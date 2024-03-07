إطلاق العنان لإمكانات القيادة لدى أصحاب القدرات العقلية الجذابة: استراتيجيات النجاح

ENFP هو أحد أنواع الشخصية الـ 16 الموضحة في اختبار الشخصية مؤشر مايرز بريغز (MBTI) . وهو يشير إلى الانبساط (E) والحدس (N) والشعور (F) والإدراك (P). هذا المزيج من السمات المرغوبة يجعل من أصحاب الشخصية ENFP من أكثر القادة جاذبية وإلهامًا. فالقادة من أصحاب هذا البرج هم أصحاب رؤى إبداعية مليئة بالطاقة والأفكار المبتكرة.

وعلى الرغم من أنهم يجلبون نكهة فريدة من نوعها إلى مجال القيادة، إلا أنهم ليسوا محصنين من العيوب المميزة أيضًا. في هذا الدليل التفصيلي، نلقي نظرة على ما يجعل نوع شخصية ENFP مثالية للمناصب القيادية، ونقاط قوتهم وضعفهم، وكيف يمكنهم الاستفادة من إمكاناتهم الحقيقية.

سواءً كنت من أصحاب شخصية ENFP الذين يتطلعون إلى دور قيادي أو شخص مهتم بفهم كيفية تأثير الشخصية على أنماط الإدارة ، ستجيب هذه المقالة على جميع أسئلتك. لذا، دعنا نطلعك على فن وعلم القيادة لدى أصحاب الشخصية الجذابة.

## نافذة على نوع شخصية ENFP

يتم تعريف أصحاب شخصية ENFP من خلال السمات الأساسية التالية المرتبطة بنوع الشخصية. وهذه السمات هي

الانفتاح: يستمدون الطاقة من التفاعل، مما يجعلهم منفتحين واجتماعيين. وتمنحهم هذه الشخصية المنفتحة هالة من الدفء والودّ، مما يجعل الناس يتوقون إلى التفاعل معهم الحدس: يتسمون بالحدس والتوجه المستقبلي. يسمح لهم بعد نظرهم وخيالهم وإبداعهم بتصور الاحتمالات والصلات التي قد لا يلاحظها الآخرون المشاعر: يتخذون قراراتهم بناءً على قيمهم ومشاعرهم. وفي الوقت نفسه، يقدّرون أيضًا الانسجام في العلاقات، مما يجعلهم متعاطفين وعطوفين الإدراك: يتسمون بالمرونة ويتبعون أيديولوجية "السير مع التيار". يجعلهم هذا السلوك القابل للتكيف والسهل الانقياد عفويين ومنفتحين على التجارب أو الأفكار الجديدة

تسمح الصفات المذكورة أعلاه لأصحاب برج الجاذبية العاطفية بالتناغم مع مشاعر الناس وعواطفهم. ويمكنهم التواصل مع الآخرين على مستوى أعمق ويهتمون بهم بعمق. مثل هذا التواصل الحقيقي يجعلهم أشخاصاً كلاسيكيين.

ولكن كيف يبدو القادة من أصحاب الشخصية الجذابة؟ لنكتشف ذلك.

تشريح شخصية القائد من أصحاب الشخصية الجذابة

بالنظر إلى السمات المفصلة أعلاه، من الواضح أن القيادة لدى أصحاب الشخصية الجذابة تجذب الناس كقوة مغناطيسية. فهم يتمتعون بمزيج مثالي من الخصائص التي تجعلهم مثاليين للأدوار القيادية.

الموصلات الكاريزمية

يتيح هذا المزيج من الحدس المنفتح للقادة من أصحاب الشخصية الانبساطية أن يعقدوا تفاعلات هادفة. ويساعدهم ذلك على التواصل مع أعضاء الفريق وتطوير جو من العمل التعاوني القائم على التواصل مع الآخرين والجاذبية.

محركات الطاقة

القادة من أصحاب شخصية ENFP هم مصدر طاقة لا حدود لها. فحماسهم معدي لدرجة أنهم ينشطون مساحات العمل ويلهمون أعضاء الفريق لتقديم أفضل ما لديهم.

مستشرفو التفكير المستقبلي

قائد صاحب هذا البرج هو صاحب رؤية مستقبلية. لديهم ميل طبيعي نحو التفكير الخيالي والاحتمالات المستقبلية. يتيح لهم هذا المنظور وضع أهدافًا طموحة ومواجهة التحديات غير المتوقعة، وإدخال الابتكار في أسلوب القيادة.

