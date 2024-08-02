5 قوالب مجانية لنتائج الاستبيان لتحسين تصميم الاستبيان وتحليله

البيانات لا تكذب. كلما زادت البيانات لديك، زادت دقة قراراتك.

معظم الشركات تعرف ذلك جيداً. "معظم" لأن عمالقة الصناعة مثل Blockbuster وCurves وAéropostale لم تفعل ذلك - فقد أدى جهلها وإغفالها لملاحظات العملاء وتغيير تفضيلاتهم إلى زوالها.

هذه الحقيقة القاسية بمثابة درس لجميع الشركات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء. لتجنب نفس المصير، تحتاج المؤسسات إلى جمع بيانات موثوقة عن عملائها وموظفيها وأصحاب المصلحة فيها.

وهنا يأتي دور الاستبيانات. فهي تساعدك على فهم ملاحظات العملاء وآراء أصحاب المصلحة ورضا الموظفين.

باستخدام معلومات الاستبيان، يمكنك توقع احتياجات العملاء، والتنبؤ باتجاهات الموظفين، وتحديد فرص السوق قبل منافسيك.

ولكن إليك المشكلة: لتعظيم قيمة نتائج الاستبيانات الخاصة بك، تحتاج إلى تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ

وهنا يأتي دور نموذج (نماذج) نتائج الاستبيان المجانية. فهي ستساعدك على استخلاص القيمة من استبياناتك، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات.

ما هي قوالب نتائج الاستبيانات؟

قالب نتائج الاستبيان هو إطار عمل مُعد مسبقًا يساعدك على تنظيم وتحليل وتقديم بيانات الاستبيان الخاص بك.

باستخدام قوالب نتائج الاستطلاع، يمكنك بشكل أساسي تنظيم شكل وهيكل تقارير الاستطلاع، مما يضمن لك عروضًا تقديمية واضحة وجذابة بصريًا. يساعدك ذلك على توصيل نتائجك ومعلومات مفيدة أخرى بفعالية دون إرباك جمهورك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب تقرير نتائج الاستطلاع - خاصةً تلك المبنية على أدوات تحليل البيانات أو أدوات إدارة قواعد البيانات - يدعم أيضًا فلاتر البيانات والمخططات التفصيلية، مما يتيح لك إنشاء تقارير مفصلة.

فيما يلي تفصيل للأقسام الشائعة التي تشكل قالب تقرير نتائج الاستطلاع:

ملخص : نظرة عامة (أو قسم مختصر ومختصر) يشرح سبب إجراء الاستطلاع والنتائج الرئيسية

: نظرة عامة (أو قسم مختصر ومختصر) يشرح سبب إجراء الاستطلاع والنتائج الرئيسية أهداف الاستطلاع ومنهجيته : يتضمن ذلك ما كنت تأمل أن تتعلمه من الاستبيان ومن هم الجمهور المستهدف

: يتضمن ذلك ما كنت تأمل أن تتعلمه من الاستبيان ومن هم الجمهور المستهدف عملية الاستطلاع : يمكن أن يشرح ذلك المنصة التي استخدمتها لإنشاء الاستطلاع، واستراتيجية التوزيع (البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الطرف الثالث)، وكيف تخطط لتحليلها

: يمكن أن يشرح ذلك المنصة التي استخدمتها لإنشاء الاستطلاع، واستراتيجية التوزيع (البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الطرف الثالث)، وكيف تخطط لتحليلها تحليل البيانات: القسم الأكثر أهمية. هنا حيث يمكنك تفسير بياناتك وتصورها لتسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط

القسم الأكثر أهمية. هنا حيث يمكنك تفسير بياناتك وتصورها لتسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط النتائج الرئيسية : قائمة نقطية تلخص أهم النتائج المستخلصة من الاستبيان

: قائمة نقطية تلخص أهم النتائج المستخلصة من الاستبيان التوصيات : أفكار قابلة للتنفيذ لفريقك، مثل كيف يمكنهم تحسين عملية معينة أو تطوير منتجات جديدة

: أفكار قابلة للتنفيذ لفريقك، مثل كيف يمكنهم تحسين عملية معينة أو تطوير منتجات جديدة ملحق: قسم اختياري، يمكن أن يحتوي هذا القسم على معلومات إضافية مثل استبيان الاستبيان أو الإجابة على مقتطفات من الأسئلة المفتوحة

اعتمادًا على أسلوب عملك وعملياتك الداخلية، يمكنك إنشاء نموذج نتائج الاستبيان باستخدام مستند أو جدول بيانات أو عرض تقديمي أو حتى قاعدة بيانات.

