أمثلة ملهمة لنماذج العمل المختلطة وكيفية تنفيذها

على مدى عقود، كان روتين المكتب التقليدي غير قابل للتفاوض. ففي نظام العمل الكلاسيكي من الساعة 9-5، كان الجميع يصلون عادةً إلى مكان عمل فعلي مشترك للعمل، ويسجلون إنتاجيتهم بين الأحاديث التي تدور بين برادات المياه والتنقلات الطويلة من وإلى منازلهم.

بعد ذلك، احتل العمل عن بُعد مركز الصدارة، وأثبت أن النتائج أهم من الموقع. والآن، تتساءل الشركات: *ماذا لو استطعنا الحصول على أفضل ما في العالمين؟

لا تكتفي الشركات التي تنجح في ذلك بالسماح للموظفين بالعمل من المنزل لبضعة أيام في الأسبوع، بل تصمم أنظمة تعزز التعاون وتعزز المشاركة وتزيد من الكفاءة.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف أمثلة بارزة لنماذج العمل المختلطة وكيف يمكنك جعلها تعمل لصالح فريقك. 🚨

⏰ ملخص 60 ثانية نماذج العمل المختلطة تجمع بين العمل داخل المكتب والعمل عن بُعد، مما يمنح الموظفين المرونة ويعزز إنتاجية الشركات في الوقت نفسه. عند تنفيذها بشكل جيد، فإنها تحسن التوازن بين العمل والحياة وتقلل التكاليف لكلا الجانبين. فيما يلي 11 نموذج عمل هجين لتعزيز كفاءة الفريق: 1. النموذج الهجين الثابت

2. نموذج الجدول الزمني المرن الهجين

3. نموذج العمل عن بُعد أولاً

4. نموذج أسبوع بأسبوع

5. النموذج الهجين للاستقلالية الكاملة

6. نموذج ترتيب التحول

7. نموذج الفريق المنفصل

8. نموذج الساعات الأساسية

9. نموذج العمل الهجين الذي يحركه الموظفون

10. نموذج ترتيب العمل غير المتزامن

11. نموذج جدول العمل الديناميكي ClickUp Docs ، وهي مساحة مركزية لإنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي ClickUp Brain ، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على توليد الأفكار وأتمتة سير العمل وتبسيط الإنتاجية ClickUp Chat للمراسلة في الوقت الفعلي ClickUp Whiteboards ، وهي أداة تعاون مرئي تعزز العمل الجماعي ClickUp Forms ، وهي أداة قوية لجمع البيانات وجمع الملاحظات وتبسيط سير العمل صُمم ClickUp لمساعدة فرق العمل المختلطة على التعاون والبقاء منظماً وإنجاز العمل بكفاءة من خلال:، وهي مساحة مركزية لإنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على توليد الأفكار وأتمتة سير العمل وتبسيط الإنتاجيةللمراسلة في الوقت الفعلي، وهي أداة تعاون مرئي تعزز العمل الجماعي، وهي أداة قوية لجمع البيانات وجمع الملاحظات وتبسيط سير العمل

ClickUp Docs ، وهي مساحة مركزية لإنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي

ClickUp Brain ، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على توليد الأفكار وأتمتة سير العمل وتبسيط الإنتاجية

ClickUp Chat للمراسلة في الوقت الفعلي

ClickUp Whiteboards ، أداة تعاون مرئي تعزز العمل الجماعي

ClickUp Forms، أداة قوية لجمع البيانات، وجمع الملاحظات، وتبسيط سير العمل ClickUp Docs ، وهي مساحة مركزية لإنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي

ClickUp Brain ، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على توليد الأفكار وأتمتة سير العمل وتبسيط الإنتاجية

ClickUp Chat للمراسلة في الوقت الفعلي

ClickUp Whiteboards ، أداة تعاون مرئي تعزز العمل الجماعي

ClickUp Forms، أداة قوية لجمع البيانات، وجمع الملاحظات، وتبسيط سير العمل

فهم نماذج العمل المختلطة

نماذج العمل الهجين تجمع بين العمل التقليدي في المكتب والعمل عن بُعد، مما يوفر للموظفين المرونة والاستقلالية.

تنتشر سياسات العمل المرنة لسبب ما - فهي تعمل لصالح الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء. يحصل الموظفون على توازن أفضل بين العمل والحياة، وتحقق الشركات إنتاجية أعلى، ويوفر الجميع المال. إنها مكسب للجميع عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح.

