Cách quảng bá podcast và mở rộng đối tượng nghe

Tạo ra một podcast chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Việc đưa nó đến đúng đối tượng vào đúng thời điểm cũng quan trọng không kém.

72% người tạo đồng ý rằng việc mở rộng đối tượng nghe và được phát hiện trên nền tảng phù hợp là một trong những thách thức lớn nhất của họ — thậm chí còn khó khăn hơn việc đứng trước camera và ghi hình một video podcast.

Điều này có nghĩa là việc quảng bá podcast của bạn không nên chỉ là việc làm sau cùng. Nó nên bắt đầu ngay từ giai đoạn lên ý tưởng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách quảng bá podcast của mình. Thêm vào đó, chúng tôi chia sẻ các ví dụ về việc các chủ podcast khác đang làm để bạn có thể lấy cảm hứng.

Tại sao việc quảng bá podcast lại quan trọng

Tính đến thời điểm viết bài blog này, có 4.641.388 podcast được chỉ mục trên toàn thế giới. Đó là một lượng nội dung âm thanh khổng lồ để gần 651,7 triệu người nghe podcast lựa chọn.

Chọn bất kỳ chủ đề nào, và rất có thể đã có một podcast về chủ đề đó. Hãy nghĩ đến vật lý lượng tử, trí tuệ nhân tạo, chuyện ma, các mối quan hệ, hoặc một chủ đề cụ thể đến kỳ lạ như vận chuyển container.

Nếu bạn có điều gì đó giá trị để chia sẻ, sẽ luôn có một đối tượng khán giả sẵn sàng dành thời gian cho podcast của bạn.

Dưới đây là lý do tại sao việc quảng bá podcast lại quan trọng:

Xây dựng trạng thái chuyên gia: Giúp bạn nắm giữ vị trí người dẫn dắt tư tưởng trong lĩnh vực của mình, điều này đặc biệt mang lại hiệu quả cho các podcast mang thương hiệu, giáo dục hoặc chuyên ngành.

Xây dựng niềm tin trên quy mô lớn: Khác với văn bản, podcast truyền tải giọng nói và cá tính của bạn, giúp bạn dễ dàng tạo dựng những kết nối sâu sắc và thân thiết hơn với khán giả

Tăng cường ý định mua hàng: Ý định mua hàng tự nhiên sẽ cao hơn khi các đề xuất về sản phẩm hoặc dịch vụ đến từ người dẫn chương trình mà khán giả đã tin tưởng

Tiếp cận đối tượng rộng hơn: Kiến thức chuyên môn của bạn sẽ không còn bị giới hạn bởi thói quen đọc hay khả năng tập trung của người nghe nữa — những người không đọc một bài báo dài 2.000 từ sẽ sẵn sàng nghe một tập podcast dài 45 phút

👀 Bạn có biết không? Từ "podcast" là sự kết hợp giữa "iPod" và "broadcast", ban đầu được đặt ra để mô tả các chương trình chỉ có âm thanh được phân phối qua thiết bị iPod của Apple.

Cách quảng bá podcast (từng bước)

Dù thuộc thể loại nào, đây là một số chiến lược quảng bá podcast sẽ giúp bạn tăng khả năng hiển thị và lượt tải xuống.

Bước 1: Tối ưu hóa podcast của bạn cho công cụ tìm kiếm

Có rất nhiều cách để người nghe podcast mới có thể tìm thấy bạn.

Đó có thể là thông qua mạng xã hội của bạn. Hoặc một người có ảnh hưởng đề cập đến bạn trong bản tin hoặc bài đăng trên mạng xã hội của họ. Hoặc thông qua các danh mục podcast, diễn đàn trực tuyến hoặc Google.

Khi bạn chỉ mục podcast của mình với các từ khóa phù hợp, điều này sẽ cho các nền tảng và thuật toán biết rằng chương trình của bạn nên được hiển thị khi người dùng tìm kiếm các chủ đề liên quan đến các tập phát sóng của bạn.

Bạn nên tối ưu hóa các yếu tố sau đây như một phần của nỗ lực SEO cho podcast 👇

Tiêu đề và mô tả

Tiêu đề, mô tả và thông tin chi tiết về tập podcast là những yếu tố đầu tiên mà cả công cụ tìm kiếm lẫn người nghe tiềm năng tiếp xúc. Dưới đây là cách tối ưu hóa chúng:

Tiêu đề podcast: Phải truyền tải ngay lập tức nội dung chính của podcast. Nếu chương trình của bạn đề cập đến cách tàu biển và hàng hóa thay đổi thương mại toàn cầu, một cái tên như "Containers" sẽ giúp người nghe ngay lập tức hiểu được chủ đề của chương trình.

Mô tả podcast: Viết một bản tóm tắt mô tả trong giới hạn ký tự của nền tảng, giải thích nội dung chương trình và đối tượng hướng đến. Đồng thời, hãy lồng ghép các từ khóa liên quan một cách tự nhiên

Tiêu đề và mô tả tập podcast: Tiêu đề và mô tả cần nêu rõ nội dung chính của tập podcast ngay từ đầu. Ngoài ra, nếu khách mời của bạn có lượng người theo dõi đáng kể, hãy cân nhắc thêm tên của họ vào tiêu đề tập podcast

📌 Ví dụ: Mô tả cho podcast FP&A Today trên YouTube có chứa các từ khóa liên quan. Đối với những ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về công ty chủ quản của podcast, họ cũng chia sẻ liên kết đến Datarails, công ty mẹ.

qua Datarails

Trang web podcast

Khi nói đến việc nâng cao hiệu quả SEO tổng thể, một trang web chuyên dụng mang lại lợi thế lớn. Nó cung cấp cho người nghe một nơi tập trung để tìm kiếm tất cả các tập podcast của bạn, được phân loại theo chủ đề, khách hoặc nội dung. Đồng thời, nó giúp bạn kiểm soát trải nghiệm thương hiệu và nội dung.

Đúng vậy, việc xây dựng và tối ưu hóa thứ hạng trang web tốn nhiều thời gian, nhưng nó đáng để bỏ ra nỗ lực vì điều này cung cấp cho các công cụ tìm kiếm nhiều nội dung hơn để chỉ mục và tạo thêm nhiều kênh để người nghe khám phá podcast của bạn.

Hãy cân nhắc thêm các nội dung sau vào trang web podcast của bạn:

Bài viết trên blog: Tái sử dụng nội dung các tập podcast thành các bài viết blog mang tính thông tin để thu hút lưu lượng truy cập từ các từ khóa liên quan mà khán giả của bạn đang tìm kiếm

Trình phát âm thanh nhúng: Cho phép người truy cập nghe trực tiếp trên trang web của bạn mà không cần chuyển hướng họ sang ứng dụng của bên thứ ba

Trang riêng cho từng tập: Trang podcast dành riêng cho từng tập, bao gồm ghi chú chương trình, dấu thời gian và những điểm chính cần lưu ý

Chức năng tìm kiếm: Thanh tìm kiếm giúp người dùng tìm kiếm các chủ đề hoặc khách cụ thể mà không cần phải cuộn qua toàn bộ kho lưu trữ của bạn

Thông tin liên hệ: Một cách để người nghe gửi phản hồi, đặt câu hỏi và theo dõi bạn trên các nền tảng mạng xã hội

CTA: Các lời kêu gọi hành động rõ ràng để người nghe đăng ký, để lại đánh giá hoặc mua sản phẩm

Các chương podcast: Các chương có thể nhấp vào, hoạt động giống như bảng nội dung — cho phép người nghe xem qua các chủ đề và chuyển thẳng đến phần họ quan tâm nhất

RSS feed: Tự động cập nhật các tập mới trên mọi ứng dụng podcast và danh mục mà bạn được liệt kê

📌 Ví dụ: Bản tin và podcast của Lenny dành cho những người phát triển sản phẩm và có hơn 1.000.000 người đăng ký. Trang web có nhiều phần dành cho cả người đăng ký miễn phí và trả phí.

qua Bản tin của Lenny

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi chuẩn bị kịch bản podcast, hãy nghiên cứu và lồng ghép các từ khóa một cách tự nhiên vào nội dung. Google hiện có thể xác định chính xác các từ khóa được phát âm bằng cách chỉ mục, chuyển đổi thành văn bản và tìm kiếm trong tệp âm thanh podcast. Hãy nói đủ rõ ràng để công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của Google có thể nhận diện các từ khóa đó — từ đó tăng cơ hội xếp hạng cho các từ khóa đó.

