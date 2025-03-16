Guru مقابل Glean: ما هي أداة إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي الأفضل لك؟

قال السير فرانسيس بيكون: " المعرفة قوة "، في عام 1597؛ وبعد مرور أكثر من 400 عام، لم يكن هذا القول أكثر صدقًا من الآن.

خذ ملفات تعريف الارتباط، على سبيل المثال - ليس النوع الذي يملأ مطبخك برائحة الزبدة، ولكن تلك التي تقبلها عادةً على كل موقع إلكتروني دون قراءة الشروط.

تتعقب ملفات تعريف الارتباط بياناتك وتحلل سلوكك وتتذكر تفضيلاتك. ولا يقتصر الأمر على المواقع الإلكترونية فقط. تتنبأ Netflix بما ستشاهده بعد ذلك. يقرأ جوجل عملياً ما يدور في ذهنك بعد كلمتين أو ثلاث كلمات فقط. القاسم المشترك؟ البيانات.

إن الشركات مهووسة بالبيانات، والذكاء الاصطناعي يزدهر بها. عندما يتم تنظيم البيانات وفهرستها والوصول إليها، تصبح البيانات أكثر قيمة: المعرفة.

لهذا السبب تتسابق الشركات اليوم على تطبيق أنظمة إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - لأن الوصول الفوري إلى المعلومات الصحيحة سيغير قواعد اللعبة.

إذن، كيف تختار قواعد المعرفة التي تناسب عملك؟ دعنا نحلل أفضل الخيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مقارنة Guru مقابل Glean وتحديد الأفضل لشركتك.

🌻 مكافأة: سنقدم لك أيضًا أفضل بديل لـ Glean مقابل Guru: ClickUp! وسنغطي كيف تسد قدرات إدارة المعرفة في ClickUp كل الفجوات التي تتركها هاتان الأداتان.

⏰ ملخص 60 ثانية هل تبحث عن أداة المعرفة المثالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ إليك تحليل سريع لمساعدتك في الاختيار بين Glean و Guru: ينظّم Guru المعلومات التي تم التحقق منها في بطاقات معرفية ، مما يضمن حصول الفرق على معرفة دقيقة وحديثة في متناول أيديهم

Glean هي أداة بحث مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بمسح رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack والمستندات لتقديم إجابات فورية دون الحاجة إلى إنشاء محتوى يدوي

يتفوق Guru على Glean بفضل معرفته المنظمة والموثقة ، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تدير الوثائق على مستوى الشركة والتي تفضل الدقة

يتفوق Glean على Guru من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي ، وسحب المعلومات من أكثر من 100 تطبيق أعمال ، مما يجعله الخيار الأفضل لاكتشاف البيانات على مستوى المؤسسة

يقدم Guru تسعيرًا شفافًا لكل مستخدم، بدءًا من 10 دولارات شهريًا، بينما يتبع Glean نموذج تسعير مؤسسي يختلف حسب حجم الشركة وحجم البيانات

إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة و البحث في مساحة عمل واحدة ، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة يجمع ClickUp بينوالأتمتة و، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة

البحث المتصل من ClickUp يسترجع البيانات الفورية من Google Drive وSlack وSalesforce، مما يقلل من الوقت الضائع في البحث عن المعلومات

ما هو Guru؟

GetGuru (أو Guru) عبارة عن منصة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين التطبيقات والمستندات والمحادثات لتوفير إجابات فورية. تعمل بشكل أساسي كمركز مركزي للمعرفة ومصدر واحد للحقيقة للمؤسسات.

يسهّل Guru العثور على بطاقات معرفية عالية الجودة بسرعة، كما أنه سهل الاستخدام للغاية، ويسهل تحديث المعلومات الموجودة، ويسهل إنشاء بطاقات جديدة بسلاسة، كما أن إمكانيات تحسين محركات البحث داخل مؤسستنا رائعة.

يسهّل Guru العثور على بطاقات معرفية عالية الجودة بسرعة، كما أنه سهل الاستخدام للغاية، ويسهل تحديث المعلومات الموجودة، ويسهل إنشاء بطاقات جديدة بسلاسة، كما أن إمكانيات تحسين محركات البحث داخل مؤسستنا رائعة.

