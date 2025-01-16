أفضل 8 أدوات لتنظيم ملفات الذكاء الاصطناعي لعام 2025

يمكن أن تكون إدارة الملفات مربكة، ولا تساعد هياكل المجلدات الفوضوية. لحسن الحظ، هناك طريقة أكثر ذكاءً.

جرّب منظّم الملفات بالذكاء الاصطناعي - مساعدك الرقمي لحياة خالية من الفوضى

يمكن لهذه الأدوات تحليل ملفاتك وفرزها وتصنيفها بناءً على المحتوى أو النوع، مما يساعدك على تحديد موقع ما تحتاجه في ثوانٍ.

هل تعلم؟ معظم الأشخاص سيقضون ما يقرب من عام من حياتهم في البحث عن الأشياء المفقودة - المفاتيح والمحافظ والأوراق، سمِّ ما شئت. أضف إلى ذلك الوقت المستغرق في البحث عن أسماء الملفات والمجلدات المحددة والملفات الجديدة المضافة، ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم بسهولة.

⏰ ملخص 60 ثانية

هذا هو اختيارنا لأفضل منظمي ملفات الذكاء الاصطناعي:

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منظم ملفات الذكاء الاصطناعي؟

اختيار منظم ملفات الذكاء الاصطناعي المناسب هو اللحظة الفارقة في تجربتك. يجب أن يكون فعالاً وذكياً، والأهم من ذلك، يجب أن يجعل حياتك أسهل - وليس أكثر تعقيداً.

إذن، ما هي الميزات التي يجب أن تعطيها الأولوية؟ إليك قائمة المراجعة الخاصة بك:

تحليل متقدم للمحتوى : يحلل النصوص والبيانات الوصفية والصور لتصنيف الملفات بذكاء حسب الكلمات الرئيسية أو الموضوعات أو أسماء المشاريع

: يحلل النصوص والبيانات الوصفية والصور لتصنيف الملفات بذكاء حسب الكلمات الرئيسية أو الموضوعات أو أسماء المشاريع إنشاء مجلد ديناميكي : ينشئ المجلدات تلقائيًا استنادًا إلى محتوى الملفات الواردة، مما يلغي الجهد اليدوي

: ينشئ المجلدات تلقائيًا استنادًا إلى محتوى الملفات الواردة، مما يلغي الجهد اليدوي علامات قابلة للتخصيص : يسمح للمستخدمين بإضافة علامات مخصصة لتحسين إمكانية البحث والتنظيم المخصص

: يسمح للمستخدمين بإضافة علامات مخصصة لتحسين إمكانية البحث والتنظيم المخصص واجهة مستخدم سهلة الاستخدام : يوفر تصميمًا سهل الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات لتنظيم الملفات دون عناء

: يوفر تصميمًا سهل الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات لتنظيم الملفات دون عناء القدرة على التعلم : يتكيف مع عادات المستخدم، ويصقل تصنيف الملفات بمرور الوقت لتنظيم أكثر ذكاءً

: يتكيف مع عادات المستخدم، ويصقل تصنيف الملفات بمرور الوقت لتنظيم أكثر ذكاءً خيارات المراجعة والتعديل : تسمح للمستخدمين بمراجعة وتعديل اقتراحات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة وضع الملفات

: تسمح للمستخدمين بمراجعة وتعديل اقتراحات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة وضع الملفات التكامل مع الأنظمة الحالية: يتصل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية السحابية مثل Google Drive وOneDrive، مما يدعم سير العمل الحالي

اقرأ أيضًا: 12 طريقة لتنظيم الملفات والمجلدات على جهاز Mac

أفضل 8 أدوات لتنظيم الملفات بالذكاء الاصطناعي

من المؤكد أنك قد سمعت عن البساطة - فن العيش بأقل قدر ممكن من الأشياء وحبها.

ولكن ماذا عن "البساطة الرقمية"؟ من المهم بنفس القدر عند الإفراط في أفاد 80% من الأشخاص التوتر والقلق المرتبطين بالفوضى.

تخلق البساطة الرقمية مساحة للأشياء التي تهمك حقًا - تدفقات عمل فعالة، وتركيز أفضل، ومشاركة رقمية هادفة. لذا، إذا كنت مستعدًا للتخلص من الفوضى، فإليك قائمة مجربة ومختبرة لأفضل 8 منظمات ملفات تعمل بالذكاء الاصطناعي:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء وتنظيم المستندات والتعاون)

ClickUp

هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ClickUp منظم الملفات المدعوم بالذكاء الاصطناعي و برنامج تعاون المستندات يتيح لك إنشاء المستندات وتنظيمها ومشاركتها - كل ذلك على منصة واحدة. هذا ليس مجرد توفير للوقت، بل هو توفير للإنتاجية

ClickUp Docs: التعاون أصبح بسيطاً

مع مستندات ClickUp يمكنك:

التعاون في الوقت الفعلي مع زملائك في الفريق باستخدام التعليقات المضمنة

تتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة

ربط المستندات ذات الصلة من أجل التنقل السلس داخل وثائق المشروع

التعاون بسلاسة وتتبع التغييرات وربط المستندات ذات الصلة باستخدام ClickUp Docs

تسلسل هرمي منطقي

اقرأ أيضًا:

أفضل الممارسات لإعداد التسلسل الهرمي في ClickUp

التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp

يساعدك على البقاء منظمًا دون إغفال الصورة الأكبر.