Bản chép lời podcast và ghi chú chương trình

Việc chuyển đổi podcast thành văn bản mang lại một số lợi ích:

Giúp nội dung âm thanh của bạn trở nên dễ thu thập thông tin — Google có thể chỉ mục các tập podcast của bạn cho các từ khóa mục tiêu, cụm từ tìm kiếm dài và các cụm từ trong cuộc hội thoại, từ đó tăng khả năng hiển thị tự nhiên của bạn

Giúp nội dung của bạn trở nên dễ tiếp cận hơn với những người nghe có khó khăn về thính giác

Giải quyết rào cản ngôn ngữ cho những người không phải là người bản ngữ đang gặp khó khăn với giọng nói hoặc tốc độ nói nhanh

Giúp việc chuẩn bị ghi chú chương trình trở nên dễ dàng hơn đáng kể, bao gồm các điểm chính, mốc thời gian, tiểu sử khách mời và các liên kết đến tài nguyên hoặc nhà tài trợ

📌 Ví dụ: Nền tảng lập kế hoạch kinh doanh Pigment có một podcast mang tên Perspectives. Mỗi tập đều có trang riêng, nơi bạn có thể đọc bản ghi âm, được sắp xếp lại dưới dạng bài viết blog.

qua Pigment

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tải lên tệp âm thanh podcast của bạn dưới dạng ClickUp Clips (tối đa 20 phút) và chuyển thành văn bản chính xác bằng ClickUp Brain. Brain sắp xếp bản ghi theo người nói và cấu trúc, sẵn sàng để lưu trữ trực tiếp trong ClickUp Tài liệu. Bạn cũng có thể sử dụng Brain để tóm tắt các tập và tạo ra những điểm chính cho ghi chú chương trình theo định dạng mong muốn. Tóm tắt các podcast âm thanh với ClickUp Brain

Bước 2: Tái sử dụng nội dung

Podcast là một kho tàng nội dung có thể được tái sử dụng thành nhiều tài sản và định dạng khác nhau.

Bạn có thể sử dụng từng công cụ này để tiếp cận khán giả ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình tiêu thụ nội dung của họ.

Dưới đây là tổng quan nhanh về những cách bạn có thể tái sử dụng podcast của mình:

Tái sử dụng podcast thành Việc cần làm là gì? Bài viết trên blog Phát triển các điểm chính thành một bài viết dài với mục tiêu nhắm đến các từ khóa có thể tìm kiếm Instagram Reel/ Video LinkedIn/ TikTok Một đoạn clip hoặc audiogram ngắn gọn, súc tích từ 60–90 giây Bài đăng trên LinkedIn Một nhận định hoặc quan điểm chính từ tập podcast được trình bày lại dành cho đối tượng chuyên nghiệp X chủ đề Chia nhỏ đối số chính của tập podcast thành một chủ đề tweet ngắn gọn và dễ hiểu Video YouTube Chuyển đổi âm thanh podcast sang định dạng video Infographic hoặc hình ảnh Số liệu thống kê, mẹo hay trích dẫn từ tập podcast dưới dạng thẻ infographic

Để mở rộng quy trình sản xuất nội dung, hãy tạo các mẫu trên mạng xã hội cho các định dạng tái sử dụng phổ biến nhất của bạn.

Hãy xem xét các hướng dẫn cụ thể của từng nền tảng, ví dụ như định dạng, giới hạn ký tự, thời gian đăng tải tối ưu, và ghi chép lại các chiến lược này trong một tài liệu có cấu trúc để đảm bảo tính nhất quán.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp for Marketing Teams cung cấp cho các podcaster và nhóm của họ một nền tảng tập trung để lập kế hoạch, quản lý, thực thi và theo dõi mọi khía cạnh của quy trình làm việc podcast và tiếp thị thông qua một không gian làm việc AI tích hợp. Tập trung nỗ lực tiếp thị podcast của bạn với Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp Với ClickUp, các nhóm có thể: Lập kế hoạch cho các chiến dịch đa kênh và lịch nội dung mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ

Kết nối các tài liệu chiến lược nội dung , bản tóm tắt tập phát sóng, dòng thời gian chiến dịch và dữ liệu phân tích trực tiếp với các công việc liên quan

Theo dõi hiệu suất podcast và các chỉ số KPI tiếp thị của bạn thông qua các bảng điều khiển trực quan và thẻ AI

Phát triển ý tưởng cùng nhóm của bạn thông qua bảng trắng trực quan, giúp kết nối ý tưởng trực tiếp với các dự án và công việc

Phát triển và lưu trữ nội dung podcast của bạn, bao gồm kịch bản, bản tóm tắt, kế hoạch tập phát sóng và nội dung tái sử dụng trong ClickUp Docs - một nền tảng tài liệu có cấu trúc và có thể tìm kiếm.

Bước 3: Sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả

Khả năng cao là nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, người nghe mới của bạn sẽ tiếp cận nội dung của bạn qua các nền tảng kỹ thuật số.

Mặc dù nhiều người tìm thấy các chương trình mới bằng cách khám phá các podcast hàng đầu trên Spotify hoặc Apple Podcasts, nhưng nếu bạn mới bắt đầu, điều này không thực sự hữu ích.

Mạng xã hội trở thành một chiến lược tiếp thị mạnh mẽ giúp podcast của bạn được những người nghe tiềm năng phát hiện.

Hơn nữa, bạn có thể bắt đầu hoàn toàn miễn phí. Chi phí ban đầu chỉ là thời gian của bạn, và rào cản gia nhập thấp có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tạo bài đăng trên mạng xã hội, bắt đầu các cuộc hội thoại và xây dựng sự hiện diện của mình trên các nền tảng mạng xã hội.

Vậy, nếu bạn đang sở hữu một podcast nhỏ hoặc đang phát triển, có những cách nào để tăng cường khả năng hiển thị của nó trên các thuật toán mạng xã hội? 👇

Đoạn trích tập

Hãy chọn một khoảnh khắc ngắn gọn, ấn tượng từ tập podcast của bạn và dùng nó để kích thích sự tò mò của khán giả. Đó là những khoảnh khắc gây hồi hộp, khiến khán giả luôn tò mò và bị cuốn hút.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng đoạn trích đó vẫn có ý nghĩa khi được xem như một nội dung độc lập. Nó không nên tạo cảm giác như một đoạn clip ngẫu nhiên bị tách ra khỏi bối cảnh.

Nếu bạn phát sóng podcast video, bạn có thể tái sử dụng đoạn video đó trực tiếp trên các nền tảng khác nhau. Ví dụ như đoạn video này được The Mel Robbins Podcast đăng trên Instagram.

Đối với các podcast chỉ có âm thanh, hãy tạo audiogram. Kết hợp một hình ảnh tĩnh hoặc động — thường là ảnh bìa hoặc dạng sóng — với đoạn âm thanh. Nếu có khách mời nổi tiếng tham gia, ảnh của họ cũng rất hiệu quả. Dù bằng cách nào, hãy duy trì sự nhất quán về thương hiệu trên mọi audiogram bạn đăng để người nghe có thể nhận ra chương trình của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhìn lén hậu trường

Người nghe đã chán ngán với những nội dung được trau chuốt quá mức và thiếu sức sống. Người nghe đã chán ngán với những nội dung được trau chuốt quá mức và thiếu sức sống. Hãy mang đến cho họ những điều chân thực, như những mẩu chuyện ngắn gọn từ quy trình làm việc hàng ngày của bạn. Hãy để họ kết nối với bạn ở mức độ con người hơn.

