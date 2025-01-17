ون درايف مقابل جوجل درايف: ما الأداة التي تعزز الإنتاجية؟

_هل تتذكر الأيام التي كانت صور العطلات تنطوي على كاميرا ثقيلة أو رحلة إلى استوديو التصوير؟

أما اليوم، فقد تخلصت الهواتف الذكية في الغالب من الكاميرات المادية، والآن، أصبح التقاط الصور نصف القصة فقط، فهي تحتاج إلى منزل رقمي. أدخل السحابة: Google Drive أو OneDrive.

تنطبق القاعدة نفسها على الشركات. من العقود إلى ملفات المشاريع، تحتاج الشركات إلى مساحات آمنة لتحميل مستنداتها وحمايتها.

لسوء الحظ، يمثل التخزين دائمًا تحديًا. وعلى الرغم من كونها "على السحابة"، إلا أن السماء ليست هي الحد الأقصى في الواقع. هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه بالتفكير: _ما هو الاختيار الأفضل لجميع مستنداتك وملفاتك؟ أي من الأدوات الشائعة تمنحك أكبر قدر من الضجة لبايتك؟

يتعمق هذا الدليل في المناظرة بين Google Drive وOneDrive، ويوفر كل المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ أفضل خيار لاحتياجاتك.

⏰ ملخص 60 ثانية

ميزات OneDrive : استكشف ميزات مثل الملفات عند الطلب، ونقل المجلدات المعروف، والتخزين السحابي المنظم

: استكشف ميزات مثل الملفات عند الطلب، ونقل المجلدات المعروف، والتخزين السحابي المنظم ميزات Google Drive : تحسين الإنتاجية من خلال التعاون في الوقت الحقيقي، وفلاتر البحث المتقدمة، والوصول دون اتصال بالإنترنت

: تحسين الإنتاجية من خلال التعاون في الوقت الحقيقي، وفلاتر البحث المتقدمة، والوصول دون اتصال بالإنترنت OneDrive مقابل Google Drive : كلاهما يقدم ميزات رائعة ولكن تكامل سير العمل محدود

: كلاهما يقدم ميزات رائعة ولكن تكامل سير العمل محدود التكاملات : تكاملان: العمل بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة في نظام أساسي واحد

: تكاملان: العمل بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة في نظام أساسي واحد البحث المتصل ClickUp Connected Search: ابحث عن الملفات عبر Google Drive وOneDrive والمزيد دون عناء

ClickUp Connected Search: ابحث عن الملفات عبر Google Drive وOneDrive والمزيد دون عناء أتمتة ClickUp Automation: وفر الوقت مع مشغلات المهام وإجراءات سير العمل

ClickUp Automation: وفر الوقت مع مشغلات المهام وإجراءات سير العمل مستندات ClickUp Docs وClickUp Brain: مركزية المعرفة وتبسيط إنشاء المحتوى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

ما هو OneDrive؟

OneDrive هي خدمة تخزين سحابية من Microsoft تتكامل بسلاسة مع Windows 11. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك، فإنه يصبح مكان الحفظ الافتراضي للمستندات.

ويبدأ المستخدمون بمساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت في Dropbox، وهو ما يكفي لإثارة اهتمامك قبل أن تدفعك Microsoft Office نحو خيارات الترقية المغرية.

يوفر OneDrive مساحة تخزين للملفات والصور والمستندات عبر أجهزة متعددة. ويكمن سحره في المزامنة التلقائية - احفظ شيئًا ما على حاسوبك المحمول، وها هو جاهز للوصول إليه على هاتفك أو جهازك اللوحي.

🌟 🌟 حقيقة ممتعة: يتيح لك OneDrive متابعة العمل من حيث توقفت، سواء كنت على مكتبك أو على الأريكة أو تعمل خلسةً أثناء مباراة كرة القدم لطفلك.

وفقًا للمراجعات، يبدو أن معظم مستخدمي OneDrive يستمتعون بتكامله السلس مع Microsoft 365. إليك بعض المراجعات من G2 :

يتميز Microsoft OneDrive للأعمال بتكامله السلس مع Microsoft 365، مما يجعل التعاون في الملفات أمرًا سهلاً عبر Word وExcel وتطبيقات Office الأخرى.

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ميزات OneDrive

يحتوي OneDrive على بعض الميزات الرائعة التي يستمتع بها ملايين المستخدمين. لنستعرضها بالتفصيل:

الميزة رقم 1: الملفات عند الطلب

أليس من الرائع عرض الملفات مباشرةً من مستكشف الملفات دون تنزيلها؟

حسناً، لحسن حظك، تتيح لك ميزة "الملفات عند الطلب" في OneDrive الوصول إلى جميع ملفاتك في متناول يدك دون الحاجة إلى تحميلها من القرص الصلب.