عناصر تمكين الحركة

توجه العواطف والقيم الشخصية القيادة لدى أصحاب الشخصية الجذابة. وتعزز هذه البيئة المتعاطفة بيئة عمل متناغمة تعطي الأولوية لرفاهية أعضاء الفريق. يساعدهم ذكاؤهم العاطفي على تطوير فرق عمل تتمتع بشعور قوي بالانتماء والتواصل العاطفي لتحقيق الأهداف المشتركة.

دعاة قابلون للتكيف

المرونة والانفتاح الذهني هما السمتان الأساسيتان اللتان يتسم بهما أصحاب الشخصية الجذابة. كما أن قدرتهم على تبني التغييرات والتنقل فيها تجعلهم قادة مثاليين للمشاريع الديناميكية التي قد تضطر فيها إلى وضع استراتيجيات محورية وفقًا للظروف المتغيرة.

محفزات إبداعية

الميزة الأبرز في قيادة أصحاب الشخصية الجذابة هي القدرة على تحفيز الإبداع. كما أن شغفهم بالعمل وعدم التدخل في العمل استراتيجيات القيادة إلهام أعضاء الفريق لتجربة أفكار جديدة والارتقاء إلى مستوى إمكاناتهم الإبداعية الكاملة.

لاعبو الفريق الموهوبون

خُلق أصحاب أصحاب الشخصية الجذابة للعمل الجماعي. فهم يشجعون التعاون والمشاركة، مما يجعل كل عضو في الفريق يشعر بأنه مرئي ومسموع. بالإضافة إلى ذلك، فهم يتقبلون وجهات النظر المتنوعة ويعترفون بها ويسعون للحصول على مدخلات من الجميع لتحقيق النجاح بشكل تآزري. كما أن أصحاب أصحاب الشخصية الجذابة بارعون جدًا في السماح لفريقهم بالعمل بشكل مستقل دون إدارة دقيقة لهم.

منشئو الإجماع

يأخذ القادة من أصحاب الشخصية الجذابة الوطنية الفريق بأكمله معهم. فهم بارعون في توصيل الرؤية ويمكنهم تحديد الإمكانات الذاتية لكل فرد. كما أنهم ودودون ومنفتحون على التعليقات والمدخلات. كما أن طبيعتهم المتعاطفة والمحبوبة تعمل بشكل جيد على تحفيز الفرق . فهم يجمعون بين الحقائق والعواطف والقيم لكسب ثقة فرقهم.

إن المزيج الناتج من الكاريزما والرؤية والتعاطف والمرونة والعمل الجماعي يجعل من شخصية ENFP المرشح المثالي لأي دور قيادي.

نقاط قوة القادة من أصحاب شخصية ENFP

لقد رأينا بالفعل أن أصحاب شخصية ENFP هم قادة بالفطرة. فيما يلي نظرة عامة على نقاط القوة التي تميز قيادة أصحاب الشخصية الجذابة:

حماستهم وشغفهم معديان، ويمكنهم خلق بيئة عمل إيجابية وحيوية تحفز أعضاء الفريق وتلهمهمهم لتقديم أفضل ما لديهم

معديان، ويمكنهم خلق بيئة عمل إيجابية وحيوية تحفز أعضاء الفريق وتلهمهمهم لتقديم أفضل ما لديهم إنهم يفكرون خارج الصندوق ويمكنهم الربط بين الأفكار المتباينة وتصور الاحتمالات المستقبلية، مما يساعد على إبقاء الصورة الأكبر في المنظور الصحيح

ويمكنهم الربط بين الأفكار المتباينة وتصور الاحتمالات المستقبلية، مما يساعد على إبقاء الصورة الأكبر في المنظور الصحيح كونهم مبدعين ومبتكرين ، فهم منفتحون على تجربة أشياء جديدة واستكشاف حلول غير تقليدية ويلهمون الآخرين للقيام بالمثل

، فهم منفتحون على تجربة أشياء جديدة واستكشاف حلول غير تقليدية ويلهمون الآخرين للقيام بالمثل إنهم يهتمون بصدق بأعضاء فريقهم ويستفيدون من ذكائهم العاطفي لتنمية الشعور بالزمالة