Nội dung hậu trường của bạn có thể bao gồm:

Thông báo về khách nổi tiếng bí ẩn

Những chia sẻ về phiên brainstorming cho tập podcast sắp tới

Giới thiệu nhóm, nhưng vẫn vui vẻ

Những thách thức bạn đang gặp phải khi đứng sau micro

Hãy xem video này của This American Life. Nó rất chân thực và phóng khoáng. Chính xác là loại nội dung khiến khán giả bị cuốn hút và quay lại nghe tiếp.

Chuyên mục khách mời

Hãy khơi gợi sự tò mò của khán giả bằng cách kết hợp các đoạn video ngắn, hình ảnh tĩnh và trailer trước khi tập mới với khách mời nổi tiếng được phát sóng. Chia sẻ những cảnh quay hớ hênh hoặc những khoảnh khắc hài hước, chân thực nảy sinh từ những cuộc hội thoại thoải mái. Sự chuẩn bị trước khi tập phát sóng cần phải sôi động không kém gì thông báo ra mắt chính thức.

Hãy xem cách tài khoản Instagram của Call Her Daddy hé lộ thông tin về các khách mời sắp tới trước khi các tập phát sóng, từ đó tạo sự mong đợi từ nhiều ngày trước.

🔔 Nhắc nhở: Khi mới bắt đầu, hãy chọn 1-2 kênh mà khán giả của bạn thường xuyên truy cập. Bởi vì những gì hiệu quả với một podcaster khác có thể không phù hợp với bạn. Lựa chọn của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực chuyên môn của bạn.

Ví dụ, Nat Schooler, người dẫn chương trình podcast "AI Career Success", tập trung quảng bá mạnh mẽ trên LinkedIn — nơi các chuyên gia đang tích cực tìm kiếm hướng dẫn nghề nghiệp và thông tin chuyên sâu về ngành.

Mặt khác, Karen Kilgariff và Georgia Hardstark của My Favorite Murder đã xây dựng được một lượng người theo dõi trên Instagram, nơi sự kết hợp giữa hài hước đen tối và những câu chuyện cá nhân của họ đã gây được tiếng vang sâu sắc với cộng đồng người hâm mộ rất tích cực của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một trang Linktree để tập hợp tất cả các liên kết quan trọng của bạn tại một nơi duy nhất — liên kết các tập podcast, hồ sơ mạng xã hội và các nền tảng nghe podcast. Nhờ đó, khán giả của bạn sẽ dễ dàng tìm thấy và tương tác với nội dung của bạn trên các nền tảng mạng xã hội.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain cho phép bạn truy cập các mô hình AI hàng đầu ngay trong không gian làm việc ClickUp của mình. Tùy thuộc vào công việc và kết quả đầu ra bạn cần, bạn có thể chuyển đổi giữa Claude, ChatGPT hoặc Gemini để tái sử dụng nội dung podcast của mình (mà không cần phải trả tiền cho nhiều gói đăng ký). Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu cho các công việc phân tích của bạn với ClickUp Brain Ví dụ: Sử dụng giọng điệu chính xác và chuyên nghiệp của Claude để soạn thảo thông cáo báo chí và bài đăng trên LinkedIn từ bản ghi âm các tập podcast của bạn

Sử dụng ChatGPT để khám phá những góc nhìn sáng tạo khi chuyển đổi một tập podcast thành bài viết blog

Tạo infographics và tài nguyên hình ảnh bằng tính năng tạo hình ảnh của ClickUp Brain (được hỗ trợ bởi DALL-E) cho nội dung Instagram và Pinterest của bạn

Sử dụng chế độ nghiên cứu sâu để tìm ra ý tưởng cho các tập mới, những điểm yếu của đối thủ hoặc các chủ đề đang thịnh hành trong lĩnh vực của bạn

👀 Bạn có biết không? Call Her Daddy—podcast lớn thứ hai trên Spotify vào năm 2023—đã ký hợp đồng với SiriusXM trị giá $125 triệu, gấp hơn hai lần so với thỏa thuận trước đó của Alex Cooper với Spotify. Điều này chứng minh rằng một podcast được quảng bá tốt và phát triển chiến lược có thể đạt được giá trị như thế nào.

Bước 4: Tận dụng tiếp thị qua email

Bản tin là nền tảng vững chắc để xây dựng một cộng đồng hướng đến giá trị xung quanh chương trình của bạn. Hơn nữa, không phải là bí mật khi email mang lại tỷ suất lợi nhuận trên chi phí (ROI) cao nhất so với bất kỳ kênh tiếp thị nào (từ $10 đến $50 cho mỗi $1 chi tiêu), với tỷ lệ mở email dao động từ 20-30%.

Để xây dựng danh sách email, hãy thêm liên kết đăng ký hoặc một trang đích chuyên dụng trên trang web của bạn. Khi người đọc đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ:

Các bài đọc hoặc tài nguyên được chọn lọc (mẫu, danh sách kiểm tra hoặc công cụ) phù hợp với chủ đề podcast của bạn

Các liên kết đến các tập podcast mà bạn đã tham gia với tư cách khách

Tin tức ngành hoặc những bài phân tích nóng hổi mà khán giả của bạn sẽ thấy hữu ích

Các cuộc thăm dò ý kiến độc quyền hỏi người đăng ký về những chủ đề họ muốn được đề cập tiếp theo

Mục tiêu cuối cùng của bạn là xây dựng một lượng độc giả trung thành, coi bản tin của bạn là nguồn thông tin đáng tin cậy để tự học hỏi.

📌 Ví dụ: Khi đăng ký The Rundown AI — một trong những podcast và bản tin hàng đầu về tin tức AI, bạn sẽ nhận được email chào mừng gồm 3 bước, nội dung súc tích, tương tác và giúp người đọc mới nhanh chóng bắt kịp thông tin.

qua The Rundown AI

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng ClickUp để tạo chuỗi email tự động hóa giúp hướng dẫn người đăng ký mới một cách hiệu quả. Ngày 0 → Gửi email chào mừng kèm theo ghi chú cá nhân về những gì họ có thể mong đợi Ngày 2 → Chia sẻ các tập podcast nổi bật nhất của bạn kèm theo một câu hỏi tương tác để khơi gợi sự tương tác Ngày 6 → Gửi bản tin hàng tuần đầu tiên của bạn với những nội dung giá trị được chọn lọc Ngày 8 → Hãy đề nghị họ để lại đánh giá nếu họ thích chương trình Bạn có thể cài đặt các quy trình tự động hóa ClickUp dựa trên quy tắc, được kích hoạt ngay khi có người đăng ký nhận bản tin hoặc trả lời email của bạn. Sử dụng một trong hơn 100 quy trình tự động hóa có sẵn của ClickUp hoặc để ClickUp Brain tự động xây dựng chuỗi quy trình cho bạn dựa trên quy trình làm việc của bạn. Kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành công việc một cách trơn tru với ClickUp tự động hóa

Bước 5: Hợp tác với khách

Hãy tận dụng lượng người nghe của các podcaster khác để quảng bá podcast của bạn. Bạn có thể mời họ tham gia chương trình của mình hoặc xuất hiện với tư cách khách trong chương trình của họ. Hãy lựa chọn kỹ lưỡng đối tác hợp tác.

Bạn muốn hợp tác với các podcaster:

Chia sẻ mục tiêu nghe giả tương tự, nhưng không nên đề cập đến nội dung hoàn toàn giống nhau

Hãy mang đến một góc nhìn hoặc kiến thức chuyên môn mà người nghe thực sự thấy hữu ích

Là những người tích cực quảng bá nội dung của chính họ trên các nền tảng mạng xã hội

Hãy nhớ rằng, việc quảng bá podcast có khách mời quan trọng không kém gì chính cuộc hội thoại (hoặc thậm chí còn quan trọng hơn).

Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn giản là yêu cầu khách mời chia sẻ tập podcast, hãy chuẩn bị một bộ tài liệu quảng bá dành cho khách mời. Hãy giúp họ dễ dàng chia sẻ nội dung podcast bằng cách cung cấp:

Các dòng chú thích trên mạng xã hội đã được soạn sẵn mà họ có thể đăng nguyên văn hoặc chỉnh sửa

Các tài nguyên đồ họa có kích thước phù hợp cho Instagram, LinkedIn và Twitter/X

Một đoạn âm thanh ngắn hoặc video clip giới thiệu khoảnh khắc hay nhất trong tập podcast

Liên kết tập podcast và ngày phát sóng để họ có thể lên lịch đăng bài trước

Một câu ngắn gọn mà họ có thể thêm vào bản tin hoặc phần giới thiệu cá nhân của mình

Dưới đây là mẫu bạn có thể sử dụng để thông báo cho khách khi tập podcast được phát sóng:

Xin chào [Tên]! Tập podcast của bạn đã được phát sóng rồi 🎉 Chúng tôi đã tổng hợp một số đoạn trích, nội dung đăng trên mạng xã hội và hình ảnh — vì vậy, bạn chỉ mất chưa đầy một phút để chia sẻ. Chúng tôi rất mong khán giả của bạn sẽ nghe tập này.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nhập bản ghi chép cuộc phỏng vấn, tiểu sử, chủ đề các tập trước, thông tin nhân khẩu học của khán giả và bất kỳ chi tiết liên quan nào khác của khách mời vào ClickUp Brain. Yêu cầu nó tạo ra các câu hỏi phỏng vấn được cá nhân hóa, vượt ra ngoài những câu hỏi bề mặt và mang lại chiều sâu thực sự cho cuộc hội thoại. Thảo luận với nó, tinh chỉnh các câu hỏi và lưu danh sách cuối cùng trong ClickUp Tài liệu để nhóm của bạn xem xét trước khi ghi âm. Sử dụng ClickUp Brain làm đối tác brainstorming cho podcast của bạn

Bước 6: Gửi podcast lên các danh mục podcast

Người nghe khám phá podcast qua nhiều nền tảng khác nhau. Việc đưa chương trình của bạn lên các danh sách podcast lớn sẽ giúp tăng cơ hội tiếp cận với người nghe mới. Và việc đăng ký lên các danh sách này khá đơn giản. Hầu hết các danh sách đều cho phép bạn gửi nguồn cấp dữ liệu RSS, giúp tự động đồng bộ các tập mới mỗi khi bạn phát hành.

Một số ứng dụng và danh mục podcast nổi bật nhất mà bạn nên tham gia: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn và iHeartRadio.

qua Spotify

Bạn vẫn đang phân vân giữa podcast âm thanh hay video, hoặc đang tìm hiểu nên ưu tiên nền tảng nào? Dưới đây là một số dữ liệu về các nền tảng podcast đáng chú ý, theo báo cáo của Cumulus Media và Signal Hill:

45% người nghe podcast hàng tuần đã nghe một podcast mới trong 6 tháng qua bắt đầu từ YouTube — khiến nền tảng này trở thành kênh khám phá lớn nhất hiện nay

Mặc dù vậy, 92% người nghe podcast vẫn chọn nghe thay vì xem. Chỉ 8% cho biết họ chỉ xem podcast. Đừng trì hoãn việc đăng tải nội dung mới chỉ vì bạn chưa có điều kiện để bắt đầu một podcast video

12% người nghe podcast hàng tuần sử dụng smart TV, một phân khúc nhỏ nhưng đang phát triển mà bạn nên lưu ý cho các kế hoạch phân phối trong tương lai

Spotify, Apple Podcasts và YouTube chiếm 64% tổng số nền tảng được người nghe podcast sử dụng nhiều nhất hàng tuần tại Mỹ. Tuy nhiên, các ứng dụng nghe podcast này phục vụ các đối tượng người nghe rất khác nhau. Spotify thu hút người dùng trẻ tuổi, Apple hướng đến những người nghe podcast lâu năm, còn YouTube thu hút những người mới bắt đầu.

Bước 7: Tham gia vào cộng đồng và các diễn đàn

Hãy tận dụng Reddit, các máy chủ Discord và các nhóm Facebook nơi mọi người đang tích cực tìm kiếm kiến thức và giải pháp.

Dù bạn chọn cộng đồng hay diễn đàn nào, hãy đảm bảo rằng:

Trả lời các truy vấn của người dùng một cách chân thành — và chỉ đề cập đến podcast của bạn nếu nội dung đó trực tiếp giải đáp những gì họ đang thắc mắc

Hãy chia sẻ ý kiến hay câu hỏi từ một tập gần đây và để cộng đồng cùng thảo luận

Hãy đề cập đến cộng đồng nếu các cuộc thảo luận của họ đã truyền cảm hứng cho tập podcast của bạn

Hãy áp dụng các chiến lược quảng bá podcast này một cách từ từ, tùy thuộc vào khả năng và nguồn lực của bạn. Hãy triển khai các chiến lược tốn nhiều thời gian hơn khi chương trình của bạn bắt đầu thu hút được sự chú ý.

📌 Ví dụ: Kowabana (một podcast chuyên về truyện kinh dị Nhật Bản) có một cộng đồng Discord với hơn 1.500 thành viên đang tích cực thảo luận về cốt truyện các tập, truyền thuyết đô thị, trò chơi điện tử Nhật Bản và văn hóa dân gian. Khi bạn đã xây dựng được một cộng đồng trung thành, podcast của bạn sẽ nhanh chóng lan truyền trong những người có cùng sở thích.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tạo các nhiệm vụ ClickUp với các Trường Tùy chỉnh để theo dõi mức độ tương tác của bạn trên các cộng đồng khác nhau — bạn đang hoạt động tích cực trên diễn đàn nào, tần suất đăng bài của bạn ra sao, và yếu tố nào đang thúc đẩy lưu lượng truy cập quay trở lại chương trình của bạn. Điều này giúp các nỗ lực xây dựng cộng đồng của bạn trở nên có chủ đích và có thể đo lường được, thay vì chỉ mang tính ngẫu nhiên. Theo dõi các nỗ lực xây dựng cộng đồng của bạn với nhiệm vụ ClickUp

👀 Bạn có biết? Podcast đầu tiên được phát triển bởi Dave Winer và Adam Curry vào khoảng năm 2000-2004. Vào thời điểm đó, podcast được gọi là "blog âm thanh". Trong giai đoạn 2000-2001, Winer đã tạo ra các thẻ RSS enclosure—cho phép phân phối các tệp âm thanh qua nguồn cấp RSS lần đầu tiên.

Các chiến lược phát triển podcast dài hạn

Bắt đầu một podcast là một chuyện. Bước tiếp theo là biến nó thành một kênh mà mọi người quay lại nghe.

Chiến lược Việc cần làm là gì? Đăng tải đều đặn Hãy tuân thủ lịch phát sóng hàng tuần hoặc hai tuần một lần. Khoảng trống kéo dài hàng tháng sẽ khiến khán giả của bạn chuyển sang nội dung khác. Trước khi quảng bá tập podcast đầu tiên ở bất kỳ đâu, hãy đảm bảo đã có ít nhất 3 tập đã phát hành sẵn sàng Khuyến khích truyền miệng Khuyến khích người nghe đánh giá và để lại nhận xét. Một lời nhắn đơn giản như “nếu bạn thích tập này, hãy chia sẻ nó với ai đó có thể thấy nó hữu ích” ở phần kết thúc sẽ mang lại hiệu quả hơn hầu hết các chiến thuật quảng bá khác Xây dựng thương hiệu cá nhân 84% người nghe podcast cho biết một podcaster đã thay đổi quan điểm của họ về một điều gì đó mà họ từng tin tưởng. Loại ảnh hưởng đó không đến từ logo—nó đến từ người dẫn chương trình mà mọi người tin tưởng. Những podcast lớn nhất được xây dựng dựa trên thương hiệu cá nhân của người dẫn chương trình Sản phẩm liên quan đến podcast Hàng hóa không chỉ đơn thuần là một công cụ kiếm tiền. Khi những chiếc đế lót ly có logo, áo thun hoặc nhãn dán của bạn được gắn liền với thứ mà khán giả của bạn đã yêu thích, điều đó sẽ tạo ra ấn tượng lâu dài và lòng trung thành Tái sử dụng các tập cũ Hãy định kỳ đưa lại những tập podcast hay nhất của bạn trong các kỳ. Những người nghe mới chưa từng nghe chúng, và điều này giúp kéo dài tuổi thọ của nội dung hay nhất mà bạn có mà không cần phải ghi âm thêm bất kỳ nội dung mới nào. Quảng bá chéo với các podcast khác Hợp tác trao đổi quảng cáo khi đề cập đến các podcast trong các lĩnh vực liên quan trong trailer hoặc xuất hiện làm khách mời. Đây là cách miễn phí, nhắm đúng mục tiêu và tiếp cận những người đã có thói quen nghe podcast. Tiếp thị qua người ảnh hưởng Hợp tác với những người có ảnh hưởng có đối tượng khán giả tương đồng với bạn Nội dung theo chủ đề mùa Kết nối các tập podcast với các sự kiện đang hot, ngày lễ hoặc các sự kiện văn hóa liên quan đến lĩnh vực của bạn

