Glean مقابل Microsoft Copilot: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

يرغب الجميع في تعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم في مكان العمل. وسواء كان الأمر يتعلق باختراقات سريعة لورقة Excel أو الأدوات التي تتزامن بسهولة مع تدفقات العمل الحالية، فإن كل جزء من الميزة مهم في مكان العمل التنافسي والديناميكي.⚡

وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Glean وMicrosoft Copilot.

تعمل كلتا الأداتين على تبسيط سير عملك، وتوفران إمكانات التكامل، و(الأهم من ذلك) توفران الكثير من الوقت. _ولكن كيف تختار بين الاثنين؟

في هذه المدونة، قمنا بمقارنة كلتا الأداتين لنوفر عليك العناء. لنكتشف من سيفوز في مناظرة Glean مقابل Microsoft Copilot!

ما هو Glean؟

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عبر جمع أسسها فريق من مهندسي البحث في Google، Glean هي أداة ذكاء اصطناعي للعمل. وهي تتكامل مع العديد من التطبيقات والأجنحة الخاصة بمكان العمل، مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace وSalesforce وSlack. باستخدام Glean، يمكنك تحسين إنتاجية مكان العمل، وأتمتة المهام الروتينية، وضمان وصول أعضاء الفريق بسهولة إلى المعلومات الخاصة بالمشروع.

عند طرح أسئلة متعلقة بالعمل، يبحث Glean في تطبيقات الشركة لتقديم إجابات ذات صلة. وهو يعتمد على بيانات الشركة ويحلل استعلامات المستخدم لتخصيص الإجابات المصممة خصيصًا للأدوار والفرق والمشاريع الفريدة.

ميزات Glean

يقدم Glean العديد من الميزات البارزة التي يمكن أن تساعد فرق الموارد البشرية والدعم والمبيعات والهندسة على زيادة إنتاجيتهم. دعنا نتعرف على المزيد عنها.

🌟 🌟 الميزة رقم 1: البحث في مكان العمل

عبر جمع تجمع منصة البحث المؤسسي من Glean جميع معارف شركتك في مكان واحد. يمكن للموظفين استخدام المطالبات للعثور على المعلومات الدقيقة التي يحتاجون إليها، وتتصفح أداة الذكاء الاصطناعي بيانات شركتك وقواعد المعرفة والتطبيقات للعثور على إجابات دقيقة وذات صلة.

تتم فهرسة جميع نتائج البحث في الوقت الفعلي، بحيث يتمكن موظفوك دائماً من الوصول إلى أحدث المعلومات. يمكن لأداة Glean أيضاً مراجعة الأذونات الحالية لأي مستند، مما يسمح للموظفين بالاطلاع على المعلومات التي يمكنهم الوصول إليها فقط وتحسين أمان البيانات.

مكافأة: إذا لم يتمكن Glean من العثور على إجابات من مواردك الحالية، فإنه يحدد الخبراء المتخصصين في مؤسستك. يمكنك التواصل مع الشخص المناسب للحصول على المعلومات التي تحتاجها.

🌟 🌟 الميزة رقم 2: مساعد الذكاء الاصطناعي

عبر جمع يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي من Glean في صياغة نسخ بريد إلكتروني مقنعة وتلخيص المستندات وتحليل البيانات. وهو يستفيد من البيانات من مستودع المعلومات في شركتك ويستخدمها لمساعدتك في إنشاء مستندات وتقارير سياقية.

كما يتيح لك مساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً أتمتة مهام سير العمل المعقدة باستخدام المطالبات المتقدمة. يمكنك صياغة مطالبات بخطوات وهياكل وتعليمات لتوجيه مساعد الذكاء الاصطناعي في Glean من خلال عمليات متعددة الخطوات دون تدخل يدوي.

🌟 الميزة رقم 3: الرسم البياني المعرفي

عبر جمع الرسم البياني المعرفي هو إطار عمل شامل يحدد العلاقات بين الأشخاص والمحتوى والنشاط في المؤسسة. يستخدم Glean "موصلات" لربط الأصول المعرفية بالعديد من التطبيقات الداخلية والخارجية لشركتك.

