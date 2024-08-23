كيفية استخدام Microsoft Copilot في Word وتحقيق المزيد من الإنجازات باستخدام الذكاء الاصطناعي

هل سبق لك استخدام Microsoft Word وتساءلت عما إذا كان بإمكانه كتابة المحتوى الخاص بك نيابةً عنك؟ يمكنك فعل ذلك بالفعل باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، Copilot!

تتألق ميزات Microsoft Copilot حقًا عند إقران الأداة مع Word. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي المبني على نماذج لغوية كبيرة كتابة المحتوى الخاص بك، وضبطه بدقة، وترجمته، وإنشاء ملخصات، وحتى تحويل معلوماتك إلى جداول ومخططات! ويمكنه القيام بكل ذلك من خلال بعض المطالبات اللغوية الطبيعية فقط. يمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة حقاً في تبسيط عمليتك الإبداعية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون للاقتران بين Microsoft Copilot وWord منحنى تعليمي يصعب التغلب عليه. لدينا طريقتان يمكنك من خلالهما البدء بسهولة في استخدام Copilot على مستندات Word الخاصة بك.

استخدام Microsoft Copilot في Word: دليل خطوة بخطوة

هناك ثلاث طرق لتمكين Copilot في Word، أسهلها اختصار بسيط للوحة المفاتيح.

الطريقة 1: البدء السريع باستخدام زر Copilot على شريط الأدوات

الخطوة 1: لبدء استخدام Copilot في Word، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك وابحث عن رمز Copilot على الشريط أو شريط الأدوات أعلى يمين نافذة Word

عبر مايكروسوفت كوبيلوت الخطوة 2: انقر فوق هذا الزر لتفعيل Copilot الخطوة 3: بمجرد التفعيل، يقدم Copilot المساعدة والاقتراحات حسب الحاجة

عبر Microsoft Copilot

ملاحظة: على الرغم من أن هذه الطريقة بسيطة للغاية وتوفر الوقت، إلا أنها قد لا تكون متاحة مع الإصدارات القديمة من Microsoft Word.

الطريقة 2: النقر بزر الماوس الأيمن للوصول إلى Copilot

الخطوة 1: ابدأ بفتح مستند Word الخطوة 2: انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في المستند لعرض قائمة الخيارات الخطوة 3: ابحث عن خيار "اقتراحات Copilot" أو خيار مشابه داخل القائمة الخطوة 4: انقر فوق الخيار لبدء استخدام Copilot

الطريقة 3: اختصار لوحة المفاتيح للوصول السريع

الخطوة 1: قم بتنشيط Copilot في لمح البصر باستخدام اختصار لوحة المفاتيح. أولاً، ابدأ بأي مستند Word الخطوة 2: اضغط على مفتاحي Win + C في نفس الوقت على لوحة المفاتيح

عبر Microsoft Copilot

الخطوة 3: مساعد الكتابة جاهز للكتابة

عبر Microsoft Copilot

حدود استخدام Copilot في Word

أنت تعرف الآن كيفية استخدام Microsoft Copilot في Word.

ولكن إليك المشكلة: من المحتمل أنك تفتقد رمز Microsoft Copilot في Word. إذا كنت تتساءل عن السبب، فقد يكون ترخيص Microsoft 365 الخاص بك هو السبب.

للوصول إلى Copilot في Word، ستحتاج إلى خطة مرخصة حالية مرتبطة بحساب Microsoft الخاص بك، مثل Microsoft 365 E5 أو Microsoft 365 Business Premium أو غيرها. إذا لم تكن متأكداً من خطتك أو كنت بحاجة إلى تمكين Copilot في Word، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك أو مسؤول Microsoft 365.

ولكن هناك بعض الأمور الأخرى التي يمكن أن تعيقك، حتى بعد حصولك على الضوء الأخضر للحصول على الترخيص.