⭐ Mẹo bổ sung: Hãy đầu tư vào quảng cáo trả phí để đưa chương trình của bạn đến với những thính giả mục tiêu đã sẵn sàng đón nhận nội dung của bạn: Sử dụng Google Ads để thu hút những người nghe đang tích cực tìm kiếm các từ khóa liên quan đến chủ đề của bạn

Chạy quảng cáo âm thanh trên Spotify — các đoạn quảng cáo 30 giây ở vị trí trước, giữa hoặc sau nội dung để tiếp cận cả người dùng gói cao cấp thông qua nút kêu gọi hành động (CTA) có thể nhấp vào

Tận dụng lượng người xem khổng lồ của YouTube thông qua quảng cáo video hoặc âm thanh trên YouTube

Amazon Ads mang đến cơ hội tiếp cận độc đáo với người nghe, đặc biệt là những đối tượng khó tiếp cận qua các kênh kỹ thuật số truyền thống

Podbean cung cấp các tùy chọn tự phục vụ, tiết kiệm chi phí, phù hợp để đặt mục tiêu tiếp cận các đối tượng nghe podcast trong các ngách cụ thể

👀 Bạn có biết? Tính đến cuối năm 2025, The Joe Rogan Experience là podcast có số lượng người đăng ký và lượt nghe nhiều nhất trên các nền tảng lớn, bao gồm Spotify, YouTube và Apple. Các chương trình hàng đầu khác có lượng người đăng ký cao bao gồm Crime Junkie, The Daily, Call Her Daddy và The Mel Robbins Podcast.

Dưới đây là một số phần mềm podcast giúp bạn lập kế hoạch, ghi âm, chỉnh sửa, phân phối hoặc kiếm tiền từ podcast của mình.

ClickUp: dành cho kế hoạch nội dung và phân tích

Việc sản xuất một podcast bao gồm nhiều công đoạn phức tạp hơn so với những gì đa số mọi người nghĩ. Nghiên cứu, viết kịch bản, ghi âm, chỉnh sửa, điều phối khách mời, quảng bá, theo dõi hiệu quả—và đó chỉ là một tập duy nhất. Khi bạn phải lặp lại quy trình này liên tục, bạn cần một hệ thống có thể áp dụng lặp lại.

Giới thiệu: ClickUp.

Trong không gian làm việc AI tích hợp này, bạn có thể lên ý tưởng, tạo nội dung, hợp tác với nhóm, theo dõi công việc và tự động hóa quy trình làm podcast. Dưới đây là cách thực hiện 👇

Ý tưởng và kế hoạch nội dung

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho nhóm của bạn một không gian làm việc trực quan để biến những ý tưởng podcast sơ bộ thành các dự án hoàn chỉnh. Bạn có thể ghim tài liệu tham khảo, thêm ghi chú, gắn thẻ thành viên trong nhóm và chuyển đổi ý tưởng thành các tài liệu có cấu trúc chỉ với một cú nhấp chuột.

Biến ý tưởng của bạn thành các hành động có tổ chức với ClickUp Bảng trắng

Tài liệu và tạo/lập nội dung

ClickUp Docs cho phép bạn tạo và lưu trữ mọi tài nguyên nội dung liên quan đến podcast của mình — kịch bản, ghi chú chương trình, bản tóm tắt cho khách mời và các mẫu nội dung tái sử dụng. Thêm bảng, wiki, trang lồng nhau và phương tiện nhúng để giữ cho nội dung của bạn được tổ chức khoa học và dễ truy cập.

Tạo thư viện tài liệu, nguồn thông tin chính xác duy nhất cho chiến lược podcast của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain trực tiếp trong Docs để tạo bản nháp đầu tiên. Các nhóm có thể cộng tác theo thời gian thực và để lại phản hồi về các phần hoặc dòng cụ thể mà không cần rời khỏi tài liệu. Sau khi hoàn thành, hãy giao công việc đánh giá trực tiếp từ tài liệu — kèm theo thời hạn và tất cả các chi tiết cần thiết.

Lên lịch và quản lý nội dung podcast của bạn

Tải mẫu miễn phí Quản lý ý tưởng tập podcast, hoạt động tiếp cận, lịch trình và khách bằng cách sử dụng Mẫu Lịch Podcast của ClickUp

Mẫu Lịch Podcast của ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về các tập sắp tới, khách mời, chủ đề và hạn chót tại một nơi duy nhất. Sử dụng nó để:

Theo dõi từng tập podcast qua các giai đoạn như Ý tưởng, Tiếp cận, Lên lịch, Ghi âm và Chuyển ngữ bằng các thẻ được mã hóa bằng màu sắc

Lưu trữ thông tin quan trọng về tập podcast trong hơn 18 Trường Tùy chỉnh

Xem quy trình làm việc của podcast qua 7 chế độ xem khác nhau trên ClickUp, bao gồm Tập phát sóng, Nhà tài trợ podcast, Ghi chú chương trình và Giai đoạn podcast

Tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại với Super Agents

Lên lịch đăng bài, phối hợp với khách mời, cập nhật lịch nội dung và theo dõi phản hồi từ người nghe — việc quảng bá podcast bao gồm rất nhiều công việc phức tạp và thậm chí còn nhiều công đoạn thủ công hơn.

Các Super Agent của ClickUp tạo ra một hệ thống có thể lặp lại, giúp giảm thiểu việc trao đổi qua lại, giảm tỷ lệ bỏ dở giữa các công việc và duy trì sự trôi chảy của toàn bộ quy trình làm việc.

Các công cụ này hoạt động độc lập, tự động phản ứng với những thay đổi trong không gian làm việc của bạn mà không cần bạn phải ra lệnh.

Cài đặt các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI cho các tác vụ podcast lặp lại với ClickUp Super Agents

Một số cách Super Agents có thể hỗ trợ công việc của bạn trong việc phát triển podcast:

Theo dõi thư mục tập phát sóng của bạn và tự động tạo ghi chú chương trình cùng chú thích trên mạng xã hội khi bản chép lời mới được tải lên

Hàng tuần, hãy tổng hợp các cập nhật từ bình luận công việc, tài liệu tập phát sóng và hiệu suất chiến dịch, sau đó đăng một bản tóm tắt tổng hợp lên kênh của nhóm

Phát hiện khi công việc xác nhận khách mời được đánh dấu là đã hoàn thành và tự động kích hoạt quy trình làm việc của bộ tài liệu quảng bá — bao gồm các công việc tạo/lập tài sản, soạn thảo email và lên lịch

Để xem cách thức hoạt động, hãy xem video này về cách ClickUp sử dụng Super Agents👇

Các tính năng chính của ClickUp

ClickUp Brain giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất bằng cách tạo ra dàn ý tập phát sóng, kịch bản, câu hỏi phỏng vấn, chú thích trên mạng xã hội và ghi chú chương trình — mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn

Các thẻ AI trên bảng điều khiển của bạn hiển thị tóm tắt theo thời gian thực về các công việc, tiến độ chiến dịch và cập nhật từ nhóm, giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu

Tìm kiếm trên Tài liệu, Trò chuyện và các ứng dụng kết nối với ClickUp bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua ClickUp Enterprise Search

ClickUp Calendar cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan và có tổ chức về podcast của bạn qua các tập, mùa và chiến dịch quảng bá — giúp bạn luôn nắm bắt được bức tranh tổng thể về quy trình sản xuất.