يبدأ بمساحات عمل لفئات واسعة مثل "العمل" أو "شخصي" ثم ينشئ مساحات محددة للمشاريع. تحتوي كل مساحة على مجلدات وقوائم ومهام، مما يشكل بنية واضحة وبديهية.

إدارة ملفات أكثر ذكاءً مع ClickUp AI

ClickUp Brain

خاصية الذكاء الاصطناعي، التي تغير طريقة عملك تمامًا:

البحث المتصل : تساعدك هذه الميزة على استرداد المستندات على الفور، حتى من الأنظمة الأساسية المدمجة مثل Google Drive أو Dropbox. هل تبحث عن العرض التقديمي للأسبوع الماضي؟ سهلاً

: تساعدك هذه الميزة على استرداد المستندات على الفور، حتى من الأنظمة الأساسية المدمجة مثل Google Drive أو Dropbox. هل تبحث عن العرض التقديمي للأسبوع الماضي؟ سهلاً تصنيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي : يتم فرز الملفات تلقائيًا حسب النوع أو المحتوى أو الكلمات الرئيسية، مما يوفر ساعات من الجهد اليدوي

: يتم فرز الملفات تلقائيًا حسب النوع أو المحتوى أو الكلمات الرئيسية، مما يوفر ساعات من الجهد اليدوي مراجعة محسّنة للمستندات: تبرز الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي النقاط الرئيسية، مما يساعدك أنت وفريقك على التركيز على الرؤى القابلة للتنفيذ

الأتمتة للإنقاذ

مع أكثر من 100

أتمتة ClickUp

تقضي المنصة على العمل الشاق:

يتم تعيين المهام تلقائيًا عند تحميل الملفات

تحدث تحديثات الحالة تلقائيًا مع تقدم المهام

تضمن التذكيرات عدم تفويت أي مواعيد نهائية

🎖️ قيادة النجاح

من خلال تبني أتمتة ClickUp، وفرت شركة LuLu Press ما معدله ساعة واحدة في اليوم لكل موظف، وشهدت زيادة بنسبة 12% في كفاءة العمل.

صديقة للاندماج

الجزء الأفضل؟ لا يزال بإمكانك توصيل ClickUp بـ Google Drive وDropbox وOneDrive، مما يضمن تنظيمًا سلسًا عبر المنصات.

☕ رأي المستخدمين:

المستخدمون يحبون ClickUp

لأنه يجلب كل ما يحتاجون إليه لإدارة المشاريع في مكان واحد، مما يجعل العمل الجماعي أكثر سلاسة، وينظم سير العمل، ويقدم أدوات مثل لوحات كانبان ومخططات جانت التي يسهل تكييفها مع أي مشروع.

ClickUp أفضل الميزات

مستندات ClickUp للتعاون : إنشاء المستندات ومشاركتها وربطها مع التعليقات المضمنة وتتبع الإصدار

: إنشاء المستندات ومشاركتها وربطها مع التعليقات المضمنة وتتبع الإصدار تسلسل هرمي منظم : استخدم مساحات العمل والمجلدات والقوائم للحفاظ على تنظيم الملفات

: استخدم مساحات العمل والمجلدات والقوائم للحفاظ على تنظيم الملفات بحث متقدم : البحث عن الملفات على الفور، حتى عبر Google Drive وDropbox

: البحث عن الملفات على الفور، حتى عبر Google Drive وDropbox إدارة الملفات المدعومة بالذكاء الاصطناعي : فرز الملفات تلقائيًا والحصول على ملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي

: فرز الملفات تلقائيًا والحصول على ملخصات من إنشاء الذكاء الاصطناعي الأتمتة : تبسيط مهام سير العمل مع أكثر من 100 خيار أتمتة مدمج مسبقًا

: تبسيط مهام سير العمل مع أكثر من 100 خيار أتمتة مدمج مسبقًا تكامل سلس: تكامل سلس: قم بتوصيل Google Drive وDropbox وOneDrive دون عناء

قيود #### قيود ClickUp

منحنى التعلم : قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لاستكشاف ميزاته

: قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لاستكشاف ميزاته قيود تطبيق الهاتف المحمول: ليس سلسًا أو غنيًا بالميزات مثل إصدار سطح المكتب

أسعار #### ClickUp

مجانياً للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا

: 7 دولارات شهريًا شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5.0 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5.0 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 4,000 تقييم)

✨ مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى سير عمل مبسط وتعاون منظم.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى زيادة الإنتاجية؟ اطلع على دليل التخلص من الفوضى الرقمية للحصول على نصائح حول إنشاء مساحة عمل أكثر تنظيماً وفعالية!

