أفضل 11 برنامج إدارة ملفات أندرويد لعام 2025

كل ثلاث سنوات، تشتري كل ثلاث سنوات هاتفاً جديداً مليئاً بالأمل والوعود. خطتك؟ هذه المرة، سوف تقوم بعمل نسخة احتياطية من الصور بشكل دوري، وتنظيف مساحة التخزين، وتنظيم ملفاتك حتى تتمكن من العثور على الأشياء في الوقت المناسب.

وبعد مرور ثلاثة أشهر إلى الأمام، سيصدمك الواقع - لقد استهلكت 70% من مساحة التخزين الداخلية لديك، وتتساءل بجنون: "أين ذهب ملف PDF هذا؟

هل يبدو ذلك مألوفًا؟ لا تقلق؛ فهذا يحدث لأفضلنا.

ما تحتاجه ليس مجرد مدير ملفات لتحديد موقع ملفاتك ببساطة. انسَ تلك الأساسية التي تتيح لك فقط إنشاء الملفات ونسخها ونقلها وإعادة تسميتها.

أنت بحاجة إلى مدير ملفات ذكي مصمم لإدارة الملفات بسهولة، مدير ملفات لا يكتفي بحشر الملفات في مجلدات بل يساعدك في الواقع على تنظيمها بالطريقة التي تريدها.

تخيل أداة يمكنها غربلة الفوضى والعثور على مستنداتك حتى لو نسيت عناوينها. ميزات إضافية؟ يمكنها أيضًا تشفير الملفات وتحميلها إلى خدمات التخزين السحابي لمشاركة الملفات بسلاسة.

في هذه المقالة، سنشارك قائمة بالأدوات التي يمكنها القيام بكل ما سبق وأكثر. دعنا نستكشف أفضل 11 مدير ملفات أندرويد يمكنك استخدامها لتنظيم ملفاتك ومشاركتها.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل مديري ملفات أندرويد:

ClickUp (الأفضل للتنظيم المركزي للملفات والتعاون) Total Commander (الأفضل لعمليات الملفات المتقدمة ودعم FTP) X Plore File Manager (الأفضل للتنقل في الملفات ثنائي الأجزاء والمشاركة السلسة) الملفات (الأفضل للتنظيم البسيط للملفات وإدارة التخزين) مدير ملفات Amaze (الأفضل لإدارة مساحة الملفات بشكل آمن وفعال) مستكشف الملفات ES (الأفضل لنقل الملفات والتكامل السحابي) المستكشف الصلب (الأفضل لتشفير الملفات الآمن والوصول إلى مستوى الجذر) مستكشف ملفات FX (الأفضل لتعدد المهام وإدارة الملفات الملائمة للوسائط) Astro File Manager (الأفضل لسهولة فرز الملفات والنسخ الاحتياطية والمزامنة السحابية) MiXplorer Silver (الأفضل للأدوات المتقدمة ودعم تطوير التطبيقات) مستكشف الجذر (الأفضل لمستخدمي الجذر الذين يديرون ملفات النظام والأذونات) ## ما الذي يجب أن تبحث عنه في مدراء ملفات أندرويد

لا يجب أن يكون اختيار تطبيق مدير ملفات أندرويد المناسب عملية طويلة بالنسبة لك. إليك قائمة مراجعة مفيدة للميزات التي يجب اتباعها:

واجهة سهلة الاستخدام : ابحث عن تصميم نظيف مع سهولة التصفح ووظيفة السحب والإفلات للحصول على تجربة مستخدم أفضل

: ابحث عن تصميم نظيف مع سهولة التصفح ووظيفة السحب والإفلات للحصول على تجربة مستخدم أفضل عمليات شاملة للملفات : تأكّد من أن الأداة تدعم إجراءات مثل النسخ والنقل والحذف وإعادة التسمية ووضع إشارات مرجعية وضغط الملفات (مثل ZIP وRAR)

: تأكّد من أن الأداة تدعم إجراءات مثل النسخ والنقل والحذف وإعادة التسمية ووضع إشارات مرجعية وضغط الملفات (مثل ZIP وRAR) التكامل مع السحابة والشبكة : اختر المديرين الذين يتصلون بسلاسة بالتخزين السحابي (Google Drive وDropbox) ومواقع الشبكة (SMB وFTP)

