كيفية تحديد أهداف إدارة علاقات العملاء وتحقيقها لنمو الأعمال التجارية

إن تحديد أهداف إدارة علاقات العملاء الصحيحة هو الفرق بين استراتيجية العملاء المبعثرة والمسار المبسط للنمو.

فبدون أهداف واضحة، تطارد فرق المبيعات العملاء المحتملين الخطأ، وتفشل جهود التسويق وتضعف العلاقات مع العملاء.

تضمن لك استراتيجية إدارة علاقات العملاء المحددة جيدًا أن كل تفاعل يدفع عملك إلى الأمام، مما يحسن الاحتفاظ بالعملاء والكفاءة والنجاح على المدى الطويل.

⏰ ملخص 60 ثانية هل تكافح من أجل الاحتفاظ بالعملاء أو تحسين المبيعات أو الحفاظ على توافق فرق العمل؟ فيما يلي كيفية تحديد أهداف إدارة علاقات العملاء وتحقيقها التي تدفع النمو الحقيقي: حدد أهداف واضحة لإدارة علاقات العملاء لتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتقصير دورات المبيعات وتعزيز مشاركة العملاء

أتمتة مهام سير عمل إدارة علاقات العملاء لتتبع تفاعلات العملاء، وتبسيط عمليات المتابعة، والتخلص من أوجه القصور

استخدم الرؤى في الوقت الفعلي ل ضبط الاستراتيجيات بشكل فوري واتخذ قرارات قائمة على البيانات قبل أن تفلت منك الفرص

عزز التعاون بين فرق العمل من خلال دمج المبيعات والتسويق ودعم العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء الموحد

تتبع استراتيجية إدارة علاقات العملاء وإدارتها وتحسينها من خلال أهداف، ولوحات البيانات، وقوالب إدارة علاقات العملاء لتنفيذها بسلاسة هل أنت مستعد للتوسع بشكل أكثر ذكاءً والتحكم في استراتيجية إدارة علاقات العملاء لديك؟

ما هي أهداف إدارة علاقات العملاء؟

تعمل أهداف إدارة علاقات العملاء على مواءمة فرق المبيعات والتسويق مع خدمة العملاء، مما يضمن أن كل تفاعل يدفع عملك إلى الأمام.

بدونها، تصبح إدارة علاقات العملاء غير منظمة، وتضيع الفرص، ويتوقف النمو على المدى الطويل. فكر في شركة تكافح من أجل تتبع استفسارات العملاء.

تفوّت فرق المبيعات عمليات المتابعة، وتبدو الحملات التسويقية غير مترابطة، ويتأثر الاحتفاظ بالعملاء. تحدد استراتيجية إدارة علاقات العملاء المحددة جيدًا أهدافًا واضحة، مثل تحسين أوقات الاستجابة أو تعزيز عمليات الشراء المتكررة، بحيث تعرف الفرق بالضبط ما الذي يجب أن تضعه كأولوية.

لماذا أهداف إدارة علاقات العملاء مهمة؟

علاقات أقوى مع العملاء : يساعد تتبع سلوك العملاء الفرق على تخصيص التواصل مع العملاء وتحسين تجربة العملاء بشكل عام

ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعملاء : يتمسك العملاء بالعملاء عندما يشعرون بالتقدير، وتساعدك أهداف إدارة علاقات العملاء على البقاء استباقيًا في المشاركة

عمليات مبيعات أكثر ذكاءً : مع وجود أهداف واضحة، تركز فرق المبيعات على العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية بدلاً من إضاعة الوقت على العملاء المحتملين الذين لن يتم تحويلهم

قرارات أفضل تعتمد على البيانات : يضمن النهج المُنظَّم لإدارة علاقات العملاء ألا يتم جمع بيانات العملاء فحسب، بل استخدامها لتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات والدعم

زيادة الكفاءة: تعمل أتمتة المهام المتكررة والمتابعة على توفير الوقت للتفاعلات الهادفة مع العملاء

قد تهدف إحدى الشركات التي تهدف إلى تقصير دورة مبيعاتها إلى الاستجابة للعملاء المحتملين في غضون ساعة، مما يقلل من فرص فقدان العملاء المحتملين لصالح المنافسين. يمكن أن تقدم شركة أخرى تركز على الاحتفاظ بالعملاء برنامج ولاء، ومكافأة العملاء الحاليين على تكرار الشراء.

لا يقتصر دور إدارة علاقات العملاء في جوهره على تخزين بيانات العملاء فحسب، بل يتعلق بتحويل تلك البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدفع نمو الأعمال. مع وجود الأهداف الصحيحة، يصبح كل تفاعل خطوة نحو علاقة أقوى وأكثر ربحية مع العملاء.

فهم استراتيجية إدارة علاقات العملاء

استراتيجية إدارة علاقات العملاء هي خطة اللعبة التي تحدد ما إذا كان عملك يبني علاقات دائمة مع العملاء أو يخسرهم لصالح المنافسين.

تصب كل مكالمة مبيعات وحملة تسويقية وتذكرة دعم العملاء في صورة أكبر: ما مدى جودة إدارتك لعلاقات العملاء؟

بدون استراتيجية قوية لإدارة علاقات العملاء، تواجه الشركات نفس المشاكل:

العملاء المحتملون لا يجدون من يتابعهم في الوقت المناسب

تبدو تفاعلات العملاء مفككة، حيث تعمل فرق التسويق والمبيعات والدعم بشكل منفصل

يغادر العملاء الأوفياء لأنهم يشعرون بأنهم مجرد رقم آخر في النظام

تضيع فرص الإيرادات عندما لا تكون هناك عملية واضحة لتتبع العملاء المحتملين ورعايتهم

والآن، قارن ذلك بشركة لديها استراتيجية واضحة المعالم لإدارة علاقات العملاء. فمندوبو المبيعات لديهم يعرفون بالضبط متى يتواصلون مع العملاء، وحملاتهم التسويقية تخاطب الجمهور المناسب مباشرة، وفريق خدمة العملاء لديهم يتوقع المشاكل قبل أن تصبح مشاكل. كل شيء في مكانه الصحيح.