هذا ما يفتحه لك Guru: تخزين معارف الشركة في مكان واحد حتى يتمكن المستخدمون من الوصول بسرعة إلى السياسات والإجراءات والمستندات المهمة

يعمل كمركز للخدمة الذاتية، يقلل من الأسئلة المتكررة من خلال إتاحة المعلومات ذات الصلة على الفور

يستخدم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإضافات المتصفح ل تقديم إجابات سريعة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

ينظم المحتوى باستخدام بطاقات المعرفة، مما يسهل العثور على المعلومات ويحافظ على تنظيم البيانات

يتكامل مع الأدوات الشائعة حتى تتمكن الفرق من الوصول إلى المعلومات التي تحتاج إليها دون تعطيل سير العمل

عبر جورو*

ميزات Guru

يزيل Guru الإحباط من تعقب معلومات الشركة. فبدلاً من إضاعة الوقت في غربلة رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو طرح نفس السؤال للمرة العاشرة، يمكن للفرق سحب المعلومات ذات الصلة على الفور - إليك الطريقة:

الميزة رقم 1: إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عندما تحتاج إليها

هل مررت من قبل بلحظة تعرف فيها أن الإجابة موجودة في مكان ما، ولكن العثور عليها يبدو وكأنه عملية بحث مستحيلة؟ يقوم Guru بإصلاح ذلك. فقط اكتب سؤالاً، وسيقوم بسحب الإجابات التي تم التحقق منها من قاعدة معارف شركتك.

عبر جورو*

لا أحد يريد التنقل بين التطبيقات لمجرد العثور على إجابة بسيطة. يتكامل Guru مع Slack وMicrosoft Teams وGoogle Workspace وغيرها من الأدوات الشائعة، بحيث لا يضطر الموظفون إلى ترك سير عملهم للبحث عما يحتاجون إليه.

💡 نصيحة احترافية: يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على إزاحة عبء العمل عن كاهلك، واكتشاف الاتجاهات قبل أن تفعل أنت، ويساعدك على العمل بذكاء أكثر بدلاً من العمل بجهد أكبر. إليك دليل حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الإنتاجية.

تميل المستندات الطويلة إلى التجاهل. يقوم Guru بتقسيم المعلومات إلى بطاقات معرفية، بحيث يحصل الموظفون على إجابات سريعة ومنظمة بدلاً من فتح ملف ضخم.

🍪 مكافأة: يتم تحديث هذه البطاقات تلقائيًا، بحيث يكون الجميع دائمًا على نفس الصفحة - حرفيًا.

الميزة رقم 4: الإجابات التي تظهر حتى قبل أن تسأل

هل سبق لك أن كنت تملأ نموذجًا أو تقرأ عملية ما وتمنيت أن تظهر التعليمات بطريقة سحرية؟ هذا بالضبط ما يفعله Guru.

فهو يتعرف على ما يظهر على شاشتك ويوفر المعلومات ذات الصلة تلقائياً - دون الحاجة إلى البحث عنها.

الميزة رقم 5: رؤى حول ما يبحث عنه الأشخاص بالفعل

هذه إحدى أفضل ميزات Guru: فهي تساعد الفرق على اكتشاف ما ينقصها. تُظهر التحليلات المدمجة ما يبحث عنه الأشخاص أكثر من غيره، وما هي الأسئلة التي لا تنفك تظهر، وأين قد تحتاج قاعدة المعرفة إلى تحديث.

فبدلاً من تخمين المعلومات التي يحتاجها الموظفون، تحصل الشركات على بيانات حقيقية حول ما يعمل وما لا يعمل.

تسعير Guru

يقدم Guru خطط تسعير مرنة لاستيعاب الشركات من جميع الأحجام:

تجربة مجانية

الكل في واحد : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من نصف القوى العاملة لديك تفوتها معلومات مهمة. وفقًا لأبحاث ClickUp، يعتمد حوالي 42% من العاملين في مجال المعرفة على البريد الإلكتروني للتواصل بين أعضاء الفريق، ولكن له سلبياته. فمع وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى زملاء محددين فقط في الفريق، تنعزل المعلومات الهامة عن الآخرين، مما يؤدي إلى إبطاء التعاون واتخاذ القرارات. لتعزيز الرؤية وتبسيط العمل الجماعي، استخدم منصة عمل شاملة مثل ClickUp، التي تحوّل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ في ثوانٍ!

