10 بدائل رايكاست لدمج التطبيقات في 2025

هل تتذكر آخر مرة حاولت فيها شحن هاتفك الجديد بشاحن قديم؟ الإحباط الناتج عن الاتصالات غير المتوافقة هو شعور نعرفه جيداً. تخيل الآن هذا السيناريو في مساحة العمل الرقمية، حيث ترفض أنظمة البرامج "التحدث" مع بعضها البعض.

من تحديات الاتصال وعدم اتساق البيانات إلى زيادة تعقيدات تكنولوجيا المعلومات وزيادة إدارة سير العمل عدم الكفاءة، يمكن للأنظمة المتباينة أن تخلق العديد من الاختناقات، مما يعيق الابتكار والنمو.

رايكاست هو برنامج تشغيل التطبيقات والإنتاجية المستخدم على نطاق واسع والمصمم لنظام التشغيل macOS. وهو يوفر واجهة قوية وقابلة للتخصيص لإدارة المهام وتنفيذ الأوامر والبحث محلياً وعبر الإنترنت.

على الرغم من أن رايكاست خيار شائع، إلا أن له عيوبه. فغالباً ما يواجه المستخدمون منحنى تعليمي، وقد لا تكون خيارات التكامل شاملة كما هو متوقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البرنامج كثيف الاستخدام للموارد، خاصة عند تشغيل البرامج النصية المعقدة.

لذا، إذا كنت تبحث عن برنامج لا بد من امتلاكه برنامج تكامل بخلاف رايكاست، الذي يعمل كحلقة وصل نهائية، مما يضمن تعاون أدواتك الرقمية بسلاسة، تابع القراءة. يستعرض منشور المدونة هذا أفضل عشرة بدائل لـ Raycast لا يمكنك تفويتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Raycast؟

لا تتساوى جميع تطبيقات تكامل البرامج، ولهذا السبب من الضروري تقييم مدى ملاءمتها للمعايير التالية:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون واجهة المستخدم الخاصة بالأداة المختارة بديهية وسهلة التنقل. يمكن أن يؤثر منحنى التعلم الحاد سلبًا على أهداف الإنتاجية . ابحث عن خيار يوفر عمليات إعداد بسيطة وتعليمات واضحة وموجزة

يجب أن تكون واجهة المستخدم الخاصة بالأداة المختارة بديهية وسهلة التنقل. يمكن أن يؤثر منحنى التعلم الحاد سلبًا على أهداف الإنتاجية . ابحث عن خيار يوفر عمليات إعداد بسيطة وتعليمات واضحة وموجزة الأداء: يجب أن يكون البديل خفيفًا وسريعًا، بحيث ينفذ الأوامر بسرعة دون تأخير كبير. يجب ألا يستخدم موارد النظام بشكل مفرط، مما يضمن عدم تأثر أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك سلباً

يجب أن يكون البديل خفيفًا وسريعًا، بحيث ينفذ الأوامر بسرعة دون تأخير كبير. يجب ألا يستخدم موارد النظام بشكل مفرط، مما يضمن عدم تأثر أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك سلباً مرونة الواجهة: يجب أن يسمح لك اختيارك للبرنامج بتخصيص الواجهة باختصارات وسمات وتخطيطات قابلة للتخصيص تعزز راحتك في العمل

يجب أن يسمح لك اختيارك للبرنامج بتخصيص الواجهة باختصارات وسمات وتخطيطات قابلة للتخصيص تعزز راحتك في العمل التوافق مع المنصة: تأكد من أن البرنامج متوافق مع نظام التشغيل الخاص بك، سواء كنت تستخدم نظام التشغيل macOS أو Windows أو Linux. فبعض الأدوات مصممة بدعم متعدد المنصات، في حين أن بعضها الآخر خاص بنظام التشغيل

