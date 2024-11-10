بصفتك مسوقًا، ربما مررت على الأرجح بمواقف لم تنجح فيها في نقل المواضيع والأفكار المعقدة من خلال العروض التقديمية الثابتة. إما أن الرسالة لم يتم توصيلها، أو أن الجمهور فقد الاهتمام بينما كنت لا تزال في الشريحة الثالثة.

هنا يأتي دور فيديوهات الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء للإنقاذ

من نشر المفاهيم المعقدة إلى إبقاء المشاهدين متفاعلين، فهي تستخدم الصوت والصور التي تجعل العملية ممتعة وجذابة. الجزء الأفضل؟ يتم تكييف مقاطع فيديو الرسوم المتحركة هذه أيضًا في عروض تقديمية لتلبية احتياجاتك المهنية.

لذلك، في مدونة اليوم، ستتعرف في مدونة اليوم على كيفية إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية جذابة على السبورة البيضاء بدون معدات أو أدوات باهظة الثمن. لنبدأ!

## ما هو فيديو السبورة البيضاء؟

هل سبق لك أن جلست بجانب طفلك أثناء حضوره دروسه عبر الإنترنت؟

إذا كان الأمر كذلك، فلعلك لاحظت استخدام المدرسين لرسوم توضيحية مرسومة باليد على السبورة البيضاء للتدريس. هذا ما تبدو عليه الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء! فيديوهات السبورة البيضاء تجلب الرسائل إلى الحركة، وهذا هو سبب روعة مشاهدتها. في السيناريوهات الاحترافية، قد تكون العروض التقديمية المملة حدثًا مروعًا لمقدم العرض وجمهوره على حد سواء. ولكن يمكنك تغيير ذلك من خلال مقاطع الفيديو الممتعة والمغرية.

فبمساعدة مقاطع فيديو السبورة البيضاء، يمكنك تبسيط الأفكار المعقدة من خلال الصور والرسومات ومجموعة من عناصر الوسائط المتعددة الأخرى - مما يجعلك تشعر وكأنك تروي قصة. بينما يساعد ذلك في جذب انتباه المشاهد الذي يشاهد العرض التقديمي، فإنه يتيح لك أيضًا تقديم المزيد من الأفكار حول موضوع ما وشرحه بأسلوبك الخاص.

## كيفية إنشاء رسوم متحركة للسبورة البيضاء؟

تعتبر الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء ممتعة للمشاهدة. لا يوجد اتجاهين حول هذا الموضوع! ✅

ولكن ما هي وصفة إنشاء رسوم متحركة للسبورة البيضاء أو فيديو توضيحي؟ الأمر بسيط. ما عليك سوى أن يكون لديك أداة إدارة العمل الأكثر شمولاً, انقر فوق !🤷🏻

لقد سمعت ذلك بشكل صحيح! باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو رسوم متحركة للسبورة البيضاء تستغرق نصف الجهد وتحقق نتائج مضاعفة. مع العديد من الميزات والوظائف المبتكرة، يعد ClickUp تطبيقًا ممتازًا صانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء لأغراض احترافية

إليك الدليل المفصل خطوة بخطوة لاستخدام ClickUp لإنشاء رسوم متحركة للسبورة البيضاء تشبه الحياة:

### الخطوة 1: قم بكتابة قصتك بالسيناريو

ما هو العمود الفقري لفيلم ناجح؟ تخمينك صحيح - قصة جيدة!

حتى في حالة أفلام الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء، إذا لم تكن القصة مقنعة، فلن تعوضها أي رسومات مذهلة أو مؤثرات صوتية آسرة.

تعاون وصياغة جميع النصوص البرمجية للرسوم المتحركة للسبورة البيضاء على ClickUp Docs

ابدأ بكتابة نص قوي لفيديو السبورة البيضاء الخاص بك. لا تحتاج بالضرورة أن تكون بارعاً في سرد القصص.

بمجرد أن تطفو الأفكار، تخيل المشاهد التي تشعر أنك تنقل رسالتك من خلالها دون عناء. ثم افتح ClickUp Docs وابدأ في صياغة كل شيء

الحصول على البرامج النصية المناسبة للرسوم المتحركة للسبورة البيضاء بمطالبة واحدة في ClickUp Brain

إذا كان مشروعًا جماعيًا، تعاون مع الأعضاء الآخرين لإنشاء نص برمجي قوي. قم بتعيين المهام وعناصر العمل لأفراد محددين وتتبع التغييرات لإنشاء مسودة مصقولة.

