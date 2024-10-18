أفضل 10 بدائل ل Wix في 2025 (المراجعات والأسعار)

Wix هو أداة مجانية لاستضافة المواقع وإنشاء المواقع الإلكترونية. يحب المستخدمون وظائفها وسعرها، مما يجعل البرنامج خياراً رائعاً لأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات ذات الميزانيات المحدودة.

ولكن Wix ليس الأداة الأفضل لكل الشركات. فهي مصممة للأشخاص الذين يبحثون عن خيارات بسيطة ومنخفضة التكلفة لإنشاء المواقع الإلكترونية، وتقتصر على عدد قليل من القوالب. وهذا يعني أنه من الصعب أن تجعل موقعك متميزاً عن الآخرين، ومن الصعب إنشاء موقع مخصص بخصائص متقدمة.

لحسن الحظ، Wix ليس خيارك الوحيد عندما يتعلق الأمر ببناء المواقع الإلكترونية. 👀

هنا، سنقدم لك 10 من أفضل بدائل Wix. سنغطي كل شيء من الأسعار والتقييمات إلى الميزات والقيود حتى تتمكن من اختيار الأفضل لاحتياجاتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Wix؟

ليست كل بدائل Wix متشابهة. فبعضها يتبع نهجًا مشابهًا، حيث يقدم خدمات أساسية يمكن لأي شخص استخدامها. بينما يهدف البعض الآخر إلى توفير المزيد من التخصيص، مما يتطلب بعض المعرفة بالترميز أو منحنى تعليمي لإتقان الميزات المتقدمة. 💪

أفضل احتياجات بدائل Wix البديلة:

ميزات التجارة الإلكترونية: إذا كنت تدير منصة للتجارة الإلكترونية أو متاجر على الإنترنت، فستحتاج إلى أداة إنشاء مواقع تتضمن معالجة الدفع وأدوات التجارة الإلكترونية الأخرى

إذا كنت تدير منصة للتجارة الإلكترونية أو متاجر على الإنترنت، فستحتاج إلى أداة إنشاء مواقع تتضمن معالجة الدفع وأدوات التجارة الإلكترونية الأخرى وظيفة السحب والإفلات : تتميز العديد من أدوات إنشاء المواقع بأداة السحب والإفلات، مما يسهل على المستقلين والمبتدئين نقل الأقسام وإنشاء صفحة ويب مذهلة وجذابة بصريًا

تتميز العديد من أدوات إنشاء المواقع بأداة السحب والإفلات، مما يسهل على المستقلين والمبتدئين نقل الأقسام وإنشاء صفحة ويب مذهلة وجذابة بصريًا الدروس التعليمية و دعم العملاء : إذا كنت مدونًا مبتدئًا، فابحث عن بدائل Wix التي تتضمن دروسًا تعليمية لجعل العملية أسرع

و دعم العملاء : إذا كنت مدونًا مبتدئًا، فابحث عن بدائل Wix التي تتضمن دروسًا تعليمية لجعل العملية أسرع خطط التسعير : يمكن أن تصبح أدوات إنشاء المواقع باهظة الثمن، خاصةً مع الإضافات مثل الإضافات والنطاقات المخصصة واستضافة المواقع. اختر أداة لديها العديد من خطط التسعير حتى تتمكن من اختيار واحدة تناسب ميزانيتك

: يمكن أن تصبح أدوات إنشاء المواقع باهظة الثمن، خاصةً مع الإضافات مثل الإضافات والنطاقات المخصصة واستضافة المواقع. اختر أداة لديها العديد من خطط التسعير حتى تتمكن من اختيار واحدة تناسب ميزانيتك أدوات التحليلات: تتضمن بعض بدائل Wix أدوات المبيعات وإعداد التقارير وتحسين محركات البحث لمساعدتك في إنشاء مواقع إلكترونية أفضل لزيادة التحويلات

## أفضل 10 أفضل بدائل Wix لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لاكتشاف بديل ل Wix؟ ستجد هنا قائمة بأفضل أدوات إنشاء مواقع الويب وحلول التجارة الإلكترونية والبرامج القابلة للتخصيص لإنشاء موقع أحلامك. 🤩

1. WordPress

عبر ووردبريس ووردبريس هو أحد أفضل أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية. إنه من بين أكثر المنصات القابلة للتخصيص، حيث يقدم آلاف الإضافات لإنشاء مواقع تقوم بكل شيء بدءاً من تحميل الخرائط والتعامل مع المدفوعات إلى تتبع التحليلات. تتيح لك أدوات استضافة ووردبريس وأدوات موقع ووردبريس التعامل مع تصميم الموقع في مساحة واحدة مريحة.