هل تحتاج إلى الوصول دون اتصال بالإنترنت؟ فقط انقر بزر الماوس الأيمن واختر "الاحتفاظ بها دائمًا على هذا الجهاز" هل تفضل توفير مساحة؟ اختر "توفير مساحة"

via مايكروسوفت إنها عملية موازنة التخزين النهائية.

📌مثال: أنت تعمل على مشروع بمجموعة بيانات ضخمة مخزنة في OneDrive. أثناء السفر، تحتاج إلى ملف واحد فقط من المجلد بأكمله. لا مشكلة! تتيح لك الملفات عند الطلب تنزيل هذا الملف المحدد دون إحضار مجموعة البيانات بأكملها إلى جهازك.

الميزة رقم 2: المرفقات الحديثة

إذا كنت قد اضطررت من قبل إلى تصفح عدد لا نهائي من المرفقات في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني للعثور على ما تبحث عنه، فهذه الميزة تناسبك.

يتكامل OneDrive مع Microsoft Outlook، مما يسمح لك بمشاركة الملفات كروابط بدلاً من المرفقات التي لا نهاية لها.

يمكنك تعيين الأذونات مباشرةً في Outlook، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة - حرفياً.

via مايكروسوفت

الميزة رقم 3: استعادة الملفات

كلنا نرتكب الأخطاء، ولكن OneDrive يدعمك. باستخدام ميزة استعادة الملفات، يمكنك الرجوع إلى أي نقطة في آخر 30 يومًا.

حتى أن OneDrive يمنحك مخططًا بيانيًا لتتبع النشاط حتى تتمكن من تحديد اللحظة التي تريد التراجع فيها بالضبط. فكر في الأمر على أنه آلة الزمن الرقمية الخاصة بك.

via مايكروسوفت

الميزة رقم 4: سلة المحذوفات

غالباً ما تعني مساحة التخزين المحدودة حذف الملفات. لكن في بعض الأحيان، ينتهي بك الأمر بالحاجة إليها لاحقًا.

إذاً، ماذا يحدث عندما تحذف ملفاً عن طريق الخطأ أو تفسده؟

يتم تعليق الملفات المحذوفة في سلة المحذوفات في OneDrive لمدة تصل إلى 93 يومًا قبل أن يتم مسحها نهائيًا. إنها شبكة أمان للحظات "الأخطاء" عندما لا تقصد الضغط على زر الحذف.

via مايكروسوفت

الميزة رقم 5: نقل المجلدات المعروفة

هل تريد نسخ مجلد سطح المكتب والمستندات احتياطيًا دون تحريك إصبعك؟

تعمل ميزة "نقل المجلد المعروف" على مزامنة المجلدات شائعة الاستخدام مباشرة إلى OneDrive.

وأفضل ما في الأمر أنه متاح لمستخدمي ويندوز وماك على حد سواء، مما يجعل عملية الترحيل سهلة للغاية.

📌 📌مثال: تعطل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك بشكل غير متوقع، ولكن بفضل ميزة "نقل المجلدات المعروفة"، فإن ملفات سطح المكتب الخاصة بك قد تم نسخها احتياطيًا بالفعل في OneDrive. ما عليك سوى تنزيلها على جهازك الجديد والتقاطها من حيث توقفت.

تسعير OneDrive

Microsoft 365 Family : 9.99 دولار شهرياً

: 9.99 دولار شهرياً مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار شهريًا

: 6.99 دولار شهريًا مايكروسوفت 365 أساسي : 1.99 دولار شهريًا

: 1.99 دولار شهريًا OneDrive للأعمال (الخطة 1) : 5.00 دولار/مستخدم/شهرياً

: 5.00 دولار/مستخدم/شهرياً مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية : 6.00 دولار/مستخدم/شهرياً

: 6.00 دولار/مستخدم/شهرياً مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولار/مستخدم/شهرياً

ما هو Google Drive؟

يُعد Google Drive أحد أشهر حلول التخزين السحابي في السوق. وهو يأتي محملاً مسبقًا بأدوات Google الأخرى ويوفر مساحة تخزين سحابية مجانية، وقد كان عنصرًا أساسيًا للعديد من المستخدمين لتخزين بياناتهم وملفاتهم الشخصية.

ومع ذلك، فإن Google Drive يتخطى النطاق الشخصي ويوفر خيارات تخزين متنوعة للاستخدام التجاري. وتؤدي مزامنته مع G-Suite إلى جعله خيارًا شائعًا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستفيد من ميزات Google المجمعة.