2. جوجل درايف (الأفضل لإدارة الملفات المستندة إلى السحابة بسلاسة)

via

جوجل درايف

يُعد Google Drive اسمًا مألوفًا في مجال التخزين السحابي، حيث يقدم مزيجًا من البساطة والقوة التي جعلته المنصة المفضلة لأكثر من مليار مستخدم حول العالم.

بدءًا من تخزين ملاحظات المحاضرات إلى إدارة مستندات الأعمال المهمة، يحافظ Google Drive على إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك في أي مكان.

☕ رأي المستخدمين:

المستخدمون يحبون Google Drive

التي تتيح المشاركة بسهولة مع أي شخص لديه حساب على Gmail.

أفضل ميزات Google Drive

تنظيم المجلدات والمجلدات الفرعية : إنشاء هيكل بسيط مع مجلدات ومجلدات فرعية مثل مجلدات المستندات ومجلدات التنزيلات لسهولة التنقل والوصول السريع إلى الملفات

: إنشاء هيكل بسيط مع مجلدات ومجلدات فرعية مثل مجلدات المستندات ومجلدات التنزيلات لسهولة التنقل والوصول السريع إلى الملفات تعاون سلس : اعمل في الوقت الفعلي مع الملفات والمجلدات المشتركة، مما يسمح لعدة مستخدمين بالتحرير والتعليق في وقت واحد

: اعمل في الوقت الفعلي مع الملفات والمجلدات المشتركة، مما يسمح لعدة مستخدمين بالتحرير والتعليق في وقت واحد بحث متقدم : البحث عن الملفات حسب الاسم أو النوع أو حتى المحتوى باستخدام إمكانيات البحث القوية من Google

: البحث عن الملفات حسب الاسم أو النوع أو حتى المحتوى باستخدام إمكانيات البحث القوية من Google تنظيم المجلدات بالترميز اللوني : إنشاء نظام مجلد فريد من نوعه من خلال تخصيص الألوان للتمييز بصريًا بين المشاريع وأنواع الملفات

: إنشاء نظام مجلد فريد من نوعه من خلال تخصيص الألوان للتمييز بصريًا بين المشاريع وأنواع الملفات التكامل مع مساحة عمل Google: المزامنة دون عناء مع مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية وخدمات Google الأخرى

قيود Google Drive

الاعتماد على الإنترنت : التحرير دون اتصال بالإنترنت ممكن، ولكن مزامنة التحديثات تتطلب اتصالاً بالإنترنت

: التحرير دون اتصال بالإنترنت ممكن، ولكن مزامنة التحديثات تتطلب اتصالاً بالإنترنت حدود التخزين : يبلغ الحد الأقصى للحسابات المجانية 15 جيجابايت، ويمكن أن يكون حد التحميل اليومي 750 جيجابايت مقيدًا للمشاريع الكبيرة

: يبلغ الحد الأقصى للحسابات المجانية 15 جيجابايت، ويمكن أن يكون حد التحميل اليومي 750 جيجابايت مقيدًا للمشاريع الكبيرة مخاوف بشأن خصوصية البيانات: تسمح سياسات Google بمستوى معين من مسح البيانات، وهو ما قد لا يناسب المستخدمين الذين يتعاملون مع معلومات حساسة

تسعير Google Drive

مجانًا : 15 جيجابايت من السعة التخزينية

: 15 جيجابايت من السعة التخزينية أساسي : 1.99 دولار شهريًا مقابل 100 جيجابايت

: 1.99 دولار شهريًا مقابل 100 جيجابايت معيار : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 2 تيرابايت

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقابل 2 تيرابايت بنس بلس: 18$/شهرًا لكل مستخدم مقابل 5 تيرابايت

تقييمات ومراجعات Google Drive

Capterra : 4.8/5 (أكثر من 27,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 27,000 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 42,500 تقييم) (بالنسبة إلى Google Workspace، الذي يتضمن Google Drive)

✨ ✨ مثالي لـ: الأفراد والفرق التي تعطي الأولوية للتخزين السحابي البسيط.

اقرأ أيضًا:

كيفية تنظيم جوجل درايف

3. مايكروسوفت ون درايف (الأفضل للتخزين السحابي مع التعاون المدمج)

via

ون درايف

مايكروسوفت ون درايف هو بطل نظام مايكروسوفت البيئي، حيث يوفر تكاملاً سهلاً مع مجموعة أوفيس.

بكلمات بسيطة، يبسط إدارة الملفات ويعزز الإنتاجية.

وسواء كنت طالباً تدير واجباتك أو محترفاً تدير مشاريعك، فإن OneDrive يحافظ على أمان ملفاتك وإمكانية الوصول إليها من أي مكان.

☕ رأي المستخدمين:

المستخدمون يحبون Microsoft OneDrive

لأنه يتكامل بسلاسة مع Microsoft 365، ويحافظ على أمان الملفات، ويجعل التعاون أسهل وأكثر إنتاجية للفرق.

