع البيانات التي تدفعك إلى اتخاذ قرارات مستنيرة.

لا توجد أداة من الأدوات التي استعرضناها تدمج الاستبيانات في سير عمل المشروع مثل ClickUp.

تقوم المنصة بتحويل الملاحظات إلى مهام، وتنظم الردود، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ لأبحاث العملاء والموظفين والسوق. إنها ليست مجرد أداة استبيان، بل هي حل شامل لإدارة العمل والبيانات.

اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكن أن تساعدك الاستبيانات الصحيحة على فهم جمهورك بشكل أفضل!