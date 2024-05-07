10 بدائل رايكاست لدمج التطبيقات في 2025

هل تتذكر آخر مرة حاولت فيها شحن هاتفك الجديد بشاحن قديم؟ الإحباط الناتج عن الاتصالات غير المتوافقة هو شعور نعرفه جيداً. تخيل الآن هذا السيناريو في مساحة العمل الرقمية، حيث ترفض أنظمة البرامج "التحدث" مع بعضها البعض.
من تحديات الاتصال وعدم اتساق البيانات إلى زيادة تعقيدات تكنولوجيا المعلومات وزيادة إدارة سير العمل عدم الكفاءة، يمكن للأنظمة المتباينة أن تخلق العديد من الاختناقات، مما يعيق الابتكار والنمو.
رايكاست هو برنامج تشغيل التطبيقات والإنتاجية المستخدم على نطاق واسع والمصمم لنظام التشغيل macOS. وهو يوفر واجهة قوية وقابلة للتخصيص لإدارة المهام وتنفيذ الأوامر والبحث محلياً وعبر الإنترنت.
على الرغم من أن رايكاست خيار شائع، إلا أن له عيوبه. فغالباً ما يواجه المستخدمون منحنى تعليمي، وقد لا تكون خيارات التكامل شاملة كما هو متوقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البرنامج كثيف الاستخدام للموارد، خاصة عند تشغيل البرامج النصية المعقدة.
لذا، إذا كنت تبحث عن برنامج لا بد من امتلاكه برنامج تكامل بخلاف رايكاست، الذي يعمل كحلقة وصل نهائية، مما يضمن تعاون أدواتك الرقمية بسلاسة، تابع القراءة. يستعرض منشور المدونة هذا أفضل عشرة بدائل لـ Raycast لا يمكنك تفويتها.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Raycast؟
لا تتساوى جميع تطبيقات تكامل البرامج، ولهذا السبب من الضروري تقييم مدى ملاءمتها للمعايير التالية:
- سهولة الاستخدام: يجب أن تكون واجهة المستخدم الخاصة بالأداة المختارة بديهية وسهلة التنقل. يمكن أن يؤثر منحنى التعلم الحاد سلبًا علىأهداف الإنتاجية. ابحث عن خيار يوفر عمليات إعداد بسيطة وتعليمات واضحة وموجزة
- الأداء: يجب أن يكون البديل خفيفًا وسريعًا، بحيث ينفذ الأوامر بسرعة دون تأخير كبير. يجب ألا يستخدم موارد النظام بشكل مفرط، مما يضمن عدم تأثر أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك سلباً
- مرونة الواجهة: يجب أن يسمح لك اختيارك للبرنامج بتخصيص الواجهة باختصارات وسمات وتخطيطات قابلة للتخصيص تعزز راحتك في العمل
- التوافق مع المنصة: تأكد من أن البرنامج متوافق مع نظام التشغيل الخاص بك، سواء كنت تستخدم نظام التشغيل macOS أو Windows أو Linux. فبعض الأدوات مصممة بدعم متعدد المنصات، في حين أن بعضها الآخر خاص بنظام التشغيل
- التطوير والدعم: تشير التحديثات المنتظمة إلى التحسينات المستمرة وإصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة المحتملة. منتديات الدعم,قوالب وثائق العمليةوخدمة العملاء القوية ضرورية أيضًا
- إمكانيات التكامل: هل يتيح برنامجك إمكانية التكامل مع البرامج اليومية الشائعةتطبيقات سير العمل والخدمات، مثل التقويمات ومديري المهام وأدوات التطوير؟ كلما زاد عدد عمليات التكامل التي تدعمها الأداة، أصبحت أكثر فعالية
10 بدائل رايكاست لدمج التطبيقات في عام 2024
دعونا نتعمق في التفاصيل الدقيقة لأفضل عشرة بدائل لـ Raycast.
1. كليك أب
قم بتبسيط إدارة مشروعك، وتعزيز التعاون، وتسهيل تخطيط الأعمال بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp كليك أب عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تتيح لك دمج جميع تطبيقات العمل الخاصة بك في بيئة تعاونية واحدة وأتمتة مهام سير العمل المخصصة.