🌟 🌟 حقيقة ممتعة: إليك وضع صلاحيات التخزين في Google Drive في منظورها الصحيح : يمكنك تخزين 1.02 مليون حرف في مستند، و10 ملايين خلية في ورقة، وما يصل إلى 100 ميغابايت في شريحة. هذه مساحة كبيرة للعمل - أو مقاطع فيديو لقطتك الرائعة!

_إنه مليء بالأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، من

التعاون في الوقت الفعلي

لاقتراحات الملفات الذكية

وفقًا للمراجعات الأخيرة، يحب مستخدمو Google Drive تعدد استخدامات الأداة وأمانها، بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على الملفات - مثل مقاطع الفيديو عالية الدقة - بجودتها الأصلية. خذ هذا مراجعة غارتنر على سبيل المثال

يعد Google Drive خيارًا آمنًا وآمنًا للاستخدام. يمكنك حفظ الملفات الكبيرة مثل مقاطع الفيديو والصور وملفات pdf وغيرها من الملفات على Google Drive Cloud Storage ويمكنك الوصول إليها من أي مكان.

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ميزات Google Drive

يتيح لك Google Drive إدارة الملفات والتعاون والوصول إلى الملفات من أي مكان. وفيما يلي ملخص لأفضل عروضه:

الميزة رقم 1: سهولة مشاركة الملفات

يعمل Google Drive على تبسيط مشاركة الملفات باستخدام أذونات قابلة للتخصيص. اختر ما إذا كان بإمكان الآخرين العرض أو التعليق أو التعديل، وحدد تواريخ انتهاء الصلاحية للوصول المشترك.

📌 📌مثال: تخيل أنك تشارك اقتراحًا مع عميلك. للحفاظ على أمان الأشياء، يمكنك تعيين الأذونات بحيث يمكنهم فقط عرض المستند - لا تعديلات غير مقصودة - والتأكد من انتهاء صلاحية الوصول بعد أسبوع.

عبر جوجل

الميزة رقم 2: التعاون في الوقت الفعلي

اعمل مع زملائك في الفريق على مستندات Google أو جداول البيانات أو العروض التقديمية في وقت واحد. اطّلع على التغييرات فور حدوثها، مما يقضي على متاعب إرسال الإصدارات المحدّثة ذهابًا وإيابًا.

وهذا يعني أنه يمكنك أنت وفريقك تحديث تقرير المبيعات لعرضك التقديمي العاجل دون إضاعة الوقت. يقوم أحد الأشخاص بضبط المخططات في جداول البيانات، ويقوم شخص آخر بتنقيح النص في المستندات، ويقوم شخص ثالث بصقل الشرائح.

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الميزة رقم 3: الوصول دون اتصال بالإنترنت

يتيح لك Google Drive تمكين وضع عدم الاتصال لتحرير الملفات دون اتصال بالإنترنت. بمجرد إعادة الاتصال، تتم مزامنة تغييراتك تلقائيًا.

📌 📌مثال: الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة مكلف للغاية. باستخدام Google Drive، يمكنك إعداد عرض تقديمي للعميل في السحاب. ومن خلال تمكين الوصول دون اتصال بالإنترنت، يمكنك تحرير العروض التقديمية من Google والهبوط بثقة، مع العلم أن عملك جاهز للمزامنة بمجرد إعادة الاتصال بشبكة Wi-Fi.

via جوجل

الميزة رقم 4: محفوظات الإصدار

عرض الإصدارات السابقة من الملف واستعادتها بسهولة، وحفظ ما يصل إلى 100 مراجعة أو 30 يومًا من التعديلات.

لذا، في المرة القادمة التي يحذف فيها شخص ما عن طريق الخطأ جزءًا مهمًا من جلسة العصف الذهني الخاصة بك، ما عليك سوى فتح سجل الإصدارات والعودة إلى الإصدار الذي يعود إلى ساعة مضت.

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الميزة رقم 5: التكامل مع Gmail وتحويل الملفات

يتكامل Drive بسلاسة مع Gmail، مما يسمح لك بإرفاق ملفات Drive برسائل البريد الإلكتروني أو حفظ مرفقات Gmail مباشرةً على Drive.

كما يمكنك أيضًا تحويل ملفات Word أو Excel أو PowerPoint إلى تنسيقات Google الأصلية (المستندات وجداول البيانات والشرائح) لتحريرها بسلاسة و التعاون الجماعي .

📌مثال 📌مثال: هل ترسل ملف فيديو كبير إلى عميل؟ بدلاً من المعاناة مع حدود حجم مرفقات البريد الإلكتروني، ما عليك سوى إرفاق رابط Google Drive. يمكن للعميل الوصول إليه على الفور، دون الحاجة إلى تنزيله.

