أفضل 10 بدائل ومنافسين لبرنامج Budibase في عام 2025

سواء كنت تستكشف بناء تطبيقات الجوّال أو تطبيقات الويب أو الأدوات الداخلية، فإن ظهور المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنصات منخفضة التعليمات البرمجية يجعل من السهل بشكل متزايد تطوير تطبيقات مخصصة.

فبدلاً من مطور باهظ الثمن، تحتاج إلى فكرة ومنصة مناسبة منخفضة الكود لإنشاء تطبيقات جذابة.

Budibase هو خيار شائع لإنشاء الأدوات الداخلية وتطبيقات الويب المخصصة بسرعة وأتمتة العمليات دون الغوص في الترميز الثقيل. إنه يمكّن الشركات من إنشاء حلول مخصصة بسهولة.

ومع ذلك ، يختلف كل فريق عن الآخر ، وقد لا يقوم Budibase دائمًا بتحديد جميع المربعات لمتطلباتك الخاصة. هذا هو السبب في أن استكشاف بدائل Budibase يستحق كل هذا العناء.

يستعرض هذا الدليل أفضل 10 منافسين ل Budibase، ويعرض منصات أخرى تجلب وجهات نظر جديدة إلى مشهد التعليمات البرمجية المنخفضة.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي قائمة ببعض أفضل بدائل Budibase: (الأفضل لإدارة المشاريع وسير العمل المخصص) ClickUp(الأفضل لإدارة المشاريع وسير العمل المخصص)

Airtable (الأفضل لقواعد البيانات القابلة للتخصيص والتعاون)

Zoho Creator (الأفضل للتطوير السريع للتطبيقات)

Appsmith (الأفضل لتطوير تطبيقات الجوال والويب مفتوحة المصدر)

Retool (الأفضل لبناء الأدوات الداخلية)

Bubble (الأفضل لتطوير تطبيقات الويب بدون كود)

كاسبيو (الأفضل للتطبيقات التي تعتمد على قواعد البيانات)

OutSystems (الأفضل لتطوير التطبيقات على مستوى المؤسسات)

AppSheet (الأفضل لتطوير التطبيقات المعتمدة على جداول البيانات)

Kintone (الأفضل لتعاون الفريق وإدارة سير العمل)

ما هي Budibase؟

Budibase هي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة الكود لبناء تطبيقات مخصصة بسرعة وكفاءة. وهي تتيح للمستخدمين أتمتة سير العمل وإنشاء واجهات أنيقة وتفاعلية ونشر التطبيقات في دقائق - حتى بدون مهارات البرمجة أو الترميز.

تمكّن الأداة الفرق غير التقنية من تطوير تطبيقات ويب وتطبيقات جوال مخصصة تعمل بكامل طاقتها دون الاعتماد على المطورين.

يقوم Budibase بربط الفرق بمصادر بيانات مختلفة، بما في ذلك قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات. هذه المرونة تمكن التطبيق من التكيف مع حالات الاستخدام الأخرى. كما أن تصميمه البديهي وقدرته على إنشاء أدوات داخلية بسرعة تجعله حلاً ممتازًا للفرق التي تسعى إلى تقليل وقت التطوير دون المساس بالوظائف.

بفضل أساسها المفتوح المصدر ، تعزز Budibase الابتكار الذي يحركه المجتمع، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمطورين والشركات الناشئة والشركات التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي مع الحفاظ على التحكم في تطبيقاتها.

لماذا تبحث عن بدائل Budibase؟

على الرغم من أن Budibase يوفر ميزات ووظائف قوية لإنشاء التطبيقات وإدارتها، إلا أنه ليس حلاً سحريًا. إليك سبب بحث المستخدمين عن بدائل Budibase:

تخصيص محدود : تفتقر Budibase إلى المرونة المطلوبة لإنشاء تطبيقات وسير عمل مخصصين متخصصين للغاية

منحنى تعليمي حاد : في حين أنه يهدف إلى جعل بناء التطبيق متاحًا، إلا أن بعض المستخدمين يجدون أن الواجهة صعبة

