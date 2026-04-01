Tận dụng tối đa Claude với ClickUp AI

ClickUp hay Claude? Bạn không cần phải lựa chọn.

Nhóm của bạn đã chọn Claude làm tiêu chuẩn AI. Điều đó khiến ClickUp trở nên giá trị hơn, chứ không phải ít đi. Claude là công cụ suy luận dành cho người dùng chuyên sâu. ClickUp AI là lớp trí tuệ cho toàn bộ tổ chức. Claude cần dữ liệu có cấu trúc để suy luận, và ClickUp chính là hệ thống cung cấp dữ liệu đó.

Trong khi đó, ClickUp AI liên tục làm phong phú thêm không gian làm việc của bạn, hỗ trợ các tác vụ tự động mà không cần sự can thiệp của người dùng, và mang đến cho mọi thành viên trong mọi nhóm khả năng AI ngay trong quy trình làm việc mà họ đang sử dụng.

Claude xử lý các phân tích sâu và xuyên hệ thống cho người dùng kỹ thuật của bạn. ClickUp AI hỗ trợ 95% còn lại của lực lượng lao động. Cùng nhau, chúng mang đến cho bạn một giải pháp thông minh để mở rộng ứng dụng AI trong công việc.

Cách thức hoạt động của ClickUp AI

ClickUp AI là bộ công cụ AI toàn diện được tích hợp sẵn vào nền tảng nơi các nhóm của bạn đang quản lý công việc.

Thay vì coi AI như một tiện ích bổ sung riêng biệt không có bối cảnh công việc của bạn, ClickUp mang đến cho bạn Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới — nơi AI hiểu sâu sắc các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn để cung cấp hỗ trợ phù hợp, có bối cảnh và tiết kiệm thời gian trong mọi khâu của quy trình làm việc.

Đây là những yếu tố giúp điều đó trở nên khả thi:

ClickUp Brain

ClickUp Brain là lớp trí tuệ tích hợp sẵn trong ClickUp. Nó giúp toàn bộ không gian làm việc của bạn trở nên thông minh hơn, dù là con người đang đọc dữ liệu hay Claude đang trích xuất dữ liệu qua MCP.

Xếp hạng ưu tiên các công việc cần thực hiện từ không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các phản hồi dựa trên ngữ cảnh của ClickUp Brain

@đề cập Brain : Gắn thẻ Brain như một đồng nghiệp trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào. Đây là trợ lý thông minh 24/7 của bạn : Gắn thẻ Brain như một đồng nghiệp trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào. Đây là trợ lý thông minh 24/7 của bạn

Ambient Answers : AI tự động trả lời các câu hỏi trong các cuộc trò chuyện và chủ đề bình luận, giúp con người không cần phải làm điều đó : AI tự động trả lời các câu hỏi trong các cuộc trò chuyện và chủ đề bình luận, giúp con người không cần phải làm điều đó

Trí tuệ bối cảnh : Theo dõi toàn bộ bối cảnh công việc để thu thập và cập nhật cơ sở kiến thức liên tục

Tìm kiếm doanh nghiệp : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ quyền truy cập của Không gian Làm việc : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ quyền truy cập của Không gian Làm việc

Trường Tùy chỉnh AI : Các trường tự động điền dựa trên nội dung công việc: cảm xúc, điểm ưu tiên, phân loại danh mục và tóm tắt. Không cần nhập lệnh.

Quản lý Dự án AI: Tự động tóm tắt dự án trên bảng điều khiển, phát hiện các rào cản, đề xuất người được giao và tạo bản cập nhật trạng thái dựa trên hoạt động thực tế

📮ClickUp Insight: 62% số người được hỏi của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa năng của chúng — để tạo nội dung, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa — có thể là lý do tại sao chúng lại rất phổ biến trong các vai trò và ngành nghề đa dạng. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi và chi phí chuyển đổi bối cảnh sẽ tích lũy theo thời gian. Nhưng với ClickUp Brain thì không. Nó nằm ngay trong Không gian Làm việc của bạn, biết bạn đang làm gì, có thể hiểu các lời nhắc văn bản thuần túy và cung cấp cho bạn những câu trả lời có liên quan cao đến công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện năng suất gấp 2 lần với ClickUp!

📚 Đọc thêm: Cách triển khai dự án AI thành công: Ma trận chuyển đổi AI

Siêu đại lý

Super Agents là những đồng đội AI mà bạn có thể tùy chỉnh bằng cách thiết lập các hướng dẫn, điều kiện kích hoạt, công cụ, kiến thức và khả năng ghi nhớ thông qua Super Agent Builder.

Sử dụng công cụ Super Agent Builder không cần viết mã của ClickUp để khởi chạy đại lý tùy chỉnh của bạn chỉ trong vài phút, không phải vài giờ

Bạn có thể gắn thẻ họ, giao công việc cho họ, nhắn tin riêng (DM) trong cuộc trò chuyện và thậm chí @đề cập đến họ ngay tại nơi bạn đang làm việc. Họ hoạt động như một đồng đội thực sự, tự động thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành công việc được giao.

Bạn không cần phải nhắc nhở họ ở mỗi bước. Họ tự động thực hiện công việc.

🎥 Xem video này để tìm hiểu thêm về cách tạo và làm việc với Super Agents:

Mỗi bộ phận đều có các gói công cụ dành cho nhân viên được thiết lập sẵn, sẵn sàng sử dụng:

Phòng ban Nhân viên Quản lý dự án Nhân viên tiếp nhận, Nhân viên phân công, Nhân viên quản lý dự án, Nhân viên trả lời trực tiếp Tiếp thị Trợ lý Tóm tắt, Trợ lý Nội dung, Trợ lý Thương hiệu, Trợ lý Thông tin Thời gian Thực Sản phẩm & Kỹ thuật PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent Nhân sự Nhân viên hướng dẫn, Nhân viên kiểm tra tình hình, Nhân viên đào tạo, Nhân viên trả lời trực tiếp Lãnh đạo Trợ lý Nhắc nhở Mục tiêu, Trợ lý Điều chỉnh, Trợ lý Kết quả Chính, Trợ lý Cập nhật Trạng thái Bán hàng Các tác nhân tùy chỉnh cho quy trình làm việc bán hàng

Bell Direct chứng minh rằng với ClickUp, bạn không cần một nhóm kỹ thuật để áp dụng AI một cách hiệu quả.

Sử dụng ClickUp Super Agents, nhóm đã tự động hóa quy trình tiếp nhận và phân loại công việc từ đầu đến cuối mà không cần viết mã hay thêm công cụ mới.

Chế độ tự động và Trợ lý ảo

Đây là các tác nhân luôn hoạt động, chạy ngầm mà không cần người dùng phải kích hoạt. Hãy nghĩ đến:

Tóm tắt bảng điều khiển được tạo ra mỗi sáng

Cập nhật trạng thái được đẩy lên mà không cần kiểm tra

Các công việc được tự động phân loại và chuyển tiếp theo mức độ ưu tiên

Các mục quá hạn được đánh dấu và chuyển lên cấp trên

Dữ liệu được bổ sung liên tục trên toàn bộ không gian làm việc

Đại lý được chứng nhận

Đối với các quy trình làm việc có mức độ rủi ro cao đến mức cần phải xây dựng tùy chỉnh, các Kỹ sư Triển khai Tại Chỗ của ClickUp sẽ thiết kế và triển khai một đại lý được tùy chỉnh phù hợp với các quy trình cụ thể của tổ chức bạn. Với các Đại lý Được Chứng nhận, bạn sẽ nhận được dịch vụ thiết lập chuyên nghiệp cùng với quyền sử dụng không giới hạn.

👀 Bạn có biết? Đại lý được chứng nhận của ClickUp đạt 96/100 điểm trong một cuộc so sánh trực tiếp về các kế hoạch dự án sẵn sàng triển khai. Đối thủ cạnh tranh gần nhất đạt 61 điểm, trong khi hầu hết các đối thủ khác chỉ đạt mức 40-50 điểm. Trên thực tế, các nhóm có thể chuyển từ ý tưởng → kế hoạch → thực thi chỉ trong một bước duy nhất, với tối thiểu sự can thiệp của con người. Đó chính là điều khiến Certified Agent nổi bật trong tiêu chuẩn đánh giá này.

Cuộc họp với AI

Với ClickUp Calendar và AI Notetaker, các nhóm có thể lên lịch cuộc họp trong bối cảnh cụ thể và ghi chú tự động.

Hãy để ClickUp AI tự động hóa các cuộc họp của bạn, từ việc lên lịch đến ghi chép và tóm tắt

Sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để quét lịch của nhóm nhằm kiểm tra thời gian rảnh và lên lịch cuộc họp

Tham gia các cuộc họp ngay trong ClickUp mà không cần chuyển tab

Nhận ghi chú cuộc họp tự động trong hộp thư đến ClickUp của bạn — với nhãn người nói, tóm tắt, các chủ đề chính và các quyết định được đánh dấu nổi bật

AI trích xuất các mục cần thực hiện từ ghi chú cuộc họp và chuyển chúng thành các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi

Theo dõi tiến độ được liên kết với dự án liên quan

Các bản tóm tắt được đăng lên Không gian ClickUp liên quan

Mọi thành viên tham gia cuộc họp đều được hiển thị những nội dung đã được thảo luận, những việc cần thực hiện tiếp theo và ai là người chịu trách nhiệm.

Nhiều tùy chọn mô hình AI trên một nền tảng

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể. Người dùng có thể chuyển đổi giữa ChatGPT, Claude (bao gồm Opus 4.6), Gemini và hơn 12 mô hình AI hàng đầu khác trực tiếp từ thanh công cụ ClickUp mà không cần rời khỏi nền tảng.

Truy cập nhiều mô hình AI với giá của một mô hình duy nhất nhờ ClickUp Brain

Brain sử dụng các mô hình này ở phía sau để cung cấp thông tin thông minh cho Không gian Làm việc, và Super Agents có thể được cấu hình để tận dụng bất kỳ mô hình nào có sẵn. Quản trị viên có thể giới hạn các mô hình có sẵn cho từng Không gian Làm việc.

Điều này có nghĩa là nhóm của bạn đã có thể tận dụng khả năng suy luận của Claude ngay trong ClickUp, được áp dụng cho toàn bộ bối cảnh công việc.

📚 Xem thêm: Sử dụng các mô hình AI bên ngoài từ ClickUp

Những gì Claude mang lại trên bảng

Claude là một công cụ suy luận mạnh mẽ, và khi được sử dụng cùng với ClickUp, nó mang lại khả năng thông minh xuyên hệ thống thực sự:

Claude Code : Mã lập trình theo hướng tác nhân tích hợp sẵn trong Terminal. Chỉnh sửa nhiều tệp tự động, tái cấu trúc và gỡ lỗi. Lý tưởng cho các nhà phát triển : Mã lập trình theo hướng tác nhân tích hợp sẵn trong Terminal. Chỉnh sửa nhiều tệp tự động, tái cấu trúc và gỡ lỗi. Lý tưởng cho các nhà phát triển

Claude Cowork : Trợ lý công việc dựa trên kiến thức nền tảng. Hãy nghĩ đến các bảng tính, báo cáo và phân tích dữ liệu hoạt động tự động

Claude Desktop: Trợ lý AI đa năng dành cho công việc chuyên sâu, nghiên cứu và phân tích cá nhân

Claude kết nối với ClickUp thông qua MCP (Model Context Protocol), một tiêu chuẩn mở cho phép bất kỳ công cụ AI nào đọc và ghi dữ liệu vào các hệ thống bên ngoài. Máy chủ MCP của ClickUp cung cấp cho Claude quyền truy cập đầy đủ vào các công việc, tài liệu, bình luận, Trường Tùy chỉnh và chức năng tìm kiếm.

🌟 Điều này rất tốt. Càng có nhiều công cụ AI kết nối với ClickUp qua MCP, ClickUp càng trở nên thiết yếu hơn với vai trò là hệ thống bối cảnh.

Bốn lý do tại sao ClickUp và Claude kết hợp với nhau sẽ hiệu quả hơn

Thay vì cạnh tranh, ClickUp và Claude bổ sung cho nhau trong các khía cạnh phân tích, thực thi và việc áp dụng trên toàn nhóm. Chúng kết hợp khả năng suy luận sâu sắc với bối cảnh hoạt động, giúp bạn biến tư duy thông minh thành công việc có tổ chức và hiệu quả.

Dưới đây là cách thực hiện:

1. Phân tích với Claude, hệ thống hóa với ClickUp

👉🏼 Claude rất giỏi trong việc phân tích—nghiên cứu, tổng hợp, khám phá quy trình làm việc có thể diễn ra như thế nào, thu thập dữ liệu từ các hệ thống khác nhau và đưa ra các đề xuất. Đó chính là những gì một công cụ suy luận làm tốt.

🏆 ClickUp là nơi những thông tin chi tiết đó trở thành các quy trình làm việc vững chắc.

Phân tích được chuyển thành các công việc với người chịu trách nhiệm và thời hạn

Đề xuất này sẽ trở thành một Super Agent hoạt động mỗi khi trạng thái thay đổi

Nghiên cứu được tổ chức thành các tài liệu được liên kết với dự án

Kết quả chỉ thực hiện một lần sẽ trở thành một quy trình có thể lặp lại và được quản lý chặt chẽ mà toàn bộ tổ chức đều tuân thủ.

Claude giúp bạn xác định những việc cần làm. ClickUp AI giúp bạn thực sự thực hiện chúng, trên quy mô lớn, cho mọi nhóm, mà không cần ai phải nhắc nhở thêm lần nào nữa.

2. Chia sẻ AI cho tổ chức so với AI cá nhân cho từng cá nhân

👉🏼 Những gì bạn xây dựng trong Claude sẽ thuộc về bạn: các kỹ năng của bạn, cấu hình MCP của bạn, bối cảnh dự án của bạn. Nếu bạn xây dựng được một thứ tuyệt vời, các thành viên còn lại trong nhóm sẽ không có cách nào để xem, sử dụng hoặc hưởng lợi từ nó.

🏆 ClickUp AI được thiết kế để chia sẻ:

Các Super Agents hiển thị trong Không gian Làm việc. Khi một người tạo ra một Super Agent, toàn bộ tổ chức sẽ được hưởng lợi

Các quy trình tự động hóa của ClickUp được kích hoạt cho tất cả mọi người, không chỉ người cài đặt chúng

Các Trường Tùy chỉnh AI được tự động điền cho toàn bộ nhóm

Các cơ sở kiến thức chia sẻ có thể truy cập được cho mọi người dùng và mọi nhân viên

3. Trí tuệ luôn sẵn sàng so với câu trả lời theo yêu cầu

👉🏼 Claude chỉ hoạt động khi có người đưa ra yêu cầu. Nếu không ai yêu cầu, sẽ không có gì xảy ra.

🏆 ClickUp AI hoạt động liên tục dù có ai chú ý hay không:

Brain làm giàu dữ liệu ở chế độ nền: tóm tắt dự án, điền thông tin vào các Trường Tùy chỉnh, cập nhật cơ sở kiến thức

Các Trợ lý Tự động giám sát không gian làm việc 24/7: đánh dấu các công việc quá hạn, tự động phân loại các công việc mới và tạo báo cáo tổng hợp trên bảng điều khiển

Super Agents được kích hoạt bởi các sự kiện trong quy trình làm việc: thay đổi trạng thái, công việc mới, đề cập và lịch trình

Không gian Làm việc ClickUp trở nên thông minh hơn từng giờ mà không cần ai chủ động điều khiển. Bạn không sử dụng ClickUp AI theo cách bạn sử dụng Claude. ClickUp AI chỉ đơn giản là hoạt động.

4. Độ sâu bối cảnh giúp Claude thông minh hơn

ClickUp AI liên tục làm giàu dữ liệu trong không gian làm việc của bạn. Vì vậy, khi Claude kết nối với ClickUp qua MCP, nó không đọc các dữ liệu công việc thô. Thay vào đó, nó đọc thông tin đã được xử lý sẵn: các bản tóm tắt do hệ thống tạo ra, các Trường Tùy chỉnh được phân loại bởi AI và các thông tin chi tiết về dự án có cấu trúc được tạo ra mà không cần ai yêu cầu.

Vòng lặp tích lũy:

🤝 Kết quả: Claude tạo ra kết quả tốt hơn vì ClickUp AI đã hoàn thành việc cần làm khó khăn là sắp xếp, tóm tắt và phân loại dữ liệu trước khi Claude xử lý chúng. Và khi Claude gửi lại công việc, ClickUp AI sẽ tiếp nhận và duy trì chu kỳ này.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi cho thấy việc tiếp cận AI tại nơi làm việc vẫn còn giới hạn — 36% người không có quyền truy cập nào cả, và chỉ 14% cho biết hầu hết nhân viên thực sự có thể thử nghiệm với nó. Khi AI bị giới hạn bởi quyền truy cập, công cụ bổ sung hoặc thiết lập phức tạp, các nhóm không có cơ hội thử nghiệm nó trong công việc hàng ngày. ClickUp Brain loại bỏ mọi rào cản đó bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào không gian làm việc mà bạn đang sử dụng. Bạn có thể truy cập nhiều mô hình AI, tạo hình ảnh, viết hoặc gỡ lỗi mã, tìm kiếm trên web, tóm tắt tài liệu và hơn thế nữa — mà không cần chuyển đổi công cụ hay mất tập trung. Đây là đối tác AI luôn sẵn sàng, dễ sử dụng và dễ tiếp cận cho mọi thành viên trong nhóm.

Công cụ AI phù hợp cho từng trường hợp cụ thể

Mục đích không phải là thay thế Claude bằng ClickUp AI. Mà là sử dụng AI phù hợp cho công việc phù hợp.

Trường hợp sử dụng Công cụ tốt nhất Tại sao Nghiên cứu và phân tích sâu Claude Suy luận xuyên hệ thống, tổng hợp bối cảnh dài Lập trình và gỡ lỗi theo hướng tác nhân Mã Claude Thay đổi nhiều tệp tự động, tích hợp sẵn trên terminal Điều phối dữ liệu giữa các hệ thống Claude + MCP Kết hợp dữ liệu từ ClickUp, Salesforce và các cơ sở dữ liệu Cập nhật trạng thái dự án ClickUp AI Luôn hoạt động, tự động tạo ra từ hoạt động thực tế Bản nháp nội dung trong tài liệu ClickUp AI Trong bối cảnh, liên kết với bản tóm tắt và công việc Các câu hỏi về công việc Brain Câu trả lời tức thì từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và bình luận Phân công và phân loại công việc Siêu đại lý Dựa trên sự kiện, nhận biết không gian làm việc, giới hạn theo quyền truy cập Ghi chú cuộc họp và các bước tiếp theo Cuộc họp với AI Tự động ghi nhận, tạo/lập mục Giám sát nền Các tác nhân tự động 24/7, không cần nhắc nhở, luôn hoạt động Các quy trình làm việc tùy chỉnh có tính chất quan trọng Đại lý được chứng nhận Được thiết kế chuyên dụng, hỗ trợ FDE, không giới hạn Công việc chuyên sâu cá nhân Claude Desktop Suy luận cá nhân, soạn thảo, khám phá Quy trình làm việc chia sẻ của nhóm Siêu đại lý Có thể xem được trong tổ chức, được quản lý ở cấp độ không gian làm việc

🔑 Thông tin chính: Claude xử lý các công việc cá nhân, chuyên sâu và liên hệ giữa các hệ thống. ClickUp AI xử lý các quy trình làm việc chung, luôn hoạt động và được chia sẻ trong nhóm. Với sự kết hợp của hai công cụ này, bạn đã bao quát toàn bộ tổ chức.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức của bạn

Dành cho mọi thành viên trong nhóm

AI hoạt động ngay khi họ mở ClickUp, không cần thiết lập MCP, không cần lệnh terminal và không yêu cầu kỹ năng nhập lệnh. Brain trả lời các câu hỏi của họ, các tác nhân xử lý công việc lặp đi lặp lại, Trường Tùy chỉnh tự động phân loại công việc và ghi chú cuộc họp được tự động tạo ra.

Dành cho người dùng chuyên sâu về kỹ thuật

Claude Code, Claude Cowork và Claude Desktop dành cho suy luận sâu, lập trình và điều phối đa hệ thống. Máy chủ MCP của ClickUp cung cấp cho họ quyền truy cập đầy đủ vào không gian làm việc. Những gì họ xây dựng trong Claude được phản hồi trở lại ClickUp, nơi các tác nhân tiếp tục xử lý dữ liệu đó.

Siemens Ấn Độ đã chứng kiến điều này trong thực tế. Nhóm Dịch vụ Dự án của họ đã tích hợp 150 năm kinh nghiệm quản lý dự án (PM) vào các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI của ClickUp. Thời gian đánh giá rủi ro danh mục đầu tư đã giảm từ 12-15 giờ xuống còn 15 phút, và một nhà quản lý dự án mới vào nghề chỉ sau ba tháng nay đã có thể khai thác cùng mức độ thông minh như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Dành cho bộ phận CNTT và lãnh đạo

Một nền tảng AI được quản lý với cùng hệ thống SSO, quyền truy cập và chính sách tuân thủ như phần còn lại của ClickUp. Được chứng nhận ISO 42001 về quản lý AI, không lưu trữ dữ liệu từ các đối tác AI và các quyền kiểm soát quản trị tập trung để quyết định các mô hình, tác nhân và tính năng nào được kích hoạt. So sánh điều này với 200 đối tượng Claude riêng lẻ đang chạy trên toàn tổ chức mà không có khả năng hiển thị tập trung về việc AI đang xử lý dữ liệu công ty như thế nào.

Đối với chiến lược AI của bạn

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể, vì vậy hôm nay nhóm của bạn có thể ưa chuộng Claude Opus 4.6, nhưng ngày mai mô hình tốt nhất có thể đến từ một nguồn hoàn toàn khác. ClickUp tích hợp các mô hình mới nhất mà không yêu cầu ai phải xây dựng lại quy trình làm việc, đào tạo lại các tác nhân hoặc cấu hình lại kết nối MCP. Chiến lược AI của bạn vẫn linh hoạt ngay cả khi bối cảnh mô hình tiếp tục thay đổi.

Cách ClickUp và Claude kết nối thông qua MCP: Kiến trúc

Sự kết hợp giữa tư duy sâu sắc và thực thi thực tế với ClickUp AI và Claude

Claude có thể là tiêu chuẩn AI của bạn ở cấp độ mô hình. ClickUp AI là cách thức để trí tuệ đó được triển khai trên toàn bộ tổ chức của bạn.

Là AI làm việc toàn diện và nhạy bén với bối cảnh nhất thế giới, Brain giúp không gian làm việc trở nên thông minh hơn từ bên trong. Super Agents cung cấp cho mỗi nhóm những đồng nghiệp AI hoạt động 24/7, trong khi Certified Agents hỗ trợ quản lý các quy trình làm việc phức tạp, có rủi ro cao và được tùy chỉnh.

Claude tận dụng trí tuệ được nâng cao từ bên ngoài thông qua MCP.

Khi kết hợp lại, chúng tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.