ما هو Glean؟

Glean عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي للعمل تساعد الشركات في العثور على المهام وإنشائها وأتمتتها من خلال الاتصال ببيانات الشركة وفهمها، وتوفر بحثًا ووكلاء ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي

وفقًا لمراجعات Gartner، يعمل Glean للأسباب التالية:

يعثر على المعلومات ذات الصلة على الفور ، بغض النظر عن مكان تخزينها

يعطي الأولوية للإجابات المباشرة على عرض نتائج البحث فقط

يقدم تكاملًا سلسًا مع تطبيقات الشركة

يساعد الموظفين على الوصول إلى المعرفة على مستوى الشركة

عبر Glean

صُمم Glean في الأصل لتجميع الروابط والمستندات من مختلف التطبيقات، ويشارك مستخدمو Glean باستمرار الميزات التي تعمل على تحسين إدارة المعرفة الداخلية.

إليك بعض حالات الاستخدام هذه: يبقي الموظفين على المسار الصحيح من خلال صفحة رئيسية مخصصة ، تعرض المستندات الحديثة والاجتماعات القادمة ومحتوى الشركة الرائج

يستخدم نظام تحقق متقدم لضمان بقاء المعلومات دقيقة ، مما يمنع الإجابات القديمة أو المضللة

يقدم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح للخبراء المتخصصين (SMEs) ببناء قاعدة معرفية والحفاظ عليها، مما يضمن الوصول إلى رؤى موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يقدم البحث عن الأشخاص، مما يسهل البحث عن الزملاء وسلاسل التقارير وتفاصيل الحيازة للحصول على رؤى تنظيمية سريعة

عبر Glean

ميزات Glean

بدلاً من مجرد إلقاء قائمة بنتائج البحث، يوفر Glean رؤى سياقية. بصرف النظر عن هذا، إليك بعض ميزات Glean التي تساعدك:

الميزة رقم 1: إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدخل مباشرةً في صلب الموضوع

لا أحد لديه الوقت لفتح 15 علامة تبويب للعثور على إجابة واحدة. يقوم نظام Glean المدعوم بالذكاء الاصطناعي بسحب المعلومات ذات الصلة على الفور، سواء كانت مدفونة في مستند Google أو محادثة Slack أو تذكرة JIRA.

⚡️أرشيف القوالب: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

الميزة رقم 2: المجموعات الذكية لتنظيم معارف الشركة

فبدلاً من المستندات المبعثرة والروابط المفقودة، يتيح Glean للفرق إنشاء مجموعات منظمة من البيانات المهمة، مما يسهل تتبع المشاريع.

عبر Glean

تتيح ميزة روابط الانتقال من Glean للموظفين إنشاء عناوين URL قصيرة لموارد الشركة التي تتم زيارتها بشكل متكرر. بدلاً من البحث عن مستند مدفون، اكتب رابط Go مخصص (مثل "go/performance-reviews") في متصفحك، والذي ينقلك مباشرةً إلى ما تبحث عنه.

💡 نصيحة احترافية: يؤدي نظام إدارة المعرفة الضعيف إلى أوجه قصور مكلفة - استكشف أفضل بدائل Glean لسد فجوات المعلومات.

الميزة رقم 4: نظام التحقق للحفاظ على دقة المعرفة

لا تكون قاعدة المعرفة مفيدة إلا إذا كانت البيانات صحيحة. يضمن نظام التحقق من Glean أن تظل المستندات والإجابات المهمة محدثة.

الميزة رقم 5: البحث عن الأشخاص للعثور على الخبراء في الشركة

هل تحتاج إلى معرفة المسؤول عن مشروع ما؟ تساعد وظيفة البحث عن الأشخاص في Glean الموظفين في البحث عن الزملاء حسب الاسم أو سير العمل أو القسم أو الخبرة. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل يجعل من السهل العثور على الشخص المناسب لسؤاله بدلاً من تخمين من قد يكون لديه الإجابة.

تسعير Glean

تسعير مخصص

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Guru مقابل Glean: مقارنة الميزات

يهدف Guru وGlean إلى حل نفس المشكلة - مساعدة الفرق في العثور على المعلومات بسرعة وتوضيح كيفية العمل بشكل أسرع - ولكنهما يقومان بذلك بشكل مختلف.

فيما يلي، نقوم بتفصيل الميزات الرئيسية لمعرفة أين تتألق كل أداة.

الميزة رقم 1: البحث والإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يُقدِّم Glean محرك بحث قوي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخرج من رسائل البريد الإلكتروني وSlack والمستندات وأدوات الشركة الأخرى لتقديم إجابات مباشرة بدلاً من نتائج البحث. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم الاستعلامات وتقديم رؤى سياقية.

أثناء الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يركز Guru بشكل أكبر على بطاقات المعرفة. يجب على الموظفين إنشاء المعلومات والتحقق منها قبل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من إظهارها، مما يضمن الدقة ولكنه يضيف خطوة إضافية إلى العملية.