إليك نظرة عامة على ما يلي تكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق يمكنك القيام به من أجلك:
- تمكين الإشعارات السلسة وإنشاء المهام وتحديثات المشروع داخل أداة التواصل المفضلة لديك من خلال التكامل مع منصات التواصل الشائعة مثلتكامل Slack وتكامل Microsoft Teams
- استفد من المزامنة مع خدمات التقويم، بما في ذلك مزامنة تقويم Google وتقويم Outlook؛ ودمج المهام والمواعيد النهائية في التقويمات الشخصية أو تقويمات الفريق
- إرفاق الملفات بالمهام والمشاريع من أي حساب تخزين من خلال التكامل مع خدمات التخزين السحابية الرائدة مثل Google Drive وDropbox
- تبسيط تتبع المشكلات ومشاركتهاحيل الإنتاجية داخل دورة تطوير البرمجيات من خلال ربط تطبيقك مع GitHub و GitLab و Bitbucket
- قم بتبسيط تسجيل ساعات العمل وإدارة الوقت المدفوع وتحليل الإنتاجية لفريقك باستخدام أدوات تتبع الوقت مثل Toggl وTime Doctor وHarvest
علاوة على ذلك، ارفع كفاءة فريقك باستخدام قالب تكامل برنامج ClickUp .
يوفر هذا القالب عملية بسيطة لتقييم كيفية اتصال حلول البرمجيات المختلفة، وتعيين المهام من أجل تعاون أكثر كفاءة بين الفريق، وتنظيم جميع الوظائف المتعلقة بالتكامل في مكان واحد ومنظم.
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء مهام مع 15 حالة مخصصة مختلفة، مثل قيد التقدم، مكتمل، يحتاج إلى إدخالات، مهام يجب القيام بها، تم إلغاؤها، وما إلى ذلك، لتتبع التقدم المحرز في كل خطوة في التكامل
- الاستفادة منأتمتة ClickUp للمساعدة في تبسيط تكامل البرامج وتغيير الحالات وإنشاء مهام جديدة من خلال الاختيار من بين أكثر من 100 عملية أتمتة معدة مسبقًا
إنشاء أتمتة مخصصة استنادًا إلى مهام سير العمل الخاصة بك من خلال ClickUp Automation
- ابحث بسرعة عن أي ملف، سواء كان في ClickUp أو تطبيق متصل أو محرك الأقراص المحلي الخاص بك، باستخدامClickUp Universal Search ميزة
- أضف إجراءات مخصصة أو أوامر بحث مثل اختصارات الروابط، وتخزين النص لوقت لاحق، والمزيد للبحث عن أي شيء في مكان واحد
- البحث في بيانات ClickUp والوصول إليها عبر التطبيقات، بدءًا من طرق عرض المساحة إلى مهام فرعية محددة
- أنشئ عمليات تكامل مخصصة وتطبيقات ClickUp باستخدام واجهة برمجة التطبيقات العامة (API) الخاصة بنا
- ClickUp Brain هو أداة ذكاء اصطناعي أصلية مع ميزات قوية مثل مدير المعرفة الذي يتيح لك البحث والحصول على إجابات عن أي شيء وكل شيء داخل التطبيق
استخدم ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM للحصول على إجابات فورية على جميع أسئلتك المتعلقة بالعمل والمهام والمستندات وغيرها
قيود ClickUp
- ClickUp Brain، شبكة الذكاء الاصطناعي العصبية، هي ميزة مدفوعة
- لا تتوفر جميع ميزات ClickUp حالياً دون اتصال بالإنترنت أو على تطبيق الهاتف المحمول
تسعير #### ClickUp
- مجانًا للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
- ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. ألفريد
عبر ألفريد Alfred هو تطبيق إنتاجي لنظام macOS معروف بميزات قوية تتجاوز مجرد تشغيل التطبيقات البسيطة. مع ميزات أخرى مثل مهام سير العمل المخصصة، وسجل الحافظة، وموسّع النصوص، فهو يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحسين الكفاءة. يتكيف بديل رايكاست هذا مع احتياجاتك، مما يجعله مناسبًا لرقمنة المهام المتكررة.
ألفريد أفضل الميزات
- ربط مفاتيح الاختصار والكلمات الرئيسية والإجراءات معًا لإنشاء مهام سير العمل المعقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية
- اتخاذ إجراءات على الملفات وجهات الاتصال، وإدارة مشغل الموسيقى، وإرسال أوامر النظام على جهاز MacBook الخاص بك
- استخدم "محفوظات الحافظة" لتحديد موقع أي نص أو صورة أو ملف قمت بنسخه مسبقاً دون كتابة نفس الردود مرة بعد مرة
- اكتب اختصارًا قصيرًا وقم بتوسيعه تلقائيًا إلى مقتطف نصي كامل
قيود ألفريد
- يقتصر على نظام macOS
- الميزات المتقدمة مقفلة وراء شراء Powerpack
تسعير ألفريد
- ترخيص المستخدم الفردي v5: 34 جنيهًا إسترلينيًا
- مؤيد ضخم: 59 جنيهًا إسترلينيًا
تقييمات عملاء ألفريد
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست تقييمات كافية
3. هاي تاكو
عبر هاي تاكو HeyTaco هو برنامج لتقدير الأقران والمشاركة. وهو يركز على بناء ثقافة إيجابية من خلال نظام للتلعيب يرسل "التاكو" كعربون تقدير لأعضاء الفريق ويحتفي بالإنجازات ويثير المحادثات.
