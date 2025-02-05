10 خيارات بديلة لـ OneDrive للتخزين السحابي في 2025

هل تبحث عن تخزين سحابي آمن للتعاون أو لمشاركة الملفات المهمة أو للنسخ الاحتياطي لعملك؟

يحظى Microsoft OneDrive بشعبية كبيرة، حيث يوفر وصولاً سهلاً وتكاملاً سلساً مع Microsoft 365.

ومع ذلك، غالبًا ما يعبر مستخدمو OneDrive عن مخاوفهم بشأن حماية البيانات ونقص ميزات الأمان المتقدمة مثل تشفير المعرفة الصفرية. ويشكو الكثيرون من بطء سرعات المزامنة، ومحدودية مساحة التخزين المجانية وتكامل تطبيقات الطرف الثالث، وحتى أذونات مشاركة الملفات المعقدة.

إذا واجهت هذه التحديات، فقد حان الوقت لاستكشاف أفضل البدائل.

جرّب البديل رقم 1 لـ OneDrive

في هذا الدليل، سنتعمق في أفضل 10 بدائل لـ OneDrive لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل لاحتياجاتك.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل بدائل OneDrive:

النقر فوق : الأفضل للتعاون السلس والإدارة المركزية للملفات ✅✅

الأفضل للتعاون السلس والإدارة المركزية للملفات ✅✅ Nextcloud: الأفضل للتخزين السحابي الخاص المستضاف ذاتيًا ✅

الأفضل للتخزين السحابي الخاص المستضاف ذاتيًا ✅ دروب بوكس: الأفضل للتعاون الجماعي والتغذية الراجعة ✅

الأفضل للتعاون الجماعي والتغذية الراجعة ✅ جوجل درايف: الأفضل لتخزين المستندات ومشاركتها وتحريرها ✅

الأفضل لتخزين المستندات ومشاركتها وتحريرها ✅ ميجا: الأفضل لمشاركة الملفات المشفرة بخصوصية تامة ✅

الأفضل لمشاركة الملفات المشفرة بخصوصية تامة ✅ pCloud: الأفضل لتخزين الملفات الحساسة ومشاركتها✅

الأفضل لتخزين الملفات الحساسة ومشاركتها✅ Sync.com: الأفضل لتخزين البيانات بشكل آمن مع التشفير ✅

الأفضل لتخزين البيانات بشكل آمن مع التشفير ✅ الصندوق: الأفضل لتخزين الملفات وأتمتة سير العمل ✅

الأفضل لتخزين الملفات وأتمتة سير العمل ✅ ShareFile: الأفضل لمشاركة الملفات وحلول التخزين الآمنة ✅

الأفضل لمشاركة الملفات وحلول التخزين الآمنة ✅ iCloud Drive: الأفضل لتخزين الملفات الشخصية ومزامنتها ✅

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل OneDrive؟

عند البحث في السوق عن أفضل بديل ل OneDrive، ركز على الميزات التي تلبي احتياجاتك في التخزين والأمان والتعاون. يضمن لك موفر التخزين السحابي الرائع مشاركة الملفات والمستندات بأمان، وإدارة الملفات بكفاءة، وسهولة تكامل الأجهزة.

فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي يجب تحديد أولوياتها:

التشفير من طرف إلى طرف : اختر حلاً آمنًا للتخزين السحابي يحمي ملفاتك بتشفير قوي يضمن وصولك أنت فقط إلى بياناتك

: اختر حلاً آمنًا للتخزين السحابي يحمي ملفاتك بتشفير قوي يضمن وصولك أنت فقط إلى بياناتك دعم الملفات الكبيرة : اختر برنامج مشاركة الملفات الذي يمكنه التعامل مع تحميل ومشاركة الملفات الكبيرة والصور ومقاطع الفيديو بكفاءة

: اختر برنامج مشاركة الملفات الذي يمكنه التعامل مع تحميل ومشاركة الملفات الكبيرة والصور ومقاطع الفيديو بكفاءة مراكز بيانات آمنة : اختر خدمات ذات معايير أمان عالية المستوى ومراكز بيانات متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات لتعزيز حماية البيانات

: اختر خدمات ذات معايير أمان عالية المستوى ومراكز بيانات متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات لتعزيز حماية البيانات خطط مرنة : اختر موفري خدمات التخزين السحابي الذين يقدمون مجموعة من الخطط المجانية أو خيارات الدفع لمرة واحدة أو الحلول الفعالة من حيث التكلفة لاحتياجات التخزين المختلفة

