أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي في عام 2025

عندما اكتشفت Mem.ai لأول مرة، كنت متحمسًا لإمكانياته في تبسيط طريقة تدوين الملاحظات وتنظيم المعلومات. ومع ذلك، بعد أشهر من الاستخدام، وجدت أنه ليس مناسبًا تمامًا لمتطلباتي - على الأقل، ليس بعد.

أكبر مشكلة في Mem.ai هي دورة التحديث البطيئة. تستغرق الميزات الجديدة والتحسينات المهمة وقتاً طويلاً، مما يجعل المستخدمين مثلي ينتظرون إلى أجل غير مسمى لإصلاح الأخطاء والتحسينات.

ثم هناك نظام وضع العلامات غير الموثوق به في Mem.ai. كانت هناك العديد من الحالات التي لا تظهر فيها العناصر الموسومة عند البحث عن تلك العلامة، مما يجعل من الصعب العثور على المعلومات بسرعة.

بصفتي شخصًا يدير مئات الملاحظات والمستندات يوميًا، أحتاج إلى أداة أكثر موثوقية لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد اختبار العديد من التطبيقات المختلفة في السوق على نطاق واسع، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Mem لتبسيط عملية تدوين الملاحظات الخاصة بي وبك أيضًا! دعنا نستكشفها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Mem؟

هذه الميزات الرئيسية غير قابلة للتفاوض بالنسبة لي في بديل Mem:

يدعم البرمجة اللغوية العصبية: أقدّر الأداة التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية لتعيين الإجراءات والمحفزات والشروط. يسمح لي ذلك بالتفاعل مع الأداة بشكل حدسي وتعيين أتمتة المهام بشكل أسرع

أقدّر الأداة التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية لتعيين الإجراءات والمحفزات والشروط. يسمح لي ذلك بالتفاعل مع الأداة بشكل حدسي وتعيين أتمتة المهام بشكل أسرع تنسيق قابل للتخصيص: يجب أن تسمح لي الأداة بتخصيص تنسيق ملاحظاتي - من أنماط الخط وأحجامه وألوانه إلى القدرة على إنشاء العناوين والقوائم والجداول. يجب أن تمنحني حرية تنظيم المحتوى الخاص بي بطريقة تناسب احتياجاتي

يجب أن تسمح لي الأداة بتخصيص تنسيق ملاحظاتي - من أنماط الخط وأحجامه وألوانه إلى القدرة على إنشاء العناوين والقوائم والجداول. يجب أن تمنحني حرية تنظيم المحتوى الخاص بي بطريقة تناسب احتياجاتي المساعدة في الكتابة: أقدّر الأداة التي توفر ميزات المساعدة في الكتابة مثل التدقيق النحوي والإملائي، واقتراحات لتحسين كتابتي، وربما حتى توليد المحتوى الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تساعدني هذه الميزات في الحفاظ على مستوى عالٍ من الكتابة دون الحاجة إلى استخدام أدوات إضافية

أقدّر الأداة التي توفر ميزات المساعدة في الكتابة مثل التدقيق النحوي والإملائي، واقتراحات لتحسين كتابتي، وربما حتى توليد المحتوى الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تساعدني هذه الميزات في الحفاظ على مستوى عالٍ من الكتابة دون الحاجة إلى استخدام أدوات إضافية سهولة وضع العلامات: تنظيم ملاحظاتي أمر بالغ الأهمية، لذا أبحث عن أداة تدعم وضع العلامات بسهولة وبديهية. تساعدني القدرة على وضع علامات وتصنيف ملاحظاتي بسرعة في العثور على المعلومات واسترجاعها بكفاءة

تنظيم ملاحظاتي أمر بالغ الأهمية، لذا أبحث عن أداة تدعم وضع العلامات بسهولة وبديهية. تساعدني القدرة على وضع علامات وتصنيف ملاحظاتي بسرعة في العثور على المعلومات واسترجاعها بكفاءة تجربة سلسة: تجربة المستخدم بشكل عام مهمة بالنسبة لي. أريد أداة سريعة الاستجابة وسهلة التصفح وخالية من الأخطاء وتوفر تحديثات منتظمة. فالتجربة السلسة تضمن لي التركيز على عملي دون تشتيت انتباهي عن العمل دون أي تشتيت غير ضروري

