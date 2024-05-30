ENFP مقابل INFP: كشف التباينات في أنواع الشخصية

طورت مؤشر مايرز-بريغز (MBTI) الثنائي الأم وابنتها كاثرين كوك بريغز وإيزابيلا بريغز مايرز، وهو أداة لتقييم الشخصية تستند إلى نظرية كارل يونغ عن الأنماط النفسية.

يصنف الأفراد إلى 16 نوعًا من الشخصيات بناءً على تفضيلاتهم في أربعة ثنائيات:

الانفتاح (E) — الانطواء (I) الإدراك الحسي (S) — الحدس (N) التفكير (T) — الشعور (F) الحكم (J) — الإدراك (P)

تؤدي هذه التفضيلات إلى تكوين مجموعات مثل ENFP (منفتح، حدسي، عاطفي، إدراكي) أو INFP (انطوائي، حدسي، عاطفي، إدراكي). لكل نوع وظائفه الإدراكية وخصائصه ونقاط قوته ونقاط ضعفه التي تميزه عن غيره.

هذا المفهوم مفيد في سيناريوهات الأعمال الحديثة حيث يتعين على القادة إدارة مجموعة متنوعة من الأشخاص. إن معرفة ما إذا كان أعضاء فريقك من نوع ENFP أو INFP سيسمح لك بفهمهم بشكل أفضل، ويمكنك تخطيط المهام لهم وفقًا لذلك.

في هذه المقالة، سوف نستكشف الاختلافات الرئيسية بين ENFPs و INFPs وطرق وضع استراتيجيات تعاون لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

أنواع الشخصية ENFP و INFP في لمحة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على الاختلافات والتشابهات بين ENFP و INFP.

الاختلافات:

ميزة ENFP INFP تفضيلات السلوك يعتبرون من الأشخاص المنفتحون، لأنهم يفضلون وظيفتهم الرئيسية الموجهة نحو الخارج (الحدس المنفتح) على وظيفتهم الاستبطانية (الشعور الانطوائي) يعتبرون انطوائيين، لأنهم يفضلون وظيفتهم الاستبطانية الرئيسية (الشعور الانطوائي) على التفكير المنفتح التفضيلات الاجتماعية استمد الطاقة من التفاعلات الاجتماعية استمد الطاقة من العزلة والتأمل الذاتي اتخاذ القرار اتخاذ قرارات متسرعة الصراع مع التردد التركيز الكفاح من أجل الحفاظ على التركيز يمكنه الحفاظ على التركيز بسهولة الطبيعة الصراحة الطبيعية كن حازمًا عند استفزازك

أوجه التشابه:

كلاهما يريدان جعل العالم مكانًا أفضل

كلاهما يتمتع بموهبة التفكير خارج الصندوق

كلاهما مدفوع بقيمه ومعتقداته الشخصية

كلاهما يشتركان في نفس الوظائف المعرفية (ولكن بترتيب مختلف)

سنواصل مناقشة INFP مقابل ENFP بعد قليل، ولكن قبل ذلك، دعونا نلقي نظرة على كل نوع من أنواع الشخصية.

ما هو نوع الشخصية ENFP؟

يتميز الأشخاص من النوع ENFP بأنهم اجتماعيون ومليئون بالحيوية، وهم قلب الحفلة. بفضل وظائفهم المنفتحة المهيمنة، يشعرون بالطاقة في صحبة الآخرين. كأفراد مبدعين، يحبون حريتهم ويسعون إلى تقديم شيء مبتكر.

بصفتها قادة بالفطرة، تجد شخصيات ENFP السعادة في إطلاق العنان لأفضل ما في الآخرين. وغالبًا ما يشار إليهم باسم الأبطال بسبب هذه السمة.

