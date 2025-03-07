أفضل برنامج لنقل الملفات لعام 2025 لنقل البيانات والملفات

متى كانت آخر مرة سحبت فيها مستند عمل من على الرف؟ لا تتذكر؟ ذلك لأنه، اليوم، أكثر من 60% من بيانات الشركة مخبأة على الأجهزة السحابية.

في حين أن النهضة الرقمية جعلت تنظيم الملفات وتخزينها مريحًا للغاية، إلا أن نقلها لا يزال يمثل معاناة كبيرة للعديد من الشركات.

فمعظم خدمات نقل الملفات إما أنها تفتقر إلى معايير أمان قوية أو أن أداءها ضعيف. تلك التي تنجح في تحقيق كلا المعيارين تفشل في نهاية المطاف في التكامل مع سير العمل. وببساطة، هناك دائماً طريق مسدود في انتظار اختبارها!

ولكن ليس بعد الآن! اقرأ هذه المدونة حيث ندرج لك 11 من أفضل برامج نقل الملفات التي يمكنك استخدامها لنقل الملفات في العمل. 🧑🏻‍💻

اجعل إدارة ملفاتك أسهل مع ClickUp. جرب الآن!

## ⏰ برنامج نقل الملفات في 60 ثانية:

ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات والتعاون وسير العمل)

(الأفضل لإدارة المستندات والتعاون وسير العمل) دروب بوكس (الأفضل لتخزين الملفات المستندة إلى السحابة والتعاون السلس بين أعضاء الفريق)

(الأفضل لتخزين الملفات المستندة إلى السحابة والتعاون السلس بين أعضاء الفريق) Google Drive (الأفضل لمشاركة الملفات المتكاملة داخل نظام Google البيئي)

(الأفضل لمشاركة الملفات المتكاملة داخل نظام Google البيئي) WeTransfer (الأفضل لعمليات نقل الملفات الكبيرة السريعة والخالية من المتاعب دون تسجيل)

(الأفضل لعمليات نقل الملفات الكبيرة السريعة والخالية من المتاعب دون تسجيل) FileZilla (الأفضل لنقل الملفات الآمن المستند إلى FTP والوصول إلى الخادم عن بُعد)

(الأفضل لنقل الملفات الآمن المستند إلى FTP والوصول إلى الخادم عن بُعد) Slack (الأفضل للمشاركة الفورية للملفات داخل قنوات التواصل الجماعي)

(الأفضل للمشاركة الفورية للملفات داخل قنوات التواصل الجماعي) Send Anywhere (الأفضل لنقل الملفات بسرعة من جهاز إلى جهاز مع التشفير)

(الأفضل لنقل الملفات بسرعة من جهاز إلى جهاز مع التشفير) ShareFile (الأفضل لمشاركة الملفات الآمنة على مستوى المؤسسات مع ضوابط الامتثال)

(الأفضل لمشاركة الملفات الآمنة على مستوى المؤسسات مع ضوابط الامتثال) هايتايل (الأفضل للفرق الإبداعية التي تدير عمليات نقل ملفات الوسائط الكبيرة)

(الأفضل للفرق الإبداعية التي تدير عمليات نقل ملفات الوسائط الكبيرة) MASV (الأفضل لعمليات نقل الملفات الكبيرة فائقة السرعة المصممة خصيصًا لمحترفي الوسائط)

(الأفضل لعمليات نقل الملفات الكبيرة فائقة السرعة المصممة خصيصًا لمحترفي الوسائط) SHAREit (الأفضل لنقل الملفات دون اتصال بالإنترنت بين الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب)

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج نقل الملفات؟

قد يبدو اختيار برنامج نقل الملفات أمراً بديهياً، لكنه ليس كذلك. إذا انتهى بك الأمر مع الأداة الخاطئة، فقد تكون هناك تداعيات خطيرة على سلامة بياناتك, تعاون الفريق والإنتاجية الإجمالية. لذا، قم بتقييم السمات التالية قبل اختيار حل نقل الملفات لشركتك:

