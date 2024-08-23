كيفية تحديد مشاكل المهارات ومعالجتها في مكان العمل

من المتوقع أن تتغير ربع الوظائف في السنوات الخمس المقبلة, وجد المنتدى الاقتصادي العالمي . وهذا يعني أن 25% منا ممن يتمتعون بمهارات عالية في وظائفهم اليوم قد لا يعودون كذلك بحلول نهاية هذا العقد.

وإذا لم يكونوا يعانون بالفعل، فإن كل مؤسسة ستواجه قريبًا مشاكل في المهارات، إنها ببساطة مسألة وقت. ولذلك، فإن القدرة على تحديد ومعالجة مشاكل المهارات في مكان العمل بشكل استباقي يمكن أن تصبح أكبر عامل تفاضلي تنافسي لديك.

دعنا نرى كيف يمكنك القيام بذلك. 📚

فهم "مشكلة المهارات"

نشأ مصطلح "مشكلة المهارة" في عالم الألعاب، وغالبًا ما كان مصطلح "مشكلة المهارة" يُطلق على أولئك الذين لم يتمكنوا من تجاوز المستويات الصعبة في اللعبة. "يبدو أن "مشكلة المهارة" هو نوع من السخرية في مجتمعات الألعاب.

ومنذ ذلك الحين، تطورت هذه الكلمة لتصبح منتشرة في كل مكان في عالم الأعمال - وهو وصف لتحدي العمل.

ما هي مشكلة المهارة؟

في مكان العمل، مشكلة المهارة هي الفرق بين القدرات الحالية للموظف وما هو مطلوب لأداء دوره. يمكن أن تكون الفجوة في المهارات التقنية للشخص، أو المعرفة، أو الكفاءة في استخدام الأدوات، أو المهارات السلوكية، وما إلى ذلك.

ما الذي يسبب مشاكل المهارات؟

هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية وقوى السوق التي تتسبب في حدوث مشكلات في المهارات في المؤسسات. وفيما يلي بعض منها.

التقدم التكنولوجي

تتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة لدرجة أن المواكبة قد تكون صعبة. على سبيل المثال، خلال حقبة التحول الرقمي، كانت هناك فجوة كبيرة في المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا السحابية، حتى في الوقت الذي أصبحت فيه الكفاءة السائدة بشكل كبير في الحواسيب المركزية زائدة عن الحاجة.

تطور الأعمال

تتغير نماذج الأعمال والهياكل التشغيلية. فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة موجودة الآن في كل مكان.

لنفترض أن شخصًا ما لا يشعر بالراحة عند استخدام أدوات التعاون النصية مثل Slack، أو برامج مؤتمرات الفيديو مثل Zoom، أو العمل بشكل غير متزامن مع فريق العمل عن بُعد. في هذه الحالة، قد يكون لديهم مشكلة في المهارات السلوكية.

ظهور أنظمة جديدة ظهور أنظمة جديدة

مثال رئيسي على ذلك هو GenAI. على سبيل المثال، مع الأدوات الفنية للذكاء الاصطناعي إنشاء تصميمات بسرعة وجودة غير مسبوقة، ستتطور مهارة المصمم نحو القدرة على المطالبة بشكل جيد. قد يعاني أولئك الذين لا يستطيعون العمل مع النص أو تعلم هندسة المطالبة من مشاكل في المهارة.

الحاجة إلى مهارات جديدة

العمل المعرفي هو أكثر أنواع الوظائف نموًا في جميع أنحاء العالم اليوم. وجدت صحيفة وول ستريت جورنال أن "مهن العمل المعرفي تضيف وظائف أكثر من أي عام آخر منذ الثمانينيات - حوالي 1.9 مليون وظيفة سنويًا."

ويخلق هذا التغيير حاجة متزايدة للمهارات المعرفية، مثل التفكير النقدي والتفكير المنطقي والإقناع وما إلى ذلك، وهي مهارات لا يصعب العثور عليها فحسب، بل يصعب تقييمها أيضًا. يمكن أن يكون تأثير هذه المهارات على إنتاجية الموظفين هائلاً.