🏆 الفائز: Glean يتصدر Glean الطريق هنا

📖 اقرأ أيضًا: كيف يقضي الذكاء الاصطناعي المتصل على الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

الميزة رقم 2: تنظيم المعرفة ودقتها

يزدهر Guru في إدارة المعرفة من خلال هيكلة المعلومات في قواعد المعرفة مع تدفقات عمل التحقق. وهذا يضمن وصول الموظفين دائمًا إلى بيانات دقيقة وحديثة.

يُعد Glean أكثر من مجرد مُجمِّع، حيث يسحب من المصادر الموجودة دون أنظمة تحقق صارمة، مما يعني أن المعلومات القديمة أو غير الصحيحة قد تظهر أحيانًا.

🏆 الفائز: جورو لإدارة المعرفة وهياكلها

الميزة رقم 3: التكامل وتوافق سير العمل

يتكامل Glean مع أكثر من 100 أداة مؤسسية، بما في ذلك Google Workspace وSlack وMicrosoft 365 وJIRA، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تبحث عن تجربة تكامل سلسة.

يقدم Guru أيضاً ملحقات المتصفح وتكامل Slack وتكامل Microsoft Teams. ومع ذلك، فهو يركز على تضمين المعرفة التي تم التحقق منها ضمن مهام سير العمل بدلاً من مجرد تجميع المعلومات من أدوات مختلفة.

🏆 الفائز: تفوّق *Glean على Guru في التكامل والتوافق مع سير العمل

الميزة رقم 4: الإعداد وسهولة الاستخدام

واجهة Glean الشبيهة ب Google تجعل البحث بديهيًا. يمكن للمستخدمين الجدد ببساطة كتابة استعلام والعثور على المعلومات دون أي إعداد. كما أنه يوفر صفحة رئيسية مخصصة تحتوي على مستندات حديثة واجتماعات قادمة وموضوعات رائجة، مما يساعد الموظفين الجدد على زيادة سرعة استيعابهم.

على الرغم من سهولة استخدام Guru، إلا أنه يتطلب مشاركة نشطة من فرق العمل لإنشاء المحتوى والتحقق منه وصيانته. قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى المزيد من الإرشادات حول بطاقات المعرفة وسير العمل قبل أن يحققوا أقصى استفادة من النظام.

🏆 الفائز: جليان

الميزة رقم 5: البحث عن الأشخاص وتحديد الخبراء

يتضمن Glean ميزة البحث الفعال عن الأشخاص التي تسمح للموظفين بالبحث عن الزملاء حسب الاسم أو الخبرة أو الموقع أو هيكل التقارير. وهذا يساعد الفرق في العثور بسرعة على الشخص المناسب لأسئلتهم بدلاً من البحث في الوثائق.

يركز Guru على المعرفة الموثقة بدلاً من اكتشاف الأشخاص. وعلى الرغم من أنه يسمح للفرق بتخزين المعرفة التي تم التحقق منها، إلا أنه لا يتمتع بنفس إمكانيات البحث التنظيمي التي يوفرها Glean.

🏆 الفائز: Glean

📖 اقرأ أيضًا: كيف يقضي الذكاء الاصطناعي المتصل على الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

Guru مقابل Glean على Reddit

لدى Reddit، ساحة الاختبار الأبدية لآراء البرامج، الكثير ليقوله عن Guru وGlean.

في ص/المبيعات، لدى Guru بعض المعجبين الصاخبين.

أشاد به أحد مهندسي الأمن على موقع Reddit لتوثيقه المنظم مع التحكم في الأذونات:

تستخدم شركتنا تطبيق Getguru. com وهو رائع. يمكنك إنشاء مجموعات والتحكم في الأذونات بحيث يمكنك وضع أشياء حساسة هناك مثل تسعير العقود والاحتفاظ بها لتكنولوجيا المعلومات فقط.

تستخدم شركتنا تطبيق Getguru. com وهو رائع. يمكنك إنشاء مجموعات والتحكم في الأذونات بحيث يمكنك وضع أشياء حساسة هناك مثل تسعير العقود والاحتفاظ بها لتكنولوجيا المعلومات فقط.

ومع ذلك، لم تكن جميع المراجعات متوهجة. فقد اشتكى أحد مستخدمي ريديتور من هيكل التسعير المعقد:

يحتوي Getguru على الكثير من الأجراس والصفارات التي ليست فقط غير ضرورية ولكنها مربكة.

