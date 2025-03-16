Midjourney مقابل DALL-E: أي مولد فنون الذكاء الاصطناعي أفضل؟

مع زيادة إمكانية الوصول إلى الفن الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، يواجه المبدعون معضلة جديدة. *ما هو مولد فن الذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستخدموه لإضفاء الحيوية على رؤيتهم؟

تقدم منصات مثل Midjourney و DALL-E ميزات فريدة من نوعها، لكن الاختيار ليس واضحًا دائمًا.

بالنسبة للفنانين الرقميين ومنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى الارتقاء بمشاريعهم، فإن فهم الاختلافات بين ميدجورني مقابل دال-إي أمر بالغ الأهمية لاختيار الأداة المناسبة للمهمة.

إذًا، ماذا ننتظر؟ لنبدأ! 🖼️

⏰ ملخص 60 ثانية تقدم Midjourney مقابل DALL-E - وهما من أشهر مولدات فنون الذكاء الاصطناعي - نقاط قوة فريدة للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى الرقمي. إليك المقارنات الرئيسية: DALL-E: مثالي لتوليد صور ذكاء اصطناعي سريعة وسهلة الاستخدام، وتكامل سلس مع ChatGPT، وتعديلات بسيطة ميدجورني: الأفضل لتوليد صور عالية التفاصيل ومنمقة مع تخصيص متقدم عبر Discord

DALL-E: مثالي لتوليد صور ذكاء اصطناعي سريعة وسهلة الاستخدام، وتكامل سلس مع ChatGPT، وتعديلات بسيطة

Midjourney: الأفضل للمرئيات عالية التفصيل والمنمقة مع تخصيص متقدم عبر Discord DALL-E: مثالي لتوليد صور ذكاء اصطناعي سريعة وسهلة الاستخدام، وتكامل سلس مع ChatGPT، وتعديلات بسيطة

Midjourney: الأفضل للمرئيات عالية التفصيل والمنمقة مع تخصيص متقدم عبر Discord تفصيل لميزات كل من Midjourney و DALL-E: سهولة الاستخدام: يتمتع DALL-E بواجهة سهلة الاستخدام تعتمد على الدردشة؛ بينما يتطلب Midjourney خبرة في Discord وخبرة سريعة أسلوب الصورة: تنتج Midjourney صورًا فنية عالية الجودة؛ بينما يتفوق DALL-E في الصور المنظمة والنابضة بالحياة التخصيص: تقدم ميدجورني تحكمًا أعمق في التفاصيل الفنية؛ بينما يتيح DALL-E إمكانية إجراء تعديلات وتوسعات سريعة

سهولة الاستخدام: يحتوي DALL-E على واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على الدردشة؛ بينما يتطلب Midjourney خبرة في برنامج Discord وخبرة سريعة

أسلوب الصورة: يُنتج Midjourney صورًا فنية عالية الجودة؛ بينما يتفوق DALL-E في الصور المرئية المنظمة والنابضة بالحياة

التخصيص: يوفر Midjourney تحكماً أعمق في التفاصيل الفنية؛ بينما يتيح DALL-E إمكانية إجراء تعديلات وتوسعات سريعة سهولة الاستخدام: يحتوي DALL-E على واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على الدردشة؛ بينما يتطلب Midjourney خبرة في برنامج Discord وخبرة سريعة

أسلوب الصورة: يُنتج Midjourney صورًا فنية عالية الجودة؛ بينما يتفوق DALL-E في الصور المرئية المنظمة والنابضة بالحياة

التخصيص: يوفر Midjourney تحكماً أعمق في التفاصيل الفنية؛ بينما يتيح DALL-E إمكانية إجراء تعديلات وتوسعات سريعة يساعدك ClickUp على تنظيم المشاريع الإبداعية والتعاون فيها وتبسيطها من خلال: ClickUp Brain لإدارة المهام وتوليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي ClickUp Whiteboards للعصف الذهني في الوقت الحقيقي وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي والتخطيط المرئي ClickUp لفرق التصميم لتتبع الملاحظات والمواعيد النهائية وسير العمل الإبداعي فن الذكاء الاصطناعي هو مجرد البداية.لإدارة المهام وتوليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعيللعصف الذهني في الوقت الحقيقي وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي والتخطيط المرئيلتتبع الملاحظات والمواعيد النهائية وسير العمل الإبداعي