أفضل ميزات Microsoft OneDrive من Microsoft OneDrive

إدارة الملفات المتكاملة : مزامنة الملفات دون عناء عبر الأجهزة والوصول إليها من خلال مجموعة Office، مما يعزز التعاون

: مزامنة الملفات دون عناء عبر الأجهزة والوصول إليها من خلال مجموعة Office، مما يعزز التعاون سجل الإصدارات : استعادة الإصدارات السابقة من الملفات لاستعادة التغييرات أو إصلاح الأخطاء دون عناء

: استعادة الإصدارات السابقة من الملفات لاستعادة التغييرات أو إصلاح الأخطاء دون عناء سلة المحذوفات للملفات المحذوفة : استرداد الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ في غضون 93 يومًا (أو أكثر، بناءً على إعدادات المسؤول)

: استرداد الملفات المحذوفة عن طريق الخطأ في غضون 93 يومًا (أو أكثر، بناءً على إعدادات المسؤول) عرض الاكتشاف : العثور على الملفات بسهولة استنادًا إلى النشاط الأخير أو المحتوى المشترك المخصص لأذونات الوصول الخاصة بك

: العثور على الملفات بسهولة استنادًا إلى النشاط الأخير أو المحتوى المشترك المخصص لأذونات الوصول الخاصة بك مشاركة آمنة للملفات: مشاركة الملفات بأذونات محددة وتواريخ انتهاء صلاحية محددة لمزيد من الأمان

قيود Microsoft OneDrive

مخاوف بشأن الخصوصية : أثناء التشفير، تحتفظ مايكروسوفت بمفاتيح فك التشفير، مما يثير تساؤلات حول الخصوصية المطلقة

: أثناء التشفير، تحتفظ مايكروسوفت بمفاتيح فك التشفير، مما يثير تساؤلات حول الخصوصية المطلقة قيود المزامنة : يمكن أن تؤدي أطوال مسارات الملفات وقيود الأحرف إلى خلق تحديات للمستخدمين ذوي هياكل المجلدات المعقدة

: يمكن أن تؤدي أطوال مسارات الملفات وقيود الأحرف إلى خلق تحديات للمستخدمين ذوي هياكل المجلدات المعقدة يُساء استخدامه كنسخة احتياطية: يعمل OneDrive على مزامنة الملفات ولكنه ليس حلاً حقيقيًا للنسخ الاحتياطي، وهو ما قد يكون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للبيانات الهامة

تسعير Microsoft OneDrive

عائلة مايكروسوفت 365 : 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 99.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لما يصل إلى 6 مستخدمين، مع سعة تخزين 1 تيرابايت لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 99.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لما يصل إلى 6 مستخدمين، مع سعة تخزين 1 تيرابايت لكل مستخدم مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولارًا شهريًا أو 69.99 دولارًا في السنة مقابل 1 تيرابايت من السعة التخزينية

: 6.99 دولارًا شهريًا أو 69.99 دولارًا في السنة مقابل 1 تيرابايت من السعة التخزينية مايكروسوفت 365 أساسي : 1.99 دولارًا شهريًا أو 19.99 دولارًا في السنة مقابل 100 تيرابايت من السعة التخزينية

: 1.99 دولارًا شهريًا أو 19.99 دولارًا في السنة مقابل 100 تيرابايت من السعة التخزينية OneDrive للأعمال (الخطة 1): 5 دولارات/مستخدم/شهرًا مقابل 1 تيرابايت لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft OneDrive من Microsoft OneDrive

G2 : 4.5/5 (أكثر من 9600 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 9600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

✨ مثالي لـ: المحترفون المندمجون بعمق في نظام Microsoft البيئي.

اقرأ أيضًا:

كيفية تنظيم أدلة المستخدم والضمانات

4. دروب بوكس (الأفضل لمشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي المباشر)

via

دروب بوكس

كان Dropbox عنصرًا أساسيًا في عالم التخزين السحابي منذ عام 2007، حيث يقدم طريقة بسيطة وفعالة لمشاركة وإدارة الملفات الجديدة أو حذف الملفات.

سواء كنت تقوم بتخزين صور العطلات أو تتعاون في مشروع جماعي، فإن Dropbox يحافظ على بساطة الأمور من خلال واجهته البديهية وميزاته المتعددة.

☕ رأي المستخدمين:

يقدر المستخدمون دروب بوكس

لموثوقيتها طويلة الأمد، ومشاركتها السلسة للملفات، وإمكانية الوصول إليها عبر المنصات، مما يجعلها أداة سهلة لإدارة الملفات واستعادتها.