Một hệ thống CRM tiếp thị tích hợp sẵn để tập trung mọi nỗ lực quảng bá — liên hệ với khách mời, tiến hành cuộc hội thoại với nhà tài trợ và theo dõi chiến dịch — tất cả tại một nơi

Kết nối với email của bạn để các chuỗi tự động hóa được kích hoạt trực tiếp từ không gian làm việc của bạn, mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ

Các mẫu podcast sẵn sàng sử dụng để xây dựng lịch nội dung, lập kế hoạch công việc và theo dõi dòng thời gian của dự án ngay từ ngày đầu tiên

Thêm các tiện ích để cập nhật quy trình làm việc, thay đổi trạng thái dự án, phân công công việc và hơn thế nữa — tất cả đều ngay trong trình chỉnh sửa tài liệu của bạn.

Những giới hạn của ClickUp

Không phải tất cả các tính năng có sẵn trên ứng dụng web đều có sẵn trên ứng dụng di động

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Tôi rất thích tính năng tích hợp sẵn với Google và QBO. Các quy trình tự động hóa giúp giảm bớt rất nhiều công việc thủ công, và tôi rất hào hứng khi tạo ra một Trợ lý AI để tự động hóa nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã có một cuộc gọi với Simon để xem xét thiết lập và các tính năng có sẵn, và anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù đó là một cuộc gọi ngắn, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều, và tôi mong có cuộc họp với anh ấy. Khi ClickUp được triển khai đầy đủ, tôi tin rằng nó sẽ giảm đáng kể khối lượng công việc và cải thiện giao tiếp giữa bộ phận quản lý dự án và bộ phận tài chính/thanh toán. Đây chắc chắn sẽ là công cụ chúng tôi sử dụng hàng ngày. Đến nay, chúng tôi đã bắt tay vào sử dụng ngay và việc bắt đầu khá dễ dàng. Theo thời gian, tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình làm việc của mình.

Tôi rất thích tính năng tích hợp sẵn với Google và QBO. Các quy trình tự động hóa giúp giảm bớt rất nhiều công việc thủ công, và tôi rất hào hứng khi tạo ra một Trợ lý AI để tự động hóa nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã có một cuộc gọi với Simon để xem xét thiết lập và các tính năng có sẵn, và anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù đó là một cuộc gọi ngắn, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều và mong được tham dự một cuộc họp với anh ấy. Khi ClickUp được triển khai đầy đủ, tôi tin rằng nó sẽ giảm đáng kể khối lượng công việc và cải thiện giao tiếp giữa bộ phận quản lý dự án và bộ phận tài chính/thanh toán. Đây chắc chắn sẽ là công cụ chúng tôi sử dụng hàng ngày. Đến nay, chúng tôi đã bắt tay vào sử dụng ngay và việc bắt đầu khá dễ dàng. Theo thời gian, tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình làm việc của mình.

Việc quản lý quảng bá podcast trên nhiều nền tảng có thể trở nên phức tạp rất nhanh. Những công cụ lên lịch này giúp bạn lập kế hoạch, xếp hàng và đăng tải nội dung trên các kênh mạng xã hội mà không cần phải thực hiện nỗ lực thủ công hàng ngày.

Buffer

qua Buffer

Buffer là một công cụ lên lịch đăng bài trên mạng xã hội đơn giản, được thiết kế dành cho các người tạo và nhóm nhỏ muốn duy trì sự nhất quán trên các nền tảng mà không làm mọi thứ trở nên phức tạp. Công cụ này cho phép bạn lên lịch đăng bài trên Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X và nhiều nền tảng khác từ một bảng điều khiển duy nhất. Giao diện gọn gàng và các tính năng phân tích mạnh mẽ khiến Buffer trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các podcaster tự quản lý việc quảng bá của mình.

Các tính năng chính của Buffer

Lên lịch và xếp hàng các bài đăng trên nhiều tài khoản mạng xã hội từ một nơi duy nhất

Tích hợp công cụ phân tích để theo dõi hiệu suất bài đăng và mức độ tương tác của khán giả

Tích hợp Canva cho phép bạn thiết kế và lên lịch đăng tải hình ảnh mà không cần rời khỏi quy trình làm việc

Trợ lý AI giúp soạn thảo phụ đề và tái sử dụng nội dung trên các nền tảng

Giới hạn của Buffer

Không có chức năng gắn thẻ hoặc nhãn cho các bài đăng, điều này khiến việc tổ chức lượng nội dung lớn trở nên khó khăn hơn

Các tính năng hợp tác bị giới hạn — không lý tưởng nếu bạn đang thực hiện công việc với một nhóm hoặc công ty bên ngoài

Giá dịch vụ Buffer

Kế hoạch miễn phí

Essentials: 6 USD mỗi kênh/tháng

Gói nhóm: 12 USD mỗi kênh/tháng

Đơn vị cung cấp dịch vụ: $120 cho 10 kênh/tháng

Đánh giá và nhận xét về Buffer

G2: 4.3/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 1.400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Buffer?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Buffer hỗ trợ các nền tảng ít được sử dụng hơn, chẳng hạn như Blusky. Tôi có thể sử dụng nó cho Instagram và Facebook một cách dễ dàng. Tôi thích việc có thể lưu trữ bản nháp không giới hạn cho đến khi tôi có thể xếp chúng vào hàng đợi. Bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn hữu ích khi có sự cố, mặc dù đôi khi, khi có bản cập nhật, nó lại gặp nhiều trục trặc hơn tôi mong đợi. Ứng dụng này dễ dàng tích hợp với các ứng dụng mạng xã hội phổ biến và các ứng dụng mới hơn như Blusky

Buffer hỗ trợ các nền tảng ít được sử dụng hơn, chẳng hạn như Blusky. Tôi có thể sử dụng nó cho Instagram và Facebook một cách dễ dàng. Tôi thích việc có thể lưu trữ bản nháp không giới hạn cho đến khi tôi có thể xếp chúng vào hàng đợi. Bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn hữu ích khi có sự cố, mặc dù đôi khi, khi có bản cập nhật, nó lại gặp nhiều trục trặc hơn tôi mong đợi. Ứng dụng này dễ dàng tích hợp với các ứng dụng mạng xã hội phổ biến và các ứng dụng mới hơn như Blusky

Sau này

qua Later

Later ban đầu là một công cụ lên lịch đăng bài trên Instagram và sau đó đã phát triển thành một công cụ lập kế hoạch truyền thông xã hội toàn diện với trọng tâm mạnh mẽ vào yếu tố hình ảnh. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các podcaster đầu tư mạnh vào nội dung hình ảnh—như audiogram, thẻ trích dẫn và đồ họa tập phát sóng—và muốn xem chính xác giao diện nguồn tin của họ sẽ trông như thế nào trước khi nội dung được đăng tải.

