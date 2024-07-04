تحويل الأعمال في سنغافورة: أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء لعام 2025

على مدار مسيرتي المهنية، عملت مع أنظمة مختلفة لإدارة علاقات العملاء (CRM) وقمت بتقييمها. أحد الأشياء التي لاحظتها باستمرار في مختلف المجالات هو أنه عندما تختار الشركات أدوات إدارة علاقات العملاء المناسبة، فإنها تشهد تحسينات هائلة من حيث تحسين خط أنابيب المبيعات وتفاعلات العملاء.

وسواء كنت ترغب في إقامة علاقات قوية مع العملاء لأعمالك المتنامية أو تعزيز استراتيجيات إدارة العملاء للشركات الكبيرة، فإن حل إدارة علاقات العملاء الموثوق به يساعد على توفير مزايا كبيرة.

في هذه المدونة، سنناقش في هذه المدونة أفضل برامج إدارة علاقات العملاء في سنغافورة، والتي تم اختيارها بناءً على التجارب الشخصية للأشخاص الذين عملوا في سنغافورة والبحث الشامل الذي أجراه فريق ClickUp. تم تنسيق هذه التوصيات لمساعدة الشركات على مواجهة سلسلة من التحديات الخاصة بهذه المنطقة، مثل الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية لعام 2012 (PDPA).

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج موثوق لإدارة علاقات العملاء في سنغافورة؟

يوفر حل إدارة علاقات العملاء المناسب العديد من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن العثور على الحل المناسب يستغرق وقتًا. يقدم البائعون المختلفون في السوق مجموعة من المنتجات ذات الميزات المختلفة، بما في ذلك الخيارات الخاصة بالصناعة.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب عليك أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي:

1. إدارة جهات الاتصال

يعتمد كل نظام لإدارة علاقات العملاء بشكل كبير على إدارة جهات الاتصال، وهو أمر ضروري للشركات لجمع وتنظيم معلومات شاملة عن العملاء المحتملين والعملاء الحاليين.

يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء عرضًا شاملًا للتفاعلات، مما يساعد في بناء العلاقات والاحتفاظ بالعملاء: تخصيصسير عمل خط أنابيب المبيعات: تخلص من المهام المتكررة باستخدامأتمتة إدارة علاقات العملاء لإنشاء وتتبع المهام داخل مشاريعك. تكامل ClickUp : يتيح لك ClickUp الارتباط بأدوات أخرى، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وOutlook، بسلاسة

تكامل البريد الإلكتروني : تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، وتتبع السجلات، والتعاون مع العملاء مباشرةً من خلال البريد الإلكتروني، كل ذلك من خلال ClickUp

: تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، وتتبع السجلات، والتعاون مع العملاء مباشرةً من خلال البريد الإلكتروني، كل ذلك من خلال ClickUp تتبع المواعيد النهائية والتذكيرات : استخدم تذكيرات ClickUp لتحديد تواريخ استحقاق المهام، وتلقي إشعارات تلقائية، وتتبع تقدمك باستمرار

: استخدم تذكيرات ClickUp لتحديد تواريخ استحقاق المهام، وتلقي إشعارات تلقائية، وتتبع تقدمك باستمرار أدوات التعاون : الدردشة والتعليقات والتعاون في الوقت الحقيقي هي بعض منأدوات تعاونية من ClickUp التي تتيح التواصل بشكل أسرع

: الدردشة والتعليقات والتعاون في الوقت الحقيقي هي بعض منأدوات تعاونية من ClickUp التي تتيح التواصل بشكل أسرع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع : لا تتعثر أبدًا! تقدم ClickUp دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على أسئلتك وإبقائك على المسار الصحيح

: لا تتعثر أبدًا! تقدم ClickUp دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على أسئلتك وإبقائك على المسار الصحيح حماية البيانات: معالجة المخاوف بشأن إقامة البيانات المحلية مع استضافة بيانات العميل محليًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (سنغافورة وسيدني)

قيود #### قيود ClickUp

معقدة في الاستخدام : يعتقد بعض المستخدمين أن المنصة معقدة لأنها تحتوي على الكثير من الميزات