أفضل ميزات Dropbox

إتاحة عبر المنصات : الوصول إلى Dropbox على أنظمة ويندوز أو ماك أو iOS أو أندرويد أو حتى لينكس دون أن يفوتك أي شيء

: الوصول إلى Dropbox على أنظمة ويندوز أو ماك أو iOS أو أندرويد أو حتى لينكس دون أن يفوتك أي شيء نسخ احتياطي تلقائي للملفات : استمتع بالنسخ الاحتياطي السلس والمستمر للملفات على السحابة لحماية بياناتك

: استمتع بالنسخ الاحتياطي السلس والمستمر للملفات على السحابة لحماية بياناتك وصول دون اتصال بالإنترنت : يمكن للمستخدمين المدفوعين الوصول إلى ملفاتهم دون اتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للمناطق ذات الاتصال الضعيف

: يمكن للمستخدمين المدفوعين الوصول إلى ملفاتهم دون اتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للمناطق ذات الاتصال الضعيف دعم التوقيع الرقمي : توقيع المستندات إلكترونيًا مباشرةً داخل Dropbox (متاح بتكلفة إضافية)

: توقيع المستندات إلكترونيًا مباشرةً داخل Dropbox (متاح بتكلفة إضافية) التعاون مع Dropbox Paper: العمل على المستندات في الوقت الفعلي باستخدام ميزات التحكم في الإصدار والتحرير

قيود Dropbox

مساحة تخزين مجانية محدودة : يقدم 2 غيغابايت فقط من السعة التخزينية المجانية، وهو ما يتضاءل مقارنة بالمنافسين

: يقدم 2 غيغابايت فقط من السعة التخزينية المجانية، وهو ما يتضاءل مقارنة بالمنافسين مخاوف أمنية : يفتقر إلى تشفير المعرفة الصفرية، مما يجعل بعض المستخدمين غير مرتاحين بشأن الخصوصية

: يفتقر إلى تشفير المعرفة الصفرية، مما يجعل بعض المستخدمين غير مرتاحين بشأن الخصوصية إمكانيات بحث مخيبة للآمال إمكانيات : لا توجد عمليات بحث قائمة على البيانات الوصفية، مما يجعل من الصعب تحديد موقع الملفات في المستودعات الكبيرة

: لا توجد عمليات بحث قائمة على البيانات الوصفية، مما يجعل من الصعب تحديد موقع الملفات في المستودعات الكبيرة مكلف للفرق: يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة، خاصة بالنسبة للشركات التي لديها عدة مستخدمين

تسعير Dropbox

بالإضافة : 9.99 دولار شهريًا مقابل 2 تيرابايت (مستخدم واحد)

: 9.99 دولار شهريًا مقابل 2 تيرابايت (مستخدم واحد) الأساسيات : 16.58 دولارًا شهريًا مقابل 3 تيرابايت (1 مستخدم)

: 16.58 دولارًا شهريًا مقابل 3 تيرابايت (1 مستخدم) شركة : 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً بدءاً من 9 تيرابايت (3 مستخدمين على الأقل)

: 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً بدءاً من 9 تيرابايت (3 مستخدمين على الأقل) شركة بلس: 24 دولاراً/مستخدماً/شهرياً بدءاً من 15 تيرابايت (3 مستخدمين كحد أدنى)

تقييمات ومراجعات دروب بوكس

G2 : 4.4/5 (أكثر من 28,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 28,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

✨ مثالي ل: المستخدمون الذين يبحثون عن مشاركة الملفات بشكل مباشر ونسخ احتياطية آمنة.

اقرأ أيضًا:

كيف تكون أكثر تنظيماً في العمل؟ نصائح وحيل عملية

5. Trello مع بتلر للذكاء الاصطناعي (الأفضل لتعاون الفريق مع سير العمل الآلي)

via

تريلو

Trello هي أداة مرئية لإدارة المهام، وقد نحتت لنفسها مكانة خاصة في تنظيم المشاريع.

أضف إليها الذكاء الاصطناعي بتلر، وستحصل على أداة آلية قوية تقضي على المهام المتكررة، مما يتيح لك ولفريقك التركيز على ما هو أكثر أهمية - العمل الفعلي.

☕ رأي المستخدمين:

الناس يقدرون Trello

لأنه سهل الاستخدام، ويتيح لهم إنشاء تدفقات عمل مخصصة، ويجعل إدارة المهام وتعاون الفريق أمرًا سهلاً، وكل ذلك مدعومًا بدعم مفيد.

أفضل ميزات Trello

تنظيم المهام المرئي : إدارة المهام باستخدام اللوحات والقوائم والبطاقات التي يسهل سحبها وإفلاتها

: إدارة المهام باستخدام اللوحات والقوائم والبطاقات التي يسهل سحبها وإفلاتها أتمتة الذكاء الاصطناعي : أتمتة إجراءات مثل نقل البطاقات، وتعيين المهام، وتحديد تواريخ الاستحقاق دون الحاجة إلى ترميز

: أتمتة إجراءات مثل نقل البطاقات، وتعيين المهام، وتحديد تواريخ الاستحقاق دون الحاجة إلى ترميز طرق عرض مخصصة : قم بالتبديل بين التقويم والجدول الزمني ولوحة المعلومات والمزيد لتصور مشاريعك بطرق متعددة