مشاكل في الأداء : أبلغ العديد من مستخدمي Budibase عن أداء أبطأ وأخطاء في الأداء عند التعامل مع مجموعات بيانات أكبر أو أثناء إنشاء تطبيقات معقدة

تصميم غير مرن : خيارات التخصيص لتخصيص واجهة المستخدم/تجربة المستخدم محدودة إلى حد ما، خاصة بالمقارنة مع الأدوات الأخرى

ثغرات التكامل : تدعم Budibase عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية عند مقارنتها بمنافسيها. هذا يعيق الاتصال السلس بين الأدوات المختلفة

استجابة الهاتف المحمول : أفاد بعض المستخدمين أن تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على Budibase محدود للغاية لأن المنتج النهائي ليس سريع الاستجابة

الدعم والتوثيق: على الرغم من المجتمع المزدهر، إلا أن توافر الوثائق التفصيلية ودعم العملاء سريع الاستجابة يبدو ناقصًا

أفضل 10 بدائل لبدائل Budibase

كما ذكرنا، ليس هناك ندرة في الخيارات في عالم التطوير بدون كود أو كود منخفض. وبالنظر إلى قيود Budibase، إليك بعض من أفضل بدائل Budibase التي قد تفكر فيها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وعمليات سير العمل المخصصة)

ClickUp مثالي للفرق التي تتطلع إلى بناء أدوات داخلية أو إدارة عمليات تطوير التطبيقات بكفاءة. وباعتباره أفضل تطبيق لكل شيء للعمل، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وإدارة قواعد البيانات والأتمتة بدون تعليمات برمجية في منصة واحدة.

بفضل ميزاته المتنوعة وعمليات التكامل السلسة، يعمل ClickUp على تمكين الفرق من إنشاء وإدارة تدفقات عمل فعالة. كما أن واجهته البديهية وقدراته الخالية من التعليمات البرمجية تجعله في متناول المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء.

إدارة المهام

تصور مشروعك على طريقتك على ClickUp

يوفر ClickUp Tasks إمكانات محسنة لإدارة المهام، مما يسمح لك بإنشاء قوائم مهام مفصلة، وتعيين الأولويات، وتحديد المواعيد النهائية، وربط التبعيات لتنفيذ المشروع بسلاسة.

طريقة عرض المهام هي مجرد واحدة من الطرق العديدة لتصور مشروعك. يمكنك أيضًا التبديل بين لوحات كانبان، ومخططات جانت، والقوائم، وطريقة عرض الجدول، وغيرها من التنسيقات حسب تفضيلات فريقك وراحته.

ClickUp Whiteboards

قم بالعصف الذهني مع فريقك بصريًا على ألواح كليك أب البيضاء

لديك أيضًا ClickUp Whiteboards - سبورة بيضاء رقمية مع واجهة سحب وإفلات بديهية، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

استخدم هذه المساحة لتبادل الأفكار، وإنشاء مخططات انسيابية تفاعلية، وتوضيح الأفكار بصريًا، وغير ذلك الكثير.

سير عمل مخصص

إنشاء مهام سير عمل ووصفات أتمتة مخصصة لإبقاء أنشطة التطوير على المسار الصحيح

تمتد إمكانيات التخصيص في ClickUp لتشمل كيفية تخطيطك لسير العمل الخاص بك. يتيح لك ClickUp إعداد تدفقات عمل مخصصة لضبط عملية التطوير وفقًا للاحتياجات الخاصة بالتطبيق. يمكنك تخصيص دورة حياة البرمجة والتطوير البرمجي بأكملها، بدءًا من وضع الأفكار وحتى النشر، ببضع نقرات فقط.

تتبّع سباقات تطوير تطبيقك مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تسمح لك هذه الميزة، مقترنة بلوحات معلومات ClickUp Dashboards الغنية، بممارسة التحكم الدقيق في عملية التطوير. فهي تقدم نظرة عامة في الوقت الفعلي على المشروع وتقدمه، مما يسمح لك بإجراء تدخلات مثل نشر موارد إضافية بشكل سريع.