إليك جدول لمساعدتك على فهم إعدادات العمل الهجينة والتقليدية. 💁

المعايير العمل التقليدي العمل الهجين الموقع في المقام الأول في المكتب مزيج من العمل داخل المكتب وعن بُعد وأثناء التنقل المرونة مرونة منخفضة؛ موقع وجدول زمني ثابت مرونة عالية؛ يمكن للموظفين اختيار موقع العمل والجدول الزمني التوازن بين العمل والحياة يمكن أن تكون صعبة بسبب الجداول الزمنية الصارمة تحسن بسبب المرونة وتقليل التنقل التعاون التواصل وجهاً لوجه في المقام الأول الاعتماد على أدوات العمل عن بُعد للحفاظ على التواصل التكلفة ارتفاع النفقات العامة؛ ارتفاع تكاليف التنقل للموظفين تقليل النفقات العامة لأصحاب العمل وخفض تكاليف التنقل الوصول إلى المواهب تقتصر على المواهب المحلية أو الإقليمية مجموعة أوسع من المواهب بفضل خيارات العمل عن بُعد الإنتاجية قد تختلف بناءً على الموظف والبيئة يمكن أن تكون أعلى مع زيادة الاستقلالية تجربة الموظف قد تفتقر إلى المرونة، مما قد يؤثر على الرضا استقلالية أكبر ورضا وظيفي أكبر

🧠 حقيقة ممتعة: 25% من الموظفين يفضلون نموذج "العمل الهجين المرن" إذا قاموا بتغيير أصحاب العمل.

نموذج العمل المختلط الناجح مع أمثلة

تتعامل كل شركة مع العمل المختلط بشكل مختلف. فبعضها يعتمد بشكل كبير على المرونة عن بُعد، بينما يعطي البعض الآخر الأولوية للتعاون الشخصي. ولكن أكثرها نجاحاً هي الشركات التي اكتشفت كيفية تحقيق كلا الأمرين.

دعونا نلقي نظرة على بعض سياسات العمل المختلطة البارزة والدروس التي يمكننا الاستفادة منها. 📃

1. نموذج العمل الهجين الثابت

يدور النموذج الهجين الثابت حول الهيكلية. حيث يكون للموظفين أيام محددة للعمل في المكتب وأيام محددة للعمل عن بُعد، مما يجعل من السهل التخطيط للمستقبل.

هل تحتاج إلى جدولة اجتماع كبير للفريق؟ لا مشكلة - فأنت تعرف مسبقاً متى سيكون الجميع في الاجتماع. هل لديك مشروع يتطلب تركيزاً عميقاً؟ هذا هو الغرض من أيام العمل عن بُعد.

✅الفوائد الرئيسية: أكبر ميزة لهذا النموذج هي إمكانية التنبؤ به. لا يوجد أي تخمينات حول متى سيكون زملاء العمل متاحين، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وإدارة المساحة المكتبية أسهل.

♦️ التحدي المحتمل: ومع ذلك، هناك نقص في المرونة في مكان العمل. قد يجد الموظفون الذين يفضلون تنظيم أيام عملهم حول إيقاعات الإنتاجية الشخصية أو الالتزامات الخارجية أن الصرامة محبطة. إنه أمر رائع بالنسبة للفرق التي تزدهر على الروتين والتواصل الشخصي، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقدرون الاستقلالية، قد يشعرون بأنها مقيدة.

📌أمثلة على ذلك: قامت شركات مثل Google وMicrosoft وSalesforce بتطبيق هذا النهج، حيث قامت بتعيين أيام عمل محددة في المكتب مع السماح بالعمل عن بُعد.

2. نموذج الجدول الزمني المرن الهجين

يتمحور النموذج الهجين المرن حول الاختيار. يمكن للموظفين أن يقرروا متى يأتون إلى المكتب ومتى يعملون عن بُعد، بناءً على عبء العمل أو المشاريع أو مجرد التفضيلات الشخصية. قد يأتي البعض لحضور اجتماعات الفريق أو جلسات العصف الذهني، بينما قد يفضل البعض الآخر العمل الهادئ والمركّز من المنزل.

✅ الفوائد الرئيسية: إنه إعداد يضع الموظفين تحت السيطرة، مما قد يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي وتحسين الإنتاجية. هذا الإعداد جذاب بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى جذب أفضل المواهب، لأنه يستوعب أنماط العمل والمواقف الحياتية المختلفة.

♦️ التحدي المحتمل: ومع ذلك، فإن المرونة تأتي مع تحديات. إذا قرر نصف الفريق الحضور إلى المكتب بينما يبقى النصف الآخر عن بُعد، فقد تصبح الاجتماعات والتعاون مجزأة. ولإنجاح ذلك، تحتاج الشركات إلى أدوات رقمية قوية، وخطط تواصل واضحة، وثقافة تقدّر المساءلة.

📌مثال: تسمح Cisco للموظفين باختيار وقت العمل ومكانه، مما يمنحهم الاستقلالية في إدارة جداولهم الزمنية.

🔍 هل تعلم؟ 95% من قادة الأعمال يقولون إن مؤسستهم أصبحت أكثر مرونة منذ عام 2023، و82% منهم يخططون لجعلها أكثر مرونة قريباً.

3. نموذج العمل عن بُعد أولاً

يقلب النموذج الهجين الذي يعتمد على العمل عن بُعد أولاً إعداد المكتب التقليدي. بدلاً من أن يكون المكتب هو الوضع الافتراضي، يحتل العمل عن بُعد مركز الصدارة، وتكون الاجتماعات الشخصية مناسبة خاصة.

قد يأتي الموظفون للتخطيط الفصلي أو معتكفات الفريق أو الاجتماعات الكبيرة، ولكن العمل اليومي يتم من المنزل (أو من أي مكان تتوفر فيه خدمة الواي فاي).

