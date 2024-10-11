أفضل 13 منافسًا في بلانفيو لتعزيز أداء المحفظة الاستثمارية

إدارة محافظ المنتجات بدون الأدوات المناسبة؟ حسنًا، هذا يشبه التلاعب بالسيوف المشتعلة على دراجة أحادية العجلة.

فوضوي ومحفوف بالمخاطر.

لقد رأيت عن كثب كيف أن أدوات محفظة المنتجات تزيد من الإيرادات ورضا العملاء. على الرغم من أن Planview خيار شائع، إلا أنه قد لا يكون الأنسب لكل شركة.

ومع ذلك، فإن إيجاد الحل المناسب يستهلك الكثير من الموارد، ويتطلب وقتًا لا يمكننا توفيره في كثير من الأحيان.

ولكن لا تقلق! للمساعدة في تسريع الأمور، قمت أنا وفريق ClickUp بتنسيق قائمة بأفضل 13 منافسًا من Planview يجب أن تضعها في الاعتبار. من الإيجابيات والسلبيات إلى الأسعار، سأغطي كل ما تحتاجه لاتخاذ قرار مستنير.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منافسي Planview؟

دعنا نضع المعايير قبل أن ننتقل إلى قائمة منافسي Planview. فيما يلي خمس ميزات لا بد من توفرها في أي أداة تتنافس على هذا المكان:

سهولة الاستخدام: سيفضل كل فريق منتج واجهة مستخدم سهلة الاستخدام على واجهة مستخدم معقدة للغاية. لذا ابحث عن الخيارات التي يسهل البدء باستخدامها، دون الحاجة إلى أسابيع من التدريب

سيفضل كل فريق منتج واجهة مستخدم سهلة الاستخدام على واجهة مستخدم معقدة للغاية. لذا ابحث عن الخيارات التي يسهل البدء باستخدامها، دون الحاجة إلى أسابيع من التدريب التخصيص: نادراً ما يعمل خيار واحد يناسب الجميع في إدارة محفظة المشاريع . يجب أن يتمتع منافسو Planview بمستوى عالٍ من التخصيص. ويشمل ذلك تخصيص سير العمل وتعديلها لوحات معلومات المحفظة لأي عملية فريدة من نوعها

نادراً ما يعمل خيار واحد يناسب الجميع في إدارة محفظة المشاريع . يجب أن يتمتع منافسو Planview بمستوى عالٍ من التخصيص. ويشمل ذلك تخصيص سير العمل وتعديلها لوحات معلومات المحفظة لأي عملية فريدة من نوعها أدوات التعاون: الصوامع هي عدو التقدم. سأفكر في منصة توفر التواصل السلس والتعاون الجماعي. من الأفضل القيام بذلك من خلال ميزات الدردشة أو التحرير المباشر

الصوامع هي عدو التقدم. سأفكر في منصة توفر التواصل السلس والتعاون الجماعي. من الأفضل القيام بذلك من خلال ميزات الدردشة أو التحرير المباشر الرؤى التحليلية والتصورات: تأتي أداة إدارة المحفظة الاستراتيجية مزودة بقدرات إدارة الموارد القائمة على البيانات والتصورات التي تعتمد على التحليلات. ويشمل ذلك أيضًا إدارة المشاريع الاستراتيجية ميزات مثل إدارة المخاطر

تأتي أداة إدارة المحفظة الاستراتيجية مزودة بقدرات إدارة الموارد القائمة على البيانات والتصورات التي تعتمد على التحليلات. ويشمل ذلك أيضًا إدارة المشاريع الاستراتيجية ميزات مثل إدارة المخاطر إمكانات التكامل: لن تذهب حزمة التقنيات الخاصة بك إلى أي مكان. يجب أن تتكامل الأداة التي تختارها مع الأدوات الحالية مثل إدارة علاقات العملاء، وبرامج إدارة المشاريع، والأنظمة المالية.

على الرغم من أهمية هذه العناصر، إلا أنه من المهم أيضًا أن تتذكر أن الأداة التي تختارها يجب أن تتناسب مع ميزانيتك وتبررها.