تسعير Google Drive

مجانًا : 15 جيجابايت من السعة التخزينية

: 15 جيجابايت من السعة التخزينية أساسي : 1.99 دولار شهريًا، 100 جيجابايت من السعة التخزينية

: 1.99 دولار شهريًا، 100 جيجابايت من السعة التخزينية معيار : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا، 2 تيرابايت من السعة التخزينية لكل مستخدم

: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا، 2 تيرابايت من السعة التخزينية لكل مستخدم بزنس بلس: 18 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا؛ 5 تيرابايت من السعة التخزينية لكل مستخدم

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ون درايف مقابل جوجل درايف: مقارنة الميزات

يشبه الاختيار بين OneDrive و Google Drive الاختيار بين اثنين من الحلويات المفضلة لديك - هل تختار كعكة الجبن أم الآيس كريم؟

دعنا نقارن بين ميزاتهما بسرعة لمعرفة الأداة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

الميزة رقم 1: مشاركة الملفات والتعاون

⚡ OneDrive: تخيل أنك تعمل على تقرير، ويريد رئيسك أن يراه في أسرع وقت ممكن. من خلال تكامل OneDrive في Microsoft 365، يمكنك مشاركة رابط بسرعة مباشرةً من Word أو Excel، وتعيين الأذونات، وإرساله من خلال Outlook. إنه مثالي للمحترفين الذين يريدون كل شيء في نظام بيئي واحد.

✨ Google Drive: تخيّل الآن فريقك مجتمعين حول أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم - افتراضيًا بالطبع - يقومون بتعديل مستند مشترك في الوقت الفعلي. يقوم أحد أعضاء الفريق بتعديل الرسوم البيانية في جداول البيانات بينما يقوم زميل آخر بضبط النص في المستندات، وأنت تقوم بتلميع الشرائح. مع Google Drive، تظهر تغييرات الجميع على الفور، مما يجعله حلماً للمشاريع الجماعية.

🏆 الفائز: يحتل Google Drive الصدارة هنا، بفضل أدوات التعاون في الوقت الفعلي المثالية للعصف الذهني والعمل الجماعي.

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الميزة رقم 2: الوصول دون اتصال بالإنترنت

⚡ OneDrive: أنت على وشك الصعود إلى الطائرة وتتذكر فجأة ذلك العرض التقديمي المهم. لا تقلق - يتيح لك تطبيق OneDrive's Files On-Demand تنزيل الشرائح التي تحتاجها، مما يحافظ على حاسوبك المحمول خاليًا من الفوضى. بمجرد أن تكون غير متصل بالإنترنت، تظل هذه الملفات متاحة، ويمكنك وضع علامة عليها للاستخدام دون اتصال بالإنترنت في أي وقت.

✨ Google Drive: وفي الوقت نفسه، يعد وضع عدم الاتصال بالإنترنت في Google Drive منقذًا للمسافرين والمتنقلين بين المقاهي. هل تعمل على اقتراح أثناء احتساء قهوة بالحليب في منطقة خالية من شبكة Wi-Fi؟ لا مشكلة. ما عليك سوى تمكين الوصول دون اتصال بالإنترنت قبل الخروج، وستتم مزامنة تغييراتك كالسحر عندما تعود إلى الاتصال بالإنترنت.

🏆 الفائز: تعادل! كلتا الأداتين مفيدتان للغاية عندما تكون خارج الشبكة، مما يتيح لك العمل بدون ضغوط بغض النظر عن مكان وجودك.

الميزة #3: إدارة التخزين

⚡ OneDrive: فكّر في OneDrive على أنه أداة الكمال في مجموعتك. حيث يقوم خاصية "نقل المجلدات المعروفة" بالنسخ الاحتياطي لسطح المكتب والمستندات تلقائياً، لذا حتى إذا توقف الكمبيوتر المحمول الخاص بك عن العمل، فإن ملفاتك آمنة وسليمة في السحابة. إنه يشبه وجود مساعد شخصي يضمن لك تخزين كل شيء بدقة في المكان الذي ينتمي إليه.

✨ Google Drive: يعد Google Drive مثيرًا للإعجاب بنفس القدر، خاصةً لأولئك الذين يميلون إلى ترك الملفات تتراكم. بفضل ميزات البحث والفرز المتقدمة، يجعل Drive العثور على بياناتك وإدارتها أمرًا سهلاً بفضل ميزات البحث والفرز المتقدمة. هل تحتاج إلى تحديد موقع ملف الفيديو الضخم الذي يشغل مساحة ثمينة؟ يمكن ل Drive فرز الملفات حسب الحجم، مما يساعدك على التخلص من الفوضى بسرعة.