الأمان: اختر أداة تعطي الأولوية لأمان البيانات. يضمن الالتزام بمعايير FTP الآمنة مثل SFTP و FTPS. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من ميزات مثل التشفير، والتحكم في الوصول، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات/قانون حماية خصوصية التأمين الصحي الشامل

اختر أداة تعطي الأولوية لأمان البيانات. يضمن الالتزام بمعايير FTP الآمنة مثل SFTP و FTPS. بالإضافة إلى ذلك، تحقق من ميزات مثل التشفير، والتحكم في الوصول، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات/قانون حماية خصوصية التأمين الصحي الشامل السرعة: اختر أداة تدعم النقل السريع للملفات. سيمكنك هذا من نقل الملفات الكبيرة عبر السحابة بشكل أسرع بكثير (شريطة أن يكون لديك اتصال جيد بالإنترنت)

اختر أداة تدعم النقل السريع للملفات. سيمكنك هذا من نقل الملفات الكبيرة عبر السحابة بشكل أسرع بكثير (شريطة أن يكون لديك اتصال جيد بالإنترنت) تعدد الاستخدامات: ابحث عن برنامج يدعم نقل تنسيقات ملفات مختلفة مثل الصور ومقاطع الفيديو وMP4 وما إلى ذلك، لتحقيق أقصى قدر من المرونة

ابحث عن برنامج يدعم نقل تنسيقات ملفات مختلفة مثل الصور ومقاطع الفيديو وMP4 وما إلى ذلك، لتحقيق أقصى قدر من المرونة التكامل: ابحث عن برنامج يتكامل مع الأنظمة الأخرى في سير عملك. من بين كل ذلك، التوافق مع أدوات التعاون السحابية وحلول إدارة المشاريع وأدوات التواصل أمر مهم للغاية

ابحث عن برنامج يتكامل مع الأنظمة الأخرى في سير عملك. من بين كل ذلك، التوافق مع أدوات التعاون السحابية وحلول إدارة المشاريع وأدوات التواصل أمر مهم للغاية التعاون: تأكد من أن برنامج نقل الملفات متاح لأعضاء فريقك أيضًا. تعد ميزات مثل إصدار الملفات، والوصول المشترك، وأذونات المستخدم مكافأة إضافية

تأكد من أن برنامج نقل الملفات متاح لأعضاء فريقك أيضًا. تعد ميزات مثل إصدار الملفات، والوصول المشترك، وأذونات المستخدم مكافأة إضافية التوافق: ابحث عن أداة تعمل على أنظمة ويندوز وماك ولينكس والأجهزة المحمولة للحصول على تجربة سلسة

ابحث عن أداة تعمل على أنظمة ويندوز وماك ولينكس والأجهزة المحمولة للحصول على تجربة سلسة سهولة الاستخدام: أعط الأولوية لأداة ذات واجهة مستخدم نظيفة وبسيطة. سيسمح لك ذلك أنت وزملائك في العمل بنقل الملفات دون مساعدة الخبراء

🧠 حقيقة ممتعة: "Sneakernet" هي طريقة غير تقليدية لنقل الملفات تتضمن شحن أجهزة التخزين فعلياً. غالبًا ما تلجأ شركات مثل Google إلى هذه الطريقة لأنها تثبت أحيانًا أنها أسرع من نقل الملفات الكبيرة عبر الإنترنت! 🚢

أفضل 11 برنامجًا لنقل الملفات

إليك 11 من أفضل برامج وأدوات نقل الملفات لتضعها في الاعتبار:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات والتعاون وسير العمل)

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التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp

تبدأ عمليات نقل الملفات دون عناء بإدارة ملفات لا تشوبها شائبة. إذا كانت مستنداتك مبعثرة في كل مكان، فلن تتمكن من مشاركتها بسهولة مع فريقك.

