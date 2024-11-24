كيفية بناء إطار عمل الكفاءة الذي يقود النجاح

هل سبق لك أن وظفت شخصًا يناسب الوصف الوظيفي تمامًا لتفاجأ بعدم قدرته على النجاح في الوظيفة لاحقًا؟

كجزء من عملية التوظيف، تقوم كل مؤسسة بكتابة وصف وظيفي، والذي يتضمن عادةً مجموعة من المهارات والخبرات التي يجب أن يتمتع بها المرشح. ومع ذلك، يحتاج الموظفون إلى أكثر من ذلك لتحقيق النجاح في دور معين. فهم يحتاجون إلى مجموعة أكثر شمولية من "الكفاءات"

إن إنشاء واستخدام إطار عمل للكفاءات يساعد المؤسسات على تقييم الموظفين وإشراكهم ودعمهم لتحقيق النجاح. في منشور المدونة هذا، نستكشف ما هو، ولماذا يجب عليك استخدامه، وكيف يمكنك إنشاء إطار عمل لمؤسستك.

## ما هو إطار الكفاءة؟

إطار الكفاءة هو مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف والسمات والسلوكيات التي يحتاجها الموظف لكي يزدهر في دوره الوظيفي.

كيف يعمل إطار الكفاءة؟

لنفترض أنك توظف مطور بايثون. عادةً ما تبحث عن شخص حاصل على شهادة أو خبرة في البرمجة باستخدام Python. أثناء استخدام إطار الكفاءة، ستبحث عن شخص لديه ما يلي:

معرفة لغة بايثون في سياق لغات البرمجة وفلسفة تصميمها وميزاتها ودلالاتها

مهارات في استخدام بايثون لبرمجة التطبيقات وخوارزميات التعلم الآلي وما إلى ذلك.

الموقف تجاه برمجة بايثون ومجموعات التكنولوجيا الأخرى التي تستخدمها الشركة

السمات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية، والمساهمات مفتوحة المصدر، وما إلى ذلك.

المهارات السلوكية في حل المشكلات، والتعاون، والعمل عن بُعد، والشفافية، إلخ.

متى يجب عليك استخدام إطار الكفاءة؟

الحالة الأولى التي تستخدم فيها المؤسسة إطار الكفاءة هي أثناء التوظيف. فقبل اختيار مرشح معين لوظيفة معينة، يضمن إطار الكفاءة أن يكون المرشح مناسبًا.

ومع ذلك، فهو أداة رائعة طوال الحياة المهنية للموظف. يمكن استخدامه في مراجعات الأداء، وأثناء الترقيات، وتصميم التدريب والتطوير، وإدارة التغيير. كما أنه مفيد في تخطيط التعاقب الوظيفي.

ما الذي تستلزمه أطر الكفاءة؟

لا توجد مجموعة واحدة من المكونات التي تشكل إطار الكفاءة. فقد تختلف الكفاءات التي تحتاجها حسب المنظمة والفريق والدور الوظيفي والتعيين والمسؤوليات وما إلى ذلك.

ومع ذلك، يحتوي إطار الكفاءة النموذجي على المكونات التالية.

🏆 القيم الأساسية: تتوقع المؤسسات اليوم أن تتوافق مبادئ ومعتقدات الموظف مع مبادئ ومعتقدات الشركة في أبعاد محددة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمك الأساسية هي التنوع والنزاهة، فإنك تتوقع من الموظفين المحتملين أن يتمتعوا بمعايير أخلاقية عالية كجزء من كفاءاتهم.

🏆 الكفاءات الأساسية: ستحتاج جميع الأدوار الوظيفية إلى هذه الكفاءات، والتي عادةً ما تتضمن المهارات التنظيمية، ومهارات التعامل مع الآخرين، وحل المشكلات، والتركيز على العملاء، وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، إذا كنت مؤسسة خدمية، مثل صالة ألعاب رياضية أو منتجع صحي، فإنك تتوقع أن يتمتع الجميع بمهارات خدمة العملاء. إذا كنت مؤسسة مبيعات في المقام الأول، مثل شركة تابعة أو وكالة سيارات، فإن مهارات التفاوض ستكون من الكفاءات الأساسية. إليك بعض المهارات الأخرى أمثلة على الكفاءات الأساسية الأخرى التي قد تنطبق عليك.