: اختر المديرين الذين يتصلون بسلاسة بالتخزين السحابي (Google Drive وDropbox) ومواقع الشبكة (SMB وFTP) وظيفة البحث المتقدم : استخدم أدوات مع فلاتر لنوع الملف أو حجمه أو تاريخه، وميزات مثل التعرف الضوئي على الحروف لتحديد موقع المحتوى داخل الصور أو المستندات الممسوحة ضوئيًا

: استخدم أدوات مع فلاتر لنوع الملف أو حجمه أو تاريخه، وميزات مثل التعرف الضوئي على الحروف لتحديد موقع المحتوى داخل الصور أو المستندات الممسوحة ضوئيًا ميزات أمان قوية : اختر التطبيقات ذات التشفير والمجلدات المحمية بكلمة مرور وخيارات المشاركة الآمنة للملفات الحساسة

: اختر التطبيقات ذات التشفير والمجلدات المحمية بكلمة مرور وخيارات المشاركة الآمنة للملفات الحساسة وصول إلى الجذر : للمستخدمين المتقدمين، اختر المديرين الذين يسمحون بتعديل ملفات النظام وبيانات التطبيق لمزيد من التحكم

: للمستخدمين المتقدمين، اختر المديرين الذين يسمحون بتعديل ملفات النظام وبيانات التطبيق لمزيد من التحكم إمكانيات وسائط مدمجة : ابحث عن عارضات أو مشغلات مدمجة للصور ومقاطع الفيديو والمستندات لتجنب التبديل بين التطبيقات

: ابحث عن عارضات أو مشغلات مدمجة للصور ومقاطع الفيديو والمستندات لتجنب التبديل بين التطبيقات خيارات قابلة للتخصيص: اختر الأدوات ذات السمات والتخطيطات والاختصارات لتخصيص الواجهة حسب تفضيلاتك

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أفضل 11 مدير ملفات أندرويد

1. ClickUp (الأفضل لتنظيم الملفات والتعاون المركزي) كليك أب يضع بالفعل الإدارة في مدير الملفات.

على عكس مديري الملفات المعتادين، حيث يبدو العثور على المستندات عملاً روتينيًا، يضمن لك ClickUp معرفة مكان كل شيء دائمًا.

لنفترض أنك تفيض بالأفكار التجارية يوميًا، لكن مستنداتك مبعثرة في مجلدات عشوائية. وبمرور الوقت، تفقد هذه المستندات سياقها أو تختفي في الفراغ.

يعمل ClickUp على إصلاح ذلك من خلال التسلسل الهرمي للمشروع إعطاء كل ملف مكان واضح. ابدأ بمساحات العمل لفئات التصنيف الواسعة مثل "العمل" أو "شخصي"، ثم أضف مساحات للمشاريع مثل "التسويق" أو "عمل العميل"

_إضافة سياق لملفاتك ومستنداتك باستخدام نظرة عامة على قائمة ClickUp's List

قم بالتعمق أكثر باستخدام المجلدات للفئات الفرعية. كل شيء منظم بدقة، حتى تتمكن من رؤية الصورة الكبيرة بسهولة دون أن تفقد مسار التفاصيل.

أيضًا، إذا كنا نتحدث عن السياق, مستندات ClickUp يقوم بعمل رائع. أولاً، يمكنك تخزين أي شيء بدءًا من مستندات الويكي الخاصة بالشركة إلى عقود العملاء على المستندات. ويمكنك بعد ذلك ربط هذه المستندات بسير العمل، والتأكد من فهم المُكلَّف بمهامه بشكل مثالي.

قم بتوصيل مستندات ClickUp Docs الخاصة بك بسير العمل لتوفير المزيد من السياق للمهام

العثور على الملفات بنفس البساطة. البحث المتصل في ClickUp يتيح لك تحديد موقع أي شيء على الفور، سواء في ClickUp أو في تطبيق متصل أو في محرك الأقراص المحلي.

يتيح لك _ClickUp توصيل تطبيقاتك المفضلة والبحث عن أي ملف بكلمات رئيسية بسيطة من خلال البحث المتصل كليك أب برين تعمل ميزة مستخرج المهام على تحسين وظيفة البحث. فهو يفحص كميات هائلة من بيانات المشروع، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمحادثات. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي تلقائياً بتحديد المهام الرئيسية والمواعيد النهائية والتبعيات باستخدام مدخلات بسيطة مثل تفاصيل مشروعك وإنشاء قائمة مهام منظمة بدقة، مع تحديد أولويات المهام الأكثر أهمية.

🍪 مكافأة: يتكامل ClickUp أيضًا مع تطبيقاتك المفضلة (Google Drive وDropbox والعديد من التطبيقات الأخرى)، لذا لن تضطر إلى التنقل بين التطبيقات للعثور على ما تحتاج إليه.