لحسن الحظ، هذا هو المكان الذي انقر فوق يتألق! يتيح لك ClickUp حلاً متكاملاً إنشاء الملفات وتنظيمها ونقلها - كل ذلك في مكان واحد. الخطوة الأولى لذلك هي التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp الذي يساعد على تنظيم المشاريع بشكل مرتب في مساحات وقوائم ومجلدات.

توفر المنصة وظيفة إرفاق المهام عبر جميع خططها، مما يضمن للمستخدمين مشاركة الملفات ذات الصلة بسهولة. حتى ضيوفك يمكنهم المساهمة من خلال تحميل المرفقات.

بالنسبة للملفات الفردية، الحد الأقصى للحجم المسموح به هو 1 جيجابايت؛ ومع ذلك، بالنسبة للملفات الأكبر، يتكامل ClickUp مع خيارات التخزين السحابي . علاوة على ذلك، يمكن أن تستوعب كل مهمة ما يصل إلى 1,000 مرفق مما يسهل مشاركة المعلومات الشاملة.

استخدام ClickUp Docs لإنشاء الملفات وتنظيمها وتحريرها في موقع مركزي

هناك المزيد! مع مستندات ClickUp ، يمكنك إنشاء مستندات متعددة الاستخدامات، ويكيس أو ملاحظات أو قوائم ببضع نقرات فقط. بفضل ميزات التحرير والتعاون في الوقت الفعلي، يمكنك أنت وزملاؤك في الفريق إجراء تعديلات واقتراح ملاحظات ودمج عناصر جديدة، بحيث لا يكون أي مستند قديمًا!

على هذا النحو، فإن كل مستند تقوم بإنشائه أصلاً على ClickUp يمكن لزملائك في الفريق الوصول إليه. ولكن ماذا عن أصحاب المصلحة الخارجيين؟ حسناً، لا تقلق!

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قم بتشغيل وضع المشاركة العامة لمشاركة المستندات مع زملائك في الفريق وأصحاب المصلحة الخارجيين

باستخدام ميزة المشاركة العامة في ClickUp، يمكنك مشاركة المستندات بأمان وسرعة مع أشخاص من خارج مؤسستك. قم بتشغيل وضع الرابط العام، وانسخ عنوان URL الخاص بالملف، وأرسله إلى المستلم، وستكون جاهزًا للانطلاق!

بفضل التصميم المركزي للأداة، يتم حفظ كل مستند تلقائيًا في مركز المستندات الخاص بك. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تفتقد ملفًا مهمًا، فإن ClickUp لديه أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحث متصل ميزة لتسهيل الأمور.

استرجع حتى أبعد جزء من المستند من أي مكان في ClickUp مع البحث الشامل

هل تحتاج إلى تحديد موقع صورة؟ ألا يمكنك العثور على تلك القطعة المهمة من الوثائق؟ باستخدام ميزة ClickUp Connected Search الجديدة كلياً، يمكنك استرداد أي شيء - من الأهداف إلى المهام وحتى التذكيرات - من أي مكان في ClickUp.

أو يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، أن يعثر لك على الملفات أو المعلومات!

استخدم ClickUp Brain للعثور على الملفات أو المعلومات بسهولة

5. FileZilla (الأفضل لنقل الملفات الآمن المستند إلى FTP والوصول إلى الخادم عن بُعد)

عبر

٪ / href/ https://filezilla-project.org/ ملف زيلا /%href/

FileZilla هو برنامج مجاني لنقل الملفات يستخدم نظام FTP (بروتوكول نقل الملفات). على الرغم من أن الأداة ليست بديهية للغاية، إلا أنها تساعدك إذا كنت بحاجة إلى مشاركة ملفات معقدة مع خادم بعيد. على الرغم من أن الخدمة مجانية، إلا أنها آمنة للغاية، حيث توفر تشفير TLS و SFTP.