✅ الفوائد الرئيسية: تبنت العديد من شركات التكنولوجيا هذا النهج، حيث أدركت أن الموظفين لا يحتاجون إلى التواجد في مكتب فعلي ليكونوا منتجين. كما أنه يتيح للشركات توظيف المواهب على مستوى العالم، مما يزيل الموقع كعائق أمام التوظيف.

♦️ التحدي المحتمل: ومع ذلك، يمكن أن يؤدي العمل عن بُعد معظم الوقت إلى العزلة. فبدون بذل جهد واعٍ لبناء علاقات، يمكن أن يبدأ الموظفون في الشعور بالانفصال أو العزلة. وهذا هو السبب في أن الشركات الناجحة التي تعمل عن بُعد أولاً تركز على عمليات تسجيل الوصول الافتراضية وترابط الفريق عن بُعد وأدوات التواصل القوية للحفاظ على توافق الجميع وتفاعلهم.

📌مثال: تعمل Zapier على نهج العمل عن بُعد أولاً. حيث يعمل الموظفون عن بُعد من أي مكان، وتوفر الشركة الأدوات والموارد لضمان التواصل والتعاون السلس بغض النظر عن مكان وجود الأشخاص.

4. نموذج أسبوع بأسبوع

يحقق النموذج الهجين أسبوعاً بعد أسبوع التوازن بين الهيكلية والمرونة. يقضي الموظفون أسبوعاً كاملاً في المكتب، يليه أسبوع من العمل عن بُعد.

✅الفوائد الرئيسية: إنه إيقاع يسمح بالتعاون المركّز خلال أسابيع العمل المكتبي مع منح الموظفين وقتًا غير متقطع لمعالجة العمل العميق من المنزل. بالإضافة إلى أنه يجعل تخطيط العمل أسهل - سواء بالنسبة للفرق أو لإدارة الموارد المكتبية.

الصناعات التي تتطلب وجودًا ثابتًا في الموقع، مثل التصنيع أو الأمن أو الرعاية الصحية، غالبًا ما تعتمد هذا النمط. فهو يضمن وجود الموظفين الرئيسيين في الموقع عند الضرورة مع السماح لهم في الوقت نفسه بالاستمتاع بمزايا العمل عن بُعد.

♦️ التحديات المحتملة: العفوية تتأثر - إذا طرأ اجتماع أو مشروع طارئ خلال أسبوع العمل عن بُعد، فقد يضطر الموظفون إلى تعديل جداولهم بشكل غير متوقع. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون مزيجًا من أيام العمل المكتبية والبعيدة بدلاً من التبديل أسبوعيًا، قد يبدو هذا الإعداد جامدًا بعض الشيء.

📌مثال: تتبنى شركة InnoTech Software Solutions نموذج العمل أسبوعاً بأسبوع، حيث يعمل الموظفون في المكتب أسبوعاً وعن بُعد في الأسبوع التالي.

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5. النموذج الهجين للاستقلالية الكاملة

في هذا الإعداد، يتمتع الموظفون بالتحكم الكامل في وقت العمل ومكانه - لا توجد أيام عمل ثابتة ولا جداول زمنية إلزامية. طالما أن العمل يتم إنجازه، فإن كل شيء آخر متروك لهم. تركز الشركات التي تستخدم هذا النموذج على النتائج بدلاً من ساعات العمل المسجلة، مما يجعله مثاليًا للمهنيين الذين يزدهرون بالاستقلالية.

✅ المزايا الرئيسية: إحدى أكبر المزايا هي المرونة. حيث يمكن للموظفين تنظيم أيامهم عندما يكونون أكثر إنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي وتحسين الأداء. كما يسمح للشركات بالتوظيف من أي مكان، حيث لم يعد الموقع الجغرافي قيدًا.

♦️ التحدي المحتمل: ومع ذلك، يتطلب هذا المستوى من الاستقلالية الثقة والمساءلة وأنظمة قوية لإدارة الأداء. بدون توقعات واضحة وأدوات التعاون عن بُعد المناسبة، يمكن أن تصبح الفرق غير مترابطة.

📌مثال: تقدم شركة Automattic (الشركة التي تقف وراء WordPress) استقلالية كاملة في نموذجها الهجين. حيث يمكن للموظفين اختيار موقع العمل والجدول الزمني المفضل لديهم، طالما أنهم يقومون بمسؤولياتهم.

6. نموذج ترتيب المناوبة

تحتاج بعض الشركات إلى تغطية على مدار الساعة أو لديها مساحة مكتبية محدودة. يحل نموذج ترتيب النوبات هذه المشكلة، حيث يقسم الموظفين إلى نوبات مختلفة - إما في أوقات مختلفة من اليوم أو بالتناوب بين العمل عن بُعد والعمل داخل المكتب.

هذا النموذج شائع في خدمة العملاء، ودعم تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، حيث يكون ضمان استمرار العمليات أمراً بالغ الأهمية.