ما الذي يجعل استراتيجية إدارة علاقات العملاء فعالة؟

أهداف واضحة تمامًا لإدارة علاقات العملاء : إذا كنت لا تعرف ما الذي تهدف إليه - احتفاظ أفضل، تحويلات أعلى، مبيعات أكثر سلاسة - فلن تتمكن من تحسين أي شيء

تقسيم العملاء بذكاء : ليس كل العملاء متشابهين. فالاستراتيجية الجيدة لإدارة علاقات العملاء تقسمهم بناءً على سلوكهم وسجل الشراء ومستوى مشاركتهم لتقديم الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب

الأتمتة الناجحة : لا أحد لديه الوقت للمتابعة اليدوية وإدخال البيانات التي لا نهاية لها. تحافظ أتمتة إدارة علاقات العملاء على سير الأمور بسلاسة، بحيث تركز فرق العمل على بناء العلاقات وليس إدارة جداول البيانات

البيانات التي تحكي قصة : يجب ألا يقتصر نظام إدارة علاقات العملاء لديك على تخزين بيانات العملاء فحسب، بل يجب أن يقوم بتحليلها والتنبؤ بالاتجاهات وتوجيه عملية اتخاذ القرار حتى تكون دائمًا متقدمًا بخطوة واحدة

تعاون الفريق بسلاسة: عندما تتشارك فرق التسويق والمبيعات وخدمة العملاء الرؤى، يحصل العملاء على تجربة متسقة بدلاً من الرسائل المتضاربة

لنفترض أن شركة ما تعاني من انخفاض معدلات الاستجابة للبريد الإلكتروني. فبدلاً من إرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني بشكل أعمى، تستخدم بيانات إدارة علاقات العملاء لتتبع سلوك العملاء. مثل من يفتح رسائل البريد الإلكتروني ومن ينقر عليها ومن يتجاهلها. وبناءً على ذلك، تقوم الشركة بتحسين نهجها وأتمتة عمليات المتابعة، وترى أن المشاركة ترتفع بشكل كبير.

أو خذ شركة قلقة بشأن ولاء العملاء. فهي تقوم بتحليل بيانات الشراء المتكرر، وتحديد أفضل العملاء، وطرح عروض حصرية تجعلهم يشعرون بالتقدير - قبل أن يفكروا في التحول إلى منافس.

هذا ما تفعله استراتيجية إدارة علاقات العملاء. فهي تجعل كل تفاعل مع العميل مهمًا. عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، فإنها تحوّل المشترين العاديين إلى عملاء مخلصين وتحافظ على تقدم أعمالك على منافسيها.

📖 اقرأ المزيد: ما هي حملة إدارة علاقات العملاء؟

كيف تحدد أهداف إدارة علاقات العملاء الفعالة؟

إذا لم تكن أهداف إدارة علاقات العملاء الخاصة بك محددة وقابلة للقياس ومرتبطة بتحديات العمل الحقيقية، فلن تحقق النتائج المرجوة. المفتاح هو تقسيم العملية بحيث تكون أهدافك واضحة وقابلة للتنفيذ والتتبع. إليك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة:

الخطوة 1: حدد أكبر العوائق في رحلة عملائك

يجب أن يحل كل هدف من أهداف إدارة علاقات العملاء مشكلة حقيقية تؤدي إلى إبطاء المبيعات أو التسويق أو خدمة العملاء. ابدأ بالنظر إلى الأماكن التي يتوقف فيها العملاء عن الشراء أو ينفصلون أو يتوقفون عن الشراء.

اسأل نفسك:

هل يختفي العملاء المحتملون بعد مكالمة المبيعات الأولى؟

هل العملاء لا يعودون لتكرار الشراء؟

هل فريق خدمة العملاء لديك مثقل بالتذاكر التي لم يتم حلها؟

📌 📌مثال: إذا كان عملك يعاني من مشكلة الاحتفاظ بالعملاء، فقد يكون هدف إدارة علاقات العملاء لديك هو: "زيادة الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 15% في ستة أشهر من خلال تحسين المشاركة بعد الشراء. "

الخطوة 2: ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس

لن تفيدك أهداف إدارة علاقات العملاء الغامضة في أي مكان. بدلاً من "تحسين تجربة العملاء"، حدد شيئًا يمكنك تتبعه:

📌زيادة نسبة رضا العملاء (CSAT) من 80% إلى 85% في الربع التالي

📌 تقليل وقت الاستجابة على تذاكر الدعم من 3 ساعات إلى ساعة واحدة باستخدام الأتمتة في غضون عام واحد

📌 زيادة عمليات الشراء المتكرّرة بنسبة 25% من خلال حملات البريد الإلكتروني المستهدفة وبرامج مكافآت الولاء

يجب أن يتضمن كل هدف مقياسًا وموعدًا نهائيًا حتى يكون التقدم واضحًا.

💡 نصيحة احترافية: يمكن للأهداف الذكية (SMART) (أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا ) أن تغير الطريقة التي تحدد بها الأهداف وتحققها. اقرأ المزيد عن ذلك واستخدم نموذج أهداف SMART Goals المُعد مسبقًا والقابل للتخصيص للبدء في تحقيق النجاح في إدارة علاقات العملاء!

الخطوة 3: مواءمة الأهداف مع شرائح العملاء المختلفة

لا يحتاج جميع العملاء إلى نفس النهج. قسّم جمهورك وحدد الأهداف التي تتناسب مع سلوكهم.

📌العملاء الجدد: زيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني للتأهيل بنسبة 20% في غضون 3 أشهر

📌العملاء الأوفياء: عزز المشاركة في برنامج الإحالة بنسبة 30% في الربع القادم

📌العملاء المعرضون لخطر الإلغاء: تقليل حالات إلغاء الاشتراك بنسبة 15% باستخدام حملات إعادة المشاركة

يضمن لك ذلك ألا تكون استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك ذات مقاس واحد يناسب الجميع، بل تستهدف العملاء في أماكن تواجدهم في رحلتهم.

الخطوة 4: أتمتة التتبع وإعداد التقارير

تتبع أهداف إدارة علاقات العملاء يدويًا؟ غير فعال وغير مستدام. تعمل أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء على أتمتة تتبع الأداء حتى لا يتم التغاضي عن أي شيء.

