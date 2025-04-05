مثال على كيفية إجراء تحليل المنافسين لتحقيق النجاح (+ النماذج)

فكر في بعض المواجهات بين العلامات التجارية الشهيرة. بيبسي وكوكاكولا، وأبل وسامسونج، وتارجت وكوستكو على سبيل المثال معروفة بكونها منافسين شرسين في صناعاتها.

من المذهل كيف تسعى الشركات باستمرار للتفوق على بعضها البعض من خلال الإعلانات الذكية والمنتجات المبتكرة والتسويق الاستراتيجي.

وإذا كنت تتساءل كيف تحافظ هذه العلامات التجارية على تفوقها الدائم، فالإجابة هي التحليل العميق لتحليل المنافسين.

في هذه المدونة، نشرح لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تحليل المنافسين، بما في ذلك أمثلة ونماذج مجانية لمساعدتك على البدء.

⏰ ملخص 60 ثانية تحليل المنافسين هو أداة استراتيجية لتقييم المشهد التنافسي لعملك التجاري

يمنحك رؤى حول مزايا وعيوب المنافسين ويتيح لك تحديد الثغرات وفرص التحسين

كيفية إجراء تحليل المنافسين: تحديد المنافسين في مجال عملك وتصنيفهم تحديد مقاييس المقارنة الرئيسية للحصول على رؤى مركزة وقابلة للتنفيذ جمع بيانات المنافسين من مصادر موثوقة وموثوقة استخدام تحليل SWOT ونموذج القوى الخمس لبورتر لتحليل نقاط قوة المنافسين ونقاط ضعفهم قياس النتائج التي توصلت إليها مقارنةً بأداء شركتك لتحديد الثغرات التي استفاد منها المنافسون والمجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية وضع خطة عمل وتعيين الأدوار والمسؤوليات مع تحديد المواعيد النهائية والمقاييس الرئيسية لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك

تحديد المنافسين في مجال عملك وتصنيفهم

حدد مقاييس المقارنة الرئيسية للحصول على رؤى مركزة وقابلة للتنفيذ

اجمع بيانات المنافسين من مصادر موثوقة وموثوقة

استخدم تحليل SWOT ونموذج القوى الخمس لبورتر لتحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافسين

قم بمقارنة النتائج التي توصلت إليها مع أداء شركتك لتحديد الثغرات التي استفاد منها المنافسون والمجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية

ضع خطة عمل، وقم بتعيين الأدوار والمسؤوليات مع المواعيد النهائية والمقاييس الرئيسية لتتبع التقدم المحرز نحو أهدافك

تشمل بعض التحديات عدم دقة البيانات، والتقليل من شأن المخاطر الخارجية، وطغيان البيانات

ClickUp هو أداة فعالة تقدم ميزات قوية لتبسيط تحليلك التنافسي. استخدم ميزات مثل القوالب والمستندات واللوحات البيضاء لإتقان البحث عن المنافسين تحديد المنافسين في مجال عملك وتصنيفهم

حدد مقاييس المقارنة الرئيسية للحصول على رؤى مركزة وقابلة للتنفيذ

اجمع بيانات المنافسين من مصادر موثوقة وموثوقة

استخدم تحليل SWOT ونموذج القوى الخمس لبورتر لتحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافسين

قم بمقارنة النتائج التي توصلت إليها مع أداء شركتك لتحديد الثغرات التي استفاد منها المنافسون والمجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية

ضع خطة عمل، وقم بتعيين الأدوار والمسؤوليات مع المواعيد النهائية والمقاييس الرئيسية لتتبع التقدم المحرز نحو أهدافك

ما هو تحليل المنافسين؟

عبر SmartReach

تحليل المنافسين هو دراسة مفصّلة للمنافسين الحاليين والمحتملين في سوق معين. تستخدمه الشركات لتحديد نقاط قوة منافسيها ونقاط ضعفهم وأدائهم واستراتيجياتهم حتى يتمكنوا من فهم كيفية تعديل وضعهم التسويقي للحصول على ميزة تنافسية أفضل.