🏆 الكفاءات الوظيفية: هذه هي الكفاءات المطلوبة لدور محدد. قد تكون هذه الكفاءات مهارات تقنية، أو إتقان البرمجيات، أو الخبرة البحثية، وما إلى ذلك. لا يحتاج الجميع إلى هذه الكفاءات.

على سبيل المثال، إذا كنت توظف مطور برامج، فيجب أن يكون لديه كفاءات وظيفية في البرمجة باستخدام لغة معينة.

🏆 الكفاءات القيادية: هذه هي الكفاءات التي يحتاج المديرون والقادة إلى امتلاكها، مثل إدارة المشاريع، والإشراف، وحل النزاعات، والتعامل مع الأزمات، وما إلى ذلك. بطريقة ما، الكفاءات القيادية هي كفاءات وظيفية للمدراء.

تتوقع المؤسسة من كل موظف أن يكون لديه توافق بين القيم الأساسية والكفاءات الأساسية. واعتمادًا على الوظيفة، قد يحتاج البعض إلى الكفاءات الوظيفية فقط، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى الكفاءات الوظيفية والقيادية معًا.

والطريق المباشر لضمان تقييم موظفيك لجميع هذه الكفاءات هو أن يكون لديك إطار عمل شامل. إليك كيفية تطوير إطار عمل شامل.

خطوات لتطوير إطار عمل للكفاءات

قبل أن تبدأ، تذكر أن إطار الكفاءة هو وثيقة شاملة. فهو يغطي العمل والأشخاص وثقافة المنظمة. لذلك، يحتاج إنشاء إطار الكفاءة إلى نهج شامل ومنصة تعاونية مثل ClickUp للموارد البشرية . إليك كيف يمكنك البدء.

1. حدد أهدافك

يمكن استخدام إطار الكفاءة لعدد من الأغراض. قبل البدء في بناء إطار العمل، حدد سبب حاجتك إليه. اسأل نفسك:

في ماذا ستستخدمه؟

ما الذي تريد تحقيقه من خلاله؟

كيف ستعمل على تحسين الأداء؟

كيف سيساعد الموظف والمؤسسة؟

ستساعدك الإجابات على هذه الأسئلة على تضييق نطاق أهدافك. ومع ذلك، من الطبيعي تمامًا أن يكون لديك أكثر من إجابة واحدة لكل سؤال من هذه الأسئلة، والتي تحتاج إلى تحديد أولويات أهمها.

التعاون الفعال مع ClickUp Whiteboards

قم بتبسيط تلك المناقشات باستخدام مساحة عمل افتراضية تعاونية مثل ClickUp Whiteboards . اجمع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك رؤساء الأقسام وقادة المواهب والموارد البشرية والشؤون المالية على نفس الصفحة حول كفاءاتك.

بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدم أداة مثل انقر فوق الأهداف لجعل أهدافك وخططك مرئية لكل أصحاب المصلحة المعنيين. اربط أهداف إطار الكفاءة الخاص بك بأهداف مؤسستك. ثم، فوض الأمر لكل رئيس قسم لتحديد أهدافه الخاصة.

2. اجمع المعلومات

لإنشاء إطار الكفاءات، تحتاج إلى معلومات حول المكونات الأربعة: القيم الأساسية والكفاءات الأساسية والوظيفية والقيادية. اجمع المعلومات عبر هذه الأبعاد من موظفيك الحاليين.

اسأل فرقك

استخدم نماذج ClickUp لإجراء استبيانات على مستوى المؤسسة. اسأل أعضاء الفريق عن الكفاءات اللازمة لأداء العمل المعني. اسأل المديرين عن الكفاءات التي يتوقعونها من أعضاء فريقهم. اسأل القيادة العليا عن الكفاءات التي تقدرها المنظمة.

جمع البيانات وتنظيمها دون عناء باستخدام نموذج ClickUp

إلقاء نظرة على بياناتك الحالية

دراسة المعلومات من برنامج مشاركة الموظفين , قوالب مراجعة الأداء إلخ لتحديد الثغرات. اطلع على الملاحظات التي قدمها المديرون لفرقهم ولاحظ الاتجاهات.

قم أيضًا بإجراء تحليل العملية لفهم كيفية عمل الأشياء

دراسة السوق

قم بمقارنة مؤسستك مع المهارات المطلوبة في السوق. إذا كنت تقوم ببناء شيء مزعزع أو مبتكر، تأكد أيضًا من تحديد المهارات التي قد تحتاجها للسنوات القليلة القادمة.