أتمتة بدون تعليمات برمجية

إعداد أتمتة بديهية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

تساعد ميزة الأتمتة في ClickUp على التخلص من المهام المتكررة وسير العمل اليدوي. من خلال المنطق البسيط القائم على المشغّل، يمكنك أتمتة المهام وتحديثات الحالة والإشعارات، مما يضمن التنسيق السلس داخل فريق التطوير لديك.

الجزء الأفضل؟ لا يلزم معرفة البرمجة لإعداد تدفقات عمل الأتمتة هذه، مما يجعلها في متناول الجميع.

كما تدعم أدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل أداة تعقب الوقت المدمجة وأتمتة عدم وجود رمز عملية التطوير وحوكمتها.

تتبع الوقت

حساب الوقت المستغرق لإكمال كل مهمة تلقائيًا باستخدام أداة تتبع الوقت المدمجة

يوفر ClickUp ميزة متكاملة لتتبع وقت المشروع تتيح لك مراقبة مقدار الوقت المستغرق في كل مهمة. تضمن إمكانية تتبع الوقت الشفافية في تنفيذ المشروع، مما يساعد الفرق على الوفاء بالمواعيد النهائية وزيادة الإنتاجية دون الاعتماد على أدوات خارجية.

تكامل النقر فوق التكامل

التكامل مع منصات مثل GitHub للتطوير السريع والسهل

على الرغم من أن ClickUp يغطي جميع الأسباب، إذا لاحظت أن بعض الميزات أو الإمكانيات مفقودة، فلديك تكاملات لتعويضها. تتكامل ClickUp مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Slack، وGoogle Workspace (جداول بيانات جوجل، والمستندات، والتقويم، وغيرها)، وGitHub، وGitLab، وMicrosoft Teams. يمكنك استخدام Zapier للاتصال وإنشاء أدوات داخلية.

أفضل ميزات ClickUp*

قيود النقر فوق القيود

قد يبدو وابل الميزات المتقدمة مربكًا للمستخدمين الجدد

ميزات ووظائف محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

*التسعير

خطة مجانية للأبد : $0

خطة غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

خطة العمل : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسة : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain (إضافة): 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

لا يسمح لنا ClickUp بالبقاء مرنًا فحسب، بل يمكّننا أيضًا من البقاء على اطلاع، وتقديم الابتكار، وخلق قيمة مضافة لعملائنا.

لا يسمح لنا ClickUp بالبقاء مرنًا فحسب، بل يمكّننا أيضًا من البقاء على اطلاع، وتقديم الابتكار، وخلق قيمة مضافة لعملائنا.

2. Airtable (الأفضل لقواعد البيانات القابلة للتخصيص والتعاون)

عبر Airtable

Airtable عبارة عن منصة تطبيقات بدون تعليمات برمجية تعمل على تسريع عمليات الأعمال الهامة من خلال مزج مرونة جداول البيانات مع قوة قواعد البيانات.

ونتيجة لذلك، فهي تمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات مخصصة دون أي معرفة بالترميز، مما يؤدي إلى تحسين إدارة المشاريع وعمليات التسويق وتطوير المنتجات.

مع ميزات مثل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وطرق العرض القابلة للتخصيص، وقدرات قوية لمعالجة البيانات، يعد Airtable أحد أفضل بدائل Budibase للمؤسسات التي تسعى إلى تبسيط عملياتها.

وعلاوة على ذلك، فإن واجهته البديهية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، سواء كانت إدارة تقويمات المحتوى، أو تتبع سباقات المشاريع، أو أتمتة المهام.