يحتوي Getguru على الكثير من الأجراس والصفارات التي ليست فقط غير ضرورية ولكنها مربكة.

وفي الوقت نفسه، يبدو مستخدمو Glean أكثر اطمئنانًا بشأن اختيارهم للأداة. أشار أحد مسؤولي Slack إلى كفاءة البحث:

نحن نستخدم Glean لفهرسة مستندات KB ومستندات الشركة الخاصة بنا، ثم نستخدم روبوت Glean للبحث في فترة الركود عن العناصر. إنه يعمل دون عناء، كما أن Glean شركة رائعة للعمل معها.

نحن نستخدم Glean لفهرسة مستندات KB ومستندات الشركة الخاصة بنا، ثم نستخدم روبوت Glean للبحث في فترة الركود عن العناصر. إنه يعمل دون عناء، كما أن Glean شركة رائعة للعمل معها.

ومع ذلك، سلّط أحد مستخدمي ريديتور الضوء على مشكلات الخصوصية المحتملة ومخاوف تدريب الذكاء الاصطناعي:

لم أوافق على أخذ محاضراتي واستخدامها من قِبل هذه الشركة، وبالتأكيد لا أوافق على استخدام عملي لتدريب الذكاء الاصطناعي.

لم أوافق على أخذ محاضراتي واستخدامها من قِبل هذه الشركة، وبالتأكيد لا أوافق على استخدام عملي لتدريب الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يحصل Glean على نقاط للسرعة والعمق. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التحكم المحلي، قد لا يكون هذا التطبيق هو الأنسب لهم.

تعرَّف على ClickUp-أفضل بديل ل Guru وGlean

إذا اندمج Guru وGlean لإنشاء أداة بكل إيجابياتها، فستكون ClickUp. يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أداة واحدة، مما يجعله الحل الأمثل للفرق الغارقة في المعلومات المبعثرة.

دعنا نحلل الأمر.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain هو المساعد المعرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي لا يكتفي بجلب الإجابات فحسب، بل يفهم عملك. في حين أن Glean يعاني من فقدان نتائج البحث الرئيسية ويعتمد Guru على التنظيم اليدوي، فإن ClickUp Brain يربط المهام والمستندات والأشخاص والمشاريع في الوقت الفعلي.

هذا يعني أنه مع Brain، ستحصل على ✅ إجابات فورية : اطلب من ClickUp Brain أي شيء، وسيسترجع النتائج الأكثر صلة من المهام والمستندات والتعليقات والتطبيقات المتصلة

✅ ملخصات المشروع والتحديثات التلقائية : احصل على تحديثات تلقائية للحالة والجاهزية والتقارير المرحلية دون تحريك إصبعك

✅محتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي: استخدم أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي في ClickUp لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء ملخصات المشاريع، وإنشاء تحديثات المهام في ثوانٍ

احصل على رؤى من Google Drive وSlack وSalesforce وGitHub وغيرها من التطبيقات دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات باستخدام ClickUp Brain

👉 لماذا يتفوق ClickUp على Guru وGlean: يعتمد Guru على المدخلات اليدوية، وغالبًا ما يغفل Glean البيانات المهمة. أما ClickUp Brain فيعرف ما تبحث عنه - حتى قبل أن تعرفه أنت.

📖 اقرأ أيضًا: داخل ClickUp Brain للفرق: أفضل 10 أدوات لمشاركة المعرفة وأتمتة المشاريع والكتابة

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

والآن، دعنا نتحدث عن برنامج البحث المتصل من ClickUp - برنامج البحث المؤسسي النهائي الذي يجعل العثور على معرفة الشركة أمرًا سهلاً.

ابحث عبر Slack وNotion وGoogle Docs ومساحة العمل الخاصة بك دفعة واحدة باستخدام ميزة البحث المتصل من ClickUp

على عكس Glean، الذي يفشل أحيانًا في إظهار المعلومات الأكثر صلة، يوفر ClickUp محرك بحث ذكي وموحد يتصل بجميع تطبيقات العمل الخاصة بك.