ClickUp Brain لإدارة المهام وتوليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Whiteboards للعصف الذهني في الوقت الحقيقي، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، والتخطيط البصري

ClickUp لفرق التصميم لتتبع الملاحظات والمواعيد النهائية وسير العمل الإبداعي ClickUp Brain لإدارة المهام وتوليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Whiteboards للعصف الذهني في الوقت الحقيقي، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، والتخطيط البصري

ClickUp لفرق التصميم لتتبع الملاحظات والمواعيد النهائية وسير العمل الإبداعي

ما هو DALL-E؟

DALL-E هي تقنية ذكاء اصطناعي توليدية (AI) تم تطويرها بواسطة OpenAI تتيح للمستخدمين إنشاء صور من مطالبات نصية. وهي تستخدم تقنيات متقدمة لتحويل النصوص إلى رسومات لتحويل الأوصاف النصية إلى تمثيلات مرئية.

الوصول إلى واجهة DALL-E عبر ChatGPT

يستخدم مولد الصور بالذكاء الاصطناعي نماذج التعلم العميق ونموذج اللغة الكبيرة (LLM) لفهم مطالبات اللغة الطبيعية وإنشاء الصور.

🧠 حقيقة ممتعة: جمع برنامج DALL-E بين الفنان السريالي سلفادور دالي وروبوت WALL-E من بيكسار لإنشاء اسم "DALL-E " ، مما يعكس قدرته على توليد صور تشبه الأحلام من مطالبات نصية بسيطة.

ميزات DALL-E

بدءًا من تحويل المطالبات النصية إلى صور مرئية مفصلة إلى تقديم مخرجات صور عالية الجودة، يتمتع DALL-E بميزات واسعة النطاق. تتيح لك المنصة إنشاء تصميمات مخصصة، وتحرير الصور الموجودة، وتجربة تركيبات مفاهيم فريدة، واستكشاف اتجاهات التصميم الجرافيكي.

دعنا نفهم ميزاته البارزة بالتفصيل. 💁

الميزة رقم 1: توليد صور عالية الجودة

لقد تحسن DALL-E بشكل كبير من حيث دقة الصورة. يمكن لأحدث إصدار، DALL-E 3، إنشاء صور بدقة 1024 × 1024 بكسل، وهي قفزة كبيرة عن الإصدار السابق. يؤدي ذلك إلى الحصول على صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات الاحترافية مثل المواد التسويقية أو أصول الألعاب أو الأعمال الفنية عالية الجودة.

اطلب من نموذج الذكاء الاصطناعي إنشاء صور وفقًا لمواصفاتك

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاختيار بين الجودة "القياسية" والجودة "عالية الدقة"، حيث تقدم الأخيرة تفاصيل أعلى بتكلفة أعلى قليلاً.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل DALL-E لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي

الميزة رقم 2: التحرير والتنقيح والتخصيص

تخصيص الصور التي تم إنشاؤها بالفعل بواسطة DALL-E

يتيح لك DALL-E تعديل الصور الموجودة.

تتيح لك هذه الميزة المعروفة باسم *Inpainting، تحميل صورة ثم تحديد التغييرات من خلال مطالبة نصية. على سبيل المثال، يمكنك تحميل صورة لغرفة وتطلب من الذكاء الاصطناعي إضافة مزهرية من الزهور إلى الطاولة. هذا يجعل تحرير الصور أسرع وأكثر سهولة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو ينشئ صورًا مخصصة للغاية. يمكنك تحديد سمات مثل اللون والنمط والملمس والإضاءة. هذا المستوى من التحكم يجعله مثاليًا لإنشاء صور تتطابق مع المواصفات الدقيقة للعلامات التجارية وتصميم الشخصيات والنماذج الأولية للمنتجات. كما أنه يدعم اتجاهات متعددة للصور، بما في ذلك الاتجاهات الأفقية والعمودية.