عند إجراء تحليل المنافسين، تحتاج إلى مراقبة منتجات الشركة، واستراتيجية التسعير، والجمهور المستهدف، وتكتيكات التسويق، وملاحظات العملاء.

يسمح لك التحليل التنافسي الفعال بمراقبة ما يقوم به منافسوك عن كثب، وتفادي العثرات، وحتى اكتشاف فرص النمو المثيرة للاهتمام لأعمالك.

معزز للإنتاجية: استخدم نموذج تحليل المنافسين لدمج معلومات المنافسين في تقارير سهلة الفهم.

لماذا يعد تحليل المنافسين أمرًا بالغ الأهمية

يعد تحليل المنافسين الذي يتم إجراؤه بشكل جيد أداة رائعة لفهم ما الذي يعمل بشكل جيد مع منافسيك، وما الذي يمكنك تعلمه منه، وكيف يمكنك التميز والقيام بالأشياء بشكل مختلف لجذب عملائك.

علاوةً على ذلك، فإن التحليل التنافسي هو ورقة الغش الاستراتيجية التي تساعدك على

احصل على رؤية واضحة للمشهد التنافسي

ألقِ نظرة جديدة على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بك (مرحبًا بتحليل SWOT!)

اكتشف أفضل طريقة لوضع منتجك

علاوةً على ذلك، يعد تحليل المنافسين طريقة جيدة لتوقع التحولات في مشهد السوق بحيث تكون دائمًا مواكبًا لاتجاهات الصناعة ومتطلبات العملاء المتغيرة.

اقرأ المزيد: قوالب تحليل تنافسية مجانية لجداول بيانات جوجل

كيفية إجراء تحليل المنافسين

سيمنحك التحليل الشامل للمنافسين رؤى قيمة يمكن أن تصقل استراتيجياتك. فيما يلي تفصيل تفصيلي خطوة بخطوة لكيفية تحليل منافسيك بشكل منهجي.

1. حدد منافسيك

يبدأ تحليل المنافسين بتحديد المنافسين المختلفين في السوق المستهدف.

يمكنك تصنيف المنافسين إلى ثلاث فئات: مباشرة : الشركات التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة لنفس العملاء الذين تقدمهم أنت. بعض الأمثلة الشائعة هي كوكا كولا مقابل بيبسي أو نايكي مقابل أديداس أو أوبر مقابل ليفت

مباشرة : الشركات التي تقدم منتجات مختلفة ولكنها تلبي احتياجات العملاء المشابهة لنشاطك التجاري. فكر في Airbnb مقابل الفنادق. فكلاهما يلبي احتياجات الإقامة للمسافرين ولكنهما مختلفان في كيفية تقديمها

المنافسون الصاعدون: الشركات الأحدث في السوق والتي يمكن أن تؤثر على أعمالك في المستقبل. مثال جيد على ذلك هو تسلا مقابل ريفيان. تُعد شركة Tesla شركة راسخة في مجال السيارات الكهربائية، لكن شركة Rivian تكتسب اهتمامًا سريعًا لأنها تلبي احتياجات نفس قطاع السوق

عبر ManyChat

✨نصيحة إضافية: من الممارسات الجيدة تحديد المنافسين القلائل على الأقل في كل فئة لإجراء تحليل أكثر شمولاً. يمكنك استخدام أدوات تحليل المنافسين لتنظيم البيانات التي تجمعها وتحديد الأنماط ووضع الاستراتيجيات.

2. تحديد المقاييس الرئيسية للمقارنة

بمجرد إدراج منافسيك، عليك تحديد المجالات المحددة التي تريد مقارنتها.

بعد تحديد هذه المجالات، يمكنك ربط كل منها ببعض المقاييس الرئيسية للحصول على رؤى مركزة وقابلة للتنفيذ. سيمنحك ذلك صورة أفضل عن كيفية مقارنة عروضك بعروض منافسيك.