تقوم الأداة بعد ذلك بجمع وفهرسة المعلومات من هذه المصادر لإنشاء مستودع معرفي قابل للبحث. يمكن أن تشمل مصادر المعلومات رسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات، والمستندات، وأدوات مكان العمل، وغيرها.

هذه الميزة مفيدة عندما تريد الوصول إلى المحتوى ذي الصلة بالسياق دون قضاء الوقت في البحث في مساحة العمل الرقمية بالكامل. سيستخدم Glean الرسم البياني المعرفي لفهم التفاعلات السابقة وسحب جميع العروض التقديمية والاتصالات والمستندات ذات الصلة بمشروعك.

تسعير Glean

التسعير المخصص

ما هو Microsoft Copilot؟

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عبر مايكروسوفت كوبيلوت Copilot هو مساعد ذكاء اصطناعي ذكي مدمج في تطبيقات Microsoft SharePoint وWord وExcel وتطبيقات Microsoft 365 الأخرى. يمكن أن يساعدك في أداء مهام مختلفة، مثل إنشاء المحتوى والبحث بالذكاء الاصطناعي للمؤسسة وتحليل البيانات.

تستخدم الأداة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وهي مدمجة مع Bing لتزويدك بالمعلومات الأكثر صلة وتحديثاً لعمليات البحث التي تقوم بها. يمكن لكوبيلوت أيضاً سحب المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر العامة، مما يجعلها مفيدة للبحث والتعليم.

ميزات Microsoft Copilot

فيما يلي بعض ميزات Copilot الرئيسية التي يمكنها تبسيط عملك في تطبيقات Microsoft 365.

🌟 الميزة رقم 1: اكتشاف المعرفة

عبر مايكروسوفت كوبيلوت يعمل Copilot كمنصة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. فهو يتصل بأمان ببيانات الأعمال الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والمستندات والتقويمات.

لذا، بدلاً من قضاء الوقت في غربلة عدد لا يحصى من مصادر المعرفة والتواصل مع الخبراء المتخصصين، يمكنك استخدام تجربة الدردشة التحادثية للحصول على إجابات للأسئلة المتعلقة بالعمل.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام Microsoft Copilot في Word وتحقيق المزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي

🌟 🌟 الميزة رقم 2: المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي

عبر مايكروسوفت كوبيلوت بالإضافة إلى تقديم المعرفة. يعمل Copilot كمساعد شخصي خاص بك، حيث يساعدك على إنجاز المهام المتكررة. يتكامل مع التطبيقات في مجموعة Microsoft 365 لتقديم العديد من المزايا. إليك الطريقة.

Word : يتكامل مع Word لصياغة المقترحات بناءً على ملاحظاتك ومستنداتك الأخرى. يستخدم التنسيق الذي تختاره، ويسحب الصور من ملفات مختلفة، بل ويقدم اقتراحات لتحسين وثائقك

: يتكامل مع Word لصياغة المقترحات بناءً على ملاحظاتك ومستنداتك الأخرى. يستخدم التنسيق الذي تختاره، ويسحب الصور من ملفات مختلفة، بل ويقدم اقتراحات لتحسين وثائقك Excel : حلل الجداول والكميات الهائلة من البيانات في Excel بكل سهولة. استخدم المطالبات لإخبار Copilot بالتحليل الدقيق الذي تريده. سيقوم أيضًا بإنشاء صيغة مخصصة بناءً على طلبك وتقديم إجابات سريعة

: حلل الجداول والكميات الهائلة من البيانات في Excel بكل سهولة. استخدم المطالبات لإخبار Copilot بالتحليل الدقيق الذي تريده. سيقوم أيضًا بإنشاء صيغة مخصصة بناءً على طلبك وتقديم إجابات سريعة باور بوينت : قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية بأقل جهد ممكن. أدخل تعليماتك وقم بوضع علامة على المستندات التي تريد استخدامها كمرجع. سيقوم Copilot على الفور بتحويل هذه الملفات إلى عرض تقديمي. يمكنك أيضًا تحويل العروض التقديمية إلى مستندات Word

: قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية بأقل جهد ممكن. أدخل تعليماتك وقم بوضع علامة على المستندات التي تريد استخدامها كمرجع. سيقوم Copilot على الفور بتحويل هذه الملفات إلى عرض تقديمي. يمكنك أيضًا تحويل العروض التقديمية إلى مستندات Word الفرق: تلخيص من قال ماذا في الاجتماع وتسجيل بنود العمل. يمكنك الحصول على معلومات حول البنود التي لم يتم حلها والتقاط جوهر المناقشة دون تدوين ملاحظات لا نهاية لها

🌟 🌟 الميزة رقم 3: التكامل مع Microsoft Graph

تتيح لك موصلات Microsoft Graph استيعاب المعلومات على مستوى المؤسسة (المستخدمين، والأجهزة، ومراكز المعرفة، والتطبيقات) من خدمات Microsoft والخدمات غير التابعة ل Microsoft Graph. وهذا يمنح Copilot فهماً دلالياً للمطالبات ويسمح له بتقديم استجابات ذات مغزى وذات صلة لجميع الاستفسارات المتعلقة بالعمل.

تسعير Microsoft Copilot

شخصي (Microsoft Copilot Pro): 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

(Microsoft Copilot Pro): 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الأعمال (Microsoft 365 Copilot): 30$/شهرياً لكل مستخدم

(Microsoft 365 Copilot): 30$/شهرياً لكل مستخدم المؤسسات (Microsoft 365 Copilot): 30 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

Glean مقابل Microsoft Copilot: مقارنة الميزات

في البداية، من الصعب التفريق بين Glean ومايكروسوفت بناءً على ميزاتهما فقط. في الجدول أدناه، سنقارن Glean مع Microsoft Copilot لفهم ميزاتهما على مستوى دقيق.

ميزات Glean Microsoft Copilot البحث المؤسسي يتصل مع منصات متعددة، مما يجعل اكتشاف المعرفة أكثر سياقيًا يمكن الوصول إلى البيانات المنتشرة عبر أكثر من 100 خدمة من خدمات مايكروسوفت وغير مايكروسوفت لتقديم إجابات ذات صلة للاستعلامات المساعدة المدركة للسياق يستخدم البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة لتقديم اقتراحات وتوصيات سياقية يقتصر على إنشاء الملخصات وتحليل البيانات وإعداد التقارير التشغيل التلقائي يقدم ميزات لأتمتة مهام سير العمل المعقدة يقدم Microsoft Copilot إمكانات التشغيل التلقائي لتطبيقات Microsoft 365 فقط اتصالات الفريق يتميز بمركز عمل لإدارة معلومات الشركة مع ميزات تعاون محدودة يتكامل مع Microsoft Teams للحصول على ملخصات الاجتماعات وعناصر الإجراءات والرؤى المستندة إلى الدردشة. عمليات التكامل يتكامل مع مجموعة كبيرة من تطبيقات المؤسسة يتكامل مع العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات التعاون وقواعد البيانات وغيرها من خلال موصلات Microsoft Graph سهولة الاستخدام يطرح مشكلة التبديل بين السياقات نظرًا لأنه يستخدم صفحة ويب مستقلة يعمل بسلاسة من تطبيقات Microsoft التي تستخدمها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

تعرف على كيفية مقارنة Glean و Microsoft Copilot ببعضهما البعض

🌟 الميزة رقم 1: البحث المؤسسي

يتصل Glean بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أنظمة المؤسسات، ويخدم مجموعة من حالات الاستخدام والوظائف المختلفة. لذلك عندما تستخدم Glean لإجراء بحث متعلق بالعمل، فإنك تحصل على معلومات مجمعة من جميع هذه الأنظمة.

يتكامل Copilot بسلاسة مع تطبيقات Microsoft الإنتاجية. كما أنه يتكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية عبر Microsoft Graph، مما يتيح له سحب المعلومات ذات الصلة بالسياق من مجموعة متنوعة من أنظمة البيانات التابعة لجهات خارجية مثل Confluence وخدمات Google وSalesforce.