بأعضاء فريقهم ويستفيدون من لتنمية الشعور بالزمالة إنهم يزدهرون في المواقف الديناميكية و يستطيعون التكيف والاستجابة لأي تغييرات أو حالات عدم اليقين بأقل قدر من التعطل، مما يجعلهم قادة رائعين في أوقات الغموض والتغيير

أو حالات عدم اليقين بأقل قدر من التعطل، مما يجعلهم قادة رائعين في أوقات الغموض والتغيير يشجعون على المشاركة و يرحبون بوجهات النظر المتنوعة والأفكار المتنوعة لتعزيز ثقافة التعاون

والأفكار المتنوعة عقلية حل المشكلات التي يتمتعون بها تبعث على الثقة والاطمئنان حتى في المواقف المعقدة

إنهم متواصلون مهووسون بالتواصل بارعون في استخدام الكلمات لخلق رؤية للآخرين. كما أنهم يشجعون أعضاء الفريق على التعبير عن أفكارهم وأفكارهم ومخاوفهم ويجعلونهم يشعرون بالتقدير

نقاط ضعف القادة من أصحاب الشخصية الجذابة في ENFP

يعاني قادة ENFP، مثلهم مثل غيرهم، من بعض نقاط الضعف أيضاً.

فبالرغم من أنهم يبقون خياراتهم مفتوحة ويفضلون السير مع التيار، إلا أن الغموض الناجم عن هذه المرونة يجعل من صعب عليهم التوصل إلى قرارات ، خاصة في الحالات التي يكون فيها الوقت هو جوهر المسألة

، خاصة في الحالات التي يكون فيها الوقت هو جوهر المسألة نظرًا لأنهم أصحاب نظرة شاملة ومفكرون على المدى الطويل، فإنهم يميلون إلى التغاضي عن التفاصيل الدقيقة وقد يضطرون إلى الاعتماد على الآخرين للتعامل مع هذه الجوانب الدقيقة

وقد يضطرون إلى الاعتماد على الآخرين للتعامل مع هذه الجوانب الدقيقة إنهم يسعون بنشاط إلى الانسجام والتعاون، مما يجعلهم يتجنبون النزاعات . وهذا يجعلهم غير مؤهلين للتعامل مع المواجهات والنزاعات التي لا بد أن تنشأ بين الفرق

. وهذا يجعلهم غير مؤهلين للتعامل مع المواجهات والنزاعات التي لا بد أن تنشأ بين الفرق يتسم القائد من أصحاب شخصية ENFP بالطموح المفرط والتطلعات. قد يؤدي ذلك إلى الإفراط في الالتزام ، أو تشتيت الموارد أكثر من اللازم، مما يؤثر على جودة العمل، أو يتسبب في إرهاق أعضاء الفريق

، أو تشتيت الموارد أكثر من اللازم، مما يؤثر على جودة العمل، أو يتسبب في إرهاق أعضاء الفريق يقدّر قادة أصحاب الشخصية الجذابة الإبداع والابتكار. ومع ذلك، فإن هذا التعطش للتجارب الجديدة والتنوع يمكن أن يدفعهم إلى اتخاذ قرارات متهورة حتى في الحالات التي ينبغي عليهم المضي قدمًا بحذر

قدرتهم على التعاطف تجعل من صعوبة فرض الحدود عند الضرورة. وهذا يمكن أن يخلق تحديات أثناء إدارة أعباء العمل، وتغيير الأولويات، والحفاظ على التركيز على الأهداف الأساسية

عند الضرورة. وهذا يمكن أن يخلق تحديات أثناء إدارة أعباء العمل، وتغيير الأولويات، والحفاظ على التركيز على الأهداف الأساسية القادة من أصحاب الشخصية الجذابة هم غير منتظمين إلى حد ما . ينبع عدم الاتساق من مرونتهم وحاجتهم إلى تجربة مجموعة متنوعة من الأشياء، مما يضفي لمسة من عدم القدرة على التنبؤ في توقع توقع توقعاتهم

. ينبع عدم الاتساق من مرونتهم وحاجتهم إلى تجربة مجموعة متنوعة من الأشياء، مما يضفي في توقع توقع توقعاتهم إنهم مولعون بالبيئات عالية النشاط لدرجة أن الانخراط في المهام الروتينية والمتكررة يمكن أن يشعروا بالعقاب؛ فقد يفقدون التركيز إذا اضطروا للعمل على شيء واحد لفترة طويلة

