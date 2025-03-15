أفضل 8 أدوات لمراجعة الأقران بالذكاء الاصطناعي للحصول على ملاحظات دقيقة

مع نمو الأبحاث، تواجه أنظمة التحرير ومراجعة الأقران ضغوطاً متزايدة لمواكبة ذلك.

أثناء الموازنة بين مسؤوليات متعددة، يستثمر المراجعون الأقران وقتاً طويلاً في مراجعة المخطوطات والمنشورات الأكاديمية. ومع ذلك، تكافح طرق المراجعة التقليدية لمواكبة الحجم المتزايد.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأقران أن توفر وقت المراجعين من خلال أتمتة مهام مثل فحص المخطوطات، وتحديد الثغرات، واكتشاف المشكلات الأخلاقية. ونتيجة لذلك، فهي تسرّع عملية المراجعة الشاملة وتساعد في اتخاذ قرارات أفضل.

بعد قولي هذا، دعنا نناقش كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في كيفية التعامل مع عملية مراجعة الأقران.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك أفضل ثماني أدوات لمراجعة الأقران بالذكاء الاصطناعي: ClickUp: الأفضل لإدارة المستندات وعملية المراجعة Grammarly: الأفضل لتنقيح القواعد النحوية ووضوح الكتابة الذكاء الاصطناعي المعقد: الأفضل للعثور على مصادر بيانات موثوقة الموقع: الأفضل لتعزيز مصداقية الأبحاث CodeGuru Reviewer: الأفضل لمراجعات الأكواد البرمجية البحث العلمي: الأفضل لمراجعة الأبحاث الأكاديمية والكتب الدراسية Peerceptiv: الأفضل لتقييمات الأقران التعاونية وتقييمات الفريق ترينكا للذكاء الاصطناعي: الأفضل لتصحيح الكتابة التقنية والأكاديمية

بدون مزيد من اللغط، لنبدأ!

دور الذكاء الاصطناعي في عملية مراجعة الأقران

يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في مراجعة الأقران من خلال تعزيز الكفاءة والسرعة والشفافية. فهو يعالج التحديات الرئيسية مثل توافر المراجعين والتحيز وارتفاع حجم المخطوطات.

تشمل الفوائد الرئيسية للذكاء الاصطناعي في مراجعة الأقران ما يلي:

الفعالية والسرعة: تعالج الطلبات المقدمة على نطاق واسع بسرعة وتنفذ عمليات الفحص الأولية للتأكد من ملاءمتها وتوافقها مع متطلبات العمل، مما يقلل من الوقت اللازم لإنجازها

الحد من التحيز: توفر تقييمات موضوعية تستند إلى معايير محددة مسبقًا، مما يخفف من التحيزات اللاواعية المتعلقة بالجنس أو الانتماء أو الأصل من أجل مراجعات أكثر إنصافًا

اكتشاف سوء السلوك: يحدد الانتحال وتلفيق البيانات والتلاعب بالصور من خلال التعرف على الأنماط ومقارنات قواعد البيانات، مما يحمي من الاحتيال في النشر الأكاديمي

اختيار المراجعين: توصي بالمراجعين المناسبين بناءً على الخبرة وتاريخ النشر، مما يسهل عملية الاختيار

الاتساق والشمولية: تُنشئ تقارير مراجعة نظراء منظمة وتطبق معايير موحدة بشكل موحد، مما يقلل من الذاتية.

تقييم الجودة: تحلل محتوى المخطوطة وتقارنه بالأدبيات الموجودة وتحدد العيوب المحتملة في منهجية البحث أو تحليل البيانات لتحسين جودة المخطوطة

يمكن أن يؤدي اختيار الأداة المناسبة لمراجعة الأقران بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الإنتاجية بشكل كبير مع الحفاظ على جودة عملية المراجعة. مع وضع هذه الميزات في الاعتبار، ستجد أداة تعزز مراجعة المستندات وتدعم المراجعين الأقران البشريين في اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة.