كيف تؤثر مشكلة المهارات على الأعمال؟

بشكل أساسي، إذا لم يكن لدى المرء المهارات اللازمة للقيام بعمل ما، فسوف يفشل. ومع ذلك، فإن معضلة الأعمال المتعلقة بمشكلة المهارات ليست سوداء وبيضاء.

دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي تتجلى فيها.

مخرجات سيئة: سيؤدي نقص مهارة ما في أي مجال إلى نتائج سيئة. فالمدير التنفيذي لخدمة العملاء الذي لا يتمتع بمهارات حل المشكلات سيؤدي على الأرجح إلى استياء المستخدمين. مندوب المبيعات الذي يعاني من مشاكل في المهارات سيغلق صفقات أقل. الكاتب الذي يعاني من مشاكل في المهارات سيخلق محتوى غير مقنع أو جذاب.

التأخير: يمكن أن تتسبب مشكلات المهارات في حدوث تأخيرات في التسليم حيث يحتاج الفرد المعني إلى تعلم كيفية إكمال المهمة. على سبيل المثال، قد يعرف المطور كيفية البرمجة باستخدام لغة بايثون ولكنه لا يفهم تطبيقها في حالات استخدام علم البيانات. يستغرق التعلم واللحاق بالركب بعض الوقت.

مشاكل الجودة: بدون المهارات المناسبة، ستكون جودة التسليم أقل من المثالية. إذا لم يكن مصمم التطبيق ماهراً بما فيه الكفاية لترجمة مقصده بوضوح وتسليمه إلى المطور، فسيكون المنتج النهائي دون المستوى المطلوب.

ضياع الفرص: قد تضيع الفرص المثيرة بدون المهارات اللازمة لاغتنامها. إذا استغرق الفريق الذي يعاني من مشاكل في المهارات ضعف الوقت اللازم لتسليم المشروع، فقد لا يحقق سوى نصف الإيرادات المحتملة.

يدرك قادة الأعمال هذا الأمر وقد بدأوا في إنشاء أنظمة لمعالجته. ومن أهم التغييرات الرئيسية هي مقاييس الأداء.

فبالإضافة إلى المقاييس التقليدية للإنتاجية، تدفع القيادة المؤسسية نحو استخدام استطلاعات الرأي الخاصة بالموظفين، والتغذية الراجعة من 360 درجة، وتحديد الأدوار، وما إلى ذلك، لسد الفجوة في المهارات. ومع ذلك، هذه مجرد بداية.

للتغلب على مشاكل المهارات بشكل فعال، يجب على المؤسسات بناء قدرات مستدامة لتحديدها ومعالجتها. الخطوة الأولى لذلك هي معرفة أنواع مشاكل المهارات التي يمكن أن تظهر.

أنواع مشاكل المهارات في مكان العمل

ليست كل مشاكل المهارات متساوية. اعتمادًا على طبيعة العمل، تأتي مشاكل المهارات في أنواع لا حصر لها. لقد قمنا بتغطية الأنواع الأكثر شيوعًا.

مشكلات المهارات الفنية

المهارة الفنية هي المعرفة المتخصصة أو الخبرة أو الكفاءة الأساسية المتعلقة بمهمة/وظيفة معينة. بالنسبة للكاتب، تعتبر معرفة قواعد النحو والصرف مهارة فنية. وبالنسبة للمطوّر، فإن إتقان لغة البرمجة يعتبر مهارة فنية مثال على الكفاءة الأساسية .

هذه هي المهارة الأساسية لأي وظيفة، والتي بدونها لا يمكنك أن تكون منتجًا.

قضايا الفجوة المعرفية

الفجوة المعرفية هي عندما لا يمتلك الشخص جميع المعلومات التي يحتاجها لإكمال عمله. ولكي نكون واضحين، لا يتعلق الأمر بعدم مشاركة الشركة للمعلومات الداخلية، ولكن عدم امتلاك الموظف للمعرفة الأساسية المتوقعة من شخص في دوره.

على سبيل المثال، مدير التسويق غير المطلع على إنستجرام أو المحامي غير المطلع على أحدث اللوائح سيواجه مشاكل في المهارات.