ClickUp أفضل الميزات

هيكل التسلسل الهرمي : استخدم التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في ClickUp لتنظيم مساحات العمل والمساحات والمجلدات والقوائم، مما يسهل تحديد موقع الملفات وإدارتها مع الحفاظ على الصورة الكبيرة في العرض

: استخدم التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في ClickUp لتنظيم مساحات العمل والمساحات والمجلدات والقوائم، مما يسهل تحديد موقع الملفات وإدارتها مع الحفاظ على الصورة الكبيرة في العرض عرض القائمة : التصفية والبحث عن مهام أو ملفات معينة بناءً على معايير مثل المواعيد النهائية أو الأولويات أو أنواع الملفات للحصول على نظرة عامة واضحة على مساحة العمل الخاصة بك

: التصفية والبحث عن مهام أو ملفات معينة بناءً على معايير مثل المواعيد النهائية أو الأولويات أو أنواع الملفات للحصول على نظرة عامة واضحة على مساحة العمل الخاصة بك ألوان مخصصة : تخصيص ألوان القائمة والمجلدات لتمييز المشاريع بصريًا أو للإشارة إلى الحالات، مما يساعدك على تحديد مناطق العمل في لمحة سريعة

: تخصيص ألوان القائمة والمجلدات لتمييز المشاريع بصريًا أو للإشارة إلى الحالات، مما يساعدك على تحديد مناطق العمل في لمحة سريعة العلامات والتسميات : قم بتصنيف الملفات بعلامات وتسميات بناءً على نوع المستند أو الأولوية أو مرحلة المشروع، مما يحسن إمكانية البحث والتنظيم

: قم بتصنيف الملفات بعلامات وتسميات بناءً على نوع المستند أو الأولوية أو مرحلة المشروع، مما يحسن إمكانية البحث والتنظيم النقر فوق المستندات : تخزين جميع مستندات الشركة تحت سقف واحد وربطها مباشرةً بسير العمل

: تخزين جميع مستندات الشركة تحت سقف واحد وربطها مباشرةً بسير العمل ClickUp Brain : تحليل رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمحادثات عبر الذكاء الاصطناعي لتحديد المهام والمواعيد النهائية والتبعيات، وإنشاء قائمة مهام ذات أولوية تلقائيًا لتوفير الوقت

: تحليل رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمحادثات عبر الذكاء الاصطناعي لتحديد المهام والمواعيد النهائية والتبعيات، وإنشاء قائمة مهام ذات أولوية تلقائيًا لتوفير الوقت البحث المتصل : ابحث عن الملفات عبر ClickUp أو التطبيقات المتصلة أو محرك الأقراص المحلي باستخدام أوامر مخصصة، ويمكن الوصول إليها جميعًا من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك

: ابحث عن الملفات عبر ClickUp أو التطبيقات المتصلة أو محرك الأقراص المحلي باستخدام أوامر مخصصة، ويمكن الوصول إليها جميعًا من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك مناظر متعددة : اختر من بين عدة طرق عرض ClickUp مثل القائمة أو كانبان أو طريقة عرض كل شيء لتنظيم الملفات وتصورها وفقًا لتفضيلاتك

: اختر من بين عدة طرق عرض ClickUp مثل القائمة أو كانبان أو طريقة عرض كل شيء لتنظيم الملفات وتصورها وفقًا لتفضيلاتك قوالب جاهزة للاستخدام: استخدم قوالب مثلقالب هيكل مجلد إدارة المشاريع في ClickUp لإعداد تدفقات عمل متسقة، وتتبع التقدم المحرز، وتعزيز مساءلة الفريق

قيود ClickUp

مع وجود مجموعة كبيرة من الميزات، قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل في البداية

بعض الميزات المتقدمة، مثل التخصيصات والتكاملات التفصيلية، غير متوفرة بالكامل في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا

: 7 دولارات شهريًا شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

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2. Total Commander (الأفضل لعمليات الملفات المتقدمة ودعم FTP)

عبر جوجل بلاي Total Commander هو مدير ملفات مجاني يجمع بين تشفير الملفات وواجهة بسيطة وأداة ZIP مدمجة لخلق تجربة إدارة ملفات أندرويد تتجاوز التصفح الأساسي.

سواء كنت تقارن الملفات، أو تدير خوادم FTP، أو تحزم الأرشيفات وتفريغها، يضمن لك Total Commander التحكم الكامل في ملفاتك ويساعدك على مشاركتها بأمان بصيغ مختلفة.