إليك الطريقة: بحث موحد عبر الأدوات : Google Drive وGitHub وGitHub وFigma وSalesforce - سمِّ ما شئت، يبحث ClickUp فيه

السياق في الوقت الحقيقي : لا يقوم ClickUp بفهرسة الملفات فحسب، بل يفهرس أيضًا المحادثات التي تدور حولها، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن النتائج التي تتضمن المناقشات الهامة

وصول إلى مركز الأوامر: ابحث عن أي شيء بمجرد ضغطة زر واحدة، سواء في ClickUp أو في أداة متصلة

👉 لماذا يتفوق ClickUp على Guru وGlean: يتطلب Guru وضع العلامات يدويًا، والذكاء الاصطناعي في Glean لا يعمل بشكل جيد. يقوم ClickUp بتركيز المعرفة تلقائيًا ويضمن ظهور أفضل النتائج أولاً.

ClickUp's One Up # 3: ClickUp لإدارة المعرفة

يتيح لك ClickUp Knowledge Management توثيق معارف الشركة ومشاركتها وإدارتها - دون قيود Guru أو Glean.

إليك سبب تألق إدارة المعرفة من ClickUp للفرق:

ويكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي : حوِّل أي مستند إلى ويكي منظم يسهل التنقل فيه

التحكم في الإصدارات والأذونات : تتبع كل تعديل وتحكم في الوصول بدقة

تعاون سلس: العمل في الوقت الفعلي مع تعليقات الفريق وروابط المهام والمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لا مزيد من إجراءات التشغيل الموحدة القديمة - يقوم ClickUp بالتحديث التلقائي لقواعد المعرفة باستخدام الملخصات والاقتراحات القائمة على الذكاء الاصطناعي

👉 لماذا يتفوق ClickUp على Guru و Glean: يحتاج ويكي Guru إلى تحديثات يدوية متكررة، ويفتقر Glean إلى أدوات تعاون قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يدمج ClickUp كلاً من تنظيم المعرفة والعمل الجماعي في تجربة واحدة سلسة.

ClickUp's One Up #4: أتمتة ClickUp ومستندات ClickUp

يمكنك أيضًا أتمتة المهام المتكررة بشكل كامل مثل تعيين التذاكر وتحديث الحالات وتشغيل الإشعارات باستخدام أتمتة سير العمل باستخدام أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام أتمتة ClickUp.

📌 مثال: يمكن لفرق الموارد البشرية إعداد أتمتة تقوم على الفور بتعيين مراجعات تحديث السياسة لرؤساء الأقسام كلما تم تحميل مستند امتثال جديد. وبالمثل، يمكن لفرق دعم العملاء أتمتة عمليات تصعيد التذاكر بناءً على تحليل المشاعر، مما يضمن إعطاء الأولوية للمشكلات العاجلة دون تدخل بشري.

ونظرًا لأن إدارة المعرفة معلقة على خيط برنامج جيد للتعاون في المستندات، يمكنك الاعتماد على ClickUp Docs للقيام بما هو أبعد من تدوين الملاحظات - فهي تعمل كمساحة عمل ديناميكية.

إنشاء وتحرير والتعاون في الوقت الفعلي مع التنسيق الغني والصفحات المتداخلة والتحكم في الإصدار باستخدام ClickUp Docs

يمكن لفرق التسويق استخدام مستندات Docs للتعاون في استراتيجيات الحملات مع تعيينات المهام المضمنة، مما يضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمديري المنتجات تحويل وثائق الميزات إلى خرائط طريق تفاعلية من خلال ربط قصص المستخدمين والتعليقات ونماذج التصميم، مما يجعل التخطيط والتنفيذ مترابطين بسلاسة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

يحتاج المعلمون إلى أتباع - ClickUp يبني القادة

أفضل جزء في استخدام ClickUp؟ ستحتاج قريبًا إلى فتح علامة تبويب واحدة فقط لتتبع المشاريع، والعثور على الإجابات، وأتمتة العمليات - لا مزيد من التنقل بين التطبيقات.

على الأقل، هكذا كان الأمر بالنسبة لمدير منتجات TravelLocal، توماس كليفورد، الذي قال

نحن نستخدم ClickUp لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، بالإضافة إلى قاعدة معرفية. كما تم اعتماده أيضًا لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات العطلات وسير العمل. من الرائع أن تكون قادرًا على خدمة كل ذلك ضمن منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة شديدة.

نحن نستخدم ClickUp لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، بالإضافة إلى قاعدة معرفية. وقد تم اعتماده أيضًا لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات العطلات وسير العمل. من الرائع أن تكون قادرًا على خدمة كل ذلك ضمن منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة شديدة.

بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل الآلي، والمُستندات المدمجة، والتكاملات السلسة، وأدوات إدارة المشاريع، كل ذلك تحت سقف واحد، ClickUp هو مركز العمل الوحيد الذي ستحتاج إليه.

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