الخصائص الرئيسية لشخصية ENFP

ENFPs مليئون بالحماس والكاريزما

يفضلون التركيز على المستقبل بدلاً من العمل على المهام الروتينية اليومية

إنهم يفهمون الناس جيدًا

لديهم صفات قيادية طبيعية

يبحثون عن قبول الآخرين ومدحهم

نقاط القوة والضعف في ENFP

نقاط القوة:

يمتلك مهارات تواصل واجتماعية ممتازة

تكوين قادة حازمين وواثقين

ابتكار حلول أصلية ومبتكرة لمشاكل معقدة

اتخذ موقفًا دفاعًا عما يؤمنون به

نقاط الضعف:

تجد صعوبة في الحفاظ على التركيز والانضباط

لديك ميل إلى التفكير المفرط

ENFPs في العمل

يبرع الأشخاص من النوع ENFP في الأدوار الإبداعية التي يمكنهم من خلالها التعبير عن أنفسهم من خلال حساسيتهم الفنية. دعونا نستكشف أساليبهم في إدارة العمل وتفضيلاتهم كقادة وموظفين:

ENFPs في القيادة

يتمتع الأشخاص من النوع ENFP، كقادة، بالتزام عميق تجاه نمو أعضاء فريقهم. يوفرون الكثير من المرونة والحرية للفرق التي يقودونها، مما يشجع الموظفين على التفكير خارج الصندوق. ومع ذلك، نظرًا لتركيزهم الشديد على المثل العليا، غالبًا ما يهملون التفاصيل الدقيقة للتنفيذ العملي. قد يستفيدون من وجود أعضاء في الفريق يتفوقون في التنفيذ.

ENFPs كموظفين

كموظفين، لا يحب الأشخاص من نوع ENFP الروتين والعمل الممل، بل يفضلون المهام الجديدة التي تتطلب خيالًا وتغذي فضولهم. يحفزون الآخرين على الأداء الجيد ويشجعون الإبداع. على الرغم من أنهم بارعون في طرح الأفكار الجديدة، إلا أنهم يجدون صعوبة في اتخاذ قرار نهائي بشأن مسار العمل والمضي قدمًا.

مسارات وظيفية لـ ENFP

يمكن للأشخاص من نوع ENFP إطلاق إمكاناتهم الحقيقية في المسارات الوظيفية التالية:

مدير الموارد البشرية

محلل أبحاث السوق

مدير المبيعات

أخصائي تدريب وتطوير

مدير العلاقات العامة

عالم نفس

المعلم/الأستاذ

مصمم جرافيك

الكاتب

مصمم داخلي

ما هو نوع الشخصية INFP؟

يُعرف أيضًا باسم المثالي، ويتميز نوع الشخصية INFP بمثله العليا وقيمه ومشاعره. هم أفراد منفتحون ومبدعون ومتجهون نحو الداخل ويستمتعون بالوقت الذي يقضونه بمفردهم. يركزون على الصورة الكبيرة ويبحثون عن طرق للتأثير على العالم بشكل إيجابي.

غالبًا ما يُطلق على الأشخاص من نوع INFP اسم "الوسطاء" بسبب أسلوبهم اللطيف والتعاطفي مع الناس. تمامًا مثلما تستخدم فرق نجاح العملاء خرائط التعاطف لفهم عملائها، يستخدم الأشخاص من نوع INFP حدسهم لفهم الأشخاص من حولهم وتكوين علاقات ذات مغزى. يجدون السعادة في تمكين الآخرين.

الخصائص الرئيسية لشخصية INFP

يهتم الأشخاص من نوع INFP بالآخرين ويفهمونهم على مستوى أعمق

يريدون جعل العالم مكانًا أفضل

لديهم ميل إبداعي وفني

غالبًا ما يفقدون الاتصال بالواقع

يضعون توقعات عالية لأنفسهم ويبحثون عن طرق لتحقيق النمو المستمر

نقاط القوة والضعف في INFP

نقاط القوة

يمتلكون نزاهة فكرية وأخلاقية عالية

الهدف هو إحداث تأثير إيجابي على العالم

ضع في اعتبارك وجهات نظر الجميع بذهن متفتح

تشجيع التنمية الشخصية لأنفسهم وللآخرين

نقاط الضعف

المثالية العالية تجعلهم مفرطين في الحساسية

عدم وجود نهج عملي لمعالجة مشاكل الحياة الواقعية

INFPs في العمل

في مكان العمل، يكون الأشخاص من نوع INFP منفتحين على التعاون ويفضلون العمل الذي يتوافق مع قيمهم وأهدافهم. دعونا نستكشف أساليب عملهم الفريدة كقادة وأعضاء في الفريق:

INFPs في القيادة

يدرك الأشخاص من نوع INFP في المناصب القيادية المواهب الكامنة لدى أعضاء فريقهم ويشجعونهم على التفكير خارج حدود الحلول المجربة والمختبرة.

تسمح بُعد نظر INFPs لهم بوضع استراتيجيات طويلة المدى مؤثرة للمؤسسة. يزدهرون بين أعضاء الفريق المتعاونين وغالبًا ما يجدون صعوبة في التعامل مع الآراء المعارضة.

INFPs كموظفين

كموظفين، نادرًا ما ينجذب الأشخاص من نوع INFP إلى المال أو المكانة وحدهما. فهم يفضلون العمل مع أشخاص متشابهين في التفكير ويشاركونهم نفس الرؤى ويلتزمون بهدف أعظم.

عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات، فإنهم يقدمون أفكارًا إبداعية ومبتكرة بعد النظر في وجهات نظر الجميع. يميلون إلى تجنب بيئات العمل شديدة التنافسية.

مسارات INFP المهنية

تتيح الخيارات الوظيفية التالية لأصحاب الشخصية INFP الاستفادة القصوى من إمكاناتهم:

مصمم أزياء

مصمم جرافيك

عالم نفس

الكاتب

المحرر

مدير الموارد البشرية

مستشار مدرسي/مهني

الأخصائي الاجتماعي

أخصائي أمراض النطق واللغة

معلم التربية الخاصة

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الاختلافات والتشابهات الرئيسية بين ENFP و INFP

بينما يشترك INFP و ENFP في بعض السمات المشتركة، إلا أن هناك بعض الاختلافات الواضحة بينهما.

الاختلافات الرئيسية

تخضع الشخصيتان لنفس الوظائف الإدراكية الأربع (العمليات العقلية التي نستخدمها لإدراك العالم أو اتخاذ القرارات). لكل منهما وظيفتان انطوائيتان ووظيفتان منفتحتان. ومع ذلك، تعمل الوظائف بترتيب مختلف، مما يؤدي إلى اختلافات.

الوظائف المعرفية المفضلة لكل نوع من أنواع الشخصية هي كما يلي:

الوظائف المعرفية ENFP INFP الوظيفة السائدة الحدس المنفتح (Ne) الشعور الانطوائي (Fi) وظيفة مساعدة الشعور الانطوائي (Fi) الحدس المنفتح (Ne) الوظيفة الثالثة التفكير المنفتح (Te) الإدراك الحسي الانطوائي (Si) الوظيفة الدنيا الإدراك الحسي الانطوائي (Si) التفكير المنفتح (Te)

دعونا نفهم الاختلافات الرئيسية بين نوعي الشخصية:

التفاعل مع الآخرين

ENFPs هم أفراد منفتحون يشعرون بالسعادة والطاقة من خلال التفاعل مع الآخرين. يتحدثون كما يفكرون، ويكونون أكثر عرضة لتقديم ردود سريعة تدفع المحادثة إلى الأمام.

كما يحتاجون إلى قضاء بعض الوقت بمفردهم من حين لآخر، لكن فترات العزلة الطويلة وغياب المحفزات الخارجية تملهم.

من ناحية أخرى، يحكم الأشخاص من نوع INFP وظائف انطوائية مهيمنة ويلجأون إلى أنفسهم بحثًا عن الطاقة. يستمتعون بقضاء الوقت بمفردهم وغالبًا ما يشعرون بالإرهاق في المواقف الاجتماعية التي يتعين عليهم فيها التفاعل مع مجموعات كبيرة.