المزايا الرئيسية: الميزة الرئيسية هي الكفاءة. فهو يمنع الاكتظاظ في المكاتب ويضمن وجود شخص متاح دائمًا للتعامل مع المهام المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للموظفين بالعمل خلال الساعات التي تناسبهم بشكل أفضل مع الاستمرار في تلبية احتياجات العمل.

♦️ التحدي المحتمل: تضارب الجداول الزمنية ومشكلات التسليم والتسلم. إذا لم يتم تنسيق المناوبات بشكل صحيح، يتم تجاهل العمل.

ولإنجاح هذا النموذج، تحتاج الشركات إلى جداول مناوبات واضحة، وأدوات تواصل سلسة، وعمليات موثقة بشكل جيد لضمان سلاسة عمليات الانتقال.

📌مثال: تتبنى Cisco نموذج العمل المختلط القائم على المناوبات حيث يمكن للموظفين اختيار المناوبات التي تناسب منطقتهم الزمنية أو تفضيلاتهم الشخصية.

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لإحدى الدراسات، وفّر المشاركون في الدراسة الذين يعملون من المنزل 56 دقيقة في المتوسط في ذلك اليوم من عدم التنقل. تم قضاء هذا الوقت في الراحة وممارسة الرياضة والرياضة والرفاهية.

7. نموذج الفريق المنفصل

يقسم هذا النموذج الموظفين إلى مجموعات على أساس الموقع أو جداول العمل المختلطة. قد يعمل فريق واحد في المكتب بينما يبقى فريق آخر عن بُعد، أو يمكن أن يتناوبوا. تستخدم العديد من الشركات العالمية هذا النهج لإدارة فرق العمل عبر مناطق زمنية مختلفة مع الحفاظ على وجود مكتب محلي.

الفوائد الرئيسية: تحصل على المرونة دون فقدان الهيكلية. يمكن للفرق التعاون شخصياً عند الحاجة، مع الحفاظ على خيارات العمل عن بُعد. كما أنها تساعد الشركات على تقليل تكاليف المساحات المكتبية مع السماح للموظفين بالعمل بالطريقة التي تناسبهم.

♦️ التحدي المحتمل: ومع ذلك، قد يكون التواصل صعبًا. إذا لم يُمنح الموظفون عن بُعد والموظفون في المكتب فرصاً متساوية للمساهمة، فقد يتأثر التعاون. تعتمد الشركات التي تتبنى هذا النموذج بنجاح - خاصةً في مجال التكنولوجيا والتمويل - على مكالمات الفيديو والتحديثات غير المتزامنة والوثائق الواضحة للحفاظ على توافق الجميع.

📌📌مثال: استخدمت شركة Microsoft نموذج تقسيم العمل خلال فترات معينة، مما يضمن وجود جزء فقط من موظفيها في المكتب في كل مرة.

💡 نصيحة احترافية: من الطرق الرائعة لبناء الألفة في فرق العمل المختلطة إقامة جلسات غداء مختلطة. استضف اجتماعات غير رسمية حيث يشارك أعضاء الفريق، أو حتى المتحدثون الضيوف مثل العائلة، الأفكار حول مواضيع ممتعة غير متعلقة بالعمل. يمكن أن تكون أي شيء، من حيل الإنتاجية إلى قصص السفر!

8. نموذج الساعات الأساسية

تحتاج بعض الفرق إلى التفاعل المنتظم وجهاً لوجه ولكن لا ترغب في الالتزام بجداول زمنية مكتبية صارمة. يحقق نموذج ساعات العمل الأساسية التوازن، حيث يتطلب من الموظفين أن يكونوا متاحين خلال ساعات محددة، مثل 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا مع السماح لهم باختيار الوقت الذي يعملون فيه خارج تلك النافذة.

✅الفوائد الرئيسية: أفضل جزء هو التعاون المتسق. تحدث الاجتماعات وجلسات العصف الذهني واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي خلال ساعات العمل الأساسية، مما يسهل مواءمة الفرق. وهي تحظى بشعبية خاصة في الاستشارات وإدارة المشاريع والصناعات التي تواجه العملاء، حيث يكون التوافر مهمًا.

♦️ التحديات المحتملة: ومع ذلك، فهي ليست مثالية للجميع. فقد يجدها الموظفون الذين لديهم جداول زمنية غير تقليدية أو أولئك الذين يفضلون المرونة الكاملة مقيدة.

لإنجاح هذا النموذج، تحتاج الشركات إلى وضع توقعات واضحة حول كيفية استخدام ساعات العمل الأساسية - ليس فقط كجزء من الاجتماعات التي لا نهاية لها ولكن كوقت للتعاون الهادف.

📌مثال: تسمح HubSpot للموظفين بالعمل عن بُعد ولكنها تتطلب منهم التواجد للاجتماعات والتعاون الجماعي خلال ساعات العمل الأساسية من اليوم.

9. النموذج الهجين الذي يحركه الموظفون

تسمح بعض الشركات للموظفين بتحديد جداول العمل المختلطة الخاصة بهم بناءً على ما يناسبهم. بدلاً من فرض أيام عمل ثابتة، تقوم الإدارة بجمع مدخلات الموظفين وتنقيح النهج باستمرار ليناسب الاحتياجات المتطورة.