: يعتقد بعض المستخدمين أن المنصة معقدة لأنها تحتوي على الكثير من الميزات منحنى التعلم: سيحتاج المستخدم الجديد إلى بعض الوقت لتعلم جميع ميزات النظام

تسعير النقر فوق

خطة مجانية : تشمل الميزات الأساسية مع مساحة تخزين وتكامل محدودة

: تشمل الميزات الأساسية مع مساحة تخزين وتكامل محدودة خطة غير محدودة : 7 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 7 دولارات لكل مستخدم/شهر خطة الأعمال : 12 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 12 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً خطة المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو/شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 من أكثر من 3,000 تقييم

: 4.7/5 من أكثر من 3,000 تقييم Capterra: 4.7/5 من أكثر من 2,000 تقييم

2. سيلز فورس الأفضل لحلول إدارة علاقات العملاء الشاملة

via Salesforce

4. HaloCRM: الأفضل لتحسين دعم العملاء

via HaloCRM حيث يستخدم العديد من العملاء منصات مختلفة للتواصل مع الشركات.

أفضل ميزات HaloCRM

إدارة تذاكر دعم العملاء وتحديد أولوياتها

يوفر دعمًا متعدد القنوات للتفاعل السلس مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة والوسائط الاجتماعية والمزيد.

تبسيط عمليات الدعم باستخدام الأتمتة

تمكين التواصل عبر البريد الإلكتروني والدردشة ومنصات التواصل الاجتماعي

يساعد في توفير التقارير المتعلقة بمستوى أداء رضا العملاء وكفاءة الدعم

قيود HaloCRM

واجهة المستخدم : يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة مقارنة بالمنافسين

: يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة مقارنة بالمنافسين خيارات التكامل : خيارات تكامل محدودة مع تطبيقات الطرف الثالث

: خيارات تكامل محدودة مع تطبيقات الطرف الثالث التخصيص: خيارات تخصيص أقل مقارنة ببرامج CRM الأخرى

تسعير HaloCRM

أساسي : 15 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع ميزات الدعم الأساسية

: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع ميزات الدعم الأساسية محترف : 35 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع الأتمتة والتحليلات المتقدمة

: 35 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع الأتمتة والتحليلات المتقدمة المؤسسات: تسعير مخصص للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات الواسعة

تقييمات ومراجعات HaloCRM

G2 : 4.5/5 من أكثر من 500 تقييم

: 4.5/5 من أكثر من 500 تقييم Capterra: 4.6/5 من أكثر من 400 تقييم

5. الاثنين CRM للمبيعات الأفضل لإدارة المشاريع المرئية والمبيعات

via

_ / href/ _https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360002187819-The-Dashboards الاثنين CRM /%href/

يُعرف برنامج Monday Sales CRM بواجهته البديهية المرئية وقدراته المرنة في إدارة المشاريع. فهو يتيح لفريق المبيعات إدارة خطوط أنابيب المبيعات وعلاقات العملاء بسهولة، والاستفادة من تدفقات العمل المرئية والأتمتة.

يتخطى برنامج Monday Sales CRM الأساسيات مع ميزات مثل تتبع الوقت لتحديد مجالات التحسين وتحسين سير العمل. كما أنه يوفر أيضًا أداة إنشاء النماذج لالتقاط بيانات العملاء المحتملين مباشرةً داخل النظام الأساسي، مما يسهل عملية جمع البيانات.

أفضل ميزات Monday Sales CRM للمبيعات

لوحات معلومات مرئية بديهية وقابلة للتخصيص

يوفر تكاملاً سلساً مع التطبيقات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وOutlook

يتتبع بسهولة خطوط أنابيب المبيعات ومراحلها

يمكن للفرق التعاون بسهولة مع أداة التواصل المدمجة الخاصة به

يعمل على أتمتة المهام المتكررة لتحسين الكفاءة

قيود إدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات

الإعداد المعقد: الإعداد الأولي يستغرق وقتًا طويلاً بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