نادرًا ما يتحدثون كثيرًا في التجمعات، ولكنهم يمكنهم التواصل مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين الذين يشبهونهم في التفكير على مستوى أعمق.

نهج العمل

ENFPs هم أشخاص موجهون نحو العمل. لا يفكرون مرتين قبل الشروع في مهمة ما — يقومون بها أولاً، ثم يعالجونها لاحقًا. هم أكثر عرضة لاتخاذ قرارات سريعة ومندفعة. يحبون التجارب والمغامرات الجديدة.

من ناحية أخرى، يظهر الأشخاص من نوع INFP توتراً في اتخاذ القرار. فهم يفكرون ملياً قبل اتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء. يدفعهم الخيال والتأمل والتفكير في عالمهم الداخلي. يتخذون كل خطوة بعناية وحذر.

التركيز

يتميز الأشخاص من النوع ENFP بحماسهم الشديد، وغالبًا ما يبدأون عدة مشاريع في وقت واحد ثم يفشلون في متابعتها بالكامل. يصعب عليهم التركيز على شيء واحد لفترة طويلة. لهذا السبب يجدون صعوبة في إنهاء المهام التي بدأوها.

من ناحية أخرى، فإن الأشخاص من نوع INFP هم مفكرون عميقون يركزون على المهمة التي يقومون بها. لا يهتمون بالمشتتات، وعندما يبدأون مهمة ما، فمن المرجح أن ينجزوها.

الحزم

يشعر الأشخاص من النوع ENFP بالراحة والثقة بفضل وظيفة التفكير المنفتح (Te)، مما يجعلهم حازمين بطبيعتهم. يمكنهم قيادة فريق بسهولة، وممارسة الحزم بطريقة ودية وغير مهددة.

من ناحية أخرى، يميل الأشخاص من نوع INFP إلى التحول المفاجئ إلى الحزم عندما يثيرهم شخص ما أو موقف ما. قد يحدث هذا عندما يتعارض شيء ما مع قيمهم ومعتقداتهم، مما يدفع المراقبين إلى الاعتقاد بأن الفرد يبالغ في رد فعله.

أهم أوجه التشابه

يتشابه ENFP و INFP في النواحي التالية:

1. التفكير الابتكاري

كلا الشخصيتين تفكران من منظور مبتكر، مما يساعدهما على التوصل إلى حلول فريدة ومبتكرة للمشاكل المعقدة.

2. نظام القيم

يعيش الأشخاص من النوع ENFP و INFP حياتهم بالتمسك بقيمهم ومعتقداتهم. ولا يهتمون كثيرًا بالمنطق أو التوقعات المحددة.

3. جعل العالم مكانًا أفضل

كلا الشخصيتين لديهما رغبة عميقة في ترك تأثير إيجابي على العالم. وهما يفعلان ذلك من خلال التعاطف مع الآخرين وتشجيعهم على فعل الخير وعيش حياة تتماشى مع هدف أكبر.

استراتيجيات التعاون بين ENFP و INFP

يفضل البعض العمل بمفردهم، بينما يفضل آخرون العمل في بيئات تعاونية — فأنواع MBTI المختلفة لها تفضيلات مختلفة. ومع ذلك، عندما تكون نظرتهم للحياة وأساليبهم في اتخاذ القرارات ونهجهم في العمل متباينة للغاية، يصبح العمل معًا أمرًا صعبًا.

لمعالجة هذه المشكلة، يمكن لمديري الموارد البشرية وقادة الفرق تنفيذ استراتيجيات تعاونية تأخذ في الاعتبار تفضيلات جميع أنواع الشخصيات وتجمعها تحت مظلة واحدة.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أخذها في الاعتبار:

1. تبسيط التواصل لجميع أنواع الشخصيات

إنشاء بيئة عمل يشعر فيها كل نوع من أنواع الشخصيات —الانطوائي أو المنفتح أو أي شخص على طيف الشخصيات— بالراحة والازدهار. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تنويع قنوات الاتصال، بحيث يمكن لأعضاء الفريق التفاعل مع بعضهم البعض بأي طريقة يفضلونها.