إليك نظرة عامة على بعض مجالات المقارنة الشائعة والمقاييس ذات الصلة: المنتجات أو الخدمات: لاحظ الميزات والوظائف الفريدة، ورضا المستخدمين، ومراجعات المنتجات، وتنوع العروض، وابتكار المنتجات، وكفاءة تقديم الخدمات في المشهد التنافسي لديك

التسعير: تتبع نقاط الأسعار، والخصومات والعروض، والتكلفة مقابل الفوائد، ومرونة السعر

استراتيجية التسويق : راقب تصنيفات مُحسّنات محرّكات البحث، واستراتيجية المحتوى، والإعلانات المدفوعة، ورسائل العلامة التجارية، ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي، واستراتيجية تسويق المنتجات

تجربة العميل : تتبع نتائج CSAT، ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء، ووقت استجابة الدعم، ورحلات المستخدمين

المبيعات والتوزيع : قارن بين معدلات تحويل المبيعات، والوصول الجغرافي، وقنوات التوزيع، وأساليب المبيعات، وتدفقات الإيرادات

الأداء المالي: تحقق من نمو الإيرادات وهوامش الربح والحصة السوقية وهيكل التكلفة والاستثمارات

✨نصيحة إضافية: حدد أولويات المقاييس التي تهم عملك وركز عليها وحدها حتى لا ينتهي بك الأمر إلى إضعاف فعالية عملية اتخاذ القرار.

اقرأ المزيد: نقاط التكافؤ مقابل نقاط الاختلاف: دليل لنجاح العلامة التجارية

3. اجمع بيانات كافية عن منافسيك

الآن بعد أن عرفت المقاييس التي تريد تتبعها، حدد أهم المصادر التي يمكنك من خلالها جمع بيانات موثوقة عن منافسيك غير المباشرين والمنافسين المباشرين.

على سبيل المثال، يمكن استخدام أدوات مثل Google Analytics، وSPYFu، وMealkWeb لمراجعة المواقع الإلكترونية. توفر مواقع المراجعات الخارجية مثل G2 وTrustpilot ووسائل التواصل الاجتماعي رؤى حول رأي المستخدمين في منافسيك.

✨نصيحة إضافية: إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات مالية، فمن الجيد الاطلاع على السجلات العامة أو تقارير المستثمرين. يمكنك حتى اختيار أدوات تحليل المنافسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Kompyte لتتبع إجراءات المنافسين عبر منصات مختلفة

ClickUp Brain للحصول على رؤى حول تحركات منافسيك واستراتيجياتهم

التماسك لتحديد الأنماط أو الاتجاهات في محتوى منافسيك

4. تحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافسين

هذا هو الجزء الذي تقوم فيه بدراسة المجالات التي يتفوق فيها منافسوك وأين تتفوق أنت على منافسيك. واعتماداً على أهدافك البحثية، يمكن أن تكون أطر العمل مثل تحليل SWOT أو القوى الخمس لبورتر أدوات مفيدة.

لفهم ذلك بشكل أفضل، فكّر في استخدام تحليل SWOT للتركيز على إيجاد نقاط القوة والضعف لكل منافس على حدة.

من ناحية أخرى، قد تكون قوى بورتر الخمس أكثر فائدة في دراسة البيئة الصناعية الأوسع والعوامل النظامية التي من المحتمل أن تؤثر على جميع منافسيك.

بغض النظر عن إطار العمل الذي تستخدمه، تذكر أن تطرح على نفسك بعض الأسئلة الرئيسية، مثل ما هي حصتهم السوقية مقارنةً بالمنافسين الآخرين؟

كيف تقارن استراتيجيات التسعير الخاصة بهم بمعايير الصناعة؟

ما هي استراتيجية اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم؟

كيف يستجيب فريق التسويق لديهم لتعليقات العملاء ومراجعاتهم؟

✨نصيحة إضافية: استكشف نقاط قوة منافسيك ونقاط ضعفهم من خلال نموذج القوى الخمس لبورتر سهل الاستخدام والذي يمكن أن يعطي صورة شاملة للمنافسة المباشرة وغير المباشرة في مجال عملك.