يمكن أن يشعروا بالعقاب؛ فقد يفقدون التركيز إذا اضطروا للعمل على شيء واحد لفترة طويلة تعاطفهم وقدرتهم على الاندماج العاطفي يجعلهم حساسين للغاية تجاه النقد. يجب على المرء أن يكون حذرًا للغاية أثناء توجيه النقد البنّاء لقائد من أصحاب الشخصية الجذابة لئلا يصابوا بالإحباط أو تثبيط الهمم. وفي الوقت نفسه، يجدون أيضًا صعوبة في تقديم ملاحظات سلبية لأعضاء الفريق

القيادة من أصحاب الشخصية الجذابة مقابل القيادة من أنواع الشخصيات المختلفة

والآن بعد أن أصبحت لديك فكرة شاملة عن كيفية أداء أصحاب الشخصية الجذابة كقادة، دعنا نقارن أسلوبهم القيادي مع بعض أنواع الشخصيات الأخرى. فيما يلي نظرة عامة رفيعة المستوى حول كيفية اختلافهم:

نوع الشخصية السمات الأساسية للقادة السمات الأساسية للقادة من أصحاب الشخصية الجذابة القادة من أصحاب الشخصية الجذابة المخططون الاستراتيجيون الذين يحللون المشاكل المعقدة وينفذون حلولاً مدروسة. قادة منطقيون ومنظمون يركزون على تحقيق الأهداف أشخاص مبتكرون ومبدعون يزدهرون بالعفوية والإمكانيات. قادة يركزون على الأشخاص الذين يركزون على تعزيز ديناميكيات الفريق قادة استراتيجيون وحازمون يتمتعون بقدرة طبيعية على التنظيم والقيادة، مع التركيز على الكفاءة وتحقيق الأهداف. موجّه نحو المهام وموجّه نحو التوجيه قادة منفتحون ومتحمسون مع نهج موجه نحو الناس لتحقيق الأهداف القادة المتعاطفون وأصحاب البصيرة الثاقبة الذين يتسمون بالتحفظ قليلاً. يتفهمون الأفراد لتطوير بيئة عمل داعمة قادة منفتحون متعاطفون ومنفتحون في الوقت ذاته. قادة متعاطفون ومنفتحون في الوقت ذاته. يشجعون وجهات النظر المتنوعة ولكنهم يقدرون البيئات الديناميكية أكثر المنفتحون الذين يتواصلون مع الأفراد على المستوى الشخصي أكثر منهجية وأقل مرونة يتواصلون مع الآخرين ويلهمونهم مرنون للغاية وقادرون على التكيف ISTJ قادة مهتمون بالتفاصيل وأقل عفوية وانفتاحاً على التغيير. يقدّرون الثبات والموثوقية أصحاب الرؤى الكبيرة؛ مبدعون وعفويون ومنفتحون على التغيير المرونة والعفوية تعطل الاستقرار

## كيف يمكن للقادة من أصحاب الشخصية الجذابة التغلب على التحديات وتحسين الصفات القيادية؟

مثل أي شخص آخر، يمكن لأصحاب الشخصية الجذابة ENFP أن يتعلموا كيفية تعزيز صفاتهم القيادية الحالية وتقليل التحديات من خلال استراتيجيات مقصودة ووعي ذاتي. أتقن القيادة لدى أصحاب الشخصية الجذابة ENFP باستخدام النصائح والحيل التالية:

الاستثمار في أدوات إدارة المشاريع

_أدوات إدارة المشاريع توفر هيكلاً لـ ENFPs أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp أن تعالج بعض التحديات الكامنة وتعزز نقاط القوة الطبيعية لقيادة برنامج ENFP.

توفر هذه الأدوات إطارًا منظمًا للتعامل مع جميع متطلبات المشروع لتحقيق الهدف الأكبر بحيث لا يشعر أصحاب القدرة على القيادة من ذوي القدرات العقلية الجذابة بأنهم غارقون في التفاصيل. اعتمادًا على تفضيلاتهم وأساليبهم القيادية، يمكنهم أيضًا تصور المشروع بأكمله من وجهات نظر مختلفة، مثل مخططات جانت , عرض لوحة كانبان , عرض القائمة إلخ. في الوقت نفسه، يسمح لهم بالبقاء عمليًا أثناء تحديد النواتج أو الجداول الزمنية حتى لا يبالغوا في الالتزام.