توفر أدوات إدارة العمل مثل ClickUp طرقًا متعددة للتواصل، كل ذلك ضمن منصة مركزية. يمكن للموظفين استخدام هذه القنوات للتواصل مع الآخرين في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، حسب ما يفضلون. دعنا نستكشف كيف:

سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips وشارك الأفكار مع أعضاء الفريق بسرعة. حوّل المقاطع إلى مهام، وخصصها لأصحابها، وأضف تعليقات لتقديم الملاحظات، وحافظ على سير العمل. من استقبال العملاء الجدد، ومشاركة عروض المنتجات، والإبلاغ عن الأخطاء، ومشاركة ملاحظات التصميم، إلى تقديم تحديثات المشروع، Clips هي أسهل طريقة للتواصل

ودّع التعليقات الطويلة والمتشعبة والاجتماعات غير الضرورية — وفّر الوقت وتواصل بشكل أسرع مع ClickUp Clips

قم بإدارة جميع اتصالات الفريق في مكان واحد باستخدام عرض الدردشة في ClickUp وتواصل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي. استخدم ميزة @mention في تعليقات المهام لمخاطبة أعضاء الفريق مباشرةً، وطلب المساعدة، والحصول على توضيحات، وتقديم تحديثات، أو المتابعة

قم بتوحيد جميع الاتصالات المتعلقة بالمشروع باستخدام ClickUp Chat View وابق على اتصال مع أعضاء الفريق باستخدام تعليقات المهام

قم بإعداد خطة اتصال مفصلة باستخدام نموذج لوحة الاتصال من ClickUp

تنزيل هذا النموذج قم بتوصيل الرسائل الصحيحة إلى أصحاب المصلحة المناسبين باستخدام قالب لوحة الاتصال من ClickUp

استخدمه لتحديد جمهورك المستهدف لنقل رسالة أو أهداف أو محتوى رسالة أو طرق التوصيل وتكرارها، وجعل التفاعلات أكثر قصدًا وفعالية.

2. اجعل الجميع على نفس الصفحة

قم ببناء مساحة عمل شفافة حيث يظل الجميع على اطلاع بأهداف المشروع والتقدم المحرز والمواعيد النهائية. عندما يكون أعضاء الفريق على دراية بمن يعمل على ماذا، يصبح من السهل تجنب تعارض المواعيد ومساعدة الفريق على المضي قدمًا كوحدة واحدة.

مع أكثر من 15 خيارًا قابلًا للتخصيص، تعد ClickUp Views أداة مفيدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. سواء أرادت الفرق الحصول على نظرة شاملة على مشاريعها أو التعمق في مهمة معينة، يمكنها القيام بذلك بسهولة. دعنا نستكشف كيف:

اسحب المهام وأسقطها، واعرض التقدم المحرز، وحدد العقبات مبكرًا باستخدام لوحات Kanban مع عرض اللوحة من ClickUp

تعرف على حالة مهامك في لمحة واحدة وانقل المهام المكتملة إلى المرحلة التالية بسرعة باستخدام عرض اللوحة في ClickUp

قم بإنشاء جدول زمني مرن باستخدام عرض الجدول الزمني في ClickUp، وقم بتحديد أولويات المهام بناءً على المواعيد النهائية، وحافظ على اطلاع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على آخر

تعاون في تحديد الأولويات والتزم بالمواعيد النهائية باستخدام عرض الجدول الزمني في ClickUp

تعرف على ما يعمل عليه أعضاء فريقك، والمهام التي تم إنجازها، وقم بتقدير سعة العمل باستخدام عرض فريق ClickUp

قم بقياس القدرة على العمل، وسحب المهام وإفلاتها لإعادة تنظيم الموارد، وتتبع التقدم بسلاسة باستخدام Team View من ClickUp

كأحد تطبيقات التواصل الجماعي، يوفر ClickUp أيضًا قوالب خطط اتصال قابلة للتخصيص وجاهزة للاستخدام للحفاظ على الشفافية بين الفرق والهرميات.