5. قياس النتائج التي توصلت إليها

بعد أن تحدد نقاط قوة منافسيك ونقاط ضعفهم، قارن النتائج مع أداء شركتك. القيام بذلك يعطيك الصورة الكاملة ويخبرك ما إذا كانت هناك ثغرات استفاد منها منافسوك. يمكنك أيضًا تحديد المجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية محددة يمكنك تحسينها بشكل أكبر.

✨نصيحة إضافية: قم بتبسيط عملية المقارنة المعيارية باستخدام مصفوفة تحليل المنافسين. فهي تقدم بيانات المنافسين بطريقة منظمة وجذابة بصريًا وتسهل مقارنة مقاييس عملك بمقاييس منافسيك.

اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتحليل SWOT في مستندات جوجل

6. وضع خطة عمل

استنادًا إلى نتائج تحليل المنافسين، حدد أهم ثلاثة إلى أربعة مجالات تريد البدء في إجراء تحسينات فيها. ثم ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا لكل مجال حتى تظل جهودك مركزة ويمكن تتبع التقدم المحرز بشكل فعال.

على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالحاجة إلى تحسين استراتيجيتك التسويقية للتفوق على منافسيك، فضع هدفًا لتحسين حركة المرور على موقعك الإلكتروني بنسبة 30% في الأشهر الستة المقبلة. ستبدو أهدافك الذكية على النحو التالي استهدف 15 كلمة رئيسية ذات حجم كبير تم تحديدها أثناء تحليل المنافسين

زيادة الجلسات العضوية الشهرية بنسبة 30%

خصص ثلاثة كُتّاب محتوى للمشروع وميزانية قدرها 2000 دولار لأدوات تحسين محركات البحث يمكنك تطبيق ذلك على مجالات أخرى وإيجاد طرق مختلفة لتسليط الضوء على USP الخاص بك للتميز في السوق.

✨نصيحة إضافية: ركز على التغييرات التي سيكون لها تأثير فوري، مثل تحسين تحسين تحسين محركات البحث على الموقع الإلكتروني أو تحسين المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التخطيط أيضًا لتحولات أكبر وطويلة الأجل مثل ابتكار المنتجات أو تحديد موقع العلامة التجارية.

كيف يمكن أن تساعدك ClickUp؟

تحليل المنافسين عملية متعددة الخطوات تتضمن الكثير (ونعني الكثير!) من التخطيط وجمع البيانات والتحليل ووضع الاستراتيجيات. أضف إلى هذا المزيج ضغوط التعامل مع جداول البيانات التي لا نهاية لها والملاحظات المبعثرة، وستحصل على وصفة للإرهاق.

يمكن أن يكون ClickUp هو مساعدك النهائي في الإنتاجية.

يساعدك على البقاء منظمًا، والتعاون كالمحترفين، وجمع كل مهامك ومحادثاتك وبياناتك وأفكارك تحت سقف واحد. إنه تطبيق كل شيء للعمل، حيث يعمل على تبسيط العمليات المعقدة من خلال ضمان تنظيم كل شيء والوصول إليه.

1. تعاون مع فريقك باستخدام مستندات ClickUp Docs

قل وداعاً للمستندات التي لا نهاية لها والمعلومات المبعثرة.

استخدم ClickUp Docs للاحتفاظ بمستودع واحد يسهل الوصول إليه للملاحظات والبيانات والملاحظات. سواء أكنت ترغب في سرد رؤى المنافسين أو مشاركة الملاحظات الرئيسية من تقرير عن الصناعة، فإن ClickUp Docs هي الأداة المثالية لإدارة أي نوع من المعلومات.

إنشاء مستودعات مركزية للمعلومات باستخدام ClickUp Docs

يمكنك دعوة أعضاء الفريق لتحرير المستند ومشاركة ملاحظاتهم وتعيين التعليقات. يمكن للجميع المساهمة في الوقت الفعلي وربط المستندات بالمهام للحفاظ على السياق لجميع المشاركين في العملية.

ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لإنشاء تقارير تحليل المنافسين وطرح الأفكار ووضع خطط قابلة للتنفيذ بسرعة

يمكنك أيضًا استخدامه لتلخيص ملاحظات الاجتماعات وتمييز المهام والمواعيد النهائية والمكلفين بالمهام باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى مراجعة الملاحظات يدويًا أو المخاطرة بفقدان التفاصيل الرئيسية.