أفضل 13 بديلاً لـ Planview يجب مراعاتها

سواء كنت تبحث عن ميزات محسّنة لإدارة المشاريع، أو أدوات تعاون محسّنة، أو قدرات تكامل أفضل، فقد جمعنا أنا والخبراء في ClickUp قائمة بأفضل 13 بديلاً ل Planview من شأنها أن تجعل سير عملك أسهل وتعزز الإنتاجية.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والمحافظ بشكل عام)

_جدولة تطوير الميزات وتتبع خرائط طريق المحفظة وتصور الرؤى المستندة إلى البيانات باستخدام برنامج ClickUp Portfolio Management ClickUp Portfolio Management هو الحل البرمجي المثالي المتكامل لكل ما يتعلق بمكتب إدارة المشاريع، وخاصةً محافظ المنتجات.

وباعتباره أحد المخضرمين في مجال إدارة المشاريع، يدمج ClickUp بسلاسة إدارة المهام والتوثيق والتواصل في منصة واحدة. كما يوفر أيضًا إعداد أهداف مخصصة ولوحات معلومات قابلة للتخصيص للحصول على عرض شامل لمحفظة المنتجات.

لذا، إذا كانت الشركات بحاجة إلى أداة تقدم رؤى في الوقت الفعلي وتتسم بالقوة وسهولة التصرف، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل.

وإلى جانب حل المحفظة المخصص، فإن ClickUp هو أيضًا برنامج شامل لإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

من ضمان المواءمة الاستراتيجية إلى تصوّر خرائط الطريق والمهام، يمكنك تحسين أداء المحفظة باستخدام برنامج ClickUp لإدارة المشاريع برنامج ClickUp لإدارة المشاريع هو حل قوي لإدارة المشاريع يدفع الإنتاجية والكفاءة من التصميم إلى التنفيذ.

ومثله مثل حل إدارة المحافظ، فإنه يوفر أيضًا أدوات الأتمتة الفورية وإعداد التقارير المرئية. وهذا أمر بالغ الأهمية لتبسيط سير العمل والقرارات المستندة إلى البيانات.

تحب فرق العمل الجمهور واجهة برمجة تطبيقات ClickUp مثالية لتخطيط الحلول المخصصة أو مقاييس المحفظة. يحتوي ClickUp أيضًا على أكثر من 30 أداة من أدوات المنصة وأكثر من 1000 عملية تكامل لتلبية كل الاحتياجات الفريدة.

تقدم ClickUp أيضًا العديد من أطر تعقب المشاريع و قوالب إدارة المحافظ كحلول جاهزة للاستخدام. فيما يلي إطاران مصممان مسبقًا يوفران الوقت دون المساس بالميزات الأساسية:قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp التالي في قائمة منافسي Planview هي Microsoft، وهي شركة قوية في أدوات الإنتاجية. فهي تمكّن الفرق على نطاق واسع من خلال التصورات الديناميكية وأدوات التعاون البديهية.

ومع ذلك، فإن تطبيق سطح المكتب الخاص بهذا البرنامج مصمم لنظام التشغيل ويندوز فقط، وميزات متصفح الويب محدودة نسبيًا.

أفضل ميزات إدارة المشاريع والمحافظ من مايكروسوفت #### أفضل ميزات إدارة المشاريع والمحافظ من مايكروسوفت

الاستفادة من نظام معلومات التهديدات المتطور لتأمين المعلومات الحساسة

توظيف إمكانات التصور المتقدمة، بما في ذلك مخططات جانت، وتحليل المسار الحرج، وتقارير الميزانية، لتعزيز فهم المشروع

التكامل مع نظام Microsoft البيئي، بما في ذلك أدوات مثل Teams وSharePoint وPower BI وAzure، لتعزيز كفاءة سير العمل

قيود إدارة المشاريع والمحافظ من Microsoft Project وPortfolio Management

يصعب اكتشاف الميزات الشاملة وتعلمها

ستجد الفرق الصغيرة أن الأسعار أعلى من منافسو مايكروسوفت أسعار مايكروسوفت لإدارة المشاريع والمحافظ المالية

الاشتراك: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الشراء لمرة واحدة: يبدأ من 679.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت وإدارة المحافظ المالية

G2: 4/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

3. أوراكل (الأفضل لتكامل تخطيط موارد المؤسسات والتركيز على الامتثال)

via

٪ / href/ https://www.oracle.com/in/scm/product-lifecycle-management/#rc30p4 أو /%href/ ac*le أوراكل هي شركة برمجيات عملاقة تشتهر بحلول تخطيط موارد المؤسسات ودورة حياة المنتج. إذا كنت ترغب في دمج إدارة المحفظة في أنظمة التخطيط الخاصة بك، فإن هذه الأداة تعد اختيارًا رائعًا. فهي تسمح للشركات بممارسة بروتوكولات الامتثال بفعالية واتباع نهج *الجودة أولاً في تخطيط المشاريع.