تأكد من أن البرنامج متوافق مع نظام التشغيل الخاص بك، سواء كنت تستخدم نظام التشغيل macOS أو Windows أو Linux. فبعض الأدوات مصممة بدعم متعدد المنصات، في حين أن بعضها الآخر خاص بنظام التشغيل التطوير والدعم: تشير التحديثات المنتظمة إلى التحسينات المستمرة وإصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة المحتملة. منتديات الدعم, قوالب وثائق العملية وخدمة العملاء القوية ضرورية أيضًا

تشير التحديثات المنتظمة إلى التحسينات المستمرة وإصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة المحتملة. منتديات الدعم, قوالب وثائق العملية وخدمة العملاء القوية ضرورية أيضًا إمكانيات التكامل: هل يتيح برنامجك إمكانية التكامل مع البرامج اليومية الشائعة تطبيقات سير العمل والخدمات، مثل التقويمات ومديري المهام وأدوات التطوير؟ كلما زاد عدد عمليات التكامل التي تدعمها الأداة، أصبحت أكثر فعالية

10 بدائل رايكاست لدمج التطبيقات في عام 2024

دعونا نتعمق في التفاصيل الدقيقة لأفضل عشرة بدائل لـ Raycast.

1. كليك أب

قم بتبسيط إدارة مشروعك، وتعزيز التعاون، وتسهيل تخطيط الأعمال بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp كليك أب عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تتيح لك دمج جميع تطبيقات العمل الخاصة بك في بيئة تعاونية واحدة وأتمتة مهام سير العمل المخصصة.

إليك نظرة عامة على ما يلي تكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق يمكنك القيام به من أجلك:

تمكين الإشعارات السلسة وإنشاء المهام وتحديثات المشروع داخل أداة التواصل المفضلة لديك من خلال التكامل مع منصات التواصل الشائعة مثل تكامل Slack و تكامل Microsoft Teams استفد من المزامنة مع خدمات التقويم، بما في ذلك مزامنة تقويم Google وتقويم Outlook؛ ودمج المهام والمواعيد النهائية في التقويمات الشخصية أو تقويمات الفريق

إرفاق الملفات بالمهام والمشاريع من أي حساب تخزين من خلال التكامل مع خدمات التخزين السحابية الرائدة مثل Google Drive وDropbox

تبسيط تتبع المشكلات ومشاركتها حيل الإنتاجية داخل دورة تطوير البرمجيات من خلال ربط تطبيقك مع GitHub و GitLab و Bitbucket

قم بتبسيط تسجيل ساعات العمل وإدارة الوقت المدفوع وتحليل الإنتاجية لفريقك باستخدام أدوات تتبع الوقت مثل Toggl وTime Doctor وHarvest

علاوة على ذلك، ارفع كفاءة فريقك باستخدام قالب تكامل برنامج ClickUp .

قم بإدارة الاتصالات بين الحلول البرمجية المختلفة وجميع المهام المتعلقة بالتكامل في مكان واحد باستخدام قالب تكامل البرامج من ClickUp

يوفر هذا القالب عملية بسيطة لتقييم كيفية اتصال حلول البرمجيات المختلفة، وتعيين المهام من أجل تعاون أكثر كفاءة بين الفريق، وتنظيم جميع الوظائف المتعلقة بالتكامل في مكان واحد ومنظم.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مهام مع 15 حالة مخصصة مختلفة، مثل قيد التقدم، مكتمل، يحتاج إلى إدخالات، مهام يجب القيام بها، تم إلغاؤها، وما إلى ذلك، لتتبع التقدم المحرز في كل خطوة في التكامل

الاستفادة من أتمتة ClickUp للمساعدة في تبسيط تكامل البرامج وتغيير الحالات وإنشاء مهام جديدة من خلال الاختيار من بين أكثر من 100 عملية أتمتة معدة مسبقًا

إنشاء أتمتة مخصصة استنادًا إلى مهام سير العمل الخاصة بك من خلال ClickUp Automation

ابحث بسرعة عن أي ملف، سواء كان في ClickUp أو تطبيق متصل أو محرك الأقراص المحلي الخاص بك، باستخدام ClickUp Universal Search ميزة