علاوة على ذلك، يدعم FileZilla Pro أيضًا بروتوكول WebDAV. وعلى الرغم من عدم وجود تطبيق للهاتف المحمول، ثبِّت البرنامج على حاسوبك المحمول أو أي جهاز مكتبي - ويندوز أو ماك أو لينكس - وستكون جاهزًا.

أفضل ميزات FileZilla

دعم بروتوكولات متعددة، بما في ذلك FTP وSFTP وFTPS وWebDAV

إرسال ملفات كبيرة بأمان باستخدام وظيفة السحب والإفلات

تشفير نقل البيانات مع دعم SSL/TLS

الاحتفاظ بسجل اتصال لسهولة إعادة الاتصال

قيود FileZilla

يفتقر إلى تكامل التخزين السحابي المتقدم

يحتاج إلى معرفة تقنية للإعداد والاستخدام

تسعير FileZilla

مجاني للأبد

FileZilla Pro: حزم تبدأ أسعارها من 13.5 دولارًا لكل جهاز

تقييمات ومراجعات FileZilla

G2: 4.5/5 (أكثر من 740 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 740 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

هذا هو ما مستخدم الذي يعتمد على حلول FTP عن اختياره لـ FileZilla دون غيره لسهولة استخدامه وأمانه المعزز:

_أستخدم Filezilla لنقل البيانات عبر FTP، ويمكنني تثبيته على نظام ويندوز (العميل والخادم) أو لينكس أو ماك. Filezilla سهل التثبيت والاستخدام، وغالبًا ما يتم تحديثه لتحسين الأمان

6. Slack (الأفضل للمشاركة الفورية للملفات داخل قنوات التواصل الجماعي)

عبر

٪ / href/ https://slack.com/intl/en-in/ Slack /%href/

Slack ليس برنامجاً كاملاً لمشاركة الملفات؛ إنه أداة تواصل. ومع ذلك، فهو يفي بالغرض إذا كنت تريد شيئًا يقدم حلاً موحدًا لكليهما.

باستخدام Slack، يمكنك مشاركة الملفات الأساسية مثل ملفات PDF والمستندات والصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية وما إلى ذلك مع فريقك الداخلي. كما أن الواجهة سهلة الاستخدام والتنقل، مثل أي برنامج مراسلة فورية. كما توفر المنصة أيضًا تنظيم الملفات الميزات. لذا، يمكنك تثبيت ملف، وإنشاء سلاسل محادثات معه، وحتى بدء سلسلة محادثات جديدة من المستند نفسه.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات سلاك

تنظيم الملفات باستخدام المواضيع والقنوات لسهولة اكتشافها

السماح بمشاركة الملفات مع شركاء خارجيين من خلال Slack Connect

مزامنة الملفات عبر أجهزة ويندوز ولينكس وiOS وأندرويد

التكامل مع جوجل درايف ودروب بوكس وخدمات مشاركة الملفات الأخرى

قيود سلاك

يتطلب خطة مدفوعة لأرشفة الملفات الموسعة التي تتجاوز 10,000 رسالة

يواجه صعوبات في إدارة الملفات على نطاق واسع في القنوات النشطة للغاية

تسعير سلاك

مجاني للأبد

المحترف: 8.75 دولار/شهرياً لكل مستخدم

8.75 دولار/شهرياً لكل مستخدم الأعمال +: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,500 تقييم) هذا المستخدم يحب كيف يساعدهم Slack في البقاء على اتصال وإدارة الملفات المهمة في نفس الوقت:

_ أحب كيف يساعدني سلاك في البقاء على اتصال مع فريقي، حتى عندما لا نكون في نفس المكان. إنه يشبه وجود مبرد مياه افتراضي حيث يمكننا الدردشة حول العمل والحياة ومشاركة الأفكار والاحتفال بالانتصارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني البحث بسهولة عن المحادثات والملفات السابقة، وهو أمر منقذ عندما أحتاج إلى إعادة النظر في شيء ما

اقرأ أيضًا:📚 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك لتحسين إنتاجية الموظفين ونجاح إدارة المشاريع