: اختر موفري خدمات التخزين السحابي الذين يقدمون مجموعة من الخطط المجانية أو خيارات الدفع لمرة واحدة أو الحلول الفعالة من حيث التكلفة لاحتياجات التخزين المختلفة التوافق عبر الأجهزة : ابحث عن التكامل السلس عبر الأنظمة الأساسية مثل ويندوز وأجهزة آبل والمتصفحات للوصول دون انقطاع

: ابحث عن التكامل السلس عبر الأنظمة الأساسية مثل ويندوز وأجهزة آبل والمتصفحات للوصول دون انقطاع روابط محمية بكلمة مرور : مشاركة الملفات بأمان مع روابط تنتهي صلاحيتها ومحمية بكلمات مرور لمزيد من التحكم

: مشاركة الملفات بأمان مع روابط تنتهي صلاحيتها ومحمية بكلمات مرور لمزيد من التحكم خيارات مساحة تخزين : ضع في اعتبارك موفري خدمات التخزين السحابي المجاني السخي والخيارات القابلة للتطوير لتناسب الاحتياجات المتزايدة

: ضع في اعتبارك موفري خدمات التخزين السحابي المجاني السخي والخيارات القابلة للتطوير لتناسب الاحتياجات المتزايدة أدوات التعاون: اختر أداة تعاون سحابية التي تعزز العمل الجماعي بميزات مثل المجلدات المشتركة والتحديثات في الوقت الفعلي وإمكانيات مشاركة الملفات بسهولة

💡 نصيحة إضافية: هل تبحث عن أفضل الأدوات لتنظيم المهام وتبسيط التعاون وتعزيز إنتاجية الفريق؟ اكتشف أفضل 20 أداة برمجية لإدارة المهام للارتقاء بسير عملك بكل سهولة!

## أفضل 10 بدائل لـ OneDrive للتحقق منها

استكشف أفضل 10 بدائل ل OneDrive تقدم خيارات تخزين موثوقة، ومزامنة فائقة السرعة، وأسعار تنافسية، وواجهة سهلة الاستخدام، وتعاون سلس، وميزات إنتاجية قوية:

1. ClickUp (الأفضل للتعاون السلس والإدارة المركزية للملفات)

إذا كنت تبحث عن بديل قوي لـ OneDrive يجمع أيضًا بين إدارة المهام والتعاون في المستندات وتكامل قاعدة المعرفة, ClickUp يستحق الاستكشاف.

إنه تطبيق كل شيء للعمل مصمم للفرق والأفراد لتنظيم المهام، والتعاون في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل لتعزيز الإنتاجية وتحسين العمليات.

تبسيط إدارة المستندات مع ClickUp Docs

تعرف على المزيد

بديل ClcikUp Docs onedrive

مستندات ClickUp يتيح لك إنشاء المستندات وتخزينها والتعاون بشأنها داخل مساحة العمل الخاصة بك. وهو مثالي لإنشاء الويكي أو صياغة التقارير أو مشاركة تحديثات المشروع. يمكنك تنظيم المستندات باستخدام صفحات متداخلة، واستخدام القوالب لتوحيد سير العمل، ومشاركة الملفات بأمان من خلال تعيين أذونات الوصول.

هل تحتاج إلى المشاركة في إنشاء خارطة طريق للمشروع؟ لا مشكلة! من خلال التحرير في الوقت الفعلي، يمكن للجميع المساهمة ووضع علامات على زملائك في الفريق وحتى تحويل أجزاء من المستند إلى مهام قابلة للتنفيذ في الحال.

تضيف ميزة "مركز المستندات" المزيد من التنظيم. من خلال تصنيف الموارد واستخدام الفلاتر، يمكنك العثور بسرعة على أي شيء - من ملاحظات الاجتماع إلى إرشادات المشروع. وهذا يجعل ClickUp Docs مثاليًا لإدارة قواعد المعرفة أو تخزين المستندات الأساسية.