ووردبريس أفضل الميزات

توفر الإضافات والأدوات المصغّرة آلاف خيارات التخصيص وقابلية التوسع لأشياء مثل إدارة المخزون والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث

تحمي النسخ الاحتياطية عملك سواء كان منشورات المدونة أو الإصدارات القديمة من موقعك حتى لا تفقد كل شيء، حتى لو حدث خطأ

التخصيص الكامل باستخدام CSS وHTML ومحرر السحب والإفلات الذي يتيح لك إنشاء ترميز مخصص أو استخدام قوالب لإضفاء الحيوية على المواقع

تأتي العديد من قوالب مواقع ووردبريس الإلكترونية مزودة بمتاجر للتجارة الإلكترونية، مما يسهل معالجة المدفوعات والمبيعات على موقعك مباشرةً

5٪ من وقت الشركة مخصص لبناء مجتمع الأكواد البرمجية المجانية مفتوحة المصدر على ووردبريس

ووردبريس القيود

أداة إنشاء المواقع المجانية لها ميزات محدودة

الوظائف واسعة النطاق وتعلم كيفية استخدام كل شيء يستغرق وقتاً طويلاً

ووردبريس الأسعار

مجاني

شخصي 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا قسط : 18 دولارًا شهريًا

: 18 دولارًا شهريًا شركة : 40 دولارًا في الشهر

: 40 دولارًا في الشهر التجارة : 70 دولارًا/شهريًا

: 70 دولارًا/شهريًا المؤسسات: يبدأ من 25,000 دولار سنوياً

ووردبريس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 8,600 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 8,600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,700 تقييم)

2. شوبيفاي: 6/5 (أكثر من 14,700 تقييم)

عبر شوبيفاي Shopify هو نظام لإدارة المحتوى وأداة للتجارة الإلكترونية يلجأ إليها رواد الأعمال والشركات لبناء المواقع الإلكترونية ومعالجة المدفوعات. توفر أداة إنشاء المواقع الإلكترونية الشهيرة واجهات متاجر على الإنترنت، ومعاملات مرنة في نقاط البيع، وأدوات كاملة لزيادة المبيعات على مواقع التجارة الإلكترونية. 💰

Shopify أفضل الميزات

بوابات دفع متعددة تجعل من السهل التعامل مع كل شيء بدءاً من رسوم المعاملات وحتى إجراءات الدفع المخصصة

التكامل مع تطبيقات الأعمال, برامج التسويق ، وأدوات المبيعات تتيح لك توسيع نطاق وصولك وزيادة المشاركة وزيادة التحويلات

إدارة المخزون والموارد لتحديث موقعك على الويب على الفور بأحدث ما هو متاح في الوقت الحالي

الآلاف من القوالب وأكثر من 8,000 تطبيق وخيارات أسماء النطاقات المخصصة تعني أن موقعك الإلكتروني سيكون فريداً من نوعه

شوبيفاي القيود

مع خيارات التخصيص الواسعة النطاق، هناك منحنى تعليمي للبدء في العمل

الخطط المميزة تصبح باهظة الثمن بسرعة

Shopify الأسعار

أساسي : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا Shopify : 105 دولارات شهريًا

: 105 دولارات شهريًا متقدم: 399 دولاراً في الشهر

Shopify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 4,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

3 . مربع الفضاء: 5/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

عبر سكوير سبيس Squarespace هو منشئ مواقع الويب المشهور عالميًا والموثوق به من قبل العلامات التجارية الكبرى التي تنشئ مواقع للتجارة الإلكترونية وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين بدأوا للتو. استخدمه لحجز المواعيد أو بيع المنتجات أو تقديم الخدمات في مجموعة واسعة من المجالات. تدعم حملات البريد الإلكتروني المدمجة والأدوات الاجتماعية جهود بناء موقعك الإلكتروني من خلال توسيع نطاق وصولك وبناء علامتك التجارية.