أو بدلاً من ذلك، عندما تفتقر إلى الموارد أو الوقت اللازم لكتابة نص قصتك، دع ClickUp Brain يتولى الأمر أينما واجهتك مشكلة. يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي القوي هذا على تحرير النص وتوليد الأفكار وضبط مسودة الفيديو الخاص بك! 🛠️

💡 نصيحة احترافية: هل تشعر بالارتباك بشأن ضبط ClickUp Brain لاحتياجاتك الخاصة؟ تعرف على الطرق المختلفة ل ClickUp Brain وأهم ميزاته مساعدتك!

### الخطوة 2: خطط لصورك المرئية

القصة؟ تحقق! الآن، حان الوقت لتحديد شكل فيديو الرسوم المتحركة الخاص بك.

عند إنشاء فيديوهات الرسوم المتحركة، من المهم جدًا التأكد من أن رسوماتك تتوافق مع السيناريو الخاص بك. هذا يسمى التخطيط المرئي أو القصة المصورة. إذا لم تكن متزامنة، فستضيع رسالتك في الترجمة المرئية، مما يؤدي إلى إرباك المشاهدين.

تخيل كيف ستبدو الرسوم المتحركة للوح الأبيض بشكل أكثر واقعية باستخدام ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards تحل هذه المشكلة وأكثر من ذلك. باستخدام السبورة البيضاء، يمكنك تبادل الأفكار وإنشاء لوحات القصص المصورة الرقمية مع الصور والرسوم التوضيحية المناسبة للنص الخاص بك. تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لاختيار أفضلها وتنظيمها.

تعيين عناصر عمل محددة لأعضاء الفريق المختلفين بصريًا باستخدام مهام ClickUp Tasks

إذا كنت لا تزال تشعر أن هناك مجالًا للمساعدة، فقم بتوصيل السبورة البيضاء بـ انقر فوق المهام وتعيين عناصر العمل لأعضاء فريق محددين باستخدام يد الرسم. بهذه الطريقة، تعكس لوحة العمل الرقمية الخاصة بك جوهر السيناريو الخاص بك.

📖 اقرأ المزيد: دليل المبتدئين للوحات النقر فوق اللوحات البيضاء مع أمثلة لحالات الاستخدام

الخطوة 3: تسجيل التعليق الصوتي

يعد تسجيل تعليق صوتي معبّر وجذاب لفيديو الرسوم المتحركة أمرًا ضروريًا مثل اختيار الرسومات والصور المناسبة. حتى إذا كان أسلوب الرسوم المتحركة الخاص بك رائعًا، فسيتم تجاهل الفيديو في النهاية إذا لم يكن التعليق الصوتي على المستوى المطلوب.

على الرغم من أن ClickUp لا تساعد في تسجيل التعليقات الصوتية للرسوم المتحركة مباشرةً (فهذا من شأنه أن يجعل الأداة مذهلة للغاية لدرجة يصعب تصديقها!)، إلا أنها تعمل على تحسين العملية.

ابدأ بتحميل أداة تعليق صوتي تابعة لجهة خارجية على متصفحك - تتوفر الكثير من الأدوات المجانية على الإنترنت. قم بتحميل السيناريو الخاص بك، وتصفح مكتبة الأداة الخاصة بأصوات الذكاء الاصطناعي، واختر الصوت الأنسب للسيناريو الخاص بك، وقم بإنشاء التعليق الصوتي.

تبسيط العملية الكاملة لإنشاء التعليق الصوتي للرسوم المتحركة للسبورة البيضاء من خلال ClickUp Clips

على الرغم من أن هذه العملية بأكملها تبدو واضحة ومباشرة، إلا أن هناك مجالاً كبيراً لسوء الإدارة وعدم الكفاءة، حيث يمكنك استخدام كليك أب كليب .

باستخدام المقاطع، يمكنك إنشاء تسجيلات شاشة قصيرة تشرح الفروق الدقيقة في صوت الرسوم المتحركة. على سبيل المثال، لنفترض أنك تصنع فيديو تدريبي وتريد تغيير نمط الدرجة اللونية خلال مشهد معين. يمكنك ببساطة تسجيل الشاشة ونقل الملاحظات إلى أعضاء فريقك.

علاوة على ذلك، يجب تعيين مهام مخصصة لكل عضو من أعضاء الفريق بحيث يمكن جدولة تسجيلات التعليق الصوتي بكفاءة. حدد مواعيد نهائية للوقت الذي يجب أن يكون فيه أحد أعضاء الفريق قد أنشأ التعليقات الصوتية، وقم بتعيين عناصر العمل لأي مهمة ما بعد الإنتاج، وما إلى ذلك.