منحنى التعلم: قد يحتاج المستخدمون إلى وقت للتكيف مع الواجهة المرئية

التكلفة: الخطط ذات المستوى الأعلى ستكون مكلفة للفرق الصغيرة

أسعار إدارة علاقات العملاء للمبيعات

فردي : مجاني لما يصل إلى 2 مستخدمين مع الميزات الأساسية

: مجاني لما يصل إلى 2 مستخدمين مع الميزات الأساسية أساسي : 8 دولارات لكل مستخدم/شهر مع ميزات إدارة علاقات العملاء الأساسية

: 8 دولارات لكل مستخدم/شهر مع ميزات إدارة علاقات العملاء الأساسية معيار : 10 دولارات لكل مستخدم/شهر مع ميزات الأتمتة والتكامل المحسنة

: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر مع ميزات الأتمتة والتكامل المحسنة محترف : 16 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع إمكانيات إدارة علاقات العملاء المتقدمة

: 16 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع إمكانيات إدارة علاقات العملاء المتقدمة المؤسسات: أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء للمبيعات: تقييمات ومراجعات المبيعات

G2 : 4.6/5 من أكثر من 2,000 تقييم

: 4.6/5 من أكثر من 2,000 تقييم Capterra: 4.5/5 من أكثر من 1,500 تقييم

6. جرين روب: الأفضل للمبيعات والتسويق المتكامل### GreenRope: الأفضل للمبيعات والتسويق المتكامل

via _الحبل الأخضر (85%)، يمكن أن تكون ميزة الاستماع الاجتماعي للمنصة مفيدة عند صياغة استراتيجيات التواصل المحلي.

أفضل ميزات GreenRope

يتألف من وحدات إدارة علاقات العملاء للمبيعات والتسويق ودعم العملاء

خيارات لتسويق البريد الإلكتروني الأكثر تقدماً مع وجود خدمات الأتمتة

يدير الأحداث والتسجيلات بسلاسة

يقدم تحليلات وتقارير شاملة

يعمل على أتمتة العمليات لتحسين أداء الأعمال

قيود حبل أخضر

الواجهة : يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة الطراز وليست بهذه السهولة

: يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة الطراز وليست بهذه السهولة منحنى التعلم : من الصعب استخدامه لأنه معقد ويحتوي على الكثير من الوظائف

: من الصعب استخدامه لأنه معقد ويحتوي على الكثير من الوظائف دعم العملاء: دعم العملاء: خيارات دعم العملاء محدودة في الباقات ذات المستوى الأدنى

تسعير الحبل الأخضر

المبتدئين : 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال

: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال محترف : 199 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10,000 جهة اتصال

: 199 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10,000 جهة اتصال الممتاز : 299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50,000 جهة اتصال

: 299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50,000 جهة اتصال المؤسسة: أسعار مخصصة لاحتياجات أكثر شمولاً

تقييمات ومراجعات GreenRope

G2 : 4.3/5 من أكثر من 200 تقييم

: 4.3/5 من أكثر من 200 تقييم Capterra: 4.4/5 من أكثر من 300 مراجعة

7. بايبيدرايف الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات

via Pipedrive لتوسيع نطاق عملياتها مع الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية.

أفضل ميزات زوهو لإدارة علاقات العملاء

يوفر Zia AI تحليلات ورؤى تنبؤية للمبيعات

خيارات تخصيص واسعة النطاق للوحدات والحقول

أتمتة مهام سير العمل والمهام الروتينية

إرسال رسائل البريد الإلكتروني، والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الدردشات عبر قنوات مختلفة

أدوات الطرف الثالث مثلSignpass مدمجة بسلاسة في تطبيقات Zoho لتسهيل العمليات في سنغافورة

قيود زوهو لإدارة علاقات العملاء

واجهة المستخدم : يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة

: يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة منحنى التعلم : يمكن أن يكون هذا حادًا بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

: يمكن أن يكون هذا حادًا بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق الدعم: الدعم: يمكن تحسين دعم العملاء للباقات المجانية والباقات ذات المستوى الأدنى

تسعير Zoho CRM

خطة مجانية : الميزات الأساسية لما يصل إلى 3 مستخدمين

: الميزات الأساسية لما يصل إلى 3 مستخدمين خطة قياسية : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا مع أدوات نظام CRM الأساسية