Squarespace أفضل الميزات

تصفية من خلال عشرات القوالب حسب المجال أو الفئة أو النمط لبدء إنشاء موقع في دقائق - أو إنشاء قوالب مخصصة لنهج فريد

ميزات التجارة الإلكترونية بما في ذلك معالجة الدفع، وصفحات الدفع، وأدوات الشحن والتنفيذ من وراء الكواليس تحافظ على سير الأمور بسلاسة

تتيح أدوات الجدولة والتقويم المدمجة لأصحاب الأعمال تحديد المواعيد وتقديم الخدمات

تتضمن أدوات التسويق وتحسين محركات البحث تكامل الوسائط الاجتماعية للتفاعل مع العملاء وتحسين التواصل معهم

Squarespace القيود

خيارات معالجة دفع أقل مقارنة بالمنافسين

يمكن أن تكون معاملات نقاط البيع معيبة ولا يمكنك تمكين المبيعات متعددة العملات

Squarespace الأسعار

شخصي 23 دولاراً في الشهر

23 دولاراً في الشهر أعمال : 33 دولارًا في الشهر

: 33 دولارًا في الشهر التجارة أساسي : 36 دولاراً في الشهر

: 36 دولاراً في الشهر التجارة المتقدمة: 65$/شهرياً

Squarespace التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

4. ويبلي: 4/5 (أكثر من 000+ تقييم)

عبر ويبلي Weebly - وهي منصة للتجارة الإلكترونية مقدمة من Square - هي أداة تصميم مواقع ويب صديقة للمبتدئين تتميز بتطبيق جوال لإنشاء المواقع حتى عندما لا تكون على مكتبك. يعد Weebly مثاليًا للشركات الناشئة المشغولة التي تبحث عن طريقة سريعة لإطلاق المواقع أو الشركات التي تريد تحسينًا بسيطًا لصفحات الويب الحالية. سهولة الاستخدام تعني أنه يمكن لأي شخص لديه إذن الدخول وإنشاء وإطلاق صفحات الهبوط بسرعة قياسية. 📈

ويبلي أفضل الميزات

توفر استضافة نطاق مجاني للنطاقات الفرعية نقطة بداية للمبتدئين الذين يستكشفون امتلاك موقعهم الإلكتروني الخاص بهم

ثيمات منسقة من قبل المصممين تضفي مظهراً احترافياً على أي موقع إلكتروني

أداة إنشاء السحب والإفلات سهلة الاستخدام لأي شخص، كما أن أدوات التخصيص للصور ومقاطع الفيديو تجعل الصفحات المقصودة أكثر جاذبية

توفر التحليلات المدمجة نظرة ثاقبة على إحصائيات موقعك الإلكتروني حتى تتمكن من تحسين أدائه

Weebly القيود

أحد أبسط بدائل Wix، وهو محدود أيضًا عندما يتعلق الأمر بالتخصيص

إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على الاتصال بدعم العملاء، فستحتاج إلى خطة مدفوعة

Weebly الأسعار

مجاني

شخصي 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا احترافي : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا أداء: 26 دولارًا/شهريًا

Weebly التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1700 تقييم)

5. هبسبوت

عبر هبسبوتهب سبوت يوفر أداة مجانية لإنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات لإنشاء مواقع جميلة دون أي ترميز أو مهارات تقنية. وهي واحدة من أكثر أدوات التدوين شيوعًا، فهي تقدم مزيجًا من البساطة والتخصيص مما يجعلها مثالية للمستخدمين المبتدئين وكذلك المطورين الذين أنشأوا مئات المواقع.

HubSpot أداة إنشاء المواقع أفضل الميزات

تصور على الفور كيف ستبدو صفحات الهبوط الخاصة بك مع المحرر المباشر

ابدأ بمئات من القوالب وعشرات الأنماط التي يمكنك مزجها ومطابقتها لإنشاء مظهر خاص بك

استخدم نطاقًا مخصصًا مجانًا - وهو أمر تتقاضى معظم بدائل Wix رسومًا إضافية مقابله

تبقيك منصة العملاء المتكاملة على اتصال مع جمهورك حتى تتمكن من التعامل مع طلبات الميزات وتقارير الأخطاء والأسئلة في مكان واحد