✅ الفوائد الرئيسية: يعزز هذا النموذج الثقة والاستقلالية والمشاركة العالية. يشعر الموظفون بالتمكين في اختيار ما يجعلهم أكثر إنتاجية، مما يؤدي إلى رضا وظيفي أفضل.

♦️ التحديات المحتملة: بالطبع، يمكن أن يؤدي الإفراط في الحرية دون هيكلية إلى خلق تناقضات. إذا لم تكن التوقعات واضحة، فقد تواجه الفرق صعوبات في التنسيق. ويكمن مفتاح النجاح هنا في وجود عمليات مراجعة منتظمة، وحلقات للتغذية الراجعة، وإرشادات واضحة للتواصل لضمان بقاء العمل على المسار الصحيح.

📌مثال على ذلك: تعمل Zoom بنموذج العمل الهجين الذي يحركه الموظفون حيث يمكن للموظفين اختيار بيئة عملهم دون الحاجة إلى العودة إلى المكتب.

🔍 هل تعلم؟ إن تحسين رفاهية الموظفين هو أحد أكثر أسباب العمل التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر لاستخدام أو نية استخدام نماذج العمل المختلطة والهجينة المتزايدة عن بُعد.

10. نموذج ترتيب العمل غير المتزامن

يعطي نموذج العمل غير المتزامن الأولوية للمرونة - يعمل الموظفون على المهام بشكل مستقل، دون الحاجة إلى التعاون في الوقت الفعلي. وبدلاً من الاجتماعات المستمرة والردود الفورية، يتم التواصل من خلال أدوات رقمية مثل منصات إدارة المشاريع والمستندات المشتركة والتحديثات المسجلة.

✅الفوائد الرئيسية: يعد هذا الإعداد طريقة رائعة للفرق العالمية المنتشرة عبر مناطق زمنية مختلفة، مما يسهل العمل دون انقطاع والحفاظ على الإنتاجية.

♦️ التحديات المحتملة: ومع ذلك، يتوقف النجاح في هذا النموذج على وجود بروتوكولات اتصال واضحة وعمليات موثقة جيدًا والأدوات المناسبة للحفاظ على توافق الجميع.

📌مثال: يعمل مختبر GitLab بشكل غير متزامن بالكامل تقريبًا. فبدلاً من الاعتماد على الاجتماعات في الوقت الفعلي، يستخدمون وثائق مفصلة وأدوات تتبع المشكلات وأدوات التواصل.

11. نموذج جدول العمل الديناميكي

يرتقي نموذج جدول العمل الديناميكي بالمرونة خطوة إلى الأمام، مما يسمح للموظفين بتعديل ساعات عملهم بناءً على احتياجات المشروع أو عبء العمل أو الالتزامات الشخصية.

المزايا الرئيسية: لا يوجد جدول زمني صارم - فالعمل يتكيف مع الفرد ومتطلبات العمل. يعد هذا الإعداد رائعًا لتحسين التوازن بين العمل والحياة والاستجابة للأولويات سريعة التغير، ولكنه يتطلب تنسيقًا قويًا وأدوات جدولة ذكية لمنع سوء التوافق.

♦️ التحدي المحتمل: يمكن أن تؤدي الجداول الزمنية الديناميكية في بعض الأحيان إلى تصورات عن المحسوبية أو التوزيع غير العادل للمهام إذا لم تتم إدارتها بعناية. التواصل الواضح والعمليات الشفافة ضرورية لمعالجة هذه المخاوف.

بالنسبة إلى الشركات التي تتطلع إلى تطبيق هذا النموذج، فإن الاستثمار في برنامج جدولة وتعزيز ثقافة قائمة على النتائج هو المفتاح لجعله يعمل بفعالية.

📌مثال: تبنّت شركة X الجدولة المرنة، مما يسمح للموظفين بتنظيم أيام عملهم مع ضمان بقاء المشاريع على المسار الصحيح.

كيفية تنفيذ نموذج العمل الهجين بنجاح

لجعل العمل الهجين ناجحاً، يجب على الشركات إعادة التفكير في كيفية التواصل والتعاون وبناء الثقافة عبر الفرق الموزعة.

المفتاح هو أن تكون متعمداً في نهجك.

ClickUp هو تطبيق ClickUp كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. 🤩

بالاقتران مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع فريق العمل عن بُعد، ستحصل على الحل الأمثل لإدارة فرق العمل عن بُعد. إليك كيفية تطبيق نموذج العمل الهجين مع ClickUp! 👀

ضع سياسات وتوقعات واضحة

يعمل نموذج العمل المختلط بشكل أفضل عندما يعرف الجميع ما يمكن توقعه. حدد السياسات المتعلقة بالحضور إلى المكتب، ومعايير الاجتماعات، وقنوات التواصل.

*هل هناك أيام عمل محددة أم أن الأمر متروك للموظفين؟

*هل يجب أن تكون الاجتماعات عن بُعد أولاً أم مختلطة؟

وجود مبادئ توجيهية واضحة يزيل عدم اليقين ويضمن العدالة.