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو حجم السوق العالمي لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 17.7% من عام 2024 إلى عام 2030. وهذا يدل على التقدم السريع في التعلم العميق وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 3: الدمج المفاهيمي والتحكم الدقيق وتوسيع وظائف الصورة

DALL-E رائع في مزج مفاهيم وأنماط وسمات متعددة في صورة واحدة.

هل تريد روبوتًا يعزف على الساكسفون في الغابة، مرسومًا بأسلوب فان جوخ؟ يمكن لـ DALL-E التعامل مع ذلك. تسمح هذه المرونة للمبدعين بتجربة التراكيب المعقدة والأفكار الخيالية.

قم بتعديل الصورة الحالية بشكل أكبر من خلال المطالبات التفصيلية

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك خاصية Outpainting توسيع نطاق الصورة إلى ما وراء حدودها الأصلية. ينشئ الذكاء الاصطناعي بسلاسة محتوى جديدًا يتناسب مع الصورة المرئية الحالية، وهو أمر مثالي لإنشاء إصدارات أكبر من الصور أو توسيع المشاهد بشكل طبيعي.

⚙️ مكافأة: تعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي لتتفوق في استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

تسعير DALL-E

التسعير المخصص

🔍 هل كنت تعلم؟ في عام 2023، انتشرت صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لانفجار مزيف بالقرب من البنتاجون على نطاق واسع، مما تسبب لفترة وجيزة في حدوث ارتباك في سوق الأسهم قبل أن يتم فضحها.

ما هو ميدجورني؟

Midjourney هي خدمة ذكاء اصطناعي لتحويل النصوص إلى صور طورها مختبر أبحاث مستقل. يقوم بتوليد الصور من الأوصاف النصية، مما يتيح لك إنشاء أشكال فنية مختلفة، من الأنماط الواقعية إلى الأنماط التجريدية. يُعرف بإنتاج صور عالية الجودة وجيدة التنظيم والتفصيل.

عبر Midjourney

يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي لإنشاء الصور استنادًا إلى أمثلة نصية سريعة ويعتمد على نماذج لغوية كبيرة ونماذج انتشار.

لاستخدام Midjourney، تحتاج إلى حساب Discord. يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة الطلب وإنشاء الصور عن طريق كتابة الأمر "/ تخيل" مع وصف للصورة المطلوبة في قناة.

🧠 حقيقة ممتعة: نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي تتعلم من الفن الموجود، هناك نقاشات قانونية مستمرة حول ما إذا كانت الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون محمية بحقوق الطبع والنشر ومن يملكها حقًا - مطور الذكاء الاصطناعي أو المستخدم أو المبدع الذي ربما تم استعارة فكرته الأصلية منه أو لا أحد على الإطلاق.

ميزات ميدجورني

يتمتع Midjourney بإمكانيات قوية مصممة لإضفاء الحيوية على الرؤى الإبداعية بدقة وسهولة. لنلقِ نظرة على بعض الميزات البارزة. 👇

الميزة رقم 1: واجهة سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص

يعمل بشكل أساسي من خلال Discord، ويمكن للمستخدمين التفاعل بسهولة مع الذكاء الاصطناعي عن طريق كتابة أوامر بسيطة في الدردشة. لا يتطلب هذا النهج المباشر أي خبرة تقنية أو مهارات ترميز، مما يسهل على أي شخص البدء في إنشاء فن الذكاء الاصطناعي.

واجهة ميدجورني في ديسكورد

يمكن للمستخدمين مشاركة إبداعاتهم وطرح الأسئلة والتعاون مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Midjourney خيارات تخصيص واسعة النطاق مع أوامر ومعلمات مختلفة. يمكنك ضبط كل جانب من جوانب التصميم الخاص بك عن طريق ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع والأسلوب لأنماط فنية محددة.

⚙️ مكافأة: تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى لترى كيف يُحدث تحولاً في إنشاء المحتوى من خلال أتمتة المهام وإنشاء محتوى مخصص وتحسين المشاركة.