وعلى الرغم من أن الحل شامل، إلا أنه يتطلب تدريباً وخبرة كبيرة للقوى العاملة.

أوراكل أفضل الميزات

إدارة حافظات المشاريع المعقدة بفعالية لتمكين التخطيط الاستراتيجي وتتبع الأداء

التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات للوصول إلى البيانات المالية والتشغيلية بسهولة لتحسين إدارة المشاريع

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة من خلال الضوابط المدمجة

قيود Oracle

يمثل ارتفاع تكاليف الترخيص والتنفيذ عائقًا أمام المؤسسات الأصغر حجمًا

أي تخصيص يأتي مع جهد وتكلفة وخبرة إضافية

تسعير Oracle

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أوراكل

G2: 4.2/5 (26 مراجعة)

4.2/5 (26 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. أسانا (الأفضل لإدارة المهام بكفاءة)

via

٪ / href/ https://asana.com/features/project-management أسانا /%href/

أهم ما يميز Asana هو واجهته الجذابة التي توفر نظرة عامة واضحة وتعزز الشفافية. كما يوفر أيضًا طرق عرض المحفظة لتتبع الموارد على الفور وأتمتة سير العمل لمساعدة مديري المشاريع على تحسين التتبع والتنفيذ.

وعلى الرغم من تعدد استخداماته، إلا أنه يفتقر إلى ميزات مخصصة لإدارة المحافظ للتعامل مع محافظ المشاريع المعقدة.

أفضل ميزات Asana

استخدام واجهة سهلة الاستخدام وميزات تعاون رائعة لتحسين العمل الجماعي ونجاح المشروع

استيعاب أساليب العمل المختلفة مع إمكانات مرنة لإدارة المشاريع والمهام

تعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات من خلال عمليات التكامل الشاملة مع الأدوات الشائعة

قيود Asana

إمكانيات إدارة الموارد Jira هو حل قادر على إدارة المحفظة مع تدفقات عمل قابلة للتكيف ولوحات معلومات قابلة للتخصيص. وهو يتفوق في المنهجيات الرشيقة لإدارة المهام والتبعية والموارد عبر المحفظة.

ومع ذلك، يمكن أن يصبح التنفيذ مملاً بدون نظام Atlassian البيئي الحالي.

جيرا أفضل الميزات

الاستفادة من ميزات تتبع المشكلات القوية وميزات إدارة المشاريع الرشيقة لضمان تطوير منتج فعال

تخصيص مهام سير العمل والاستفادة من النظام البيئي للمكونات الإضافية للتكيف مع أي استراتيجية وعملية للمنتج

الاندماج مع أكثر من 2000 أداة أخرى لتبسيط مجموعتك التقنية

قيود Jira

قد تكون إمكانيات إدارة المحفظة محدودة مقارنةً بمنافسي Planview الآخرين الذين لديهم أدوات مخصصة لإدارة المحفظة

تأتي مع منحنى تعليمي حاد يؤدي إلى أوقات اعتماد أطول وتدريب مخصص

تسعير #### جيرا

مجانًا

المعيار: 7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تختلف الأسعار بناءً على عدد المستخدمين)

12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تختلف الأسعار بناءً على عدد المستخدمين) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 14,500 تقييم)

6. Smartsheet (الأفضل لتتبع المشاريع على غرار جداول البيانات)

via

_/مرجع/ _https://www.smartsheet.com/ صحيفة السجلات /%href/

عند التفكير في الخيارات ذات الواجهة المألوفة، برز في ذهني على الفور أسلوب Smartsheet الجدولي في Smartsheet. هذا البرنامج المنافس ل Planview سهل الاستخدام، ويوفر تصورات قوية، ويحتوي على ميزات خرائط طريق قابلة للتخصيص.