🏆 الفائز: جوجل درايف. في حين أن OneDrive رائع للنسخ الاحتياطية الاستباقية، فإن أدوات إدارة التخزين البديهية وقدرات البحث في Google Drive تجعل تنظيم واستعادة المساحة أمرًا في غاية السهولة. إنها ميزة رابحة لأي شخص يحتاج إلى تنظيم حياته الرقمية.

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الميزة رقم 4: الأمان

⚡ OneDrive: الأمان أمر مهم، خاصة عند التعامل مع أشياء حساسة مثل النماذج الضريبية أو عقود العمل. يشبه المخزن الشخصي لـ OneDrive خزنة رقمية - فهو يضيف طبقات إضافية من الحماية لملفاتك الأكثر أهمية. بالإضافة إلى أنها كلها مشفرة ومتوافقة مع لوائح البيانات الصارمة.

✨ Google Drive: لا يتهاون Google أيضًا، مع ميزات أمان ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يتعرف على الملفات الحساسة ويصنفها تلقائيًا للحماية. تضيف الأذونات القابلة للتخصيص وتواريخ انتهاء صلاحية الروابط لمسة إضافية من الأمان.

🏆 الفائز: يفوز OneDrive في هذه الجولة، وذلك بفضل الخزنة الشخصية، والتي تبدو وكأنها حارس شخصي لملفاتك.

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الميزة رقم 5: التكامل مع الأدوات الأخرى

⚡ OneDrive: إذا كنت تعيش في عالم Microsoft، فهذه الميزة لا تحتاج إلى تفكير. يعمل OneDrive بسلاسة مع Word وExcel وTeams، مما يعني أن كل ما تقوم به يتم تحديثه على الفور عبر جميع التطبيقات. هل تحتاج إلى مشاركة ملف في منتصف الاجتماع؟ الأمر سهل، ما عليك سوى سحبه من OneDrive.

✨ Google Drive: يُعدّ تكامل Google Drive مع Gmail والتقويم منقذاً للأشخاص متعددي المهام. يمكنك إرفاق ملفات Drive مباشرةً برسائل البريد الإلكتروني أو حفظ مرفقات Gmail بنقرة واحدة. هل تخطط لمشروع في تقويم Google؟ اربط ملفات Drive ذات الصلة لسهولة الوصول إليها.

🏆 الفائز: إنه تعادل! إذا كنت من فريق مايكروسوفت، فإن OneDrive يبدو وكأنه منزلك. أما إذا كنت من فريق Google Workspace، فإن Drive يدعمك.

## ون درايف مقابل جوجل درايف على رديت

عندما يغوص مستخدمو ريديت في النقاش حول OneDrive مقابل Google Drive، فإن المحادثة ليست مملة على الإطلاق.

كثيرًا ما يتم الإشادة ب OneDrive لتكامله السلس مع Microsoft 365. يحب المستخدمون كيفية عمله دون عناء مع Word وExcel وPowerPoint، مما يجعله خيارًا رائعًا للمحترفين المنغمسين بالفعل في نظام Microsoft البيئي.

مثل هذا أبرز أحد مستخدمي ريديتور :

يقوم OneDrive بمزامنة ملفاتك من الإصدار المحلي إلى السحابة، وعبر الأجهزة إذا أردت. إنه رائع لاستعادة الإصدارات السابقة من الملفات ويوفر خيارات استرداد قوية، خاصةً مع خطة MS 365.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي آلية المزامنة الخاصة به إلى مشاكل كبيرة. فقد أفاد بعض المستخدمين أن OneDrive يقوم بالكتابة فوق المستندات ذات الإصدارات القديمة بشكل عشوائي عند التبديل بين الأجهزة، مما يؤدي إلى فقدان البيانات وساعات من إعادة العمل.

إشارة هذه المراجعة -

لاحظت أن OneDrive يقوم بشكل عشوائي بالكتابة فوق المستندات ذات الإصدارات القديمة وحذف تاريخ الإصدارات. تسبب هذا الخطأ في صداع كبير لي ولفريقي. إنه كافٍ لجعلي أقوم بإلغاء التثبيت والعودة إلى النسخ الاحتياطية الفعلية.

من ناحية أخرى، حصل Google Drive على درجات عالية لأدواته التعاونية في الوقت الفعلي وتصميمه البديهي. ويقدّر العديد من مستخدمي Redditors تكامله السلس مع Gmail وGoogle Photos وDocs، مما يجعله متجرًا شاملاً للإنتاجية والاستخدام الشخصي.