للمستخدمين الذين يتطلعون إلى دفع إبداعهم إلى أبعد من ذلك، يوفر Midjourney أدوات تكوين قوية. وهذا يشمل:

تقنيات الطبقات لإنشاء صور ذات عمق وتعقيد وإضافة إحساس بالتسلسل الهرمي البصري

تعديلات المنظور لضبط منظور الصور للحصول على تركيبات ديناميكية وجذابة

التفكير المكاني لإنشاء صور متماسكة منطقيًا مع مواضع وأحجام نسبية للأجسام المختلفة

تخصيص الصورة التي تم إنشاؤها بسهولة

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2018، بيعت لوحة لوحة إدموند دي بيلامي، وهي لوحة مولدة بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها باستخدام نموذج تعلم آلي يسمى GANs (شبكات الخصومة التوليدية)، في دار كريستي للمزادات بمبلغ مذهل قدره 432,500 دولار - وهو ما يتجاوز بكثير سعرها المقدر بـ 7000 دولار إلى 10,000 دولار.

الميزة رقم 3: ميزات التعاون وإمكانيات التوليد عبر الوسائط

يعزز خادم Discord الخاص بـ Midjourney مجتمعًا مزدهرًا يعزز العملية الإبداعية. من خلال مساحات العمل المشتركة، يمكن للمستخدمين التعاون في المشاريع في الوقت الحقيقي، وتبادل الملاحظات، وحتى دمج أدوات إدارة المشاريع مثل Trello و Asana لتبسيط سير العمل.

راسل روبوت Midjourney مباشرةً في Discord

بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر إمكانات متعددة الوسائط لتجميع عناصر من أوضاع مختلفة مثل النصوص والصور والرسومات. ويشمل ذلك:

المطالبات الفنية لل ذكاء الاصطناعي القائمة على الصور

المطالبات القائمة على الرسم

الطرائق المختلطة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسي Midjourney لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

تسعير ميدجورني

أساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

معيار: 30$/شهرًا لكل مستخدم

محترف 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ميجا 120$/شهرًا لكل مستخدم

🧠 حقيقة ممتعة: أنشأ نموذج للذكاء الاصطناعي مجموعة أزياء رقمية بالكامل تسمى "DeepWear"، حيث يولد تصميمات ملابس فريدة يمكن طباعتها ثلاثية الأبعاد أو ارتداؤها في الأماكن الافتراضية مثل الميتافيرس.

DALL-E مقابل Midjourney: مقارنة الميزات

الآن بعد أن استكشفنا DALL-E وMidjourney كل على حدة، حان الوقت لنرى كيف يقارن كل منهما جنبًا إلى جنب.

سنقارن هنا الاختلافات الرئيسية بين الأداتين لمساعدتك في تحديد أيهما يناسب رؤيتك الفنية. ⚒️

نظرة دال-إي ميدجورني سهولة الاستخدام سهل الاستخدام للمبتدئين بواجهة بسيطة منحنى تعليمي أكثر حدة بسبب واجهته المستندة إلى Discord جودة الصورة ينتج صورًا واقعية بتفاصيل دقيقة وألوان زاهية يقدم صورًا فنية ومنمقة ذات نسيج متميز وإبداع جريء نمط الصورة متعدد الاستخدامات، يستوعب جميع الأنماط الفنية يدعم جميع الأنماط الفنية ويتفوق في إنشاء فن فريد من نوعه حجم الصورة مربع وطويل وعريض أبعاد قابلة للتخصيص بالكامل حقوق الطبع والنشر لصور الذكاء الاصطناعي ملكية كاملة لجميع الصور التي قمت بإنشائها الملكية الكاملة للصور التي تم إنشاؤها خيارات التخصيص خيارات تخصيص محدودة المزيد من خيارات التخصيص مع التحكم في معلمات الإدخال الواجهة واجهة بسيطة قائمة على الويب يعمل بالكامل داخل Discord التطوير التكراري تمكين الإنشاء التكراري مع تنقيح مدخلات الصورة يوفر أشكالاً مختلفة بناءً على المطالبات الأولية

الميزة رقم 1: الملكية والإشراف على المحتوى

عند الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، من الضروري فهم من يملك المنتج النهائي وكيفية تعامل المنصة مع المحتوى غير المناسب. دعنا نستكشف كيف تتعامل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه مع الملكية والاعتدال.