بالإضافة إلى عملة التاكو الرقمية، يمكن تهيئة HeyTaco للتكامل مع أدوات أو أنظمة أخرى لاستبدال التاكو بمكافآت حقيقية.
أفضل ميزات HeyTaco
- أنشئ تطبيقات مخصصة لعطاء التاكو وعرض لوحات المتصدرين في مجال التاكو باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Taco Giving API، المصممة خصيصاً لمناسبات معينة للشركة مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية
- استخدم الوثائق البسيطة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبدء في العمل
- تقييم المشاركة وحساب التاكو المعطاة مع الاتجاهات والأنماط باستخدام تحليلات HeyTaco
قيود HeyTaco
- في الوقت الحالي، لا يقدم حاليًا سوى تنسيق استجابة JSON للتكامل
- يحصل كل مستخدم من مستخدمي HeyTaco على 5 تاكو لاستخدامها يومياً، ولا يمكن تعديل الحد الأقصى إلا من قِبل مسؤولي HeyTaco
تسعير HeyTaco
- خطة كل شخص: 3 دولارات لكل مستخدم شهرياً
- خطة الفريق: 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- خطة المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات عملاء HeyTaco
- G2: 4.8/5 (403 تقييمات)
- Capterra: تقييمات غير كافية
4. كيبيرينها
عبر كيبيرينها Keypirinha هو مشغل سريع لضغطات المفاتيح لنظام ويندوز. تتيح لك واجهته البسيطة البحث عن الأوامر وتنفيذها بسرعة، وتشغيل التطبيقات، والعثور على الملفات دون مغادرة لوحة المفاتيح.
قابل للتخصيص من خلال المكونات الإضافية ونظام تهيئة مرن، Keypirinha مخصص لأولئك الذين يريدون تجربة مخصصة دون الحاجة إلى أدوات إنتاجية أثقل. المكونات الإضافية الرسمية وواجهة برمجة تطبيقات Python مفتوحة المصدر.
Keypirinha أفضل الميزات
- تشغيل بحث على أي موقع ويب أو صفحات ويب أو قاموس على الإنترنت تم تكوينه واكتشاف التطبيقات والملفات والإشارات المرجعية وعناوين URL ومفاتيح التسجيل في لمح البصر
- ترجمة النصوص بأي لغة باستخدام حزمة GoogleTranslate
- تنزيل الأداة وفك ضغطها وتثبيتها بسهولة
- تقسيم عنوان URL وتحويل وسيطاته إلى JSON
قيود Keypirinha
- قد يجد المستخدمون الذين ليسوا على دراية بتحرير ملفات التهيئة صعوبة في إطلاق كامل إمكاناتها
- تطبيق يعمل بنظام ويندوز فقط، مما يحد من فائدته للمستخدمين الذين يعملون عبر أنظمة تشغيل مختلفة
تسعير #### Keypirinha
- مجاناً
Keypirinha تقييمات العملاء
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست تقييمات كافية
5. أولونشر
عبر أولونشر Ulauncher هو مشغل تطبيقات لنظام التشغيل Linux مصمم لتحسين إنتاجية المستخدم من خلال عمليات البحث السريعة والإضافات المخصصة. يزودك دعم البحث بالوصول إلى التطبيقات والملفات وخدمات الويب ببضع ضغطات على المفاتيح. يمكنك حتى كتابة رسائل البريد الإلكتروني عن طريق كتابة عنوان البريد الإلكتروني.
يُستخدم هذا البرنامج مفتوح المصدر بشكل شائع من قبل مستخدمي لينكس الذين يعطون الأولوية للكفاءة والبساطة في عملية عملهم.