يميل Google إلى جمع كل شيء في مكان واحد. فيمكنك استخدامه للبريد الإلكتروني (Gmail)، والصور ومقاطع الفيديو (الصور)، وكهاتف ثانٍ (الصوت)، ولجداول البيانات ومستندات الكلمات (المستندات)، وللتنظيم (التقويم)، بل يمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات الأساسية (Keep). مستخدم Reddit ومع ذلك، يشعر بعض المستخدمين أن نظام إدارة الملفات الخاص به يمكن أن يصبح فوضويًا بسبب اعتماده على مجلدات الجذر.

غالبًا ما يدخل Google Drive في "وضع الكفاءة" على نظام ويندوز، مما يعطل وظائفه. أضطر إلى إغلاقه بالقوة وإعادة تشغيله من إدارة المهام لجعله يعمل مرة أخرى. إنه أمر مثير للغضب. مستخدم Reddit تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ OneDrive و Google Drive

بينما يتصارع ون درايف وجوجل درايف على الهيمنة على التخزين السحابي, ClickUp يصبح حلاً للمشكلة

لماذا؟ ClickUp هو أكثر من مجرد تخزين الملفات، إنه يتعلق بالعثور على تلك الملفات وفهمها ومشاركتها واستخدامها لتسهيل عملك.

ميزة ClickUp One Up #1: البحث المتصل

الذكاء الاصطناعي المتصل لا يتعلق فقط بالعثور على الملفات؛ بل يتعلق بإطلاق العنان للذكاء اللامتناهي وتمكين الفرق من مضاعفة الإنتاجية 10 مرات من خلال أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية

هكذا يصف زيب إيفانز، مؤسس ClickUp، ما يلي بحث ClickUp المتصل الميزة.

دعونا نفك شفرة ذلك بقصة من مكتب هيزل وميا. مثل الكثيرين، تعمل "هازل" كمديرة مشروع ولديها ملفات مبعثرة عبر Google Drive وOneDrive وSlack وحتى سطح مكتبها المحلي.

إنها على موعد نهائي ضيق لتسليم مجموعة من الملفات ولكنها لا تتذكر أين حفظت تقرير تحليلات الشهر الماضي أو وثيقة استراتيجية التسويق الرئيسية. فابدأ الإحباط - وضريبة التبديل المخيفة من التبديل بين التطبيقات.

أما الآن، تستخدم ميا تطبيق ClickUp في العمل. فمع تطبيق Connected Search، لا تضيع ميا الوقت في البحث في منصات مختلفة.

فهي ببساطة تكتب كلمة رئيسية، فيقوم ClickUp بمسح كامل مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها - بما في ذلك Google Drive وOneDrive وSlack وحتى محرك الأقراص المحلي الخاص بها - للعثور على ما تحتاجه بالضبط.

والأفضل من ذلك، يوفر ClickUp ملخصات ذكية حتى تتمكن من التركيز على الأفكار الرئيسية دون قراءة مستندات كاملة.

ClickUp's ClickUp's One Up #2: المستندات والذكاء الاصطناعي

تستمر القصة. كانت صديقة ميا إيلا، وهي قائدة فريق قسم المنتجات، تفقد النوم بسبب رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة التي لا تنتهي والمستندات في غير محلها.

إنها منهكة (وهذا أمر مفهوم) من البحث في المجلدات للعثور على أحدث إجراءات التشغيل الموحدة أو مستند ملاحظات الفريق. هذا عندما تعرفها ميا على مستندات ClickUp .

باستخدام مستندات ClickUp Docs، تقوم إيلا بتركيز معرفة فريقها بسرعة. فهي تنشئ مستندات مذهلة بصريًا بتنسيق نصي غني وصور مضمنة وروابط للمهام ذات الصلة.

🍪 مكافأة: تتيح ميزة التحرير في الوقت الحقيقي لفريقها العمل على نفس المستند في نفس الوقت - لم تعد تنتظر "الإصدار \15\15\Final\FINAL\FINAL\Finally.docx"

عندما يحذف متدربها قسمًا مهمًا عن طريق الخطأ، تنقر إيلا بهدوء على "محفوظات الإصدار" وتستعيد المحتوى الأصلي وتنقذ الموقف.

وباستخدام ميزة التعليق، تترك للمتدرب ملاحظات بأدب كي يتوخى الحذر في المرة القادمة (وهو أمر أقل ترهيباً بكثير من رسالة بريد إلكتروني رسمية).

البدء

ClickUp-Docs

ثم، هناك سحر ClickUp Brain . عندما تحتاج إيلا إلى تلخيص تقرير المشروع المكون من 50 صفحة في الربع الأخير، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بتكثيفه في ملخص من فقرتين.

كما يقوم ClickUp Brain بصياغة مسودة نص لعرضها التقديمي القادم، مما يوفر عليها ساعات العمل.