: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا مع أدوات نظام CRM الأساسية احترافية : احترافية: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع ميزات متقدمة

: احترافية: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهر مع ميزات متقدمة المؤسسة : 35 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً للحصول على إمكانيات شاملة

: 35 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً للحصول على إمكانيات شاملة أساسي: 45 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا للوصول الكامل إلى جميع الميزات

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2 : 4.0/5 من أكثر من 1,700 تقييم

: 4.0/5 من أكثر من 1,700 تقييم Capterra: 4.2/5 من أكثر من 2,000 تقييم

10. إيبر الأفضل لدمج برنامج الولاء

via

_ / href/ _https://developer.eber.co/docs/eber-basic-what-eber-does إيبر /%href/

تم تصميم Eber لدمج إدارة علاقات العملاء مع برامج ولاء العملاء، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم.

وهو يوفر ميزات لإنشاء برامج الولاء وإدارتها، وتصنيف العملاء للتسويق المستهدف، وأتمتة برامج الولاء و الحملات التسويقية

واكتساب رؤى حول سلوك العملاء وأداء البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل Eber مع أنظمة نقاط البيع السنغافورية الشهيرة ، بما في ذلك Lightspeed Retail و Shopify للحصول على نظام بيئي متماسك للبيانات.

أفضل ميزات إيبر

إنشاء وإدارة مخططات ولاء العملاء دون أي صعوبة

تصنيف العملاء حسب احتياجاتهم للتسويق المستهدف

يساعد على أتمتة حملات الولاء والتسويق

يوفر رؤى حول سلوك العملاء وأداء برنامج الولاء

يتكامل مع أنظمة نقاط البيع وأدوات العمل الأخرى

قيود إيبر

عمق الميزات : ميزات إدارة علاقات العملاء محدودة مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء المخصصة

: ميزات إدارة علاقات العملاء محدودة مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء المخصصة قابلية التوسع : قد لا يتسع نطاقه بشكل جيد للمؤسسات الكبيرة جدًا

: قد لا يتسع نطاقه بشكل جيد للمؤسسات الكبيرة جدًا التخصيص: التخصيص: خيارات تخصيص أقل للميزات غير المتعلقة بالولاء

تسعير إيبر

البداية : 29 دولارًا شهريًا لميزات برنامج الولاء الأساسية

: 29 دولارًا شهريًا لميزات برنامج الولاء الأساسية احترافي : 69 دولارًا شهريًا مع أدوات الحملة المتقدمة

: 69 دولارًا شهريًا مع أدوات الحملة المتقدمة شركة : 129 دولارًا شهريًا للحصول على ميزات شاملة للولاء وإدارة علاقات العملاء

: 129 دولارًا شهريًا للحصول على ميزات شاملة للولاء وإدارة علاقات العملاء المؤسسات: أسعار مخصصة للمؤسسات الكبيرة

تقييمات ومراجعات إيبر

G2 : 4.5/5 من أكثر من 150 مراجعة

: 4.5/5 من أكثر من 150 مراجعة Capterra: 4.6/5 من أكثر من 100 مراجعة

# # # سرعة نجاح شركتك الناشئة مع إدارة علاقات العملاء المناسبة

لقد رأينا مجموعة من برامج إدارة علاقات العملاء في سنغافورة، لكل منها خصائصه الفريدة الموجهة لتلبية متطلبات الأعمال المتنوعة.

من إمكانيات Salesforce الواسعة إلى مواءمة التسويق والمبيعات في HubSpot إلى تكامل إدارة المشاريع في ClickUp، هناك إدارة علاقات العملاء لكل الاحتياجات. قم بتقييم هذه الخيارات للعثور على الأنسب لمؤسستك.

إذا كنت تبحث عن حل شامل لإدارة علاقات العملاء، مع ميزات مثل خطوط الأنابيب القابلة للتخصيص، وأتمتة سير العمل، والتكامل السلس، وإدارة المهام الشاملة، فإن ClickUp هو خيارك الأفضل. هل أنت مستعد لتحويل إدارة علاقات العملاء لديك؟

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