على الرغم من أن Smartsheet خيار ميسور التكلفة نسبيًا للفرق الصغيرة، إلا أنه يجب شراء ميزات إدارة المحفظة كوظائف إضافية.

أفضل ميزات Smartsheet

الاستفادة من خيارات التسعير المعقولة التكلفة مقارنة بالعديد من أدوات إدارة المشاريع الأخرى

الاستفادة من أدوات إعداد التقارير القوية والقابلة للتخصيص وتصورات المشروع للحصول على رؤى قيمة للمشروع

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

غير مناسب للتعامل مع المحافظ الكبيرة ذات المشاريع العديدة والتبعيات المعقدة

لا يتم تحديث الصفحات في الوقت الفعلي

تسعير #### سمارتشيت

المحترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة إدارة العمل المتقدمة: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سمارتس جيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 16,900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 16,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

7. Wrike (الأفضل للمشاريع متعددة الوظائف للغاية)

via

_/مرجع/ _https://www.wrike.com/ Wrike /%href/

يعد Wrike مثاليًا للمشاريع التي تتضمن العديد من أصحاب المصلحة و إدارة تدفق القيمة. ميزاته البديهية، مثل مخططات جانت، وإدارة المهام، والتعاون في الوقت الحقيقي، تجعل من السهل على الفرق تخطيط وتنفيذ وتتبع المشاريع بفعالية.

وبالنظر إلى ميزات التخصيص، يُعد Wrike مثاليًا للبيئات سريعة الوتيرة والفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وعلى الرغم من قوته، إلا أن الميزات والوظائف المتقدمة لهذا الحل غالباً ما تحتاج إلى تدريب مخصص.

أفضل ميزات Wrike

تخصيص سير العمل وطرق العرض بسهولة لتتناسب مع احتياجات المشروع وتفضيلاته المحددة

الاستفادة من ميزات التواصل والتعاون في الوقت الفعلي لتعزيز العمل الجماعي السلس

توصيل العديد من تطبيقات الجهات الخارجية لتمكين مشاركة البيانات وإدارتها بسلاسة

قيود Wrike

قد تصبح الميزات زائدة عن الحاجة ومفرطة في المشاريع البسيطة

خيارات التسعير لا تناسب المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.8 دولار شهريًا لكل مستخدم

24.8 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2600 تقييم)

8. LiquidPlanner (الأفضل لجدولة المشاريع التنبؤية)

عبر

_/مرجع/ _https://www.liquidplanner.com/ LiquidPlanner /%href/

يركز LiquidPlanner، أحد أفضل منافسي Planview، على أتمتة عنصر التخطيط لتبسيط إدارة المشروع. هذه الأداة هي حل لإدارة المشاريع يتفوق في الجدولة التنبؤية وإدارة الموارد. فهو يولد واقعية جداول زمنية واقعية للمشروع بناءً على توافر الموارد.

في حين أن LiquidPLanner يوفر تحكمًا كبيرًا وقدرة على التنبؤ، إلا أنه يأتي مع قدرات محدودة لإدارة المحفظة مقارنةً بالمنافسين.

LiquidPlanner أفضل الميزات

قم بتحسين الجداول الزمنية للمشروع وتخصيص الموارد من خلال الجدولة الآلية والتنبؤية

استخدم واجهة السحب والإفلات البديهية لتحديد أولويات المهام وتحديثها بفعالية

تعزيز العمل الجماعي والرؤية عبر المشاريع من خلال ميزات التعاون والتواصل في الوقت الفعلي

قيود برنامج LiquidPlanner

يصبح إعداد تبعيات المشروع المعقدة وقيود الموارد أمراً مملاً

قد تستغرق ميزات الجدولة الفريدة وإدارة الموارد وقتاً طويلاً للتعلم

تسعير LiquidPlanner

الأساسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) احترافي: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) أقصى حد: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات LiquidPlanner #### تقييمات ومراجعات LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 650 تقييم)

9. Basecamp (الأفضل للتعاون البسيط في المشروع)

via

_/مرجع/ _https://basecamp.com/ Basecamp /%href/

Basecamp هو أداة لإدارة المشاريع والتواصل الجماعي معروف ببساطته وتركيزه على التخلص من الميزات غير الضرورية. يدمج هذا الحل التعاون في كل شيء - من المناقشات المركزية والجدولة إلى مشاركة الملفات.