فالمعرفة اللازمة لكل دور هي السياق غير الملموس الذي يعمل ضمنه كل فرد في الفريق. يمكن أن تتسبب مشاكل المعرفة في حدوث ارتباك وسوء فهم وفوضى، مما يؤثر بشكل كبير على المخرجات.

مشاكل المهارات الشخصية

المهارات الناعمة، والمعروفة أيضًا بالمهارات السلوكية، هي القدرات الشخصية التي تخلق تفاعلات وتعاون وتواصل سلس ومثمر. بالنسبة لمدير المشروع، فإن ضعف المهارات التنظيمية مشكلة. بالنسبة لقائد الفريق، قد يمثل عدم القدرة على تقديم ملاحظات بناءة مشكلة.

تشكل هذه المهارات الصمغ الذي يحافظ على تماسك المؤسسة. إن الافتقار إلى المهارات الشخصية لا يشكل دائمًا عائقًا كاملاً، ولكنه قد يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية والجودة والأداء ومعنويات الفريق.

مشاكل المهارات التكيفية

في مشهد الأعمال اليوم المعرض للاضطرابات، فإن القدرة على التكيف هي اسم اللعبة. إذا لم تتمكن من التكيف، ستجد صعوبة في النمو. وهذا يعني أنك بحاجة إلى بناء المهارات في مختلف جوانب القدرة على التكيف، بما في ذلك التفكير النقدي والتفكير المنطقي واتخاذ القرارات والتعلم المستمر وغير ذلك.

على سبيل المثال، عامل المعرفة بدون مهارات إدارة المهام أو مدير المنتج الذي يميل إلى التردد والبطء في اتخاذ القرارات، كلاهما لديه مشاكل في التكيف.

مهارات التكيف ضرورية للتعامل مع مكان العمل اليومي. فبدونها، من المرجح أن يشعر الموظف بالإرهاق أو الإجهاد أو الإرهاق أو الإرهاق الشديد، وغالبًا ما لا يطلب المساعدة أبدًا.

ولكن كيف يمكنك أن تقول ما إذا كان شخص ما يفتقر إلى المهارات الفنية لاتخاذ قرار ما أو المهارات التكيفية لتخيل عواقبه؟ دعنا نكتشف ذلك.

كيفية تحديد مشاكل المهارات

كما رأينا، مشاكل المهارات معقدة للغاية ويصعب تحديدها بدقة. كما أنها أيضًا ذاتية وعاطفية لأننا نصدر أحكامًا على الأشخاص. وللقضاء على أي نوع من التحيز. من الضروري أن يكون لدينا عملية واضحة وموضوعية لتحديد مشاكل المهارات.

إليك إطار عمل يمكنك استخدامه.

إجراء تحليل للأدوار الوظيفية: افحص كل دور وظيفي في المؤسسة. حدد أهدافها القصيرة والطويلة الأجل. قم بإعداد قائمة بالمهارات المقابلة التي يحتاجها كل دور وظيفي حاليًا والتي سيتطلبها في المستقبل.

على سبيل المثال، يمكنك العثور على قائمة مهارات إدارة المنتجات هنا. باستخدام هذا كمصدر إلهام، يمكنك تكثيف تحليل المهارات للأدوار في شركتك.

بالنسبة للقدرات الخاصة بالوظائف، جرّب نموذج مصفوفة المهارات الفنية ClickUp . يسمح لك هذا القالب الملائم للمبتدئين والقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، بتتبع مهارات كل موظف وتحديد الثغرات بشكل منتظم.

قالب مصفوفة المهارات الفنية ClickUp

جمع مدخلات أصحاب المصلحة: اطلب من المديرين وقادة الفرق قائمة بجميع المهارات التي تمتلكها فرقهم. اجمع ملاحظات نوعية حول المجالات التي يرون فيها مشاكل في المهارات. إذا استطعت، استشر العملاء وأصحاب المصلحة الخارجيين حول النتائج التي توصلت إليها للحصول على صورة أكبر.

استطلع آراء موظفيك: سيساعدك الاستطلاع الشامل للموظفين على فهم أين يرون أنفسهم.