Các tính năng chính của Later

Lịch nội dung trực quan với tính năng lên lịch kéo và thả cùng xem trước nguồn cấp dữ liệu, kèm theo các mẫu lịch nội dung

Công cụ "Link in bio" giúp biến trang cá nhân Instagram của bạn thành trang đích có thể nhấp vào để truy cập các liên kết tập podcast

Gợi ý về thời điểm đăng tải phù hợp nhất dựa trên dữ liệu cụ thể về đối tượng nghe của bạn

Hỗ trợ Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X và Facebook

Các giới hạn sau này

Các tính năng phân tích và báo cáo không chi tiết bằng so với Buffer hoặc Hootsuite

Một số tính năng quan trọng, như công cụ hợp tác và phân tích nâng cao, chỉ có sẵn ở các gói giá cao hơn

Giá sau này

Gói Starter: $18 mỗi tháng

Growth: 40 USD mỗi tháng

Cấp độ Nâng cao: 80 USD mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét sau này

G2: 4.5/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Later?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Tôi sử dụng Later Social để đăng bài và thấy tính năng lên lịch cực kỳ hữu ích vì nó cho phép tôi lập kế hoạch cho các bài đăng mà không phải lo lắng về việc bài đăng sẽ được đăng vào ngày nào. Điều này giúp tôi có thể thoải mái đi nghỉ mà không phải lo lắng về mạng xã hội. Một tính năng nổi bật là khả năng lên lịch đăng bài trên các nền tảng khác nhau, vì vậy nếu tôi chuẩn bị một bài đăng cho Instagram, tôi có thể nhanh chóng lên lịch lại để đăng trên Facebook, TikTok hoặc LinkedIn. Đây chắc chắn là công cụ tốt nhất mà tôi từng sử dụng để đăng bài so với các công cụ khác như Buffer, vốn không hiệu quả lắm với tôi. Later Social có thư viện tốt hơn, các tùy chọn lên lịch tốt hơn và tính năng "thời điểm tốt nhất để đăng bài", giúp tôi biết khi nào người theo dõi của mình hoạt động tích cực nhất.

Tôi sử dụng Later Social để đăng bài và thấy tính năng lên lịch cực kỳ hữu ích vì nó cho phép tôi lập kế hoạch cho các bài đăng mà không phải lo lắng về việc bài đăng sẽ được đăng vào ngày nào. Điều này giúp tôi có thể thoải mái đi nghỉ mà không phải lo lắng về mạng xã hội. Một tính năng nổi bật là khả năng lên lịch đăng bài trên các nền tảng khác nhau, vì vậy nếu tôi chuẩn bị một bài đăng cho Instagram, tôi có thể nhanh chóng lên lịch lại để đăng trên Facebook, TikTok hoặc LinkedIn. Đây chắc chắn là công cụ tốt nhất mà tôi từng sử dụng để đăng bài so với các công cụ khác như Buffer, vốn không hiệu quả lắm với tôi. Later Social có thư viện tốt hơn, các tùy chọn lên lịch tốt hơn và tính năng "thời điểm tốt nhất để đăng bài", giúp tôi biết khi nào người theo dõi của mình hoạt động tích cực nhất.

Hootsuite

qua Hootsuite

Hootsuite là một trong những nền tảng quản lý mạng xã hội uy tín nhất, được thiết kế dành cho các nhóm cần quản lý lượng nội dung lớn trên nhiều tài khoản. Đối với các podcaster hợp tác với đội ngũ tiếp thị hoặc công ty quảng cáo, Hootsuite cung cấp quy trình làm việc có cấu trúc chặt chẽ hơn với các tính năng phê duyệt, theo dõi chiến dịch và phân tích sâu hơn so với hầu hết các công cụ cùng loại.

Các tính năng chính của Hootsuite

Tính năng lên lịch hàng loạt cho phép bạn tải lên và xếp hàng hàng trăm bài đăng cùng một lúc

Quy trình theo dõi chiến dịch và phê duyệt giúp các nhóm đồng bộ hóa trước khi nội dung được phát sóng

Phân tích chi tiết kèm so sánh với đối thủ cạnh tranh và báo cáo tùy chỉnh

Hỗ trợ phạm vi rộng của các nền tảng, bao gồm YouTube, Pinterest và TikTok

Những giới hạn của Hootsuite

Quy trình phê duyệt bị giới hạn trong cấu trúc 1-1 — không có phê duyệt theo từng cấp hoặc nhiều bước

Giá cả tăng đột biến so với các lựa chọn thay thế, khiến việc biện minh cho chi phí này trở nên khó khăn hơn đối với các podcaster hoạt động độc lập

Giá dịch vụ Hootsuite

Gói Chuyên nghiệp: 99 USD mỗi tháng

Gói Nhóm: 249 USD mỗi tháng

Kinh doanh: 739 USD mỗi tháng

Enterprise: Liên hệ để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Hootsuite

G2 : 4.3/5 (Hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 3.700 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hootsuite?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Tôi thích sự tiện lợi khi quản lý tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình tại một nơi duy nhất với Hootsuite. Công cụ lên lịch rất trực quan, giúp việc quản lý bài đăng trên nhiều nền tảng trở nên dễ dàng. Các công cụ phân tích tích hợp rất hữu ích vì chúng giúp tôi dễ dàng nhận biết những gì đang hiệu quả mà không cần phải kiểm tra từng nền tảng riêng lẻ. Tất cả những điều này giúp tôi duy trì sự nhất quán, tiết kiệm thời gian và theo dõi hiệu suất một cách hiệu quả.

Tôi thích sự tiện lợi khi quản lý tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình tại một nơi duy nhất với Hootsuite. Công cụ lên lịch rất trực quan, giúp việc quản lý bài đăng trên nhiều nền tảng trở nên dễ dàng. Các công cụ phân tích tích hợp rất hữu ích vì chúng giúp tôi dễ dàng nhận biết những gì đang hiệu quả mà không cần phải kiểm tra từng nền tảng riêng lẻ. Tất cả những điều này giúp tôi duy trì sự nhất quán, tiết kiệm thời gian và theo dõi hiệu suất một cách hiệu quả.

Những người tạo Audiogram

Những công cụ này giúp bạn biến các đoạn âm thanh thành nội dung video có thể chia sẻ mà không cần đến nhà thiết kế hay trình chỉnh sửa video.

Headliner

qua Headliner

Headliner được thiết kế dành riêng cho các podcaster muốn tạo audiogram và video clip mà không cần có kinh nghiệm thiết kế. Công cụ này tự động chuyển đổi âm thanh thành văn bản, tạo hiệu ứng động cho đồ thị sóng âm và cho phép bạn thêm phụ đề — tất cả chỉ với vài cú nhấp chuột. Đối với các podcaster cần sản xuất nội dung mạng xã hội đều đặn mà không phải tốn hàng giờ cho khâu sản xuất, đây là một trong những công cụ thiết thực nhất trong danh sách này.

Các tính năng chính của Headliner

Tính năng tự động chuyển đổi văn bản thành phụ đề động đồng bộ với âm thanh của bạn

Hình ảnh động dạng sóng và các mẫu có thể tùy chỉnh với kích thước phù hợp với mọi nền tảng mạng xã hội

Nhập trực tiếp nguồn cấp dữ liệu RSS podcast để bạn có thể tải các tập podcast mà không cần tải lên thủ công

Các tùy chọn nền video bao gồm video có sẵn, hình ảnh hoặc màu sắc đơn sắc

Giới hạn của Headliner

Kế hoạch miễn phí sẽ thêm dấu watermark của Headliner vào các video được xuất ra

Các tùy chọn tùy chỉnh tương đối giới hạn so với các công cụ chú trọng thiết kế hơn

Giá dịch vụ Headliner

Miễn phí vĩnh viễn

Gói Cơ bản: $9,99/tháng

Gói Pro: $25,99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Headliner

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Headliner?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Tôi rất thích việc có thể tạo ra một ‘audiogram’ đẹp mắt từ các tệp MP3 của mình. Tôi cũng rất thích việc có thể nhanh chóng tìm được các từ khóa cho nội dung và trang web của mình để cải thiện thứ hạng. Headliner còn cung cấp cho tôi những trích dẫn mà nó cho là hấp dẫn, giúp tôi dễ dàng tạo nội dung cho các trang mạng xã hội. Thật tuyệt vời khi tôi có thể đăng trực tiếp lên YouTube. Rất dễ sử dụng và MIỄN PHÍ!

Tôi rất thích việc có thể tạo ra một ‘audiogram’ đẹp mắt từ các tệp MP3 của mình. Tôi cũng rất thích việc có thể nhanh chóng tìm được các từ khóa cho nội dung và trang web của mình để cải thiện thứ hạng. Headliner còn cung cấp cho tôi những trích dẫn mà nó cho là hấp dẫn, giúp tôi dễ dàng tạo nội dung cho các trang mạng xã hội. Thật tuyệt vời khi tôi có thể đăng trực tiếp lên YouTube. Rất dễ sử dụng và MIỄN PHÍ!