لوحات المعلومات : راقب التقدم المحرز في الوقت الفعلي

تنبيهات آلية : احصل على إشعارات عند انخفاض المقاييس الرئيسية (على سبيل المثال، ارتفاع معدل تذبذب العملاء فوق 10%)

رؤى الأداء: استخدم الاتجاهات المستندة إلى البيانات لتعديل الاستراتيجيات بشكل استباقي

يجب ألا يقتصر دور نظام إدارة علاقات العملاء على تخزين البيانات فحسب، بل يجب أن يساعدك على التصرف بناءً عليها قبل ظهور المشاكل.

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريق دعم العملاء يعاني من بطء أوقات الاستجابة، يمكنهم استخدام أدوات لوحة المعلومات مثل ClickUp Dashboards لتتبع قرارات التذاكر المباشرة. حيث يمكنهم اكتشاف وجود اختناق في عملية التصعيد، وتعديل سير العمل، وتقليل وقت الاستجابة إلى النصف في غضون أسابيع. قم بإعداد أتمتة ClickUp s لتشغيل الإجراءات حتى يعمل نظام إدارة علاقات العملاء لديك كآلة تعمل بشكل جيد ويمكن لفريقك التركيز على ما هو مهم حقًا: العميل!

الخطوة 5: تعيين الملكية وإبقاء الفرق مسؤولة عن تحقيقها

لن يتم تنفيذ هدف إدارة علاقات العملاء بدون ملكية واضحة بفعالية. يجب أن يكون لكل هدف فريق أو فرد مسؤول لضمان المساءلة.

فرق المبيعات : مسؤول عن معدلات تحويل العملاء المحتملين، وسرعة إتمام الصفقات

فرق التسويق : مسؤول عن مشاركة العملاء وتكلفة الاستحواذ

فرق خدمة العملاء: مسؤول عن وقت الاستجابة ونتائج الرضا

في ClickUp، يؤدي استخدام كلمة "@" بسيطة ضمن مهمة أو دردشة أو مستند أو أي مكان في ClickUp إلى تعيين الملكية للشخص المناسب، بحيث لا يفلت أي شيء من بين يديك.

تعمل المراجعات المنتظمة للفريق على إبقاء الجميع متناغمين وقابلين للتكيف حتى تتمكن من تحسين الأهداف حسب الحاجة.

📖 اقرأ المزيد: كيفية بناء قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء لخدمة عملائك بشكل أفضل

الأهداف الرئيسية لإدارة علاقات العملاء

ما الذي يميز الشركات التي تزدهر عن تلك التي تعاني في علاقاتها مع العملاء؟ أهداف واضحة ومحددة جيدًا لإدارة علاقات العملاء. تضمن الأهداف الصحيحة أن كل تفاعل يعزز المشاركة ويقوي الولاء ويزيد من الإيرادات.

فيما يلي أهداف إدارة علاقات العملاء الأساسية التي ستساعد شركتك على خلق تجارب هادفة للعملاء:

1. زيادة الاحتفاظ بالعملاء وولائهم

قد يحافظ العملاء الجدد على استمرار نشاطك التجاري، لكن العملاء المخلصين يحافظون على ازدهاره. فهم ينفقون أكثر ويحيلون الآخرين ويبقون لفترة أطول. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات تركز على جذب مشترين جدد أكثر من تركيزها على رعاية العملاء الحاليين.

تخيل عميلين:

العميل (أ): يشتري مرة واحدة ويختفي، ولا يستجيب أبدًا لعمليات المتابعة

العميل (ب): يعود كل بضعة أشهر، ويتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني، ويحيل الأصدقاء إلى شركتك

أيهما يحقق المزيد من الإيرادات بمرور الوقت؟ العميل ب. القيمة الحقيقية ليست في أول عملية شراء بل في العلاقة التي تبنيها بعد ذلك.

عندما يغادر العملاء، نادرًا ما يكون السبب في ذلك هو السعر أو المنتج. في كثير من الأحيان، يكون ذلك بسبب شعورهم بالتجاهل أو عدم التقدير أو الانفصال عن العلامة التجارية. يجب أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك على تغيير هذا السرد من خلال جعل كل عميل يشعر بأنه من كبار الشخصيات.

كيف تحافظ على تفاعل العملاء وولائهم؟

اجعل التواصل شخصيًّا : رسائل البريد الإلكتروني العامة لا تبني العلاقات. بدلاً من ذلك، استخدم رؤى إدارة علاقات العملاء لإرسال توصيات مخصصة بناءً على المشتريات والسلوكيات السابقة

تحويل المشترين المتكررين إلى مناصرين للعلامة التجارية : قدم برنامج ولاء يكافئ العملاء بالنقاط أو الخصومات أو الوصول المبكر إلى المنتجات الجديدة

لا تدعهم يشعرون بأنهم منسيون: أتمتة رسائل تسجيل الوصول، وخصومات الذكرى السنوية، والامتيازات الخاصة للعملاء على المدى الطويل للحفاظ على تفاعلهم

📌مثال: تعاني إحدى الشركات القائمة على الاشتراكات من مشكلة إلغاء العملاء بعد ثلاثة أشهر. فبدلاً من تقديم خصومات في اللحظة الأخيرة، يستخدمون بيانات إدارة علاقات العملاء لتتبع علامات فك الارتباط في وقت مبكر. وضعوا هدفًا لزيادة الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 20% في ستة أشهر من خلال إطلاق برنامج مكافآت متدرج يقدم مزايا حصرية للعملاء الذين يستمرون في الاشتراك لفترة أطول

2. اختصر دورة المبيعات

الوقت يقتل الصفقات. كلما طالت مدة بقاء العميل المحتمل في خط الأنابيب الخاص بك، قل احتمال تحويله. يفقد العملاء المحتملون اهتمامهم، وينقضّ المنافسون عليهم، ويتحول ما بدا وكأنه عملية بيع مؤكدة إلى فرصة ضائعة.

والآن، تخيل فريقين للمبيعات:

الفريق أ: يرسل رسائل البريد الإلكتروني يدويًا، ويتابع بشكل متقطع، ويتدافع لسحب تفاصيل العميل قبل كل مكالمة

الفريق ب: يعمل على أتمتة عمليات المتابعة، وتحديد أولويات العملاء المحتملين المهمين، والحصول على إشعارات في الوقت الفعلي عندما يتفاعل العميل المحتمل مع المحتوى الخاص به

من الذي يغلق الصفقات بشكل أسرع؟ الفريق ب- في كل مرة. لا يكمن الفرق في الحظ، بل في وجود استراتيجية لإدارة علاقات العملاء تحافظ على تفاعل العملاء المحتملين وتحركهم عبر خط الأنابيب دون احتكاك.