💡 نصيحة احترافية: تعرف على المزيد حول استخدام لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية سهلة الاستخدام للتعليم وصقل المهارات وإعادة التدريب .

الخطوة 4: تحريك المشاهد الخاصة بك

الرسوم المتحركة هي شريان الحياة لمقاطع فيديو السبورة البيضاء. إنه العنصر الذي يجعلها جذابة ولا تُنسى، والأهم من ذلك أنها سهلة الفهم. لذا، دعنا نبعث الحياة في فيديوهاتك!

إضفاء الحيوية على صورك المرئية باستخدام تكاملات ClickUp لتحريك محتوى السبورة البيضاء باستخدام أفضل أدوات الرسوم المتحركة

مع النص والصور والتعليق الصوتي الجاهز، استخدم تكامل ClickUp لتوصيل المنصة بأداة للرسوم المتحركة. يحتوي ClickUp على أكثر من 1000 تكامل، بحيث يمكنك بسهولة العثور على أداة واستخدامها لتحريك فيديو السبورة البيضاء الخاص بك.

استخدم مهام النقر فوق المهام لإدارة عملية الرسوم المتحركة الطويلة. ما عليك سوى تقسيم المشروع إلى مهام أصغر وإدارة التقدم المحرز في كل منها والجداول الزمنية والتفاصيل الأخرى.

هناك الكثير من الأدوات وعمليات التكامل عبر منصة ClickUp، وقد فكروا حقًا في كل الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بإدارة المشروع.

هيث هايدن، منسق التطوير المهني في كلية المجتمع بتاكوما

الخطوة 5: إضافة الموسيقى والمؤثرات الصوتية

في هذه المرحلة، سيكون لديك فيديو متحرك بالكامل. تتضمن الخطوة التالية إضافة الموسيقى المناسبة إلى محتوى الفيديو.

على الرغم من وجود التعليق الصوتي، إذا كانت مقاطع الفيديو المتحركة تفتقر إلى المؤثرات الصوتية المناسبة وموسيقى الخلفية، فلن تكون مؤثرة وديناميكية كما ينبغي أن تكون. ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر هي الحصول على صوت الخلفية. يجب أن تضع في اعتبارك العديد من الأشياء: ملاءمة المحتوى، ومشاكل حقوق النشر، ورخصة الاستخدام، وما إلى ذلك

_استخدم تذكيرات ClickUp Reminders و ClickUp Timelines لإدارة وتحسين مرحلة ما بعد إنتاج فيديو الرسوم المتحركة للوح الأبيض الخاص بك

هذا هو المكان الذي توجد فيه ميزات مثل تذكيرات ClickUp و انقر فوق الجداول الزمنية لا غنى عنها. فبمساعدتها، يمكنك تتبع كل نشاط متعلق بمصادر الموسيقى والمؤثرات الصوتية ومراجعتها.

يمكنك تعيين جداول زمنية، وإرسال تذكيرات، وحتى التعليق على مهمة ما لتسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بالمسار. تتيح لك هذه الميزات أيضًا التعاون مع فريقك لوضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية لفيديو الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء.

الخطوة 6: المراجعة ووضع اللمسات الأخيرة

بعد الانتهاء من كل شيء، يجب عليك الانتقال إلى التعديل النهائي!

نظرًا لأنك ستستخدم فيديو الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء لأغراض احترافية، فمن الضروري التأكد من أنه مصقول وخالٍ من الأخطاء السخيفة.

تعاون مع أعضاء فريقك في مهام ClickUp لإجراء أي تغييرات وتعديلات في اللحظة الأخيرة

في هذا السياق، لا يوجد أفضل من مهام النقر فوق المهام . بمساعدته، يمكنك تبسيط عملية تحرير الفيديو بأكملها. من ميزاته التي تثبت فائدتها حصرياً في إدارة مشروع السبورة البيضاء هي التعليقات والموافقات

سواء كنت بحاجة إلى تعديل الكتابة، أو إضافة نص، أو تغيير الرسوم المتحركة، أو تخصيص تأثير صوتي، يمكنك بسهولة الإشارة إلى أحد أعضاء الفريق في تعليقك وتعيين المهمة له.

باستخدام المهام، يمكنك أيضًا تتبع التقدم المحرز في كل عنصر عمل يوميًا. بمجرد الانتهاء من جميع المهام، ضع علامة عليها كموافقة وأكمل المشروع!