تحديد موقع أي شيء في ثوانٍ باستخدام ClickUp Connected Search

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ClickUp Connected Search

هل تضيع الوقت في البحث في مجلدات أو تطبيقات لا نهاية لها؟ كليك أب البحث المتصل يصلح ذلك. فهو يرتبط بأكثر من 20 أداة شائعة مثل Google Drive وGmail وSlack وSlack وDropbox وOneDrive وغيرها، مما يتيح لك العثور على ما تحتاج إليه بالضبط في عملية بحث واحدة - دون الحاجة إلى تطبيق أو التنقل بين المواقع.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تبحث عن ملف تصميم مخزّن في Dropbox أو مناقشة عصف ذهني على Slack. بدلاً من فتح تطبيقات متعددة، اكتبها في شريط البحث في ClickUp لتحصل فوراً على الملف أو المهمة أو البريد الإلكتروني الذي تريده.

هل تريد الارتقاء إلى مستوى أعلى؟ قم بدمج قاعدة المعرفة الخاصة بك مع ClickUp. على سبيل المثال، اربط المواد التدريبية، مثل أدلة التدريب أو عمليات الفريق، مباشرةً بالمهام ذات الصلة في ClickUp.

وهذا يوفر الوقت، ويحافظ على تركيز الموظفين الجدد، ويعزز التعاون، ويضمن سلاسة سير العمل.

إحداث ثورة في طريقة إدارتك لسير العمل باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو الشبكة العصبية المطلقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تربط المهام والمستندات والأشخاص والقاعدة المعرفية الكاملة لشركتك. فهو لا يخزن المعلومات فقط؛ بل يقدم إجابات فورية على أسئلتك في العمل، سواءً عن المهام أو المشاريع أو زملائك في الفريق.

جرب ClickUp Brain مجانًا

كليك أب برين

من خلال ميزات مثل إنشاء ملخصات الاجتماعات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء تحديثات المشاريع، يقلل ClickUp Brain من الأعمال المزدحمة حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك.

هل تحتاج إلى كل شيء في مكان واحد؟ على غرار ميزة ClickUp Connect Search، يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا تلقائياً مع تطبيقات مثل Google Drive وGitHub وSalesforce لجعل سير عملك مركزياً.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

ابحث عبر المهام والملفات والمستندات من أدوات متعددة، بما في ذلك Google Drive وSlack وDropbox باستخدام ميزة ClickUp Connected Search

يمكنك التكامل مع أدواتك المفضلة لإنشاء مساحة عمل موحدة باستخدام تكامل ClickUp قم بتخزين المستندات وتنظيمها وتوحيدها في مكان واحد، وتحريرها بالتعاون باستخدام ClickUp Docs

الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتلخيص المهام وأتمتتها، وإنشاء ملاحظات الاجتماعات، والعصف الذهني للأفكار، أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني دون عناء باستخدام ClickUp Brain

تعاون مع الفرق وتواصل معهم مباشرةً في المهام والمشاريع باستخدام عرض دردشة ClickUp إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بكفاءة، وتقسيم المشاريع إلى خطوات أصغر، وأتمتة المهام المتكررة باستخدام أتمتة النقر فوق الأتمتة قيود النقر فوق التقييدات

على الرغم من أن ClickUp يتكامل مع العديد من الأدوات، إلا أن إعداد عمليات التكامل هذه قد يستغرق وقتًا طويلاً في بعض الأحيان، خاصةً بالنسبة للإعدادات المعقدة أو الأدوات الأقل شيوعًا

قد لا يقدم تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول مجموعة كاملة من الميزات المتاحة على إصدار سطح المكتب

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم) تقول مراجعة G2 > _Clickup هو أكثر أدوات إدارة المشاريع وضوحًا وسهولة في الإعداد بالنسبة لنا. تتبع المهام سهل للغاية مع الكثير من التفاصيل الدقيقة. المشاركة مع الفرق ودعوة أعضاء جدد للتعاون في اللوحة والمهمة سهلة للغاية. التكامل مع أدوات الطرف الثالث ممكن أيضاً مع العديد من التطبيقات المتاحة. يساعد تكامل Datadog وClickup كثيرًا في إنشاء مهام الحوادث في Clickup للأحداث التي تحتاج إلى معالجة ويمكن للفريق بعد ذلك بدء العمل على الحوادث. دعم العملاء مفيد للغاية. لقد كانت الأداة الأكثر استخدامًا خلال مشروعنا

💡 نصيحة احترافية: الأدوات غير المتصلة تهدر الوقت وتجزئ سير العمل، لكن الذكاء الاصطناعي المتصل يوحد أنظمتك، مما يوفر الوقت ويزيد من الإنتاجية. إليك كيف يقضي الذكاء الاصطناعي المتصل على الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي :

🧠 جعل بياناتك مركزية بحيث يمكن الوصول إلى جميع المعلومات المهمة على الفور

🔍 اطلب من الذكاء الاصطناعي المتصل استرداد الرؤى أو الملخصات من أي مستند على الفور

🛠️ التخلص من "ضريبة التبديل" من خلال دمج جميع الأدوات في منصة واحدة سلسة

💰 استبدال التطبيقات المتعددة ذات الوظيفة الواحدة للتبسيط والتوفير

🔒 الوصول الآمن إلى الملفات الخاصة أو العامة دون المساس بأمان البيانات

2. Nextcloud (الأفضل للتخزين السحابي الخاص المستضاف ذاتيًا)

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NextCloud_

Nextcloud هو حل مفتوح المصدر للمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التخزين السحابي الآمن والتعاون. وهو يوفر ميزات مثل مزامنة الملفات والتخزين المشفر وغير ذلك - وكلها مستضافة على الخادم الخاص بك. وهذا يعني أنك تتحكم في بياناتك.

هل تحتاج إلى مشاركة تقرير أو التعاون في جدول بيانات؟ يجعل Nextcloud من السهل إنشاء مساحات عمل مشتركة ومزامنة الملفات عبر الأجهزة وتحرير المستندات بسلاسة مع فريقك.

أفضل ميزات Nextcloud

مشاركة الملفات دون عناء مع أذونات دقيقة للتعاون الآمن

الوصول إلى الملفات في أي وقت باستخدام تطبيقات سطح المكتب أو الويب أو الجوّال

عزز الأمان باستخدام التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية

قيود Nextcloud

يوفر إمكانات بحث محدودة بدون إضافات إضافية مثل Elasticsearch

أبلغ المستخدمون عن أوقات تحميل بطيئة وأعطال متكررة على الخوادم ذات الازدحام الشديد

تسعير Nextcloud

أساسي : 38.63 دولار في السنة لكل مستخدم

: 38.63 دولار في السنة لكل مستخدم عادي : 69.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 69.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم القسط : 103.03 دولارات في السنة لكل مستخدم

: 103.03 دولارات في السنة لكل مستخدم الأقصى: 200.93 دولار في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nextcloud

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) تقول مراجعة Capterra >هاتفك مهم والبيانات الموجودة عليه أكثر أهمية. مع بعض المنتجات، تقوم بتحميل كمية صغيرة من المعلومات ولكنها تفوت الرسائل النصية وعلامات المتصل وغيرها من الملفات الهامة. مع وجود قرص صلب بسعة 8 تيرابايت، تنخفض النفقات من عصر الفن السحابي التجاري الآخر مع الحفاظ على معلوماتك آمنة ومأمونة

🔍 هل تعلم؟ كان جد الإنترنت، ARPANET، أول خدمة تخزين سحابي. في ستينيات القرن الماضي، مهدت ARPANET الطريق لعمالقة التخزين السحابي اليوم مثل Google Drive وDropbox! ☁️

3. دروب بوكس (الأفضل لتعاون الفريق والتغذية الراجعة)

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Dropbox_

باستخدام Dropbox، تصبح إدارة ملفاتك سلسة، مما يسمح لك بتخزين المستندات والملفات وتنظيمها ومشاركتها بأمان. وهو يتكامل مع Google Workspace وMicrosoft 365 للتحرير والمشاركة والتعليقات الفورية من خلال التعليقات على المستندات بسلاسة.

تعمل ميزتا الترجيع وسجل إصدارات الملفات في Dropbox على تسهيل استعادة الإصدارات السابقة من الملفات المهمة أو استعادة المستندات المحذوفة. سواء كنت تدير مشاريع الفريق أو ملفات شخصية، يساعد Dropbox في الحفاظ على أمان كل شيء وإمكانية الوصول إليه.

أفضل ميزات دروب بوكس

مشاركة الملفات دون عناء مع أذونات دقيقة للتعاون الآمن

الوصول إلى الملفات في أي وقت باستخدام تطبيقات سطح المكتب أو الويب أو الجوال

تعزيز الأمان باستخدام التشفير من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية

قيود صندوق الإسقاط

لديه وظائف محدودة لسجل الإصدارات في الباقة المجانية

تقدم خطته المجانية 2 جيجابايت فقط، وهو ما قد يبدو مقيدًا للمستخدمين الثقيلين

تسعير #### أسعار دروب بوكس

الأساسية: مجانية

مجانية بالإضافة: 11.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

11.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأساسي : 19.99 دولارًا في الشهر

: 19.99 دولارًا في الشهر الأعمال : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2: 4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 27,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

💡 نصيحة إضافية: أفضل 10 عمليات تكامل دروببوإكس (بما في ذلك الميزات والأسعار!)