دال-إي

يتفوق DALL-E في الملكية والإشراف على المحتوى نظرًا لسياساته المتعمقة والتعويضات. وضعتOpenAI شروط استخدام مفصلة وسياسات خصوصية وإرشادات للخدمات ومعالجة البيانات والمكونات الإضافية.

ميدجورني

تتبع Midjourney سياسة صارمة للإشراف على المحتوى وتوفر ميزات خصوصية الصور. ومع ذلك، تكون الصور التي تم إنشاؤها على المنصة مرئية للمشتركين الآخرين بشكل افتراضي ما لم يقم المستخدمون بالترقية إلى خطط ذات مستوى أعلى للحصول على ميزة وضع التخفي.

🏆 الفائز: DALL-E لسياسات الخصوصية الصارمة والتعويضات.

الميزة رقم 2: جودة الصورة

يمكن لجودة الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أن تنجح مشاريعك الإبداعية أو تفشلها. دعنا نرى كيف تقدم هذه الأدوات من حيث التفاصيل والوضوح والأسلوب.

دال-إي

يولد صورًا آسرة ونابضة بالحياة بتفاصيل دقيقة بجودة قياسية تبلغ 1024 × 1024 بكسل. كما أن DALL-E قادر أيضًا على توليد صور واقعية ومفصلة تؤكد على الواقعية. ومع ذلك، على الرغم من أن صوره غنية بالتفاصيل، إلا أنها يمكن أن تبدو أكثر تنميقاً ورسوماً متحركة.

ميدجورني

غالبًا ما تنتج هذه الأداة صورًا بجودة عالية وواقعية ووضوح، وتلتقط الفروق الدقيقة بدقة كبيرة. تتفوق الأداة في الواقعية الفوتوغرافية وتقدم صورًا احترافية مع صور مزخرفة. تبلغ دقة الصورة القصوى لـ Midjourney 1664 × 1664 بكسل، ويمكنك ترقيتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

🏆 الفائز: ميدجورني *لدرجة أعلى من الواقعية والدقة.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2022، فاز عمل فني من إنشاء الذكاء الاصطناعي بعنوان مسرحية أوبرا مكانية بالمركز الأول في فئة الفن الرقمي في معرض ولاية كولورادو، مما أثار جدلاً حول ما إذا كان ينبغي أن تتنافس القطع الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الفن الذي أنشأه الإنسان.

الميزة رقم 3: سهولة الاستخدام

يمكن أن تؤثر سهولة استخدام الأداة بشكل كبير على سير عملك. دعنا نلقي نظرة على كيفية تلبية كل منصة لتفضيلات تجربة المستخدم المختلفة.

دال-إي

يتميز DALL-E بواجهة مبسطة مع ChatGPT، مما يجعله محادثة وسهل الاستخدام عبر منصات متعددة. يُمكنك التفاعل مع النظام بلغة الشخص العادي، وسيُنشئ ChatGPT مطالبات مُخصَّصة أو يُوفِّر قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي لـ DALL-E 3، مما يُعزز إنشاء الصور بسهولة.

ميدجورني

من ناحية أخرى، يتطلب Midjourney أن يكون لديك فهم جيد لتقنيات المطالبة لتحقيق النتائج المرجوة. على الرغم من أنه يوفر واجهة ويب تبسط عملية توليد الصور، إلا أنه لا يزال يتعين عليك معرفة كيفية المطالبة واستخدام Discord بشكل صحيح.

🏆 الفائز: DALL-E لواجهته البسيطة القائمة داخل ChatGPT.

DALL-E مقابل Midjourney على Reddit

لجأنا إلى موقع Reddit لاستكشاف المناظرة بين DALL-E وMidjourney، وغصنا في خيوط مختلفة مليئة بتجارب المستخدمين ورؤاهم.

يفضل بعض المستخدمين DALL-E لواجهته سهلة الاستخدام.