تجربة المستخدم بشكل عام مهمة بالنسبة لي. أريد أداة سريعة الاستجابة وسهلة التصفح وخالية من الأخطاء وتوفر تحديثات منتظمة. فالتجربة السلسة تضمن لي التركيز على عملي دون تشتيت انتباهي عن العمل دون أي تشتيت غير ضروري المرونة: أفضل أداة مرنة لاستيعاب أنواع مختلفة من المحتوى وسير العمل. فسواء كنت أقوم بتدوين ملاحظات سريعة أو إنشاء مستندات مفصلة أو إدارة مشاريع جماعية، يجب أن تتكيف الأداة مع احتياجاتي المختلفة

أفضل أداة مرنة لاستيعاب أنواع مختلفة من المحتوى وسير العمل. فسواء كنت أقوم بتدوين ملاحظات سريعة أو إنشاء مستندات مفصلة أو إدارة مشاريع جماعية، يجب أن تتكيف الأداة مع احتياجاتي المختلفة التعاون: نظرًا لأنني أعمل غالبًا مع فريق كبير، أريد أداة تدعم التعاون السلس. فميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتعليقات وخيارات المشاركة ضرورية للعمل الجماعي والتواصل الفعال

أفضل 10 بدائل لميم لاستخدامها في عام 2024

لقد قمتُ باستعراض أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي من Mem هنا. تتفوق كل أداة في ميزة مختلفة. بعضها رائع في

تدوين الملاحظات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

، يقدم بعضها خيارات هيكلية واسعة النطاق للحفاظ على تنظيم الأمور، بينما يعزز بعضها قدراتك على إنتاج المحتوى باستخدام المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. اختر ما يناسب احتياجاتك وتوقعاتك وميزانيتك.

1. ClickUp-الأفضل لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

أنا أستخدم تطبيق الملاحظات لسببين أساسيين: لتدوين الملاحظات أثناء التنقل أو لتفريغ أفكاري (المتعلقة بالعمل في الغالب) والتعاون مع زملائي في الفريق على قطعة مكتوبة.

سجِّل أفكارك وخواطرك بسرعة على ClickUp Notepad

لحسن حظي أن ClickUp يخدم كلا الغرضين. بالنسبة للملاحظات السريعة والمهام وقوائم المراجعة، أفضل استخدام

ClickUp Notepad

. إنها تقدم قوائم مرجعية لتنظيم قوائم المهام أو التذكيرات التي لا تكون بالضرورة جزءًا من مشروع أكبر. تساعدني المفكرة أيضًا في تدوين الملاحظات من الاجتماعات أو المحاضرات أو الأبحاث. وأقوم لاحقًا بتنسيق هذه الملاحظات باستخدام الخط الغامق والمائل والعناوين وغيرها باستخدام أوامر ClickUp المائلة.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء مستندات تعاونية وإدارة المشروع

لكتابة أكثر تفصيلاً، مثل تدوين جداول أعمال الاجتماعات، وملاحظات الاجتماعات، وموجزات المشاريع، ومشاركات المدونات، وما إلى ذلك، أستخدم

ClickUp Docs

. أفضل جزء هو أنه يمكنني أن أجعل عدة أشخاص يعملون على نفس المستند في نفس الوقت ورؤية التعديلات في الوقت الفعلي.

كإضافة إلى ذلك، تأتي كلتا الأداتين مع

ClickUp Brain

، مساعد مدمج للكتابة بالذكاء الاصطناعي يجعل تدوين الملاحظات أسهل.

إنشاء محتوى سياقي (ملاحظات، ووثائق تقنية، ومدونات، ورسائل بريد إلكتروني، وما إلى ذلك) مصمم خصيصًا لأدوار محددة في فرق متعددة الوظائف على المفكرة والمستندات باستخدام ClickUp Brain

أكثر ما يعجبني في ClickUp Brain هو قدرته على التكيف. تُنتج أداة الذكاء الاصطناعي هذه محتوى عالي الجودة مدعومًا بالأبحاث بناءً على المطالبات المحددة التي أقوم بإدخالها. على سبيل المثال، تختلف نبرة الكتابة التي أستخدمها لإنشاء أدلة المستخدم اختلافًا كبيرًا عن نبرة منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. يصمم Brain المحتوى بذكاء بناءً على المطالبات ويكتب بنبرة وأسلوب مناسبين.