من خلال قائمة شاملة لكل الكفاءات التي تحتاجها، قم بإنشاء إطار العمل.

3. إنشاء إطار العمل

نظم الكفاءات: قم بتصنيف القائمة تحت القيم الأساسية والكفاءات الأساسية والوظيفية والقيادية. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية القيام بذلك.

القيم الأساسية الكفاءات الأساسية الكفاءات الوظيفية كفاءات القيادة التنوع والاندماج، التعاطف، التعاطف، التعاطف، النزاهة والأمانة، المسؤولية الشخصية التواصل، التعاون، العمل عن بُعد، حل المشكلات، المهارات التحليلية، التفكير المنطقي البرمجة، اختبار البرمجيات، التطوير، الأمن السيبراني، التحرير القائم على دليل أسلوب APA، الامتثال التفكير في الصورة الكبيرة، حل المشكلات، حل النزاعات، الذكاء العاطفي، مهارات التفاوض، الوعي الذاتي

أمثلة على إطار الكفاءة

تحديد الكفاءات: قد تعتقد أن مهارات مثل التواصل والتعاون وما إلى ذلك واضحة. في كثير من الأحيان، ليست كذلك. من المفيد تحديد هذه الكفاءات بوضوح مع الإجراءات الرئيسية المقابلة. على سبيل المثال، إذا كان العمل عن بُعد من الكفاءات، فيمكنك تعريفها على النحو التالي:

القدرة على العمل بشكل مستقل بعيدًا عن المكتب

مهارات إدارة الوقت

القدرة على التواصل بفعالية من خلال أدوات التعاون القائمة على النصوص

الراحة في استخدام الأدوات الرقمية لعقد مؤتمرات الفيديو، ومشاركة الشاشة، وتسجيل الشاشة، والتعاون الافتراضي، وما إلى ذلك.

الذكاء العاطفي لاستشعار الانزعاج أو سوء الفهم وحلها بشكل استباقي

الاستعداد لتكرار/تكرار المفاهيم للتأكد من فهمها

أثناء القيام بذلك، من المفيد أيضاً إعطاء أمثلة. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "عندما تشعر أن زميلك يعاني من صعوبة في فهم شيء ما، فإنك تتطوع بشكل استباقي لمساعدته"

تذكر أن الكفاءات تميل إلى أن تكون مهارات ومواقف وسلوكيات يصعب قياسها مثل مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية . ومع ذلك، لا بأس بذلك. ضع في اعتبارك المقاييس النوعية لتحديدها وتطويرها.

خريطة الكفاءات: بمجرد حصولك على الفئات، قم بتخطيطها مقابل كل دور. من المرجح أن تكون القيم الأساسية والكفاءات الأساسية مطلوبة من كل موظف. خذ الوقت الكافي لتعيين الكفاءات الوظيفية والقيادية للأدوار المحددة التي تنطبق عليها. حدد أيضًا كيف تساعد هذه الكفاءات في التقدم الوظيفي.

نموذج تخطيط مهارات ClickUp

قالب تخطيط المهارات الخاص ب ClickUp طريقة بسيطة وشاملة للقيام بذلك. هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل والملائم للمبتدئين مثالي لتسجيل كفاءات فريقك وتنظيمها ورسم خرائط لها.

⚡️أرشيف القالب: فيما يلي نماذج أخرى قوالب مصفوفة المهارات يمكنك الاختيار من بينها.

4. تنفيذ إطار العمل والتواصل بين الفرق

التنفيذ: نشر إطار العمل بين جميع الموظفين. إلحاق قادة الفرق والمديرين والقيادات العليا بالإطار الجديد ودعوتهم لتجربته في عمليات التوظيف والتدريب والتطوير المهني.

التسجيل: نشر إطار الكفاءة ومشاركته مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المؤسسة. مستندات ClickUp يساعدك على إنشاء سجل مرئي جذاب لإطار كفاءتك ومشاركته مع المستوى المناسب من الوصول.

استخدم مستندات النقر فوق المستندات لتسجيل ومشاركة أطر الكفاءة

تنفيذ: قم بدمجها في جميع العمليات التي حددتها على أنها ذات صلة أثناء تحديد الأهداف.