أفضل ميزات برنامج Total Commander

حماية بياناتك من خلال التشفير وفك التشفير بتنسيقات XXE وUUE وMIME، بالإضافة إلى تقسيم الملفات ودمجها للملفات الكبيرة

احصل على تصميم سهل الاستخدام متوفر في كلا الإصدارين 32 بت و64 بت، مما يوفر وصولاً مباشراً إلى حي الشبكة

الوصول إلى عميل FTP مدمج متوافق مع معظم خوادم FTP والحواسيب المركزية، مما يتيح نقل الملفات عن بُعد بسهولة

التعامل مع ملفات ZIP باستخدام تقنية ZLIB ويدعم تنسيقات التفريغ مثل ARJ وZIP وGZ

نسخ الملفات مباشرةً بين الأرشيفات، مما يسهل إدارة الملفات عبر أجهزة Android

قيود برنامج Total Commander

يتطلب حلولاً بديلة للكتابة على بطاقة SD، خاصةً لمستخدمي أندرويد KitKat

لا يمكن نسخ الملفات في الخلفية، مما يتطلب مراقبة نشطة أثناء عمليات النقل

يعتمد على مكتبات OLE2 للسحب والإفلات والوظائف المتقدمة

لا يدعم الإصدار 16 بت وظيفة السحب والإفلات

لا يدعم أحرف ASCII عالية، مما يؤثر على اللغات ذات اللكنات أو الرموز الخاصة

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تسعير #### توتال كوماندر

مجاناً

تقييمات ومراجعات Total Commander

Capterra مراجعات غير كافية

مراجعات غير كافية G2: مراجعات غير كافية

3. X Plore File Manager (الأفضل لتصفح الملفات ثنائي الأجزاء والمشاركة السلسة)

via جوجل بلاي يقدم X-Plore File Manager منظورًا جديدًا لنظام Android برنامج مشاركة الملفات بتصميمه ثنائي الأجزاء، مما يقلل من الوقت المستغرق في نسخ الملفات ونقلها ومشاركتها على جهاز أندرويد.

سواء كنت تشارك الملفات عبر Wi-Fi، أو تصل إلى التخزين السحابي، أو تدير محركات أقراص USB، يقدم X-Plore مجموعة من الأدوات لإدارة ملفاتك ومشاركتها. ومن أبرز ميزاته دعمه لترجمات ملفات الوسائط وأداة سلة المحذوفات المدمجة التي تساعدك على استعادة الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ.

X Plore File Manager أفضل الميزات

عرض مجلدين جنبًا إلى جنب، مما يسهل نسخ الملفات ونقلها بينهما

الوصول إلى الأجهزة الخارجية مثل محركات أقراص USB أو وحدة التخزين الكبيرة دون عناء

مشاركة الملفات عبر شبكة Wi-Fi مشتركة دون عناء الكابلات

تشغيل مقاطع الفيديو مع الترجمة مباشرةً داخل التطبيق، إلى جانب دعم عرض الصور وأنواع الملفات الأخرى

استعادة الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ بسهولة باستخدام سلة المحذوفات المدمجة

📌 📌مثال: يستخدم مصور الحياة البرية العائد من رحلة إلى سيرينجيتي مدير الملفات المدمج في X-Plore لفرز مئات الصور RAW من بطاقة SD الخاصة به في جهاز Android الخاص به. وباستخدام التصميم ثنائي الأجزاء، ينقلون الملفات المختارة مباشرةً إلى مجلدات مصنفة لـ "الأسود" و"الفيلة" و"المناظر الطبيعية" تضمن خاصية سلة المحذوفات إمكانية استعادة أي حذف عرضي بسهولة، بينما يساعدهم مشغل الفيديو المدمج في معاينة المقاطع وقصها دون مغادرة التطبيق.

X Plore File Manager قيود #### X Plore File Manager

لا يمكن استرداد ملفات التخزين السحابية المحذوفة دائماً، لذا يجب على المستخدمين المتابعة بحذر

أبلغت الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 14+ عن تحديات في تمييز هياكل المجلدات

ظهور تقارير عن وجود أخطاء، مثل إخفاء ملفات APK بشكل افتراضي في إصدارات معينة

مشاكل في الاتصال بخوادم Google Drive وخوادم FTP بسبب مطالبات تسجيل الدخول المتكررة

يتطلب أندرويد 13+ أذونات لكل مجلد فرعي، مما يؤدي إلى التأخير

X بلور مدير الملفات

مجاني

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X Plore File Manager التصنيف والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

4. الملفات (الأفضل لتنظيم الملفات البسيطة وإدارة التخزين)

عبر ملفات جوجل الملفات هي إجابة Google على نظام Android القادر على العمل على نظام Android برنامج تنظيم الملفات .