إليك كيف أستخدم ClickUp Brain في سير عملي اليومي:

أسحب قائمة بالعناصر القابلة للتنفيذ من مهام ClickUp Tasks والمستندات (على سبيل المثال، إذا طلبت من Brain إنشاء موجز مشروع لإطلاق منتج قادم، فإنه يعطيني قائمة مرجعية بالخطوات بعد تحليل المعلومات المتوفرة في مساحة العمل الخاصة بي)

من مهام ClickUp Tasks والمستندات (على سبيل المثال، إذا طلبت من Brain إنشاء موجز مشروع لإطلاق منتج قادم، فإنه يعطيني قائمة مرجعية بالخطوات بعد تحليل المعلومات المتوفرة في مساحة العمل الخاصة بي) تلخيص كتل كبيرة من النصوص ، ونصوص الاجتماعات، وسلاسل تعليقات المهام

، ونصوص الاجتماعات، وسلاسل تعليقات المهام التغلب على حاجز الكاتب من خلال إنشاء محتوى بناءً على مطالبات محددة

من خلال إنشاء محتوى بناءً على مطالبات محددة ضبط نبرة الصوت ومستوى الإبداع لتلبية متطلباتي

لتلبية متطلباتي تعديل مسوداتي الحالية وتحسينها وإصلاح الأخطاء الإملائية والنحوية وتبسيط المحتوى

وإصلاح الأخطاء الإملائية والنحوية وتبسيط المحتوى إنشاء مواقع الويكي وإجراءات التشغيل الموحدة وقواعد المعرفة المخزنة داخل مساحة عمل آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المخزنة داخل مساحة عمل آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي جعل المحتوى أكثر إيجازًا أو أطول (على سبيل المثال، إنشاء رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني/منشور على الرابط من منشور مدونة طويل، أو العكس)

تحرير الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحسينها، وشرح/تبسيط الأفكار المعقدة، والتلخيص، والمزيد مع ClickUp Brain

إلى جانب السماح لي باستخدام برين لتسريع عملي، يساعدني ClickUp أيضًا على البقاء أكثر تنظيمًا. عندما يكون لدي العديد من المستندات المتشابهة، أستخدم علامات ClickUp Doc لتمييز المحتوى ذي الصلة.

على سبيل المثال، قمتُ بتمييز ملخصات المدونة الخاصة بي في أسفل المسار على أنها "BOFU". لذلك عندما أحتاج إلى الوصول إلى تلك المستندات، أقوم ببساطة بكتابة الوسم "BOFU" وأحدد موقع المستندات التي أبحث عنها. إنه دائمًا دقيق ويسترجع مستنداتي في ثوانٍ. إنه منقذ عندما أكون في عجلة من أمري!

ClickUp أفضل الميزات

تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي لكتابة الملاحظات ومشاركة الأفكار وتعديل المحتوى ووضع علامات على بعضكم البعض باستخدام التعليقات

تنفيذ الأفكار بشكل أسرع مع إدارة المهام الفائقة. حوّل تعليقًا إلى مهمة ClickUp وقم بتعبئته بتفاصيل مثل المُعيَّنين والموعد النهائي

استخدم اللغة الطبيعية لتعيين الإجراءات والمحفزات والشروط للتشغيل الآلي

ترجمة النص إلى لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والسويدية والهولندية والكورية واليابانية والصينية والعربية

تضمين الجداول، والإشارات المرجعية، وملفات PDF، ولقطات الشاشة، والملفات لجعل ملاحظاتي مليئة بالمعلومات

الوصول إلى لغة تخفيض السعر باستخدام أوامر /Slash وإضافة لافتات مرمزة بالألوان، والرموز النقطية، والخطوط الغامقة، والمائلة، والخط المائل، والخط الذي يتوسطه خط

مشاركة المستندات بأمان مع أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة الخارجيين أو التحكم في الوصول إلى التحرير أو الحفاظ على خصوصيتها

قيود ClickUp

قد لا يكون تطبيق الهاتف المحمول سلسًا لتدوين الملاحظات مثل إصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطط مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Notion-Best لتحليل الكميات الكبيرة من البيانات النصية

عبر

فكرة

أثناء تجربة برنامج Notion AI، برزت ميزة واحدة هي قدرة الأداة على فرز مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.

