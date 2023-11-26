لوم ضد فيديارد: من يفوز في معركة أدوات الفيديو؟

هل تتذكر السبعينيات عندما كان الراديو هو الأكثر رواجًا لبث أي شيء؟ حسنًا، لقد فعل محتوى الفيديو أكثر من مجرد "قتل نجم الراديو" - لقد استحوذ على شاشاتنا وقلوبنا! استنادًا إلى إحصائيات تسويق الفيديو لعام 2022 يقضي الأشخاص 100 دقيقة في المتوسط يوميًا في مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت . أي ساعتين تقريباً!

من بين برامج الفيديو المتوفرة في السوق، يعد كل من Loom و Vidyard من الحلول الرائعة. من البث المباشر إلى عقد مؤتمرات الفيديو، أصبحت كلتا الأداتين وسيلة التواصل المفضلة للشركات والأفراد على حد سواء. والآن، السؤال الحقيقي هو: كيف يمكنك معرفة أيهما الأنسب لاحتياجاتك؟

ستساعدك المقارنة بين Loom وVidyard في كشف النسيج المعقد بين هاتين الوسيلتين العملاقتين في مجال الفيديو. سنقوم بتشريح أهم ميزاتهم لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل لمبادرات الفيديو الخاصة بك.

ما هو Loom؟

عبر تلوح في الأفق Loom هي أداة اتصال فيديو متعددة الاستخدامات، تحول إنشاء رسائل الفيديو وتوزيعها إلى تجربة سلسة. مهمتها؟ لتمكين إتاحة إتاحة التواصل بدون احتكاك الاتصال غير المتزامن من خلال تبسيط عملية تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها.

باستخدام Loom، يمكنك التقاط مقاطع الفيديو إما من خلال كاميرا الويب أو الشاشة أو كليهما في الوقت نفسه! ويتميز بمجموعة من الميزات، بما في ذلك التحجيم المخصص لالتقاط الشاشة، وأدوات الرسم، والتعليق في الوقت الفعلي، وردود فعل الرموز التعبيرية، ومراسلة الفيديو للحصول على تعليقات.

وسواء كان ذلك في عالم الأعمال أو التعليم أو الاتصالات الشخصية، فإن Loom قد وضع نفسه كخيار يمكن الاعتماد عليه للمهام التعاونية عن بُعد، والعروض التقديمية عبر الإنترنت، ورواية القصص المرئية. 📖

كما أنها أصبحت إحدى منصات الفيديو المفضلة للشركات للاعتماد على أداء الفيديو بسهولة.

ميزات Loom

السوق مليء بـ بدائل النول التي تدفع الروابط للمقاطع. إذن، ما الذي يمنح Loom ميزة على منافسيه؟ دعونا نستكشف ميزاته البارزة! 🔍

1. الالتقاط والمشاركة

تُغيّر إمكانيات Loom قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالتقاط ومشاركة رسائل الفيديو غير المتزامنة. سواء كنت تقوم بالتسجيل من شاشتك أو من كاميرا الويب أو من كليهما في آنٍ واحد، مع أو بدون تعليق صوتي، فإن العملية سهلة للغاية.

التقط الفيديو من داخل أي تطبيق على الجهاز الذي تختاره والوصول إلى خيارات لتخصيص الإخراج عبر قائمة منسدلة. يمكنك تخصيص:

وضع التسجيل: الشاشة والكاميرا أو الشاشة فقط أو الكاميرا فقط الحجم: ملء الشاشة أو الشاشة الكاملة أو النافذة أو الحجم المخصص

عبر تلوح في الأفق يعمل Loom على تبسيط عملية المشاركة أيضًا، مما يجعل من السهل نشر المعلومات والرؤى . يمكنك بسهولة توزيع المحتوى الخاص بك عبر مختلف المنصات والأجهزة من خلال إنشاء رابط فوري أو إرساله عبر البريد الإلكتروني أو تضمين الفيديو في موقع إلكتروني.

يدعم الإصدار المجاني من Loom وظيفة التسجيل بجودة تصل إلى 720p، مما يضمن تجربة مشاهدة واضحة لجمهورك. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الوضوح البصري المطلق، فإن الترقية إلى جودة HD أو 4K على بُعد نقرة واحدة.

2. أدوات تحرير غنية

يُمكّنك Loom من تسخير فن تحرير الفيديو لإنشاء برامج تعليمية ورسائل فيديو تعليمية ورسائل فيديو للفرق والطلاب والجماهير الأخرى.

يصبح تشذيب رسالتك وتحديثها وإتقانها ببضع نقرات بسيطة. استفد من أداة الرسم للعثور على خيارات لإبراز تفاصيل الفيديو المهمة، وإضفاء لمسة من المرح، والتواصل مع المشاهد على المستوى الشخصي.

عبر Loom

قم بقص أو لصق المقاطع معًا لتنسيق مقطع فيديو جذاب وخالٍ من الأخطاء في Loom. إذا كنت تقوم بإنشاء فيديو تعليمي، فلديك خيار إضافة روابط خارجية لمصادر التعلم.

وبالنسبة لتلك اللحظات التي لا يكفي فيها مقطع فيديو واحد فقط، يمكنك بسهولة دمج عدة مقاطع فيديو معًا لإنشاء رسالة قابلة للمشاركة بتنسيق بسيط وسهل الفهم. إجمالاً، قوة تحرير الفيديو بين يديك، ولا تحتاج إلى شهادة في التصوير السينمائي لإنجاحه! 🎥

3. ردود الفعل في الوقت الحقيقي

يتيح Loom لجمهورك القيام بأكثر من مجرد المشاهدة! يمكنهم المشاركة بنشاط والتفاعل مع المحتوى الخاص بك في الوقت الفعلي! 😍

عبر Loom

من خلال نشر تعليقات مختومة بالوقت وردود فعل الرموز التعبيرية، لا يتعين على المشاهدين أن يكونوا مجرد مراقبين سلبيين. يمكنك أن تعرف متى يكون جمهورك متحمسًا أو مفتونًا أو ربما حائرًا - في اللحظة التي يحدث فيها ذلك.

تعمل الردود والتعليقات كأدوات في الوقت الفعلي لجمع التعليقات وتحسين رسائلك. لكنه ليس مجرد شارع أحادي الاتجاه. فبرنامج Loom لتسجيل الشاشة يرتقي بتفاعلك مع الفيديو إلى المستوى التالي من خلال جعل الرد على التعليقات ممتعاً وجذاباً!

تسعير Loom

مبتدئ : مجانًا

: مجانًا الشركات : 12.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

: 12.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: اتصل بالشركة

ما هو Vidyard؟

عبر فيديارد هل فكرت يومًا في الحصول على رفيق فيديو موثوق به لتعزيز جهودك في التسويق والمبيعات؟ هذا هو Vidyard بالنسبة لك! فهو يفتح لك الأبواب لصياغة مقاطع فيديو تفاعلية وتخصيص المحتوى وتحسين الرسائل من خلال التعمق في التحليلات.

يمكن الوصول إلى Vidyard إما من خلال إضافة كروم أو تطبيق سطح المكتب، وكلاهما مزود بمحرر فيديو مريح ومدمج وميزات رسائل الفيديو.

تتيح المنصة المشاركة الفورية لعملك مع جمهور عالمي، حتى أنها توفر إشعارات في الوقت الفعلي عندما يتفاعل شخص ما مع المحتوى الخاص بك. إنها حزمة تسويق الفيديو الكاملة المصممة لمنحك ميزة احترافية. 💼

ميزات Vidyard

دعنا نركز على الميزات الرئيسية التي تميز Vidyard عن الأدوات المماثلة في السوق. 👇

1. محرر فيديو مدمج مع مشاركة فورية

هل تريد تحويل توعية المبيعات الخاصة بك إلى نجاح كبير؟ سواءً كانت المقدمة الأولى أو عرضًا توضيحيًا أو عرضًا مقنعًا أو اقتراحًا مقنعًا، فإن Vidyard قد غطيت كل ما تحتاجه.

باستخدامه، يمكنك الوصول إلى نصوص فيديو معدة مسبقًا مصممة لإنشاء محتوى عالي التأثير لكل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. 🎞️

عبر فيديارد ولكن هنا حيث ترتقي Vidyard إلى مستوى أعلى: يمكن لخاصية الذكاء الاصطناعي صياغة نصوص فيديو مخصصة، مما يضمن أن رسالتك تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح تكاملًا سلسًا حتى تتمكن من مشاركة مقاطع الفيديو هذه مباشرةً من منصات مثل Gmail و Outlook و Salesloft و Outreach و LinkedIn وغيرها. أنت تقابل عملاءك المحتملين أينما كانوا، مما يجعل من السهل عليهم التفاعل مع المحتوى الخاص بك!

2. تحليلات الفيديو المتقدمة

مع Vidyard، تحصل على كرة بلورية تسمح لك بإلقاء نظرة خاطفة على مدى جودة أداء محتوى الفيديو الخاص بك. يقدم رؤى عميقة وتحليلات فيديو لا غنى عنها لاستراتيجيات التسويق والمبيعات. 🔮

على سبيل المثال، يمكنك تتبع تفاعل المشاهدين بأدق التفاصيل، وتحديد الوقت الذي يتوقف فيه المشاهدون عن مشاهدة مقاطع معينة أو يعيدون مشاهدتها. هذه البيانات منجم ذهب لفهم ما يجذب جمهورك وما قد يحتاج إلى تعديل بسيط.

يمكن أن تساعدك Vidyard أيضًا في الكشف عن هوية مشاهدي الفيديو، واكتشاف المحتوى الذي يتفاعلون معه، وقياس المدة التي يتابعون فيها.

3. دعم التسويق وتحسين محركات البحث

معظم بدائل فيديارد ليست موجهة لخدمة احتياجات التسويق. ولكن مع Vidyard، أنت لا تقوم فقط بإنشاء محتوى تسويقي من الدرجة الأولى ولكنك تقوم أيضًا ببناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال استراتيجيات تحويل أكثر إقناعًا.

مع إدارة استضافة الفيديو، يمكنك تحميل كل المحتوى التسويقي الخاص بك، مثل العروض الترويجية ومقاطع الفيديو التجريبية ومقاطع قصص العملاء، في مكان مركزي واحد يسمى مركز الفيديو. اختر تخطيطات وأضف عناصر العلامة التجارية للشركة لإنشاء مجموعة من محتوى الفيديو الموجه للعملاء. تتميز منصة الفيديو هذه بميزة رسائل الفيديو المخصصة والتخصيص أو إمكانات التحرير الأساسية.

علاوة على ذلك، يمكنك الاستفادة من المشاركة الفردية وجذب المشاهدين على مستوى شخصي أكثر من خلال تضمين مقاطع فيديو للحث على اتخاذ إجراء (CTA) في رسائل البريد الإلكتروني أو في أي مكان على الويب. يمكنك أيضًا تشغيل ميزة العلامات الوصفية SEO في الإعدادات العامة للمركز للسماح بفهرسة محرك البحث للحصول على رؤية أفضل لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

تسعير فيديارد

مجاني

محترف 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: اتصل بالشركة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

لوم مقابل فيديارد: مقارنة الميزات

والآن، نعود إلى المباراة: Loom مقابل Vidyard. كل منهما أداة فيديو استثنائية بميزاتها ومراوغاتها الفريدة لتخصيص مقاطع الفيديو. تتفوق Loom في البساطة وسرعة إنشاء الفيديوهات، مما يجعلها مفضلة لتسجيلات الشاشة، ومشاركة الفيديوهات، ومراسلة الفيديو السريعة. من ناحية أخرى، تشتهر Vidyard بقدراتها القوية في تسويق الفيديو، وهي مثالية للشركات التي تتطلع إلى إشراك العملاء وتحويلهم من خلال محتوى فيديو مخصص.

لاتخاذ قرارات مركّزة، دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية أداء هذه الأدوات في ثلاثة مجالات أساسية: تسجيل الفيديو و أدوات التحرير التعاوني و التحليلات. 👀

مواصفات تسجيل الفيديو

يوفر كل من Loom و Vidyard سهولة التسجيل من خلال إضافات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب، مما يجعل إنشاء الفيديو أمرًا سهلاً. لكن بينهما اختلافات واضحة.

تحتل Vidyard الصدارة من خلال منح جودة تسجيل تصل إلى 1080 بكسل على جميع الباقات، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن وضوح فائق، فإن تطبيق سطح المكتب الخاص بها يفتح سحر 4K. من ناحية أخرى، تقدم Loom جودة 4K حصريًا على باقاتها المدفوعة، وتقتصر الحسابات المجانية على 720 بكسل.

عندما يتعلق الأمر بعدد مقاطع الفيديو التي يمكنك إنشاؤها باستخدام حساب مجاني، فإن Vidyard وLoom يقفان جنبًا إلى جنب، مما يسمح بما يصل إلى 25 مقطع فيديو لكل مستخدم. عذرًا، لا توجد طريقة لتسجيل عدد غير محدود من مقاطع الفيديو على كل من الإصدارين المجانيين من Vidyard وLoom!

ومع ذلك، بين Vidyard و Loom - وهنا تتكاثف الحبكة - يقيد حساب Loom المجاني كل فيديو على كل حساب بمدة 5 دقائق. من ناحية أخرى، يعمل Vidyard على توسيع لوحة سرد القصص الخاصة بك مع حد تسجيل مدته 30 دقيقة لمكتبة الفيديو الخاصة بك. ⏲️

تحرير الفيديو والتعاون

قد يكون تسجيل الفيديو عيباً بعض الشيء في Loom، ولكنه يعوضه بأدوات التحرير الرائعة. إنه يعمل بشكل لائق منصة تعاون مرئي مع خيارات لـ

تجميع النول التي أنشأها العديد من المتعاونين معًا دمج أنوال الهاتف المحمول وسطح المكتب إضافة محتوى قابل لإعادة الاستخدام (مثل مقطع CTA) إلى مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها حديثًا إدراج مقطع داخل نول (على سبيل المثال، عن شيء نسيت ذكره)

الآن، يتمتع Vidyard بنقاط قوته في قسم تحرير الفيديو وتخصيص الصور المصغرة، حيث يقدم مجموعة قوية من الميزات. ولكن في فئة التحرير التعاوني، فإن التاج يذهب إلى Loom. 👑

التحليلات والرؤى

لنفترض أنك مسؤول التسويق في شركة تكنولوجية متنامية، وقد أطلقت للتو سلسلة من مقاطع الفيديو الترويجية. يستخدم فريقك كلاً من Vidyard و Loom لمشاركة مقاطع الفيديو هذه مع العملاء المحتملين. والآن، ما هي تحليلات تفاعل الفيديو التي يمكنك توقعها؟

يقدم Loom تحليلات أساسية تتيح لك معرفة من شاهد الفيديوهات ومتى شاهدها. شيء على غرار: "تلقى الفيديو التجريبي لمنتجك 100 مشاهدة خلال أسبوع"

ولكن عندما تلجأ إلى فيديارد، تحصل على رؤى أعمق. فهو لا يخبرك فقط من شاهده بل يخبرك بالضبط كم من الوقت شاهدوه. تكتشف أنه في حين أن 100 شخص شاهدوا العرض التوضيحي، شاهد 60 منهم الفيديو بالكامل، مما يشير إلى اهتمامهم الشديد.

خلاصة القول، إذا كنت تتطلع إلى اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات مع تحليلات أكثر ثراءً، فيديارد هو أفضل رهان لك. 🥇

## لوم مقابل فيديارد على ريديت

يشتهر مستخدمو ريديت بمناقشاتهم الصريحة والعاطفية حول مختلف المواضيع، وبرامج الفيديو ليست استثناءً. لقد أحدث كل من Loom و Vidyard ضجة كبيرة في مجال أدوات الفيديو، مما دفع مستخدمي ريديت للتعبير عن آرائهم ومشاركة تجاربهم وتقديم رؤاهم. 📢

الرأي العام هو أن لوم أداة أكثر شعبية من فيديارد، لكن الأخير يقدم تجربة أفضل لأغراض التواصل، وإن كانت واجهته قد لا تكون الأفضل لمشاركة مقاطع الفيديو.

إليك ما المستخدم الذي جرب كلا المنتجين كان عليه أن يقول

"لأنني أرى أن Loom يُستخدم كثيرًا. لقد جربت Vidyard منذ فترة لكني وجدت أنه كان مليئًا بالأخطاء/غير متناسق، لذا تركته."

ومع ذلك، لا يزال لدى Vidyard العديد من المؤيدين بسبب ميزاته القائمة على المبيعات- هذا ما ذكره أحد المستخدمين :

"أنا أستخدم مكون الكروم الإضافي (vidyard go) للمبيعات بشكل متكرر - كانت رسائل الفيديو الصوتية التي تبلغ مدتها 30-60 ثانية فعالة بالنسبة لنا. لم أجرب عبارات الحث على اتخاذ إجراء في الإصدار المحترف، ولكن مما سمعته، يمكن أن تعمل بشكل جيد للغاية - يعتمد ذلك على أسلوبك."

كان رأي أحد المستخدمين في نفس الموضوع أن Vidyard قد يعمل فقط للشركات الصغيرة:

"_يعمل بشكل جيد في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس كثيرًا في الشركات المتوسطة والمؤسسات بسبب جدران الحماية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لنوم مقابل فيديارد

شارك تسجيلات الشاشة لإيصال رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

يعد كل من Vidyard و Loom رائعين كأداتين مستقلتين لتسجيل الشاشة، لكن لهما عيوبهما. على سبيل المثال، تُعد Loom أداة جيدة للمعلمين، لكن خطتها المجانية المقيدة تجعل مزاياها غير متاحة للكثيرين. أما فيديارد، من ناحية أخرى، لديه ميزات ولكن يعاني من الكثير من الثغرات من حيث سهولة الاستخدام .

لحسن الحظ، لديك مسجل شاشة مجاني آخر يجعل تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها أمرًا سهلاً: انقر فوق ! 🤩

ClickUp هو حل عمل متكامل مصمم لجميع أنواع الأعمال، سواء في المجال التعليمي أو التسويقي. إنه يوفر حلًا سلسًا منصة لإنتاج الفيديو ومزودة بميزات مخصصة لإدارة المقاطع والتعاون في الوقت الفعلي ودعم خط أنابيب المبيعات وإدارة المهام.

دعنا نستكشف كيف تقدم ClickUp منظورًا جديدًا في مجال إرسال مقاطع الفيديو وإنشاءها ومشاركتها والتعاون فيها!

1. استخدم Clip by ClickUp لمشاركة مقاطع الفيديو على الشاشة مع العملاء والموظفين بسلاسة

شارك رسالة الفيديو الخاصة بك من خلال رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل مقطع بواسطة ClickUp عبارة عن مسجل شاشة داخل التطبيق مليء بالميزات متاح لأي شخص يشترك في المنصة! وعندما نقول إنها سخية، فإننا نعني:

لا توجد حدود زمنية للتسجيلات - سواء كنت تسجل عرضًا توضيحيًا أمام العميل أو تسجيلًا طويلًا فيديو تدريبي فإن كليب يدعمك!

تسجيلات خالية من العلامات المائية حتى على الباقة المجانية

التقاط الصوت بوضوح تام

تتيح لك المنصة تسجيل الشاشة بأكملها أو نافذة التطبيق أو علامات تبويب المتصفح. يمكنك مشاركة التسجيل على الفور مع زملائك في الفريق أو العملاء أو المشاهدين الخارجيين باستخدام بريد إلكتروني آمن أو روابط عامة أو خاصة. ليست هناك حاجة إلى تنزيلات أو تحميلات أو عمليات تصدير إضافية - يتم تشغيل الفيديو مباشرة في المتصفح! إلى جانب التسجيلات، يمكنك أيضًا قص صفحات الموقع الإلكتروني والحصول على لقطات شاشة باستخدام امتداد كروم الخاص بـ ClickUp .

فيما يتعلق بسهولة الاستخدام، يمكنك البدء في غضون ثوانٍ. كل ما عليك فعله هو تشغيل ClickUp والوصول إلى خيار تسجيل مقطع من علبة المهام في أسفل يمين الشاشة. 📹

جميع المقاطع المسجلة عالية الجودة و قابل للتضمين باستخدام عرض التضمين في ClickUp . ولكن هنا يكمن السحر الحقيقي - يمكنك تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتوفير سياق للخطوات التالية وتعيينها للمشاهدين. الأمر أشبه بتحويل كل رسالة إلى دعوة ودية للعمل!

بشكل عام، هذه أداة عملية إذا كنت تتطلع إلى استبدال الاجتماعات أو سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة بمقاطع فيديو غنية. يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 برنامج، بما في ذلك تكبير , فرق مايكروسوفت و سلاك مما يجعل مشاركة المحتوى أكثر سهولة!

2. أحدث ثورة في العمل الجماعي باستخدام ميزات التعاون في الوقت الفعلي في ClickUp

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

ClickUp تأخذ التعاون في الوقت الفعلي إلى المستوى التالي، بغض النظر عن الصناعة أو الأهداف. 💖

لنفترض أنك تعمل على مشروع توعية - ما عليك سوى الاستفادة من ClickUp وظائف متعددة الاستخدامات للتعاون والعمل على تحقيق نتائج ناجحة.

ال عالية السبورات البيضاء التفاعلية ClickUp تجلب مستوى جديدًا من التعاون الكفاءة لمشاريع الفيديو الخاصة بك . استخدم الملاحظات اللاصقة والموصلات والنصوص لتبادل وجهات النظر في الوقت الفعلي مع فريقك. والأفضل من ذلك هو أنك تحصل على مجموعة من قوالب السبورة لدعم مهام مثل العصف الذهني للأفكار التسويقية, تخطيط العمليات أو كتابة الخطوط العريضة للفيديو

البحث عن الفيديو التعاون في إدارة المشاريع ? باستخدام ClickUp، يمكنك:

بدء المناقشات في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام أداة المراسلة الفورية داخل التطبيق التي تسمى عرض الدردشة اكتب نصوص التعليق الصوتي والمواد التأهيلية باستخدام الأداة التعاونية مستندات ClickUp استخدم دعم الذكاء الاصطناعي الأصلي للتتبع السريع التعاون في المحتوى المهام

ابق على اطلاع دائم أثناء التنقل باستخدام إشعارات سطح المكتب والهاتف المحمول القابلة للتخصيص يمكن أن يكون ClickUp عامل تمكين لفرق المبيعات الذين يتطلعون إلى تبسيط خطوط أنابيبهم وجذب المزيد من العملاء المحتملين. مع مشاهدات متعددة لمراقبة أصحاب المصلحة الرئيسيين ، يمكنك تحديد الفرص المتاحة للتخصيص بسرعة التواصل مع العميل والتواصل

3. تحكّم في سير عملك وانجز مهامك باستخدام ClickUp!

إدارة المهام والمشاريع، والتعاون بكفاءة مع فريقك باستخدام ClickUp إدارة المهام في ClickUp هي قوة حقيقية لجميع الشركات - سواء كنت تتعامل مع مشروع فيديو أو تدير فريق رشيق قم بتخصيص سير عملك لأي مشروع!

مع أكثر من 35 كليك آبس تحت تصرفك، يمكنك أتمتة المهام اليدوية تشغيل دورات العدو وبدء تسجيلات الشاشة بنقرة واحدة! إنشاء مهام بمعرفات مخصصة وتعيينها إلى واحد أو تعيينات متعددة . دمج الحقول المخصصة لإضافة سمات إلى المهام - على سبيل المثال، يمكنك إضافة رابط مقطع تعليمي في حقل مخصص حتى لا يواجه المكلف بالمهمة أي مشكلة في إنجاز المهمة.

يمكنك حتى تعيين التعليقات كعناصر عمل، مما يضمن عدم سقوط أي شيء من خلال الشقوق! 🤠

لمعالجة مشاريع الفيديو المعقدة، استخدم تبعية المهام ميزة لتقسيم المهام منطقيًا إلى مهام فرعية مثل مراجعة البرامج النصية أو اختبار الجماهير. تصورهم من زوايا مختلفة وتحريرهم بشكل مجمّع باستخدام شريط أدوات العمل الجماعي . ومع المهام المتكررة و التذكيرات لن يفوتك أي موعد نهائي حيوي للإنتاج!

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة فيديو!

تُعد كل من Loom و Vidyard من الأدوات الاستراتيجية الممتازة للفيديو، ولكن بالنسبة للعديد من الفرق، فإن استخدام هذه المنتجات محدودة الوظائف يمكن أن يؤثر على ميزانيتها. يمكن أن يكون ClickUp خيارًا أكثر اقتصادًا، خاصةً للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى إمكانيات تسجيل الشاشة وإدارة المشروع في أداة واحدة. التسجيل للحصول على حساب ClickUp مجانًا يفتح لك عالمًا من مقاطع الفيديو التعليمية المبسطة وغير المحدودة وأدوات إدارة المهام التعاونية - وهذا مكسب لك ولفريقك! 🏆