تبعية البيانات : التحدي الأكبر مع Copilot هو هذا - عليك أن تغذيه يدويًا بكل شيء لأنه لا يمكنه الوصول إلى المستندات الخارجية . تخيل أنك تحاول كتابة تقرير عن اتجاهات الصناعة دون الوصول إلى أحدث المقالات الإخبارية أو الأوراق البحثية. ينتهي بك الأمر إلى أخذ الكثير من وقتك وجهدك

: التحدي الأكبر مع Copilot هو هذا - عليك أن تغذيه يدويًا بكل شيء لأنه . تخيل أنك تحاول كتابة تقرير عن اتجاهات الصناعة دون الوصول إلى أحدث المقالات الإخبارية أو الأوراق البحثية. ينتهي بك الأمر إلى أخذ الكثير من وقتك وجهدك تحديات المستندات المعقدة : قد يضيع Copilot في بعض الأحيان في تعقيدات المستندات . على سبيل المثال، قد تستغرق محاولة جعل Copilot يلخص تقريراً مالياً معقداً مليئاً بالأرقام والرسوم البيانية والمرئيات المعقدة وقتاً طويلاً

: قد يضيع Copilot في بعض الأحيان . على سبيل المثال، قد تستغرق محاولة جعل Copilot يلخص تقريراً مالياً معقداً مليئاً بالأرقام والرسوم البيانية والمرئيات المعقدة وقتاً طويلاً حاجز اللغة : في حين أن Copilot يتحسن في فهم اللغات المختلفة والاستجابة لها، إلا أنه لا يزال لا يجيدها كلها بطلاقة

: في حين أن Copilot يتحسن في فهم اللغات المختلفة والاستجابة لها، إلا أنه لا يزال فقدان ذاكرة تاريخ المحادثة : إن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها مواكبة التفاعلات المتعددة. ومع ذلك، يتمتع Copilot بذاكرة قصيرة. فهو لا يمكنه تذكر المحادثات السابقة ، مما قد يكون محبطاً عندما تضطر إلى تكرار نفس المعلومات مراراً وتكراراً

: إن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها مواكبة التفاعلات المتعددة. ومع ذلك، يتمتع Copilot بذاكرة قصيرة. فهو ، مما قد يكون محبطاً عندما تضطر إلى تكرار نفس المعلومات مراراً وتكراراً الأخطاء وأوقات التحميل: كلما كانت المهام أكثر تعقيداً، كلما كانت الاستجابة أبطأ وزادت احتمالية حدوث أخطاء. تخيّل أنك تحاول تلخيص مستند قانوني طويل، فقط لتجد أن Copilot يستغرق وقتاً طويلاً قبل الانتهاء منه

إذا وجدت هذه المشكلات محبطة، فعليك البحث عن استخدام بدائل لمايكروسوفت وورد وكوبيلوت

ClickUp Brain: البديل المتقدم لـ MS Copilot و Word

قد يكون Copilot خطوة في الاتجاه الصحيح لفريقك للعمل جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، خاصةً إذا كنت تستخدم تطبيقات Microsoft الأخرى. ومع ذلك، فإن له حدوده.

يمكنك التفكير في استخدام أدوات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة كبديل Copilot. هناك حلول متاحة سهلة الاستخدام ومليئة بالميزات وتساعدك على التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

تعرف على ClickUp Docs و ClickUp Brain -الأداتان الوحيدتان اللتان ستحتاج إليهما التعاون بكفاءة على المستندات داخل فريقك.

قم بتوثيق الملفات المهمة ومشاركتها مع أعضاء فريقك باستخدام ClickUp Docs

تخيل عالماً يستطيع فيه فريقك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى انتظار شخص آخر لإكمال تعديلاتهم. ClickUp Docs يجلب هذه الرؤية إلى الحياة.

مع ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي، واكتشاف التعاون، وإسناد المؤلف، يبقى كل عضو في الفريق على اطلاع دائم.