كثيرًا ما يجري فريقي استطلاعات رأي العملاء لفهم مشاعر المجموعة بشكل أفضل. وعادةً ما تكون هذه الاستطلاعات مفتوحة، لذا فإن استخلاص الرؤى منها مهمة صعبة للغاية.

باستخدام برنامج Notion AI، يمكنني تسليط الضوء على قسم كبير من النص والحصول على ملخص نقطي أو رؤى رئيسية منه. على سبيل المثال، قمنا باستطلاع تجربة ما بعد الشراء لعملائنا، وطلبنا الحصول على ملاحظات لتحسين منتجنا بشكل أكبر. لقد قمت بلصق النتائج على Notion وطلبت من الذكاء الاصطناعي إحصاء عدد الطلبات التي ذكرت "خيارات الخدمة الذاتية". وقد أعطاني النتائج على الفور - وهو أمر كان سيستغرق ساعات من العمل اليدوي!

أفضل ميزات Notion

احصل على مرادفات وتعريفات للمصطلحات التقنية أثناء قراءة/كتابة الملاحظات

إنشاء فقرات مفصلة من الملاحظات الفوضوية أو القوائم النقطية

استخدم مفاتيح تبديل قابلة للطي لجعل الملاحظات أكثر سهولة في القراءة والتنظيم

تحليل ملاحظات الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء عناصر عمل بناءً على مناقشات الاجتماع

قيود المفاهيم

لديه منحنى تعليمي حاد

تسعير مفهوم

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

18 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص يمكنك إضافة الذكاء الاصطناعي إلى مساحة العمل الخاصة بك مقابل 10 دولارات شهرياً لكل عضو

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

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3. سبج-الأفضل لعرض الرسم البياني

عبر

أوبسيديان

لا يحتوي Obsidian على ميزة ذكاء اصطناعي مدمجة لتدوين الملاحظات، ولكنه يدعم العديد من المكونات الإضافية الخارجية التي طورها المجتمع. يعد المكون الإضافي مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به مناسبًا جيدًا لسير عملي. يمكنني إنشاء صور سياقية باستخدام DALL-E 2 وإملاء ملاحظاتي باستخدام أمر تحويل الكلام إلى نص من Whisper.

والآن، بالانتقال إلى الميزات الأصلية، أحب طريقة عرض الرسم البياني الخاص به - فهو يمثل بصريًا كيفية ارتباط ملاحظاتي. لقد استخدمته للحصول على نظرة عامة على استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بنا.

لقد أنشأتُ عُقَدًا لأهم الكلمات المفتاحية لتحسين محركات البحث والموضوعات ذات الصلة بمنتجنا وربطت كل عقدة بمنشورات مدونة محددة وصفحات مقصودة ومحتويات أخرى قمنا بتحسينها لتلك الكلمات المفتاحية. بهذه الطريقة، استطعت أن أرى مدى تغطيتنا للكلمات الرئيسية المستهدفة عبر موقعنا الإلكتروني.

أفضل ميزات #### Obsidian

إنشاء روابط بين ملاحظات متعددة لبناء مستودع معرفي قوي

الوصول إلى الملاحظات دون اتصال بالإنترنت. مزامنة Obsidian Sync تدمج التغييرات عند توفر الاتصال بالإنترنت

العصف الذهني ورسم المخططات وتضمين الملاحظات مع ملفات PDF والصور والصوت والفيديو على Obsidian Canvas

تتبع سجل إصدارات الملاحظات لمدة تصل إلى عام واحد

قيود Obsidian

مناسب للاستخدام الشخصي أكثر من العمل التعاوني

تسعير أوبسيديان

الاستخدام الشخصي: مجانًا

مجانًا الاستخدام التجاري: 50 دولارًا في السنة لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4. Writesonic-الأفضل لإنشاء محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث والتحقق من الحقائق

عبر

يكتبونك

تعد قدرة Writesonic على إنشاء محتوى تم التحقق من صحته بسرعة إضافة كبيرة لفرق المحتوى - فقد سهّلت عملية البحث والتحقق من الحقائق والاقتباس حتى نتمكن من الغوص مباشرة في الكتابة.