استخدم ClickUp Brain لإجراء تحليل المنافسين

2. احرص على إعداد تقارير ثاقبة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

اجمع البيانات المهمة واعرضها بطريقة جذابة بصريًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards. فهي قابلة للتخصيص ويمكنها أن تمنحك نظرة شاملة لأعباء عمل الفريق وتقدم المشروع والحملات التسويقية وغير ذلك الكثير.

إنشاء تقارير مخصصة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تسهل لوحات المعلومات مراقبة مقاييس أداء محددة وقياس الرؤى في لمحة سريعة. فهي تضمن لك أن تكون تقاريرك ديناميكية وجاهزة للعرض التقديمي حتى تتمكن من اكتشاف الاتجاهات وتحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم. كما تسهل العناصر المرئية مثل المخططات والرسوم البيانية تمثيل البيانات المعقدة، مما يسهل فهم لوحات معلومات منافسيك.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تريد رؤى محددة حول أي شيء، ما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain وسيقوم بالبحث في كل لوحة تحكم في مساحة عملك ليمنحك الرؤى الأكثر صلة. لست مضطرًا لقضاء الوقت في البحث في المستندات أو السؤال عن المعلومات التي تحتاجها.

3. قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام

لجعل التخطيط أسهل، اختر نموذج تحليل تنافسي مجاني من ClickUp للحصول على إطار عمل منظم مع أقسام محددة مسبقًا لمساعدتك على جمع معلومات المنافسين وتحليلها بشكل منهجي.

قالب تحليل المنافسين نموذج تحليل المنافسين*

يتيح لك نموذج ClickUp للتحليل التنافسي، على سبيل المثال، تقديم رؤى المنافسين على السبورة البيضاء. يساعدك العرض التفاعلي على فهم أفضل لنقاط قوة منافسيك ونقاط ضعفهم ومشهد الصناعة. يمكنك إضافة أو تعديل العناصر حسب الحاجة لتحليلك.

احصل على نموذج مجاني اكتسب فهماً أفضل لمنافسيك باستخدام نموذج تحليل المنافسين من ClickUp

باستخدام هذا النموذج، يمكنك

نموذج تسعير التحليل التنافسي لتحليل المنافسين

إطار عمل آخر مفيد للغاية هو نموذج التسعير التحليلي التنافسي ClickUp للتسعير. فهو مصمم لمساعدتك على دراسة منتجات وخدمات منافسيك وكيفية تسعيرها. يمكنك مقارنة نماذج التسعير وتحليل كيفية استجابة العملاء لكل منها.

احصل على نموذج مجاني اجمع البيانات عن المنافسين وحللها باستخدام نموذج التسعير التحليلي التنافسي ClickUp

يساعدك النموذج على:

حدد المنافسين المختلفين ونقاط جودتهم وخطط التسعير الخاصة بهم لإنشاء تقرير تحليل تنافسي شامل

اكتساب فهم أفضل للسوق الذي تعمل فيه من خلال تحليل الصناعة

حدد نقاط السعر التي تتمتع فيها بميزة كبيرة على المنافسين

قالب تحليل المنافسين لتحسين محركات البحث

أداة أخرى مفيدة أخرى هي قالب تحليل المنافسين في ClickUp SEO، وهو أداة مثالية لبناء استراتيجية قوية لتحسين محركات البحث.

فهو يمنحك نظرة ثاقبة حول كيفية أداء منافسيك فيما يتعلق بتحسين محركات البحث وما إذا كانت هناك أي فرص يمكنك الاستفادة منها في استراتيجية المحتوى الخاصة بك. يعد نموذج تحليل تحسين محركات البحث رائعًا أيضًا إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات تحسين محركات البحث.