إليك ما تبحث عنه:

دقة التغذية الراجعة: اختر الأدوات التي تحاكي الخبرة البشرية بشكل موثوق من خلال تحديد الثغرات ونقاط الضعف ومجالات التحسين بدقة، مما يضمن الدقة العلمية

معلمات مراجعة قابلة للتخصيص: اختر الأدوات التي تسمح بمعايير مراجعة مرنة مصممة خصيصًا لمتطلبات المجلة أو المؤسسة

تكامل المنصة: اضمن التكامل السلس مع سير عمل إدارة المستندات وأنظمة النشر لتقليل وقت التبديل بين المنصات

بيانات تدريب عالية الجودة: إعطاء الأولوية للأدوات المبنية على مجموعات بيانات شاملة وعالية الجودة للحصول على رؤى دقيقة ودقيقة من حيث السياق

الحد من إجهاد المراجعين: أتمتة المراجعات الأولية لتخفيف عبء عمل المراجعين، مما يسمح للبشر بالتركيز على التقييمات النهائية

الكشف عن المشكلات الأخلاقية: اختر الأدوات القادرة على اكتشاف المخاوف الأخلاقية مثل تضارب المصالح أو التحيزات البحثية أو التلاعب بالبيانات التي قد تفلت من المراجعات اليدوية

تستخدم هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الإنتاجية، مما يجعل عملية مراجعة الأقران أكثر كفاءة ويساعد على ضمان الحفاظ على معايير مراقبة عالية الجودة طوال الوقت.

إليك أفضل ثماني أدوات لمراجعة الأقران بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لجعل مراجعة الأقران أكثر كفاءة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات وعملية المراجعة)

تنظيم المستندات ومشاركتها في ClickUp Docs لتبسيط سير عمل المراجعة

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يبسِّط مراجعة المستندات باستخدام القوالب والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

بفضل التعاون في الوقت الحقيقي وميزات أتمتة المستندات، يُلغي ClickUp الحاجة إلى التدقيق في ملفات لا نهاية لها أو قضاء ساعات في مراجعة المستندات يدوياً.

مستنداتClickUp Docs تعمل كمحور مركزي، حيث تحافظ على جميع المستندات منظمة ويمكن الوصول إليها لسهولة المشاركة. يمكنك التعاون في الوقت الفعلي وإضافة التعليقات والتعديل وتتبع التغييرات دون عناء.

يحافظ التحكم في إصدار المستند على تحديث وشفافية كل شيء، خاصةً للفرق القانونية أو المشاريع التي تضم العديد من أصحاب المصلحة.

يمكنك تسريع عملية المراجعة بشكل أكبر من خلال مهام ClickUp Tasks. استخدم حالات مخصصة مثل قيد التنفيذ، ومكتملة، ومرفوضة، بالإضافة إلى قوائم مراجعة مهام ClickUp.

تساعد هذه الميزات في تتبع التقدم المحرز وضمان تغطية كل مهمة وتحسين تعاون الفريق. تعمل الأدوار والجداول الزمنية والمسؤوليات الواضحة على إبقاء الجميع مسؤولين، سواء كنت تقوم بمراجعة العقود أو وضع اللمسات الأخيرة على تحديثات السياسة.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع عناصر العمل، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات وتأخر التنفيذ. وسواء بإرسال أسئلة وملاحظات المتابعة أو باستخدام جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والحفاظ على التوافق.

استفد من ClickUp Brain لتوليد الأفكار وصياغة المحتوى أو تحريره بسرعة

يضيف ClickUp Brain طبقة أخرى من الكفاءة. فهو ينشئ ملخصات موجزة، ويسلط الضوء على النقاط الرئيسية، وينشئ المهام تلقائياً. تعمل الإصلاحات النحوية وتحسينات الجمل على جعل مستنداتك أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم.

يمكنك أيضاً طرح أسئلة محددة حول المهام أو المشاريع لتلقي إجابات فورية وملاحظات مفصلة.

تبسيط تعيينات المهام، وتتبع الحالة، وتذكيرات المتابعة باستخدام أتمتة ClickUp

تساعد أتمتة ClickUp في تحسين سير عملك بشكل أكبر. يمكنك إنشاء قواعد مخصصة لتعيين المهام وتحديث الحالات وأتمتة عمليات المتابعة. على سبيل المثال، يتم إنشاء مهمة تلقائيًا عند تحميل مستند، ويتلقى المراجعون تذكيرات.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتصحيح المشكلات الإملائية والنحوية باستخدام المدقق الإملائي والنحوي المدمج

تسريع المهام باستخدام قوالب كتابة المحتوى وقوالب مراجعة الأقران المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة

نسخ مقاطع الفيديو وترجمة الملاحظات إلى لغات متعددة دون عناء

قم بتوصيل أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وZoom، لتبسيط سير العمل دون الحاجة إلى تبديل الشاشات

حرّر واكتب من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون لأول مرة بالارتباك بسبب ميزاتها وتخصيصاتها الواسعة النطاق

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

ملاحظات من كريستينا ويلسون ، مديرة المحتوى في جرافيت:

لم نبدأ في كتابة المقالات فحسب، بل قررنا القيام بذلك على نطاق واسع، لذلك كنا بحاجة إلى منصة قوية يمكنها التكيف بسهولة مع العدد المتزايد من مخرجاتنا. كان ClickUp هو الخيار الأفضل.