إجراء التقييمات: عند الشك، قم بإجراء تقييمات للمهارات مثل الاختبارات القصيرة والامتحانات العملية والمحاكاة بالألعاب. يمكنك أيضًا استخدام برنامج مراقبة الموظفين لتتبع الوقت أو العمليات المتبعة.

نموذج تحليل فجوة المهارات ClickUp

نظّم نتائجك واستخلص الرؤى باستخدام قالب تحليل فجوة المهارات في ClickUp . يسمح لك هذا القالب متوسط المستوى بتصنيف المهارات، وتعيين الأهمية، وتحديد الدرجات المستهدفة، وتحديد عناصر العمل المحتملة.

قم بتعيين هذه المهارات: الآن، قارن بين المهارات الضرورية والمهارات المتاحة جنبًا إلى جنب. قم بإعداد قائمة بالمهارات التي تفتقر إليها الآن والمهارات التي قد تعاني منها في المستقبل.

نموذج تخطيط مهارات ClickUp

يجب أن يمنحك ذلك رؤية واضحة لمشكلات المهارات الخاصة بك. والآن، حان الوقت للتعامل معها. إذا كنت تتطلع إلى التوظيف كوسيلة لمعالجة مشاكل المهارات، جرّب قالب تخطيط المهارات الخاص بـ ClickUp لتحسين جودة المرشح.

لكن التوظيف ليس الحل الوحيد. فأنت تريد تحسين مهارات القوى العاملة الحالية لديك أيضًا وإعدادها للنجاح في المستقبل. دعنا نرى كيف.

التعامل مع مشاكل المهارات

إذا كنت تفكر، "أعلم أن لدينا بعض المشكلات المتعلقة بالمهارات، ولكن لا بد أن يحدث ذلك ونحن على ما يرام"، فكر مرة أخرى. فـ يحسب المنتدى الاقتصادي العالمي أن معالجة مشكلة المهارات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

لذا، دعونا نتحرك. بمجرد تحديد مشكلات المهارات لديك، فإن الاستجابة الوحيدة هي تطوير المهارات. فيما يلي بعض الأفكار وطرق تنفيذها مع الأدوات المناسبة مثل ClickUp لإدارة المعرفة.

1. تصميم برامج تدريب مستهدفة

يمكن حل معظم مشكلات المهارات التي حددتها من خلال التدريب والتعليم المركزين بأي شكل يناسبك. بعض الأمثلة أدناه.

ورش عمل تفاعلية: تحديات التواصل في مكان العمل يمكن حلها من خلال ورش العمل. يمكنك أن تجمع الفريق في جلسة تعاونية حيث يمكن للمشرفين عرض الاستجابات لمختلف السيناريوهات.

كتيبات التشغيل التنظيمية: يمكنك إعداد أطر العمل وأفضل الممارسات من أجل كيفية تحسين مهارات التواصل الكتابي في العمل . يمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل إعداد دليل للأسلوب، أو إعطاء فريقك قائمة مرجعية لاتباعها في التواصل الكتابي مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات، والحملات التسويقية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. مستندات ClickUp مكان رائع لدمج كتب التشغيل الخاصة بك وإتاحتها لأعضاء الفريق المعنيين. يمكنك أيضًا جمع الخبراء المتخصصين للتعاون في المواد.

مستندات النقر فوق مستندات لإنشاء مواد تدريبية تنظيمية

شهادات خارجية: لتعليم شخص ما كيف تصبح مبرمجًا أفضل يمكنك تسجيلهم في دورات تدريبية خارجية. يمكنك أيضًا تسجيلهم للحصول على شهادات على أدوات مثل AWS أو Microsoft Azure لسد الفجوة المعرفية.

2. تعزيز الإرشاد

يوفر التوجيه طريقة منظمة للموظفين لتلقي التوجيه والدعم من الزملاء الأكثر خبرة. يمكن أن تساعد العلاقة المتدربين على تحديد الثغرات في مهاراتهم وتطوير استراتيجيات للتغلب عليها بشكل مستقل.

ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى حل مشاكل مهارات محددة من خلال الإرشاد، فمن المهم أن يكون لديك نهج استراتيجي. وإليك الطريقة.