انقر فوق المستندات

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لضمان مواءمة العمل مع ClickUp Docs

يساعد ClickUp Docs فرق العمل على إنشاء السياسات وإدارتها ومشاركتها بسلاسة في مكان واحد. بدلاً من ملفات PDF التي عفا عليها الزمن، أنشئ مركزاً ديناميكياً للمعرفة مع التعاون في الوقت الفعلي.

قم بتوثيق كل شيء بدءاً من إرشادات العمل المختلط ومعايير التواصل إلى توقعات الأداء وآداب الاجتماع لضمان بقاء الجميع، سواء كانوا يعملون عن بُعد أو في المكتب، على وفاق.

هل تحتاج إلى تنقيح السياسات مع تطور فريقك؟ لا مشكلة، ما عليك سوى تحديث مستندك بالمهام المضمنة وقوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق مباشرةً في السياسات لتتبع الامتثال والمساءلة. هل تريد ملاحظات فورية؟ تسمح التعليقات المضمنة و@التعليقات المضمنة للموظفين بطرح الأسئلة أو اقتراح التحسينات داخل المستند مباشرةً!

ClickUp Brain

تجنب البحث الطويل عن المستندات المفقودة مع ClickUp Brain

وأفضل جزء؟ يتكامل مع ClickUp Brain! فهو يعمل كمساعد معرفي لفريقك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يظهر لك على الفور المعلومات الصحيحة في الوقت والمكان اللذين تحتاج إليها. فبدلاً من البحث في ملفات لا نهاية لها، ما عليك سوى أن تسأل Brain وسيقوم بسحب أحدث سياسة العمل عن بُعد أو إرشادات الفريق أو عناصر العمل أو إجراءات العمل أو إجراءات التشغيل الموحدة للمشروع في ثوانٍ.

بالإضافة إلى مجرد تنظيم المستندات، يساعد ClickUp Brain فرق العمل على بناء السياسات وتنقيحها دون عناء. ويمكنه تلخيص المبادئ التوجيهية المعقدة، واقتراح تحسينات استناداً إلى أفضل الممارسات في المجال، وحتى إنشاء مسودات سياسات جديدة بناءً على مدخلات الفريق.

على سبيل المثال، يمكن للموظف الجديد أن يسأل Brain، "ما هي سياسة العمل عن بُعد لدينا؟ وسيقوم على الفور بسحب أحدث الإرشادات من كل مكان في مساحة العمل لديك، مما يوفر الوقت.

🔍 هل تعلم؟ أفاد 48% من الموظفين المختلطين والموظفين عن بُعد بأنهم يشعرون بنشاط أكبر مما كانوا يشعرون به في العام السابق.

للبقاء على اتصال، تعتمد فرق العمل المختلطة على التكنولوجيا، لذا فإن الاستثمار في الأدوات المناسبة أمر ضروري. تساعد منصات مؤتمرات الفيديو وبرامج إدارة المشاريع والمراسلة الفورية في سد الفجوة بين الموظفين عن بُعد والموظفين في المكتب.

النقر فوق المهام

قم بتخصيص مهام ClickUp لتناسب سير عملك باستخدام المُعيَّنين وعلامات الأولوية والحالات المخصصة

العمل الهجين له مزاياه، ولكن بدون نظام شفاف، يتم تجاهل المهام، وتضيع الأولويات، وقبل أن تعرف ذلك، تسيطر الفوضى.

تأتي مهام ClickUp Tasks هنا. فهي العمود الفقري لفريق العمل المختلط الذي يعمل بشكل جيد، مما يساعد الجميع على البقاء متناسقين ومسؤولين ومنتجين - سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو في منتصف الطريق في جميع أنحاء العالم.

لا مزيد من "انتظر، من يتولى هذا الأمر؟ تأتي كل مهمة من مهام ClickUp مع المعينين وتواريخ الاستحقاق والأولويات والحالات، لذلك لا مجال للارتباك. هل تحتاج إلى تقسيم مشروع كبير؟ تجعل المهام الفرعية من السهل تعيين أجزاء أصغر لأعضاء الفريق المختلفين مع الحفاظ على كل شيء متصل ببعضه البعض.

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النقر فوق الأتمتة

إنشاء مشغّلات مخصصة للمهام المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

فكِّر في أتمتة ClickUp Automations كمساعدك الشخصي لجميع الأشياء الصغيرة التي تحافظ على سير العمل. فهي تتبع قاعدة بسيطة: عندما يحدث هذا، قم بذلك. أنت تضبط المشغّل، وتتولى ClickUp الباقي.

لنفترض أن فريقك المختلط لديه طلبات عاجلة من العملاء، ولكنك لا تريد تعقبها في كل مرة يدوياً، لذلك تقوم بأتمتة ذلك. كلما تم وضع علامة "أولوية قصوى" على مهمة جديدة، تقوم المنصة تلقائياً بتعيينها إلى عضو الفريق المناسب، وتنقلها إلى أعلى قائمة المهام، وتخطر قائد المشروع.