وبعيدًا عن التصميم البسيط وسهولة الاستخدام، من المهم أن تتذكر أن ميزات Basecamp هي في المقام الأول للتعاون وليس للإدارة.

أفضل ميزات Basecamp Basecamp

ضمان إمكانية الوصول إلى إدارة المهام الأساسية من خلال واجهته سهلة الاستخدام

تعزيز التواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق من خلال الدردشة المدمجة وعمليات تسجيل الوصول التلقائية

إدارة مشاريع متعددة بسهولة باستخدام طرق عرض المشروع من صفحة واحدة

قيود برنامج Basecamp

أخرى بدائل Basecamp لديها أدوات إعداد تقارير أكثر قوة

تتبع الوقت غير متاح

خيارات تسعير محدودة ولا توجد خطة مجانية للتجربة الشاملة

تسعير باسيكامب

بيسكامب : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 349 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5,300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,400 تقييم)

10. Monday.com (الأفضل لتصور سير العمل)

via

_/مرجع/ _https://monday.com/ Monday.com /%href/

كوم هو أحد المنافسين المشهورين لبرنامج Planview للتركيز على التصور. هذا البرنامج مثالي لأولئك الذين يحبون واجهة بديهية وتعاونية.

يتميز بميزات أتمتة متقدمة لتسهيل التعامل مع المهام والإشعارات المتكررة. تحتوي الأداة أيضًا على ميزات إدارة المحفظة مثل تخطيط الموارد وتخطيط السيناريوهات.

على الرغم من أن ميزاته واسعة النطاق، إلا أن monday.com يمكن أن يصبح مكلفاً للفرق الكبيرة.

الاثنين.كوم أفضل الميزات

الاستفادة من تطبيقات سطح المكتب والجوال لإدارة المحافظ أثناء التنقل

تصوّر محافظ المشاريع من خلال لوحات المعلومات البديهية الخاصة به وقيادة عملية اتخاذ قرارات مستنيرة

تقليل الأعمال المتكررة من خلال إنشاء مهام سير عمل مفيدة باستخدام أداة إنشاء الأتمتة البسيطة

قيود موقع Monday.com

معظم الميزات الشاملة متوفرة فقط في خطط التسعير الأغلى ثمناً

ليس من السهل تنفيذ المشاريع المعقدة ذات التبعيات العديدة وسير العمل المعقد

تسعير موقع Monday.com

مجاني: تجربة لمدة 14 يومًا (حتى 2 مقعد)

تجربة لمدة 14 يومًا (حتى 2 مقعد) الأساسي: 12 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

12 دولارًا/شهرًا لكل مقعد قياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

14 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد

24 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

11. العمل الجماعي (الأفضل لمشاريع التعاون مع العملاء)

عبر

_/مرجع/ _https://www.teamwork.com/product/ Teamwork /%href/

أثناء مراجعة منافسي Planview الذين يركزون على التعاون مع العملاء، برز حل Teamwork حقًا. من خلال طرق العرض المشتركة للمشروع ولوحات المعلومات الخاصة بالعميل، فإن هذا الحل يحافظ على إبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع وتفاعلهم.

يوفر Teamwork أيضًا ميزة المراسلة المدمجة ومشاركة الملفات، مما يجعل التواصل سهلاً. تُعد المنصة المركزية لهذا الحل أداة ممتازة لتعزيز العلاقات القوية مع العملاء.

ومع ذلك، فإن العمل الجماعي ليس مرنًا تمامًا، وهو ما يمكن أن يكون قيدًا على الفرق ذات الاحتياجات الفريدة.