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كيف يمكن تسريع عملية المبيعات؟

توقف عن انتظار استجابة العملاء المحتملين وكن استباقيًا : قم بأتمتة تسلسلات رعاية العملاء المحتملين بحيث يتلقى العملاء المحتملون المحتوى المناسب في الوقت المناسب بدلاً من الانتظار حتى يتلقوا المحتوى المناسب

إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين ذوي النية العالية: ليس كل عميل محتمل يستحق المطاردة. استخدم تحليلات إدارة علاقات العملاء المحتملين لترتيب العملاء المحتملين بناءً على المشاركة وإشارات الشراء والبيانات التاريخية حتى يركز فريقك على العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يغلقوا

إزالة الاحتكاك من عملية صنع القرار: امنح فرق المبيعات إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى تفاعلات العملاء والمحادثات السابقة والاعتراضات حتى يتمكنوا من تقديم عروض مستنيرة وعالية التأثير

📌 مثال: تعاني إحدى شركات البرمجيات من أن العملاء المحتملين يستغرقون شهورًا لاتخاذ قرار الشراء. وبدلاً من السماح لهم بالمماطلة، وضعت الشركة هدفًا لتقليل دورة المبيعات بنسبة 25% في الربع الثاني من خلال أتمتة عمليات المتابعة، وتخصيص التواصل بناءً على سلوك العملاء المحتملين، ودمج تتبع الصفقات في الوقت الفعلي في نظام إدارة علاقات العملاء

في غضون أسابيع، تزداد معدلات الاستجابة، وتتحسن سرعة الصفقات، ويقضي فريق المبيعات وقتًا أقل في مطاردة العملاء المحتملين الذين لم يتم الوصول إليهم.

3. تحسين درجات رضا العملاء (CSAT)

يتواصل العميل للحصول على الدعم. تتحول الدقائق إلى ساعات. تتحول الساعات إلى ساعات من الصمت. وبحلول الوقت الذي يحصلون فيه أخيرًا على رد، يكونون قد تحولوا بالفعل إلى منافس.

هكذا تخسر الشركات العملاء؛ ليس بسبب منتج سيئ، ولكن بسبب تجربة سيئة. بمجرد أن يبدأ الإحباط، يمكن أن تؤدي مشكلة لمرة واحدة إلى الإضرار بالثقة بشكل دائم.

غالباً ما يعود الفرق بين العميل المحبط والعميل المخلص إلى مدى سرعة وفعالية التعامل مع مخاوفهم. يجب أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء على حل المشاكل قبل أن تصبح مشاكل تحطم الصفقات.

كيف تعزز رضا العملاء والاحتفاظ بهم؟

جعل أوقات الانتظار تختفي: قم بأتمتة تخصيصات التذاكر وتحديد أولويات الطلبات العاجلة حتى لا يُترك العملاء معلقين

اكتشف الإحباط قبل أن يتحول إلى إحباط: استخدم تحليلات إدارة علاقات العملاء لتتبع اتجاهات الشكاوى والمشكلات التي لم يتم حلها ونقاط الألم المتكررة - ثم قم بإصلاحها قبل أن تتفاقم

تحويل الملاحظات إلى أفعال: لن يكفي الاستبيان وحده. قم ببناء حلقات تعليقات حقيقية حيث يتم استخدام رؤى العملاء لتحسين العمليات وتدريب الفرق وتحسين تجربة الدعم

📌مثال: لاحظت إحدى شركات البرمجيات كخدمة أن العملاء يلغون اشتراكاتهم بعد تفاعلات الدعم الضعيفة. وقد حددت الشركة هدفًا لزيادة معدل رضا العملاء من 80% إلى 90% في ستة أشهر من خلال تنفيذ عملية تحديد أولويات التذاكر القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقليل أوقات الاستجابة، ومتابعة العملاء غير الراضين قبل أن يتراجعوا عن الاشتراك

والنتيجة؟ قرارات أسرع، وعملاء أكثر سعادة، ومعدل تراجع أقل.

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4. تعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات

عميل يشترك في رسالتك الإخبارية. تمر أسابيع، ولا يسمع منك أبدًا حتى تصله رسالة بريد إلكتروني عامة للمبيعات في صندوق الوارد الخاص به. بحلول ذلك الوقت، لا يتذكرون علامتك التجارية، ولا يهتمون ولا ينقرون بالتأكيد.

هذه هي الطريقة التي تفقد بها الشركات المشاركة قبل أن تتاح لها الفرصة لبنائها. يتم قصف العملاء بالرسائل التسويقية يوميًا. إذا لم تكن رسائلك التسويقية مناسبة وملائمة وشخصية في الوقت المناسب، فهي مجرد ضوضاء.

لا تتعلق المشاركة بالعروض الترويجية التي لا تتوقف على إطلاق العروض الترويجية، بل تتعلق بالتفاعلات المتسقة والقيمة التي تجعل العملاء يشعرون بأنهم مهمون.

كيف تحافظ على تفاعل العملاء (وتمنعهم من التهرب من العملاء)؟

تحدث إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب: قم بتقسيم جمهورك بناءً على سجل الشراء والاهتمامات والسلوكيات السابقة بحيث تبدو كل رسالة مصممة خصيصًا وليس رسائل غير مرغوب فيها

ابقَ على رأس قائمة اهتماماتك دون أن تكون متطفلاً: قم بأتمتة حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط، وإعلانات إعادة الاستهداف، ونقاط التواصل الاجتماعي للحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين دون أن ترهقهم

تتبع ما ينجح (وما لا ينجح): استخدم تحليلات إدارة علاقات العملاء لمراقبة القنوات التي يستجيب لها العملاء وتحسين استراتيجيتك وفقًا لذلك

✅تحقق من الحقائق: تُظهر الدراسات أن 81% من المستهلكين يميلون أكثر إلى الشراء من علامة تجارية تقدم تجارب مخصصة. ومع ذلك لا تزال العديد من الشركات ترسل رسائل عامة واحدة تناسب الجميع مفتاح المشاركة؟ الرسالة المناسبة، والوقت المناسب، والجمهور المناسب.