: قم بالتبديل بين التقويم والجدول الزمني ولوحة المعلومات والمزيد لتصور مشاريعك بطرق متعددة تكامل تكامل الطاقة : الاتصال بأدوات مثل Slack وGoogle Drive وJira لجعل سير عملك مركزياً

: الاتصال بأدوات مثل Slack وGoogle Drive وJira لجعل سير عملك مركزياً التعاون أصبح بسيطاً: تعيين المهام، ومشاركة اللوحات، والتواصل بسلاسة - كل ذلك في الوقت الفعلي

قيود Trello

التحليلات الأساسية : ميزات إعداد التقارير محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

: ميزات إعداد التقارير محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى لوحات مزدحمة للمشاريع الكبيرة : مع نمو المهام، يمكن أن تصبح اللوحات صعبة الإدارة

: مع نمو المهام، يمكن أن تصبح اللوحات صعبة الإدارة الميزات المتقدمة تتطلب ترقيات: تحتاج العديد من الإمكانيات المتميزة، مثل مخططات جانت، إلى باور-أب أو خطط ذات مستوى أعلى

تسعير #### تسعير Trello

مجانًا : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر قياسي : 5 دولار/مستخدم/شهر

: 5 دولار/مستخدم/شهر قسط : 10 دولارات/مستخدم/شهر

: 10 دولارات/مستخدم/شهر مؤسسة: 17.50 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

✨مثالي لـ: فرق العمل التي تعمل على أتمتة سير العمل في إدارة المشاريع.

اقرأ أيضًا:

أفضل 10 بدائل لصندوق لإدارة محتوى المؤسسة

6. Evernote (الأفضل لتدوين الملاحظات مع التنظيم المتقدم)

via

/مرجع/ https://evernote.com/ أبداً /%href/

يتألق تطبيق Evernote كتطبيق متطور لتدوين الملاحظات للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للمعلومات المنظمة والمفصلة والتي يمكن الوصول إليها.

كما أن ميزاته القوية وتصميمه البديهي يجعله مثاليًا للاستخدام الشخصي والمهني. يمكن للمستخدمين استخدام وظائف الذكاء الاصطناعي الأصلية لكتابة ملاحظاتهم وتحريرها ومشاركتها.

☕ ملاحظات المستخدمين:

يحب المستخدمون Evernote

القدرة على دمج الملاحظات وتنظيمها بكفاءة، مما يجعل من السهل تتبع الأحداث وإدارة المشاريع والحفاظ على توافق الفرق مع دفاتر الملاحظات والعلامات المنظمة جيدًا.

أفضل ميزات Evernote

إمكانيات بحث متقدمة : استخدام خاصية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للبحث في النصوص داخل الصور وملفات PDF والمستندات الممسوحة ضوئيًا

: استخدام خاصية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للبحث في النصوص داخل الصور وملفات PDF والمستندات الممسوحة ضوئيًا مجموعات وعلامات الدفاتر : تنظيم الملاحظات باستخدام نظام مرن من دفاتر الملاحظات والمجموعات والعلامات المصممة خصيصًا لسير عملك

: تنظيم الملاحظات باستخدام نظام مرن من دفاتر الملاحظات والمجموعات والعلامات المصممة خصيصًا لسير عملك لوحة تحكم قابلة للتخصيص : تسمح الخطط المدفوعة بتخصيص عنصر واجهة المستخدم لتجربة شاشة رئيسية مخصصة

: تسمح الخطط المدفوعة بتخصيص عنصر واجهة المستخدم لتجربة شاشة رئيسية مخصصة مزامنة عبر المنصات : الوصول إلى الملاحظات على أجهزة متعددة، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يضمن لك المزامنة دائمًا

: الوصول إلى الملاحظات على أجهزة متعددة، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يضمن لك المزامنة دائمًا المسح الضوئي للمستندات ورقمنتها: تحويل المستندات المادية إلى ملفات رقمية يمكن البحث فيها مباشرةً في التطبيق

قيود Evernote

أسعار مرتفعة للميزات المميزة : تنحصر الوظائف المتقدمة في الخطط المدفوعة، وهي أغلى من المنافسين

: تنحصر الوظائف المتقدمة في الخطط المدفوعة، وهي أغلى من المنافسين قيود مزامنة الأجهزة على الخطط المجانية : يقتصر المستخدمون المجانيون على مزامنة جهازين فقط

: يقتصر المستخدمون المجانيون على مزامنة جهازين فقط تحديثات الواجهة تثير انقسامًا في الرأي: تسببت عمليات إعادة التصميم الأخيرة في استياء المستخدمين القدامى من التحديثات الأخيرة

تسعير Evernote

مجانًا : 0 دولار/شهر - مزامنة جهازين، تحميل 60 ميغابايت، ميزات محدودة

: 0 دولار/شهر - مزامنة جهازين، تحميل 60 ميغابايت، ميزات محدودة شخصي : 10.83 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 10.83 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) احترافي : 14.17 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 14.17 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الفرق: 20.83 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

✨ مثالي لـ: المستخدمون المهتمون بالتفاصيل الذين يحتاجون إلى إمكانيات متقدمة لتدوين الملاحظات.