من ناحية أخرى، تجعل منصات إدارة المشاريع مكان العمل تعاونيًا وتسهل التواصل، وهو ما يصب في صالح أصحاب الشخصية الجذابة. وبالمثل, أدوات إدارة المشاريع ذات قدرات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي يمكن أن تضفي مصداقية مدعومة بالبيانات على رؤيتهم المستقبلية.

وعموماً، فإن أداة إدارة المشاريع هي أداة لا غنى عنها لجميع القادة، بغض النظر عن نوع شخصيتهم.

تحديد أولويات المهام ووضع الحدود

نظرًا لأن إدارة أولويات المهام ووضع الحدود يمثلان تحديًا نوعًا ما بالنسبة لأصحاب الشخصية الجذابة في ENFP، فإنهم سيستفيدون من هذه الميزة في أداة إدارة المشاريع.

على سبيل المثال, إدارة مهام ClickUp يسمح لقادة ENFP بمراقبة جميع المهام الأساسية حتى أثناء عملهم على مشاريع متعددة. تمكّنهم ميزاته من تحديد الأولويات، وممارسة حظر الوقت، وتعيين المهام، وتحديد الترابطات لتنفيذ المهام بسلاسة. إن تركيز طاقتهم على المهام عالية التأثير والحساسة للوقت سيؤدي إلى تحسين نتائج المشروع.

يمكن لـ _ENFPs التعامل مع المهام بفعالية باستخدام ClickUp

يوفر ClickUp أيضًا نظرة عامة على عبء العمل في فريقهم حتى يتمكن أصحاب القدرة التنافسية الوطنية من تخصيص الموارد، ووضع التوقعات في الواقع، ووضع حدود واضحة لأنفسهم ولفرقهم.

سيمنع التوازن بين العمل والحياة الشخصية الناتج عن ذلك الإرهاق دون المساس بالإنتاجية الإجمالية مع الحفاظ على التعاطف الذي يعتز به أصحاب القدرات الطبيعية.

توظيف إطار عمل لاتخاذ القرارات

غالبًا ما يكون اتخاذ القرارات أمرًا مربكًا لأصحاب الشخصية الجذابة في ENFP، خاصةً عندما تكون المخاطر كبيرة والوقت قصير. وعلى الرغم من كونهم أصحاب رؤية، إلا أنهم قد يكونون أيضاً من أصحاب الرؤى المفرطة في التفكير ويتعرضون لضغوطات غير مبررة بسبب ضغوطات اتخاذ القرار.

ولحسن الحظ، فإن اتباع نهج منظم لصنع القرار يخفف من الضغط والحمل المعرفي الذي ينطوي عليه الأمر. يوفر إطار عمل صنع القرار للقادة طريقة منهجية للجمع بين الحدس والاعتبارات العملية للوصول إلى القرارات بكفاءة.

استخدم أي إطار عمل راسخ لصنع القرار، من تحليل التكلفة والعائد إلى تحليل SWOT إلى مصفوفة أيزنهاور إلى مخططات عظم السمكة لتتناسب مع المشكلة والسياق.

أفضل ما في هذه الأطر هو أنها مرنة. يمكنك تعديلها لتتناسب مع المواقف ووجهات النظر المختلفة ومواءمتها مع أهدافك. فهي تساعدك على اكتشاف أفضل مسار للعمل دون عناء.

تنمية الاهتمام بالتفاصيل

ربما يكون عدم القدرة على الاهتمام بالتفاصيل عن كثب هو أكبر ثغرة في درع القيادة لدى أصحاب الشخصية الجذابة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تدريب عقلك على التعمق والغوص في التفاصيل إلى تحسين دقة وشمولية مهاراتك في اتخاذ القرارات وإدارة المشاريع. وهذا يساعد في التعامل مع المواقف المعقدة وتقليل المخاطر.

ClickUp يساعد في الحفاظ على الاهتمام بالتفاصيل دون أي ضجة

يمكن للقادة الذين يتمتعون بأنواع شخصية ENFP تخصيص أوقات محددة للمهام المركزة والموجهة نحو التفاصيل. يمكن أن يؤدي الحفاظ على الانتباه أثناء تقسيم المشاريع إلى مكونات أصغر يمكن التحكم فيها إلى تعزيز التركيز.