أفضل الميزات القابلة للتطبيق

إنشاء مهام سير عمل مخصصة باستخدام عناصر السحب والإفلات التفاعلية

أتمتة المهام المتكررة باستخدام ميزات الأتمتة والبرمجة النصية المدمجة

تصور البيانات عبر طرق عرض مختلفة، مثل كانبان والشبكة والتقويم والمعرض

تضمين قواعد Airtable في مواقع الويب ومشاركتها خارجيًا من خلال روابط آمنة

قيود قابلة للتغيير

يبدأ الأداء في التأخر مع زيادة حجم قاعدة البيانات في الحجم

تحتوي إصدارات سطح المكتب على ميزات مفقودة في التطبيقات على الأجهزة المحمولة

تسعير قابل للتطبيق

مجاني : $0

فريق : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : تسعير مخصص

Airtable AI (إضافة): 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2 : 4. 6/5 (2,740+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,120+ تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل Airtable

3. Zoho Creator (الأفضل للتطوير السريع للتطبيقات)

عبر Zoho Creator

Zoho Creator هي عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية من Zoho تمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها وإدارتها بسرعة. يسمح بديل Budibase هذا للمستخدمين برقمنة وأتمتة العمليات التجارية عبر وظائف مختلفة، بما في ذلك المبيعات وخدمة العملاء والعمليات والتمويل.

صُممت واجهة السحب والإفلات في النظام الأساسي، والقوالب المبنية مسبقًا، وميزة أتمتة سير العمل لتبسيط إنشاء النماذج والتقارير والصفحات وسير العمل.

يكمن USP في تكامله السلس مع تطبيقات Zoho التي لا حصر لها، مثل منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) من Zoho و Zoho Mail.

أفضل ميزات Zoho Creator*

اختبر التطبيقات دون التأثير على الإصدار المباشر من خلال بيئة وضع الحماية للمطورين

الوصول إلى التطبيقات من أي مكان من خلال التوافق عبر الأنظمة الأساسية للجوال والويب

تحليل البيانات من خلال لوحات المعلومات القائمة على البيانات وأدوات إعداد التقارير المتقدمة

استخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ وتحليل المشاعر دون الحاجة إلى ترميز مكثف

قيود Zoho Creator

تقدم المزيد من القيمة فقط إذا كنت تعمل ضمن نظام Zoho البيئي

منحنى تعليمي حاد للبرمجة النصية في Deluge (لغة Zoho المملوكة لشركة Zoho)

تسعير Zoho Creator

قياسي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المرونة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Zoho Creator

G2 : 4. 3/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييم)

سهولة الاستخدام، والمرونة في وضع نموذج أولي مع مستخدم واحد ثم طرحه في السوق لاحقًا، بالإضافة إلى القدرة على توسيع نطاق مستويات الحساب صعودًا وهبوطًا، والدعم المجتمعي القوي، وفرق الدعم الاحترافية اللائقة. أقدّر القوالب المدمجة التي يمكننا استخدامها كأساس، وكيفية عملها مع إطارات سلكية متعددة، وكيف يمكننا إنشاء منصات للعملاء دون أي متاعب أو برمجة نصية.

سهولة الاستخدام، والمرونة في وضع نموذج أولي مع مستخدم واحد ثم طرحه في السوق لاحقًا، بالإضافة إلى القدرة على توسيع نطاق مستويات الحساب صعودًا وهبوطًا، والدعم المجتمعي القوي، وفرق الدعم الاحترافية اللائقة. أقدّر القوالب المدمجة التي يمكننا استخدامها كأساس، وكيفية عملها مع إطارات سلكية متعددة، وكيف يمكننا إنشاء منصات للعملاء دون أي متاعب أو برمجة نصية.

📚 اقرأ أيضًا: كيف تختار نظام إدارة علاقات العملاء لشركتك

4. Appsmith (الأفضل لتطوير تطبيقات الجوال والويب مفتوحة المصدر)

عبر Appsmith

صُمم Appsmith مع وضع المطورين في الاعتبار، وهو عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تمكّن الشركات من تطوير أدوات داخلية مخصصة بسرعة، مثل لوحات المعلومات ولوحات الإدارة وتطبيقات CRUD. وتسمح لمنشئي التطبيقات بربط واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات وخدمات الجهات الخارجية بسلاسة للحصول على تجربة بناء تطبيقات متكاملة.

يعد Appsmith أحد أفضل بدائل Budibase لتطوير التطبيقات في بيئة مفتوحة وتعاونية بفضل أدواته المبنية مسبقًا وتركيزه على التخصيص. كما أن طبيعته التي يحركها المجتمع تعزز التحسين المستمر وتمنح الوصول إلى موارد غنية.