7. إرسال في أي مكان (الأفضل لنقل الملفات من جهاز إلى جهاز بسرعة مع التشفير)

عبر

٪ / href/ https://send-anywhere.com/ إرسال إلى أي مكان /%href/

هل تبحث عن حل عالي السرعة لتوصيل الملفات؟ يتيح Send Anywhere للمستخدمين نقل الملفات على الفور حتى 50 جيجابايت دون الحاجة إلى حساب. وأيضًا، نظرًا لأن Rakuten Drive يشغل المنصة، فإنك تحصل على 3 تيرابايت من المساحة السحابية لتخزين وتنظيم مستنداتك الأساسية.

ومع ذلك، فإن أفضل ميزة لمنصة Send Anywhere هي سهولة استخدامها. واجهة الأداة بسيطة للغاية، لذا لا تتوقع أي منحنى تعليمي. كما أنه يحتوي على وظيفة إضافية للبريد الإلكتروني، وهي سهلة التصفح وتجعل مشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني أكثر ملاءمة.

أفضل ميزات الإرسال من أي مكان

حماية الملفات بتشفير 256 بت لعمليات تسليم آمنة

مشاركة الملفات عبر رمز الاستجابة السريعة أو رابط البريد الإلكتروني أو المفتاح لسهولة الوصول إليها

استخدام عمليات نقل تطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعله مثاليًا للمشاركة أثناء التنقل

دعم التوافق عبر المنصات لسهولة النقل بين الأجهزة

قيود الإرسال من أي مكان

يحد من عمليات النقل المجانية إلى 10 جيجابايت لكل عملية نقل

يحتاج إلى اتصال مستقر بالإنترنت لنقل الملفات الكبيرة

إرسال الأسعار من أي مكان

مجاني للأبد

لايت : 5.99$/شهريًا

: 5.99$/شهريًا قياسي: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

إرسال التقييمات والمراجعات إلى أي مكان

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد، فقم بتضمين مدير ملفات أندرويد يمنحك التحكم الكامل في مساحة تخزين جهازك، مما يسهل تنظيم الملفات ونقلها ونسخها احتياطيًا بكفاءة. يساعدك مدير الملفات في الحفاظ على تنظيم جهازك وتحسين أداء جهازك سواءً كان ذلك من خلال إدارة التنزيلات الكبيرة أو نقل الملفات بين وحدات التخزين السحابية أو تحرير مساحة التخزين. 📂

8. ShareFile (الأفضل لمشاركة الملفات الآمنة على مستوى المؤسسات مع ضوابط الامتثال)

عبر

٪ / href/ https://www.sharefile.com/ ShareFile /%href/

ShareFile هي منصة تعاون توفر خيارات مشاركة ملفات آمنة على مستوى المؤسسة. لنفترض أنك بحاجة إلى أداة لنقل مستندات العمل السرية بأمان إلى زملائك في العمل. في هذه الحالة، ستستفيد من ضوابط الوصول القوية للبرنامج، والتشفير، والامتثال للوائح الأمنية مثل HIPAA و FINRA، وما إلى ذلك

وبصرف النظر عن مشاركة الملفات، فإنه يتيح للمستخدمين العمل مع فريقهم لتصميم المستندات وتحريرها وتوقيعها. علاوة على ذلك، هناك أيضًا مكتبة القوالب لتستخدمها لتخصيص الملفات وإنشاء ملفات من الصفر.