استخدم أدوات تخطيط العمليات للبقاء على رأس التفاصيل والمواعيد النهائية المحددة مع جميع الضوابط والتوازنات اللازمة. خذ النصائح من أقرانك المهتمين بالتفاصيل وتدرب على إتقان هذه المهارة. تقدم ClickUp أدوات تخطيط العمليات التعاونية مثل ClickUp Whiteboards والخرائط الذهنية للمساعدة في تجسيد فكرتك الرائعة في التفاصيل.

التدرب على مهارات حل النزاعات

يعيش أصحاب الشخصية الجذابة في بيئات عمل مفعمة بالحيوية والتعاون. ومع ذلك، وكما رأينا، فهم لا يشعرون بالارتياح تجاه النزاعات وردود الفعل السلبية. يمكنك معالجة هذا الانزعاج من خلال التدرب بنشاط على مهارات حل النزاعات وتعزيز التواصل المفتوح

ابدأ بقبول وجود النزاعات بدلاً من تجنبها. اسعَ إلى تحقيق التوازن بين المنطق والعاطفة، واستمع بنشاط لوجهات نظر الآخرين وتجاربهم واعثر على طريقة للوصول إلى أرضية مشتركة.

الموازنة بين الإبداع والحذر

إن الحماسة اللامتناهية والرغبة في تجربة أشياء جديدة تعرض أصحاب هذا البرج إلى خطر المبالغة في الإبداع. وعلى الرغم من أنه من الجيد أن تطمح إلى تحقيق ما هو أفضل، إلا أن البقاء على أرض الواقع والعملية أمر ضروري أيضًا. ,

لتلطيف الإبداع مع توخي الحذر، يجب على أصحاب الشخصية الجذابة تقييم الإيجابيات والسلبيات والمخاطر والعواقب المحتملة بشكل منهجي. لقد ناقشنا بالفعل بعض أدوات صنع القرار وتخطيط السيناريوهات ورسم خرائط العمليات التي تؤسس الطموحات على أرض الواقع.

يمكنك الاعتماد على زملائك أو أعضاء الفريق الذين يتمتعون بعقلية تحليلية أكثر لجمع ملاحظات موضوعية وواقعية. سيؤدي ذلك إلى توسيع أفقك وتغذية ميلك إلى تضمين وجهات نظر شاملة.

سيساعدك ذلك على تعزيز أسلوبك القيادي الإبداعي بطبيعتك مع الحفاظ على رسوخك.

أتمتة المهام الروتينية أو المتكررة

بشكل عام، تعمل أتمتة المهام الروتينية والمتكررة على تحسين كفاءة القوى العاملة. ومع ذلك، تصبح هذه الاستراتيجية أكثر قيمة عندما يكون أصحاب الشخصية الجذابة في قيادة العمل لأنهم ينفرون بطبيعتهم من الأعمال اليومية والمتكررة. حيث يساعد ذلك على توفير وقتهم وطاقتهم الذهنية للمساعي الاستراتيجية والإبداعية.

وحدات أتمتة سير العمل من أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp يمكن أن تكون مفيدة هنا. يمكنك إنشاء أتمتة مخصصة لتتناسب مع متطلبات المشروع أو العمل وتوفير الوقت والموارد.

إعداد عمليات سير العمل التلقائية على ClickUp

لتنفيذ الأتمتة، حدد المهام المعرضة للتكرار وقم بتبادل الأفكار حول كيفية تبسيطها باستخدام الأتمتة. بعد ذلك، الأمر ببساطة مسألة إعداد الأتمتة وتقييم مهام سير العمل الأخرى لاكتشاف فرص أتمتة إضافية.

تنمية المرونة العاطفية

إن الشغف والاستثمار العاطفي الذي يجلبه أصحاب القدرات العاطفية العالية يجعل من الصعب عليهم الانفصال عن عملهم. وهذا يجعلهم حساسين أثناء تلقي الملاحظات، خاصةً عندما تكون سلبية. وفي الوقت نفسه، يقوم أصحاب الشخصية الجذابة بتكوين روابط عاطفية مع فريق عملهم، مما يجعلهم ضعفاء إلى حد ما.

