مراجعة ورق دروب بوكس لتدوين الملاحظات في عام 2025

هل تحتاج إلى تطبيق جديد لتدوين الملاحظات؟ ربما تفكر في تطبيق Dropbox Paper، ولكنك تريد أن تعرف ما إذا كان التطبيق يفي بجميع المتطلبات. حسناً، أنت في المكان الصحيح.

في مراجعة Dropbox Paper هذه، سنستكشف الإيجابيات والسلبيات، والميزات الشائعة، والأهم من ذلك رؤى حول سهولة الاستخدام من أشخاص حقيقيين. ستجد أيضًا معلومات عن بديل في حال لم يكن Dropbox Paper مناسبًا لك.

## ما هو دروب بوكس بيبر؟

دروب بوكس بيبر هو

تطبيق لتدوين الملاحظات

وهو جزء من دروب بوكس، منصة تخزين سحابية شهيرة لاستضافة الملفات.

وعلى غرار Microsoft Word، فإن Dropbox Paper هو محرر مستندات وأداة لمعالجة الكلمات.

لكن انتظر، هناك المزيد! Dropbox Paper هو مساحة عمل تعاونية عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء المستندات والملاحظات ومشاركتها وتحريرها مع فريقك. وهو متاح كتطبيق للجوال وتطبيق لسطح المكتب وامتداد للمتصفح.

سواء أكنت بحاجة إلى تدوين الملاحظات للصف، أو العمل على مقترح مشروع مع أعضاء الفريق، أو تنظيم جدول أعمال اجتماعك، يمكنك استخدام Dropbox Paper لتحقيق ذلك.

مفتاح دروب بوكس بيبر الميزات

تخزين الملفات في مجلد دروب بوكس؟ انتقل الآن إلى ما هو أبعد من مجرد التخزين. Dropbox Paper هو أداة لمشاركة الملفات وتحريرها مع ميزات التعاون وقوائم المهام والإشعارات والمزيد.

1. التعاون في الوقت الفعلي

عبر

دروب بوكس

يمكن لعدة مستخدمين العمل على مستند واحد وتحريره في وقت واحد من أجل تعاون أسرع وأسهل باستخدام Dropbox Paper. وتصبح التغييرات التي يجريها أحد أعضاء الفريق مرئية للآخرين على الفور، سواء كنتم تعملون معاً في المكتب أو عن بُعد في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تسهّل ميزات مثل التعليق و@الإشارات على فريقك التواصل والعمل كوحدة واحدة.

2 \ إدارة المهام

تم تصميم Dropbox Paper لإنشاء المستندات والتعاون، ولكن هذا النظام الأساسي يحتوي أيضًا على بعض الأساسيات الممتازة لإدارة المهام. يمكن للمستخدمين إنشاء المهام وتعيينها، وإضافة تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز لتبسيط إدارة المشروع.

كما تساعد إعدادات التذكير بالمهام جميع أعضاء فريقك على البقاء على اطلاع على المواعيد النهائية لكل مهمة.

3. التكامل مع الأدوات الأخرى

يتكامل Dropbox Paper مع الأدوات

مثل Slack و Zoom و HubSpot و Trello و Google Drive لتسهيل إدارة المهام وتبسيط المشاريع التي تمتد عبر منصات متعددة. هناك أيضًا (بالطبع) تكامل مع حسابات تخزين Dropbox.

4. دعم الوسائط المتعددة

عبر Dropbox Paper

تدعم مستندات Dropbox Paper مستندات Dropbox Paper تخصيص الوسائط المتعددة، مما يعني أنه يمكنك تحميل الملفات وتضمين الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF. ✨

يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء مستندات وعروض تقديمية وقوائم جذابة بصرياً. يمكنك إضافة مقاطع فيديو تعليمية إلى مستند تدريبي أساسي، وإدراج الصور في ملخص العصف الذهني للتصميم الجرافيكي، وغير ذلك الكثير.

5. إمكانية الوصول

إحدى أهم ميزات Dropbox Paper هي إمكانية الوصول إليه. فهي تتيح للمستخدمين العمل معًا والوصول إلى المستندات من منصات وأجهزة مختلفة دون مشكلة، وتخزين كل شيء في السحابة لتوفير الراحة والأمان. سواء أكانت واجهة الويب أو تطبيق Dropbox - التجربة مألوفة إذا كنت قد استخدمت Dropbox للتخزين السحابي.

6. تاريخ الإصدار

في Dropbox Paper، يمكنك الاطلاع على سجل مراجعات المستند والعودة إلى الإصدارات السابقة من المستند إذا لزم الأمر - إعدادات المزامنة موثوقة.