أضف إجراءات مخصصة أو أوامر بحث مثل اختصارات الروابط، وتخزين النص لوقت لاحق، والمزيد للبحث عن أي شيء في مكان واحد

البحث في بيانات ClickUp والوصول إليها عبر التطبيقات، بدءًا من طرق عرض المساحة إلى مهام فرعية محددة

أنشئ عمليات تكامل مخصصة وتطبيقات ClickUp باستخدام واجهة برمجة التطبيقات العامة (API) الخاصة بنا

ClickUp Brain هو أداة ذكاء اصطناعي أصلية مع ميزات قوية مثل مدير المعرفة الذي يتيح لك البحث والحصول على إجابات عن أي شيء وكل شيء داخل التطبيق

استخدم ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM للحصول على إجابات فورية على جميع أسئلتك المتعلقة بالعمل والمهام والمستندات وغيرها

قيود ClickUp

ClickUp Brain، شبكة الذكاء الاصطناعي العصبية، هي ميزة مدفوعة

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp حالياً دون اتصال بالإنترنت أو على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. ألفريد

عبر ألفريد Alfred هو تطبيق إنتاجي لنظام macOS معروف بميزات قوية تتجاوز مجرد تشغيل التطبيقات البسيطة. مع ميزات أخرى مثل مهام سير العمل المخصصة، وسجل الحافظة، وموسّع النصوص، فهو يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحسين الكفاءة. يتكيف بديل رايكاست هذا مع احتياجاتك، مما يجعله مناسبًا لرقمنة المهام المتكررة.

ألفريد أفضل الميزات

ربط مفاتيح الاختصار والكلمات الرئيسية والإجراءات معًا لإنشاء مهام سير العمل المعقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

اتخاذ إجراءات على الملفات وجهات الاتصال، وإدارة مشغل الموسيقى، وإرسال أوامر النظام على جهاز MacBook الخاص بك

استخدم "محفوظات الحافظة" لتحديد موقع أي نص أو صورة أو ملف قمت بنسخه مسبقاً دون كتابة نفس الردود مرة بعد مرة

اكتب اختصارًا قصيرًا وقم بتوسيعه تلقائيًا إلى مقتطف نصي كامل

قيود ألفريد

يقتصر على نظام macOS

الميزات المتقدمة مقفلة وراء شراء Powerpack

تسعير ألفريد

ترخيص المستخدم الفردي v5: 34 جنيهًا إسترلينيًا

34 جنيهًا إسترلينيًا مؤيد ضخم: 59 جنيهًا إسترلينيًا

تقييمات عملاء ألفريد

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست تقييمات كافية

3. هاي تاكو

عبر هاي تاكو HeyTaco هو برنامج لتقدير الأقران والمشاركة. وهو يركز على بناء ثقافة إيجابية من خلال نظام للتلعيب يرسل "التاكو" كعربون تقدير لأعضاء الفريق ويحتفي بالإنجازات ويثير المحادثات.

بالإضافة إلى عملة التاكو الرقمية، يمكن تهيئة HeyTaco للتكامل مع أدوات أو أنظمة أخرى لاستبدال التاكو بمكافآت حقيقية.

أفضل ميزات HeyTaco

أنشئ تطبيقات مخصصة لعطاء التاكو وعرض لوحات المتصدرين في مجال التاكو باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Taco Giving API، المصممة خصيصاً لمناسبات معينة للشركة مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية

استخدم الوثائق البسيطة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للبدء في العمل

تقييم المشاركة وحساب التاكو المعطاة مع الاتجاهات والأنماط باستخدام تحليلات HeyTaco

قيود HeyTaco

في الوقت الحالي، لا يقدم حاليًا سوى تنسيق استجابة JSON للتكامل

يحصل كل مستخدم من مستخدمي HeyTaco على 5 تاكو لاستخدامها يومياً، ولا يمكن تعديل الحد الأقصى إلا من قِبل مسؤولي HeyTaco