4. Google Drive (الأفضل لتخزين المستندات ومشاركتها وتحريرها)

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جوجل درايف_

يُعد Google Drive بديلاً رائعًا لـ OneDrive، حيث يوفر تخزينًا سحابيًا يسهّل التعاون والتنظيم للأفراد والفرق. سواء كنت تدير مستندات أو صورًا أو مقاطع فيديو، فهو يتيح لك الوصول إلى الملفات ومشاركتها عبر الأجهزة دون أن تفوتك أي فرصة.

وبتكامله مع Google Workspace، يرتقي Drive بالعمل الجماعي في مكتبك إلى المستوى التالي. يمكنك صياغة مقترح في المستندات، أو تحليل الأرقام في جداول البيانات، أو إنشاء عرض تقديمي في الشرائح، وكل ذلك أثناء التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Google Drive

مزامنة الملفات عبر الأجهزة لسير عمل سلس أثناء التنقل

تحديد موقع الملفات بسرعة باستخدام البحث المتقدم والفلاتر

الاتصال بأدوات Google Workspace مثل Gmail وGoogle Meet لتبسيط المهام

قيود Google Drive

الحد الأقصى لحجم الملف هو 5 تيرابايت يمكن تحميله

يمكن للمستخدمين تحميل ونسخ ما لا يزيد عن 750 جيجابايت في اليوم الواحد

أسعار جوجل درايف

الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة مراجعة G2 يقول > Google Drive هو أفضل أداة للتعاون، والشيء الرائع هو أن كل شيء يعمل في متصفح في أي مكان وفي كل مكان، دون تثبيت أي برنامج.

تقييمات ومراجعات Google Drive

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل محرك جوجل درايف الخاص بك فوضوي؟

تعلّم كيفية تنظيم جوجل درايف وتحسين التخزين الخاص بك من خلال هذه الخطوات البسيطة:

نظّم الملفات في مجلدات مصنفة لتبقى على رأس بياناتك📂

استخدم أسماء واضحة وموحدة للملفات والمجلدات للعثور عليها faster🏷️

اجعل البحث أسهل بإضافة أوصاف مفيدة للملفات والمجلدات🔍🔍

الوصول بسرعة إلى المستندات الرئيسية عن طريق تمييزها بنجمة𫔍

تنظيم محرك الأقراص الخاص بك بصريًا باستخدام ألوان المجلدات لتصنيف أفضل🎨

مراجعة وإزالة الملفات القديمة للحفاظ على نظافة محرك الأقراص الخاص بك🧹

5. MEGA (الأفضل لمشاركة الملفات المشفرة بخصوصية تامة)

via

MEGA_

توفر MEGA الأمان والتشفير من طرف إلى طرف لأولئك الذين يعطون الأولوية للأمان، مما يضمن بقاء بياناتك خاصة. من مزامنة الملفات عبر الأجهزة إلى المشاركة باستخدام الروابط المحمية بكلمة مرور، فإن MEGA توفر لك كل ما تحتاجه.

بفضل السعة التخزينية المجانية السخية التي تبلغ 20 جيجابايت (قابلة للتوسيع مع المكافآت) والخطط المدفوعة التي تصل إلى 16 تيرابايت، فإن MEGA مثالي لمن يحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة. كما أن واجهته البديهية تجعله سهل الاستخدام للاستخدام الشخصي والمهني، سواء لنسخ المستندات احتياطيًا أو مشاركة ملفات الوسائط.