على سبيل المثال، يمكنك استعادة الإصدار السابق إذا قمت بإجراء عدة تغييرات على خطة مشروع بناءً على توجيه إلغاء لاحق. هذا يوفر عليك من الاضطرار إلى البدء من جديد أو محاولة تذكر كل ما قمت بتغييره أثناء عكس التغييرات يدوياً.

الورقة المسقطة التسعير

يتم تضمين Dropbox Paper مجانًا مع كل حساب Dropbox. فيما يلي ملخص لخطط تسعير Dropbox:

الأساسية: مجانية

مجانية الإضافية (للاستخدام الشخصي): 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسية (للمحترفين): 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات (للفرق): 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بزنس بلس (للشركات): 32 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

32 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

إيجابيات استخدام Dropbox Paper

عبر دروب بوكس

يعد Dropbox Paper خيارًا ممتازًا للفرق التي تحتاج إلى أداة بسيطة وتعاونية لإنشاء المستندات.

تتضمن بعض المزايا ما يلي:

سهل الاستخدام الواجهة: دروب بوكس بيبر نظيفة وبسيطة وسهلة الاستخدام للأشخاص من جميع مستويات المهارة ✨

دروب بوكس بيبر نظيفة وبسيطة وسهلة الاستخدام للأشخاص من جميع مستويات المهارة ✨ توافق عالٍ: دروب بوكس بيبر يتميز بتطبيق للأجهزة المحمولة وتطبيق ويب وامتداد متصفح لكل الأنظمة تقريبًا

دروب بوكس بيبر يتميز بتطبيق للأجهزة المحمولة وتطبيق ويب وامتداد متصفح لكل الأنظمة تقريبًا قابل للتخصيص: يتيح لك Dropbox Paper تخصيص المستندات بالألوان والخطوط والوسائط المضمنة لجعلها تفاعلية وجذابة

يتيح لك Dropbox Paper تخصيص المستندات بالألوان والخطوط والوسائط المضمنة لجعلها تفاعلية وجذابة اختصارات بسيطة: من تحميل الملفات بالسحب والإفلات إلى اختصارات لوحة المفاتيح لإضافة الرموز التعبيرية وإنشاء مستندات جديدة وإدراج الرؤوس، يسهّل Dropbox Paper العمل بسرعة

هناك المزيد:

جميع ملفاتك متاحة بسهولة وتتم مزامنتها تلقائياً داخل Dropbox

يحصل مستخدمو Dropbox على مساحة تخزين سحابية مجانية كجزء من الباقة المجانية

بنية الملفات والمجلدات مألوفة لأي شخص استخدم التطبيق من قبل

إصدار الويب وتطبيق الويب على مستوى المؤسسات

مزامنة الملفات في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات أثناء التنقل

هذه الإيجابيات كلها بالإضافة إلى التعاون في الوقت الحقيقي وكل شيء آخر قمنا بتغطيته في مراجعة Dropbox هذه.

## نقاط الألم الشائعة ورقة دروب بوكس مواجهة المستخدمين

مثل كل

برنامج تحرير المستندات

أدوات، فإن Dropbox Paper ليس مثاليًا. تتضمن بعض نقاط الضعف الشائعة التي تظهر في مراجعات Dropbox Paper ما يلي:

F خيارات التنسيق : على الرغم من الدعم الرائع للوسائط المتعددة، يجد بعض المستخدمين أن خيارات التنسيق في Dropbox Paper أقل شمولاً مما يرغبون. على سبيل المثال، أبلغ البعض عن نقص في خيارات أنماط الخط وأحجامه وألوانه

على الرغم من الدعم الرائع للوسائط المتعددة، يجد بعض المستخدمين أن خيارات التنسيق في Dropbox Paper أقل شمولاً مما يرغبون. على سبيل المثال، أبلغ البعض عن نقص في خيارات أنماط الخط وأحجامه وألوانه البحث الوظائف : يجد بعض المستخدمين صعوبة في استخدام وظيفة البحث في Dropbox Paper أو التنقل فيها، وقد يواجهون صعوبة في العثور على مستندات أو أقسام معينة داخل المستندات

: يجد بعض المستخدمين صعوبة في استخدام وظيفة البحث في Dropbox Paper أو التنقل فيها، وقد يواجهون صعوبة في العثور على مستندات أو أقسام معينة داخل المستندات مساحة التخزين : الإصدار المجاني من Dropbox Paper، المعروف أيضًا باسم خطة Dropbox الأساسية، يقتصر على 2 غيغابايت من السعة التخزينية، والتي قد لا تكفي حتى لعدد قليل من المستندات الغنية بالوسائط المتعددة