هوبسبوت منشئ مواقع الويب القيود

قابلية التوسع محدودة، مما يجعل هذه الأداة خيارًا أفضل للشركات الصغيرة أو الأفراد

لا يحفظ نظام إدارة المحتوى سجل الإصدارات

HubSpot منشئ مواقع الويب الأسعار

مجاني

HubSpot منشئ مواقع الويب التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. بيكسا

عبر بيكسبا Pixpa هي أداة إنشاء مواقع الويب المصممة للأفراد الذين يرغبون في إنشاء ملفات تعريف أو مشاركة العمل أو بيع الخدمات عبر الإنترنت. هذه الأداة ليست مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن خطط تجارة إلكترونية عالية الوظائف ونطاق ترددي واسع، فهي بديل مختصر لـ Wix. بدلًا من ذلك، اختر هذه الأداة إذا كنت تريد موقعًا بسيطًا على الويب حيث يمكنك مشاركة العمل الذي قمت به، وتقديم الخدمات، والتواصل مع العملاء المحتملين. 🧘

أفضل ميزات Pixpa

تقدم أداة إنشاء مواقع الويب الخاصة بالمحفظة أكثر من 150 قالباً

دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر البريد الإلكتروني والدردشة يعني أنه يمكنك الوصول دائمًا إلى المساعدة إذا كنت بحاجة إلى تصميم أو مساعدة فنية

أدوات التجارة الإلكترونية المحدودة تشمل أدوات دفع بسيطة ذات علامة تجارية وعناصر تحكم في المخزون للملفات والخدمات الرقمية

مع أكثر من 100 أداة وتكامل في متجر التطبيقات، يمكنك ربط كل شيء من قنوات المراسلة إلى قنوات التواصل الاجتماعي

قيود بيكسبا

إنها ليست أداة إنشاء مواقع الويب بالسحب والإفلات

ليست قابلة للتطوير أو التخصيص مثل بدائل Wix الأخرى

Pixpa التسعير Pixpa

أساسي : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا مبدع : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا محترف : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا متقدم: 25 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Pixpa

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

7. ويب نود

عبر عقدة الويب Webnode هو أداة إنشاء مواقع الويب التي تقدم عشرات القوالب، ودعم الذكاء الاصطناعي، ومحرري القوالب لإنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا. بسيط وسهل الاستخدام، وهو أقل ترهيبًا من بعض بدائل Wix القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. استخدمه لإنشاء مواقع بسيطة سواء كانت محفظة أعمال أو متجر إلكتروني بسيط.

أفضل ميزات Webnode

تقوم أداة إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى وإنشاء صور لاستخدامها في كل صفحة من صفحات موقعك

تتيح لك وظيفة التطبيق إنشاء مواقع الويب وإعادة تصميمها من هاتف محمول أو جهاز لوحي

يسهّل تخطيط اللبنة الإنشائية إضافة السياق وتحريك الأقسام للتمرير السلس

تعني خطط التسعير المعقولة التكلفة أن هذه الأداة متاحة لجميع الميزانيات تقريبًا

قيود عقدة الويب

هناك عدد قليل من خيارات التخصيص، خاصة عندما يتعلق الأمر بعناصر تصميم صفحات الويب

بينما يقول الموقع أنه يمكنك الحصول على موقع الويب الخاص بك بلغات مختلفة، إلا أن التبديل من لغة إلى أخرى قد يكون معيباً

Webnode الأسعار

مجاني

محدود $4.90

$4.90 ميني $8.90

$8.90 قياسي : $14.90

: $14.90 بروفي: $24.90

تقييمات ومراجعات الويب نود

G2 : 4.1/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.1/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

8. هوست جيتور

عبر هوست جيتور هل تبحث عن إنشاء موقع ويب بسرعة، دون عناء التغلب على منحنى تعليمي كبير؟ جرِّب HostGator، أداة إنشاء مواقع الويب التي تستخدم القوالب لإضفاء الحيوية على التصميمات في دقائق وليس ساعات. ⏰

أفضل مزايا HostGator

الوصول إلى أكثر من 2 مليون صورة وفيديو مخزون يعني أنه يمكنك اختيار الرسومات التي تمثل علامتك التجارية

تتميز أدوات الوسائط الاجتماعية المتصلة بموجزات اجتماعية قابلة للتضمين وأزرار قابلة للتخصيص للتفاعل مع المستخدمين عبر القنوات