الفائز 🏆

يحقق كلٌ من Glean وMicrosoft Copilot أداءً جيدًا على حد سواء عندما يتعلق الأمر بقدرات البحث في المؤسسات نظرًا لتكاملهما مع مجموعة واسعة من الأدوات والتطبيقات الخارجية. ومع ذلك، فإن Copilot هو الخيار الأفضل للمؤسسات المدمجة بعمق في نظام Microsoft البيئي.

🌟 🌟 الميزة رقم 2: المساعدة المدركة للسياق

Glean's الذكاء الاصطناعي في مكان العمل يمكن أن يوفر مساعدة مدركة للسياق. وهذا يعني أنه يستخدم المعالجة المتقدمة للغة الطبيعية للتعرف على نية البحث لدى المستخدم واقتراح الخطوات التالية. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في سيناريو دعم العملاء.

لنفترض أن أحد العملاء رفع تذكرة على تطبيق مثل Zendesk. يقوم Glean على الفور باسترداد جميع معلومات العميل ذات الصلة، ويلخص المشكلة، ويتضمن روابط للمستندات ذات الصلة، ويذكر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها مساعدتك. كما يمنحك مجموعة من الإجراءات المقترحة حتى يتمكن وكلاء الدعم من الاستجابة بسرعة.

مع Copilot، تقتصر في الغالب على إنشاء الملخصات وتحليل البيانات وإعداد التقارير داخل تطبيقات Microsoft بدلاً من المساعدة السياقية.

الفائز 🏆

من الواضح أن Glean يتفوق هنا بسبب قدرته على فهم احتياجات العمل وتقديم مجموعة أكثر شمولية وتخصيصًا من الاقتراحات. وهذا مفيد لعناصر الإجراءات الهامة في وظائف مثل المبيعات والدعم والموارد البشرية.

🌟 الميزة رقم 3: الأتمتة

إحدى ميزات Glean الرئيسية هي تطبيقات Glean. يمكنك استخدام تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة هذه لأتمتة أجزاء مختلفة من مهام سير العمل اليومية. لا يتطلب الأمر ترميزًا - يمكنك إنشاء تطبيقات Glean Apps مخصصة باستخدام اللغة الطبيعية.

باستخدام تطبيقات Glean Apps، يمكنك أتمتة مهام مثل الرد على الأسئلة الشائعة، والتعامل مع طلبات تكنولوجيا المعلومات، وتحليل المشكلات، وغير ذلك. يوفر Copilot بعض الأتمتة للمهام الروتينية مثل الصياغة والتحرير وتحليل البيانات وتلخيص المحتوى.

الفائز 🏆

يمكن القول أن Glean يفوز في هذه الجولة أيضًا. حيث تُعد قدراته المتقدمة ميزة لأتمتة الإجراءات المخصصة، خاصةً بالنسبة لمهام سير العمل المعقدة ومتعددة الخطوات.

🌟 🌟 الميزة رقم 4: التواصل الجماعي

الميزة المفضلة بالنسبة لنا هي ميزة Glean's Work Hub. وهو عبارة عن مساحة عمل مشتركة يتم فيها نشر الإعلانات والتنبيهات والتحديثات والمستندات ومؤشرات الأداء الرئيسية والسياسات على مستوى الشركة ليطلع عليها الجميع. يحتوي Work Hub أيضًا على دليل للموظفين، وخاصة الموظفين الجدد، للعثور على الأشخاص حسب القسم أو الدور أو الموقع.

إذا قام أحد زملائك في الفريق بالإشارة إليك في أي تطبيق، تظهر الإشارة على الفور في Work Hub. وهذا يجعل من السهل البقاء على اطلاع على الاتصالات المهمة، بغض النظر عن الأداة المستخدمة لإرسال الرسالة.

يتكامل Copilot مع Microsoft Teams. يمكنك إنشاء ملخصات الاجتماعات، وتسجيل عناصر الإجراءات، ومراقبة المشاريع المخصصة للموظفين. كما يمكن أن يساعدك أيضاً في العثور على إجابات لأسئلة محددة استناداً إلى سجل الدردشة مع زملائك في الفريق أو الزملاء.