لم نبدأ في كتابة المقالات فحسب، بل قررنا القيام بذلك على نطاق واسع، لذلك كنا بحاجة إلى منصة قوية يمكنها التكيف بسهولة مع العدد المتزايد من مخرجاتنا. كان ClickUp هو الخيار الأفضل.

اقرأ أيضًا: الذكاء الاصطناعي في مكان العمل: طرق تحسين الإنتاجية والكفاءة

2. Grammarly (الأفضل لتحسين القواعد النحوية ووضوح الكتابة)

عبر Grammarly

مصممة للجميع، من المعلمين إلى محترفي التسويق، تعمل Grammarly على تحويل المحتوى الخاص بك إلى عمل احترافي مصقول. وبفضل عمليات التكامل مثل محرر مستندات Google، يمكن الوصول إلى Grammarly حيثما احتجت إليه.

يمكنك استخدامها كتطبيق ويب أو ملحق متصفح أو أداة للهاتف المحمول لتنقيح كتابتك وتحسينها في أي وقت. بل والأفضل من ذلك، يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من ميزات Grammarly من داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

أفضل ميزات Grammarly

أعد كتابة الجمل والفقرات باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها من أجل تواصل أكثر إيجازاً وتأثيراً

قم بإصلاح الأخطاء المطبعية والأخطاء النحوية وأخطاء علامات الترقيم من أجل تواصل مصقول

ضبط النبرة والمزاج لتوصيل الأفكار بشكل أكثر فعالية

إنشاء صوت متسق للعلامة التجارية باستخدام إرشادات الكتابة المشتركة

القيود النحوية

تتطلب مراجعة يدوية للتصحيحات النحوية

قد تسيء تفسير نية المستخدم، مما يؤدي إلى اقتراحات غير دقيقة في بعض الأحيان

تسعير Grammarly

مجاناً

خطة ممتازة: 30 دولارًا شهريًا

خطة العمل: 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات النحوية

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Grammarly

من مراجعة G2

الشيء المفضل لديّ في Grammarly هو خاصية النغمة. يمكنك تعيين نغمة تناسب قيم شركتك، وقبل إرسال رسالة بريد إلكتروني، سيخبرك ما إذا كانت نبرتك خارجة عن العلامة التجارية.

الشيء المفضل لديّ في Grammarly هو خاصية النغمة. يمكنك تعيين نغمة تناسب قيم شركتك، وقبل إرسال رسالة بريد إلكتروني، سيخبرك ما إذا كانت نبرتك خارجة عن العلامة التجارية.

👀هل تعلم؟ يتم رفض ما يقرب من 80% من المخطوطات أثناء عملية مراجعة الأقران.

3. الذكاء الاصطناعي الحيرة (الأفضل للعثور على مصادر بيانات موثوقة)

عبر Perplexity AI

قد يبدو العثور على الإجابات الصحيحة أمراً مربكاً في بعض الأحيان، ولكن هذا هو المكان الذي يتألق فيه الذكاء الاصطناعي Perplexity AI. فهو يجمع بين دقة أداة البحث وسهولة المساعد في المحادثة، ويقدم رؤى قائمة على الحقائق مدعومة بمصادر موثوقة.

على عكس أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى، والتي تعتبر رائعة للكتابة الإبداعية، تركز Perplexity AI على تقديم ردود دقيقة قائمة على البحث.