ما بعد تنظيم الملفات والمجلدات ، تقدم الملفات حلاً مدمجًا لمسح ذاكرة التخزين المؤقت وإزالة الملفات المكررة واستعادة مساحة التخزين - كل ذلك دون الحاجة إلى عمليات شراء داخل التطبيق.

وبفضل تصميمه البديهي وميزاته العملية، يعد تطبيق Files مفيدًا للمستخدمين الذين يريدون طريقة ملائمة لإدارة ملفاتهم على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android.

ملفات أفضل الميزات

إدارة مجلدات وعرضها في آنٍ واحد لتصفح سلس دون تبديل مستمر

إنشاء ملفات ZIP وRAR و7z واستخراجها، مع تكامل مدمج لملفات Google Drive وOneDrive وiCloud

معاينة الصور والمستندات ومقاطع الفيديو دون فتحها، مما يوفر الوقت أثناء إدارة الملفات

استخدام التجزئة من نافذة الخصائص لتحديد الملفات ومقارنتها للتأكد من دقتها

التنقل في أنظمة الملفات الواسعة بسهولة باستخدام طريقة عرض الأعمدة، بغض النظر عن عمق الدلائل أو حجمها

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قيود الملفات

قد تتطلب بعض الملفات أو المجلدات أذونات حساب محددة، مما يعقد إمكانية الوصول إليها

غالباً ما تحتاج أذونات دعم النوافذ المتعددة إلى التحديث يدوياً بعد تحديثات النظام

يتطلب فرزًا يدويًا للملفات المكررة أو غير المصرح بها، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً

يمكن أن تؤدي التكرارات في تخزين الملفات إلى إهدار الذاكرة وعدم الكفاءة

الأنسب لمهام إدارة الملفات على نطاق أصغر، مما يجعله أقل مثالية للعمليات واسعة النطاق

💡 نصيحة احترافية: احذف الملفات المكررة بانتظام لتحرير مساحة تخزين وتحسين أداء جهازك.

تسعير الملفات

مجاني

ملفات #### التقييمات والمراجعات

Capterra : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية G2: مراجعات غير كافية

5. Amaze File Manager (الأفضل لإدارة مساحة الملفات بشكل آمن وفعال)

via جوجل بلاي بفضل أساسه المفتوح المصدر، يضمن Amaze File Manager الشفافية وتحكم المستخدم مع توفير أدوات قوية لإدارة الملفات.

هذه الأداة مصممة للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للمساحة والأمان على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، سواءً حماية الخصوصية بتشفير AES أو الوصول بسهولة إلى تفاصيل التخزين.

مدير الملفات Amaze File Manager أفضل الميزات

إدارة الملفات المخزنة على المنصات السحابية وتطويرها باستخدام مكون إضافي اختياري

إنشاء خوادم FTP أو الاتصال بعملاء FTP خارجيين لنقل الملفات بسلاسة

الوصول إلى وظيفة مستكشف الجذر مع عارض قاعدة بيانات SQLite المدمج لعمليات الملفات المتقدمة

تأمين الملفات باستخدام تشفير AES، مدعومًا بحماية بصمة الإصبع أو كلمة المرور حسب تفضيلات المستخدم

الحصول على إحصائيات تخزين مفصلة للذاكرة الداخلية والخارجية في لمحة سريعة

📌 📌مثال: مستشار قانوني مستقل يعمل من المنزل يعتمد على مدير ملفات Amaze لإدارة ملفات القضايا السرية. يستخدمون ميزة تشفير AES لحماية المستندات الحساسة بكلمة مرور قبل مشاركتها مع العملاء عبر منصة سحابية آمنة. وبفضل رؤى التخزين، يراقبون الذاكرة المتاحة لضمان وجود مساحة دائمًا للملفات الجديدة.