أوجه القصور في DALL-E3 تستحق العناء أكثر من صداع Midjourney وتكامله الحصري لـ Discord. لا توجد حتى واجهة برمجة تطبيقات للعمل معها، إنها مشكلة كبيرة. أي تطبيق أرغب في إنشائه سيتطلب مني إنشاء "روبوت ذاتي" لخرق قواعد ديسكورد، وهو أمر مستبعد، ولكنه قد يؤدي إلى الحظر. حسناً، فليكن DALL-E.

أوجه القصور في DALL-E3 تستحق العناء أكثر من صداع Midjourney وتكامله الحصري لـ Discord. لا توجد حتى واجهة برمجة تطبيقات للعمل معها، إنها مشكلة كبيرة. أي تطبيق أرغب في إنشائه سيتطلب مني إنشاء "روبوت ذاتي" لخرق قواعد ديسكورد، وهو أمر مستبعد، ولكنه قد يؤدي إلى الحظر. حسناً، فليكن DALL-E.

يعتقد بعض مستخدمي Reddit أن DALL-E لديه مشاكل رقابة أقل من Midjourney:

تبدو Midjourney بالتأكيد أقل رقابة في الوقت الحالي، لكن قبل 6 رأيت أشخاصًا يشتكون من الكثير من مشاكل الرقابة (حتى عبارة Treasure Chest كانت تسبب مشاكل بسبب كون كلمة Chest كلمة مزعجة).

تبدو Midjourney بالتأكيد أقل رقابة في الوقت الحالي، لكن قبل 6 رأيت أشخاصًا يشتكون من الكثير من مشاكل الرقابة (حتى عبارة Treasure Chest كانت تسبب مشاكل بسبب كون كلمة Chest كلمة مزعجة).

ومع ذلك، من ناحية أخرى، يعارض بعض مستخدمي Reddit هذا الأمر:

حاولت أن تطلب من DALL-E إنشاء صورة لأشخاص يعانون من زيادة الوزن ورفضت. كأن لا يأخذ حتى هؤلاء الأشخاص في هذه الصورة ويجعلهم زائدي الوزن، بل يولد مجموعة جديدة من الأفراد زائدي الوزن. في الواقع الأمر أكثر إهانة أنه يعتبر إنشاء صورة لأشخاص زائدي الوزن مهينًا في المقام الأول ثم الصورة المحتملة.

حاولت أن تطلب من DALL-E إنشاء صورة لأشخاص يعانون من زيادة الوزن ورفضت. كأن لا يأخذ حتى هؤلاء الأشخاص في هذه الصورة ويجعلهم زائدي الوزن، بل يولد مجموعة جديدة من الأفراد زائدي الوزن. في الواقع الأمر أكثر إهانة أنه يعتبر إنشاء صورة لأشخاص زائدي الوزن مهينًا في المقام الأول ثم الصورة المحتملة.

يعتقد العديد من المستخدمين أيضًا أن كلتا الأداتين تتمتعان بقدرات مختلفة.

يحتوي DALL-E 3 على ارتباط مع ChatGPT، مما يعني أنه يمكنك مطالبته بطريقة محادثة، كما لو كنت تتحدث إلى إنسان. لا يحتوي Midjourney على نموذج لغوي كبير مرفق به، لذا عليك استخدام تركيب لغوي بسيط جدًا وأن تكون واضحًا جدًا عند مطالبته. ولكن من ناحية أخرى، لديه الكثير من الإمكانيات المحددة جدًا التي توفرها المعلمات التي يمكنك إضافتها إلى المطالبات، بما في ذلك أحدث وظائف مرجع الأحرف والنمط

يحتوي DALL-E 3 على ارتباط مع ChatGPT، مما يعني أنه يمكنك مطالبته بطريقة محادثة، كما لو كنت تتحدث إلى إنسان. لا يحتوي Midjourney على نموذج لغوي كبير مرفق به، لذا عليك استخدام تركيب لغوي بسيط جدًا وأن تكون واضحًا جدًا عند مطالبته. ولكن من ناحية أخرى، لديه الكثير من الإمكانيات المحددة جدًا التي توفرها المعلمات التي يمكنك إضافتها إلى المطالبات، بما في ذلك أحدث وظائف مرجع الأحرف والنمط