أفضل ميزات الحيرة

احصل على ردود مع مصادر مستشهد بها للتحقق من الدقة

اسحب بيانات تم التحقق منها من مراجع موثوقة لمعالجة الأسئلة المعقدة أو المتخصصة

استخدم واجهة بسيطة للعثور على إجابات أسرع

اختر من بين العديد من أدوات مراجعة الأقران مثل DeepSeek R1 وOpenAI وClaude وSonar وغيرها من الأدوات المدفوعة

قيود الحيرة

توليد عدد أقل من الردود الإبداعية مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة

فرص فقدان البيانات الأحدث إذا لم تكن مفهرسة في مراجعها المصدرية

تسعير الحيرة

معيار : مجاناً

محترف : 20 دولار/مستخدم شهرياً

إنتربرايز برو: 40 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات الأقران

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Perplexity

ما كتبه مراجع G2

أحب السرعة والمرونة التي يوفرها Perplexity pro. إنه يقوم بعمل رائع باستخدام السياق الذي أقدمه له، وعمليات البحث الخارجية على الويب. سرعة الابتكار لديهم مذهلة. إنهم قادرون على دمج أحدث النماذج التي تجعل من Perplexity منتج ذكاء اصطناعي متين ويجعل من السهل استخدام أفضل النماذج الموجودة.

أحب السرعة والمرونة التي يوفرها Perplexity pro. إنه يقوم بعمل رائع باستخدام السياق الذي أقدمه له، وعمليات البحث الخارجية على الويب. سرعة الابتكار لديهم مذهلة. إنهم قادرون على دمج أحدث النماذج التي تجعل من Perplexity منتج ذكاء اصطناعي متين ويجعل من السهل استخدام أفضل النماذج الموجودة.

🧠حقيقة ممتعة: كانت أول مراجعة مقال لألبرت أينشتاين لورقة بحثية بعنوان عن نظرية الحركة البراونية، كتبها الفيزيائي البولندي ماريان سمولوتشوفسكي. أرسل سمولوتشوفسكي الورقة البحثية إلى أينشتاين لإبداء ملاحظاته عليها، وقد اندهش أينشتاين من وضوحها وأفكارها المبتكرة. وفي مراجعته، وصف عمل سمولوتشوفسكي بأنه "أحد أهم الإسهامات في نظرية الحركة البراونية" التي واجهها.

4. سايت (الأفضل لتعزيز مصداقية البحث)

عبر Scite

أحدثت Scite AI ثورة في كيفية تفاعلنا مع المؤلفات العلمية، حيث تجلب ميزات Scite AI المبتكرة منظورًا جديدًا للبحث الأكاديمي.

في صميمها أداة الاستشهادات الذكية - وهي أداة تتجاوز عدد الاقتباسات لتوضيح سياقها. فهي توضّح ما إذا كان الاقتباس يدعم ورقة بحثية أو يتناقض معها أو يذكرها ببساطة، مما يساعد المستخدمين على قياس أهمية الدراسة وتأثيرها بسرعة.

أفضل ميزات Scite

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات دقيقة مدعومة بالاقتباسات على الاستفسارات البحثية

تتبع تسلسل البحث مع تسلسل الاقتباس للحصول على رؤى أفضل حول كيفية تطور الأفكار

الوصول إلى أدوات بحث أدبية متقدمة مع تصفية قوية للحصول على نتائج أسرع وذات صلة

قيود Scite

يعتمد مساعد الذكاء الاصطناعي على الأدبيات الموجودة، والتي قد تفوت مناهج جديدة أو متعددة التخصصات لم يتم توثيقها بعد

تسعير Scite

شخصي : 7. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

منظمة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الأقران

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة المستندات

5. CodeGuru Review (الأفضل لمراجعات الأكواد البرمجية)

عبر CodeGuru Reviewer

غالباً ما تبدو مراجعات الأكواد البرمجية تحدياً في عملية التطوير، ولكن CodeGuru Review من أمازون يبسّط العملية. تسمح لك هذه المنصة بتسجيل الدخول بسهولة إلى وحدة تحكم إدارة AWS، والتزام الكود الخاص بك، وإنشاء طلب سحب.

بمجرد الانتهاء من ذلك، تقوم الخدمة بتحليل الرمز البرمجي بحثاً عن المشكلات الحرجة. ثم تنشئ تقريراً مفصلاً يوضح ما تم وضع علامة عليه، وسبب وضع علامة عليه، وكيفية إصلاحه.