📌مثال: تعاني إحدى العلامات التجارية للأزياء من انخفاض معدلات فتح البريد الإلكتروني وتراجع التفاعل الاجتماعي. فبدلاً من إطلاق عروض ترويجية عامة، حددت هدفًا لزيادة المشاركة بنسبة 30% في الربع الثالث من خلال تقسيم الجماهير وإرسال محتوى مخصص للغاية مثل توصيات المنتجات، والتذكيرات بعربة التسوق المتروكة، ورسائل البريد الإلكترونيّ الخاصة بالوصول المبكر لكبار الشخصيات

والنتيجة؟ نقرات أكثر، وتحويلات أعلى، وعلاقات أعمق مع العملاء.

5. تحسين تكلفة اكتساب العملاء (CAC)

إذا كنت تنفق 100 دولار لاكتساب عميل لا يحقق سوى 50 دولارًا في الإيرادات، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما معطوبًا. يمكن أن تلتهم تكاليف اكتساب العملاء (CAC) الأرباح بسرعة - خاصةً عندما تنفق الشركات الأموال على الإعلانات والحملات دون اتباع نهج استراتيجي قائم على إدارة علاقات العملاء.

لكن خفض التكاليف بتهور ليس الحل. إذا قمت بتخفيض الميزانيات دون تحسين الاستهداف، سينتهي بك الأمر مع عدد أقل من العملاء المحتملين وتحويلات أقل وجهود ضائعة. الهدف؟ خفض CAC مع الحفاظ على (أو حتى زيادة) جودة العملاء المحتملين.

كيف تقلل من CAC دون التضحية بجودة العملاء المحتملين؟

استخدام البيانات لاستهداف العملاء المحتملين المناسبين: تساعدك تحليلات إدارة علاقات العملاء على تحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية حتى لا تهدر الإنفاق الإعلاني على جمهور منخفض النية

أتمتة رعاية العملاء المحتملين: بدلاً من إنفاق المزيد على الاستحواذ، قم بزيادة التحويلات من العملاء المحتملين الحاليين باستخدام عمليات المتابعة الآلية وتسلسلات المحتوى

تحويل العملاء إلى مسوقين: برامج الإحالة وتكرار الأعمال هي قنوات الاستحواذ الأقل تكلفة. فهي تحفّز العملاء السعداء على جلب عملاء محتملين سعداء

📌 📌مثال: لاحظت علامة تجارية للتجارة الإلكترونية سريعة النمو أن إنفاقها الإعلاني يتزايد، لكن التحويلات في ركود. فبدلاً من زيادة الميزانيات بشكل أعمى، وضعوا هدفًا لتخفيض تكلفة الإعلانات بنسبة 15% في ستة أشهر

كان من الممكن تحقيق كل ذلك من خلال تحسين استهداف الإعلانات، واستخدام الجماهير المشابهة، وإطلاق برنامج إحالة العملاء. في غضون أسابيع، سيحصلون على عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بتكلفة أقل.

6. أتمتة عمليات سير عمل إدارة علاقات العملاء وتحسينها

تخيل هذا: يقوم مندوب المبيعات بتحديث تفاصيل العملاء المحتملين يدويًا، ويقضي المسوق ساعات في فرز قوائم العملاء، ويضيع مندوب الدعم الوقت في نسخ ولصق الردود. كل دقيقة ضائعة في العمل اليدوي هي دقيقة لا يتم إنفاقها على العملاء.

يجب أن تكون عمليات سير عمل إدارة علاقات العملاء مؤتمتة وسلسة وذكية دون أن تكون متاهة من جداول البيانات والمهام المتكررة. عندما تتم الأتمتة بشكل صحيح، يمكن للفرق التركيز على ما هو مهم: إتمام الصفقات وإضفاء الطابع الشخصي على التفاعلات وحل مشاكل العملاء.

كيف تتخلص من أوجه القصور وتتوسع بشكل أكثر ذكاءً؟

أتمتة المهام المتكررة: يجب أن يتم تسجيل العملاء المحتملين والمتابعة وحل التذاكر بدون تدخل بشري حتى تتمكن الفرق من التركيز على الاستراتيجية وليس على العمل الإداري

دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهام الشاقة: تقوم رؤى إدارة علاقات العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي بتحديد أولويات أفضل الفرص، وتحديد العملاء المحتملين المحتملين والمخاطر المحتملة قبل أن تصبح مشاكل

تتبع الكفاءة في الوقت الفعلي: استخدم لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء لمراقبة أداء سير العمل وتحديد الاختناقات التي تبطئ فرق العمل

📌 مثال: فريق مبيعات شركة B2B غارق في إدخال البيانات يدويًا، مما يؤدي إلى بطء أوقات الاستجابة والمتابعة الفائتة. وقد وضعوا هدفًا لزيادة الإنتاجية بنسبة 30% في الربع الرابع من خلال أتمتة عمليات متابعة العملاء المحتملين، وتحديد الأولويات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي

في غضون أسابيع، سيشهدون إبرام الصفقات بشكل أسرع وفريق مبيعات أكثر تركيزًا.

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7. تعزيز التعاون بين فرق العمل

هل اتّصل عميل من قبل بالدعم بشأن مشكلة ما، ولم يكن لدى المندوب أي سياق لأن المبيعات لم تسجل تفاصيل الصفقة؟ أو الأسوأ من ذلك - هل سبق لك أن أرسلت شركة التسويق عرضاً ترويجياً إلى عميل محبط بالفعل، غير مدرك تماماً لشكوى لم يتم حلها؟ هذا ما يحدث عندما لا تتواصل فرق العمل.

إن إدارة علاقات العملاء ليست مجرد قاعدة بيانات لجهات الاتصال، بل هي الجهاز العصبي المركزي لعملك. عندما تعمل المبيعات والتسويق ودعم العملاء في صوامع، يحصل العملاء على رسائل مختلطة وخدمة غير متسقة وتجربة محبطة.

الحل؟ استراتيجية إدارة علاقات العملاء المشتركة في الوقت الفعلي التي تربط كل فريق.