🔍 هل تعلم؟ قام فريق من الباحثين بتدريب ذكاء اصطناعي على تحليل 346 لوحة لريمبرانت ثم توليد عمل فني جديد تمامًا بأسلوب الفنان الهولندي. وكانت النتيجة النهائية، ريمبرانت التالي، لوحة مطبوعة ثلاثية الأبعاد تحاكي ضربات فرشاة رامبرانت.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ DALL-E مقابل Midjourney

الصور التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي رائعة، ولكن ماذا عن الصورة الكبيرة؟ في حين أن أدوات مثل DALL-E وMidjourney تتفوق في إنشاء صور مذهلة، إلا أنها لا تفي بالغرض عند دمج هذه الصور في سير عمل مبسط.

حسنًا، ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يدعمك. 🤩

يساعدك على التخطيط والتعاون وتنفيذ أفكارك بكل سهولة. سواء كنت تدير أصول التصميم، أو تتبع الملاحظات، أو حتى توليد صور الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp يحتفظ بكل شيء في مكان واحد.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي قد تكون مثالية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي أو غيره. 🎨

أفضل مولد فني للذكاء الاصطناعي رقم 1: ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخصات مهام منظمة مع عناصر عمل واضحة

هل شعرت يومًا بأنك تقضي نصف يومك في ملاحقة التحديثات أو البحث عن الملفات أو محاولة تجميع الملاحظات المبعثرة؟ هنا يأتي دور ClickUp Brain، حيث يعمل كمدير مشروع افتراضي ومركز معرفي ومُحسِّن لسير العمل.

تعمل أداة الذكاء الاصطناعي للمصممين على ربط المهام والمستندات والمحادثات لإتاحة الوصول إلى المعلومات على الفور، حتى تقضي وقتًا أطول في الإبداع.

مثال: لنفترض أنك تصمم مشروعًا فنيًا من إنشاء الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى موافقات من العديد من أصحاب المصلحة. بدلاً من إرسال عدد لا نهائي من المتابعات، اطلب من Brain إنشاء ملخص مهام مع عناصر الإجراءات وتحديد أولويات المهام تلقائيًا بناءً على المواعيد النهائية.

كما أنه يسحب أيضًا المستندات والملاحظات ذات الصلة من ClickUp Docs لسهولة الرجوع إليها ومسودات متابعة البريد الإلكتروني باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي.

🔍 هل تعلم؟ يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي استعادة الصور القديمة التالفة عن طريق إزالة الخدوش وتحسين التفاصيل. كما يمكنها أيضًا تلوين الصور بالأبيض والأسود بدقة استنادًا إلى مراجع تاريخية.

أفضل مولد فني للذكاء الاصطناعي في ميدجني #2: ClickUp Whiteboards

يجب أن يكون العصف الذهني والتخطيط وتنفيذ الأفكار بسلاسة، وليس مبعثرًا عبر أدوات متعددة.

توفر ألواح الكتابة ClickUp Whiteboards مساحة رقمية تفاعلية للفرق لتصور الأفكار ومناقشتها والتصرف بناءً عليها في الوقت الفعلي. وعلى عكس أدوات السبورات البيضاء التقليدية، تتصل السبورات البيضاء مباشرةً بالمهام والمستندات وسير العمل، مما يضمن تحويل الأفكار الرائعة إلى أفعال.

ما يميز Whiteboards هو توليد الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء صور مرئية على الفور بناءً على مطالبات نصية أثناء العمل على حملة تسويقية أو تصميم منتج أو استراتيجية إبداعية - كل ذلك داخل السبورة البيضاء.

إنشاء الصور باستخدام ClickUp Brain داخل ClickUp Whiteboards

📌مثال على المطالبة: قم بإنشاء أفق مدينة مستقبلية عند غروب الشمس مع أضواء النيون والسيارات الطائرة بأسلوب السايبربانك.

يعمل ClickUp Brain على إنشاء صورة على الفور، مما يساعد الفريق على تصور مفهومهم دون كسر التدفق الإبداعي. بمجرد الانتهاء، يمكنهم وضع علامة على أعضاء الفريق المعنيين وإرفاق المهام وتتبع تقدم المشروع.