أفضل ميزات برنامج Appsmith

الاتصال بأي مصدر للبيانات باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST أو GraphQL أو قواعد بيانات SQL

استخدم الميزات المبنية مسبقًا مثل الجداول والنماذج والمخططات لتخصيص واجهات التطبيق

اكتب كودًا مخصصًا باستخدام جافا سكريبت المدمج لتخصيص ميزات التطبيق ووظائفه لمنطق الأعمال

التعاون في إصدارات التطبيق وإدارتها بكفاءة مع التحكم في إصدار Appsmith من خلال تكامل Git

قيود آبسميث

نقص التحليلات المتقدمة وأدوات إعداد التقارير

خيارات تصميم محدودة للويب وتصميم تطبيقات الجوال

تسعير أبسميث

مجاني : $0

الأعمال : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 2,500 دولار شهريًا ل 100 مستخدم

تقييمات ومراجعات آبسميث

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: غير متاح

📮 ClickUp Insight: حوالي 43% من العاملين يرسلون من 0 إلى 10 رسائل يوميًا. بينما يشير ذلك إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تجري المناقشات المهمة في مكان آخر (مثل البريد الإلكتروني). ولمنع التنقل غير الضروري بين المنصات وتبديل السياق غير الضروري، فأنت بحاجة إلى تطبيق كل شيء للعمل، مثل ClickUp، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.

عبر Retool

يستخدم Retool أتمتة سير العمل المرئي والمكونات المبنية مسبقًا وتكامل قواعد البيانات وواجهة برمجة التطبيقات لتسريع تطوير تطبيقات الأعمال الداخلية مثل لوحات الإدارة ولوحات المعلومات وأدوات دعم العملاء.

مع هذه المنصة، تقوم الفرق ببناء التطبيقات وتشغيلها على خدمة Retool السحابية أو نشرها على بنيتها التحتية، مما يوفر المرونة لتلبية متطلبات الأمان والامتثال المتنوعة.

تكمن قوة Retool في قدرتها على دمج مصادر البيانات المختلفة، مما يجعلها مثالية للشركات التي تتطلب خيارات تخصيص واسعة النطاق في تطبيقاتها دون الدخول في جزء الترميز.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل Retool على تعزيز التعاون من خلال ميزات مثل بيئات التدريج والتحكم في الإصدار، مما يحسن عملية التطوير ويعزز الإنتاجية.

أفضل ميزات الأداة

الاتصال بأي قاعدة بيانات أو واجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك Postgres وMongoDB وREST

الاحتفاظ بسجلات تدقيق شاملة، مما يوفر رؤية لإجراءات المستخدم داخل النظام الأساسي لمراقبة جهود الامتثال بشكل أفضل

قم بتأمين البيانات واستخدم أي نموذج ذكاء اصطناعي لتقديم أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لأعمالك بسرعة مع التحكم في كيفية مشاركة البيانات مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة

احصل على مصادقة سلسة وإدارة مركزية للمستخدمين من خلال التكامل مع مختلف موفري الدخول الموحد (SSO)

قيود الأدوات

هيكل التسعير، الذي يتقاضى رسومًا حسب المعيار والمستخدم النهائي، مكلف للفرق الكبيرة أو المؤسسات التي لديها عدد كبير من المستخدمين

دعم محدود لتطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يعيق إمكانية الوصول إلى فرق العمل التي تعتمد على الأجهزة المحمولة

تسعير الأدوات

مجاناً : 0 دولار لكل مستخدم قياسي + 0 دولار لكل مستخدم نهائي

فريق : 12$/شهرًا لكل مستخدم قياسي + 7$/شهرًا لكل مستخدم نهائي

الأعمال : 65$/شهرًا لكل مستخدم قياسي + 18$/شهرًا لكل مستخدم نهائي

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات للأدوات

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 310 تقييمات)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

لقد غيرت Retool الطريقة التي أنشئ بها التطبيقات تمامًا. واجهة السحب والإفلات بديهية للغاية، مما يجعل من السهل تجميع التطبيقات المعقدة دون كتابة الكثير من التعليمات البرمجية. أحب مدى سلاسة اتصاله بجميع أنواع مصادر البيانات وواجهات برمجة التطبيقات - سواء كانت قاعدة بيانات SQL أو واجهة برمجة تطبيقات REST، يتعامل Retool مع كل ذلك دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر لي القوالب المعدة مسبقًا الكثير من الوقت عند بدء مشاريع جديدة.