ما الذي يجعل قالب نتائج الاستطلاع جيداً؟

فكر في قالب نتائج الاستطلاع على أنه مخطط لتقرير الاستطلاع النهائي الخاص بك. فهو يؤثر على كيفية فرز بيانات الاستطلاع، والأهم من ذلك، كيفية عرضها.

قد يجعل القالب السيئ التصميم (أو غير المتقن) من الصعب عليك دمج البيانات. والأكثر من ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك جمهورك، وهو آخر شيء تريده عندما يكون قادة فريقك أو مديريك (أو الرؤساء التنفيذيين) حاضرين في الاجتماع.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار قالب تقرير نتائج الاستبيان:

هيكل واضح: يجب أن يكون للقالب تدفق منطقي يرشد المستخدمين من خلال الأقسام الرئيسية، مثل المقدمة وتصور البيانات والنتائج الرئيسية والتوصيات

يجب أن يكون للقالب تدفق منطقي يرشد المستخدمين من خلال الأقسام الرئيسية، مثل المقدمة وتصور البيانات والنتائج الرئيسية والتوصيات الجاذبية البصرية: يجب أن يكون تصميمه نظيفاً وأقل قدر من الفوضى. نقاط إضافية إذا كان يسمح لك بتمييزه بشعار شركتك وألوانها أو استخدام الخطوط الخاصة بك

يجب أن يكون تصميمه نظيفاً وأقل قدر من الفوضى. نقاط إضافية إذا كان يسمح لك بتمييزه بشعار شركتك وألوانها أو استخدام الخطوط الخاصة بك تصور البيانات: ابحث عن مجموعة متنوعة من المخططات والرسوم البيانية والجداول حتى تتمكن من تقديم النتائج بطريقة يسهل فهمها

ابحث عن مجموعة متنوعة من المخططات والرسوم البيانية والجداول حتى تتمكن من تقديم النتائج بطريقة يسهل فهمها إمكانيات التعمق : إذا كنت من الأشخاص الذين يعملون بشكل غير متزامن، فقد يكون الخيار الذي يسمح للمشاهدين بفرز البيانات وتصفيتها مفيدًا بشكل خاص

: إذا كنت من الأشخاص الذين يعملون بشكل غير متزامن، فقد يكون الخيار الذي يسمح للمشاهدين بفرز البيانات وتصفيتها مفيدًا بشكل خاص التخصيص : اعتمادًا على نوع الاستطلاع، قد ترغب في إضافة أقسام إضافية. يجب أن يستوعب قالب نتائج الاستطلاع ذلك

: اعتمادًا على نوع الاستطلاع، قد ترغب في إضافة أقسام إضافية. يجب أن يستوعب قالب نتائج الاستطلاع ذلك الأتمتة: ميزة مفيدة للغاية - ابحث عن قالب (أو بالأحرى منصة) تتيح لك مزامنة الردود من نموذج الملاحظات مع التقرير في الوقت الفعلي . بهذه الطريقة، لن تضطر إلى إضافة كل رد يدويًا

أخيرًا، قد ترغب في إنشاء مجموعة من قوالب نتائج الاستطلاع لفرق أو أنواع استطلاعات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب نتائج استطلاع واحد لاستطلاعات الموارد البشرية وآخر لاستطلاعات الموارد البشرية استبيانات اكتشاف العملاء . وهذا يضمن أن يكون للتقارير صدى لدى كل جمهور.