أفضل ميزات CodeGuru Reviewer

أدخل الفحوصات الأمنية مباشرةً في خطوط أنابيب CI/CD لاتباع أفضل الممارسات الأمنية

تسريع تقييمات الأكواد البرمجية وتحديد الأخطاء المراوغة بدقة

قم بإجراء عمليات مسح كاملة للمستودع بشكل دوري للحفاظ على جودة التعليمات البرمجية المتسقة

قيود مراجع CodeGuru Reviewer

يقتصر الدعم على عدد قليل من اللغات، بما في ذلك جافا وبايثون وجافا سكريبت

تسعير مراجع CodeGuru Reviewer

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مراجعي CodeGuru

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🧠حقيقة ممتعة: يعود أقدم استخدام مسجل لمراجعة الأقران في النشر العلمي إلى عام 1752، عندما اعتمدت المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية هذا النظام.

6. سكولارسي (الأفضل لمراجعة الأبحاث الأكاديمية والكتب الدراسية)

عبر سكولارسي

هل تمنيت يومًا أن تتمكن من تقسيم الأوراق البحثية أو الكتب الدراسية الكثيفة إلى رؤى سهلة الهضم؟ سكولارسي تجعل ذلك ممكناً.

فهي تقوم بتقطير المحتوى الكثيف إلى ملخصات واضحة بحجم اللقمة، وتلتقط النقاط الأساسية دون الحاجة إلى فقرات لا نهاية لها. والآن، مع أحدث خاصية تلخيص مقاطع الفيديو على YouTube، يمكنك استخلاص الرؤى الأساسية دون مشاهدة ساعات من المحتوى.

أفضل ميزات سكولارسي

اضبط الملخصات لتتناسب مع تفضيلاتك في القراءة باستخدام خيار "تحسين

احفظ الملخصات كبطاقات تعليمية وخزنها في مكتبتك للرجوع إليها في المستقبل

إضافة ملحقات المتصفح لتلخيص المقالات على الإنترنت مباشرةً دون تبديل علامات التبويب

قيود سكولارسي

تعالج المحتوى بشكل أبطأ من بعض أدوات التلخيص الأخرى

تسعير سكولارسي

خطة مجانية

الخطة الشهرية: 4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات سكولارسي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن سكولارسي

من مراجعة G2

يحتوي على واجهة مستخدم سهلة وقابلة للتنقل. يوفر للمستخدم إمكانية تخصيص وتنفيذ تلخيص البيانات الشكلية وتلخيص الجداول وما إلى ذلك في غضون ثوانٍ قليلة.

يحتوي على واجهة مستخدم سهلة وقابلة للتنقل. يوفر للمستخدم إمكانية تخصيص وتنفيذ تلخيص البيانات الشكلية وتلخيص الجداول وما إلى ذلك في غضون ثوانٍ قليلة.

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء قوالب مستندات فعالة: دليل شامل

7. Peerceptiv (الأفضل لتقييمات الأقران التعاونية وتقييمات الفريق)

عبر Peerceptiv

تعمل Peerceptiv على إعادة تعريف كيفية تقييم المهام المعقدة لأكثر من عقدين من الزمن. من تقييمات الأقران إلى مراجعات أعضاء الفريق، فهي توفر حلاً شاملاً يحول التعلم إلى عملية تعاونية.

تكاملها السلس مع أنظمة إدارة التعلم المختلفة يجعلها متعددة الاستخدامات للمؤسسات التي تهدف إلى توسيع نطاق برامجها مع الحفاظ على إمكانية التحكم في التكاليف.

أفضل ميزات Peerceptiv

تعيين أوزان تقدير مرنة للواجبات المرسلة ومراجعات الأقران وتقييمات الفريق

استخدم قواعد تقييم مخصصة مصممة خصيصًا لمهام محددة

احصل على مواعيد نهائية مرنة لاستيعاب الجداول الزمنية المتنوعة

قيود Peerceptiv

تفتقر إلى قناة اتصال متكاملة، على عكس الأدوات المماثلة

تسعير Peerceptiv

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Peerceptiv

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

8. ترينكا للذكاء الاصطناعي (الأفضل لتصحيح الكتابة التقنية والأكاديمية)

عبر ترينكا للذكاء الاصطناعي

يعتمد الكتّاب والناشرون في جميع أنحاء العالم على Trinka AI للحصول على محتوى مصقول وخالٍ من الأخطاء. بدءًا من تصحيح الأخطاء الإملائية إلى إعادة الصياغة والتحقق من الانتحال، فهي توفر دقة التحرير، مما يجعلها من بين أفضل أدوات مراجعة الأقران بالذكاء الاصطناعي.