كيف تكسر الصوامع وتخلق تجربة عملاء سلسة؟

توحيد بيانات العملاء : ادمج أدوات إدارة علاقات العملاء في جميع الفِرق حتى يتمكن الجميع - من المبيعات إلى الدعم - من الوصول إلى نفس سجل العملاء وتفاعلاتهم وتفضيلاتهم

اجعل الرؤى مرئية للجميع: قم بإعداد لوحات معلومات مشتركة حيث تقوم الفرق بتتبع رحلات العملاء في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى القضاء على النقاط العمياء وسوء التواصل

تحويل عمليات التحقق إلى خطوات عمل: تضمن الاجتماعات المنتظمة بين الفرق أن التسويق يفهم أهداف المبيعات، والمبيعات تعرف ما يحتاجه العملاء المحتملين، والدعم على دراية بالتفاعلات السابقة

📌 📌مثال: لاحظت إحدى شركات البرمجيات كخدمة أن شكاوى العملاء بشأن سوء التواصل مع العملاء تتزايد. وبدلاً من إلقاء اللوم على الأقسام المختلفة، وضعت الشركة هدفًا لزيادة درجات التعاون الداخلي بنسبة 40% من خلال دمج أدوات إدارة علاقات العملاء في جميع الفرق

من خلال لوحة معلومات العملاء المشتركة وسير العمل بين الأقسام، تصبح عمليات التسليم سلسة، مما يقلل من ارتباك العملاء ويعزز رضاهم.

هنا، تصبح ClickUp Chat أداة التواصل المثالية. يمكنك استخدامه لفرز مخاوف العملاء، وجدولة الرسائل والمتابعة، وتعيين التعليقات (نعم، من الدردشة مباشرةً!)، وغير ذلك الكثير.

تحديد أهداف إدارة علاقات العملاء هو الخطوة الأولى فقط. كيفية تتبعها وتحسينها هي التي تحدد نجاحها. فبدون التتبع المناسب، ينتهي الأمر بالفرق إلى تخمين التقدم المحرز، وفقدان المتابعة، والفشل في التكيف مع احتياجات العملاء.

تعمل أداة إدارة علاقات العملاء الجيدة على جعل تفاعلات العملاء مركزية وأتمتة سير العمل وضمان بقاء الفرق متوافقة مع البيانات في الوقت الفعلي.

إليك كيفية استخدام أدوات إدارة علاقات العملاء لتحديد أهداف إدارة علاقات العملاء وتتبعها وتحسينها بفعالية.

حافظ على توافق الفرق مع تتبع الأهداف في الوقت الفعلي

لا تنجح أهداف إدارة علاقات العملاء إلا عندما تتمكن الفرق من رؤية التقدم المحرز في الوقت الفعلي وتعديلها وفقًا لذلك. بدون وضوح الرؤية، تصبح الأهداف أرقامًا ثابتة بدلاً من الأهداف الديناميكية.

🔹 خطوات لاستخدام تتبع الأهداف بفعالية:

ضع أهدافًا محددة لإدارة علاقات العملاء مثل زيادة الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 20% أو تقليل وقت الاستجابة إلى أقل من ساعة

قسّم الأهداف إلى مراحل رئيسية قابلة للتتبع، مما يضمن أن كل خطوة تتحرك نحو الهدف الأكبر

أتمتة تتبع التقدم المحرز حتى لا تضطر الفرق إلى تحديث حالة الهدف يدويًا

افترض أن فريق المبيعات يريد تقصير دورة المبيعات بنسبة 25% في الربع الثالث. فبدلاً من تتبع الصفقات يدويًا، يمكنهم استخدام ClickUp Goals لمراقبة حركة خط الإنتاج، وأتمتة تحديثات الحالة، والتأكد من أن كل مندوب يعرف أهداف التحويل الخاصة به.

إنشاء أهداف قابلة للتنفيذ وإدارتها باستخدام ClickUp

اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات باستخدام لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء

لا تستطيع الفرق تحسين ما لا تستطيع قياسه. توفر لوحات معلومات ClickUp Dashboards تفصيلاً مرئيًا لأداء إدارة علاقات العملاء، مما يسهل اكتشاف الاتجاهات وتعديل الاستراتيجيات قبل تفاقم المشكلات.

🔹 خطوات استخدام لوحات المعلومات بفعالية:

أنشئ لوحة معلومات لأداء إدارة علاقات العملاء لتتبع حركة مسار المبيعات ومشاركة العملاء وأوقات الاستجابة

خصص طرق العرض لفرق التسويق والمبيعات ودعم العملاء حتى يحصل كل قسم على رؤى ذات صلة

قم بإعداد تنبيهات في الوقت الفعلي عندما تنحرف مقاييس إدارة علاقات العملاء الرئيسية، مثل معدل التراجع أو معدلات تحويل العملاء المحتملين عن الأداء المتوقع

تصوَّر مقاييس مشروعك بسلاسة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

قم بأتمتة مهام سير العمل للقضاء على أوجه القصور

عمليات إدارة علاقات العملاء اليدوية تبطئ فرق العمل. تكلف عمليات المتابعة الفائتة، والتفاعلات غير المتسقة مع العملاء، وبطء إغلاق الصفقات الشركات وقتاً ثميناً وإيرادات ثمينة. تضمن الأتمتة حصول العملاء على تفاعل مناسب وفي الوقت المناسب دون بذل جهد يدوي.

*🔹 خطوات استخدام إدارة المهام بفعالية:

قم بأتمتة عمليات متابعة العملاء المحتملين وتحديثات حالة الصفقات ونقاط التواصل مع العملاء

تعيين تبعيات المهام حتى لا يتم تخطي أي خطوة في خط أنابيب إدارة علاقات العملاء

استخدم تدفقات العمل المخصصة لتبسيط عمليات التأهيل ودعم العملاء وتجديد العمليات

فكّر في فريق تسويق يتعامل مع آلاف العملاء المحتملين. إنهم يكافحون لتتبع عمليات المتابعة. يمكن لمثل هذا الفريق استخدام مهام ClickUp Tasks و ClickUp Automations لأتمتة مهام العملاء المحتملين، وإطلاق تذكيرات المتابعة، وضمان عدم ترك أي عميل محتمل دون متابعة.

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

مركزية توثيق إدارة علاقات العملاء والتواصل

تؤدي بيانات العملاء المبعثرة إلى سوء التواصل وفقدان السياق والتجارب غير المتسقة. إن الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد يضمن حصول كل قسم على نفس الرؤى.