5 قوالب مجانية لنتائج الاستطلاع لاستخدامها في عام 2024

في انقر فوق ، قمنا بتنسيق قائمة من خمسة نماذج مجانية - بعضها خاص بالقسم وبعضها عام - لمساعدتك في الكشف عن الرؤى الرئيسية وتصور بياناتك بفعالية.

إليك هذه النماذج.

1. قالب نتائج استطلاع آراء المنتجات ClickUp

تتبع ملاحظات المنتج، ودمج الردود، وحتى تعيين المهام باستخدام قالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp

تتيح لك استبيانات ملاحظات المنتج جمع آراء العملاء المباشرة حول تجربتهم في استخدام منتجك. يمكن أن يشمل ذلك الأشياء التي يحبونها أو لا يحبونها أو يجدونها مربكة أو حتى الميزات التي يحبون أن يروا إضافتها إلى منصتك.

مثل استطلاعات بحث المستخدم أيضًا تكشف عن مشاكل خفية في قابلية الاستخدام قد لا تكون واضحة من خلال الاختبار الداخلي.

إذا كنت معتادًا على استضافة هذه استطلاعات رأي المنتج فأنت تعلم أيضًا أنها ليست عملية تتم مرة واحدة فقط. بل يجب عليك تكرار العملية في كثير من الأحيان، والأهم من ذلك أن تدمجها في تكرار المنتج التالي.

وهذا يعني تتبع الملاحظات وإعداد عملية لمعالجتها - وهنا يأتي دور قالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp يلمع

إليك كيفية استخدامه:

ابدأ بإعداد نموذج الاستطلاع الخاص بك مع نماذج ClickUp ومشاركتها مع المستخدمين لديك.

عندما يبدأ العملاء في الإجابة على الاستبيان، ستتم إضافة إجاباتهم تلقائيًا إلى مشاريع ClickUp تحت "عرض Submissions View". يمكن أيضًا تعيين هذه الردود كمهام حتى تتمكن من تتبع تقدمها وإبلاغ العملاء بمجرد معالجة الملاحظات.

قم بتعيين ملاحظات لزملائك في الفريق كمهام في ClickUp Projects وتأكد من عدم تفويت أي شيء

في "عرض تقييمات المنتج" المخصص، يمكنك أن ترى كيف يصنف عملاؤك منصتك بناءً على سبعة معايير:

الجودة

السعر

تجربة الاستخدام الأول

سهولة الاستخدام

خدمة العملاء

تجربة الشراء

تجربة الاستخدام

يمكنك تجميع الملاحظات بناءً على تقييمات مختلفة وعرضها كلوحة كانبان. يمنحك هذا عرضًا موحدًا لكيفية استجابة المستخدمين لمنصتك الأساسية، مثل عدد الأشخاص الراضين وعدد غير الراضين.

إنشاء لوحة Kanban Board ClickUp Kanban من خلال تجميع الطلبات المرسلة بناءً على نوع التصنيف والحصول على عرض شامل للردود التي تم جمعها

باختصار، يوفر قالب استبيان آراء المنتج ClickUp طريقة منظمة وفعالة ليس فقط لجمع وتحليل الملاحظات وإنما أيضًا للتصرف بناءً عليها، مما يؤدي إلى تطوير أفضل للمنتج وتحسين تجربة المستخدم.

2. قالب خطة عمل استبيان نتائج استبيان ClickUp للمشاركة

قم بإنشاء خطة عمل بناءً على نتائج مشاركة موظفيك باستخدام قالب خطة عمل نتائج استبيان ClickUp Engagement Results Action Plan

القالب التالي مخصص لفرق الموارد البشرية، وخاصة أولئك الذين يجرون فحوصات دورية لقياس مستويات رضا الموظفين .

إن قالب خطة عمل نتائج استبيان مشاركة ClickUp لنتائج المشاركة يستخدم إطار عمل 4M1E (الإنسان والآلة والمادة والطريقة والبيئة) لتصنيف ملاحظات الموظفين وتحسين المشاركة في مكان العمل.