تسعير HeyTaco

خطة كل شخص: 3 دولارات لكل مستخدم شهرياً

3 دولارات لكل مستخدم شهرياً خطة الفريق: 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا

3 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات عملاء HeyTaco

G2: 4.8/5 (403 تقييمات)

4.8/5 (403 تقييمات) Capterra: تقييمات غير كافية

4. كيبيرينها

عبر كيبيرينها Keypirinha هو مشغل سريع لضغطات المفاتيح لنظام ويندوز. تتيح لك واجهته البسيطة البحث عن الأوامر وتنفيذها بسرعة، وتشغيل التطبيقات، والعثور على الملفات دون مغادرة لوحة المفاتيح.

قابل للتخصيص من خلال المكونات الإضافية ونظام تهيئة مرن، Keypirinha مخصص لأولئك الذين يريدون تجربة مخصصة دون الحاجة إلى أدوات إنتاجية أثقل. المكونات الإضافية الرسمية وواجهة برمجة تطبيقات Python مفتوحة المصدر.

Keypirinha أفضل الميزات

تشغيل بحث على أي موقع ويب أو صفحات ويب أو قاموس على الإنترنت تم تكوينه واكتشاف التطبيقات والملفات والإشارات المرجعية وعناوين URL ومفاتيح التسجيل في لمح البصر

ترجمة النصوص بأي لغة باستخدام حزمة GoogleTranslate

تنزيل الأداة وفك ضغطها وتثبيتها بسهولة

تقسيم عنوان URL وتحويل وسيطاته إلى JSON

قيود Keypirinha

قد يجد المستخدمون الذين ليسوا على دراية بتحرير ملفات التهيئة صعوبة في إطلاق كامل إمكاناتها

تطبيق يعمل بنظام ويندوز فقط، مما يحد من فائدته للمستخدمين الذين يعملون عبر أنظمة تشغيل مختلفة

تسعير #### Keypirinha

مجاناً

Keypirinha تقييمات العملاء

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست تقييمات كافية

5. أولونشر

عبر أولونشر Ulauncher هو مشغل تطبيقات لنظام التشغيل Linux مصمم لتحسين إنتاجية المستخدم من خلال عمليات البحث السريعة والإضافات المخصصة. يزودك دعم البحث بالوصول إلى التطبيقات والملفات وخدمات الويب ببضع ضغطات على المفاتيح. يمكنك حتى كتابة رسائل البريد الإلكتروني عن طريق كتابة عنوان البريد الإلكتروني.

يُستخدم هذا البرنامج مفتوح المصدر بشكل شائع من قبل مستخدمي لينكس الذين يعطون الأولوية للكفاءة والبساطة في عملية عملهم.

Ulauncher أفضل الميزات

اكتب اسم التطبيق حتى لو لم تكن تعرف تهجئته، وستكتشف ميزة توسيع النص ما تقصده

إنشاء اختصارات للوحة المفاتيح للبحث على الويب أو البرامج النصية الخاصة بك أو تثبيت امتداد لجهة خارجية

استفد من أربعة سمات مدمجة أو أنشئ نظام الألوان الخاص بك

تصفح الملفات والدلائل بسهولة - اكتب \~ أو \ للبدء

قيود أولونشر #### قيود أولونشر

تم تطويره خصيصًا لنظام لينكس، مما يقصر استخدامه على نظام لينكس البيئي

يجب كتابة ملحقاته بلغة Python، مما قد يعيق المطورين الذين يفضلون لغات البرمجة الأخرى أو يتقنون لغات برمجة أخرى

تسعير Ulauncher

مجاني

Ulauncher تقييمات العملاء

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

6. وكس

عبر ووكس Wox هو مشغل مجاني كامل الميزات لنظام ويندوز يساعدك على أتمتة المهام والوصول إلى المعلومات بسرعة. مثل غيره من أدوات أتمتة العمليات ، يتكامل بديل رايكاست هذا مع كل شيء من الملفات والمجلدات المحلية إلى عمليات البحث على الويب والمكونات الإضافية والسمات. Wox مفتوح المصدر على Github ومثالي لأولئك الذين يقدرون تجربة الحوسبة المخصصة.