صمم برنامج الإرشاد الخاص بك

حدد الهيكل بوضوح. قم بتضمين ما يلي:

كيف سيتم إقران المرشدين والمتدربين

عدد المرات التي سيلتقون فيها

المدة التي سيجتمعون فيها

كيف سيلتقون، سواء كان اللقاء فردياً أو في مجموعات

تحديد الأهداف والتوقعات

الهدف الأساسي من هذا الإرشاد هو معالجة مشاكل المهارات. لذا، شجع المرشد والمتلقي على وضع أهداف لذلك. على سبيل المثال، قد يكون الهدف "تعلم اتخاذ القرارات وتقديمها بثقة إلى الإدارة العليا بحلول فبراير 2025."

وبناءً على ذلك، يمكن للموجّه أن يقوم بتدريب المتدرب على مهارات الإدارة الذاتية وممارسات صنع القرار والإقناع والتواصل وما إلى ذلك.

تحديد الأهداف الصحيحة وتحقيق تقدم ثابت

استخدم أداة مثل انقر فوق الأهداف لجعل هذه الأهداف مرئية في جميع الأوقات. ويمكنك أيضًا تقسيم هذه الأهداف إلى مهام، والتي يتدرج إنجازها إلى تحقيق الهدف.

تدريب الموجهين

يمكن أن تكون القدرة على التوجيه أيضًا مشكلة في المهارات. تجنب ذلك من خلال التدريب المنتظم للموجهين على:

الاستماع الفعال

التشجيع على تقديم الملاحظات

التعاون في حل المشاكل

مشاركة الخبرات الشخصية

تكييف نهج الإرشاد حسب احتياجات المتدرب

قياس التقدم المحرز وتحسينه

تتبع التقدم المحرز في المقاييس المهمة باستخدام ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards أداة رائعة لقياس التقدم المحرز في مختلف المقاييس. يمكنك تخصيص لوحات المعلومات باستخدام أدوات من اختيارك ومراقبة التحديثات في الوقت الفعلي.

3. تعزيز ثقافة التعلم المستمر

الشركات التي توفر فرص التعلُّم المستمر تكون أكثر قدرة على الابتكار بنسبة 92% وأكثر إنتاجية بنسبة 37%, ديلويت . لمعالجة قضايا المهارات بفعالية، وخلق ثقافة تقدر وتدعم التعلم المستمر .

أضف التعلم إلى أهداف شركتك: قم بتضمين التعلم كجزء من مؤشرات الأداء الرئيسية للموظف. يمكنك تخصيص ما بين 10-15% من مجالات النتائج الرئيسية للمرء من أجل تحسين مهاراته.

تشجيع الفضول: قم بإنشاء مساحة آمنة حيث يمكنك أنت وموظفيك طرح الأسئلة واستكشاف الأفكار الجديدة والتجربة والتعلم من الأخطاء، بعيدًا عن أي خوف من إصدار الأحكام. لا حاجة إلى دفع هذا الأمر إلى جميع الموظفين أو الاجتماعات.

يمكن أن تحدث هذه المحادثات في الوقت الحقيقي وفي سياقها باستخدام أداة تعاون مثل ClickUp عرض دردشة ClickUp يدمج جميع المحادثات لسهولة وصول الموجهين والمتدربين إليها لتركيز انتباههم عليها لاحقًا.

التواصل، ومشاركة الملاحظات، والبقاء على اتصال مع ClickUp

قم بتمكين فرص التعلم الذاتي: ادفع مقابل الاشتراكات في منصات التعلم الإلكتروني أو الشهادات حتى يتمكن موظفوك من التعلم وتنمية مهاراتهم. من المفيد أيضًا أن يكون لديك ميزانيات لشراء الكتب وحضور المؤتمرات وما إلى ذلك مما يتيح التعلم غير الرسمي. يخبر بدل التعلم والتطوير أو الراتب موظفيك أنك تستثمر في نموهم واستعدادهم للمستقبل.