الفائز 🏆

عند المقارنة بين Glean ومايكروسوفت Copilot، فإن أداء الأول أفضل. يعمل مركز عمل Glean's Work Hub تقريبًا كقاعدة معرفية للشركة، حيث يجمع مستندات الشركة ومعلوماتها المبعثرة معًا، بالإضافة إلى بعض الميزات للتواصل بين أعضاء الفريق.

Glean مقابل Microsoft Copilot على موقع Reddit

كان لدينا فضول كبير لمعرفة المزيد عن هذه الأدوات من وجهة نظر المستخدم. عند البحث أكثر في Reddit، إليك ما وجدناه:

واحد ريديتور يوصي على وجه التحديد بـ Glean بسبب سهولة إعداده ومكتبته الواسعة من واجهات برمجة التطبيقات.

أنا أعمل مع Glean كثيرًا، وهو سهل الإعداد للغاية ولديهم مجموعة غنية من واجهات برمجة التطبيقات لتمكينك من إنشاء أدوات داخلية إذا اخترت ذلك.

مستخدم آخر يسلط الضوء على Glean بسبب قدرته على العمل كمنصة بحث رائعة.

نتائج البحث في Glean من الطراز الأول، لكن واجهة المستخدم قد تحتاج إلى بعض العمل.

كان الكثير من مستخدمي Reddit سعداء بأداء Microsoft Copilot في مجالات متعددة. على سبيل المثال أثنى مستخدمو Reddit على Copilot لاستخدامه في المجالات الطبية وعلوم الكمبيوتر.

أنا أعمل في المجال الطبي وأعتقد أنه رائع إنه جيد لمحاولة تكرار ملف الكود الخاص بي بالكامل المكون من 7000 سطر لتضمين التغييرات بعد أن يجيب على كل سؤال بسيط أطرحه عليه

في حين أن هناك الكثير من مراجعات المستخدمين الممتازة على موقع Reddit لكل من Glean و Copilot، فإن كلتا الأداتين لهما نصيبها العادل من النقاد أيضًا.

كان أكبر انتقاد لـ Glean على موقع ريديت هو استخدام البيانات المعالجة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، كما ورد في موضوع رديت على برنامج Glean لتدوين الملاحظات.

أنا لست محاميًا، لكنني قرأت سياسة خصوصية Glean. يبدو أنها تنص على أن Glean لن يشارك أو يبيع البيانات في شكلها الخام مع شركة خارجية. لذا، على سبيل المثال، لن يقوموا بنشر محاضراتك بالكامل على موقع Chegg. لكنني لا أرى أي شيء هناك ينص على أنهم لن يستخدموا بياناتك بأنفسهم - أو أنهم لن يبيعوا نوعًا من البيانات المجمعة أو غير الخام (أي البيانات التي تمت معالجتها إلى ما يستخدمه الذكاء الاصطناعي للنمذجة).

بعض يشتكي المستخدمون أيضًا أن Copilot مليء بالأخطاء، مما يجعل استخدامه صعبًا.

_كنت أعتمد على Copilot Pro للمساعدة في إعادة كتابة منشوراتي لـ X (تويتر). في الآونة الأخيرة، كان يستجيب لطلبي بدلاً من إعادة كتابة المحتوى فعليًا، وهو أمر محبط ويبدو أنه خطأ

عند التعمق أكثر في موضوع Reddit على Glean وMicrosoft Copilot، اتضح أنه بينما كانت سياسات بيانات Glean هي أكبر علامة حمراء في البرنامج، إلا أن المستخدمين نادرًا ما شككوا في فائدته. أما بالنسبة لـ Microsoft Copilot، من ناحية أخرى، كان المستخدمون غير راضين عن أدائه وفائدته وأهميته الإجمالية للأتمتة.

لذا، فإن المراجعات التي أجراها المستخدمون على كلا النظامين الأساسيين تجعل من الواضح أن Glean بديل مايكروسوفت كوبيلوت .

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Glean مقابل Microsoft Copilot

في حين أن Glean و Microsoft Copilot يقدمان ميزات ممتازة، هناك أداة واحدة توفر كل هذه الميزات، وتقوم بها بشكل أفضل، وهي ClickUp!