يمكن لقائد ENFP ممارسة اليقظة الذهنية والتعامل الفعال مع الضغوطات لتنمية المرونة. سيساعدهم تنظيم العواطف على التعافي من الانتكاسات مع حماية أنفسهم وفرقهم. كما أن بناء نظام دعم، والتحدث إلى الأقران، والسعي للحصول على تعليقات بناءة، والنظر إلى التحديات كفرص هي بعض الطرق الأخرى لبناء المرونة العاطفية.

يمكن لأصحاب القدرة على التحمل العاطفي تبني عقلية النمو والتعلم من الإخفاقات، واستخدام جميع التجارب (السلبية والإيجابية) للتطوير الشخصي والمهني.

### احتضان التأمل الذاتي والتعلم المستمر

يعد التأمل الذاتي والتعلم المستمر من السمات الأساسية للقائد الفعال، بغض النظر عن نوع شخصيته. يمنح التأمل الذاتي القادة فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف لديهم بعمق. ومن ناحية أخرى، يساعدهم التعلم المستمر على التطور كشخص وقائد.

تساعد كتابة المذكرات اليومية، والتفريغ الذهني، وتمارين التفكير الموجه، وإنشاء لوحات الرؤية في الاستبطان وتحديد الأهداف. ويمكنها مساعدة القادة من ذوي القدرات الذهنية العالية على أن يصبحوا أكثر وعيًا بالذات وتنظيم أفكارهم بشكل أفضل.

يوفر التعلم المستمر فوائد مزدوجة للقادة من ذوي القدرة على التفكير المستقل. أولاً، يلبي حاجتهم للتحديات الجديدة. ثانيًا، تلهم رغبتهم في الارتقاء بالمهارات والتعلم وحضور ورش العمل ومواكبة الاتجاهات وما إلى ذلك، مما يلهم الفريق ليحذو حذوهم.

التواصل والتعاون

أصحاب الشخصية الانبساطية هم أشخاص منفتحون يقدرون العلاقات الإنسانية، ويزدهرون في التفاعلات الاجتماعية، ويبحثون عن طرق لتوسيع وجهات نظرهم. وهذا يضع التواصل والتعاون في مقدمة أولوياتهم!

يسمح حضور الفعاليات الخاصة بالمجال، والانضمام إلى الجمعيات المهنية، والمشاركة في المنتديات عبر الإنترنت، والتحدث مع الأقران لأصحاب القدرات العاطفية الوطنية ببناء شبكات علاقات قوية، ومشاركة الأفكار، وطلب الدعم، واكتساب رؤى مفيدة.

وعلى نفس المنوال، فإن التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين سيمكنهم من الابتكار والتواصل الاجتماعي والتواصل.

التعاون مع جميع أصحاب المصلحة من خلال مستندات ClickUp Docs

يمكن أن يكون الاستثمار في أدوات إدارة المشاريع طريقة رائعة لبناء مشاريع تعاونية حيث يمكن للفرق أن تقوم بالعصف الذهني والتواصل والعمل بشكل تعاوني بما يعكس نقاط القوة الاجتماعية والإبداعية لدى أصحاب القدرات العقلية الوطنية.

على سبيل المثال مستندات ClickUp مساعدة الفرق على العمل بشكل تعاوني على المستندات والعمليات والأفكار في الوقت الفعلي. تعمل ميزات مثل الدردشة والتعليقات على جعل التواصل أكثر سهولة وفعالية، مما يسمح لقائد فريق العمل بتفعيل الفريق.

تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز

إن تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز يربط رؤية صاحب القدرة على تحديد الأهداف ببنود العمل. فهو يُمكّنهم من مشاهدة كيف يساهم كل نشاط في تحقيق الأهداف المشتركة مع منحهم رؤية واضحة للاختناقات والعقبات.

يمكن لأصحاب القدرة على تحقيق النجاح الاستفادة من أهداف SMART (أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا) لتوفير إطار عمل منظم لأنفسهم ولفرقهم في تحقيق الرؤية الشاملة التي تحدد النجاح.

تتبع الأهداف في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp

باستخدام أدوات مثل أهداف النقر فوق الأهداف ، يمكن لأصحاب الرؤوس الحرجة تقسيم المهام بناءً على الأولويات وإعداد جدول زمني للأهداف اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية. يعمل ClickUp على تخصيص تحديد الأهداف وتتبعها من خلال تقديم طرق عرض مخصصة تتوافق مع أنماط القيادة والعمليات وسير العمل.