جرب مجاناً

ClickUp Brain

إذا كانت لا تزال تستخدم منصات أخرى، فهذا ما كان سيبدو عليه سير عملها بدلاً من ذلك:

ميزة انقر فوق المستندات OneDrive Google Drive التحرير في الوقت الفعلي سهولة التعاون لجميع المستخدمين تقتصر على تطبيقات Office 365 فعّالة، ولكنها مرتبطة بـ Google Workspace تكامل المهام ربط المهام مباشرة بالمستندات التكامل الأساسي يتطلب أدوات طرف ثالث مساعدة الذكاء الاصطناعي تلخيص وإنشاء نص وأتمتة مهام سير العمل وظائف محدودة إنشاء نص محدود خيارات الأمان الأذونات الدقيقة وإعدادات الخصوصية لائق ولكن ليس قابلاً للتخصيص أذونات قياسية، لا توجد روابط لسير العمل

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ClickUp's One Up #3: إدارة المهام والأتمتة

انتقل يوم الأحد إلى يوم الاثنين، وأنت تحاول أن تتذكر الأشياء الـ 15 التي وعدت بمتابعتها يوم الجمعة.

إدارة المهام

ليست بسيطة - حتى تقابل إدارة مهام ClickUp و أتمتة النقر ، إدارة المهام ليست بسيطة.

ClickUp هو تطبيق الإنتاجية "الكل في واحد". فباستخدام ClickUp، يمكنك أن تجعل جميع مهامك مركزية، سواء كانت متكررة، أو تعتمد على عناصر عمل أخرى، أو مجرد مجموعة متنوعة بسيطة "إعادة إرسال بريد إلكتروني إلى العميل".

قم بتحويل كفاءة فريقك مع مساحات عمل ClickUp القابلة للتخصيص

يتم تخزين كل شيء في مساحة عمل واحدة سهلة الاستخدام، بحيث لا تتساءل أبدًا عمن يقوم بماذا - أو الأسوأ من ذلك إذا كانوا يقومون به.

هنا حيث يتألق ClickUp:

إنشاء مهام مخصصة : حدّد المهام والمهام الفرعية والتبعيات بكل سهولة

: حدّد المهام والمهام الفرعية والتبعيات بكل سهولة جداول زمنية متكررة :

أتمتة المهام المتكررة بحيث تظهر بالضبط عند الحاجة إليها

: أتمتة المهام المتكررة بحيث تظهر بالضبط عند الحاجة إليها تحديد الأولويات: رتب المهام حسب الحاجة الملحة، مما يضمن تركيز فريقك على ما هو أكثر أهمية

📌 مثال: تخيل أنك تطلق منتجًا. يمكنك إنشاء مهمة لكتابة البيان الصحفي، وتعيينها لكاتبك، وربطها بمهمة فرعية للتصميم. بمجرد أن يكمل الكاتب الجزء الخاص به، تنتقل الحالة إلى "جاهز للتصميم"، مما يخطر المصمم تلقائيًا للبدء في العمل. أنيق، أليس كذلك؟

💡 نصيحة احترافية: إحدى الطرق للتأكد من أن الأمور تسير على المسار الصحيح هي مراقبة ClickUp Dashboards . بدلاً من تحديث اللوحة البيضاء أو مشاركة جداول بيانات لا نهاية لها، ما عليك سوى إلقاء نظرة سريعة على لوحة المعلومات.

ومن النصائح الهائلة الأخرى التي يجب ألا تفوتك هي أتمتة ClickUp Automation.

إنشاء مشغلات وإجراءات مخصصة لتبسيط العمل باستخدام أتمتة ClickUp

إليك السبب: يمكنك أن تودع رسمياً ساعات العمل اليدوي التي تقضيها (وفريقك) في التعامل مع الإجراءات المتكررة:

تغييرات الحالة : عندما تنتقل مهمة ما إلى "مكتملة"، يتم إعلام الفريق تلقائيًا وأرشفة المهمة

: عندما تنتقل مهمة ما إلى "مكتملة"، يتم إعلام الفريق تلقائيًا وأرشفة المهمة تغييرات مالك المهمة : يؤدي تغيير مالك المهمة إلى تحديث حالتها إلى "قيد التنفيذ" ويضع علامة على المُعيَّن الجديد

: يؤدي تغيير مالك المهمة إلى تحديث حالتها إلى "قيد التنفيذ" ويضع علامة على المُعيَّن الجديد تنبيهات تاريخ الاستحقاق: مع اقتراب الموعد النهائي، يقوم ClickUp برفع المهمة إلى أعلى قائمة الجميع ويرسل تذكيرات لنفترض أنك تدير تقويم محتوى. عندما تتغير حالة منشور المدونة إلى "جاهز للمراجعة"، يقوم ClickUp بإخطار المحرر وتعيين المهمة له، بل ويحدد موعدًا نهائيًا جديدًا. لا رسائل بريد إلكتروني. لا ملاحظات لاصقة. فقط كفاءة تامة.