لنأخذ نموذج تقرير مصفوفة الاتصال من ClickUp على سبيل المثال.

تنزيل هذا النموذج احصل على نظرة شاملة على قنوات الاتصال في مؤسستك باستخدام نموذج تقرير مصفوفة الاتصال من ClickUp

يقدم هذا النموذج نظرة عامة مرئية على الفرق المتصلة والعاملة معًا في المشاريع.

استخدمه لتحديد أعضاء الفريق الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض ومدى تكرار ذلك، وتحديد الثغرات في التواصل، والقضاء على قنوات التواصل الزائدة عن الحاجة لتحسين الكفاءة وتسريع عملية اتخاذ القرار.

قم بتخصيص القالب ليناسب سير عملك وتوصيل الرسائل إلى أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب.

إذا كانت الاجتماعات المنتظمة للفريق ضرورية في سير عملك، يمكنك استخدام قالب مصفوفة اجتماعات وتواصل الفريق من ClickUp لتبقى منظمًا.

تنزيل هذا النموذج حسّن طريقة تفاعل أعضاء الفريق مع بعضهم البعض، وضمان جدولة اجتماعات خالية من المتاعب، وتحسين الإنتاجية باستخدام قالب مصفوفة الاتصالات والاجتماعات للفريق من ClickUp

يساعد الفرق على:

تحديد الأدوار والمسؤوليات للمهام

وضع جداول زمنية للمشاريع القادمة

إعداد جداول الاجتماعات

تحديد أهداف/غايات الاجتماع

وضع إرشادات للاجتماعات اليومية

إلى جانب تحسين التواصل، يعمل هذا النموذج على تحسين مشاركة المعلومات بين الفرق وزيادة المساءلة وتعزيز الإنتاجية.

3. تقديم تعاون سلس

يجب أن يوفر نظام الاتصال مساحة كافية للعمل التعاوني والمستقل، مع مراعاة تفضيلات أنواع الشخصيات المختلفة.

في حين أن المهام المستقلة سهلة الإدارة، فإن التعاون في فرق العمل عن بُعد متعددة الوظائف ليس بالأمر السهل. تحتاج إلى توفير مساحة افتراضية حيث يمكن للفرق الاستفادة من إبداعها وتطوير أفكار جديدة، تمامًا مثل جلسة العصف الذهني وجهًا لوجه.

وهنا يمكن أن تساعدك لوحات ClickUp.

إنها منصة تعاون مرئية حيث يمكن لأعضاء الفريق العمل جنبًا إلى جنب في الوقت الفعلي وتحويل أفكارهم إلى إجراءات مفيدة، حتى عندما يكونون في أماكن مختلفة من العالم.

وإليك كيف:

قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات وتبادل الأفكار مع فريقك للتوصل إلى حلول مبتكرة

تحديد الخطوط العريضة لتطوير المنتجات، واكتساب العملاء، والنمو الداخلي، أو أي استراتيجية أساسية أخرى باستخدام خارطة طريق مرئية

تنظيم جلسات استعراض الفريق والبقاء على اطلاع على سير العمل المرن

إنشاء المهام مباشرة من السبورات البيضاء

أضف روابط إلى مهام ومستندات وملفات أخرى لإضافة سياق إلى عناصر العمل الخاصة بك

تعاون مع فريقك في الأفكار، وخطط سير العمل، وحوّل الرؤى إلى أفعال باستخدام ClickUp Whiteboards

4. تسريع العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي

تختلف طرق التعامل مع العمل باختلاف الشخصيات، كما تختلف مستويات التركيز. على سبيل المثال، يميل الأشخاص من النوع ENFP إلى فقدان التركيز بسهولة إذا لم يكن العمل مرضيًا بما يكفي. من ناحية أخرى، يمكن للأشخاص من النوع INFP الحفاظ على تركيزهم على المهمة، ولكن يجب أن تتوافق مع قيمهم وأهدافهم.