لمعرفة المزيد عن التنظيم:

تنظيم الملفات والمجلدات: استراتيجيات لتحسين سير عملك

7. ملفات M-Files (الأفضل لتنظيم الملفات القائمة على البيانات الوصفية)

عبر

ملفات M-Files

M-Files هو مثال لما ستحصل عليه إذا جمعت بين نظام إدارة المستندات وقوة الذكاء الاصطناعي. فهو يأخذ ملفاتك الرقمية الفوضوية ويضع علامات عليها ببيانات وصفية وينظمها في تجربة يسهل الوصول إليها وخالية من الفوضى.

وسواء كنت غارقاً في المجلدات أو ما زلت تطارد "أحدث إصدار" من مستند ما، فإن M-Files يدعمك.

☕ رأي المستخدمين:

يفوز مستخدمو M-Files

من خلال تبسيط سير العمل، وتحسين تعاون الفريق في المهام، وضمان أمان المستندات من خلال ميزات الأذونات القابلة للتخصيص.

أفضل ميزات M-Files

تنظيم الملفات القائم على البيانات الوصفية : انسَ المجلدات- ملفات M-Files تضع علامات على المستندات ببيانات وصفية مثل أسماء العملاء والتواريخ والحالات، بحيث يمكنك العثور على أي شيء ببحث سريع

: انسَ المجلدات- ملفات M-Files تضع علامات على المستندات ببيانات وصفية مثل أسماء العملاء والتواريخ والحالات، بحيث يمكنك العثور على أي شيء ببحث سريع أتمتة سير العمل : قم بأتمتة دورات حياة المستندات باستخدام الأدوات التي تقوم بتعيين المهام، وإخطار أصحاب المصلحة، وضمان عدم وجود أي شيء عالق في طي النسيان

: قم بأتمتة دورات حياة المستندات باستخدام الأدوات التي تقوم بتعيين المهام، وإخطار أصحاب المصلحة، وضمان عدم وجود أي شيء عالق في طي النسيان التحكم في الإصدارات : احتفظ بنسخة واحدة نهائية من كل مستند، مع التخلص من التكرارات ومنع اختلاط الإصدارات

: احتفظ بنسخة واحدة نهائية من كل مستند، مع التخلص من التكرارات ومنع اختلاط الإصدارات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) : البحث حتى داخل المستندات الممسوحة ضوئيًا عن نص معين، مما يجعل أرشيفاتك قابلة للبحث مثل Google

: البحث حتى داخل المستندات الممسوحة ضوئيًا عن نص معين، مما يجعل أرشيفاتك قابلة للبحث مثل Google تكامل بسيط: المزامنة بسلاسة مع أدوات مثل Microsoft Teams وSalesforce وDociscoign لسير عمل مبسط

قيود ملفات M-Files

منحنى تعلم وضع علامات البيانات الوصفية : قد يجد التقليديون صعوبة في التكيف مع نظام البيانات الوصفية أولاً

: قد يجد التقليديون صعوبة في التكيف مع نظام البيانات الوصفية أولاً مشاكل السرعة : يمكن أن تؤدي الملفات الأكبر أو أحجام الاستخدام الكبيرة إلى إبطاء المنصة في بعض الأحيان

: يمكن أن تؤدي الملفات الأكبر أو أحجام الاستخدام الكبيرة إلى إبطاء المنصة في بعض الأحيان التسعير المخصص: التسعير غير شفاف، الأمر الذي قد يكون مزعجاً إذا كنت تضع ميزانية

تسعير ملفات M-Files

التسعير المخصص: تسعير مخصص

M-Files التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.3/5 (190+ تقييم)

✨ ✨ مثالي ل: الشركات التي تدير الأعمال التي تعتمد على البيانات الوصفية وسير العمل الذي يعتمد على البيانات الوصفية.

اقرأ أيضًا:

تحسين سير عمل إدارة المستندات: أفضل الممارسات لتعزيز التنظيم

8. Zoho WorkDrive (الأفضل للتعاون الجماعي والمشاركة المرنة للملفات)

via

زوهو وورك درايف

سواء أكنت تدير شركة ناشئة تضم ثلاثة موظفين أو تدير شركة ضخمة تضم الآلاف، فإن Zoho WorkDrive مصمم لمكان العمل الحديث.

وبفضل الميزات التي تركز على الفريق مثل المجلدات المشتركة، وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص، ومجموعة المكاتب المدمجة، فإنه يضمن حصول فريقك على كل ما يحتاجه للحفاظ على سير المشاريع بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مزامنته دون عناء عبر الأجهزة، مما يتيح لك العمل في أي مكان - نعم، حتى من المقهى المفضل لديك.

☕ رأي المستخدمين:

يعجب Zoho WorkDrive

من قِبل المستخدمين لتصميمه سهل الاستخدام، والحماية القوية للبيانات، وأدوات التعاون القوية.