تم تصميمه على مستندات ClickUp -أداة تعاونية لإدارة المستندات- يأتي القالب مع ثلاثة أقسام:

نظرة عامة : لمشاركة ملخص مختصر سريع لأهداف الاستبيان ونتائجه

: لمشاركة ملخص مختصر سريع لأهداف الاستبيان ونتائجه تحليل : يتضمن هذا القسم جدولين. يصف الأول المشكلة، وسببها الجذري، ومجموعة 4M1E التي تندرج تحتها. ويتناول الثاني بالتفصيل الحل الذي توصلت إليه لمعالجة المشكلة

: يتضمن هذا القسم جدولين. يصف الأول المشكلة، وسببها الجذري، ومجموعة 4M1E التي تندرج تحتها. ويتناول الثاني بالتفصيل الحل الذي توصلت إليه لمعالجة المشكلة الحالة والتوصيات: المرحلة النهائية، حيث يمكنك إضافة النتائج الرئيسية التي توصلت إليها وتتبع التقدم الذي أحرزته

يتضمن المستند أيضًا قسمًا خاصًا بالشركة يمكنك تمييزه باسم شركتك وشعارها وغير ذلك. يمكنك أيضًا الاستفادة من بعض ميزات ClickUp الأخرى، مثل ClickUp Brain -مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي- لمساعدتك في تحرير تقرير نتائج الاستطلاع أو تلخيص النتائج الرئيسية أو ترجمته إلى لغة مختلفة.

توطين تقرير نتائج استطلاع الرأي الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain أيضًا في مهام أخرى، مثل تقسيم جداولك إلى خطوات قابلة للتنفيذ واستخراج رؤى محددة من التقرير بناءً على مطالبات اللغة الطبيعية.

بشكل عام، يعمل هذا النموذج على تبسيط العملية، مما يمكّن فرق الموارد البشرية من مراجعة نتائج استبيان الموظفين بشكل تعاوني ووضع خطة عمل.

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3. قالب نتائج استبيان رضا العملاء ClickUp

تعرف على مدى رضا العملاء عن منتجك (ووكلاء الدعم) باستخدام نموذج نتائج استبيان رضا العملاء ClickUp

هل يقوم فريق تجربة العملاء لديك بإجراء استبيانات رضا العملاء لفهم مدى رضا العملاء عن المنتج أو الخدمة أو تجربة العلامة التجارية بشكل عام؟ إذن، هذا قالب نتائج استبيان رضا العملاء من ClickUp يمكن أن يكون مفيدًا لك بشكل خاص.

قم بتخصيص نموذج استبيان رضا العملاء ليتناسب مع أهداف عملك وعملياتك التجارية

يتيح لك إدارة نموذج الاستبيان ومراقبة الردود من مكان واحد.

يتضمن نموذج الاستبيان سؤالاً عن أداء وكيل الدعم، بحيث يمكنك أيضاً تقييم فعالية فريق الدعم وأداء المنتج.

كما أنه يأتي مع ثلاث طرق عرض افتراضية:

طريقة عرض النموذج، حيث يمكنك تحرير نموذج الاستطلاع ومعاينته

طريقة عرض النموذج، حيث يمكنك تحرير نموذج الاستطلاع ومعاينته _طريقة عرض المستجيبين ، والتي تعرض قائمة بجميع الإجابات الفردية

_طريقة عرض المستجيبين والتي تعرض قائمة بجميع الإجابات الفردية طريقة عرض المستجيبين، حيث يمكنك تتبع ما إذا كان الاستطلاع قد تم إرساله إلى عميل أم لا

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء طرق عرض مخصصة مثل طريقة عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt أو لوحة معلومات لتصور نتائج الاستطلاع الخاص بك. ونظرًا لأن لوحة المعلومات تحتوي على خيار التحديث التلقائي، سيكون لديك دائمًا إمكانية الوصول إلى أحدث البيانات.

قم بإنشاء لوحة معلومات مخصصة للحصول على عرض في الوقت الفعلي لنتائج رضا العملاء

يمكّن هذا القالب فرق تجربة العملاء من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات التي تعزز تجربة العملاء وتعزز الاحتفاظ بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصور الاتجاهات باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي لمراقبة مشاعر العملاء في جميع الأوقات.