: الإصدار المجاني من Dropbox Paper، المعروف أيضًا باسم خطة Dropbox الأساسية، يقتصر على 2 غيغابايت من السعة التخزينية، والتي قد لا تكفي حتى لعدد قليل من المستندات الغنية بالوسائط المتعددة تجربة المستخدم: يقوم Dropbox Paper ببعض الأشياء بشكل جيد، ولكن البعض يشعر أن واجهة المستخدم يمكن أن تستفيد من المزيد من الميزات المصممة لتحسين سهولة الاستخدام، مثل القدرة على تخزين مستند ورقي في أكثر من موقع في وقت واحد

هذه النقاط المزعجة هي مشاكل للبعض وغير مشاكل للبعض الآخر. الأمر كله يتعلق بما تحتاجه من تطبيق تدوين الملاحظات.

## مراجعات ورقة دروب بوكس الورقية على ريديت

لقد توجهنا إلى Reddit للحصول على مراجعات حقيقية لـ Dropbox Paper من الأشخاص الذين يشاركون أفكارهم الصادقة حول الأداة. يتباين الإجماع بين مستخدمي ريديت بناءً على ما يريدونه من المنصة، حيث يقدم العديد منهم آراء متباينة.

على سبيل المثال ريديتور واحد الذي يعاني من نظام التنظيم الخاص بـ Paper، وعلق قائلاً: "فريق التصميم الخاص بي في العمل مستخدمون كثيفون لـ Dropbox Paper ونحن نشارك كل شيء كروابط للمستند. لا يحتوي Dropbox Paper على نظام تنظيم جيد من تلقاء نفسه، وقد بدأتُ أن أغرق في وضع إشارة مرجعية لكل مستند في متصفح Chrome أو تثبيته في دردشة Slack."

في موضوع آخر، سأل أحد الملصقين عن بدائل Dropbox Paper. أحد كان لدى المستجيبين ما يلي عند المقارنة بين Dropbox Paper وبرامج مثل Google Docs و Evernote:

_"وجدتُ أن "Dropbox Paper" ليس رائعًا للاستخدام الشخصي، ولكنه قد يكون رائعًا إذا احتاج المرء إلى كل ما يتعلق بالمشاركة

## أدوات تدوين الملاحظات البديلة لاستخدامها بدلاً من دروب بوكس بيبر

لا داعي للقلق إذا كان Dropbox Paper لا يناسبك. فلديك خيارات.

إذا كنت مثلنا، فأنت تريد أداة لتدوين الملاحظات تعمل كأداة

العقل الثاني

(وهو مفهوم تم تقديمه في كتاب تياغو فورتي: "

بناء دماغ ثانٍ

") ولكن أيضًا يرتقي بإدارة مشروعك إلى المستوى التالي.

ClickUp

يقوم بكلا الأمرين.

مستندات النقر فوق المستندات

عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات مستندات ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه. وبالطبع، سيكون لديك ميزات التنسيق القياسية التي تتوقعها من معالج النصوص، مثل الخط العريض والمائل والخط المائل والخط الذي يتوسطه خط وتمييز وعناوين وألوان النص المختلفة والربط.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق وأوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر.

ولكن من خلال إضافة جداول، وأعمدة، وإشارات مرجعية، وقوائم مراجعة، وصفحات فرعية، وإشارات @، وكتل رموز، وعروض أسعار، يمكنك إنشاء أي شيء بدءًا من الملاحظات البسيطة وجداول أعمال الاجتماعات إلى الويكي و

وثائق العملية

. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرفاق ملفات مثل الصور أو ملفات PDF وتضمينها من مواقع الويب وشرائح جوجل وفيجما ويوتيوب ولوم وGIPHY وغيرها.

التعاون هو المفتاح مع مستندات ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 Docs بحيث يمكنك المشاركة أو تعيين الأذونات أو التصدير بسرعة إلى مستخدمين داخليين أو خارجيين

كما تدعم مستندات ClickUp Docs أيضًا التعاون في الوقت الفعلي، ويمكن تصنيفها للحصول على أفضل تنظيم وإمكانية بحث، ويمكن مشاركتها بأمان مع عناصر التحكم في الخصوصية والتحرير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط مستنداتك بسير العمل وتحويل النص إلى مهام.

ClickUp AI

يمكنك تعزيز مستنداتك باستخدام ClickUp AI . ClickUp Brain هو أول شبكة عصبية في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط المهام والمستندات وأعضاء الفريق مع توفير الوقت في كل مرة.