لقد غيرت Retool الطريقة التي أنشئ بها التطبيقات تمامًا. واجهة السحب والإفلات بديهية للغاية، مما يجعل من السهل تجميع التطبيقات المعقدة دون كتابة الكثير من التعليمات البرمجية. أحب مدى سلاسة اتصاله بجميع أنواع مصادر البيانات وواجهات برمجة التطبيقات - سواء كانت قاعدة بيانات SQL أو واجهة برمجة تطبيقات REST، يتعامل Retool مع كل ذلك دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر لي القوالب المعدة مسبقًا الكثير من الوقت عند بدء مشاريع جديدة.

6. Bubble (الأفضل لتطوير تطبيقات الويب بدون كود)

عبر Bubble

Bubble عبارة عن منصة لا تعتمد على التعليمات البرمجية تمكّن غير المطورين من إنشاء تطبيقات ويب كاملة الوظائف بمنطق مخصص وتصميم متجاوب وقدرات قواعد البيانات. ويضمن محرك التصميم سريع الاستجابة أن تبدو التطبيقات بمظهر وأداء جيد عبر مختلف الأجهزة، مما يضيف تنوعًا في حالات استخدامها.

تدعم Bubble قابلية التوسع والتكامل، مما يجعلها مثالية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تتطلع إلى النمو. سواء كنت تتطلع إلى إنشاء تطبيق ويب لتنفيذ خطة الاتصال الخاصة بك أو استخدام تطبيقات SaaS محددة، فإن Bubble سينجز المهمة.

أفضل ميزات بودي بيس

تبسيط المسار من مرحلة التفكير إلى النشر من خلال أدوات النشر التي تساعد على الإطلاق مباشرةً على نطاقات مخصصة

ركز وتعاون في عمليات سير العمل المخصصة مع عدة مستخدمين يعملون في وقت واحد

استخدم المكونات الإضافية من السوق لتوسيع وظائف التطبيق والبناء عليها

التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية باستخدام موصل واجهة برمجة التطبيقات لمرونة أعلى

قيود الفقاعة

قابلية توسع محدودة للتطبيقات ذات حركة المرور العالية جدًا

يتطلب الاتصال المستمر بالإنترنت، مما يقيد حالات الاستخدام دون اتصال بالإنترنت

تسعير الفقاعة

مجاني : $0

مبتدئ : 32 دولارًا شهريًا

نمو : 134$/شهرًا

الفريق : 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 320 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تقلل المنصات الخالية من التعليمات البرمجية والمنصات منخفضة التعليمات البرمجية من وقت تطوير التطبيقات بنسبة هائلة تصل إلى 90%!

7. Caspio (الأفضل للتطبيقات التي تعمل بقواعد البيانات)

عبر Caspio

Caspio هي منصة تطوير منخفضة الكود قائمة على السحابة تركز على إنشاء تطبيقات تعتمد على البيانات. كبديل ل Budibase، يوفر Caspio واجهة سهلة الاستخدام مع أدوات السحب والإفلات، مما يسمح بالتطوير السريع لتطبيقات الويب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة.

ما يبرز حقًا مع Caspio هو ميزات الأمان والامتثال القوية التي تحصل عليها. وهذا يجعله مفيدًا بشكل خاص للصناعات شديدة التنظيم مثل التمويل والرعاية الصحية والتأمين.