احصل على نموذج مجاني قم بتحليل أداء منافسيك في تحسين محركات البحث باستخدام نموذج تحليل المنافسين في ClickUp SEO

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

إنشاء جدول بيانات وإدراج النطاقات والكلمات المفتاحية التي يستخدمها المنافسون

تحديد فرص تحسين محركات البحث حيث يمكنك التفوق على منافسيك

تحليل المواقع الإلكترونية المنافسة وروابطها الخلفية

4. قم بإدارة المهام بكفاءة باستخدام مهام ClickUp Tasks

تتمثل إحدى الطرق الجيدة لتنفيذ تحليل المنافسين بفعالية في التأكد من أن أعضاء الفريق يعرفون بالضبط ما يجب القيام به خلال كل مرحلة من مراحل العملية.

استخدم مهام ClickUp Tasks لتعيين عناصر عمل واضحة لكل عضو من أعضاء الفريق، مع استكمال تواريخ الاستحقاق والتذكيرات، حتى لا يفوتك أي شيء.

أضف تفاصيل مثل تاريخ المشروع والميزانية وفئة المهمة ومعلومات الاتصال لكل مهمة باستخدام الحقول المخصصة. يضمن ذلك حصول المكلفين بالمهام على جميع المعلومات التي يحتاجونها لإكمال عملهم.

قم بإنشاء وتعيين عناصر العمل لأعضاء الفريق باستخدام مهام ClickUp Tasks

يمكنك أيضًا تعيين تسميات مرمزة بالألوان لمهامك لمساعدة زملائك في الفريق على تحديد المهام التي تحتاج إلى اهتمام فوري.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع عناصر العمل، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقاً.

أمثلة على تحليل المنافسين أثناء العمل

لإعطائك فكرة أفضل عن كيفية عمل التحليل التنافسي، إليك بعض الأمثلة الواقعية لشركات تستعرض عضلاتها الإبداعية للتقدم.

1. برغر كينغ مقابل ماكدونالدز

في سبعينيات القرن الماضي، كانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز تستحوذ على أكبر حصة سوقية في صناعة الوجبات السريعة. وكانت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" لا تزال تترك بصمتها، وكانت السلسلتان في تنافس شديد لتحديد من منهما سيبرز في حروب البرغر.

كشفت عروض برغر كينغ وماكدونالدز وأسعارهما واستراتيجياتهما التسويقية عن قرب عن بعض الفرص الذكية للتمييز بين المنتجات.

🔥 من الأمثلة الجيدة على التحليل التنافسي هو "وابر ديتور"، حيث استخدم برجر كينج نظام تحديد المواقع الجغرافية لاستهداف العملاء في نطاق 600 قدم من أي موقع لماكدونالدز من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم. يمكن للعملاء طلب وابر مسبقًا مقابل سنت واحد فقط، وسيقوم تطبيق برجر كينج بتوجيههم إلى أقرب منفذ بيع لاستلام طلبهم.

عبر COTW

2. ليفت مقابل أوبر

من الأمثلة الأخرى على تحليل المنافسين دراسة شركة Lyft لاستراتيجيات أوبر للتسعير وبرامج الولاء والنمو، مما ساعدها على تعزيز حضورها في مدن معينة لتلبية الاحتياجات المحلية.

🔥 وعلاوةً على ذلك، تقوم شركة ليفت أيضًا بتصنيف نفسها كبديل "أكثر دفئًا" لأوبر من أجل تجربة أكثر تركيزًا على العملاء. ونتيجة لذلك، تطورت "ليفت" بشكل كبير، حيث تمكنت من اللحاق بأوبر من حيث الحصة السوقية والاستمرار في توسيع عروضها للحفاظ على قدرتها التنافسية.

عبر كاشري

3. Netflix مقابل منصات OTT الأخرى

تُعد Netflix أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال البث والترفيه وتبرز في مواجهة منافسين آخرين مثل Prime Video وDisney+ وApple TV+.

عبر WebEngage

🔥 إليك ما تقوم به Netflix بشكل أفضل مقارنةً بمنافسيها: يستخدمون العديد من أدوات الذكاء التنافسي لتحديد ما ينجح لدى منافسيهم وأيضًا للبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات

تبرز المنصة بسبب قدرتها على تكييف عروضها باستمرار وتطوير المحتوى الأصلي استجابةً لاحتياجات العملاء

يتيح تحليل البيانات التفصيلي لمكتبات المحتوى الخاصة بالمنافسين لـ Netflix تحديد أنواع المحتوى الشائعة وتطوير أنواع مماثلة لجذب المزيد من المشاهدين.