أفضل ميزات Wox

أنشئ مكونًا إضافيًا لـ Wox باستخدام أي لغات برمجة، مثل NodeJS وGolang وPython وC-Sharp

صمم سمة سطح المكتب الخاص بك عن طريق اختيار الألوان والخطوط والأحجام وما إلى ذلك على أداة إنشاء السمات

استكشف الويب عن طريق تهيئة بحثك بكلمات مفتاحية مثل "ويكي" و "g

فرز الملفات المحلية تلقائيًا بناءً على الاستخدام

قيود Wox

الاعتماد الكبير على المكونات الإضافية للحصول على الوظائف، وقد أبلغ المستخدمون عن مشاكل في توافق المكونات الإضافية واستقرارها

تحديثات وتطويرات غير متناسقة من حين لآخر، مما يثير مخاوف بشأن استمراريته على المدى الطويل

تسعير Wox

مجاني

تقييمات عملاء Wox

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. ueli

عبر أولي ueli هو مشغّل ضغط المفاتيح لنظامي التشغيل ويندوز وماك، وهو معروف بجماليته النظيفة ووظائفه المباشرة. وهو يدعم البحث عن التطبيقات والملفات والإشارات المرجعية وتنفيذ أوامر النظام.

باستخدام ueli، يمكنك تقليل اعتمادك على التنقل بالماوس، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين بيئة سطح المكتب الخاصة بهم.

ueli أفضل الميزات

ابحث في الإشارات المرجعية في متصفحك على Google Chrome، وقم بإجراء حسابات رياضية بسيطة، وحوّل الألوان إلى صيغ مختلفة

تحديد المجلدات التي تم تثبيت تطبيقاتك فيها وامتداد الملف الذي يجب استخدامه للتعرف عليها

استخدم بحث macOS الأصلي للعثور على الملفات والمجلدات على نظام الملفات المحلي لديك

تنفيذ أوامر سطر الأوامر، مثل dir و cd و cls و ipconfig لنظام ويندوز، و ls و cp و ifconfig لنظام macOS/Linux

قيود ueli

تم تصميمه باستخدام إطار عمل Electron، والذي يمكن أن يؤدي إلى استخدام أعلى للذاكرة ووحدة المعالجة المركزية مقارنةً بالتطبيقات الأصلية

تسعير ueli

مجاناً

تقييمات عملاء ueli

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. قاذفة التدفق

عبر مشغل التدفق Flow Launcher هو مشغّل بحث عن الملفات والتطبيقات في ويندوز يتيح لك إجراء عمليات بحث على الويب وحساب وتشغيل البرامج النصية والبحث عن الملفات والتطبيقات، وكل ذلك من واجهة موحدة.

صُمم Flow Launcher كبديل مفتوح المصدر، ولديه مجتمع قوي يدعم تطوير ميزات جديدة. صدر أحدث إصدار له في 13 فبراير 2024.

Flow Launcher أفضل الميزات

إضافة إمكانات بحث جديدة عن طريق تثبيت تطبيقات مختلفة، مثل Google Search Plus وسجل الحافظة وعنوان IP

تشغيل الأوامر الدفعية وأوامر PowerShell بسهولة كمسؤول أو مستخدم آخر

تشغيل نافذة البحث على الفور باستخدام مفتاح اختصار قابل للتخصيص

كتابة المكونات الإضافية الخاصة بك بلغة C# أو F# أو Python أو JavaScript أو TypeScript

قيود مشغّل Flow Launcher

كونه مشروعًا جديدًا ومتطورًا نسبيًا، فقد يفتقر إلى عمق الميزات أو الاستقرار الموجود في الأدوات الأكثر رسوخًا

نظامه البيئي للإضافات محدود

تسعير مشغّل Flow Launcher

مجاني

Flow Launcher تقييمات العملاء

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. كويكسلفر

عبر كويكسلفر Quicksilver هو تطبيق إنتاجية مجاني لنظام macOS يتيح لك التحكم بفعالية في جهاز Mac الخاص بك. يتعلم من عاداتك ليقدم لك الخيارات الأكثر ملاءمة بسرعة.