*🔹 خطوات استخدام أدوات التعاون بفعالية:

استخدم مستندات ClickUp Docs للحفاظ على مصدر واحد للحقيقة لتفاعلات العملاء واستراتيجيات المبيعات وعمليات إدارة علاقات العملاء

احتفظ بملاحظات العملاء والتحديثات الرئيسية ضمن مستند مشترك لتجنب الرسائل غير المتوائمة بين الفرق

استخدم ClickUp Chat للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول احتياجات العملاء والتغييرات في خط الأنابيب وعناصر الإجراءات العاجلة

اجعل محادثاتك ومهامك والمزيد مركزية على ClickUp Chat

فكّر في شركة ناشئة سريعة النمو ترى عدم اتساق في كيفية تواصل مندوبي المبيعات مع عروض المنتجات. من خلال الحفاظ على قاعدة معرفية مشتركة في ClickUp Docs واستخدام ClickUp Chat للمناقشات في الوقت الفعلي، فإنها تعمل على توحيد الرسائل وتحسين تجربة العملاء.

📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي، والمواءمة بين الأولويات، والمضي قدماً بالمشاريع. إن المعاناة حقيقية - المتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق في متناول يدك على الفور.

5. استخدم قوالب CRM للتوسع بشكل أسرع

إن إنشاء أنظمة تتبع إدارة علاقات العملاء يدويًا يضيع الوقت ويؤدي إلى عدم الاتساق. توفر قوالب ClickUp المُنشأة مسبقًا هيكلية وتضمن اتباع الفرق لأفضل الممارسات.

🔹 خطوات استخدام نماذج إدارة علاقات العملاء ومؤشرات الأداء الرئيسية بفعالية:

استخدم قالب ClickUp CRM لتبسيط تتبع خط الأنابيب، وأتمتة مشاركة العملاء، ومراقبة مقاييس الاحتفاظ بالعملاء

تتبع أداء إدارة علاقات العملاء باستخدام نموذج ClickUp KPI لمراقبة معدلات تحويل العملاء المحتملين ورضا العملاء وتأثير الإيرادات

على سبيل المثال، تخطط علامة تجارية للتجارة الإلكترونية للتوسع في أسواق جديدة. وهي بحاجة إلى نظام منظم لإدارة علاقات العملاء لإدارة تفاعلات العملاء. وبدلاً من إنشاء واحد من الصفر، يمكنهم استخدام قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لأتمتة التواصل وتتبع المشاركة ومراقبة اتجاهات الاحتفاظ بالعملاء - كل ذلك في مكان واحد.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لإدارة علاقات العملاء في Excel وجداول بيانات Google و ClickUp

أفضل الممارسات لتحقيق أهداف إدارة علاقات العملاء

يمكن أن يكون لديك إدارة علاقات العملاء الأكثر تقدمًا في العالم ومع ذلك لا تزال تعاني من الاحتفاظ بالعملاء ودورات المبيعات البطيئة والفرق غير المتناسقة.

لا تتعلق إدارة علاقات العملاء بالحصول على المزيد من البيانات، بل تتعلق باستخدام تلك البيانات لاتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.

إذا كانت أهداف إدارة علاقات العملاء لديك لا تقود نمو أعمالك، فإليك ما ينقصك.

1. توقف عن التعامل مع إدارة علاقات العملاء كقاعدة بيانات

سؤال: متى كانت آخر مرة استخدم فيها فريقك رؤى إدارة علاقات العملاء لتغيير استراتيجيته؟

تقوم معظم الفرق بإدخال البيانات في نظام إدارة علاقات العملاء ولكنها لا تستخدمها أبدًا لتوجيه القرارات. فيصبح نظامًا لحفظ السجلات بدلاً من أن يكون محركًا محفزًا للنمو.

🚨 كسر الحلقة:

توقف عن النظر إلى إدارة علاقات العملاء على أنها "مكان لتسجيل الأنشطة" - يجب أن تخبر فريقك بما يجب القيام به بعد ذلك

قم بإعداد تدفقات العمل المستندة إلى المشغلات - إذا تفاعل عميل محتمل ذو قيمة عالية مع صفحة التسعير مرتين، يجب أن يتم إخطار المبيعات على الفور

قم بإجراء اجتماعات استراتيجية قائمة على إدارة علاقات العملاء-يجب أن تسأل الفرق كل أسبوع: *ما الذي تخبرنا به بيانات إدارة علاقات العملاء لدينا؟ ما الذي يجب علينا تغييره بناءً على سلوك العميل الحقيقي؟

💬 تغيير طريقة التفكير: إذا كان فريق المبيعات لديك يعتمد على الحدس بدلاً من رؤى إدارة علاقات العملاء، فقد يكونون يعملون أيضًا على جداول البيانات. فالفرق الأكثر نجاحًا تسمح للبيانات بتوجيه قراراتهم في الوقت الفعلي.

2. اتخذ قرارات قائمة على إدارة علاقات العملاء بشكل أسرع من منافسيك

تخيل شركتين تبيعان نفس المنتج.

الشركة أ: تتبع مشاركة العملاء المحتملين، وتعديل الرسائل بناءً على سلوك العميل، وتخصيص كل نقطة اتصال

الشركة ب: ترسل نفس العرض الإعلاني إلى كل عميل متوقع، وتنتظر ردود العملاء، وتتفاعل بعد أسابيع

من الفائز؟ الشركة أ. في كل مرة.

إذن، ماذا يجب أن تكون خطة عملك؟

🚀 اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات قبل أن يتخذ المنافسون قراراتهم:

تتبع السلوك في الوقت الفعلي : عندما يقوم أحد العملاء المحتملين بزيارة صفحتك التجريبية بشكل متكرر، لا تنتظر؛ تواصل معه على الفور

أتمتة رؤى البيانات : قم بإعداد اكتشاف الاتجاهات حتى تعرف ما هي الحملات أو أساليب التوعية التي تعمل قبل فوات الأوان

تخلص من مقاييس الغرور: معدلات فتح البريد الإلكتروني العالية لا تهم. تتبع التفاعلات التي تؤدي إلى تحقيق الإيرادات

🔎 الدرس المستفاد من العمل: فريق المبيعات الذي ينتظر البيانات المثالية قبل التصرف هو فريق خاسر بالفعل. السرعة تتفوق على الكمال.