تلبي ترينكا أنماط الكتابة المتنوعة، سواء كانت أكاديمية أو تقنية أو عامة. هذا التنوع يجعلها أداة مفضلة لعمليات المراجعة، حيث تقدم دعمًا متقدمًا مع التعامل بسلاسة مع احتياجات توثيق العمليات.

أفضل ميزات ترينكا للذكاء الاصطناعي

تدقيق المستندات في MS Word وتحرير ملفات LaTeX دون التأثير على كود TeX

تخصيص التحرير باستخدام أدلة الأنماط المخصصة

التكامل مع الأنظمة الأساسية مثل Microsoft Word وGoogle Docs وPowerPoint

قيود ترينكا للذكاء الاصطناعي

تتطلب وقتاً لتكوين أهداف مخصصة

تسعير ترينكا للذكاء الاصطناعي

أساسي

القسط: 20 دولارًا شهريًا

بريميوم بلس: 10 دولارات. 41 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

البيانات الحساسة: $41. 67 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ترينكا للذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Trinka AI

ما كتبه مراجع G2

Trinka هي واحدة من أكثر الأدوات التي استخدمتها لتحسين أخطائنا النحوية التي نستخدمها منذ أكثر من عام حتى الآن، والجزء الأكثر إثارة للاهتمام في استخدام هذه المنصة هو أننا الآن قادرون على كتابة المزيد من الجمل الصحيحة بأقل قدر من الأخطاء لأنها أداة ذكاء اصطناعي تساعد فريقنا على توفير الكثير من الوقت وتقليل جميع عمليات التدقيق اليدوي في رسائل البريد الإلكتروني الكبيرة والمستندات وحتى المشاريع.

Trinka هي واحدة من أكثر الأدوات التي استخدمتها لتحسين أخطائنا النحوية التي نستخدمها منذ أكثر من عام حتى الآن، والجزء الأكثر إثارة للاهتمام في استخدام هذه المنصة هو أننا الآن قادرون على كتابة المزيد من الجمل الصحيحة بأقل قدر من الأخطاء لأنها أداة ذكاء اصطناعي تساعد فريقنا على توفير الكثير من الوقت وتقليل جميع عمليات التدقيق اليدوي في رسائل البريد الإلكتروني الكبيرة والمستندات وحتى المشاريع.

اقرأ أيضًا: الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينشئه الإنسان: الإيجابيات والسلبيات

إليك بعض الأدوات الأخرى التي لم تصل إلى المراكز الثمانية الأولى في قائمتنا ولكنها تستحق التجربة: Enago Read: هذه أداة سهلة الاستخدام مع الذكاء الاصطناعي تساعد في تبسيط فحص المخطوطات ومراجعتها. إذا كنت تحتاج بشكل أساسي إلى مراجع من مصادر مفتوحة الوصول، فجربها

Consensus AI: محرك بحث قوي قائم على الذكاء الاصطناعي، صُممت هذه الأداة خصيصًا للبحث الأكاديمي. وهي تساعد في تحديد موقع مقتطفات من المقالات التي راجعها الأقران وتلخيصها

بينيلوب للذكاء الاصطناعي: تعمل أداة الذكاء الاصطناعي هذه على أتمتة عمليات فحص المخطوطات لكل شيء بدءًا من البيانات الوصفية إلى الموافقة الأخلاقية، مما يسرّع من رحلة النشر

عزز سرعة ودقة مراجعة الأقران باستخدام ClickUp

مراجعة الأقران هي العمود الفقري لجودة البحث - ولكن بدون الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون العملية بطيئة ومعرضة للأخطاء وتحتاج إلى موارد كثيرة. وغالباً ما تؤدي المراجعات اليدوية التي يقوم بها المراجعون البشريون إلى تفاصيل مفقودة وملاحظات غير متسقة وتأخيرات تعيق التقدم.

تعمل ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل سير عمل مراجعة الأقران. استفد من معالجة اللغة الطبيعية لتصنيف التقديمات تلقائيًا وإنشاء الملخصات واقتراح التحسينات - كل ذلك مع تمكين التعاون السلس بين الفرق.

تتعامل أدوات الأتمتة المدمجة مع المهام المتكررة وتتبع التقدم المحرز، مما يمنح فريقك المزيد من الوقت للتركيز على تقديم مراجعات عالية الجودة وذات رؤية ثاقبة.

بسّط مراجعة الأقران وعزز الإنتاجية وحافظ على التميز العلمي. جرّب ClickUp مجاناً!