تراقب نتفليكس أيضًا عن كثب مشاعر الجمهور تجاه منافسيها من خلال الاستماع الاجتماعي

تحديات تحليل المنافسين وكيفية التغلب عليها

دعنا نلقي نظرة على بعض التحديات الشائعة في تحليل المنافسين وكيف يمكنك معالجتها.

1. بيانات غير دقيقة

يمكن أن تؤدي البيانات غير المنتظمة إلى اتخاذ قرارات سيئة واستراتيجيات مضللة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويه رؤيتك والتأثير على قرارات العمل الرئيسية مثل التسعير وتطوير المنتجات.

الحل: ✅ جمع البيانات من مصادر متعددة موثوقة ✅ استخدم أدوات الذكاء التنافسي أو منصات أبحاث السوق للحصول على رؤى أكثر دقة للمنافسين

2. التغاضي عن المنافسين غير المباشرين

قد تفوتك عروض المنتجات البديلة التي لم تفكر فيها حقًا. على الرغم من أن المنافسين غير المباشرين قد لا يكونون على الرادار، إلا أن ديناميكيات السوق المتغيرة يمكن أن تجعلهم تهديدًا محتملاً.

الحل: ✅ الاستفادة من قوى بورتر الخمس لتحديد أي تهديدات للإحلال ✅ مراقبة المنافسين في الأسواق المجاورة

3. صعوبة التحديد الكمي للميزة التنافسية

من الصعب جدًا قياس عوامل مثل الولاء للعلامة التجارية والابتكار ومشاعر العملاء. ونتيجة لذلك، قد يكون من الصعب فهم المدى الحقيقي لميزة منافسيك.

الحل: ✅ استخدم الاستماع الاجتماعي لتحديد رأي العملاء في المنافسين بشكل فعال ✅ الاستفادة من نماذج تقييم العلامة التجارية لفهم القيمة المالية للعلامة التجارية. وهذا يشمل التقييم على أساس الدخل، أو التقييم على أساس السوق، أو التقييم على أساس التكلفة

نصائح عملية للتحليل الفعال للمنافسين

فيما يلي بعض النصائح المفيدة لتحليل المنافسين بفعالية. راقب دائمًا الابتكارات والاتجاهات التكنولوجية الجديدة حتى تتمكن من الاستفادة منها عندما تسنح الفرصة ✅

استخدم تجزئة العملاء لتحديد الجمهور الدقيق الذي يستهدفه منافسوك وكيف يتفاعلون معهم ✅

قم بتحليل قنوات التسويق المختلفة التي يستخدمها المنافسون حتى تتمكن من تتبع القنوات التسويقية المختلفة التي تحقق أداءً أفضل ودمجها في استراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بك ✅

أنشئ ميزتك التنافسية مع ClickUp

يتمحور التحليل التنافسي حول البقاء حادًا ومرنًا، والتكيف مع المعلومات الجديدة، وتمحور استراتيجيتك عند الحاجة.

عندما يتم إجراء تحليل المنافسين بشكل صحيح، يمكن أن يساعدك تحليل المنافسين على تحديد الثغرات في السوق، والاستجابة بشكل أسرع لاتجاهات السوق، وتحسين تطوير المنتجات، وغير ذلك الكثير. إنه بمثابة خارطة طريق للنجاح، يرشدك إلى قرارات أكثر ذكاءً ويتيح لك التفوق على منافسيك.

إذا كنت تريد طريقة لتنظيم بياناتك، والحصول على رؤى مبتكرة، وتبسيط تحليلك، فإن ClickUp هو أفضل صديق لك. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة مهامك، والتعاون بكفاءة، والبقاء على رأس المواعيد النهائية.

لذا، إذا كنت مستعدًا للتغلب على منافسيك، اشترك في ClickUp اليوم وحوّل رؤيتك التنافسية إلى أفعال.