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام أداة ClickUp AI

يتيح مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي لأعضاء الفريق طرح الأسئلة والعثور على إجابات بين المستندات والمهام والمشاريع. يلخص مدير مشروع الذكاء الاصطناعي المشاريع وتقارير الحالة وحتى المستندات. وأخيراً، فإن كاتب الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مهمة كتابة، ومنشئ النصوص، ومدقق إملائي، وغير ذلك الكثير.

قوالب النقر فوق القوالب

يحتوي ClickUp على مكتبة قوالب تضم أكثر من 1,000 خيار مصممة لتوفير وقتك والسماح لك بالتركيز على الأشياء المهمة. ستجد كل شيء من قوالب الوثائق الفنية لمخططات العصف الذهني الإبداعية

تم تصميم القوالب التالية خصيصاً لتدوين الملاحظات في ClickUp Docs. إنها مثالية عندما لا ترغب في البدء من الصفر.

قالب ملاحظات اجتماع ClickUp ClickUp Meeting Notes

حافظ على سير مناقشاتك على المسار الصحيح باستخدام قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp

هل تريد إبقاء مناقشات فريقك على المسار الصحيح وتسجيل الملاحظات وعناصر الإجراءات وجداول الأعمال بسهولة؟ يمكنك استخدام

قالب ملاحظات اجتماع ClickUp

قد قام بتغطيتك.

سواء كانت مناقشة مفصّلة للفريق أو اجتماعاً يومياً سريعاً، فإن هذا القالب يحدد كل ما تحتاجه للحفاظ على إنتاجية الأمور وتوثيقها بشكل جيد.

تنزيل هذا القالب

قالب ملاحظات الفصل الدراسي

نظم الملاحظات والواجبات المنزلية باستخدام قالب ملاحظات الفصل الدراسي من ClickUp

ينطوي تدوين الملاحظات الصفية على العديد من التحديات على كلا الجانبين، ولكن

قالب ملاحظات الفصل الدراسي ClickUp

يجعل الأمر واضحًا ومباشرًا. تم تصميم التصميم للمعلمين والطلاب للاحتفاظ بملاحظات الفصل والموضوعات والواجبات منظمة للعثور على ما تحتاجه في ثوانٍ.

تنزيل هذا القالب

قالب ملاحظات الإصدار #### قالب ملاحظات الإصدار

شارك ملاحظات المنتج داخليًا أو خارجيًا باستخدام قالب ملاحظات الإصدار ClickUp ClickUp Release Notes

أصبح إنشاء ملاحظات الإصدار ومشاركتها أسرع باستخدام

قالب ملاحظات الإصدار الخاص ب ClickUp

. استخدمه لتتبع الميزات والإصلاحات وتقارير الأخطاء والتغييرات بتنسيق منظم يمكنك مشاركته مع أصحاب المصلحة.

تنزيل هذا القالب

قالب مذكرة كورنيل #### انقر فوق قالب مذكرة كورنيل

استخدم نظام تدوين الملاحظات كورنيل بسهولة مع قالب ملاحظات كورنيل من ClickUp Cornell

نحن معجبون بنظام نظام كورنيل لتدوين الملاحظات الذي طوره والتر باوك من جامعة كورنيل الخاصة، لذلك قمنا بعمل قالب له!

قالب ملاحظات كورنيل الخاص بClickUp

يوفر طريقة رقمية سهلة الاستخدام لتعلم هذه الطريقة وتحسين مدى تنظيمك وحفظك للمعلومات. وهو يتميز بأدوات تعاونية وتصورات وغير ذلك الكثير لجعل حياتك أسهل.

قم بتنزيل هذا القالب

ميزات أخرى للنقر فوق

يحتوي ClickUp على مئات الأدوات القوية المعبأة في منصة واحدة مريحة. يوفر وظائف في عدة مجالات مختلفة ويقوم بها بشكل جيد. G2 المسمى

ClickUp #1 في 18 فئة

في تقرير شتاء 2024. 🙌🏆

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

فيما يلي بعض الميزات الأخرى التي يقدمها ClickUp:

عمليات التكامل: تتكامل ClickUp (إما بشكل أصلي أو عبر Zapier) مع أكثر من 1,000 أداة أخرى لتجميع كل ما تحتاجه في لوحة تحكم واحدة قابلة للتخصيص

تتكامل ClickUp (إما بشكل أصلي أو عبر Zapier) مع أكثر من 1,000 أداة أخرى لتجميع كل ما تحتاجه في لوحة تحكم واحدة قابلة للتخصيص المرونة: توفر المنصة خيارات تخصيص واسعة النطاق حتى تتمكن من تخصيص مساحات العمل والمستندات وحالات المهام والمزيد لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك

توفر المنصة خيارات تخصيص واسعة النطاق حتى تتمكن من تخصيص مساحات العمل والمستندات وحالات المهام والمزيد لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك دعم العملاء : بالإضافة إلى الكثير من مقاطع الفيديو التدريبية المجانية والأسئلة الشائعة الشاملة، فإن ClickUp لديها ممثلو دعم عملاء متجاوبون ومتعاطفون متاحون لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

بالإضافة إلى الكثير من مقاطع الفيديو التدريبية المجانية والأسئلة الشائعة الشاملة، فإن ClickUp لديها ممثلو دعم عملاء متجاوبون ومتعاطفون متاحون لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع سجل الإصدارات : يمكنك عرض سجل إصدارات المهام والمستندات في ClickUp في أي وقت، واستعادة الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

: يمكنك عرض سجل إصدارات المهام والمستندات في ClickUp في أي وقت، واستعادة الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر التواصل في الوقت الفعلي التواصل: ClickUp هو كل ما يتعلق بالتعاون والتواصل - من @التعليقات والتعليقات وردود الفعل إلى عرض الدردشة، يمكنك التفاعل مع أعضاء الفريق كيفما تشاء

ClickUp هو كل ما يتعلق بالتعاون والتواصل - من @التعليقات والتعليقات وردود الفعل إلى عرض الدردشة، يمكنك التفاعل مع أعضاء الفريق كيفما تشاء إدارة علاقات العملاء (CRM): ClickUp CRM يتيح لك إدارة كل شيء بدءًا من خطوط المبيعات والطلبات إلى مشاركة العملاء من خلال طرق عرض وأدوات مرنة

ClickUp CRM يتيح لك إدارة كل شيء بدءًا من خطوط المبيعات والطلبات إلى مشاركة العملاء من خلال طرق عرض وأدوات مرنة التوافق: ClickUp هو واحد من أفضل التطبيقاتتطبيقات تدوين الملاحظات للأندرويدوiOS وWindows وMac وLindux في السوق؛ كما أنه يتميز بامتداد للمتصفح إذا كنت تفضل البقاء على الويب بنسبة 100%

ClickUp هو واحد من أفضل التطبيقاتتطبيقات تدوين الملاحظات للأندرويدوiOS وWindows وMac وLindux في السوق؛ كما أنه يتميز بامتداد للمتصفح إذا كنت تفضل البقاء على الويب بنسبة 100% تتبع الوقت: يتميز تطبيق ClickUp بأنه متعدد الاستخدامات أداة متعددة الاستخدامات لتتبع وقت المشروع التي يمكنها تسجيل ومراقبة وإدارة الوقت الذي تقضيه أنت وفريقك في المهام والمشاريع

يتميز تطبيق ClickUp بأنه متعدد الاستخدامات أداة متعددة الاستخدامات لتتبع وقت المشروع التي يمكنها تسجيل ومراقبة وإدارة الوقت الذي تقضيه أنت وفريقك في المهام والمشاريع العروض: يمكنك إلقاء نظرة على عملك من أي زاوية من خلال أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك القائمة واللوحة والمربع والتقويم وجانت والجدول الزمني

يمكنك إلقاء نظرة على عملك من أي زاوية من خلال أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك القائمة واللوحة والمربع والتقويم وجانت والجدول الزمني مصمم مسبقًا قوالب تدوين الملاحظات

النقر فوق التسعير

مثل Dropbox Paper، يقدم ClickUp مجموعة من خطط التسعير. إليك التفاصيل

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

## قم بالاختيار الأفضل لفريقك

سواء كنت تبحث عن إنشاء المستندات أو التعاون في الوقت الفعلي، فإن Dropbox Paper هو منصة رائعة لتدوين الملاحظات تتيح التكامل السلس داخل نظام Dropbox البيئي.

ومع ذلك، لا توجد أداة مثالية لكل شخص وفريق عمل. على الرغم من الإيجابيات الواردة في مراجعة Dropbox Paper هذه، إلا أن هناك الكثير من البدائل الرائعة، وقد تجد واحدة تلبي احتياجاتك بشكل أفضل.

يبرز ClickUp كأفضل خيار في السوق. فهو يجمع بين الإدارة القوية للمهام، وقدرات تدوين الملاحظات القوية، وخيارات التخصيص الشاملة، وميزات التعاون الشاملة في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

لا يمكنك التغلب عليها.

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