أضف ملاحظات لاصقة مع الصور التي تم إنشاؤها بواسطة ClickUp Brain في السبورات البيضاء

⚙️ مكافأة: هل بدأت للتو في استخدام سبورة ClickUp Whiteboards؟ استخدم قالب ClickUp New Whiteboard Template لبدء التخطيط المرئي للمشروع.

ClickUp One Up #3: إدارة مشروع التصميم

تزدهر فرق التصميم على الإبداع - لكن إدارة المشاريع والملاحظات والمواعيد النهائية؟ هنا يمكن أن تصبح الأمور فوضوية.

التعاون مع فريقك باستخدام ClickUp لفرق التصميم

ClickUp لفرق التصميم هو برنامج تعاون في التصميم يختصر الفوضى، ويمنح المصممين مكانًا واحدًا للتعاون وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على تدفق العمل بسلاسة - لا مزيد من الملاحظات المبعثرة أو طلبات التصميم في غير محلها.

يمكن لفريقك التركيز على أفضل ما يفعلونه: الإبداع. والأفضل من ذلك، يمكنك إقران ذلك مع ClickUp لفرق التسويق لتصميم حملات تسويقية فعالة.

يجعل ClickUp من السهل معرفة من يعمل على ماذا، حتى لا تُحمِّل مصممًا واحدًا فوق طاقته بينما يكون لدى مصمم آخر وقت فراغ. بالإضافة إلى ذلك، مع الأدوات المدمجة مثل السبورات البيضاء والمستندات ومحادثة ClickUp، يمكنك رسم الأفكار وجمع الإلهام وتنقيح التصميمات - كل ذلك في الوقت الفعلي.

لنفترض أنك تصمم موقعًا إلكترونيًا جديدًا. يمكنك إنشاء مهام ClickUp Tasks لتقسيم المشروع إلى خطوات يمكن التحكم فيها، وتعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز بسهولة. هل تحتاج إلى مدخلات من أصحاب المصلحة؟ *أضف نماذج بالحجم الطبيعي إلى السبورة البيضاء، واجمع الملاحظات في مكان واحد، وحافظ على استمرار المراجعات أثناء تعاونك داخليًا مع الدردشة.

📮 ClickUp Insight: يبدو اعتماد الذكاء الاصطناعي مختلفًا من شخص لآخر. فبينما يستخدمه 28% منهم بانتظام لتبسيط سير العمل، يشعر 27% منهم أنهم بحاجة إلى مزيد من التدريب للاستفادة الكاملة من إمكاناته. 23% آخرون ليسوا متأكدين من أين يبدأون، بينما تعيق المخاوف بشأن الخصوصية والثقة 11% من المستخدمين. يساعد ClickUp فرق التصميم على دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة. سواء كنت تعمل على تحسين العمليات الإبداعية، أو توليد الأفكار بشكل أسرع، أو التعاون بشكل أكثر فعالية، فإن أدوات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر الدعم والأتمتة والأمان اللازمين لتعزيز الإبداع دون تخمين.

الطريق إلى نجاح الصورة المثالية-انقر فوق

يعود الاختيار بين Midjourney و DALL-E إلى ما يناسب احتياجاتك الإبداعية. تقدم كلتا الأداتين ميزات فريدة لمساعدتك في توليد كل شيء بدءًا من المرئيات البسيطة إلى التراكيب الفنية.

ولكن لماذا تتوقف عند توليد الصور؟ ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يساعدك على إدارة أفكار التصميم والمشاريع دون عناء. فهو يتيح لك تتبع المهام والمواعيد النهائية والعمليات الإبداعية في مكان واحد.

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، ClickUp Brain، على توليد الصور وتنظيم الأفكار والعصف الذهني نيابةً عنك وتخزين المراجع. وفي الوقت نفسه، تعزز اللوحات البيضاء التعاون وتجعل التخطيط المرئي أكثر سهولة وفعالية.

احصل على إبداعك الإبداعي واشترك في ClickUp مجانًا اليوم! 🧑‍🎨