أفضل ميزات MEGA

مزامنة البيانات بسلاسة عبر الأجهزة باستخدام تطبيقات MEGA لسطح المكتب والهاتف المحمول

استعادة الملفات المحذوفة من ميزة سلة المهملات للحذف العرضي

تشفير ملفاتك بأمان باستخدام خاصية التشفير من طرف إلى طرف للخصوصية

قيود MEGA

يمكن لمستخدمي MEGA المجاني تنزيل ما يصل إلى حوالي 5 جيجابايت من البيانات يوميًا

لا يمكن للمستخدمين تحرير المستندات مباشرة في الأداة ويجب عليهم تنزيل الملفات لإجراء تغييرات

تسعير ميغا

الخطة المجانية

الخطة الاحترافية الأولى : 10.42 دولار شهريًا

: 10.42 دولار شهريًا الخطة الاحترافية الثانية : 20.85 دولارًا شهريًا

: 20.85 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية الثالثة: 31.28 دولاراً/شهرياً

تقييمات ومراجعات ضخمة

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج لمشاركة الملفات الآمنة للشركات

6. pCloud (الأفضل لتخزين ومشاركة الملفات الحساسة)

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pCloud_

pCloud هو بديل آخر لـ OneDrive يتيح لك تنظيم الملفات والمجلدات وتخزين المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها عبر الأجهزة بسلاسة. تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام والوصول متعدد الأجهزة إدارة كل شيء من مشاريع العمل إلى الصور الشخصية.

بفضل التشفير الآمن من جانب العميل، يحمي pCloud المستندات والملفات الحساسة. تساعدك ميزاته، مثل إصدار الملفات، على تتبع التغييرات، بينما يتيح لك pCloud Drive توفير مساحة تخزين على جهازك من خلال الوصول إلى الملفات مباشرةً في السحابة.

أفضل ميزات pCloud

الوصول إلى ملفاتك على أجهزة متعددة بدون رسوم إضافية

النسخ الاحتياطي للصور والملفات من منصات مثل Facebook وInstagram

استخدم محرك pCloud Drive كمحرك أقراص ثابت افتراضي لمزيد من التخزين

قيود pCloud

يقتصر إصدار ملفاته على 15 يومًا للمستخدمين المجانيين

يوفر مساحة تخزين مجانية تبلغ 10 جيجابايت فقط

تسعير pCloud

الشركات : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا الشركات المحترفة: 19.98 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات pCloud

G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم) تقول مراجعة Capterra > _ حتى الآن لدينا أفضل تجربة مع pCloud حيث أنه يدير بيانات شركتنا بكفاءة عالية ويحافظ على السرية. الإيجابيات: يمكن أيضًا تحميل الملفات الكبيرة على pcloud، كما يمكننا فتح ملفات الوسائط المتعددة في pcloud حيث يحتوي pcloud على مشغلات وسائط متعددة مدمجة

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج لتنظيم الملفات

7. Sync.com (الأفضل لتخزين البيانات بأمان مع التشفير)

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Sync.com_

هل تبحث عن بديل قوي يراعي الخصوصية أولاً وبديل قوي لـ OneDrive؟ يُعد Sync.com خياراً متميزاً. يسمح لك تشفير المعرفة الصفرية بالوصول إلى ملفاتك فقط، مما يجعله مثاليًا للبيانات الحساسة. يمكنك تخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها بسهولة عبر الأجهزة مع الحفاظ على أمان بياناتك.

مع ميزات مثل إصدار الملفات، وعناصر التحكم في المشاركة المتقدمة (روابط مع حماية بكلمة مرور وتواريخ انتهاء الصلاحية)، وأحجام غير محدودة للملفات، يبسط Sync.com مهامك.

أفضل ميزات #### Sync.com

مشاركة الملفات بأمان عن طريق إنشاء روابط محمية بكلمة مرور وتعيين تواريخ انتهاء الصلاحية وحدود التنزيل

الوصول إلى الإصدارات السابقة من ملفاتك واستعادتها لمدة تصل إلى 365 يومًا

حماية البيانات الحساسة باستخدام تشفير المعرفة الصفرية، والتي لا يمكن لأحد سواك الوصول إليها

قيود Sync.com

يفتقر إلى ميزات مدمجة لتحرير المستندات مباشرةً داخل المنصة

يوفر الإصدار المجاني سعة تخزين 5 جيجابايت فقط، وهو ما قد يكون غير كافٍ للبيانات الكبيرة

تسعير Sync.com

شخصي : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا فرد أساسي : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا Solo Professional : 20 دولاراً شهرياً

: 20 دولاراً شهرياً الفرق القياسية : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الفرق + غير محدود : 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موقع #### Sync.com

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. بوكس (الأفضل لتخزين الملفات وأتمتة سير العمل)

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Box_

باستخدام Box، يمكنك تخزين ملفاتك عبر الإنترنت، والوصول إليها عبر الأجهزة، والتعاون بسلاسة مع الآخرين من خلال المجلدات والروابط المشتركة. وتحمي ميزات الأمان القوية، مثل التشفير المتقدم وعناصر التحكم في الأذونات، بياناتك.