مثال جيد آخر يجمع بين قوة ClickUp Brain والأتمتة هو إدخال مطالبة مثل "إرسال بريد إلكتروني ترحيبي عند انضمام عضو جديد"، ويقوم ClickUp Brain بإعداد سير عمل الإجراء المشغّل نيابةً عنك. الأمر أشبه بوجود مساعد شخصي يفهم احتياجاتك أفضل منك.

ClickUp's ClickUp's One Up #4: التكامل مع Google Drive وOneDrive

ClickUp ليس هنا لجعلك تختار جانباً - إنه هنا لجعل كل شيء يعمل بشكل جيد معًا.

سواء كنت في فريق Google Drive أو فريق OneDrive (أو عالقًا في مكان ما بينهما)، يتيح لك ClickUp دمج كلتا الأداتين في مساحة العمل الخاصة به لتحقيق تعاون مذهل وإنتاجية لا مثيل لها.

تكامل Google Drive بدون عناء

مع ميزة ClickUp جوجل درايف التكامل، يمكنك إرفاق الملفات بالمهام، والوصول إلى المستندات دون مغادرة ClickUp، وحتى إنشاء مستندات أو جداول بيانات أو شرائح جديدة من Google مباشرةً من المنصة.

لماذا يغيّر قواعد اللعبة:

الإرفاق بسهولة: اسحب ملفات Drive وأفلتها في تعليقات أو أوصاف المهام في ثوانٍ

اسحب ملفات Drive وأفلتها في تعليقات أو أوصاف المهام في ثوانٍ التصفح من ClickUp: تصفح مجلدات Drive الشخصية أو المشتركة مباشرةً داخل واجهة ClickUp

تصفح مجلدات Drive الشخصية أو المشتركة مباشرةً داخل واجهة ClickUp المزامنة في الوقت الفعلي: أي تغييرات تجريها في Google Drive تنعكس على الفور في ClickUp

📌مثال: تخيل أنك تتعاون في مجموعة تسويقية. فبدلاً من التبديل بين ClickUp وGoogle Drive، ما عليك سوى فتح المجموعة من ClickUp، وإجراء التعديلات في العروض التقديمية من Google، وتصبح جاهزة للعمل.

تكامل OneDrive: السحابة تلتقي مع المؤسسة

يدعمك ClickUp من خلال تكامل OneDrive إذا كنت تفضل نظام مايكروسوفت البيئي.

يمكنك ربط ملفاتك على OneDrive بالمهام، ومعاينتها في ClickUp، والحفاظ على إمكانية الوصول إلى كل شيء دون التنقل بين الأنظمة الأساسية.

إليك لماذا ستحبها:

وصول مركزي: إرفاق الملفات مباشرةً بالمهام أو التعليقات من OneDrive

إرفاق الملفات مباشرةً بالمهام أو التعليقات من OneDrive الراحة عبر الأنظمة الأساسية: معاينة مستندات OneDrive أو ملفات PDF أو الصور دون مغادرة ClickUp

معاينة مستندات OneDrive أو ملفات PDF أو الصور دون مغادرة ClickUp إنشاء وإرفاق: إنشاء مستندات أوفيس جديدة (وورد، إكسل، باوربوينت) مباشرةً من مهام ClickUp

📌مثال: لنفترض أن فريقك المالي يحتاج إلى جدول بيانات للميزانية. افتح مهمة في ClickUp، وأنشئ ورقة Excel، وسيتم حفظها تلقائيًا في OneDrive وربطها بالمهمة. تحدث عن الكفاءة.

عندما تكون في حالة شك، استخدم ClickUp

كنت أبحث عن منصة لإدارة المشاريع، ووجدت الأفضل. على الفور، شعرتُ على الفور أن ClickUp يمكن أن يحل جميع مشاكلنا ويخلق حلولاً خارج الصندوق لتفيدنا بطرق لم أكن أتخيلها.

دايانا ميليفا، بونتيكا سوليوشنز

إليك الأمر:

أنت لا تحتاج فقط إلى أداة لتنظيم الملفات المبعثرة عبر محركات الأقراص.

أنت بحاجة إلى منصة لإدارة المشاريع تأخذ كل هذه المعلومات وتنسقها مع أهدافك وتحولها إلى تدفقات عمل بديهية للغاية بحيث تعمل من تلقاء نفسها.

هل أنت مستعد لتجربة السحر؟ إنشاء حساب مجاني على ClickUp لاستكشاف كيفية عمله مع أدواتك المفضلة مثل Google Drive وOneDrive!