ميزة الربط الداخلي التلقائي مفيدة أيضاً. فقد ربطت بين المواضيع ذات الصلة بسلاسة، وحسّنت تدفق مقالاتي، وساعدتني في مجموعات مواضيع تحسين محركات البحث. على الرغم من أنه قام بعمل رائع بشكل عام، إلا أنه كان لا يزال يتعين علي قضاء بعض الوقت في التنقيحات اليدوية لجعل المحتوى جاهزًا للنشر.

بعيدًا عن الكتابة بالذكاء الاصطناعي، أحببتُ ميزة التحقق من جودة المحتوى لتحسين محركات البحث. إنها مدمجة في الأداة، لذا لم أكن بحاجة إلى ملحقات أو أدوات خارجية لتحسين المحتوى الخاص بي لصفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

أفضل ميزات أداة Writesonic

توليد محتوى طويل بمعلومات محدثة

تحليل استراتيجية المنافسين إلى المستويات الدقيقة، من عدد الكلمات والعناوين والموضوعات إلى الكلمات المفتاحية وغيرها

توليد الصور تلقائيًا بناءً على سياق المقالة

إنشاء محتوى مخصص ليناسب صوت علامة تجارية معينة

قيود الكتابة

قد تكون الأسعار باهظة الثمن، خاصة بالنسبة للفرق الأصغر حجماً

تسعير #### تسعير Writesonic

للمحترفين والفرق

قياسي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 249 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

249 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين متقدم: 499 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات برنامج Writesonic

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. جاسبر AI-الأفضل لقوالب كتابة الذكاء الاصطناعي

عبر

جاسبر

جاسبر ليس تطبيقًا لتدوين الملاحظات في حد ذاته، لكنه قام بعمل رائع في توسيع ملاحظاتي الحالية وكتابة محتوى أصلي بناءً على مدخلاتي.

أنا أستمتع بالأنظمة والهياكل التي تعزز الإنتاجية وتوفر الوقت. لذا، أبحث دائمًا عن قوالب كتابة جيدة. أثناء استكشاف جاسبر، صادفت مكتبة القوالب الخاصة به التي تضم أكثر من 50 قالبًا. جربت بعضها لإنشاء الخطوط العريضة لمنشورات المدونة، وكتابة الاستنتاجات، وإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأقل من 140 حرفًا. كانت القوالب سهلة الاستخدام وساعدتني في تسريع عملي.

قد لا يكون Jasper مصمماً خصيصاً لمتطلبات تدوين الملاحظات الخاصة بي، ولكن من الجيد أن يمنح فرق تسويق المحتوى التي تعمل لشخص واحد بداية جيدة.

أفضل ميزات Jasper AI

تحميل موجز موجود أو إضافة معلومات يدويًا لإنشاء حملة تسويقية على العلامة التجارية

تحسين المحتوى لمحركات البحث باستخدام الوظيفة الإضافية SurferSEO

التحقق من المحتوى بحثًا عن الانتحال باستخدام الوظيفة الإضافية Copyscape

إنشاء صور عالية الدقة وخالية من حقوق الملكية بناءً على المطالبات

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

يمكن أن يبدو المحتوى الذي ينشئه عام - يحتاج إلى تعديل يدوي

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

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6. Copy.ai-الأفضل لإنتاج محتوى يتماشى مع العلامة التجارية

عبر

copy.ai

على غرار Jasper، فإن Copy.ai ليس تطبيقًا تقليديًا لتدوين الملاحظات. ومع ذلك، نظرًا لأنني كنت أختبر بعضًا من أفضل تطبيقات

أدوات الذكاء الاصطناعي

، قررتُ تقييم قدرة Copy.ai على إنشاء قوائم مراجعة ومحتوى بناءً على مطالبات محددة.