Ulauncher أفضل الميزات
- اكتب اسم التطبيق حتى لو لم تكن تعرف تهجئته، وستكتشف ميزة توسيع النص ما تقصده
- إنشاء اختصارات للوحة المفاتيح للبحث على الويب أو البرامج النصية الخاصة بك أو تثبيت امتداد لجهة خارجية
- استفد من أربعة سمات مدمجة أو أنشئ نظام الألوان الخاص بك
- تصفح الملفات والدلائل بسهولة - اكتب \~ أو \ للبدء
قيود أولونشر #### قيود أولونشر
- تم تطويره خصيصًا لنظام لينكس، مما يقصر استخدامه على نظام لينكس البيئي
- يجب كتابة ملحقاته بلغة Python، مما قد يعيق المطورين الذين يفضلون لغات البرمجة الأخرى أو يتقنون لغات برمجة أخرى
تسعير Ulauncher
- مجاني
Ulauncher تقييمات العملاء
- G2: ليست هناك مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
6. وكس
عبر ووكس Wox هو مشغل مجاني كامل الميزات لنظام ويندوز يساعدك على أتمتة المهام والوصول إلى المعلومات بسرعة. مثل غيره من أدوات أتمتة العمليات ، يتكامل بديل رايكاست هذا مع كل شيء من الملفات والمجلدات المحلية إلى عمليات البحث على الويب والمكونات الإضافية والسمات. Wox مفتوح المصدر على Github ومثالي لأولئك الذين يقدرون تجربة الحوسبة المخصصة.
أفضل ميزات Wox
- أنشئ مكونًا إضافيًا لـ Wox باستخدام أي لغات برمجة، مثل NodeJS وGolang وPython وC-Sharp
- صمم سمة سطح المكتب الخاص بك عن طريق اختيار الألوان والخطوط والأحجام وما إلى ذلك على أداة إنشاء السمات
- استكشف الويب عن طريق تهيئة بحثك بكلمات مفتاحية مثل "ويكي" و "g
- فرز الملفات المحلية تلقائيًا بناءً على الاستخدام
قيود Wox
- الاعتماد الكبير على المكونات الإضافية للحصول على الوظائف، وقد أبلغ المستخدمون عن مشاكل في توافق المكونات الإضافية واستقرارها
- تحديثات وتطويرات غير متناسقة من حين لآخر، مما يثير مخاوف بشأن استمراريته على المدى الطويل
تسعير Wox
- مجاني
تقييمات عملاء Wox
- G2: ليست هناك مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
7. ueli
عبر أولي ueli هو مشغّل ضغط المفاتيح لنظامي التشغيل ويندوز وماك، وهو معروف بجماليته النظيفة ووظائفه المباشرة. وهو يدعم البحث عن التطبيقات والملفات والإشارات المرجعية وتنفيذ أوامر النظام.
باستخدام ueli، يمكنك تقليل اعتمادك على التنقل بالماوس، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين بيئة سطح المكتب الخاصة بهم.
ueli أفضل الميزات
- ابحث في الإشارات المرجعية في متصفحك على Google Chrome، وقم بإجراء حسابات رياضية بسيطة، وحوّل الألوان إلى صيغ مختلفة
- تحديد المجلدات التي تم تثبيت تطبيقاتك فيها وامتداد الملف الذي يجب استخدامه للتعرف عليها
- استخدم بحث macOS الأصلي للعثور على الملفات والمجلدات على نظام الملفات المحلي لديك
- تنفيذ أوامر سطر الأوامر، مثل dir و cd
و cls و ipconfig لنظام ويندوز، و ls و cp و ifconfig لنظام macOS/Linux
قيود ueli
- تم تصميمه باستخدام إطار عمل Electron، والذي يمكن أن يؤدي إلى استخدام أعلى للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية مقارنةً بالتطبيقات الأصلية
تسعير ueli
- مجاناً
تقييمات عملاء ueli
- G2: ليست هناك مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
8. قاذفة التدفق
عبر مشغل التدفق Flow Launcher هو مشغّل بحث عن الملفات والتطبيقات في ويندوز يتيح لك إجراء عمليات بحث على الويب وحساب وتشغيل البرامج النصية والبحث عن الملفات والتطبيقات، وكل ذلك من واجهة موحدة.
صُمم Flow Launcher كبديل مفتوح المصدر، ولديه مجتمع قوي يدعم تطوير ميزات جديدة. صدر أحدث إصدار له في 13 فبراير 2024.