قيود مدير الملفات Amaze File Manager

قد تواجه أجهزة KitKat تحديات في إجراء العمليات الأساسية على وحدات التخزين الخارجية، بما في ذلك بطاقات SD

يتطلب الوصول إلى المجلدات الرئيسية تمريرًا مكثفًا، خاصة لأسماء المجلدات الطويلة

قد تؤدي بعض أجهزة أندرويد إلى تعقيد تعيين Amaze File Manager كمدير الملفات الافتراضي

لا يمكن للمستخدمين تعطيل الرسوم المتحركة، وهو ما يجده البعض غير مريح

قد يكون من الصعب الضغط على أيقونة الخيارات في عرض القائمة بسبب موضعها

تسعير مدير الملفات Amaze File Manager

مجاني

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Amaze File Manager تقييم ومراجعات

Capterra : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية G2: مراجعات غير كافية

6. مستكشف الملفات ES (الأفضل لنقل الملفات والتكامل السحابي)

عبر جوجل بلاي تخيل نقل الملفات بين جهازك والسحابة - قد تبدو عملية طويلة ومرهقة.

صُمم ES File Explorer من قِبل ES Global، وهو يعمل على تبسيط هذه العملية، مما يضمن سلاسة حركة الملفات في كلا الاتجاهين. سواءً كنت تصل إلى التخزين السحابي أو تدير الملفات المحلية أو تشغل الوسائط مباشرةً داخل التطبيق، فإن ES File Explorer هو خيار مناسب لمستخدمي Android لإدارة الملفات.

ES File Explorer أفضل الميزات

تصفح الملفات ونقلها وحذفها وإعادة تسميتها وتنظيمها بسهولة

تشغيل ملفات الصوت والفيديو مباشرةً داخل التطبيق، مما يوفر الوقت في مراجعة الوسائط

الوصول إلى ملفات النظام وإدارتها بإمكانيات متقدمة على مستوى الجذر

تثبيت التطبيقات وإلغاء تثبيتها دون عناء، مع ميزات لتنظيف التطبيقات غير المستخدمة

ضغط المجلدات وفك ضغطها لتخزين الملفات ومشاركتها بكفاءة

قيود مستكشف ملفات ES

يجب على المستخدمين التأكد من تثبيت إصدار آمن وموثوق من التطبيق بسبب الخلافات السابقة المتعلقة بالخصوصية

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تسعير مستكشف الملفات ES

مجاني

ES Pro : 6.99 دولار شهريًا

: 6.99 دولار شهريًا ES إزالة الإعلانات: $1.99

ES File Explorer تقييم ومراجعات #### ES File Explorer

Capterra : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية G2: مراجعات غير كافية

7. Solid Explorer (الأفضل لتشفير الملفات الآمن والوصول على مستوى الجذر)

عبر المستكشف الصلب يكمن USP الخاص ب Solid Explorer في الجمع بين التصميم الأنيق والسمات القابلة للتخصيص مع ميزات الوصول إلى مستوى الجذر.

وبفضل تصميمه ثنائي الأجزاء، تصبح إدارة الملفات المحلية والسحابية جنبًا إلى جنب أمرًا في غاية السهولة. أضف إلى ذلك التشفير المتقدم ودعم الأرشيف والقدرة على الوصول إلى الملفات على مستوى النظام؛ وبذلك تحصل على أداة ترقى حقًا إلى مستوى اسمها.

أفضل ميزات المستكشف الصلب

حماية الملفات باستخدام كلمة مرور أو تشفير قائم على بصمة الإصبع لمزيد من الأمان

تحديد موقع الملفات بسرعة باستخدام ميزة الفهرسة الفعالة للتطبيق

توصيل جهازك الأندرويد بجهاز كمبيوتر عبر خادم FTP للوصول إلى الملفات المحلية بسهولة

إضفاء طابع شخصي على واجهة التطبيق باستخدام سمات قابلة للتخصيص للحصول على تجربة مخصصة

إدارة ملفات ZIP و7ZIP وRAR دون عناء لضغط الملفات واستخراجها بسهولة

💡 نصيحة احترافية: قم بتمكين تشفير الملفات للمستندات الحساسة لضمان بقائها آمنة، خاصةً عند مشاركة الملفات.

قيود المستكشف الصلب

يسمح بوصول طرف ثالث إلى بيانات المستخدم بموافقته، مما يثير اعتبارات الخصوصية

يفتقر إلى أداة محددة لتحليل التخزين، على الرغم من إمكانية تتبع استخدام المساحة في درج التطبيق

تسعير "سوليد إكسبلورر" #### تسعير "سوليد إكسبلورر

مجاني

النسخة المدفوعة: $5.99

مراجعة المستكشف الصلب

Capterra : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية G2: مراجعات غير كافية

8. FX File Explorer (الأفضل لتعدد المهام وإدارة الملفات الملائمة للوسائط)

via جوجل بلاي FX File Explorer مخصص لمستخدمي Android الذين يقدرون المرونة والواجهة النظيفة.