تتيح شهادات SSL للعملاء معرفة أن بياناتهم آمنة

استضافة مدمجة للموقع الإلكتروني تعني سرعات تحميل أسرع

قيود هوست جيتور

يمكن أن يؤدي بطء دعم العملاء إلى تأخير في بناء الموقع الإلكتروني

إذا كنت ترغب في استعادة موقعك من نسخة احتياطية، فعليك دفع رسوم إضافية

هوستجيتور الأسعار

البداية السريعة: 12.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

12.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا موقع سريع : 14.98$/شهرياً

: 14.98$/شهرياً متجر إكسبريس 26.98$/شهرًا

تقييمات ومراجعات هوست جيتور

G2 : 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. ويب.كوم

عبر ويب.كوم Web.com هو منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بكل العمل الشاق نيابة عنك. فقط أجب عن بعض الأسئلة وسيقوم

أدوات الذكاء الاصطناعي

ستنشئ مواقع ويب كاملة، وأسماء نطاقات، وشعارات، ومحتوى الموقع. هناك أيضًا خيار لإنشاء موقعك الخاص إذا كنت تريد التحكم في جوانب عملية الإنشاء.

Web.com أفضل الميزات

أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة تتعامل مع كل شيء من إنشاء تقويمات المحتوى إلى تصميم صفحات الهبوط وصياغة الشعارات

تتضمن ميزات الأمان شهادة SSL، ونسخًا احتياطيًا للموقع الإلكتروني، وأدوات للحماية من التهديدات عبر الإنترنت

تقدم ميزات التسويق أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث، وأدلة على الإنترنت، والتكامل مع Google Workspace

توفر العديد من خطط التسعير مرونة للفرق التي تريد فقط إنشاء موقع الويب وتلك التي تبحث عن المزيد من الدعم في عملية التخطيط التسويقي

Web.com الحدود

لا يوجد قدر كبير من التخصيص مقارنة بالأدوات الأخرى

لا يمكنك سحب وإفلات عناصر مثل النوافذ المنبثقة والتقويمات

Web.com الأسعار

الموقع : $19.99

: $19.99 موقع إلكتروني + تسويق : $24.99

: $24.99 المتجر الإلكتروني : $34.99

: $34.99 الأسواق عبر الإنترنت: $49.99

Web.com التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. المحتوى

عبر المحتوى يعتمد Contentful نهج المحتوى أولاً في إنشاء المواقع الإلكترونية. مع واجهات جذابة بصريًا، لا تحتاج إلى مهارات تقنية لإنشاء موقع ويب مذهل باستخدام هذه الأداة.

أفضل ميزات Contentful

يتيح لك الوصول القائم على الأدوار القابل للتخصيص التحكم في من يمكنه إجراء تغييرات على محتوى الموقع

تتيح لك الواجهة الواضحة ومحرر "ما تراه هو ما تحصل عليه" (WYSIWYG) تصور شكل كل شيء أثناء العمل عليه

مع سجل الإصدارات المدمج، يمكنك الاطلاع على التغييرات التي تم إجراؤها واستعادة الإصدارات القديمة بسهولة

تعمل القوالب على بدء عملية الإنشاء وتسريع وقت التنفيذ

القيود المتصلة

يتمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من التخصيص في النهاية الخلفية

عمليات التكامل ليست قوية مثل البدائل الأخرى

كونتنتفول التسعير

مجانياً

أساسي : 300 دولار شهريًا

: 300 دولار شهريًا قسط: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات: تقييمات ومراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

أخرى أدوات التسويق

على الرغم من أن Wix وبدائل Wix هذه رائعة لإنشاء مواقع الويب وصفحات الهبوط، إلا أنها لا تقدم خدمات موسعة لإدارة سير العمل أو

الحملات التسويقية

بمجرد إطلاق موقعك. من أجل ذلك، ستحتاج إلى أداة مثل ClickUp، والتي يمكن أن تساعدك في إنشاء نسخة للحملات التسويقية وإدارة خطوط التسويق وتتبع النجاح نحو مؤشرات الأداء الرئيسية. 🏆

#

ClickUp

استخدم ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ClickUp هو

برنامج إدارة المشاريع

مصمم خصيصًا لمساعدة فرق التسويق

تبسيط العمليات

وتحقيق الأهداف. من خلال مئات الميزات، من المؤكد أنك ستجد ما تحتاجه لكل خطوة من خطوات عملية التسويق الخاصة بك - بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى تحليل نجاح الحملات لمتجرك الإلكتروني.