Flow Launcher أفضل الميزات
- إضافة إمكانات بحث جديدة عن طريق تثبيت تطبيقات مختلفة، مثل Google Search Plus وسجل الحافظة وعنوان IP
- تشغيل الأوامر الدفعية وأوامر PowerShell بسهولة كمسؤول أو مستخدم آخر
- تشغيل نافذة البحث على الفور باستخدام مفتاح اختصار قابل للتخصيص
- كتابة المكونات الإضافية الخاصة بك بلغة C# أو F# أو Python أو JavaScript أو TypeScript
قيود مشغّل Flow Launcher
- كونه مشروعًا جديدًا ومتطورًا نسبيًا، فقد يفتقر إلى عمق الميزات أو الاستقرار الموجود في الأدوات الأكثر رسوخًا
- نظامه البيئي للإضافات محدود
تسعير مشغّل Flow Launcher
- مجاني
Flow Launcher تقييمات العملاء
- G2: ليست هناك مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
9. كويكسلفر
عبر كويكسلفر Quicksilver هو تطبيق إنتاجية مجاني لنظام macOS يتيح لك التحكم بفعالية في جهاز Mac الخاص بك. يتعلم من عاداتك ليقدم لك الخيارات الأكثر ملاءمة بسرعة.
تمتد قدرات Quicksilver لتشمل البحث في الويب وتنفيذ البرامج النصية وأتمتة المهام اليومية بسرعة.
أفضل ميزات Quicksilver
- إدارة المحتوى من خلال السحب والإفلات أو انتزاع المحتوى المحدد مباشرةً
- تصفح نظام ملفات جهاز MacBook الخاص بك باستخدام الكلمات الرئيسية والمطابقة "الضبابية
- فتح التطبيقات، والمستندات، وجهات الاتصال، والموسيقى دون أي تأخير
- التفاعل مع التطبيقات المثبتة من خلال المكونات الإضافية
قيود Quicksilver
- منحنى تعلُّم حاد بسبب واجهته الفريدة وخيارات التخصيص الواسعة النطاق
أسعار كويكسلفر
- مجاناً
تقييمات عملاء كويكسلفر
- G2: ليست هناك مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
10. زابيير
عبر زابير Zapier هو إدارة سير العمل وبرنامج التشغيل الآلي الذي يوفر عمليات تكامل لتطبيقات الويب عبر الأقسام، مثل الموارد البشرية والتسويق والمالية والمبيعات والعمليات.
بعض من أمثلة على أتمتة العمليات التجارية تشمل الحصول على عملاء محتملين من مصادر متعددة، وتتبع المتقدمين لوظيفة شاغرة، وإدارة طلبات العملاء عبر الإنترنت، وإنشاء وجدولة ومراقبة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على مركز النفقات.
أفضل ميزات Zapier
- سحب التطبيقات وإفلاتها في المنشئ المرئي لبدء سير عملك (يُطلق عليه أيضًا Zapier)؛ تطبيق منطق وشروط وفلاتر مخصصة
- حماية بياناتك بمساعدة الضوابط الأمنية الداخلية الصارمة. يُجري Zapier عمليات تدقيق سنوية من SOC 2 (النوع الثاني)
- صِف الطريقة التي ترغب في تخصيص المشغِّل أو الإجراء الخاص بك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة التعليمات البرمجية لجافا سكريبت أو بايثون نيابةً عنك
- تلقي البيانات من أي خدمة أو إرسال الطلبات إلى عناوين URL دون كتابة التعليمات البرمجية أو تشغيل الخوادم
قيود Zapier
- تفشل الأتمتة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والحاجة إلى المراقبة المستمرة لـ Zaps لضمان تشغيلها بشكل صحيح
- قد يكون إعداد الاتصالات مع المنصات الأخرى أمرًا صعبًا، حيث يكون الدعم موجهًا بشكل أساسي نحو الردود على الأسئلة الشائعة، مما يجعل المساعدة الشخصية أقل سهولة
تسعير Zapier
- مجانًا: 0 دولار شهريًا
- مبتدئ: 19.99 دولارًا شهريًا
- المحترف: 49 دولارًا شهريًا
- الفريق: 69 دولارًا شهريًا
- الشركة: تسعير مخصص
Zapier تقييمات العملاء
- G2: 4.5/5 (1,200+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,700 تقييم)
## تقليل المهام المتكررة وتوحيد سير العمل من خلال تكامل التطبيقات
دمج التطبيقات يشبه تكوين فريق الأحلام. سواء كنت مؤسسة كبيرة أو شركة صغيرة سريعة التوسع، يمكن أن يكون برنامج تكامل التطبيقات مغيراً لقواعد اللعبة.
فهي تساعدك على مزامنة أنظمتك، وتبسيط عملياتك، وتعزيز الإنتاجية مع توفير الوقت والجهد. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم لبدء الاستفادة من ميزاته.