أفضل ميزات كاسبيو*

الاستغناء عن الحاجة إلى أنظمة إدارة قواعد البيانات الخارجية بسبب قاعدة البيانات السحابية المدمجة

إنشاء تقارير مفصلة باستخدام أدوات تصور البيانات المدمجة

احصل على تحكم واسع النطاق في وصول المستخدم والأذونات داخل التطبيقات من خلال المصادقة القائمة على الأدوار

الامتثال لمختلف معايير الصناعة، بما في ذلك HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يضمن تلبية التطبيقات للمتطلبات التنظيمية اللازمة

قيود كاسبيو

يعتمد بشكل كبير على الاستضافة السحابية، والتي قد لا تكون مناسبة للمؤسسات ذات المتطلبات المحلية

مرونة محدودة في التصميم لإنشاء واجهات حديثة ومذهلة بصريًا

أسعار كاسبيو

مبتدئ : 100 دولار شهريًا

محترف : 600 دولار شهريًا

المؤسسة: 2,250 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات كاسبيو

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 210 تقييمات)

لقد تمكنا من إنشاء أنظمة تتجاوز محطتنا بكثير. نحن لسنا شركة تكنولوجيا معلومات، ولكننا استخدمنا Caspio لإنشاء أنظمة يرغب العديد من المشغلين الكبار في الحصول عليها. باختصار، لقد منحنا Caspio ميزة تنافسية.

لقد تمكنا من إنشاء أنظمة تتجاوز محطتنا بكثير. نحن لسنا شركة تكنولوجيا معلومات، ولكننا استخدمنا Caspio لإنشاء أنظمة يرغب العديد من المشغلين الكبار في الحصول عليها. باختصار، لقد منحنا Caspio ميزة تنافسية.

8. OutSystems (الأفضل لتطوير التطبيقات على مستوى المؤسسات)

عبر OutSystems

OutSystems هي عبارة عن منصة عالية الأداء ومنخفضة التعليمات البرمجية لتطوير تطبيقات الجوال وتطبيقات الويب وأدوات الأعمال على مستوى المؤسسات. تمكّن بيئة التطوير المرئية الخاصة بها المطورين من تصميم واجهات المستخدم وسير العمل ونماذج البيانات بكفاءة.

في الوقت نفسه، تعمل ميزة النشر بنقرة واحدة على تبسيط نقل التطبيقات من التطوير إلى الإنتاج.

بالإضافة إلى إمكانات التطوير، تقدم OutSystems للمطورين ميزات مثل مراقبة الأداء في الوقت الفعلي وجمع الملاحظات داخل التطبيق، مما يتيح التحسين المستمر والتطوير الذي يركز على المستخدم.

أفضل ميزات أوتسيستمز

الوصول إلى تحليلات مفصلة لتتبع أداء التطبيق

سهولة النشر والتوسع في البيئات السحابية مع دعم البنية السحابية الأصلية

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية التطوير وإجراء فحوصات الجودة

إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في تطبيقاتك

قيود OutSystems

مناسب فقط للمؤسسات الراسخة ذات الميزانيات الكبيرة

التخصيص المحدود لبعض المكونات المبنية مسبقاً

تسعير أوتسيستمز*

أوتسيستمز الإصدار الشخصي : $0

OutSystems Developer Cloud: يبدأ من 36,300 دولار/سنة

تقييمات ومراجعات OutSystems*

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1110 تقييمات)

Capterra: 4. 6/5 (370+ تقييم)

🔎 هل تعلم؟ حلول بدون كود تستهلك موارد أقل بنسبة 70% من منصات بناء التطبيقات التقليدية!

9. AppSheet (الأفضل لتطوير التطبيقات القائمة على جداول البيانات)

عبر AppSheet

AppSheet هو نظام أساسي بدون تعليمات برمجية من Google يسمح لمنشئي التطبيقات بتحويل جداول البيانات إلى تطبيقات كاملة الوظائف للجوال والويب. أنشئ تطبيقات باستخدام قوالب جداول البيانات لأتمتة العمليات التجارية، والتقاط الرؤى، وتعزيز إنتاجية الفريق.

منذ أن استحوذت عليها Google في يناير 2020، استمرت AppSheet في التطور، مع ميزات مثل أتمتة AppSheet التي تساعد المستخدمين على أتمتة العمليات التجارية دون الحاجة إلى خبرة فنية.