⚙️ مكافأة: استخدم قالب خطة العمل عن بُعد من ClickUp لإنشاء خطة شاملة لأعضاء فريقك للانتقال إلى العمل عن بُعد، وتحديد التوقعات والأدوار، وتنظيم وتتبع تقدم المهام.

تعزيز ثقافة العمل الهجين القوية

تتعلق الثقافة بكيفية عمل الأشخاص معاً. شجّع على الشمولية وتأكد من أن الموظفين عن بُعد يشاركون في العمل عن بُعد مثلهم مثل الموظفين في المكتب. نظّم أنشطة بناء الفريق الافتراضي، واحتفل بالفوز في الاجتماعات على مستوى الشركة، ودرّب المدراء على قيادة فرق العمل المختلطة بفعالية.

إليك بعض ألعاب التواصل الجذابة لزيادة مشاركة الموظفين! 🎲 عرض وسرد، نسخة الثقافة: اجعل أعضاء الفريق يشاركون شيئًا فريدًا عن خلفيتهم أو ثقافتهم أو هواياتهم. يمكن أن يكون هذا عرض شرائح سريع، أو حقيقة ممتعة، أو حتى عرض تجريبي قصير للطهي 🌎

روليت القهوة الافتراضية: قم بإقران أعضاء الفريق تلقائياً كل أسبوع لإجراء محادثة افتراضية لمدة 15 دقيقة. إنها طريقة رائعة لتشجيع المحادثات العفوية بين الزملاء الذين قد لا يتفاعلون عادةً ☕

ألعاب الفريق الهجين: أنشئ تحديات ممتعة مثل تحدي الخطوات اليومي، ومطاردة الصور الفوتوغرافية، وألعاب بنغو العافية لتشجيع المشاركة بغض النظر عن الموقع! 🎯

انقر فوق الدردشة

لا مزيد من الرسائل وعناصر العمل المبعثرة، اجمع كل شيء مع ClickUp Chat

يجعل ClickUp Chat التعاون الهجين سهلاً، حيث يجعل محادثات الفريق وتحديثات المشروع وإدارة المهام مركزية في مكان واحد. لا مزيد من التبديل بين تطبيقات متعددة، حيث تظل كل مناقشة متصلة بعملك.

بدءاً من تسجيل الوصول السريع إلى جلسة عصف ذهني طويلة، تساعد الدردشة في الحفاظ على التواصل قابلاً للتنفيذ ومنظماً ومتاحاً للجميع.

إليك كيف يمكنك استخدام الدردشة: 💭

حافظ على تفاعل الفرق من خلال المراسلة الفورية التي تتكامل بسلاسة مع المهام والمستندات والمشاريع من أجل السياق

ربط الموارد البشرية والقيادة والموظفين في مساحة موحدة للحفاظ على الشفافية

ابقَ على اطلاع مع الإشعارات الذكية دون أن تشعر بالإرهاق

انتقل إلى مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية السريعة للاجتماعات المختلطة باستخدام SyncUps

حوِّل الرسائل إلى مهام ClickUp مع المالكين وتواريخ الاستحقاق والأوصاف

ضع علامة على المناقشات الرئيسية، وقم بتعيين التذكيرات، واهتم بتبعيات المهام باستخدام المتابعة

📮 ClickUp Insight: 60% من العاملين يردون على الرسائل الفورية في غضون 10 دقائق، ومع ذلك فإن كل مقاطعة تسرق ما يصل إلى 23 دقيقة من التركيز - مما يؤدي إلى مفارقة في الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، يعتمد 83% من العاملين في مجال المعرفة على البريد الإلكتروني والدردشة كأدوات اتصال رئيسية، مما يتسبب في ضياع المعلومات الهامة في قنوات مبعثرة وغير متصلة. يساعد ClickUp الفرق في الحفاظ على التركيز من خلال تقليل التبديل بين السياقات والحفاظ على التواصل والمهام والمعرفة في مكان واحد. مع وجود مساحة عمل مركزية، يمكن للفرق مناقشة العمل دون فقدان التفاصيل المهمة في رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات المبعثرة. يمكن أن تتحول الرسائل إلى عناصر قابلة للتنفيذ، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. يقلل هذا النهج المنظم من الانقطاعات، ويمنع فقدان المعلومات، ويبقي الإنتاجية على المسار الصحيح.

النقر فوق السبورات البيضاء

قم بالعصف الذهني على لوحة مرئية في الوقت الفعلي باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

في إعداد العمل المختلط، ليس لديك رفاهية التجمع حول السبورة البيضاء في غرفة الاجتماعات. لكنك لست بحاجة إلى ذلك! تجلب سبورة ClickUp Whiteboards الطاقة نفسها إلى مساحة رقمية مشتركة حيث يمكن لأي شخص أن يرسم ويكتب ويبني على أفكار الآخر في الوقت الفعلي.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد لوحة بيضاء مشتركة في ClickUp حيث يمكن للموظفين أن يصرخوا على زملائهم في الفريق للعمل الرائع أو التعاون أو لمجرد كونهم رائعين! هذا يعزز الروح المعنوية ويشمل الجميع، حتى أولئك الموجودين في مناطق زمنية مختلفة. يمكنك تحويله إلى تقليد شهري من خلال "جدار الشهرة" الافتراضي. '

قم بالتقييم والتحسين المستمر

العمل الهجين ليس نموذجاً ثابتاً لا يتغير. اجمع ملاحظات الموظفين بانتظام لمعرفة ما الذي يعمل وما الذي يحتاج إلى تعديل. راقب الإنتاجية والمشاركة ورضا الفريق لتعديل السياسات والأدوات حسب الحاجة.