تمتد قدرات Quicksilver لتشمل البحث في الويب وتنفيذ البرامج النصية وأتمتة المهام اليومية بسرعة.

أفضل ميزات Quicksilver

إدارة المحتوى من خلال السحب والإفلات أو انتزاع المحتوى المحدد مباشرةً

تصفح نظام ملفات جهاز MacBook الخاص بك باستخدام الكلمات الرئيسية والمطابقة "الضبابية

فتح التطبيقات، والمستندات، وجهات الاتصال، والموسيقى دون أي تأخير

التفاعل مع التطبيقات المثبتة من خلال المكونات الإضافية

قيود Quicksilver

منحنى تعلُّم حاد بسبب واجهته الفريدة وخيارات التخصيص الواسعة النطاق

أسعار كويكسلفر

مجاناً

تقييمات عملاء كويكسلفر

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. زابيير

عبر زابير Zapier هو إدارة سير العمل وبرنامج التشغيل الآلي الذي يوفر عمليات تكامل لتطبيقات الويب عبر الأقسام، مثل الموارد البشرية والتسويق والمالية والمبيعات والعمليات.

بعض من أمثلة على أتمتة العمليات التجارية تشمل الحصول على عملاء محتملين من مصادر متعددة، وتتبع المتقدمين لوظيفة شاغرة، وإدارة طلبات العملاء عبر الإنترنت، وإنشاء وجدولة ومراقبة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على مركز النفقات.

أفضل ميزات Zapier

سحب التطبيقات وإفلاتها في المنشئ المرئي لبدء سير عملك (يُطلق عليه أيضًا Zapier)؛ تطبيق منطق وشروط وفلاتر مخصصة

حماية بياناتك بمساعدة الضوابط الأمنية الداخلية الصارمة. يُجري Zapier عمليات تدقيق سنوية من SOC 2 (النوع الثاني)

صِف الطريقة التي ترغب في تخصيص المشغِّل أو الإجراء الخاص بك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة التعليمات البرمجية لجافا سكريبت أو بايثون نيابةً عنك

تلقي البيانات من أي خدمة أو إرسال الطلبات إلى عناوين URL دون كتابة التعليمات البرمجية أو تشغيل الخوادم

قيود Zapier

تفشل الأتمتة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والحاجة إلى المراقبة المستمرة لـ Zaps لضمان تشغيلها بشكل صحيح

قد يكون إعداد الاتصالات مع المنصات الأخرى أمرًا صعبًا، حيث يكون الدعم موجهًا بشكل أساسي نحو الردود على الأسئلة الشائعة، مما يجعل المساعدة الشخصية أقل سهولة

تسعير Zapier

مجانًا: 0 دولار شهريًا

0 دولار شهريًا مبتدئ: 19.99 دولارًا شهريًا

19.99 دولارًا شهريًا المحترف: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الفريق: 69 دولارًا شهريًا

69 دولارًا شهريًا الشركة: تسعير مخصص

Zapier تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (1,200+ تقييم)

4.5/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

## تقليل المهام المتكررة وتوحيد سير العمل من خلال تكامل التطبيقات

دمج التطبيقات يشبه تكوين فريق الأحلام. سواء كنت مؤسسة كبيرة أو شركة صغيرة سريعة التوسع، يمكن أن يكون برنامج تكامل التطبيقات مغيراً لقواعد اللعبة.

فهي تساعدك على مزامنة أنظمتك، وتبسيط عملياتك، وتعزيز الإنتاجية مع توفير الوقت والجهد. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم لبدء الاستفادة من ميزاته.