يقدم هذا التطبيق الشهير لإدارة الملفات على أندرويد وحدة أساسية مجانية ووظائف إضافية مدفوعة، لذا فأنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه.

وهو مصمم للهواتف والأجهزة اللوحية على حد سواء، ويوفر وضع العرض المزدوج، وتكامل التخزين السحابي، والتشفير المتقدم للحفاظ على ملفاتك ووسائطك منظمة وآمنة.

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FX File Explorer أفضل الميزات

عرض مجلدين وإدارتهما جنبًا إلى جنب، مما يعزز تعدد المهام

استخدام إيماءات التمرير للتحديد وتعزيز الكفاءة باستخدام واجهة مستخدم ذات تصميم متعدد الأبعاد

التكامل مع الخدمات السحابية مثل Dropbox وGoogle Drive و SugarSync

تأمين الملفات باستخدام تشفير AES-256/AES-128 ودعم الملفات المضغوطة المشفرة

تبسيط تصفح ملفات الوسائط من خلال فرزها حسب الفنان أو الألبوم أو قائمة التشغيل

قيود مستكشف ملفات FX FX

لا يمكن فتح ملفات APK التي تم تنزيلها من متجر Google Play

يتطلب أذونات موقع تقريبية لنظام Android 8.0 والإصدارات الأحدث، مما يثير مخاوف بشأن سهولة الاستخدام

قد يواجه المستخدمون مشاكل في الاتصال ب Google Drive

تسعير مستكشف الملفات #### FX File Explorer

النموذج الرئيسي : مجاني

: مجاني الإضافات: يعتمد على الميزات

FX File Explorer استعراضات

Capterra : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية G2: مراجعات غير كافية

9. Astro File Manager (الأفضل لسهولة فرز الملفات والنسخ الاحتياطية والمزامنة السحابية)

via جوجل بلاي Astro File Manager هو أداة شاملة لتنظيم الملفات ونقلها ونسخها احتياطيًا على جهازك الأندرويد.

سواء أكنت تدير الملفات على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقات SD أو الخدمات السحابية، فإن قدرة Astro على فرز الملفات وتصنيفها تعني عدم التمرير اللانهائي للعثور على ما تحتاج إليه. كما أنه يحتوي على مساحة تخزين سحابية ومحلية مفيدة تتيح لك إدارة المحتوى في كلا الموقعين.

أفضل ميزات برنامج Astro File Manager

نقل الملفات ونسخها وإعادة تسميتها ومشاركتها بسلاسة عبر وحدة التخزين الداخلية وبطاقات SD والخدمات السحابية

تنظيم الملفات دون عناء للوصول السريع بأقل قدر من المتاعب

إدارة المحتوى على المنصات السحابية والتخزين المحلي، مما يضمن المرونة

قيود مدير ملفات Astro File Manager

يفتقر إلى وظيفة القص وقد تظهر عليه عوائق في الأداء على أجهزة معينة

يخفي امتدادات الملفات، مما يجعل التصفح أقل سهولة لبعض المستخدمين

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تسعير مدير ملفات أسترو مدير الملفات

مجاناً

مراجعات مدير ملفات أسترو فايل مانجرو

Capterra مراجعات غير كافية

مراجعات غير كافية G2: مراجعات غير كافية

10. MiXplorer Silver (الأفضل للإضافات المتقدمة ومشاركة الملفات)

via مستكشف MiXplorer MiXplorer هو برنامج غني بالميزات لإدارة الملفات لنظام أندرويد يمكّن المستخدمين من نقل الملفات ونسخها احتياطيًا وإعادة تسميتها ومشاركتها وضغطها، بما في ذلك الملفات بتنسيقات ملفات خاصة ب MiXplorer أو بتنسيقات ملفات قياسية.

المكونات الإضافية الإضافية مثل Archiver و Image و Tagger و PDF هي خيارات مدفوعة لتطوير التطبيقات.