تتكامل المنصة أيضًا مع Google Workspace، مما يعزز التعاون والإنتاجية من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات تتفاعل بسلاسة مع أدوات مثل Gmail وGoogle Drive.

أفضل ميزات AppSheet

أنشئ تطبيقات مباشرةً من جداول بيانات جوجل، ومايكروسوفت إكسل، وSQL، ومصادر البيانات الأخرى

إنشاء تطبيقات آمنة مع الوصول المستند إلى الأدوار ومصادقة المستخدم

تفعيل وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت للتطبيقات لتعمل بدون اتصال بالإنترنت

دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي، مثل Gemini من Google، للمساعدة في إنشاء التطبيق وتحسين وظائفه

قيود تطبيق AppSheet

قدرات تصميم محدودة ونقص في الميزات المتقدمة للتطبيقات المخصصة للغاية

الاعتماد على Google Workspace، والتي قد لا تناسب جميع النظم البيئية التنظيمية

تسعير ورقة التطبيق

مبتدئ : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النواة : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Plus: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تطبيق AppSheet

G2 : 4. 8/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (540+ تقييمات)

AppSheet هو أداة ممتازة لمديري المنتجات الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى الترميز. حيث تتيح منصتها البديهية التي لا تحتاج إلى ترميز للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة، مما يعزز الإنتاجية ويتيح وضع النماذج الأولية السريعة. كما أن التكامل مع مصادر البيانات المختلفة مثل جداول بيانات Google Sheets وExcel وقواعد بيانات SQL قوي.

AppSheet هو أداة ممتازة لمديري المنتجات الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى الترميز. حيث تتيح منصتها البديهية التي لا تحتاج إلى ترميز للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة، مما يعزز الإنتاجية ويتيح وضع النماذج الأولية السريعة. كما أن التكامل مع مصادر البيانات المختلفة مثل جداول بيانات Google Sheets وExcel وقواعد بيانات SQL قوي.

10. Kintone (الأفضل لتعاون الفريق وإدارة سير العمل)

عبر Kintone

تتبنى Kintone نهجًا جديدًا للتعاون الجماعي وإدارة سير العمل من خلال إنشاء مساحة عمل قابلة للتخصيص لبناء التطبيقات وتتبع تقدم المشروع. يتيح هذا الإطار للفرق دمج المهام والبيانات والتواصل في مكان واحد، مما يقلل من اعتمادهم على أدوات متعددة.

توفر المنصة ميزات حوكمة دقيقة، مما يتيح التحكم الدقيق في أذونات المستخدم والوصول إلى البيانات. نظرًا لأنه يركز على التعاون الجماعي، تعد Kintone خيارًا ممتازًا لمنشئي التطبيقات عن بُعد.

كما أنها تدعم التكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية، مما يعزز من تنوعها في بيئات العمل المتنوعة.

أفضل ميزات كينتوني

مركزية بيانات الفريق مع مساحات عمل وقواعد بيانات مخصصة

أتمتة المهام المتكررة للتخلص من التكرار وتبسيط سير العمل

تعاون مع فريقك باستخدام أدوات مدمجة للمراسلة ومشاركة الملفات

التكامل بسلاسة مع أدوات الطرف الثالث مثل Zapier و Salesforce

قيود كينتوني

الاعتماد على المكونات الإضافية لدمج وظائف معينة

عدم إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت، مما قد يحد من إمكانية استخدام التطبيق

تسعير كينتوني

احترافي : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كينتوني

G2 : 4. 6/5 (240+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييم)

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استبدل Budibase بـ ClickUp

هذا تقرير عن أفضل بدائل Budibase.

هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها. ومع ذلك، إذا كنت تريد شيئًا يجمع بين أفضل إدارة للمشاريع، وسير عمل مخصص، وتعاون سلس لتشغيل عملية بناء التطبيق، فإن ClickUp هو خيار رائع.

من تتبع جميع مراحل تطوير التطبيق إلى إنشاء تقارير عن استخدام التطبيق وأدائه، ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل - تطبيق شامل ليحل محل مجموعة تطبيقاتك التقنية المتباينة.

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