مع مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، غالبًا ما يكون المحتوى الممل أو ذو الصوت العام مشكلة كبيرة. ومع ذلك، يحاول Copy.ai جعل المحتوى مناسبًا لصوت العلامة التجارية المستهدفة. لمساعدة الأداة على فهم ما أبحث عنه، أضفتُ قسمًا من المحتوى يعكس بدقة صوت علامتي التجارية. بعد ذلك، أضفت موجهتي لإنشاء محتوى جديد، وقد قام الأداة بعمل جيد في التقاط الصوت الذي كنت أنوي الكتابة به.

على الرغم من أنه لم يتتبع ملاحظاتي، إلا أنه ساعدني في إنشاء قائمة مرجعية للمهام للمراجعة التحريرية. يمكنني الوثوق به في إنشاء قائمة خطوات قابلة للتنفيذ لمختلف المهام دون جهد يدوي يذكر.

أفضل الميزات #### Copy.ai

إنشاء نسخة عالية الجودة باستخدام المطالبات من مكتبة المطالبات في Copy.ai

نشر استراتيجية توعية شديدة التخصيص على نطاق واسع

تحويل نصوص مكالمات المبيعات إلى منشورات مدونة

إنشاء مستندات الأسئلة الشائعة حول المنتج بمعلومات دقيقة

قيود Copy.ai

غالبًا ما يفتقر المحتوى إلى نهج دقيق ويحتاج إلى تدخل بشري لتحسين الجودة

تسعير Copy.ai

مجاناً

المبتدئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

7. عكس الملاحظات-الأفضل للربط الخلفي

عبر

انعكاس

بدءاً من تسجيل الأفكار إلى تدوين قوائم المهام اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقدم Reflect تجربة شاملة لتدوين الملاحظات.

كانت أفضل ميزة هي الربط السلس بين المستندات. نظرًا لأن لديّ الكثير من المستندات المرتبطة ببعضها البعض (على سبيل المثال، كتيبات المنتجات، والعروض التوضيحية للمنتجات، والأدلة الإرشادية، وما إلى ذلك)، أفضل إبقاءها متصلة ببعضها البعض لتنظيم أفضل. خدم برنامج Reflect هذا الغرض، كما أنه يضاعف دوره كمساعد في الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بإنشاء النقاط الرئيسية وقائمة بالإجراءات بعد تحليل ملاحظات الاجتماع.

Reflect أفضل الميزات

نسخ الملاحظات الصوتية إلى كلمات بدقة على مستوى البشر

إنشاء مطالبات مخصصة وحفظها للاستخدام المستقبلي

تجميع الأفكار المبعثرة في مكان واحد وإنشاء الخطوط العريضة لمشاركات المدونة منها

إصلاح القواعد النحوية والإملائية وتحسين جودة الكتابة

عكس القيود

غير مناسب للتعاون الجماعي

تعكس الأسعار

10$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تعكس التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. ماي مايند-الأفضل لقص الويب البديهي

عبر

ماي مايند

لقد جذبني MyMind بواجهته البسيطة والجذابة، وسرعان ما أصبح دفتر القصاصات الرقمي الخاص بي. أستهلك أنواعًا مختلفة من المحتوى يوميًا، بدءًا من التقارير البحثية ومنشورات المدونات إلى مقاطع الفيديو الترويجية المثيرة للاهتمام ودراسات الحالة التسويقية وغيرها. وبفضل MyMind، تمكنت من حفظ الملاحظات والموارد في مستودع مركزي.

كان بإمكاني حفظ صورة بنقرة واحدة، وسيفهم MyMind AI تفاصيلها تلقائياً. على سبيل المثال، عندما قمتُ بحفظ صورة كرسي مريح، تعرفت على العنصر وحفظته في قائمة أمنياتي. أحببت التجربة السلسة والبديهية!