فيما يلي الميزات الرئيسية لمستندات ClickUp Docs

التحرير في الوقت الحقيقي : انتقل إلى مستند وقم بتحريره مباشرةً مع أعضاء فريقك

: انتقل إلى مستند وقم بتحريره مباشرةً مع أعضاء فريقك اكتشاف التعاون : تعرف على الفور على من يقوم بعرض المستند أو التعليق عليه أو تحريره

: تعرف على الفور على من يقوم بعرض المستند أو التعليق عليه أو تحريره إسناد المؤلفين : اكتشف بسهولة من الذي ساهم بماذا في مستندك

: اكتشف بسهولة من الذي ساهم بماذا في مستندك مزامنة في الوقت الفعلي : شاهد تحديثاتك تظهر على الفور عبر جميع أجهزتك

: شاهد تحديثاتك تظهر على الفور عبر جميع أجهزتك التعشيش : نظّم محتوى مستندك بتسلسل هرمي واضح

: نظّم محتوى مستندك بتسلسل هرمي واضح الارتباطات : اربط المستندات بالمهام والمحتويات الأخرى ذات الصلة بسلاسة

: اربط المستندات بالمهام والمحتويات الأخرى ذات الصلة بسلاسة التعليقات التوضيحية والتدقيق : أضف التعليقات مباشرة إلى الصور وملفات PDF دون عناء

: أضف التعليقات مباشرة إلى الصور وملفات PDF دون عناء التعليقات المعينة : أضف تعليقات في أي مكان في المستند وأسندها إلى الأشخاص المعنيين. مشاركة الصور والروابط ومقاطع الفيديو مباشرةً ضمن تعليقاتك

: أضف تعليقات في أي مكان في المستند وأسندها إلى الأشخاص المعنيين. مشاركة الصور والروابط ومقاطع الفيديو مباشرةً ضمن تعليقاتك إستيراد/تصدير : نقل المستندات بسهولة من مستندات Evernote أو مستندات Google أو Word

: نقل المستندات بسهولة من مستندات Evernote أو مستندات Google أو Word فهرسة Google : اجعل مستنداتك التي تمت مشاركتها بشكل عام قابلة للاكتشاف بسهولة من خلال بحث Google

: اجعل مستنداتك التي تمت مشاركتها بشكل عام قابلة للاكتشاف بسهولة من خلال بحث Google مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي : دع يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء نص , تلخيص المستندات وإعادة الصياغة وإعادة صياغة المحتوى وإعادة تنسيقه

: دع يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء نص , تلخيص المستندات وإعادة الصياغة وإعادة صياغة المحتوى وإعادة تنسيقه إنشاء المحتوى : احصل على المساعدة في كتابة كل شيء بدءًا من الملخصات إلى نسخ التسويق وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات

: احصل على المساعدة في كتابة كل شيء بدءًا من الملخصات إلى نسخ التسويق وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات قوالب قابلة للتخصيص : وفر الوقت والجهد مع مجموعة متزايدة باستمرار منقوالب مستندات معدة مسبقًا لكل شيء بدءًا من العقود ومراجعات الأداء إلى الويكي ووثائق تطوير العلاقات العامة

: وفر الوقت والجهد مع مجموعة متزايدة باستمرار منقوالب مستندات معدة مسبقًا لكل شيء بدءًا من العقود ومراجعات الأداء إلى الويكي ووثائق تطوير العلاقات العامة تكامل إدارة المشاريع: حافظ على تنظيم كل شيء من خلال ربط المستندات بمشاريعك والآن، لمساعدتك على فهم وزن هذه الميزات بشكل كامل، دعنا نرى كيف يمكن أن يساعدك ClickUp Docs و Clickup Brain في مواقف معينة.

السيناريو 1: إتقان تدوين ملاحظات الاجتماعات

بصفتك مدير مشروع تتولى إدارة مشاريع متعددة واجتماعات متتالية، فإنك تواجه تحدي تتبع جميع المناقشات وعناصر الإجراءات من كل اجتماع.

ما الحل؟ ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي ميزات تدوين الملاحظات .

تحويل ملاحظات اجتماعك إلى لغات مختلفة باستخدام ClickUp Brain

إليك طريقة عمله.

تخيّل أنك في اجتماع حاسم في مشروع مع مختلف أصحاب المصلحة. وبينما يناقش الجميع النقاط والقرارات الرئيسية- انقر فوق المقاطع يقوم بتسجيل كل شيء في الوقت الفعلي بينما يقوم ClickUp Brain بإنشاء نسخة من التسجيل باستخدام إمكانيات التعرف التلقائي على الكلام (ASR).

لن تضطر بعد الآن إلى التدافع لكتابة الملاحظات أو القلق بشأن فقدان معلومات حيوية. حتى أن ClickUp Brain يميز بين المتحدثين، مما يضمن إسناد الأفكار بدقة.