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تساعد على تبسيط إدارة المشاريع والمهام. فهي تُمكِّن الفرق من التعاون وإدارة العمل ومركزية المعلومات وأتمتة المهام المتكررة وغير ذلك الكثير.

أفضل ما في الأمر هو أن المنصة معززة ب قدرات ذكاء اصطناعي قوية، مما يتيح لك إدارة المشاريع المعقدة على نطاق واسع.

ولكن ما الذي يجعل ClickUp أحد أفضل برامج Copilot أو بدائل Glean ? لنكتشف ذلك

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brain هو

أداة الذكاء الاصطناعي للإنتاجية . وهي ترتدي قبعات متعددة، حيث تعمل كمساعدك في الكتابة، ومدير مشروع، ومدير معرفة، مما يساعدك على تحسين إنتاجيتك.

مع ClickUp Brain، يمكنك:

طرح أي شيء عن المهام أو المستندات أو الأشخاص، وسيقوم بسحب الأفكار من مساحة العمل الخاصة بك

تلقي تحديثات المشروع والملخصات والمزيد حتى تتمكن من العمل بشكل أسرع صياغة تقارير ورسائل بريد إلكتروني وقوالب ومقترحات للاتصالات التجارية



💡 نصيحة احترافية: يمكن استخدام ClickUp Brain كـ ملخص المستندات بالذكاء الاصطناعي . إذا كان لديك تقارير أو مقترحات بحثية مطولة تريد مراجعتها، اطلب من Brain تلخيص النص. سيمنحك نظرة عامة موجزة عن النقاط الرئيسية وعناصر العمل والأفكار.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

ستلاحظ أن معلومات الشركة غالباً ما تكون مبعثرة عبر أدوات ومنصات ووثائق متعددة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الفرق لديها مجموعة متنوعة من الأدوات في مجموعتها التقنية، مما يجعل من الصعب تنظيم المعلومات في مكان واحد.

ClickUp هو تطبيق ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل، حيث يمكنك العثور على أي شيء تحتاجه، بدءاً من بيانات العملاء والتقارير إلى نظرة عامة على عبء العمل وتحديثات المشروع، في غمضة عين. كليك أب البحث المتصل يجعل ذلك ممكنًا.

نقوم بتبسيط جميع عمليات إداراتنا من خلال دمج منصات ذكاء الأعمال والأدوات البريدية مع الأتمتة وتخزين مؤشرات الأداء الرئيسية والنماذج ووثائق العمليات والتبعيات في تطبيق واحد (ClickUp).

كريستيان غونزاليس، منسق إداري، Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

إنه يربط بين ClickUp وتطبيقات الطرف الثالث ومحرك الأقراص المحلي لجعل المعلومات المخزنة في هذه الأنظمة متاحة على الفور. لذا، كلما كان لديك سؤال، يقوم البحث المتصل بفرز جميع المعلومات المتاحة لتقديم الإجابات الأكثر صلة.

يمكنك إعداد أوامر بحث مخصصة، مثل اختصارات للروابط المستخدمة بشكل متكرر، أو حفظ مقتطفات نصية لاستخدامها لاحقًا. بهذه الطريقة، يمكنك العثور على كل ما تحتاج إليه من شريط بحث مركزي.

أفضل ميزة في ميزة "البحث المتصل" هي أنه يتعرّف أكثر على أنماط استخدامك بمرور الوقت ويستخدم هذه المعلومات لتقديم تجارب بحث مخصصة.

اقرأ المزيد: أفضل 10 أمثلة على نظام إدارة المعرفة

ClickUp's ClickUp's One Up ###3: أتمتة ClickUp

إنشاء تدفقات أتمتة مخصصة باستخدام أداة إنشاء الأتمتة في ClickUp

لا تدع المهام الروتينية تعيق إنتاجيتك. اختر من بين أكثر من 100 أتمتة ClickUp للاهتمام بأمور مثل تحديثات الحالة والردود على البريد الإلكتروني والمزيد.