تسويق ClickUp

واجهة سهلة الاستخدام مع عدة طرق عرض مختلفة لتصور عملياتك. إنشاء

خرائط طريق التسويق

وربطها بالمهام لتقسيم العمل لكل عضو من أعضاء فريقك. أضف علامات الأولوية والتبعيات لإبراز العمل الذي يجب إنجازه أولاً.

التعاون في الوقت الفعلي في

برنامج سير عمل المحتوى

يعني أنه يمكنك العمل مع الفريق في كل شيء بدءًا من العصف الذهني لحملات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إنشاء التقارير. تسمح الإشعارات والمحفزات المخصصة للأشخاص بمعرفة متى تكتمل مهمة ما أو متى تحتاج إلى اهتمامهم.

ClickUp AI

يرتقي بإنشاء المحتوى إلى آفاق جديدة، مما يتيح لك الكتابة بشكل أفضل وأسرع. تقوم أدوات التحرير المدمجة بتدقيق عملك بينما تجعل أدوات الاقتراحات كتابتك أكثر جاذبية. استخدمه لكتابة رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار، أو مقالات المدونات التي تعتمد على تحسين محركات البحث.

أفضل ميزات #### ClickUp

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp توفر لك الوقت وتجعل المحتوى الخاص بك متميزًا عن الآخرين بفضل المحررين والملخصات والميزات الأخرى

تتيح لك عمليات التكامل توصيل جميع تطبيقات وأدوات الطرف الثالث المفضلة لديك في مساحة واحدة مريحة

تسمح لك لوحات المعلومات البديهية بتصور سير العمل حتى تتمكن من معالجة السعة والموارد، وتتبع التقدم المحرز نحو أهداف التسويق - سواء كنت تنفذ خطة تسويقية أو بناء أدوات التجارة الإلكترونية المتطورة

آلاف القوالب، بما في ذلك قوالب كتابة المحتوى ، تجعل من السهل إنشاء أي نوع من المحتوى، سواء كنت خبيرًا أو مبتدئًا

تبسيط سير عمل إنشاء المحتوى مع الأتمتة المبنية مسبقًا التي تقضي على المهام الزائدة عن الحاجة والطائشة حتى يتمكن الفريق من التركيز على العمل الأكثر أهمية

استخدام قالب إدارة مدونة ClickUp لتنظيم منشورات مدونتك بكفاءة، والتعاون مع فريقك، وتتبع عملية الكتابة قبل النشر على نظام إدارة المحتوى مثل Wix!

دع ClickUp يتولّى العمل الشاق عندما يتعلق الأمر بسير عمل المحتوى الخاص بك باستخدام قالب إدارة المدونة

قيود النقر

ClickUp AI غير متاح في الخطط المجانية، ولكن الخطط المدفوعة تناسب معظم الميزانيات لأنها تبدأ من 7 دولارات شهريًا

هناك الكثير من الميزات، مما يعني أن عليك قضاء بعض الوقت في التعرف عليها جميعًا

ClickUp الأسعار

مجاناً إلى الأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

## إدارة موقعك الإلكتروني وسير عمل التسويق باستخدام ClickUp

مع بدائل Wix هذه، أنشئ مواقع ويب جذابة بصريًا لجمهورك المستهدف. اختر من بين الأدوات البسيطة الخالية من التعليمات البرمجية أو اختر التخصيص باستخدام منصات أكثر تقدمًا تتكامل مع عشرات الإضافات. أثناء إنشاء الموقع وبعده، يمكنك إدارة سير العمل باستخدام

أداة إدارة المشروع

مثل ClickUp.

اشترك في ClickUp اليوم

وابدأ في إنشاء عمليات أفضل لفرق التسويق والتطوير لديك. مع الذكاء الاصطناعي المدمج، يصبح كل المحتوى الخاص بك - سواء كان للصفحات المقصودة أو منشورات المدونة - أكثر جاذبية وفعالية وجاذبية للمستخدمين. أنشئ مساحات للمشاريع المختلفة واستفد من الأتمتة لتسريع العمل والوصول إلى أهدافك بشكل أسرع. 🙌