وبمجرد انتهاء الاجتماع، يلخص ClickUp Brain المناقشة، ويسلط الضوء على عناصر الإجراءات، ويوفر ملخصًا موجزًا للاجتماع، والذي يمكنك تصديره كمستند ClickUp.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة هذا هنا - يمكنه القيام بكل ذلك من أجلك بـ بلغات متعددة!

السيناريو 2: تبسيط الوثائق الفنية

بصفتك مطورًا يعمل على مشروع برمجيات معقد، فإنك تكافح من أجل إنشاء وثائق تقنية مفصلة والحفاظ عليها. مستندات ClickUp Docs قدرات الذكاء الاصطناعي للتوثيق التقني يمكن أن تكون مفيدة للغاية هنا.

إليك كيفية عملها.

لنفترض أنك بحاجة إلى توثيق واجهة برمجة تطبيقات جديدة قمت بتطويرها. بدلاً من قضاء ساعات في كتابة وتنظيم التفاصيل الفنية يدوياً، يمكنك استخدام ClickUp Docs.

تبدأ بإدخال مقتطفات التعليمات البرمجية وتكوينات النظام في مستند في ClickUp. يقوم ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، بتحليل مدخلاتك وإنشاء مستند تقني مفصّل، بما في ذلك أمثلة على التعليمات البرمجية والتفسيرات.

يضمن ClickUp Brain الاتساق ويزيل الأخطاء، مما يجعل وثائقك واضحة واحترافية. يمكنك أيضًا ربط المهام ذات الصلة و تفاصيل المشروع داخل المستند .

وهذا يجعل من السهل مشاركة مستنداتك مع فريقك، مع إمكانية اختيار رابط عام أو خاص.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد خاصية التحكم في الإصدارات من ClickUp للمستندات فرق العمل على تتبع التغييرات واستعادة الإصدارات السابقة في حالة وجود تناقضات - مما يضيف طبقة من الأمان للمستندات المهمة.

السيناريو 3: إنشاء محتوى تسويقي

كجزء من فريق التسويق الذي يطلق منتجاً جديداً، تحتاج إلى المساعدة في صياغة مواد تسويقية جذابة ومقنعة بسرعة. مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs هو الشريك المثالي لمثل هذه الحالات.

أنتج محتوى عالي الجودة بشكل أسرع وأسهل باستخدام مساعد الكتابة والتحرير بالذكاء الاصطناعي من ClickUp.

إليك طريقة عمله.

لنفترض أن فريقك يحتاج إلى إنشاء سلسلة من منشورات المدونة ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتج لإطلاق منتجك القادم.

باستخدام ClickUp Docs، تبدأ بإدخال معلومات المنتج الأساسية وتفاصيل الجمهور المستهدف. ثم يقوم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودات مقنعة لكل جزء من المحتوى.

يقترح عليك ClickUp Brain عبارات بديلة، ويساعدك في العثور على الكلمات المثالية، ويضمن لك أن تكون رسائلك متسقة ومقنعة. يمكنك أيضًا استيراد المستندات وتصديرها بسهولة، مما يجعل التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين أسهل.

إشراك أعضاء الفريق في مستندات ClickUp من خلال تعيين التعليقات

هذا يحسن عملية إنشاء المحتوى الخاص بك ويضمن إنشاء مواد تسويقية عالية الجودة تلقى صدى لدى جمهورك.

السيناريو 4: تعزيز مقترحات المشاريع

بصفتك استشاريًا يقوم بإعداد مقترح مشروع لعميل محتمل، يجب عليك تطوير مقترح مفصل ومقنع ومتميز. يمكن أن يساعدك ClickUp Docs في ذلك.

إليك كيفية عمل ذلك.

تحتاج إلى إنشاء مقترح مشروع يحدد أهداف ونطاق وفوائد خدماتك.

على ClickUp Docs، تبدأ بصياغة المقترح. العملية أسرع مع قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي في ClickUp . أيضًا، يقدم ClickUp Brain أكثر من 100 موجه قائم على الأدوار تغطي العديد من حالات الاستخدام المتكررة.

