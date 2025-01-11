أنت تحاول حل مشكلة تقنية معقدة مع صديق عبر مكالمة فيديو. أنت تشرح العملية خطوة بخطوة، لكن الكلمات لا تكفي.

ألن يكون من الرائع أن توضح ما تعنيه بصرياً؟ هذا هو المكان الذي يكون فيه تسجيل الشاشة مفيدًا.

يعد تسجيل الشاشة أداة أساسية للدروس التعليمية عبر الإنترنت والعروض التوضيحية للبرامج وحتى النقر فوق . تسأل كيف يكون أفضل من مشاركة الشاشة؟ إنها غير متزامنة!

لا تقلق - إنها أبسط مما تعتقد.

في منشور المدونة هذا، سنرشدك إلى الخطوات، ونقدم لك بعضًا من أفضل برامج تسجيل الشاشة، ونوضح لك كيف يمكن أن تجعل كل شيء بدءًا من استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد إلى النقر فوق أسهل بكثير.

⏰ ملخص 60 ثانية

كيفية تسجيل شاشة المتصفح الخاص بك:

تحسين باستخدام الإضافات : استخدم أدوات مثل Loom أو Screencastify للحصول على ميزات متقدمة مثل التعليقات التوضيحية وتراكبات كاميرا الويب

: استخدم أدوات مثل Loom أو Screencastify للحصول على ميزات متقدمة مثل التعليقات التوضيحية وتراكبات كاميرا الويب النوافذ : قم بتمكين شريط الألعاب (الإعدادات > شريط الألعاب) واضغط على Windows + G لبدء التسجيل

: قم بتمكين شريط الألعاب (الإعدادات > شريط الألعاب) واضغط على Windows + G لبدء التسجيل ماكنتوش : استخدم Command + Shift + 5 للوصول إلى شريط أدوات تسجيل الشاشة وبدء التسجيل

: استخدم Command + Shift + 5 للوصول إلى شريط أدوات تسجيل الشاشة وبدء التسجيل نظام تشغيل الكروم : اضغط على Shift + Ctrl + Ctrl + Show Windows أو استخدم أداة التقاط الشاشة للتسجيل

: اضغط على Shift + Ctrl + Ctrl + Show Windows أو استخدم أداة التقاط الشاشة للتسجيل افتح علامة تبويب المتصفح : انتقل إلى علامة التبويب أو المحتوى المحدد الذي تريد التقاطه

: انتقل إلى علامة التبويب أو المحتوى المحدد الذي تريد التقاطه ابدأ التسجيل : استخدم الأداة المدمجة أو الاختصار لبدء التسجيل

: استخدم الأداة المدمجة أو الاختصار لبدء التسجيل إيقاف التسجيل : أوقف التسجيل: قم بإنهاء التسجيل باستخدام زر الإيقاف الخاص بالأداة أو اختصار معين

: أوقف التسجيل: قم بإنهاء التسجيل باستخدام زر الإيقاف الخاص بالأداة أو اختصار معين احفظ ملفك: تُحفظ التسجيلات تلقائيًا في المجلدات الافتراضية (مثل مقاطع الفيديو أو الأفلام)

## كيفية استخدام مسجل الشاشة في متصفحات الويب

إليك دليل بسيط خطوة بخطوة لاستخدام مسجلات الشاشة عبر متصفحات الويب.

التسجيل على جوجل كروم

أولاً، دعنا نلقي نظرة على كيفية تسجيل متصفح جوجل كروم على ويندوز بسهولة.

التسجيل على نظام التشغيل ويندوز

بالنسبة لمستخدمي نظام ويندوز، هناك أداة مدمجة تسمى "شريط ألعاب ويندوز"، والتي يمكنها تسجيل طريقة اللعب وأي تطبيق على حاسوبك، بما في ذلك متصفح كروم.

دعنا نطلعك على كيفية استخدامها لتسجيل علامات تبويب كروم الخاصة بك.

1. تفعيل شريط الألعاب

عبر مايكروسوفت ويندوز أولاً، تأكد من تشغيل شريط الألعاب. للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات ويندوز، وابحث عن شريط الألعاب، وقم بتمكين الخيار "تسجيل مقاطع اللعبة ولقطات الشاشة..." هذه الخطوة ضرورية للبدء.

2. افتح كروم وحدد علامة التبويب

بمجرد تمكين شريط الألعاب، افتح Google Chrome وانتقل إلى علامة تبويب المتصفح نفسها أو صفحة الويب التي تريد تسجيلها.

3. قم بتشغيل تراكب شريط الألعاب

اضغط على مفتاح Windows + G لإظهار تراكب شريط الألعاب. نافذة المعاينة هذه هي المكان الذي ستتحكم فيه بإعدادات التسجيل.

4. بدء التسجيل

اضغط على زر التسجيل الأحمر في التراكب، أو اضغط على مفتاح Windows + Alt + R لتسجيل الشاشة. الأمر بهذه البساطة!

5. إيقاف التسجيل

لإيقاف التسجيل، كرر شريط اللعبة وحدد إيقاف، أو اضغط على مفتاح الاختصار نفسه، مفتاح ويندوز + Alt + R، لإنهاء الجلسة المسجلة.

6. ابحث عن الفيديو الخاص بك

يقوم Game Bar بحفظ تسجيلاتك في مجلد مقاطع الفيديو ضمن اللقطات بشكل افتراضي. في إعدادات شريط الألعاب، يمكنك تغيير موقع الحفظ وضبط إعدادات الفيديو مثل الدقة ومعدل الإطارات.

على الرغم من أن شريط الألعاب في Windows Game Bar هو أداة أساسية، إلا أنه خيار بسيط ومُدمج لتسجيل أنشطة Chrome على نظامي التشغيل Windows 10 و11. وهو مثالي للتسجيلات السريعة دون الحاجة إلى تنزيل برنامج خارجي!

والآن، دعنا نناقش كيف يمكنك فعل الشيء نفسه على ماك.

التسجيل على نظام MacOS

يحتوي نظام MacOS على لقطة شاشة مدمجة و تسجيل الشاشة أداة. إنها سهلة الاستخدام وتقدم لقطات بجودة عالية، ويمكن الوصول إليها بمجرد اختصار سريع للوحة المفاتيح: الأمر + Shift + 5. تجعل هذه الميزة تسجيل متصفح كروم الخاص بك أمرًا في غاية السهولة.

لتسجيل جلسة Chrome على جهاز Mac، اتبع الخطوات التالية:

افتح علامة تبويب كروم أو موقع الويب الذي تريد تسجيله

اضغط الأمر + Shift + 5 لإظهار شريط أدوات تسجيل الشاشة

عبر دعم أبل

انقر فوق الزر تسجيل الشاشة بالكامل أو اختر تسجيل جزء محدد من القائمة

أو اختر من القائمة يمكنك إما تحديد نافذة Chrome بأكملها أو السحب لاختيار جزء مخصص من الشاشة

اضغط على زر التسجيل لبدء التقاط الفيديو

لبدء التقاط الفيديو بمجرد الانتهاء، اضغط على الأمر + Shift + 5 مرة أخرى لفتح شريط الأدوات وحدد إيقاف

سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في مجلد الأفلام على سطح المكتب. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تغيير موقع الحفظ عن طريق ضبط إعدادات لقطة شاشة جهاز Mac الخاص بك.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل 10 تطبيقات لتسجيل الشاشة لنظام التشغيل Mac

التسجيل على نظام التشغيل كروم

تجعل ميزة التقاط الشاشة المدمجة تسجيل شاشتك على جهاز Chromebook أمرًا سهلاً.

هناك طريقتان رئيسيتان لتسجيل شاشتك على نظام التشغيل Chrome OS: اختصار لوحة المفاتيح أو أداة التقاط الشاشة.

1. باستخدام اختصار لوحة المفاتيح

لتسجيل شاشة المتصفح بسرعة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على Shift + Ctrl + Ctrl + Show Windows لإظهار القائمة الموجودة أسفل الشاشة

لإظهار القائمة الموجودة أسفل الشاشة انقر على تسجيل الشاشة في القائمة

في القائمة اختر ما إذا كنت تريد تسجيل الشاشة بالكامل، أو شاشة جزئية، أو نافذة محددة

2. استخدام أداة التقاط الشاشة

إذا كنت تفضل المزيد من التحكم، يمكنك استخدام أداة Screen Capture:

انقر على الساعة في الركن الأيمن السفلي لفتح لوحة الإعدادات السريعة

إذا كانت القائمة مطوية، انقر على السهم لأعلى في الزاوية العلوية اليمنى. ثم، انقر على زر التقاط الشاشة

عبر كروم بوك

سيظهر شريط أدوات في الأسفل. حدد رمز الفيديو لتسجيل الشاشة (رمز الكاميرا للقطات الشاشة)

عبر كروم بوك

الآن، حدد ما إذا كنت تريد تسجيل الشاشة بأكملها أو شاشة جزئية أو نافذة معينة فقط. يمكنك أيضًا النقر على أيقونة الترس لتشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

بناءً على اختيارك، اتبع هذه الخطوات لبدء التسجيل:

الشاشة الكاملة : انقر على أي مكان على الشاشة للبدء جزء من الشاشة : اسحب لتحديد المنطقة التي تريد تسجيلها وانقر فوق زر التسجيل النافذة : انقر فوق النافذة التي تريد تسجيلها، وسيبدأ التسجيل



يجعل مسجل شاشة Chrome المدمج هذا من السهل تسجيل كل ما تريده على جهاز Chromebook، سواء كنت تلتقط البرامج التعليمية أو الاجتماعات أو العروض التوضيحية السريعة.

👀 هل كنت تعلم؟ كشفت دراسة حديثة أن 64% من العاملين في المكاتب يعتقدون أن التواصل غير المتزامن يزيد من الإنتاجية. ولهذا السبب يجب أن تعرف كيفية تسجيل شاشتك!

التسجيل على فايرفوكس

هنا يمكنك استخدام شريط ألعاب Xbox Game Bar المدمج لتسجيل شاشة Firefox.

بالإضافة إلى أنه مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية مما يجعله سهل الاستخدام ومشاركة التسجيلات.

إليك كيف يمكنك البدء باستخدام Xbox Game Bar:

عبر أداة العمل

اضغط على Win + G لفتح تراكب شريط اللعبة

لفتح تراكب شريط اللعبة لضبط إعدادات الصوت، انقر على أيقونة الصوت (الصوت)

اضغط على أيقونة التقاط (الكاميرا) ، وانقر على نقطة التسجيل البيضاء للبدء

، وانقر على نقطة التسجيل البيضاء للبدء بمجرد الانتهاء، انقر على زر الإيقاف في نافذة حالة الالتقاط لحفظ التسجيل

ومع ذلك، يتوفر شريط ألعاب Xbox Game Bar على نظام Windows فقط. لديك أيضًا خيارات تسجيل مخصصة محدودة؛ يتم حفظ التسجيلات بتنسيق MP4 افتراضيًا. على الرغم من هذه القيود، إلا أنه لا يزال أداة سهلة وفعالة لإنشاء تسجيلات احترافية ببضع نقرات فقط!

التسجيل مع ملحقات المتصفح الإضافية

يمكنك أيضًا استكشاف ملحقات متصفح أخرى أو أدوات أخرى عبر الإنترنت للحصول على ميزات تسجيل شاشة أكثر تقدمًا. يمكن أن توفر هذه الإضافات ميزات إضافية، مثل تسجيل مناطق محددة من نافذة المتصفح أو جدولة التسجيلات.

بعض الإضافات الشائعة ملحقات كروم مسجل الشاشة تضمين:

1. تلوح في الأفق

عبر لوحة تحكم تلوح في الأفق كامتداد لـ Google Chrome، يتيح لك Loom تسجيل الشاشات ومشاركة مقاطع الفيديو بسرعة للتواصل بفعالية.

تحظى هذه الأداة بشعبية خاصة في أماكن العمل والإعدادات التعليمية. وغالبًا ما تُستخدم لإرسال رسائل سريعة أو تقديم ملاحظات أو شرح الأفكار بشكل أكثر جاذبية من خلال الفيديو.

باستخدام أداة Loom، يمكنك تسجيل الصوت أو الفيديو من الشاشة، أو التقاط بث كاميرا الويب أو الجمع بين الاثنين معاً للحصول على عرض تقديمي أكثر ديناميكية. الأمر بسيط مثل النقر على زر لبدء التسجيل. بمجرد الانتهاء، تصبح المشاركة بنفس السهولة بنقرة واحدة.

يحب الناس تعدد استخدامات Loom وموثوقيته، مما يجعله الخيار الأفضل لتسجيلات الشاشة السريعة والفعالة. سواء كنت تقوم بالتدريس أو الشرح أو العرض التقديمي، فإن واجهة Loom البديهية تجعل التقاط الأفكار ومشاركتها سلسًا.

2. سكرينكاستيفاي

عبر سكرينكاستيفاي مسجل الشاشة Screencastify هو امتداد كروم بسيط وسهل الاستخدام ومثالي لإنشاء مقاطع فيديو جذابة. يستخدمه المعلمون والطلاب والشركات لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية وفيديوهات تعليمية وعروض توضيحية وحتى تدوين الملاحظات من مقاطع الفيديو .

تساعد هذه الأداة على تسهيل التواصل، مما يجعلها مثالية لـ النقر فوق .

يتيح لك تسجيل الفيديو من شاشتك أو كاميرا الويب أو كليهما في نفس الوقت. إنه خيار متعدد الاستخدامات لأي شخص يتطلع إلى إنشاء محتوى بجودة الفيديو بسرعة وسهولة.

يحب المعلمون Screencastify بشكل خاص بسبب ميزاته التفاعلية. تتيح لك هذه الأداة إضافة أسئلة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك وتوفر تحليلات غير محدودة، مما يسهل إشراك الطلاب.

👀 هل تعلم؟ يمكنك تسجيل الإجراءات الخاصة بالمتصفح مثل النقرات بالماوس أو تمرير الصفحة. يجعل تسجيلات الشاشة تبدو أكثر تفاعلية وهي مثالية للدروس التعليمية أو العروض التوضيحية للبرامج!

فوائد وميزات مسجلات الشاشة المستندة إلى المستعرض

إذا كنت ترغب في تسجيل شاشتك دون التعامل مع البرامج المعقدة أو التنزيلات، فقد تكون مسجلات الشاشة المستندة إلى المتصفح هي الحل الأمثل لك. فهي تقدم العديد من الفوائد والميزات التي تجعلها جذابة للمستخدمين العاديين والمحترفين.

دعنا نفصلها لك:

سهولة الاستخدام: ليست هناك حاجة لتنزيل برامج ضخمة أو القلق بشأن عمليات الإعداد المعقدة. ما عليك سوى فتح متصفحك، وتثبيت الإضافة (إذا لزم الأمر)، وستكون جاهزًا لبدء التسجيل

ليست هناك حاجة لتنزيل برامج ضخمة أو القلق بشأن عمليات الإعداد المعقدة. ما عليك سوى فتح متصفحك، وتثبيت الإضافة (إذا لزم الأمر)، وستكون جاهزًا لبدء التسجيل استهلاك خفيف للموارد: تعمل هذه المسجلات مباشرةً في متصفحك، باستخدام موارد نظام أقل من البرامج التقليدية. لن تلاحظ تأخيرًا في الأداء، خاصةً عند تعدد المهام

تعمل هذه المسجلات مباشرةً في متصفحك، باستخدام موارد نظام أقل من البرامج التقليدية. لن تلاحظ تأخيرًا في الأداء، خاصةً عند تعدد المهام قابلية المشاركة: نظرًا لأن الفيديو الخاص بك غالبًا ما يتم تخزينه في السحابة أو حفظه بتنسيق يسهل مشاركته، يمكنك إرسال التسجيل الخاص بك إلى الزملاء أو الطلاب بمجرد رابط أو بضع نقرات

نظرًا لأن الفيديو الخاص بك غالبًا ما يتم تخزينه في السحابة أو حفظه بتنسيق يسهل مشاركته، يمكنك إرسال التسجيل الخاص بك إلى الزملاء أو الطلاب بمجرد رابط أو بضع نقرات ملاحظات سريعة: بالنسبة للفرق، يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو على الفور للحصول على الملاحظات أو شرح المفاهيم أو إعطاء تعليمات مفصلة - دون الحاجة إلى تحميل الملفات يدويًا

ومع ذلك، هناك ميزات معينة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً عند اختيار مسجل شاشة قائم على المتصفح. ابحث عن واحد يتضمن:

🔎 خيارات التسجيل: القدرة على تسجيل شاشتك أو كاميرا الويب أو كليهما في آن واحد أمر ضروري. تتيح لك بعض الأدوات أيضًا التقاط مناطق أو نوافذ محددة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للدروس أو العروض التوضيحية، مثل برنامج فيديو تعليمي 🔎 عناصر التحكم في الصوت: تحقق من إمكانية تسجيل صوت النظام والميكروفون. هذا مهم إذا كنت تخطط لشرح الأشياء أثناء التسجيل أو تحتاج إلى صوت للعروض التوضيحية

🔎 أدوات التحرير: تأتي بعض الأدوات المستندة إلى المتصفح مع ميزات تحرير مدمجة. يمكن للقصات البسيطة أو التعليقات التوضيحية أو الإبرازات أن تجعل تسجيلك أكثر جاذبية وفعالية

🔎 لا توجد علامة مائية: للحصول على مظهر احترافي، اختر مسجل شاشة لا يضيف علامات مائية إلى الفيديو الخاص بك

مقارنة بين البرامج القابلة للتنزيل والخيارات القائمة على المتصفح

قد يستغرق الاختيار بين البرامج القابلة للتنزيل ومسجلات الشاشة القائمة على المتصفح وقتاً وجهداً. كلاهما له مزاياه، ولكن أيهما مناسب لك؟

إليك مقارنة سريعة لمساعدتك في تحديد أيهما يناسبك أكثر!

الميزات البرامج القابلة للتنزيل الخيارات المستندة إلى المتصفح سهولة الاستخدام يتطلب التثبيت والإعداد لا يتطلب التثبيت؛ جاهز للاستخدام على الفور وظائف غير متصلة بالإنترنت يعمل بدون اتصال بالإنترنت يتطلب اتصالاً بالإنترنت الأداء يتعامل مع مهام التسجيل المتطورة (مثل الألعاب والملفات الكبيرة) قد يكون أبطأ أو محدودًا للمهام ذات الموارد الثقيلة ميزات متقدمة يقدم المزيد من التحرير والإعدادات والتخصيص المتقدم ميزات التحرير الأساسية (إن وجدت) التكامل السحابي ميزات سحابية محدودة، وغالبًا ما تتطلب تحميلات يدوية التكامل السحابي السلس والمشاركة السهلة استهلاك الموارد يمكن أن يكون كثيف الموارد ويبطئ النظام خفيف الوزن؛ يعمل في المتصفح دون إبطاء كبير التكلفة غالبًا ما تكون مدفوعة أو قائمة على الاشتراك عادةً ما تكون مجانية مع ميزات إضافية اختيارية التعاون يتطلب تحميل الملفات للمشاركة سهولة المشاركة والتعاون مباشرةً عبر السحابة خيارات التسجيل خيارات واسعة النطاق، بما في ذلك أوضاع التقاط عالية الجودة تسجيل الشاشة وكاميرا الويب (محدودة مقارنة بالبرامج) علامة مائية قد تضيف علامات مائية إلا إذا كنت تستخدم إصدارًا مدفوعًا معظم الإصدارات المجانية لا تضيف علامات مائية

🧠 حقيقة ممتعة: تم إصدار أول مسجل شاشة يعتمد على المتصفح (Camtasia) في عام 2004 . وكان يسمح للمستخدمين بتسجيل أنشطة الويب البسيطة، أما الآن، فيمكنك استخدامه لالتقاط مقاطع فيديو عالية الوضوح مع أدوات تحرير متقدمة في المتصفح!

تسجيل شاشات المتصفح الخاص بك باستخدام ClickUp

تسجيل مقتطفات فيديو صغيرة أثناء التنقل باستخدام ClickUp Clips

إذا كنت تبحث عن أداة من الدرجة الأولى لإنشاء تسجيلات شاشة بجودة احترافية, كليك أب هو ما تحتاجه! يتوفر مسجّل الشاشة كجزء من إدارة المشروع المنصة كليك أب كليب هي واحدة من النقر فوق الذي يتيح لك تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة ومشاركتها بسهولة عبر رابط أو بريد إلكتروني أو مباشرةً داخل مهام ومشاريع ClickUp. ميزاته القوية وخيارات المشاركة الآمنة تجعله خيارًا ممتازًا للمحترفين الذين يحتاجون إلى تسجيلات شاشة مرنة وقابلة للمشاركة.

سواء كنت تقدم عرضًا للمستثمرين، أو تشرح التفاصيل للعملاء، أو تتعاون مع فريقك، فإن ClickUp Clips يحتوي على كل ما تحتاجه.

سجِّل مقطع فيديو بسرعة وشاركه مع فريقك باستخدام ClickUp Clips

مع انتشار العمل عن بُعد والعمل الهجين بشكل أكبر، قد يكون البقاء على نفس الصفحة مع فريقك أمراً صعباً. ومع ذلك، مع Clips، يصبح التواصل أكثر فعالية.

تضمين مقطع مباشرة في ClickUp، أو مشاركة رابط عام مع أي شخص خارج مساحة العمل الخاصة بك، أو تنزيل الفيديو لاستخدامات أخرى

عند مشاركة مقطع، يرى فريقك ما تراه بالضبط. هذا يزيل سوء الفهم ويسرّع عملية اتخاذ القرار. خيارات المشاركة متعددة الاستخدامات بنفس القدر.

فيمكنك تضمين المقاطع مباشرةً في ClickUp، وإرسال رابط عام إلى أي شخص، أو تنزيل الفيديو لاستخدامه على نطاق أوسع. كما يمكن للمشاهدين إضافة تعليقات على الفيديو، مما يؤدي إلى إثارة محادثات حول أفكار محددة.

ويرتبط كل تعليق بطابع زمني وموقع على الشاشة، مما يمنح الفرق وضوحاً دون أن يطغى على سلاسل النصوص. يضمن هذا التركيز بقاء الجميع على نفس الصفحة دون إضاعة الوقت.

وضع علامة على أعضاء فريقك لتسهيل التواصل في ClickUp Clips

تأخذ ClickUp هذا الأمر إلى أبعد من ذلك مع أداة الذكاء الاصطناعي الأصلية, ClickUp Brain تتيح لك هذه الميزة تصفح النقاط الرئيسية في الفيديو، والانتقال إلى اللحظات الدقيقة باستخدام الطوابع الزمنية، أو نسخ مقتطفات نصية أساسية. الأمر أشبه بامتلاك مساعد افتراضي يحوّل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى رؤى قابلة للتنفيذ الفوري.

🍬 مكافأة: يوضح لك هذا الدليل السريع ما يلي كيفية البدء في نسخ الفيديو .

استفد من ClickUp Brain لنسخ مقاطع الفيديو المسجلة الخاصة بك

لا يقوم ClickUp Brain بتخزين المعلومات فحسب، بل يجعل الوصول إليها سهلاً. مع خاصية ClickUp البحث المتصل يمكنك البحث عن نصوص المقاطع والعثور عليها بسهولة. اطرح أسئلة مثل، "ما هي المقاطع حول مشروع التسويق؟" وسيسترجع كل مقطع فيديو ذي صلة على الفور.

للحصول على رؤى أعمق، يمكنك تحسين استفسارك. اسأل، "ما هي المنتجات المقرر إطلاقها في الربع القادم؟" وستحصل على ملخص مفصّل، مع ملخصات المقاطع والمستندات المرتبطة. تستخدم هذه الإمكانية الإمكانات الكاملة لمعرفتك بمساحة العمل الخاصة بك، مما يضمن عدم ضياع أي شيء مهم على الإطلاق.

اطرح أسئلة واحصل على إجابات ذات صلة باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Clips وClickUp Brain يُعيدان تعريف كيفية تعاون الفرق وتواصلها وإدارة المعرفة. تعمل هذه الأدوات على تبسيط سير العمل وتعزيز الوضوح وتقريب فريقك - بغض النظر عن مكان وجودهم.

➡️ اقرأ أيضًا: المقاطع - أسهل طريقة للتواصل

أفضل الممارسات لتسجيل الشاشة

لتحقيق أقصى استفادة من تسجيلات الشاشة، من المهم اتباع بعض أفضل الممارسات.

سيضمن ذلك أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بك واضحة وجذابة وسهلة الفهم.

1. خطط لتسجيلك

قبل أن تبدأ، خذ لحظة للتخطيط لما تريد عرضه.

على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لـ النقر فوق حدد الشرائح أو النقاط الرئيسية التي ستغطيها. إن وجود هيكل واضح في ذهنك سيجعل عملية التسجيل أكثر سلاسة ويحافظ على تركيز الفيديو الخاص بك أكثر.

2. اجعله قصيرًا ولطيفًا

يمكن أن تفقد التسجيلات الطويلة والمطولة انتباه المشاهد. احرص على أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بك موجزة، وقم بتقسيم المعلومات المعقدة إلى مقاطع بحجم اللقمة.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ مقطع فيديو تعليمي لميزة جديدة، ركز على مهمة واحدة في كل مرة بدلاً من إثقال المشاهد بالكثير من المعلومات دفعة واحدة.

👀 هل تعلم: هناك ظاهرة خاصة تسمى إرهاق تسجيل الشاشة - عندما يشاهد المستخدمون الكثير من تسجيلات الشاشة المتتالية، فإنهم يعانون من انخفاض التفاعل. لذا، فإن إبقاء تسجيلاتك قصيرة ولطيفة وجذابة فكرة جيدة!

3. الصوت الواضح هو المفتاح

لا شيء يفسد التسجيل الجيد للشاشة أسرع من الصوت الرديء. تأكد من أن الميكروفون الخاص بك عالي الجودة وموضعه بشكل صحيح لـ تجنب ضوضاء الخلفية.

تذكر أيضًا أن تتحدث بوضوح وبوتيرة ثابتة. إذا كنت تقوم بتصوير فيديو شركة أو عرض تقديمي احترافي، فإن الأمر يستحق الاستثمار في ميكروفون جيد.

4. تجنب الشاشات المزدحمة

يمكن أن تؤدي الشاشة المزدحمة إلى إرباك المشاهدين. قم بإغلاق علامات التبويب والتطبيقات غير الضرورية ومسح سطح المكتب قبل التسجيل. سيؤدي ذلك إلى إبقاء التركيز على المحتوى ومساعدة جمهورك على تجنب تشتيت الانتباه.

5. استخدم التعليقات التوضيحية والإبرازات

يمكن أن تؤدي إضافة إشارات مرئية مثل الأسهم أو الإضاءات أو النصوص إلى توجيه انتباه المشاهدين. هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص في مقاطع الفيديو التعليمية حيث تريد لفت الانتباه إلى أجزاء معينة من الشاشة.

تحتوي معظم أدوات تسجيل الشاشة على خيارات مدمجة لهذه الميزات.

6. اختبر إعداداتك

قبل الضغط على زر التسجيل، قم بإجراء اختبار سريع. تأكد من أن دقة الشاشة وإعدادات الصوت والكاميرا تعمل بشكل صحيح. تحقق من وجود أي تأخير أو خلل وتأكد من التقاط ما تريد.

من الأفضل اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر بدلاً من إدراكها بعد التسجيل.

7. تحرير للوضوح

بعد التسجيل، اقض بعض الوقت في تحرير الفيديو الخاص بك. قم بقص الأجزاء غير الضرورية، وإزالة الأخطاء، و إحكام التدفق. يمكن أن تؤدي إضافة تسميات توضيحية أو ترجمات إلى جعل الفيديو الخاص بك في متناول جمهور أوسع، خاصة في فيديوهات الشركات أو الإعدادات الاحترافية.

👀 هل كنت تعلم؟ تتيح لك بعض مسجلات الشاشة إمكانية طمس المعلومات الحساسة في تسجيلاتك، مثل كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو الملفات السرية، مما يسهل الحفاظ على أمان الأمور واحترافيتها.

8. الحفظ بتنسيقات متعددة

أخيراً، احفظ تسجيلك بالصيغة المناسبة. إذا كنت تخطط لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت، ففكر في تحميله على منصة تدعم تنسيقات متعددة.

MP4 هو خيار شائع لمعظم المنصات، ولكن تأكد من أن التنسيق يناسب احتياجاتك.

قم بتحسين تسجيل شاشة المتصفح الخاص بك باستخدام ClickUp!

يمكن أن يكون فهم كيفية تسجيل شاشات المتصفح مفيدًا للغاية في إنشاء البرامج التعليمية أو تقديم عروض توضيحية للمنتجات أو ببساطة مشاركة الملاحظات على مواقع الويب أو التطبيقات. أنت تريد أداة تجعل هذه العملية سلسة دون إضافة علامات مائية غير مرغوب فيها أو إعدادات معقدة.

هنا يأتي دور ClickUp! فهو يقدم مسجل شاشة مجاني مثالي لالتقاط كل شيء على متصفحك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يندمج بسلاسة في سير عملك، بحيث لا تحتاج إلى التبديل بين أدوات متعددة.

مع مسجل شاشة ClickUp، يمكنك الحصول على لقطات فيديو عالية الجودة دون فوضى العلامات المائية. ابدأ مع النقر فوق اليوم لتسجيل الشاشة دون عناء على المتصفحات! تسجيل سعيد!