أفضل ميزات العمل الجماعي

الحفاظ على أدوات شاملة لبوابة العميل لتعزيز التواصل ومشاركة العميل

نشر أدوات قوية تتبع المشروع وإدارة الموارد من أجل تحسين كفاءة الموارد

التواصل بشكل أفضل مع المراسلة الفورية داخل المنصة

قيود العمل الجماعي

للحصول على تحليلات إضافية، ستحتاج الشركات إلى الاستفادة من عمليات التكامل الخارجية

قد تصبح معقدة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ذات المشاريع والفرق المتعددة

تسعير العمل الجماعي

التقديم: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى)

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين كحد أدنى) النمو: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (5 مستخدمين كحد أدنى)

25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (5 مستخدمين كحد أدنى) النطاق: 69.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (5 مستخدمين كحد أدنى)

69.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (5 مستخدمين كحد أدنى) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.1/5 (40 تقييمًا)

4.1/5 (40 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 850 تقييم)

12. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع القائمة على كانبان)

via

٪ / href/ https://trello.com/teams/product Trello /%href/

أداة أخرى في قائمة بدائل Planview هذه هي أداة Trello من Atlassian على غرار كانبان Trello، وهي أداة مثالية للفرق التي تسعى إلى المرونة وتحديثات المهام بشكل أسرع والتعاون السلس. وهو معروف بنهجه المرئي والبديهي لإدارة المشاريع والمهام وسير العمل.

Trello هو حل يستخدم في المقام الأول اللوحات والقوائم والبطاقات لتنظيم المشاريع ويتفوق في الفرق الأصغر وسير العمل السريع.

ومع ذلك، إذا كان هناك العديد من الأشخاص المشاركين في Trello، فإن حجم البطاقات والتعليقات والتحديثات على لوحة واحدة يمكن أن يصبح مربكًا بسرعة.

أفضل ميزات Trello

استفد من لوحة كانبان البديهية المرئية في Trello لتعزيز المساءلة عن خارطة الطريق وإمكانية التتبع

التعاون مع التعليقات والإشارات المضمنة لتعزيز العمل الجماعي

إضافة المزيد من الوظائف من خلال تكامل الأدوات التي تسمى Power-Ups

قيود Trello

البساطة هي الأنسب للمشاريع البسيطة وليس المعقدة

لا يحتوي على أدوات شاملة لإعداد التقارير والأدوات التحليلية

تسعير #### تسعير Trello

مجاني: $0

$0 قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

13. ServiceNow (الأفضل لسير عمل خدمات تكنولوجيا المعلومات)

via

/مرجع/ _https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management.html ServiceNow /%href/

ServiceNow هي أداة معروفة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وبسبب مجموعتها القوية لإدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات، فهي مدرجة في قائمة منافسي Planview.

يتضمن هذا الحل أيضًا ميزة مخصصة لإدارة محفظة المشاريع (PPM) لتخطيط محافظ المشاريع وتحديد أولوياتها ومراقبتها. وبالاقتران مع تركيزه على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يصبح تحسين الموارد وإدارة عبء العمل سلساً.

سيرفس ناو أفضل الميزات

نشر أتمتة سير العمل التكيفي والتكامل لتعزيز الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي

تحليل البيانات باستخدام أدوات إعداد التقارير الشاملة من ServiceNow لتعزيز نتائج المشروع بشكل فائق

إدارة طلبات الخدمة بكفاءة من خلال التتبع الشامل للمشكلات

قيود ServiceNow

يحتاج إلى تخصيص وتهيئة كبيرة للاستفادة من إمكانيات إدارة المحفظة بشكل كامل

تصبح معقدة ومكلفة للمؤسسات الصغيرة أو تلك التي لديها ميزانيات محدودة لتكنولوجيا المعلومات

تسعير خدمة ServiceNow

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

حوِّل مهاراتك في إدارة المحافظ الاستثمارية مع ClickUp

تجلب الأداة الصحيحة لإدارة محفظة المشاريع بعض النظام الذي تشتد الحاجة إليه لفوضى أنشطة المشروع. في حين أن Planview خيار قوي، فإن استكشاف البدائل أمر ضروري.

لقد قمنا بتغطية أفضل 13 منافسًا لـ Planview لتبسيط عملية الاختيار. من بين هذه الحلول، تتألق أداة واحدة كشريك متميز - ClickUp.

بفضل أدواتها الشاملة لإدارة المشاريع، وإدارة الموارد في الوقت الحقيقي، وأتمتة سير العمل، تحافظ ClickUp على استراتيجيات منتجاتك على المسار الصحيح وتعمل بسلاسة.

لذا لا تتردد! اشترك مع ClickUp وابدأ اليوم!