نظرًا لأن تحديد الأهداف وتتبعها هو جهد مستمر يتضمن إعادة النظر في هذه الأهداف وتنقيحها من حين لآخر، يمكن لأصحاب الشخصية الجذابة أن يظلوا مسؤولين دون القلق بشأن الأمور الصغيرة.

بدءًا من الاحتفال بالإنجازات إلى إطلاق المهام الحليفة، يمكن لـ ClickUp تنظيم كل شيء حتى يتمكن القادة من التركيز على الأهداف قصيرة المدى والرؤى طويلة المدى.

تمكين قادة ENFP بالأدوات المناسبة

إن أصحاب القدرات العاطفية الطبيعية هم قادة بالفطرة. فهم يتمتعون بشخصية كاريزمية وملهمة واجتماعية ويتواصلون مع الآخرين على مستوى مختلف تمامًا. يعد وجود قائد من أصحاب الشخصية الجذابة في فريقك طريقة رائعة لضمان النجاح.

ومع ذلك، فهم ليسوا محصنين ضد بعض العيوب. يمكن أن يكونوا حساسين ومندفعين وغير متوقعين، مما يؤثر أحيانًا على أدائهم القيادي. كما أن أفكارهم الرؤيوية لا تترك مجالًا كبيرًا للتفاصيل الدقيقة. يمكن أن تصبح قيادتهم أكثر فعالية من خلال استراتيجيات مقصودة مثل تلك التي تمت مناقشتها أعلاه.

على الرغم من أن أنواع شخصيات MBTI هي مقياس رائع لتقييم قدرات الفرد وتفضيلاته وأساليب عمله، إلا أنها ليست مطلقة وعالمية. ففي نهاية المطاف، كل شخص فريد من نوعه، والشخصية ليست سوى جانب واحد من جوانب تركيبته العامة.

ومن شأن النهج الصحيح أن يمكّن القادة بالأدوات والتقنيات المناسبة لتعزيز نقاط قوتهم والتخفيف من نقاط ضعفهم. سواءً كان لديك قائد من أصحاب الشخصية الفريدة من نوعها (ENFP) أو قائد من أصحاب الشخصية الفريدة من نوعها (INTJ)، فكّر في الاستثمار في أداة إدارة المشاريع القابلة للتخصيص لمساعدتهم على النمو. قم بالتسجيل لمعرفة المزيد.

أسئلة

**1. هل يمكن أن يكون صاحب الشخصية الجذابة قائداً جيداً؟

نعم، مواليد ENFP هم قادة ممتازون. فهم يتمتعون بمجموعة فريدة من الصفات التي تتراوح بين الإبداع والحماس والتعاون والابتكار، مما يجعلهم قادة بالفطرة. كما أن قدرتهم على إلهام أعضاء الفريق والتواصل معهم بتعاطف يعزز بيئة عمل ديناميكية وإيجابية.

**2. هل يمكن أن يكون صاحب شخصية ENFP مديراً؟

نعم، يزدهر أصحاب هذه الشخصية في الأدوار الإدارية حيث يمكنهم الاستفادة من جاذبيتهم الطبيعية ومهاراتهم الشخصية لمساعدة الفرق على تحقيق أهدافهم.

**3. ما هي نقطة ضعف أصحاب الشخصية الجذابة في العمل؟

على الرغم من نقاط القوة العديدة التي يتمتع بها أصحاب الشخصية الجذابة في العمل، إلا أنهم يعانون من المشكلات التالية:

التردد، خاصةً عند مواجهة خيارات واحتمالات وشكوك متعددة

عدم الاهتمام بالتفاصيل نظرًا لأنهم يركزون على الصورة الكبيرة والرؤية الأكبر

الاندفاعية بسبب رغبتهم في خوض تجارب جديدة ومتنوعة

صعوبة في فرض الحدود عند الضرورة، خاصةً أثناء إدارة أعباء العمل أو الأولويات، مما قد يؤدي أيضاً إلى الإفراط في الالتزام

تفضيلهم للمشاريع الصعبة التي تجعلهم يقاومون المهام الروتينية والمتكررة

الحساسية تجاه النقد والتقييمات السلبية والميل إلى تجنب النزاعات

يمكن أن يؤدي الانتباه إلى هذه الميول واتباع استراتيجيات للتغلب على نقاط الضعف هذه إلى التخفيف من هذه الانتكاسات.