يمكنك أيضًا استخدام مُنشئ الأتمتة في ClickUp لـ تكوين إجراءات مخصصة مصممة خصيصًا لسير عملك الفريد. صِف بالضبط ما تريد أتمتته واستخدم المطالبات لإعطاء التعليمات إلى ClickUp Brain. سيقوم على الفور بإنشاء سير عمل وفقًا لمواصفاتك.

يمكنك أيضًا إنشاء إجراءات سير عمل مؤتمتة عبر مجموعتك التقنية بأكملها (باستخدام عمليات التكامل أو خطافات الويب المخصصة) لربط التطبيقات الخارجية ب ClickUp.

على سبيل المثال، يمكنك تكوين أتمتة حيث يتم إنشاء مهمة على ClickUp في كل مرة تتم فيها إضافة عميل محتمل إلى HubSpot. يتيح لك ذلك إدارة العمل من منصة واحدة وتحسين الكفاءة.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Knowledge Management

قم بإنشاء قاعدة معرفية مركزية لشركتك باستخدام ClickUp. قم باستيراد المعلومات بأمان من تطبيقات مثل Notion و Confluence و Asana باستخدام ClickUp إدارة المعرفة . يضمن ذلك بقاء الجميع في شركتك متوافقين ومطلعين على المشاريع وعناصر العمل المهمة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام ClickUp Brain كـ أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي ، يمكنك استخدام خيارات التنسيق والتصميم المدمجة لتنظيم المعلومات بشكل منطقي في مستندات الشركة والسياسات ومواقع الويكي، مما يجعلها سهلة الوصول إليها وسهلة الفهم.

كما يمكن استخدام ClickUp Docs أيضًا كـ أداة تعاون المستندات . قم بدعوة زملائك في الفريق للحصول على تعليقات باستخدام @mentions. يمكنهم ترك تعليقات وتعيين عناصر الإجراءات وتحرير المعلومات في الوقت الفعلي.

💡 نصيحة احترافية: استفد من المطالبات المحددة جيدًا لتحقيق الكفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق . إنشاء مطالبات لتبسيط إدخال البيانات وتعبئة الجداول تلقائيًا واستخراج المعلومات المهمة.

كليك أب #6: ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat

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تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat مدعوم من الذكاء الاصطناعي، وهو أداة أنيقة للغاية للتعاون. يمكنك استخدام الدردشة لمشاركة التحديثات في الوقت الفعلي، ومتابعة عناصر العمل، والحصول على المساعدة من الزملاء.

باستخدام ClickUp Chat، يمكنك:

تحويل المحادثات إلى عناصر عمل ببضع نقرات بسيطة

ربط الرسائل والمهام ذات الصلة ببعضها البعض بحيث يكون لدى الجميع سياق كافٍ عند تعيين مهمة ما

الحصول على ردود مقترحة كلما طرح عليك أي شخص سؤالاً في الدردشة

تلخيص سلاسل المحادثات للكشف عن الرؤى الرئيسية

تبسيط إدارة العمل باستخدام ClickUp

تم تصميم كل من Glean و Microsoft Copilot لتحسين إنتاجية مكان العمل. يعمل Glean كمنصة بحث شاملة للمؤسسة مع إمكانات إدارة المعرفة.

من ناحية أخرى، يساعد Copilot فرق العمل على استخدام تطبيقات الإنتاجية من Microsoft لتحليل البيانات وإنشاء المستندات وعقد اجتماعات الفريق.

ومع ذلك، فإن كلتا الأداتين لها قيود إذا كنت تبحث عن إدارة شاملة للعمل وأتمتة المهام. يسد ClickUp هذه الثغرات وأكثر.

فهو يوفر ميزات قوية للتعاون، وإدارة المهام، والتوثيق، وإدارة المعرفة - وكلها مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الإمكانيات بشكل كبير في أتمتة سير العمل واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. بشكل أساسي، تحصل على كل ما تحتاجه لتبسيط عملك في منصة واحدة. جرّب ClickUp مجاناً اليوم، واكتشف سبب كونه الخيار الأفضل لتعزيز الإنتاجية في مكان العمل.