يمكنك بعد ذلك ربط المهام ذات الصلة، والجداول الزمنية، وخطط الموارد مباشرةً داخل المستند، مما يوفر رؤية شاملة للمشروع. أثناء تنقيحك للمقترح، يساعدك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp في تحسين المحتوى الخاص بك، مع التأكد من أنه مصقول واحترافي.

تتيح لك ميزة التعاون في الوقت الفعلي جمع الملاحظات من فريقك ودمج التغييرات على الفور. وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه، يكون لديك اقتراح مفصّل ومقنع يوصل قيمتك إلى العميل بفعالية.

السيناريو 5: تأهيل أعضاء الفريق الجدد

تخيل أنك قد وظفت للتو عضوًا جديدًا في الفريق وتريد أن تجعلهم على دراية بالسرعة المطلوبة. يمكنك تبسيط عملية التأهيل باستخدام مستندات ClickUp Docs و كليك أب كليب .

التقاط تسجيلات الشاشة ومراجعتها مع الحاضرين في الاجتماع باستخدام ClickUp Clips

إليك طريقة عمله.

يمكنك إنشاء وثيقة تأهيل شاملة في مستندات ClickUp Docs، تحدد كل ما يحتاج الموظف الجديد إلى معرفته. تتضمن هذه الوثيقة سياسات الشركة وهيكل الفريق وتوقعات الأدوار وجهات الاتصال المهمة.

باستخدام خاصية التحرير في الوقت الفعلي في ClickUp، يمكنك دعوة عضو الفريق الجديد إلى المستند. وأثناء قراءته، يمكنه طرح الأسئلة مباشرةً من داخل المستند، ويمكنك أنت أو أعضاء الفريق الآخرين الرد على الفور.

هذا يغنيهم عن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ويضمن حصولهم على إجابات سريعة.

يرتبط مستند التأهيل أيضاً بموارد مهمة أخرى، مثل مقاطع الفيديو التدريبية وموجزات المشاريع وملاحظات الاجتماعات السابقة.

تساعدك ميزة التداخل في ClickUp على تنظيم هذه الروابط بشكل هرمي، مما يسهل على الموظف الجديد التنقل عبر المعلومات.

ولضمان عدم تفويت أي شيء، يمكنك ربط المهام بوثيقة التأهيل. على سبيل المثال، يتم سرد المهام الأولى للموظف الجديد، مثل إعداد بريده الإلكتروني أو إكمال التدريب الإلزامي، وربطها داخل المستند.

ويمكنهم وضع علامة على هذه المهام على أنها مكتملة مباشرةً من المستند، ويمكنك تتبع تقدمهم دون عناء.

وأخيراً، تتيح أدوات التعليق التوضيحي والتدقيق في ClickUp للموظفين الجدد تقديم تعليقاتهم على عملية التهيئة. ويمكنهم إضافة تعليقات أو اقتراحات للتحسين، مما يساعدك على تحسين تجربة التعيين في المستقبل.

اختر أداة ذكاء اصطناعي تساعدك على العمل بذكاء أكبر

يعد كل من Microsoft Copilot وWord أداتين ممتازتين (خاصةً برنامج Word الذي تم اختباره عبر الزمن) يؤديان وظائفهما بشكل جيد.

ولكن يمكن أن يكون العمل بهما بطيئاً، خاصةً في بيئة الفريق حيث قد ترغب في تجنب استخدام الكثير من الأدوات للتعاون مع فريقك.

ثم هناك أيضاً تلك المشكلة مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم حيث تبدو... حسناً، تبدو روبوتية (يا للسخرية، نحن نعلم). يمكن أن يؤدي افتقارها إلى الاستجابات الإنسانية إلى محتوى متكرر.

ولكن لا يجب أن تكون جميع أدوات الذكاء الاصطناعي بهذه الصعوبة في الاستخدام.

فأدوات مثل ClickUp Docs و ClickUp Brain تعمل بشكل جيد معًا جنبًا إلى جنب مع بقية ميزات ClickUp، وهي ممتعة للاستخدام مع فريقك.

ومع ذلك، ليس عليك أن تثق بكلامنا. احصل لنفسك على حساب ClickUp مجانًا اليوم لترى ذلك بنفسك.