4. قالب اجتماع مراجعة نتائج الاستطلاع من SlidesGo

عبر الشرائحGo إذا كنت قد أجريت استبيانًا قصيرًا أو تريد مشاركة الخلاصة مع فريقك في اجتماعك القادم وتريد مجموعة شرائح لعرض أفكارك، فإن قالب اجتماع مراجعة نتائج الاستطلاع من SlidesGo خيار مثالي.

يأتي مع 23 شريحة مصممة مسبقًا ويسمح لك بإضافة أربعة أقسام إلى مجموعة الشرائح الخاصة بك - ملخص، وتحليل البيانات، والنتائج الرئيسية، والخطوات التالية. كما يمنحك أيضًا مجموعة متنوعة من الموارد الرسومية لتصور البيانات (مثل الرسوم البيانية، والجداول، والموصلات، والمخططات الانسيابية) وحتى الرموز والصور الخاصة بالصناعة حتى تتمكن من إنشاء تقارير الاستطلاع ذات الصلة.

هذا نموذج شائع لمختلف حالات الاستخدام الوظيفي - من التسويق إلى الموارد البشرية، بحيث يمكنك تكراره لأي استطلاع دون إنشاء عروض تقديمية من الصفر.

5. قالب إنفوجرافيك نتائج الاستطلاع من SlidesGo

عبر الشرائحGo هذا قالب عرض تقديمي يمكن تخصيصه في Microsoft PowerPoint أو Google Slides أو حتى Canva. نسبته 16:9، مما يجعله مناسبًا للعرض على شاشات أكبر وفي الاجتماعات الشخصية، بالإضافة إلى مكالمات الفيديو أثناء الاجتماعات عن بُعد.

هذا النموذج الغني بالرسوم البيانية يجعله نموذجًا رائعًا لاستطلاعات الرأي مثل أبحاث السوق، والأطروحات الأكاديمية، والأوراق البحثية، وما إلى ذلك، حيث تحصل على العديد من الإجابات وتعتمد على البيانات لمشاركة نتائجك.

يتوفر أكثر من 30 رسمًا بيانيًا مختلفًا بتصميمات مختلفة: مخططات شريطية، ومخططات دائرية، وحتى تصورات خرائط العالم. كل منها قابل للتخصيص لتصور البيانات التي تم جمعها عبر الاستبيانات.

ومع ذلك، فإن هذا القالب مخصص فقط لتصور بيانات البحث الخاص بك؛ سيتعين عليك إجراء التحليل باستخدام أداة مختلفة.

تنظيم الاستبيانات واكتشاف الرؤى المفيدة باستخدام ClickUp

في حين أن الأدوات التقليدية مثل المستندات وجداول البيانات توفر مرونة في عرض نتائج الاستطلاع، إلا أنها قد تستغرق وقتًا طويلاً، خاصةً لإدارة استطلاعات متعددة أو مجموعات بيانات كبيرة.

لهذا السبب نوصي باستخدام ClickUp، فهو يوفر حلاً مركزيًا لتبسيط سير عمل الاستبيانات بالكامل.

يمكنك إنشاء الاستبيانات ومشاركتها باستخدام ClickUp Forms، ثم الانتقال بسهولة إلى صياغة تقارير ثاقبة باستخدام ClickUp Docs. وبفضل الرسوم البيانية المدمجة وخيارات تصور البيانات، يمكنك تصور بياناتك في دقائق.

ولكن ClickUp يتجاوز مجرد إعداد التقارير البسيطة. على سبيل المثال، يمكّنك ClickUp Brain من استخراج رؤى عميقة من بياناتك لتحديد الاتجاهات الخفية. والأفضل من ذلك، يمكن لفريقك تحليل تقرير الاستطلاع بشكل مستقل.

هل أنت مستعد لتبسيط إنشاء الاستبيان وتحليله وإعداد التقارير؟ اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ على الفور.