نماذج النقر فوق النماذج

تعرّف على مشاعر الموظفين في خطوات قليلة باستخدام نماذج ClickUp القابلة للتخصيص

يتطلب بناء بيئة عمل مختلطة رائعة تعديلات مستمرة بناءً على ملاحظات الموظفين الحقيقية. تمنحك نماذج ClickUp Forms طريقة بسيطة وآلية لجمع الرؤى وتحويلها إلى إجراءات.

على سبيل المثال، ترغب شركتك في التحقق من مشاعر الموظفين حول جدول أعمالهم المختلط.

يمكنك إنشاء نموذج ملاحظات جدول العمل المختلط، وبمجرد أن يرسل الموظفون ردودهم، يقوم ClickUp تلقائياً بتنظيم البيانات في مهام، مما يتيح لك اكتشاف الاتجاهات ومعالجة المشكلات وإجراء تحسينات حقيقية - دون فرز أوراق لا نهاية لها.

التغلب على التحديات في نماذج العمل المختلطة

يوفر العمل المختلط المرونة والكفاءة، ولكنه يجلب أيضاً تحديات مثل سوء التواصل، وتضارب المواعيد، والفجوات الثقافية. يكمن النجاح في التغلب على هذه العقبات من خلال استراتيجيات ذكية تحافظ على تواصل الفرق وتفاعلها وإنتاجيتها.

إليك كيفية جعل العمل الهجين سلسًا. 📝

عوائق التواصل: يمكن للاجتماعات المختلطة الافتراضية أن تجعل من الصعب على بعض الأشخاص التحدث، كما أن اختلافات المناطق الزمنية تبطئ الأمور. ما الحل؟ استثمر في مؤتمرات الفيديو وبرامج العمل المختلطة بشكل أفضل حتى تتمكن الفرق من البقاء على اتصال، بغض النظر عن مكان وجودهم

صعوبات التنسيق: عندما يكون نصف الفريق عن بُعد والنصف الآخر في المكتب، فإن إبقاء الجميع على نفس الصفحة ليس بالأمر السهل. إن استخدام أدوات إدارة المشاريع، ووضع توقعات واضحة، وضمان عدم استبعاد الموظفين عن بُعد من القرارات الرئيسية يمكن أن يسهل الأمور

انفصال الفريق: يمكن أن يؤدي العمل عن بُعد إلى الشعور بالعزلة، ويمكن أن تضيع فرص التواصل أو الإرشاد - خاصة بالنسبة للمجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً. تساعد عمليات تسجيل الوصول الافتراضية المنتظمة وأنشطة بناء الفريق المختلطة وبرامج الإرشاد المنظمة الجميع على الشعور بالاندماج

الركود الإبداعي: لا تتمتع جلسات العصف الذهني الرقمية دائمًا بنفس الشرارة التي تتمتع بها الجلسات الشخصية. يمكن أن يساعدك القليل من التنظيم - جدولة أيام التعاون داخل المكتب، واستخدام أدوات العصف الذهني التفاعلية مثل سبورات ClickUp Whiteboards، وإنشاء مساحات مخصصة لمشاركة الأفكار

ثقافة التجزئة: عندما يكون بعض الموظفين عن بُعد والبعض الآخر في المكتب، فمن السهل أن يتشكل انقسام. يجب أن يركز القادة على جعل الجميع يشعرون بالتقدير على قدم المساواة، وتعزيز ثقافة الشركة في جميع إعدادات العمل، وضمان ألا يكون العاملون عن بُعد فكرة ثانوية

🔍 هل تعلم؟ يتمتع الموظفون الذين يعملون عن بُعد بأعلى معدلات المشاركة بنسبة 35%، يليهم الموظفون الذين يعملون عن بُعد بنسبة 33% والموظفون في المكتب بنسبة 27%.

اعمل بطريقة هجينة مع ClickUp!

هيكل العمل المختلط موجود ليبقى، حيث يمزج بين المرونة والتعاون.

يعتمد النموذج الصحيح على احتياجات فريقك وأهداف شركتك، ولكن النجاح يأتي من التوقعات الواضحة وسير العمل الشفاف والتواصل المفتوح.

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، هو المنصة المتكاملة المثالية لتبسيط العمل المختلط. لا يهم مكان وجود فريقك - سواء كان مكتبياً أو عن بُعد أو مزيجاً من الاثنين معاً - فهو يعمل على مواءمة الجميع باستخدام ميزات إدارة المهام القوية وميزات التعاون في الوقت الفعلي.

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