أفضل ميزات Zoho WorkDrive Zoho WorkDrive

مجلدات الفريق : مشاركة الملفات بسهولة عبر الفرق مع أذونات تستند إلى الأدوار وتحديثات في الوقت الفعلي و"قسم غير مقروء" لمتابعة الأنشطة الجديدة

: مشاركة الملفات بسهولة عبر الفرق مع أذونات تستند إلى الأدوار وتحديثات في الوقت الفعلي و"قسم غير مقروء" لمتابعة الأنشطة الجديدة مجموعة وتطبيقات مكتبية مدمجة : أنشئ عروضًا تقديمية أو جداول بيانات أو عقودًا مصقولة باستخدام الكاتب والورقة والعرض - مباشرةً من مساحة عمل WorkDrive

: أنشئ عروضًا تقديمية أو جداول بيانات أو عقودًا مصقولة باستخدام الكاتب والورقة والعرض - مباشرةً من مساحة عمل WorkDrive مشاركة خارجية آمنة : قم بحماية الروابط المشتركة باستخدام كلمات المرور وتواريخ انتهاء الصلاحية وحدود التنزيل. بالإضافة إلى ذلك، تتبع طرق العرض والتنزيلات لمزيد من التحكم

: قم بحماية الروابط المشتركة باستخدام كلمات المرور وتواريخ انتهاء الصلاحية وحدود التنزيل. بالإضافة إلى ذلك، تتبع طرق العرض والتنزيلات لمزيد من التحكم صلاحيات المسؤول المفوض : يمكن لمسؤولي الفريق مشاركة عبء العمل من خلال تعيين أدوار المسؤول، مما يضمن سلاسة العمليات دون إثقال كاهل شخص واحد

: يمكن لمسؤولي الفريق مشاركة عبء العمل من خلال تعيين أدوار المسؤول، مما يضمن سلاسة العمليات دون إثقال كاهل شخص واحد تطبيقTrueSync لسطح المكتب: مزامنة الملفات عبر أجهزة متعددة، والعمل دون اتصال بالإنترنت، وإجراء مزامنة انتقائية لتحقيق أقصى قدر من المرونة

قيود Zoho WorkDrive #### قيود Zoho WorkDrive

لا يوجد تشفير بدون معرفة : لا يتم تشفير بياناتك بالكامل، على الرغم من أن ميزة BYOK القادمة تعد بأمان أفضل

: لا يتم تشفير بياناتك بالكامل، على الرغم من أن ميزة BYOK القادمة تعد بأمان أفضل واجهة ساحقة : يمكن أن تبدو واجهة المستخدم الغنية بالميزات وكأنها متاهة بالنسبة لأول مرة

: يمكن أن تبدو واجهة المستخدم الغنية بالميزات وكأنها متاهة بالنسبة لأول مرة مزامنة متقدمة محدودة : لا توجد مزامنة على مستوى الكتلة أو خيارات مزامنة انتقائية حتى الآن - ولكن التحديثات قيد الإعداد

: لا توجد مزامنة على مستوى الكتلة أو خيارات مزامنة انتقائية حتى الآن - ولكن التحديثات قيد الإعداد ميزات مخفية : الأدوات المهمة مثل "المهملات" و"العناصر المشتركة" لا يمكن الوصول إليها بسهولة على لوحة التحكم

: الأدوات المهمة مثل "المهملات" و"العناصر المشتركة" لا يمكن الوصول إليها بسهولة على لوحة التحكم حدود تحميل الملفات: حد أقصى لتحميل الملفات، بحد أقصى 250 جيجابايت لكل ملف على باقة الأعمال

تسعير Zoho WorkDrive #### تسعير Zoho WorkDrive

البداية : 2.50 دولار/مستخدم/شهر

: 2.50 دولار/مستخدم/شهر الفريق : 4.50 دولار/مستخدم/شهر

: 4.50 دولار/مستخدم/شهر شركة: 9 دولارات/مستخدم/شهرياً

Zoho WorkDrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (232 تقييم)

: 4.3/5 (232 تقييم) Capterra: 4.7/5 (59 مراجعة)

✨ مثالي لـ: الفرق التعاونية التي تتطلب أدوات مرنة لمشاركة الملفات.

اقرأ أيضًا:

أفضل 10 برامج لمشاركة الملفات للمستندات عبر الإنترنت

أوقف حفلة البحث - لقد وجدت ملفاتك منزلاً مع ClickUp

"التنظيم لا يتعلق بالكمال. بل يتعلق بالكفاءة. الحد من التوتر والفوضى، وتوفير الوقت والمال، وتحسين جودة حياتك بشكل عام" تقول المؤلفة كريستينا سكاليس.

وبفضل ميزات مثل إدارة الملفات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتسلسل الهرمي البديهي للمشروع، يحافظ ClickUp على تنظيم ملفاتك وإمكانية الوصول إليها، بحيث تقضي وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في العمل.

هل أنت مستعد لتوديع الاكتناز الرقمي؟

اشترك في ClickUp

الآن وقم بتأمين ملفاتك.