أفضل ميزات ملف المشاركة

احصل على مشاركة ملفات آمنة مع تشفير TLS 256 بت

مزامنة الملفات عبر أجهزة متعددة لسهولة الوصول إليها في أي مكان

السماح بمشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الروابط أو الأدوات المضمنة

التكامل مع Google Workspace وMicrosoft Office وغير ذلك الكثير للتعاون السلس

قيود ملف المشاركة

يتطلب اشتراكًا للوصول الكامل إلى الميزات المتقدمة

يفتقر إلى التكامل مع بعض أدوات الجهات الخارجية المتخصصة

تسعير مشاركة الملف

متقدم: 17.60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

17.60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القسط: 27.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم

27.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم ميزة الصناعة: 45.83 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

45.83 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم غرفة البيانات الافتراضية: 75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ShareFile

G2: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

لـ العديد من المستخدمين يعد أمان ShareFile القوي وسهولة استخدامه من أهم مزايا ShareFile:

_ShareFile هو نظام أساسي آمن وسهل الاستخدام، وهو مثالي للشركات التي تحتاج إلى مشاركة المستندات الحساسة وإدارتها. وهي توفر ميزات التشفير والامتثال، مما يجعلها موثوقة للصناعات ذات المتطلبات الأمنية الصارمة للبيانات

9. Hightail (الأفضل للفرق الإبداعية التي تدير عمليات نقل ملفات الوسائط الكبيرة)

عبر

٪ / href/ https://www.hightail.com/ هايتايل /%href/

Hightail هو أداة معروفة بميزات إدارة المشاريع. ومع ذلك، فهو أيضًا برنامج جيد لمشاركة الملفات للفرق الإبداعية التي تتعامل مع الملفات الكبيرة. قم بتحميل مستنداتك، وستكون جاهزة للمشاركة. تتبع الملفات، وقم بتمكين الإشعارات، وقم بتأمينها لتقليل فرص ضياعها أو الوصول غير المصرح به.

الجزء الأفضل؟ حتى إذا لم يكن لدى المستلم حساب، فيمكنه الوصول إلى الملفات ومعاينتها والتعاون في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات هايتايل

استخدام التخزين السحابي لإدارة الملفات في مكان واحد

التعاون بسلاسة مع التعليقات والملاحظات وميزات الموافقة

تتبع نشاط الملفات، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة من قام بالوصول إلى الملفات

التكامل مع Google Drive وDropbox ومايكروسوفت أوفيس لسير العمل بسلاسة

قيود البريد الإلكتروني

فرض رسوم على الميزات المميزة مثل نقل الملفات الكبيرة والعلامات التجارية المتقدمة

لا يحتوي على خيارات نقل الملفات دون اتصال بالإنترنت

أسعار هايتايل

خفيف مجاناً

المحترف: 12 دولارًا في الشهر

12 دولارًا في الشهر الفرق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 680 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 680 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 280 تقييم) مستخدم واحد يحب Hightail لسهولته وكفاءة سرعته:

_ بشكل عام، أنا سعيد للغاية مع Hightail. يعجبني أنه يمكنني تحميل سلسلة من مقاطع الفيديو في مكان واحد للحصول على التعليقات ولا داعي للقلق بشأن حجم الملف. إنه سريع وسهل!

10. MASV (الأفضل لعمليات نقل الملفات الكبيرة فائقة السرعة المصممة خصيصًا لمحترفي الإعلام)

عبر

_/مرجع/ _https://massive.io/ MASV /%href/

تم تصميم MASV لدعم نقل الملفات بسرعة وجودة عالية. تعمل هذه الأداة على تسريع العملية إذا كنت تميل إلى العمل مع الملفات الكبيرة. المنصة متوافقة مع TPN و ISO، لذا فإن معايير الأمان معتدلة.

على عكس الأدوات الأخرى المتخصصة في نقل الملفات الكبيرة، فإن MASV أسهل نسبيًا في الاستخدام، مع عدم وجود منحنى تعليمي كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الأداة على أي جهاز - ويندوز أو ماك أو لينكس.