على سبيل المثال، قد يحتاج قائد الفريق الذي تمت ترقيته حديثًا أو رئيس قسم الهندسة من صناعة أخرى إلى دعم في كيفية تطوير مهارات القيادة . في مثل هذه الحالات، قد يكون التعلم الذاتي هو الطريقة الأكثر فعالية.

4. إنشاء مراجعات قائمة على التعلم

يعمل الناس على ما يعلمون أنه سيتم تقييمهم على أساسه. اجعل التعلم والارتقاء بالمهارات مقياس أداء رئيسي لفريقك.

على سبيل المثال، إذا كانت مراجعة الأداء في نهاية العام لا تتضمن أهداف التعلم، فلن يكون هناك حافز لشخص ما لتحسين مهاراته. استفد من برنامج إدارة المهارات للقيام بما يلي باستمرار

تضمين أهداف التعلم لكل موظف

مراجعة التقدم المحرز نحو أهداف التعلم بانتظام

اجعلهم يطبقون التعلم على الممارسة وتقييم تحسين الأداء

قد يبدو ما سبق وكأنه وظيفة بدوام كامل لفريق التعلم والتطوير. وهو كذلك من نواحٍ عديدة. ومع ذلك، فإن الاستثمار في معالجة قضايا المهارات يوفر فوائد استثنائية.

المنافع والتحديات في معالجة قضايا المهارات

معالجة قضايا المهارات تمكّن المؤسسة من:

زيادة الإنتاجية من القدرة على إنجاز العمل بشكل أسرع وأفضل

تحسين كفاءة الفريق كنتيجة لتعاون أكثر جدوى

مهارات أفضل في حل المشاكل في جميع أنحاء التسلسل الهرمي للمؤسسة

زيادة سعادة الموظفين الذين تنشطهم فرص النمو

زيادة الرضا الوظيفي والروح المعنوية وتقليل معدل دوران الموظفين

إلا أن الأمر ليس وروداً على طول الطريق. فمعالجة مشاكل المهارات تطرح أيضًا عددًا من التحديات.

بالنسبة للمبتدئين، "مشكلة المهارات" ليست دائمًا أمرًا لطيفًا للمناقشة. فإخبار الموظف بأن لديه مشكلة في المهارات يبدو وكأنه توبيخ. ويحتاج التغلب على ذلك إلى التعاطف والمثابرة.

في كثير من الأحيان، لا تملك المؤسسات الموارد اللازمة لتدريب/إرشاد الموظفين. كما أن المديرين وكبار الموظفين مكدسون بالعمل، مما لا يتيح لهم مساحة ذهنية لمساعدة الآخرين.

ثم هناك المشكلة الأساسية المتمثلة في تحديد فجوة المهارات نفسها. أضف إلى ذلك تأثير Dunning-Kruger، حيث يبالغ الأفراد ذوي القدرات أو المعرفة المنخفضة في تقدير كفاءتهم. ويؤدي هذا التحيز إلى إدامة القصور في المهارات ويحد من فرص التطوير.

اجعل المهارات غير مشكلة مع ClickUp

يقولون إن التغيير أمر حتمي. التكنولوجيا ستتغير. ستستمر الأدوات التحويلية مثل GenAI في الظهور. الكثير من الأعمال غير الإبداعية ستصبح مؤتمتة. المهارات الشائعة اليوم ستصبح قديمة في القريب العاجل.

لذلك، بالنسبة لأي مؤسسة تريد أن تكون ناجحة، فإن معالجة قضايا المهارات أمر غير قابل للتفاوض.

والأهم من ذلك، يجب معالجة قضايا المهارات بطريقة استراتيجية ومنظمة ومتمحورة حول الأفراد. أنت بحاجة إلى وضع خطط التدريب الخاصة بهم، وإنشاء مواد تعليمية، وإنشاء مشاريع تعليمية، وتحديد الأهداف، وإدارة التقدم المحرز، وغير ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنشاء مسار مستدام لحل مشكلة المهارات.

للقيام بكل هذا وأكثر، أنت بحاجة إلى أداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp. مع إدارة قوية للمعرفة، وإدارة المهام، وإدارة الوقت، والعديد من قوالب مصفوفة المهارات والذكاء الاصطناعي القوي، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه للاستعداد للمستقبل.

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