إذا كنت ترغب في استخدام إطار الكفاءة في التوظيف، فقم بدمجه في برنامج إدارة المواهب وتصميم برامج الفحص ذات الصلة

إذا كنت تستخدمها في مراجعاتك السنوية، فقم بدمجها في برنامج مراجعة الأداء إذا كنت تعتزم استخدامه في التطوير الوظيفي المستمر، فقم بدمج البيانات المتعلقة بالكفاءة في أدوات إدارة الأداء



قالب تقرير الأداء الخاص ب ClickUp

استخدام قالب تقرير الأداء الخاص ب ClickUp لتصور كيفية أداء كل موظف/فريق في مختلف الكفاءات التي حددتها.

⚡️أرشيف القالب: أحرز تقدمًا في كفاءاتك مع هذه قوالب خطة تحسين الأداء .

المراجعة والتعديل: على الرغم من أنه ليس من المفيد الاستمرار في تغيير إطار الكفاءات الخاص بك، إلا أنه من المهم مراجعته بشكل دوري. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الكفاءات الوظيفية لفريق التسويق لديك هي تحسين محركات البحث، فإنها تحتاج إلى تحديث كبير في سياق الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

خلال لحظات فاصلة كهذه، من الضروري إجراء مراجعة شاملة لإطار الكفاءات الخاص بك.

⚡️ قالب الأرشيف: صمم مراجعة إطار العمل الخاص بك بفعالية باستخدام هذه قوالب تحسين العملية .

بينما تقرأ هذا المقال، إذا كنت تفكر "لدينا بالفعل توصيفات وظيفية وتقييمات وما إلى ذلك، فلماذا نحتاج إلى إطار عمل آخر؟

فوائد إطار عمل الكفاءات

يعزز إطار الكفاءة الجيد بشكل كبير قدرة المؤسسة على توظيف وتدريب وتطوير وإشراك الموظفين لأنه

يحسن عملية التوظيف: يضمن إطار الكفاءة اختيار المرشحين المناسبين فقط للوظائف الشاغرة. كما أنه يقلل من احتمالية حدوث أخطاء في التوظيف ويمنع مشاكل المهارات . كما أنه يقلل من تكاليف التدريب والتأهيل بمجرد تعيين المرشح.

تضع توقعات واضحة: يحدد بوضوح توقعات الأداء للمرشحين والموظفين والمديرين. كما أنها تهيئهم للنجاح، وتشجعهم على تركيز جهودهم على بناء الكفاءات المهمة.

يخلق الشفافية: تضمن أطر الكفاءة أن يكون جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة. يعرف المرشحون ما الذي يتم اختبارهم من أجله. يعرف الموظفون ما الذي يتفوقون فيه وما هي المهارات التي يفتقرون إليها. وهذا يزيل القلق غير الضروري حول الأداء.

تحسين الأداء: مع وضوح أكبر حول ما هو مطلوب لإنجاز المهمة، من المرجح أن يتحسن الأداء الفردي. عندما يكون لدى المؤسسة بأكملها قيم وكفاءات مشتركة، يكون التأثير المضاعف هائلاً.

تمكين الأعمال المستدامة: يضمن إطار الكفاءة الجيد أن تكون المؤسسة قوية في الحاضر ومرنة للمستقبل. فهو يمكّن قادة الأعمال من بناء المهارات والقدرات التي تعزز الميزة التنافسية في المستقبل. يسهل إدارة المواهب على المدى الطويل.

عزز إطار الكفاءة الخاص بك باستخدام ClickUp

قد يكون التوظيف متعبًا. فالتوظيف الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في إنهاء الخدمة، وإعادة التوظيف، والتأهيل، والتدريب، وما إلى ذلك. والأسوأ من ذلك هو أنك قد لا تلاحظ حتى أنك اتخذت قرار توظيف غير فعال إلا بعد فوات الأوان.

على سبيل المثال، ربما تكون قد وظفت شخصًا رائعًا في برمجة لغة بايثون ولكن ليس لديه المهارات التعاونية أو الخبرة الصناعية اللازمة لبناء منتجك. وبحلول الوقت الذي تحدد فيه هذه الثغرات، ربما تكون قد تكبدت تكاليف فعلية وتكاليف الفرصة البديلة.

يمكن لإطار الكفاءة المدروس أن يتجنب مثل هذه الاحتمالات ويتخذ قرارات مستنيرة. قم بالعصف الذهني والتخطيط وإنشاء وتنفيذ وتحسين إطار الكفاءة الخاص بك مع انقر فوق . جرب ClickUp اليوم مجانًا!