بصفتك مديرًا للموارد البشرية أو قائدًا لفريق، يمكنك محاولة تحسين عمليات العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى لا يضطر الموظفون إلى إضاعة الوقت في مهام روتينية ومتكررة.

يمكن أن يكون مساعد الذكاء الاصطناعي الملائم مثل ClickUp Brain إضافة رائعة إلى سير عملك، حيث يساعد أعضاء الفريق على الحفاظ على إنتاجيتهم وتوجيه طاقاتهم إلى المهام الأساسية التي تحقق التقدم.

إليك كيف يمكن لـ ClickUp Brain تخفيف عبء العمل وتوفير وقتك الثمين:

ابحث عن المهام والمستندات والأشخاص داخل مساحة العمل الخاصة بك واحصل على إجابات دقيقة — دون الحاجة إلى التفاعل مع زملائك في الفريق للاستفسارات السريعة (إلا إذا كنت ترغب في ذلك حقًا!)

قم بإنشاء ملخصات مهام تلقائية واجتماعات قصيرة للبقاء على اطلاع على تقدم فريقك

تلخيص ملاحظات الاجتماعات دون أي جهد يدوي

صياغة الرسائل والبريد الإلكتروني باللهجة المطلوبة دون قضاء ساعات طويلة

أتمتة كتابة موجزات المشاريع وكتابة منشورات المدونات وتحرير المحتوى

أضف متطلباتك المحددة وقم بإنشاء موجزات المشاريع في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

5. تشجيع النمو المهني

بعض أنواع الشخصيات، وخاصة ENFP، مدفوعة بالنمو الشخصي والمهني. يمكن للقادة تشجيع ذلك من خلال توفير الموارد للتعلم والتطوير، وإجراء تدريبات منتظمة، وتقديم برامج إرشادية.

بصفتك مديرًا أو متخصصًا في الموارد البشرية، يمكنك توفير قوالب خرائط مسار وظيفي للموظفين والمساعدة في وضع خطة لتحقيق أهدافهم المهنية.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp لمساعدة القوى العاملة لديك على اكتساب مهارات جديدة وإعدادهم لشغل مناصب أعلى داخل الشركة.

يتيح لك هذا الإطار الجاهز للاستخدام إنشاء خطط تطوير فردية وشاملة، وتتبع التقدم المحرز نحو الأهداف، والاحتفاظ بأفضل المواهب.

تنزيل هذا النموذج قم بتمكين فريقك بمهارات جديدة وأظهر التزامك تجاه نموهم باستخدام نموذج خطة تطوير الموظفين من ClickUp

مع وجود مجال واسع للنمو والتعلم، يشعر الموظفون بالحماس ويطورون عقلية منتجة. تم تصميم النموذج لإطلاق أفضل إمكانات القوى العاملة لديك، مما يضمن أن تثريهم المهارات الجديدة بشكل فردي وتزيد من مساهمتهم في المنظمة.

6. جمع فرق متعددة الوظائف تحت سقف واحد

يكمن سر التعاون الناجح في مواءمة الجميع مع الأهداف التنظيمية الأكبر وجعلهم جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي. ليس من السهل تحقيق ذلك بالنسبة للفرق البعيدة والمتعددة الوظائف. أنت بحاجة إلى أداة لإدارة العمل والتعاون مثل ClickUp Teams.

من تطوير المنتجات والتسويق والمبيعات وإدارة المشاريع والموارد البشرية إلى خدمة العملاء والمزيد، ClickUp Teams مليء بالميزات المصممة لكل قسم في مكان عملك.

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لا حاجة للتبديل من تطبيق إلى آخر — ClickUp يقوم بكل شيء!

منصة واحدة لأنواع متعددة من الشخصيات

إن فهم الفروق الدقيقة بين نوعي الشخصية INFP و ENFP يجعل من السهل إدارة الأشخاص وإخراج أفضل ما لديهم.

قم بتنفيذ الاستراتيجيات التي ناقشناها أعلاه باستخدام برنامج ClickUp الشامل لإدارة المشاريع، وافسح المجال لتعاون أفضل وأكثر كفاءة.

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