يتيح لك Box مشاركة تقرير المشروع بأمان مع فريقك مع التحكم في من يمكنه عرضه أو تحريره. يمكنك أيضًا دمجه مع أدوات Microsoft مثل Excel للمشاركة في تحرير جداول البيانات دون إرسال عدد لا يحصى من مرفقات البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Box

يمكنك الوصول إلى الملفات في أي وقت وفي أي مكان باستخدام Box Drive على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو تطبيق الهاتف المحمول لنظامي Android وiOS

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام ميزات مشاركة الملفات والتعليق عليها

مزامنة البيانات عبر الأجهزة لتحديث الوصول، مما يضمن عدم فقدان أي شيء

قيود Box

تقدم الباقة المجانية 10 جيجابايت فقط، وهو ما قد لا يكفي حتى للاستخدام الشخصي

غالبًا ما يتعطل تطبيق الهاتف المحمول ولا يتسم بالبديهية وسرعة الاستجابة مثل إصدار سطح المكتب

أسعار الباقة

البداية : 7 دولارات شهريًا

: 7 دولارات شهريًا محترف شخصي : 14 دولارًا شهريًا

: 14 دولارًا شهريًا الشركات : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا شركة بلس : 33 دولارًا في الشهر

: 33 دولارًا في الشهر المؤسسات : 47 دولارًا في الشهر

: 47 دولارًا في الشهر المؤسسات بلس: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الصندوق

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5,500 تقييم) تقول مراجعة G2 > Box هي منصة رائعة؛ فهي مثالية للتخزين السحابي، وتتميز بواجهة سهلة الفهم، وهي نظيفة وكل ما عليّ فعله هو تسجيل الدخول لتخزين ما أحتاج إليه. رائع للنسخ الاحتياطية وسهل الإعداد والاستخدام. مع نمو شركتنا وتزايد عدد العملاء والمشاريع وأعضاء الفريق، يتكيف التطبيق مع احتياجات المستندات. تعمل القدرة على المزامنة مع المجلدات الفردية على تبسيط عملية تخزين الملفات والمستندات واسترجاعها ومشاركتها. إن المظهر الجيد والمحترف هو أحد الأصول لأي عمل تجاري.

💡 نصيحة إضافية: هل تبحث عن بديل موثوق به لـ Box؟ استكشف أفضل 10 بدائل لـ Box لإدارة محتوى المؤسسة والعثور على الأنسب لاحتياجات عملك!

9. ShareFile (الأفضل لمشاركة الملفات الآمنة وحلول التخزين)

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ShareFile_

أعط الأولوية لحماية البيانات والعمل الجماعي مع ShareFile. قم بتحميل الملفات من أي حجم وتخزينها ومشاركتها بأمان، مع إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة والأمان القوي للتعاون السلس.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تكامل ShareFile مع أدوات مثل Microsoft Outlook إرسال المستندات والملفات الكبيرة مباشرةً عبر البريد الإلكتروني. وهذا يساعد في مشاركة المستندات الكبيرة دون قيود مرفقات البريد الإلكتروني التقليدية.

أفضل ميزات ShareFile

مشاركة الملفات مع العملاء أو الزملاء باستخدام روابط محمية بكلمة مرور

الحصول على توقيعات على العقود مباشرة داخل المنصة، مما يسرّع من عمليات الموافقة

إنشاء بوابات ذات علامات تجارية للعملاء للوصول إلى ملفات محددة بسهولة

قيود مشاركة الملفات

أبلغ العديد من المستخدمين عن حدوث تأخيرات في استجابات دعم العملاء، مما يسبب الإحباط

يتطلب ShareFile ضغط الملفات الكبيرة أو تقسيمها إلى أجزاء أصغر ليتم تحميلها

تسعير ShareFile

متقدم : 17.60 دولار/شهرًا/ 3 مستخدمين

: 17.60 دولار/شهرًا/ 3 مستخدمين قسط : 27.50 دولار/شهرًا/ 3 مستخدمين

: 27.50 دولار/شهرًا/ 3 مستخدمين ميزة الصناعة : 45.83 دولار/شهرًا/ 3 مستخدمين

: 45.83 دولار/شهرًا/ 3 مستخدمين غرفة البيانات الافتراضية : 75$/شهرًا/ 5 مستخدمين

: 75$/شهرًا/ 5 مستخدمين المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ملف المشاركة:

G2: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) تقول مراجعة G2 > أحب استخدام ShareFile من قبل العديد من الأشخاص. التعاون مع المجموعات والأفراد الآخرين لإرسال واستقبال المستندات أمر سهل للغاية. عند حفظ البيانات واسترجاعها، لا تمتلئ الشاشات الرئيسية وذاكرة الجهاز. تُخزَّن البيانات بشكل آمن، ولا يستطيع رؤية المستندات التي أشاركها معهم سوى الأشخاص الذين أصرح لهم بذلك. أحب أن تكون جميع بياناتي في مكان واحد حيث يمكنني الاطلاع عليها وقتما أريد، من أي جهاز.

💡 نصيحة احترافية: يعزز التعاون السحابي كفاءة الفريق من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والتواصل السلس. ومع ذلك، تأكد من إدارة الأذونات، وتجنب الإفراط في التعاون، وإعطاء الأولوية للأمان لتبسيط سير العمل. لإلقاء نظرة أعمق على فوائدها وتحدياتها، اقرأ مدونتنا التعاون السحابي: الفوائد والتحديات .🚀

10. iCloud Drive (الأفضل لتخزين الملفات الشخصية والمزامنة)

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iCloud Drive_

إذا كنت تستخدم أجهزة آبل وتريد طريقة بسيطة لتخزين ملفاتك ومزامنتها ومشاركتها، فإن iCloud Drive خيار رائع. فهو يتيح لك مشاركة الملفات ببساطة عن طريق إنشاء رابط ومشاركته مع أصدقائك وزملائك.

باستخدام iCloud Drive، يمكنك حفظ الملفات مثل المستندات والصور ومقاطع الفيديو والوصول إليها عبر جهاز iPhone أو iPad أو Mac أو حتى جهاز كمبيوتر شخصي. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على عرض تقديمي من Keynote على جهاز Mac، فيمكنك بسهولة التقاطه على جهاز iPad.

أفضل ميزات iCloud Drive

التكامل مع تطبيقات Apple مثل الصور والملاحظات، لسير عمل أكثر سلاسة

الوصول إلى الملفات من تطبيق الملفات على نظام iOS، مما يوفر الراحة أثناء التنقل

تمكين حماية البيانات المتقدمة لمزيد من الأمان، وحماية المعلومات الحساسة

قيود محرك iCloud Drive

يحصل المستخدمون الجدد على 5 غيغابايت فقط من التخزين السحابي المجاني، وهو ما قد لا يكفي لنسخ أكثر من جهاز واحد احتياطيًا

يفتقر iCloud Drive إلى الميزات المتقدمة مثل الإصدارات، مما يجعل من الصعب استعادة الإصدارات القديمة أو المحذوفة

أسعار iCloud Drive

50 جيجابايت : 0.99 دولار شهريًا

: 0.99 دولار شهريًا 200 جيجابايت : 2.99 دولار شهريًا

: 2.99 دولار شهريًا 2 تيرابايت : 9.99$/شهرًا

: 9.99$/شهرًا 6 تيرابايت : 29.99 دولارًا شهريًا

: 29.99 دولارًا شهريًا 12 تيرابايت: 59.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات محرك iCloud Drive

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

إضفاء الطابع المركزي على تنظيم المستندات وتعزيز التعاون مع ClickUp!

التخزين السحابي المناسب هو مفتاح الحفاظ على التنظيم والإنتاجية للملفات الشخصية أو مشاريع الفريق. فهو يضمن تخزينًا آمنًا وسير عمل سلسًا ومشاركة سهلة - وهو أمر ضروري لتحقيق الكفاءة.

تقدم بدائل OneDrive في هذه القائمة ميزات مثل المشاركة الآمنة للملفات، والتكامل مع الأدوات الشائعة، والتحرير التعاوني، وخيارات البحث المتقدم لتبسيط العمل وتعزيز الإنتاجية.

ومن بين هذه البدائل، يحتل ClickUp الصدارة كبديل شامل ل Google Drive. فهو يجمع بين إدارة المستندات، والتعاون الجماعي، والتكامل السلس مع التطبيقات في منصة واحدة مرنة تتكيف مع سير العمل.

هل أنت مستعد لتبسيط عملك والبقاء منظماً؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر إنتاجية من المستوى التالي!