أفضل ميزات MASV

نقل ملفات يصل حجمها إلى 15 تيرابايت بأداء عالي السرعة

تأمين الملفات بالتشفير أثناء التحميل والتنزيل على حد سواء

توفير تتبع في الوقت الحقيقي لعمليات تسليم الملفات

دعم التكامل السحابي مع منصات مثل AWS وGoogle Cloud وAzure

قيود MASV

يتطلب حسابًا مدفوعًا للحصول على ميزات موسعة وعمليات نقل أكبر

قد تواجه عمليات نقل أبطأ في المناطق ذات الوصول المحدود للخوادم

تسعير MASV

مجاني للأبد

اشتراك سنوي: يبدأ من 95 دولارًا شهريًا مقابل 5 جيجابايت

يبدأ من 95 دولارًا شهريًا مقابل 5 جيجابايت أرصدة التحويل: تبدأ من 1,075 دولارًا أمريكيًا مقابل 5 تيرابايت (ادفع حسب الاستخدام)

تبدأ من 1,075 دولارًا أمريكيًا مقابل 5 تيرابايت (ادفع حسب الاستخدام) المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج مشاركة الملفات الآمنة للأعمال التجارية

11. SHAREit (الأفضل لنقل الملفات دون اتصال بالإنترنت بين الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب)

عبر

_/مرجع/ _https://shareit.en.softonic.com/ SHareit /%href/

برنامج مجاني آخر لنقل الملفات، SHAREit، مثالي حصريًا لمشاركة الملفات بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. تتيح لك هذه الأداة المجانية مشاركة الصفحات والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والملفات الأخرى دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. شارك الملفات مع ما يصل إلى خمسة أجهزة في آن واحد!

بصرف النظر عن هذا، فإن واجهة المنصة البديهية والميزات الجانبية الجذابة جديرة بالذكر. يمكنك تشغيل الألعاب، وبث مقاطع الفيديو، واستكشاف الموسيقى الرائجة، وحتى التواصل مع المتلقي من خلال صور GIF والملصقات والرموز التعبيرية وغيرها.

استعرض أفضل ميزاته

نقل أنواع مختلفة من ملفات الوسائط، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات

احصل على عمليات نقل عالية السرعة لتسليم الملفات بسرعة

حماية عمليات النقل بتشفير آمن للخصوصية

تمكين المشاركة عبر الأنظمة الأساسية بين Android و iOS والكمبيوتر الشخصي

قيود المشاركة

يتطلب أن يكون كلا الجهازين على نفس شبكة Wi-Fi لعمليات النقل

يتضمن إعلانات في الإصدار المجاني، الأمر الذي قد يكون مزعجًا

تسعير SHAREit

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات SHAREit التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ تم تطوير SHAREit في الأصل من قبل Lenovo كأداة داخلية قبل أن يصبح أحد أشهر تطبيقات نقل الملفات في العالم. 📂

✨ تنويهات خاصة

Zapya (الأفضل لنقل الملفات بسرعة ودون اتصال بالإنترنت عبر أجهزة متعددة)

(الأفضل لنقل الملفات بسرعة ودون اتصال بالإنترنت عبر أجهزة متعددة) Smash (الأفضل لإرسال الملفات الكبيرة بدون حدود للحجم وضوابط انتهاء الصلاحية)

(الأفضل لإرسال الملفات الكبيرة بدون حدود للحجم وضوابط انتهاء الصلاحية) OneDrive (الأفضل لمشاركة الملفات الآمنة داخل نظام Microsoft البيئي)

قم بأكثر من مجرد نقل الملفات - قم بإدارة المستندات وسير العمل باستخدام ClickUp!

يوفر برنامج نقل الملفات حلاً فعالاً لمشاركة الملفات داخل المؤسسة وخارجها. فهو يعمل على تحسين توزيع المعرفة، مما يضمن بقاء الفرق متناسقة ووصولها إلى المستندات والموارد والتحديثات المهمة.

ومع ذلك, انقر فوق يتجاوز ذلك، حيث يقدم نظامًا أساسيًا موحدًا للتعاون وإدارة سير العمل. فبالإضافة إلى مشاركة الملفات، يمكنك التواصل في الوقت الفعلي، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، وتنظيم العمل في نظام مركزي واحد.

لذا، أسرع - احصل على ClickUp اليوم من خلال اشترك هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية!