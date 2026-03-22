Cách lập kế hoạch cho một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến hiệu quả cao

Ý kiến trái chiều: Một sự kiện khởi động bán hàng (SKO) trực tuyến thực tế có thể tốt hơn so với sự kiện trực tiếp.

​Đúng vậy, bạn sẽ bỏ lỡ những bữa tối cùng nhóm và những cuộc trò chuyện ngẫu hứng trong hành lang. Nhưng bù lại, bạn cũng sẽ tránh được những rắc rối về di chuyển, xung đột lịch trình, việc tìm kiếm địa điểm tổ chức, và áp lực phải nhồi nhét mọi thứ vào một ngày duy nhất.

Vấn đề nảy sinh khi các công ty chỉ đơn giản là lấy chương trình họp khởi động trực tiếp và cố gắng tổ chức lại trên Zoom. Người nghe sẽ mất tập trung sau tối đa 90 phút, trong khi người thuyết trình cảm thấy như đang tự nói với chính mình.

Để tổ chức một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch kỹ lưỡng và một lộ trình chiến lược. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết mọi thứ trong hướng dẫn này.

Buổi khởi động bán hàng trực tuyến là gì?

Sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến là một sự kiện thường niên diễn ra trên nền tảng trực tuyến, nơi bạn sẽ thống nhất mục tiêu cho toàn bộ tổ chức doanh thu (bán hàng, tiếp thị, vận hành, kỹ thuật, sản phẩm và ban lãnh đạo) cho năm tài chính sắp tới.

Điều này bao gồm việc truyền đạt mục tiêu kinh doanh, chia sẻ các cập nhật về sản phẩm hoặc quy trình, kỷ niệm những thành công trong quá khứ và đào tạo các thành viên trong nhóm cho các sáng kiến mới.

Mặc dù mục tiêu vẫn giống như sự kiện trực tiếp, nhưng cách thực hiện lại rất khác biệt. Dưới đây là so sánh giữa hai hình thức:

Aspect Buổi khởi động bán hàng trực tuyến Buổi khởi động bán hàng trực tiếp Chế độ Được tổ chức trực tuyến qua các nền tảng như Zoom, Teams hoặc Hopin Được tổ chức tại khách sạn, trung tâm hội nghị hoặc các địa điểm ngoài trụ sở với sân khấu trực tiếp và các thiết lập âm thanh-hình ảnh Hiệu quả về chi phí Chi phí thấp; Chỉ phải trả tiền cho phần mềm và diễn giả khách mời Thấp; Bao gồm chi phí khách sạn, địa điểm, dịch vụ ăn uống, sản xuất và đi lại Thời lượng 1–2 ngày; các phiên kéo dài 60–90 phút để tránh mệt mỏi 2–4 ngày; các cuộc họp kéo dài 8 giờ + các phiên kết nối Tính khả dụng Dễ dàng hơn trong việc kết nối các nhóm toàn cầu và làm việc từ xa ở các múi giờ khác nhau Số lượng người tham dự có thể bị giới hạn do ngân sách đi lại, vấn đề visa hoặc xung đột lịch trình Sự tương tác của khán giả Cần có các công cụ tương tác như thăm dò ý kiến, phiên hỏi đáp và các bài tập hợp tác Năng lượng tự nhiên từ những phản ứng trực tiếp, những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên và các hoạt động nhóm sẽ tạo ra sự hào hứng Phương thức truyền tải nội dung Các bài thuyết trình, demo và khóa đào tạo có thể được ghi lại và chia sẻ dễ dàng để tham khảo sau này. Nội dung thường chỉ được phát trực tiếp Khả năng mở rộng Dễ dàng mở rộng quy mô vì không có giới hạn về sức chứa địa điểm hay việc điều phối di chuyển Khó mở rộng quy mô khi số người tham dự tăng lên, khiến các vấn đề hậu cần và chi phí tăng theo cấp số nhân Phân tích Các nền tảng cuộc họp trực tuyến đang theo dõi các chỉ số tương tác như số lượng người tham dự, tỷ lệ tham gia và hoạt động trong phiên cuộc họp Không có nhiều thông tin chi tiết ngoài số lượng người tham dự và các cuộc khảo sát phản hồi

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1927, Herbert Hoover đã tham gia vào buổi trình diễn công khai đầu tiên về cuộc họp video hai chiều. Sử dụng một hệ thống khổng lồ gồm các đĩa quay và đèn neon, ông đã phát biểu từ Washington đến khán giả ở New York. Mặc dù về mặt kỹ thuật đây là một cuộc họp trực tuyến, nhưng thiết bị quá cồng kềnh đến mức cần cả một phòng kỹ sư để vận hành.

Lợi ích của việc tổ chức sự kiện khởi động bán hàng (SKO) trực tuyến

Khi được lên kế hoạch đúng cách, các sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến mang lại sự thống nhất chiến lược và giá trị đào tạo tương đương với các sự kiện trực tiếp, cùng với nhiều lợi ích về mặt vận hành:

Tiết kiệm chi phí hơn: Sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến giúp loại bỏ các chi phí tổ chức sự kiện như đi lại, khách sạn, thuê địa điểm và dịch vụ ăn uống. Bạn có thể sử dụng số tiền tiết kiệm được để đầu tư vào nội dung đào tạo chất lượng hơn, các công cụ hỗ trợ hoặc các phiên học bổ sung

Dễ dàng tổ chức hơn trong suốt năm kinh doanh: Vì các sự kiện trực tuyến dễ tổ chức hơn, các công ty có thể lên lịch các phiên SKO ngắn hơn một cách thường xuyên thay vì chỉ dựa vào một sự kiện khởi động quy mô lớn hàng năm

Giảm thiểu gián đoạn thời gian bán hàng: Nhân viên bán hàng tiết kiệm được nhiều giờ bằng cách tham gia từ nhà thay vì phải di chuyển. Điều này giúp họ có thêm thời gian tập trung vào các giao dịch mà vẫn tham gia đầy đủ vào mọi hoạt động trong chương trình cuộc họp

Hiển thị rõ hơn mức độ tương tác của người tham gia: Các công cụ phân tích tích hợp sẵn như thăm dò ý kiến, khảo sát và tính năng hỏi đáp giúp bạn dễ dàng theo dõi phản ứng của người tham dự đối với các phiên và thu thập phản hồi ngay lập tức

Các phiên họp có thể xem lại: Bạn có thể dễ dàng ghi lại và lưu trữ các cuộc họp trực tuyến, giúp nhân viên bán hàng xem lại các phiên họp quan trọng sau này và hỗ trợ nhân viên mới truy cập cùng nội dung khởi động — tất cả mà không cần chi phí thiết lập đắt đỏ

Kết nối các nhóm bán hàng phân tán một cách dễ dàng: Các cuộc họp khởi động bán hàng trực tuyến giúp tập hợp các nhóm làm việc từ xa lại với nhau để mọi người đều nhận được cùng một chiến lược bán hàng, thông tin cập nhật và đào tạo

Các thành phần cốt lõi của một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến hiệu quả cao

Để tổ chức một sự kiện SKO trực tuyến thành công, bạn nhất định phải bao gồm năm yếu tố chính sau đây:

Mục tiêu rõ ràng: Ban lãnh đạo phải xác định mục đích của sự kiện khởi động bán hàng. Ví dụ, mục đích là để ra mắt chiến lược tiếp cận thị trường (GTM) mới, củng cố kỷ luật trong quản lý cơ hội bán hàng, hay chuẩn bị cho đội ngũ bán hàng trước một đợt ra mắt sản phẩm lớn

Đối tượng mục tiêu: Các sự kiện khởi động bán hàng thường bao gồm các chuyên viên phụ trách tài khoản, nhân viên phát triển doanh số (SDR), quản lý và nhóm hỗ trợ. Việc xác định chính xác những ai sẽ tham gia sẽ giúp bạn điều chỉnh nội dung và chương trình tổng thể cho phù hợp.

Chương trình được thiết kế hợp lý: Để tránh biến sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến của bạn thành một cuộc họp nhàm chán nữa, hãy lập một chương trình cân bằng giữa việc chia sẻ kiến thức với các khoảng nghỉ đều đặn và các hoạt động sôi nổi. Người tham gia sẽ duy trì sự tập trung khi có những ý tưởng mới mẻ và các phiên được sắp xếp hợp lý

Nội dung phù hợp: Sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến chỉ hiệu quả nếu nội dung dễ tiếp thu nhanh chóng. Hãy sử dụng các bài demo ngắn, bài trắc nghiệm và cuộc thăm dò ý kiến thay vì những bài phát biểu dài dòng và một chiều. Tính liên quan cũng là yếu tố then chốt—nếu thông tin không giúp nhân viên bán hàng chốt đơn hàng, mức độ tương tác sẽ sụt giảm nghiêm trọng

Theo dõi liên tục: Buổi khởi động nên là một phần của nỗ lực hỗ trợ bán hàng liên tục. Củng cố các chiến lược bán hàng mới và tiếp tục tiến hành cuộc hội thoại sau sự kiện để đảm bảo các bài học thực sự được ghi nhớ

🧠 Thông tin thú vị: Từ “agenda ” có nguồn gốc từ tiếng Latinh agendum và nghĩa đen là “những việc cần làm”. Vào thời Trung cổ, từ này dùng để chỉ cụ thể các nghĩa vụ tôn giáo phải thực hiện hàng ngày.

Cách lên kế hoạch cho sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến (Mỗi bước)

Sẵn sàng để tìm hiểu nội dung chính của bài viết chưa? Dưới đây là hướng dẫn tổ chức sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến dành cho bạn, bao gồm tất cả các bước và mẹo để tạo ra một sự kiện SKO trực tuyến có tác động mạnh mẽ:

Bước 1: Xác định mục đích của sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến

Một sự kiện khởi động bán hàng thành công sẽ truyền cảm hứng, trang bị kiến thức và thống nhất nhóm xung quanh một chiến lược bán hàng chung.

Tuy nhiên, việc sử dụng những mục tiêu quá rộng để xây dựng chương trình cho sự kiện khởi động bán hàng là quá mơ hồ. Bạn cần xác định rõ các kết quả bán hàng cụ thể mà bạn muốn đạt được trong năm tới.

Việc cần làm để thực hiện điều này:

Phân tích mục tiêu và thách thức của công ty: Bạn đang ra mắt sản phẩm mới? Hay đang cố gắng thâm nhập vào một thị trường mới?

Đánh giá nhu cầu của nhóm: Việc cần làm là cung cấp nguồn cảm hứng để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng? Việc cần làm là cung cấp đào tạo về các công cụ hoặc quy trình mới?

Đánh giá hiệu quả gần đây: Các giao dịch đã bị đình trệ ở đâu? Nhân viên bán hàng gặp khó khăn nhất ở đâu? Bạn đã nhận được những phản hồi nào lặp đi lặp lại

Tích cực thu hút các bên liên quan chính: Hãy hỏi họ mong đợi điều gì từ sự kiện khởi động bán hàng và điều gì sẽ khiến sự kiện này thực sự có giá trị

Sau khi thu thập được những thông tin này, hãy ghi lại mục đích của bạn trong một hoặc hai câu.

📌 Ví dụ: “Sự kiện khởi động bán hàng năm nay sẽ giúp nhóm sẵn sàng bán dòng sản phẩm mới của chúng ta một cách tự tin và đảm bảo mọi người đều hiểu rõ quy trình bán hàng đã được cập nhật.”

Bước 2: Xác định đối tượng mục tiêu

Sau khi đã xác định rõ mục tiêu, hãy lập danh sách tất cả những người sẽ tham gia vào sự kiện này — bao gồm cả diễn giả và người tham dự.

Trong hầu hết các trường hợp, điều này bao gồm nhóm bán hàng của bạn — các chuyên viên phụ trách tài khoản, nhân viên phát triển tài khoản tiềm năng (SDR), quản lý bán hàng và lãnh đạo bộ phận bán hàng.

Tuy nhiên, nhiều sự kiện khởi động bán hàng (SKO) cũng bao gồm các vai trò có ảnh hưởng đến hiệu quả doanh thu, chẳng hạn như hỗ trợ bán hàng, vận hành doanh thu, thành công của khách hàng, tiếp thị sản phẩm và ban lãnh đạo.

Khi bạn biết chính xác ai sẽ tham dự, bạn có thể điều chỉnh chương trình, nội dung và định dạng các phiên để phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Đừng quên đưa các diễn giả khách mời, đối tác bên ngoài và các chuyên gia trong ngành vào danh sách của bạn.

Bước 3: Lập chương trình

Chương trình của buổi khởi động bán hàng chủ yếu tập trung vào ba nội dung sau:

Lịch trình hàng ngày

Những gì người tham gia sẽ học được

Cách giữ cho nhóm luôn hào hứng từ đầu đến cuối

Hãy bắt đầu bằng cách lập danh sách các sự kiện chính cho mỗi ngày.

Ghi chú chủ đề phiên họp, người dẫn dắt, những điểm chính cần lưu ý, lợi ích và thời lượng. Hãy đặt mục tiêu tổ chức 4–5 phiên mỗi ngày, mỗi phiên kéo dài tối đa 40–50 phút.

Hãy đảm bảo các phiên được lên kế hoạch sao cho mọi người đều có cơ hội đóng góp ý kiến thay vì chỉ ngồi nghe. Hãy đưa vào các hoạt động khuyến khích người tham gia tương tác với nhau.

Khi chương trình đã sẵn sàng, hãy chia sẻ với mọi người trước thời hạn. Quảng bá sự kiện qua email, video ngắn, các nhóm chat nội bộ hoặc cổng thông tin công ty để tạo sự hào hứng. Điều này cũng giúp thiết lập kỳ vọng để các thành viên đội ngũ bán hàng chuẩn bị câu hỏi trước.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy chọn một chủ đề trung tâm cho toàn bộ chương trình. Điều này đảm bảo rằng tất cả nội dung, chiến lược và các chiến thuật tương tác đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, giúp người tham gia luôn hào hứng. Một số chủ đề chương trình cho sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến (SKO) mà bạn có thể thử: Tập trung vào khách hàng 2.0: Tập trung vào việc chuyển đổi từ việc thu hút khách hàng đơn thuần sang giữ chân khách hàng lâu dài và mở rộng tài khoản

Năm của Trí tuệ nhân tạo (AI): Tăng cường sự tự tin cho nhân viên bán hàng bằng cách sử dụng AI cho việc gửi tin nhắn, trình diễn sản phẩm và phân tích giao dịch

The Next Horizon: Lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường khi ra mắt một danh mục sản phẩm mới quan trọng hoặc thâm nhập vào một thị trường toàn cầu mới

Bước 4: Chuẩn bị và trình bày nội dung

Sau khi đã xác định chương trình, hãy tập trung vào nội dung chính. Tốt nhất, nội dung nên là sự kết hợp của các định dạng và loại hình khác nhau, chẳng hạn như:

Các phiên đào tạo để hướng dẫn các kỹ năng bán hàng mới

Các phiên đào tạo để cập nhật cho nhân viên về các sản phẩm mới nhất hoặc tin tức của công ty

Các phần truyền cảm hứng để khích lệ nhóm

Các hoạt động xây dựng nhóm giúp toàn bộ tổ chức bán hàng kết nối với nhau

Hãy làm cho nội dung trở nên tương tác bất cứ khi nào có thể. Sử dụng các cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp, các phiên hỏi đáp, phòng thảo luận nhỏ hoặc các cuộc thảo luận nhóm để khuyến khích sự tham gia của mọi người.

Bạn cũng nên tạo một thư viện tài nguyên cho sự kiện khởi động bán hàng. Hãy ghi lại tất cả các phiên họp và tập hợp các tài liệu tại một nơi để nhóm có thể xem lại bất cứ lúc nào.

Trong phần trình bày nội dung cuối cùng, hãy sử dụng các ví dụ thực tế và những lời khuyên hữu ích mà nhóm có thể áp dụng ngay lập tức. Khuyến khích đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến xuyên suốt sự kiện để mọi người đều cảm thấy được tham gia.

⭐ Thêm một mẹo: Hãy kết hợp các định dạng nội dung sau đây trong sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến của bạn để duy trì không khí sôi nổi:

Bài phát biểu của lãnh đạo

Phân tích sâu về sản phẩm

Phân tích chi tiết các giao dịch thực tế

Các buổi workshop thực hành vai trò

Câu chuyện thành công của khách hàng

Các phiên thảo luận

Phòng thí nghiệm thông điệp

Bảng so sánh cạnh tranh

Các bài trắc nghiệm tương tác

Vinh danh và trao giải thưởng

🔔 Nhắc nhở: Nhiều sự kiện SKO hiện nay bao gồm các phiên thảo luận về cách AI có thể giúp nhân viên bán hàng nghiên cứu khách hàng tiềm năng, cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận và phân tích các giao dịch nhanh hơn. Nếu bạn đang giới thiệu phương pháp bán hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhóm của mình lần đầu tiên, hướng dẫn ngắn này về cách sử dụng AI trong bán hàng sẽ hướng dẫn chi tiết cách nó được tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày của nhân viên bán hàng. 👇

Các khung chương trình sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến (SKO) mà bạn có thể tham khảo

Dưới đây là ba khung chương trình sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến (SKO) mà bạn có thể điều chỉnh dựa trên mức độ phát triển của công ty, kích thước nhóm và các múi giờ toàn cầu:

1. Chương trình tập trung trong một ngày

Định dạng này gói gọn mọi hoạt động vào một ngày tràn đầy năng lượng. Đây là lựa chọn hoàn hảo khi bạn cần nhanh chóng thống nhất mục tiêu với nhóm và phải tuân thủ lịch trình chặt chẽ.

Hướng dẫn này bao gồm những nội dung sau:

Bài phát biểu của lãnh đạo: Khởi đầu sự kiện bằng cách chia sẻ tầm nhìn của công ty, các mục tiêu chính, mục tiêu doanh thu và các ưu tiên cho giai đoạn sắp tới

Phiên giới thiệu sản phẩm: Thảo luận về các bản phát hành sắp tới, những cập nhật quan trọng trong lộ trình phát triển, các tính năng mới của sản phẩm, v.v.

Hội thảo: Sử dụng các phòng họp nhỏ để diễn tập các cuộc hội thoại khám phá

Giải thưởng: Tôn vinh những nhân viên xuất sắc nhất, nêu bật các giao dịch đáng chú ý và chia sẻ những câu chuyện thành công

✅ Phù hợp nhất với: Các nhóm nhỏ hoặc công ty cần sự thống nhất nhanh chóng.

2. Tổ chức trong nhiều ngày

Định dạng này chia sự kiện khởi động thành các phiên ngắn hơn để giảm mệt mỏi khi nhìn màn hình và giúp xử lý thông tin hiệu quả hơn.

Hướng dẫn này bao gồm những nội dung sau:

Ngày chiến lược: Đánh giá kết quả hoạt động của năm trước, giải thích các mục tiêu bán hàng cho năm tới, giới thiệu các kế hoạch tiếp cận thị trường (GTM) chính

Ngày đào tạo: Trao đổi và đào tạo về thông điệp cập nhật, vị trí cạnh tranh, kiến thức sản phẩm và phương pháp bán hàng

Ngày dành cho nhóm: Hãy tận dụng ngày này cho các hoạt động xây dựng nhóm, hội thảo liên chức năng hoặc học hỏi lẫn nhau

Câu chuyện khách hàng + giải thưởng: Kết thúc bằng những câu chuyện thành công thực tế của khách hàng để thể hiện tác động của công việc bạn đã làm. Đánh giá hiệu suất của từng nhân viên bán hàng và cùng nhau ăn mừng những thành công đạt được

✅ Phù hợp nhất với: Các nhóm có kích thước vừa hoặc toàn cầu cần đào tạo chuyên sâu hơn và tiến độ hợp lý hơn.

3. Các chương trình theo vai trò

Đối với các nhóm doanh thu quy mô lớn, một chương trình chung có thể quá rộng. Các phiên chuyên đề theo vai trò cung cấp các phiên song song được thiết kế riêng cho vai trò hoặc bộ phận cụ thể của từng thành viên.

Hướng dẫn này bao gồm những nội dung sau:

Nắm vững quy trình quản lý danh mục khách hàng tiềm năng: Các chuyên viên kinh doanh tập trung vào việc quản lý các giao dịch phức tạp, xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng vững chắc và thúc đẩy các cơ hội tiến tới các giai đoạn sau của chu kỳ bán hàng

Các buổi thực hành viết tin nhắn cho SDR: Các nhà lãnh đạo bán hàng rèn luyện kỹ năng định vị sản phẩm, viết email tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và xử lý các phản đối thường gặp

Chiến lược giữ chân CSM: Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về thành công của khách hàng, các chiến thuật gia hạn hợp đồng và cơ hội bán thêm

Các buổi đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật: Cung cấp các khóa đào tạo kỹ thuật, các buổi phân tích chi tiết về sản phẩm và các phiên hướng dẫn khắc phục sự cố

✅ Phù hợp nhất với: Các tổ chức bán hàng quy mô lớn với nhiều vai trò liên quan đến doanh thu

Các chiến lược tương tác giúp sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến trở nên sôi động

Dưới đây là một số mẹo giúp duy trì sự tham gia của các thành viên trong nhóm và khuyến khích họ tích cực tham gia vào sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến của bạn:

Khuyến khích người tham gia trò chuyện trực tiếp: Yêu cầu các thành viên trong nhóm gõ một từ mô tả thành công lớn nhất của chúng ta trong quý vừa qua hoặc chia sẻ thông tin chi tiết quan trọng nhất về khách hàng. Đọc các câu trả lời nổi bật trực tiếp để vinh danh những người đóng góp

Các phiên thảo luận nhóm nhỏ để thực hành: Chia thành các nhóm nhỏ (4-6 người) để diễn tập thuyết trình hoặc brainstorm các giải pháp — tối đa 10-15 phút, sau đó tập hợp mọi người lại để chia sẻ kết quả trong 5 phút.

Bảng xếp hạng thời gian thực: Theo dõi kết quả bỏ phiếu, mức độ tham gia trò chuyện hoặc điểm số trò chơi đố vui trên màn hình chia sẻ. Trao những phần thưởng nhỏ, như thẻ quà tặng trị giá 25 đô la, cho những người đạt điểm cao nhất

Tổ chức các hoạt động thi đua thân thiện: Bao gồm các bài trắc nghiệm về kiến thức sản phẩm, các thử thách về thông điệp tiếp thị hoặc các trò chơi bán hàng ngắn, nơi các nhóm có thể tích lũy điểm trong suốt sự kiện. Bạn thậm chí có thể tổ chức các phòng trốn thoát ảo và các sự kiện bingo ảo để thu hút sự tham gia của các thành viên

Sử dụng các khối phiên ngắn: Giữ thời lượng hầu hết các phiên trong khoảng từ 20 đến 40 phút. Khán giả trực tuyến thường mất tập trung trong các bài thuyết trình dài

Đưa vào các phân tích trường hợp thực tế: Hãy để các nhân viên bán hàng xuất sắc nhất trình bày chi tiết về một thành công gần đây. Việc nghe các ví dụ từ đồng nghiệp thường hữu ích hơn so với đào tạo lý thuyết

Bây giờ, hãy cùng điểm qua các nền tảng hàng đầu để tổ chức cuộc họp khởi động bán hàng trực tuyến tiếp theo của bạn:

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc quản lý sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến tổng thể)

ClickUp là nền tảng không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên cho phép bạn lập kế hoạch, triển khai và theo dõi toàn bộ sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến (SKO) tại một nơi duy nhất — mà không cần chuyển đổi giữa các tab hay tìm kiếm trong các tài liệu rải rác.

Sử dụng hướng dẫn này để xây dựng chương trình, phân công công việc chuẩn bị, phối hợp trong thời gian thực và đánh giá kết quả thực hiện, trong khi AI sẽ đảm nhận việc ghi chú.

Dưới đây là cách sử dụng công cụ quản lý dự án này từng bước để tổ chức một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến hiệu quả:

Lập và lập kế hoạch cho dòng thời gian của chương trình cuộc họp

Lên kế hoạch thứ tự các sự kiện trong buổi khởi động bán hàng trực tuyến của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem Dòng thời gian (Timeline View) của ClickUp

Chế độ xem Dòng thời gian (Timeline View) của ClickUp cung cấp bố cục trực quan theo phong cách Gantt cho chương trình sự kiện SKO của bạn. Mỗi phiên họp (ví dụ: “Bài phát biểu của CEO”) sẽ hiển thị dưới dạng thanh có thể kéo thả với thời gian bắt đầu và kết thúc chính xác.

Sử dụng chế độ xem này, bạn có thể:

Cài đặt phạm vi thời gian cho toàn bộ sự kiện SKO

Zoom vào chi tiết theo ngày hoặc theo giờ bằng các nút điều khiển cộng/trừ

Kéo các phiên để điều chỉnh thời gian ngay lập tức

Lọc chế độ xem để chỉ hiển thị các cuộc họp của bạn hoặc các mục chuẩn bị của diễn giả

Chia sẻ liên kết chế độ xem trực tiếp với các quản lý để nhận phản hồi theo thời gian thực

Phân nhóm các phiên họp theo vai trò (AE Track, SDR Track) hoặc trạng thái (Prep, Rehearsed, Live) để phát hiện ngay các trùng lặp, chẳng hạn như hai buổi workshop diễn ra cùng lúc.

Tính năng Phụ thuộc của ClickUp cho phép bạn thiết lập thứ tự cố định cho chuỗi sự kiện. Ví dụ: “Buổi diễn tập của diễn giả” phải kết thúc trước khi “Chiến lược Ngày 1” bắt đầu.

Thiết kế các tài nguyên nội dung cho sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến

Cùng tạo và chỉnh sửa chương trình cuộc họp theo thời gian thực cùng nhóm của bạn với ClickUp Docs

Sau khi chương trình đã được chốt, hãy sử dụng ClickUp Docs để tạo và lưu trữ tất cả các tài liệu nội dung của bạn — bản trình bày bán hàng, tài liệu đào tạo, trích dẫn của diễn giả chính, câu hỏi cho các phiên hỏi đáp, v.v.

Docs giúp bạn dễ dàng định dạng, chỉnh sửa và tổ chức các tài liệu nội dung của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

Sử dụng các tính năng định dạng phong phú như tiêu đề lớn, bảng, danh sách kiểm tra, chú thích và phương tiện truyền thông nhúng

Tạo các trang con bên trong Docs để bạn có thể sắp xếp tài liệu một cách logic

Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một tài liệu cùng lúc

Với tính năng bình luận trực tiếp, người xem có thể đánh dấu các phần cụ thể trong tài liệu và để lại đề xuất hoặc câu hỏi

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều làm nên sự đặc biệt của tài liệu Docs chính là trợ lý AI bối cảnh tích hợp sẵn, ClickUp Brain, giúp bạn viết và tạo ra nội dung ấn tượng cho các sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến của mình.

Tạo lịch trình cuộc họp chỉ trong vài giây với ClickUp Brain

Hãy cùng xem cách thực hiện:

Tạo bản nháp đầu tiên cho các phiên SKO: Yêu cầu Brain viết bài phát biểu chính về bất kỳ chủ đề nào để bạn có thể xem xét và chỉnh sửa sau này

Chuyển đổi thông tin thô thành nội dung có cấu trúc: Tóm tắt các tài liệu dài như bản cập nhật sản phẩm, tài liệu chiến lược nội bộ hoặc ghi chú bán hàng, và chuyển đổi chúng thành các điểm thảo luận rõ ràng

Tạo tài liệu hỗ trợ cho các buổi workshop: Soạn thảo các kịch bản diễn tập cho các cuộc gọi khám phá, đưa ra ý tưởng thảo luận cho các phiên làm việc nhóm, hoặc chuẩn bị các ví dụ câu hỏi mà nhân viên bán hàng có thể đặt ra

Hoàn thiện nội dung thông điệp và ghi chú cho diễn giả: Yêu cầu Brain chỉnh sửa các phần để đảm bảo tính rõ ràng, đơn giản hóa các giải thích phức tạp hoặc điều chỉnh giọng điệu

Vì Brain được tích hợp sẵn vào ClickUp, bạn không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ AI để chuẩn bị tài liệu cho sự kiện khởi động bán hàng. Soạn thảo nội dung, cộng tác trên tài liệu và hoàn thiện bản trình bày tại một nơi duy nhất.

Tích hợp với các ứng dụng cuộc họp và lịch

Kết nối Không gian Làm việc ClickUp của bạn với hơn 1.000 tích hợp ứng dụng gốc

Việc tổ chức một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến thường bao gồm nhiều cuộc họp trước và trong sự kiện. Trong ClickUp, các nhóm có thể kết nối không gian làm việc của mình với các công cụ họp và lịch phổ biến (Zoom, Lịch Google, Outlook) thông qua tính năng Tích hợp ClickUp.

Sau khi kết nối, người tổ chức có thể đính kèm các liên kết cuộc họp trực tiếp vào các công việc hoặc tài liệu kế hoạch SKO. Ví dụ: một công việc được giao cho diễn giả của phiên họp có thể bao gồm liên kết cuộc họp diễn tập, tài liệu chuẩn bị và dàn ý phiên họp tại một nơi duy nhất.

Khởi tạo cuộc gọi chỉ với một cú nhấp chuột ngay từ không gian làm việc của bạn với ClickUp SyncUps

Thực tế, bạn cũng có thể tổ chức trực tiếp một buổi khởi động bán hàng trực tuyến hiệu quả ngay tại đây với ClickUp SyncUps. Không cần phải chuyển toàn bộ nhóm bán hàng sang một nền tảng riêng biệt, tách biệt khỏi không gian làm việc chính của bạn.

Với SyncUps, toàn bộ cuộc họp và công việc của bạn sẽ được tập trung tại một nơi duy nhất. Ngoài ra, bạn còn nhận được các bản tóm tắt được hỗ trợ bởi AI, những điểm chính, ghi chú tự động, các bước tiếp theo và nhiều tính năng khác thông qua ClickUp Brain ngay trong các cuộc họp khởi động của bạn!

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghi lại các cuộc họp này (cả phiên diễn tập lẫn phiên trực tiếp) bằng công cụ ClickUp AI Notetaker. Sau khi cuộc họp kết thúc, AI Notetaker sẽ tự động tạo bản tóm tắt các điểm chính đã thảo luận và đánh dấu các mục cần theo dõi.

Các ghi chú do AI Notetaker tạo ra cũng có thể được liên kết trở lại với các công việc kế hoạch trong ClickUp. Vì vậy, nếu cuộc thảo luận trong cuộc họp dẫn đến một số thay đổi trong chương trình nghị sự của sự kiện khởi động bán hàng, Notetaker sẽ ghi lại những thay đổi đó, tạo các công việc liên quan trên bảng của bạn và giao chúng cho đúng người.

Phối hợp công việc giữa các bộ phận

Giao tiếp trực tiếp trở nên dễ dàng với ClickUp Trò chuyện

Lên kế hoạch cho một sự kiện khởi động bán hàng (SKO) không phải là công việc của một người. Bạn sẽ cần phối hợp với quản lý bán hàng, các nhà lãnh đạo, chuyên gia tư vấn, v.v., để tổ chức sự kiện này.

ClickUp Chat giúp bạn tổ chức tất cả các cuộc hội thoại tại một nơi duy nhất. Các nhóm có thể thảo luận ý tưởng cho các phiên họp, chia sẻ thông tin cập nhật và giải đáp thắc mắc mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

Vì các cuộc hội thoại này diễn ra song song với các công việc lập kế hoạch và tài liệu, nên mọi người sẽ dễ dàng nắm bắt bối cảnh của những nội dung đang được thảo luận hơn.

Hãy để các công cụ tự động hóa và các Siêu Đại lý lo phần công việc nặng nhọc

ClickUp Automation nhận dữ liệu đầu vào bằng ngôn ngữ tự nhiên và tự động hóa các công việc hoặc dự án ngay lập tức theo yêu cầu của bạn

Chọn từ thư viện toàn diện các quy trình tự động hóa ClickUp có sẵn, cho phép bạn kích hoạt các hành động dựa trên các điều kiện cụ thể. Ví dụ: khi bản phác thảo phiên họp được đánh dấu là đã được phê duyệt, hệ thống sẽ tự động giao nhiệm vụ cho người trình bày để chuẩn bị bộ slide cuối cùng.

Ngoài các quy trình tự động hóa có sẵn dễ dàng lựa chọn, bạn còn có thể linh hoạt xây dựng các quy trình tùy chỉnh bằng công cụ xây dựng AI không cần lập trình. Tại đây, chỉ cần trò chuyện với Brain để mô tả quy trình tự động hóa mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên, và Brain sẽ lo phần thiết lập, logic và triển khai cho bạn!

🚀 Lợi thế của ClickUp: Đối với các quy trình làm việc dài, lặp đi lặp lại và có thể dự đoán trước nhưng cũng phức tạp không kém khi tự động hóa bằng logic dựa trên quy tắc — hãy sử dụng Trợ lý AI của ClickUp. Ví dụ, bạn có thể cài đặt một Answers Agent để tự động giải đáp thắc mắc khi lập kế hoạch nội dung SKO, bằng cách sử dụng thông tin từ cơ sở kiến thức của bạn. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian mà nếu không có, bạn sẽ phải dành để tìm kiếm các tài liệu phù hợp và kiểm tra chéo thông tin thủ công. Dưới đây là cách các nhóm hỗ trợ bán hàng có thể quản lý các buổi demo sản phẩm với Super Agents 👇

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Quá nhiều tính năng mới có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp ban đầu

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

2. Slido (Phù hợp nhất để tương tác với khán giả)

qua Slido

Chúng ta đã đề cập đến việc tích hợp các cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp, phiên hỏi đáp tương tác và các hoạt động xây dựng nhóm khác để làm cho sự kiện SKO của bạn trở nên hấp dẫn, đúng không? Slido sẽ giúp bạn thực hiện việc cần làm đó.

Điều này giúp mọi người có thể đóng góp ý kiến mà không cần phải bật mic. Điều này khuyến khích nhiều người tham gia hơn và tạo cảm giác hợp tác hơn cho phiên.

Ví dụ, các diễn giả có thể tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến nhanh trong thời gian thực để thu thập phản hồi từ khách hàng. Hoặc họ có thể tổ chức các bài trắc nghiệm ngắn để củng cố các chủ đề vừa được giảng dạy trong các phiên đào tạo.

Các tính năng nổi bật của Slido

Tích hợp trực tiếp với các công cụ như PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams và Google Slides

Người tham dự có thể tham gia các phiên Slido bằng liên kết, mã sự kiện hoặc mã QR từ bất kỳ thiết bị nào

Tích hợp phân tích thời gian thực để theo dõi tỷ lệ tham gia và tương tác

Những giới hạn của Slido

Phiên bản miễn phí có một số hạn chế, chẳng hạn như giới hạn về số lượng cuộc thăm dò ý kiến

Có ít tùy chọn tùy chỉnh và cá nhân hóa hơn so với các công cụ khác

Giá dịch vụ Slido

Cơ bản : Miễn phí

Engage : 12,5 USD/tháng (thanh toán hàng năm)

Gói Professional : $50/tháng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: 150 USD/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét trên Slido

G2: 4. 8/5 (hơn 700 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

3. Zoom (Phù hợp nhất cho các cuộc gọi video trực tiếp)

qua Zoom

Zoom được ưa chuộng cho các cuộc họp trực tuyến vì nó hỗ trợ các cuộc họp quy mô lớn, thảo luận tương tác và trình bày trực tiếp — tất cả đều là những yếu tố thiết yếu của một sự kiện khởi động bán hàng thành công.

Diễn giả có thể chia sẻ slide, demo sản phẩm, bảng điều khiển hoặc các nội dung trực quan khác trực tiếp từ màn hình của họ. Người dẫn chương trình cũng có thể chuyển đổi giữa các diễn giả một cách mượt mà, giúp duy trì luồng trong các bài phát biểu của lãnh đạo, cập nhật sản phẩm hoặc các phiên thảo luận nhóm.

Các tính năng nổi bật của Zoom

Tính năng phòng họp nhỏ của Zoom cho phép người tổ chức chia người tham dự thành các nhóm nhỏ hơn

Người tổ chức có thể quản lý quyền truy cập của người tham dự, điều phối các phiên hỏi đáp và kiểm soát mức độ tham gia để đảm bảo sự kiện diễn ra trơn tru.

Ban tổ chức có thể ghi lại toàn bộ cuộc họp để chia sẻ với nhóm sau này

Những giới hạn của Zoom

Một số người dùng phản ánh rằng dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoạt động chậm

Ngoài ra, sự cố ngắt kết nối cũng dễ xảy ra với các kết nối internet thông thường

Giá dịch vụ Zoom

Cơ bản : Miễn phí

Pro : $16,99/người dùng/tháng

Kinh doanh : $21,99/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoom

G2: 4.5/5 (hơn 55.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 14.000 đánh giá)

Cách đảm bảo sự kiện khởi động bán hàng (SKO) của bạn thúc đẩy sự thay đổi hành vi thực sự (thực hiện đến cùng)

Việc cần làm cho một sự kiện khởi động bán hàng là không chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin. Giá trị thực sự chỉ được thể hiện khi các nhóm bán hàng bắt đầu áp dụng những gì họ đã học được vào công việc bán hàng hàng ngày.

Để buổi khởi động trở nên ý nghĩa, bạn cần có kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo ngay từ đầu:

Gửi kế hoạch hành động cá nhân hóa trong vòng 24 giờ: Ngay sau sự kiện SKO, hãy gửi email cho từng nhân viên bán hàng một tài liệu một trang với 3 điểm chính từ phần trình bày của họ — chẳng hạn như “Thực hành kịch bản phản biện mới 3 lần trong tuần này” — được trích từ ghi chú hội thảo hoặc dữ liệu khảo sát

Gửi các thông điệp củng cố ngắn gọn hàng tuần: Mỗi Monday trong một tháng, hãy gửi một video dài 2 phút hoặc một mẹo trên một slide tóm tắt nội dung của một phiên SKO — chẳng hạn như cách xử lý phản đối với ví dụ từ một nhân viên bán hàng thực tế

Những sai lầm thường gặp cần tránh trong các sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến

Trước khi kết thúc, hãy cùng điểm qua một số sai lầm phổ biến mà các công ty thường gặp phải trong quá trình lập kế hoạch cho sự kiện khởi động bán hàng:

Sai lầm thường gặp Giải pháp Sự cố kỹ thuật có thể làm hỏng toàn bộ sự kiện Hãy tổ chức một buổi diễn tập kỹ thuật đầy đủ 48 giờ trước sự kiện với tất cả các diễn giả. Đảm bảo có một người dẫn chương trình chuyên trách theo dõi tình trạng trò chuyện/Zoom, cùng với các liên kết sao lưu sẵn sàng. Các diễn giả chỉ đọc nguyên văn nội dung trên slide Hướng dẫn họ trước — “Slide chỉ là hình ảnh; hãy kể chuyện trực tiếp.” Luyện tập các đoạn 20 phút và nhận phản hồi về nhịp độ và mức độ tương tác. Tổ chức các phiên liên tiếp Hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho khán giả. Hãy sắp xếp một khoảng nghỉ 15-20 phút giữa hai phiên họp, nếu các thành viên tham dự là những người giống nhau

Lên kế hoạch cho sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến tiếp theo của bạn với ClickUp

Tổ chức một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến cũng thú vị và hấp dẫn không kém bất kỳ sự kiện trực tiếp nào. Tất cả những gì bạn cần là một số ý tưởng khởi động bán hàng hiệu quả, một chương trình nghị sự rõ ràng, nội dung phù hợp với thành viên và các công cụ hoạt động trơn tru để điều hành cuộc họp.

ClickUp sẽ hỗ trợ bạn trong tất cả các công việc đó + cung cấp cho bạn một trợ lý AI mạnh mẽ, tích hợp sẵn, luôn sẵn sàng phục vụ để hỗ trợ mọi nhiệm vụ.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ, lập kế hoạch kế hoạch chương trình phù hợp với lịch làm việc thực tế của nhân viên, tạo các tài liệu nội dung sẵn sàng sử dụng, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, ghi chép lại nội dung cuộc họp và nhiều tính năng khác.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Mục đích của một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến là đào tạo, truyền cảm hứng và thống nhất các nhóm doanh thu về mọi khía cạnh của hoạt động bán hàng trong năm tới — bao gồm các chiến lược mới, ra mắt sản phẩm, vị trí và thông điệp, các sáng kiến tiếp cận thị trường (GTM), và tầm nhìn tổng thể. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự kiện SKO trực tuyến giúp kết nối các nhóm làm việc từ xa và trên toàn cầu thông qua nền tảng kỹ thuật số, từ đó củng cố sự hợp tác và niềm tin.

Tốt nhất, một sự kiện khởi động bán hàng trực tuyến nên diễn ra trong một ngày đầy đủ hoặc được chia thành hai đến ba phiên ngắn hơn, mỗi phiên kéo dài nửa ngày. Điều này giúp duy trì sự tập trung và giúp các nhân viên bán hàng luôn hào hứng.

Kết hợp các bài thuyết trình với các yếu tố tương tác như thăm dò ý kiến, thảo luận nhóm nhỏ, phiên hỏi đáp và các buổi workshop ngắn. Phân tích các giao dịch thực tế, các cuộc thi lành mạnh và các phần vinh danh cũng giúp duy trì không khí sôi nổi trong suốt sự kiện.

Một buổi SKO hiệu quả thường bao gồm chiến lược công ty, mục tiêu doanh thu, cập nhật sản phẩm, đào tạo bán hàng, cải thiện thông điệp tiếp thị và phân tích đối thủ cạnh tranh. Nhiều nhóm còn bổ sung các câu chuyện về khách hàng và các giải thưởng để tôn vinh thành công và khích lệ tinh thần nhóm.

Hãy xem xét mức độ tương tác trong sự kiện, phản hồi từ người tham dự và mức độ tham gia. Sau sự kiện, hãy kiểm tra xem các nhóm có áp dụng thông điệp, quy trình hoặc chiến lược mới được giới thiệu trong các phiên họp hay không.