3. إدارة علاقات العملاء الخاصة بك ليست "معقدة للغاية" - فريقك لا يستخدمها بشكل صحيح

🚨 العذر رقم 1 لضعف أداء إدارة علاقات العملاء: "إدارة علاقات العملاء لدينا معقدة للغاية. "

الترجمة؟ "نحن لا نستخدمه بفعالية. "

📌الإصلاح؟ تبسيط استخدام إدارة علاقات العملاء، وليس بيانات إدارة علاقات العملاء.

لا تثقل كاهل الفرق بحقول غير ضرورية : المزيد من إدخال البيانات = اعتماد أقل لإدارة علاقات العملاء

ضع قواعد واضحة لإدارة علاقات العملاء : إذا لم يتم تحديث صفقة ما لمدة 30 يوماً، هل تبقى في خط الأنابيب؟ حدد متى يتم أرشفة العملاء المحتملين أو تصعيدهم أو إعادة تعيينهم

فرض الاستخدام بطرق ذكية: إذا لم يكن موجودًا في CRM، فهو لم يحدث. مكالمات المبيعات؟ سجّلها. تفاعلات العملاء؟ تتبعها. لا تحتفظ بأي استثناءات.

💬 تحول في العقلية: أفضل إدارة علاقات العملاء ليست أبسطها - إنها تلك التي تساعد الفرق على اتخاذ الإجراءات دون عناء.

4. الاحتفاظ بالعملاء هو نظام يومي

الشركات مهووسة بالاستحواذ، ولكن أسهل الإيرادات تأتي من العملاء الذين لديك بالفعل.

إذا كان الاحتفاظ بالعملاء "مؤشر أداء رئيسي ربع سنوي" بدلاً من مبادرة يومية، فقد تكون تقوم بذلك بشكل خاطئ.

🔥 كيف تدمج الاحتفاظ بالعملاء في استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك؟

منع الانقطاع قبل حدوثه : استخدم تنبيهات إدارة علاقات العملاء لعلامات فك الارتباط المبكرة (على سبيل المثال، انخفاض عدد مرات فتح البريد الإلكتروني، وتذاكر الدعم دون متابعة)

إضفاء الطابع الشخصي على عمليات التحقق : توقف عن انتظار شكوى العملاء. إذا لم يتفاعل أحد العملاء المهمين منذ شهور، تواصل معه بشكل استباقي

تحويل المشترين السلبيين إلى مناصرين للعلامة التجارية: استخدم إدارة علاقات العملاء لتتبع أفضل العملاء وطرح حوافز الولاء قبل أن يتوقعوا ذلك

🔎 لماذا يعمل: يمكن للشركات التي تتعقب بشكل استباقي إشارات فك الارتباط مثل انخفاض فتح البريد الإلكتروني أو الحسابات غير النشطة أن تعزز عمليات التجديد بشكل كبير من خلال إعادة إشراك العملاء قبل أن يقرروا المغادرة.

5. قم بأتمتة الأمور الصغيرة حتى تتمكن من التركيز على الخطوات الكبيرة

كل مهمة يدوية لإدارة علاقات العملاء هي وقت مسروق من علاقات العملاء. إذا كان فريقك يقضي وقتاً أطول في تحديث سجلات إدارة علاقات العملاء أكثر من إشراك العملاء، فأنت تخسر.

🤖 ما الذي يجب أتمتته؟

المتابعة : إذا لم يقم العميل المحتمل بالرد خلال 3 أيام، يجب أن يقوم نظام إدارة علاقات العملاء بتفعيل تذكير مخصص

تسجيل العملاء المحتملين : لا ينبغي أن يضيع أفضل مندوبيك الوقت على العملاء المحتملين منخفضي النية. يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية

تتبع الأداء: بدلاً من التحقق يدوياً من بيانات إدارة علاقات العملاء، احصل على تقارير تلقائية عن تقدم الأهداف

🔥 أفضل ممارسات إدارة علاقات العملاء: أتمتة كل ما لا يتطلب اتصالاً بشريًا حتى تتمكن الفرق من قضاء وقتها في التفاعلات عالية التأثير.

6. إذا كنت لا تقوم بتطوير استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، فأنت متخلف عن الركب

الطريقة التي يشتري بها الأشخاص ويتفاعلون ويتفاعلون مع الشركات تتغير باستمرار. إذا كانت استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك تبدو كما كانت في العام الماضي، فقد عفا عليها الزمن بالفعل.

🛠 كيفية تطوير نهج إدارة علاقات العملاء لديك؟

قم بمراجعة وتعديل أهداف إدارة علاقات العملاء كل ثلاثة أشهر : هل لا تزال ذات صلة؟ ما الذي تغير؟

جرّب استراتيجيات مشاركة جديدة : جرّب الرسائل النصية القصيرة، أو روبوتات الدردشة الآلية، أو التواصل عبر الفيديو إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني لا تعمل

مقارنتها بالمنافسين: كيف يستخدمون إدارة علاقات العملاء لتخصيص التجارب؟ ما الذي يمكنك القيام به بشكل أفضل؟

💬 فكرة أخيرة: إن الشركات التي تهيمن على نجاح إدارة علاقات العملاء لا تضع استراتيجياتها وتنسى استراتيجياتها - فهي تتطور بشكل أسرع من توقعات العملاء.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لزيادة الإنتاجية

تعزيز نمو الأعمال باستخدام استراتيجيات إدارة علاقات العملاء القائمة على الأهداف

تشكل أهداف إدارة علاقات العملاء كيفية بناء عملك للعلاقات والاحتفاظ بالعملاء وزيادة الإيرادات. وبدون هذه الأهداف، تتباطأ المبيعات، وتضعف مشاركة العملاء، وتضيع الفرص.

مع الاستراتيجية والأدوات والأتمتة الصحيحة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، يصبح كل تفاعل مع العملاء خطوة نحو تعزيز ولاء العملاء، ودورات مبيعات أسرع، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

سواء أكنت تعمل على تحسين جهود الاحتفاظ بالعملاء أو تحسين عمليات المبيعات أو تعزيز التعاون، فإن نهج إدارة علاقات العملاء القائم على الأهداف يضمن بقاء فرق التسويق والمبيعات لديك متوائمة واستباقية.

هل أنت جاهز لتحويل رؤى إدارة علاقات العملاء إلى أفعال؟ اشترك في ClickUp لتبسيط مهام سير العمل، وتتبُّع أهداف إدارة علاقات العملاء في الوقت الفعلي، وإبقاء فريقك بأكمله على نفس الصفحة.