أفضل ميزات MyMind MyMind

إبعاد المشتتات مع وضع التركيز

حفظ المقالات بدون نوافذ منبثقة أو إعلانات

الفرز التلقائي للعناصر المحفوظة في مساحات ذكية

حافظ على خصوصية الملاحظات أو احصل على رابط قابل للمشاركة تنتهي صلاحيته خلال 24 ساعة

قيود MyMind #### قيود MyMind

لا توجد ميزات تعاون

أسعار MyMind

طالب الحياة : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم Mastermind: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نيوتن: 299 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات MyMind #### تقييمات ومراجعات MyMind

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. كرافت-الأفضل للعصف الذهني الجماعي

عبر

المستندات الحرفية

أعجبتني الطريقة التي تلبي بها كرافت احتياجات فريقي في التعاون. فقد وفرت لنا مساحة عمل لتدوين الملاحظات، وإنشاء الوثائق، وإدارة عملنا، وطرح الأفكار بشكل جماعي. كما أن القدرة على التبديل بين الأجهزة، من آيفون وماك إلى آيباد، أضافت المزيد من الراحة. كان بإمكاني أنا وفريقي الوصول إلى ملاحظاتنا من أي جهاز.

ومن الإضافات المفيدة الأخرى مساعدته المدمجة في الذكاء الاصطناعي. فقد سمح لي بتوليد الأفكار بسرعة وتلخيص المحتوى وترجمته والتعامل مع مهام تحرير المستندات بكفاءة.

كرافت أفضل الميزات

تنظيم الملاحظات باستخدام المجلدات

تشغيل الإشعارات الفورية أو تنبيهات البريد الإلكتروني للمهام المهمة

استخدام الجداول، والنقاط النقطية، والتبديل، والصفحات الفرعية، والإبرازات لتنسيق الملاحظات

تحويل الملاحظات إلى شرائح عرض تقديمي تلقائياً

القيود الحرفية

لا توجد ميزة وضع العلامات

تسعير #### الحرفية

البداية: مجانًا

مجانًا بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا العائلة: 18 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 أفراد من العائلة

18 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 أفراد من العائلة الفريق: 60 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا

60 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 مستخدمًا الشركة: 300 دولار/شهرياً للفريق بأكمله

تقييمات ومراجعات #### كرافت

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

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10. Evernote-Best للبحث في الوسائط المتعددة

عبر

إيفرنوت

باستخدام Evernote، تمكنت من تنظيم جداولي بشكل أفضل. من الملاحظات والمهام إلى الاجتماعات، ساعدني في دمج جميع مهامي في مساحة بسيطة خالية من الفوضى.

أحببت ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص. لقد استرجعت ملاحظاتي بدقة في ثوانٍ، حتى عندما كنت قد خزّنت مئات العناصر. وظيفة البحث ليست شيئًا جديدًا، لكنني أُعجبت بكيفية تمشيط تقنية الذكاء الاصطناعي على الفور لملفات PDF ومستندات Office والصور والعروض التقديمية والمستندات الممسوحة ضوئيًا.

أفضل ميزات Evernote

تحرير الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي أو كتابة محتوى جديد من الصفر

الوصول إلى الملاحظات في وضع عدم الاتصال

مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة

التعاون مع زملائك في الفريق للبقاء على المسار الصحيح مع المهام اليومية

قيود Evernote

يعد التنقل عبر الملاحظات الطويلة أمرًا شاقًا

تسعير إيفرنوت

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفرق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

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احتضان تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

لدي توقعات كبيرة من أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. هناك الكثير من التطبيقات المتاحة، ولكن القليل منها فقط هو الذي يلبي جميع توقعاتي.

أريد تحويل تطبيق تدوين الملاحظات إلى مساعد معرفي. سوف يتذكر جميع التفاصيل المهمة والتافهة حول عملي ومهامي الشخصية، وينظمها في هياكل/تسلسلات هرمية نظيفة، ويساعدني في استرجاعها كلما أمكن ذلك. أحتاج إلى البقاء على نفس الصفحة مع أعضاء فريقي، لذا فإن ميزات التعاون ضرورية.

ستكون مكافأة إذا كانت الأداة قادرة على إكمال سلالات أفكاري غير المكتملة وتحويلها إلى شيء ذي معنى. هل أطلب الكثير؟

ليس كثيراً! ClickUp يفعل كل ذلك وأكثر. فهو يبذل جهدًا إضافيًا لجعل تجربة تدوين الملاحظات والكتابة أكثر سلاسة وسرعة وأتمتة. سواءً كنت تكتب بكلماتك الخاصة أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو تنظم الملاحظات وقوائم المهام، أو تكسر حاجز الكتابة، فإن ClickUp يبقى بجانبك في كل خطوة.

ابدأ مع ClickUp اليوم!