MiXplorer الفضي أفضل الميزات

استمتع بعلامات تبويب غير محدودة ودعم اللوحة المزدوجة في الوضع الأفقي، مع وظيفة السحب والإفلات لإنشاء المهام

تخصيص أوضاع العرض للمجلدات الفردية وفرز الملفات دون عناء

تخصيص الإشارات المرجعية بناءً على أنواع الملفات، مما يضمن الوصول السريع إلى الملفات المستخدمة بشكل متكرر

📌 📌مثال: يمكن لمحلل البيانات الذي يراجع التقارير وجداول البيانات وقواعد البيانات عبر تنسيقات متعددة استخدام ميزة التصفح المبوب في MiXplorer لفتح أدلة متعددة في وقت واحد. كما يساعدهم التطبيق أيضًا على سحب الملفات وإفلاتها في المجلدات ذات الصلة وضغط البيانات المؤرشفة في ملفات ZIP مشفرة للمشاركة الآمنة.

قيود برنامج MiXplorer Silver

على الرغم من توفر العديد من الوظائف الإضافية، إلا أن القليل منها فقط مفيد لمهام الشبكة المحلية

تدعم النسخة المدفوعة بشكل أساسي التطوير بدلاً من فتح ميزات حصرية

MiXplorer الفضي #### تسعير MiXplorer الفضي

مجاني

مدفوع: $5.99

ميكسبلورر الفضي المراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

11. مستكشف الجذر (الأفضل لمستخدمي الجذر لإدارة ملفات النظام والأذونات)

via مستكشف الجذر يعد Root Explorer مناسبًا لمستخدمي Android الذين يحتاجون إلى الوصول الكامل إلى نظام ملفات أجهزتهم، بما في ذلك مجلد البيانات المخفية.

يمكّن مستكشف الجذر مستخدمي الجذر من التعمق في ملفات النظام، وإدارة الأذونات، وأداء المهام المتقدمة التي لا يستطيع مديرو الملفات العاديون التعامل معها. وبفضل دعمه السحابي وعلامات التبويب المتعددة، يوازن بين القوة والراحة، مما يجعله أداة أساسية للمستخدمين البارعين في التكنولوجيا الذين يطلبون المزيد من التحكم في أجهزتهم.

📌 📌مثال: يحتاج مطور أندرويد يستكشف مشكلة في تطبيق ما ويحلها إلى الوصول إلى ملفات النظام المخفية عادةً. وباستخدام مستكشف الجذر، يمكنهم الغوص في مجلد البيانات، وتعديل الأذونات على ملفات معينة، ووضع إشارة مرجعية على الدلائل المستخدمة بشكل متكرر لسهولة الوصول إليها. يسمح لهم دعم علامات التبويب المتعددة بالتبديل بين السجلات ومجلدات النظام وDropbox لتصحيح الأخطاء بسلاسة.

Root Explorer أفضل الميزات

إدارة علامات تبويب متعددة في وقت واحد والاستفادة من الدعم السحابي مع تكامل Google Drive وDropbox

تعديل أذونات الملفات بسهولة بضغطة مطولة بسيطة على الملف المطلوب

إنشاء إشارات مرجعية للوصول السريع ومشاركة الملفات دون عناء عبر البريد الإلكتروني أو البلوتوث

قيود مستكشف الجذر

يؤدي تجذير الجهاز إلى إبطال ضمانه، مما يمنع بعض المستخدمين من استخدام مستكشف الجذر

قد تفقد الأجهزة ذات الجذر إمكانية الوصول إلى بعض التطبيقات عالية الأمان

يمكن أن يؤدي تعديل ملفات النظام بعد التجذير إلى تعطل الجهاز أو تعطله

أسعار مستكشف الجذر

مجاني

مدفوع: $4.99

استعراض مستكشف الجذر

Capterra : لا توجد مراجعات كافية

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فوضى الملفات؟ يقول ClickUp، "ليس على ساعتي"

لقد فهمنا - إنها حلقة مفرغة: أنت تشعر بالتوتر لأنك لا تستطيع العثور على مستنداتك، وتشعر بأن تنظيمها يشبه تسلق جبل إيفرست.

وهنا يأتي دور ClickUp.

من خلال التسلسل الهرمي للمشروع، يمكنك إعطاء كل ملف مكان مناسب منذ البداية، سواء في مساحة عمل أو مساحة أو مجلد.

هل تحتاج إلى تحديد موقع شيء ما بسرعة؟ تتيح لك ميزة البحث المتصل العثور على الملفات على الفور، حتى عبر التطبيقات المتصلة.

أضف إلى ذلك الألوان القابلة للتخصيص، والعلامات، والقوالب الجاهزة للاستخدام، وستحصل على أداة تحول الفوضى إلى وضوح.

لا تدع ملفاتك تستمر في إدارة العرض. اشترك في ClickUp الآن واستعد السيطرة!