كيفية إنشاء العروض التقديمية للسبورة البيضاء؟

لقد تعلمت للتو كيفية إنشاء فيديوهات السبورة البيضاء، ولكن ماذا عن العروض التقديمية ? هل يمكن أن تكون جذابة مثل الرسوم المتحركة؟ نعم، يمكن ذلك! يمكنك تحويل عرض تقديمي ممل إلى عرض تقديمي مفعم بالحيوية ببساطة عن طريق تحويله إلى فيديو رسوم متحركة للسبورة البيضاء. إليك الطريقة:

الخطوة 1: استخلص النقاط الأساسية

لإنشاء عرض تقديمي من الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، ابدأ باستخراج النقاط الرئيسية. لذا، قم بسرد جميع الحقائق والأرقام والنقاط البارزة التي تريد مناقشتها في عرضك التقديمي.

# الخطوة 2: إنشاء الشرائح

بمجرد تحديد نقاطك الرئيسية، حان الوقت لإنشاء شرائح PPT. من الناحية المثالية، يجب عليك إنشاء شريحة لكل حقيقة أو رقم أو مؤشر أساسي في عرضك التقديمي. هذا يجعل المحتوى أقل إرباكاً للمشاهدين لاستهلاكه.

📖 اقرأ المزيد: كيف تسجل نفسك بالفيديو وأنت تقدم عرض باوربوينت؟

### الخطوة 3: مزامنة السرد

اجعل عرضك التقديمي أكثر إقناعاً بإضافة السرد إليه. اكتب نصًا من البداية أو قم بتنزيل النص الذي استخدمته في فيديو الرسوم المتحركة. يمكنك أيضًا تعديل النص، واستخدام أنماط مختلفة من السرد، وما إلى ذلك.

الخطوة 4: دمج المرئيات

بعد ذلك، أضف عناصر مرئية إلى عروضك التقديمية للسبورة البيضاء.

يعد التقاط لقطات شاشة من فيديو السبورة التي قمت بإنشائها طريقة سهلة وفعالة للقيام بذلك. إذا لم يؤد ذلك إلى نتائج مرضية، فقم بإدراج الصور وعناصر الوسائط المتعددة من مصادر أخرى، مثل منصات الصور المجانية.

الخطوة 5: تنظيم العرض التقديمي

وأخيراً، حان الوقت لتنظيم الشرائح. يجب عليك قالب العرض التقديمي ClickUp هو الخيار المجاني المثالي هنا.

قالب العرض التقديمي ClickUp

يتيح لك هذا القالب، القابل للتخصيص والمناسب للمبتدئين، التركيز على كل قسم من عرضك التقديمي على السبورة البيضاء وتنظيمه من خلال مساعدتك على ترتيبها بشكل منهجي. إلى جانب ذلك، يساعدك قالب العرض التقديمي ClickUp أيضًا:

إنشاء هيكل قياسي للعروض التقديمية

تتبع جميع المهام المتعلقة بالعرض التقديمي

التعاون وجمع الملاحظات من جميع أعضاء الفريق بشأن العرض التقديمي

وهكذا يمكن لـ ClickUp تحويل الواجبات المملة إلى عروض تقديمية ممتعة ومقنعة على السبورة البيضاء.

## قم بإنشاء فيديوهات وعروض تقديمية للرسوم المتحركة للسبورة البيضاء بشكل لم يسبق له مثيل مع ClickUp!

قد تبدو الرسوم المتحركة والعروض التقديمية للسبورة البيضاء وكأنها صفقات خيالية - وهي كذلك إلى حد ما!

ومع ذلك، نظرًا للتفاعل والاهتمام المذهل الذي تحظى به، فقد أصبح إنشاؤها باستخدام صانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء جزءًا لا يتجزأ من مشهد الأعمال.

لكن التحدي لا ينتهي عند هذا الحد. حتى إذا كنت تنشئ مقاطع فيديو وعروضًا تقديمية متحركة لاجتماعك القادم، فكيف تختار صانع رسوم متحركة للسبورة البيضاء مجهزًا بجميع الأدوات والميزات اللازمة؟

يقوم حل إدارة العمل الشامل مثل ClickUp بالمهمة على أكمل وجه. تتضمن مكتبة ClickUp الواسعة من الميزات والوظائف كل ما تحتاجه لإنشاء فيديوهات متحركة وعروض تقديمية من السبورة البيضاء.

لذا أسرع و اشترك في ClickUp اليوم لتصميم رسوم متحركة ممتعة ومبتكرة على السبورة البيضاء!