Mô tả

qua Descript

Descript không chỉ là một công cụ tạo sơ đồ âm thanh—đây là một nền tảng chỉnh sửa âm thanh và video toàn diện, cho phép bạn chỉnh sửa bản ghi âm thông qua việc chỉnh sửa văn bản. Đối với các podcaster ghi hình các tập podcast, nền tảng này xử lý mọi thứ từ bản ghi thô đến các đoạn video hoàn thiện sẵn sàng đăng tải lên mạng xã hội. Đường cong học tập của Descript dốc hơn so với Headliner, nhưng chất lượng đầu ra cao hơn đáng kể.

Các tính năng chính của Descript

Chỉnh sửa âm thanh và video dựa trên văn bản — xóa các từ trong bản chép lời, và đoạn clip sẽ tự động chỉnh sửa

Tính năng lồng tiếng cho phép bạn sửa lỗi âm thanh bằng cách nhập văn bản thay thế bằng giọng nói được sao chép của chính mình

Ghi màn hình, ghi âm từ xa và xuất clip đều được tích hợp sẵn trong một nền tảng duy nhất

Tự động loại bỏ từ lấp đầy và giảm tiếng ồn nền

Giới hạn của Descript

Điều này có thể khiến người dùng chỉ cần tạo/lập sơ đồ âm thanh cơ bản cảm thấy quá tải

Các tính năng AI như Overdub chỉ có sẵn ở các gói giá cao hơn

Giá của Descript

Người đam mê: $24/người/tháng

Người tạo : $35/người/tháng

Kinh doanh: 65 USD/người/tháng

Khách hàng doanh nghiệp

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2 : 4.6/5 (hơn 850 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 170 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Descript?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Tôi thích sự tiện lợi khi có thể dễ dàng chèn video và âm thanh vào Descript. Điều này giúp đẩy nhanh quy trình và cung cấp một khởi đầu tuyệt vời cho bài đăng hoặc các chi tiết, từ đó tôi có thể phát triển thêm dựa trên kiến thức của mình. Công cụ này thực sự hữu ích để tạo bản chép lời và bài đăng trên LinkedIn, và tôi cũng sử dụng nó để tạo các đoạn nổi bật từ podcast. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản, giúp toàn bộ trải nghiệm diễn ra suôn sẻ.

Tôi thích sự tiện lợi khi có thể dễ dàng chèn video và âm thanh vào Descript. Điều này giúp đẩy nhanh quy trình và cung cấp một khởi đầu tuyệt vời cho bài đăng hoặc các chi tiết, từ đó tôi có thể phát triển thêm dựa trên kiến thức của mình. Công cụ này thực sự hữu ích để tạo bản chép lời và bài đăng trên LinkedIn, và tôi cũng sử dụng nó để tạo các đoạn nổi bật từ podcast. Việc thiết lập ban đầu rất đơn giản, giúp toàn bộ trải nghiệm diễn ra suôn sẻ.

Wavve

qua Wavve

Wavve là một công cụ tạo audiogram đơn giản, không rườm rà, được phát triển riêng cho các podcaster và người tạo nội dung radio. Công cụ này không cố gắng làm tất cả các việc cần làm — mà tập trung vào việc nhanh chóng tạo ra các clip âm thanh có thể chia sẻ và trông đẹp mắt trên mạng xã hội. Nếu mục tiêu chính của bạn là tạo ra các audiogram mang thương hiệu với quy mô lớn mà không cần phải trải qua quá trình học hỏi phức tạp, Wavve sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách đáng tin cậy.

Các tính năng chính của Wavve

Thiết kế dạng sóng động có thể tùy chỉnh với hỗ trợ màu sắc và logo thương hiệu

Tự động tạo phụ đề đồng bộ với clip âm thanh của bạn

Các kích thước hình ảnh được thiết lập sẵn cho Instagram, Twitter/X, Facebook và LinkedIn

Giao diện kéo và thả đơn giản, không yêu cầu kinh nghiệm thiết kế

Giới hạn của Wavve

Khả năng chỉnh sửa nâng cao giới hạn so với Descript

Không tích hợp nguồn cấp dữ liệu RSS trực tiếp — bạn cần tải lên các tệp âm thanh theo cách thủ công

Giá dịch vụ Wavve

Wavve Starter : 9,99 USD/tháng

Wavve Pro : 24,99 USD/tháng

Dịch vụ đại lý: $129,99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Wavve

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Wavve?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Tạo những bài đăng tuyệt vời kèm âm thanh cho mạng xã hội. Wavvelink mới của họ là một trang đích tuyệt vời cho podcast của chúng tôi, giúp những người đăng ký tiềm năng tìm hiểu mọi thứ về thương hiệu của chúng tôi và kết nối với podcast của chúng tôi một cách nhanh chóng.

Tạo những bài đăng tuyệt vời kèm âm thanh cho mạng xã hội. Wavvelink mới của họ là một trang đích tuyệt vời cho podcast của chúng tôi, giúp những người đăng ký tiềm năng tìm hiểu mọi thứ về thương hiệu của chúng tôi và kết nối với podcast của chúng tôi một cách nhanh chóng.

Dưới đây là các công cụ phân tích sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu để đưa ra các quyết định quảng bá thông minh hơn.

Backtracks

qua Backtracks

Backtracks là nền tảng phân tích podcast được thiết kế dành cho các người tạo mong muốn có dữ liệu người nghe chi tiết hơn so với những gì các ứng dụng podcast như Spotify hay Apple Podcasts cung cấp sẵn. Nền tảng này không chỉ dừng lại ở số lượt tải xuống mà còn giúp bạn biết được người nghe là ai, họ đang nghe từ đâu và cách họ tìm thấy chương trình của bạn — từ đó giúp bạn tập trung hơn vào những yếu tố thực sự thúc đẩy sự tăng trưởng.

Các tính năng chính của Backtracks

Thông tin chi tiết về đối tượng người nghe, bao gồm địa điểm, thiết bị và ứng dụng được sử dụng

Phân tích chi tiết từng tập, hiển thị các điểm người nghe bỏ dở và thời lượng nghe trung bình

Trình phát podcast có thể nhúng với tính năng theo dõi tích hợp sẵn cho trang web của bạn

Hỗ trợ các chỉ số được chứng nhận bởi IAB dành cho nhà quảng cáo và báo cáo tài trợ

Giới hạn của Backtracks

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp và ít trực quan đối với những người dùng không rành về dữ liệu

Một số tính năng nâng cao chỉ có sẵn ở các gói giá cao hơn

Giá dịch vụ Backtracks

Giá cả tùy chỉnh

Theo dõi xếp hạng và đánh giá

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Backtracks?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Với Backtracks, bạn có thể tăng lượng khách hàng và người nghe, đây là một cách tuyệt vời để quảng bá kinh doanh của bạn.

Với Backtracks, bạn có thể tăng lượng khách hàng và người nghe, đây là một cách tuyệt vời để quảng bá kinh doanh của bạn.

Chartable

qua Chartable

Chartable giúp các podcaster theo dõi nguồn gốc của người nghe — dù đó là bài đăng trên mạng xã hội, bản tin, hoạt động quảng bá chéo hay quảng cáo trả phí. Các tính năng SmartLinks và SmartAds của Chartable khiến nó trở thành một trong số ít công cụ cho phép bạn xác định trực tiếp sự tăng trưởng số lượng người nghe từ các nỗ lực tiếp thị cụ thể.

Các tính năng chính của Chartable

SmartLinks đang theo dõi các kênh quảng bá nào thực sự đang thu hút người nghe mới

SmartAds đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo podcast trên các nền tảng

Đang theo dõi hiệu quả của các hoạt động quảng bá chéo để đánh giá hiệu quả của việc mời khách mời và trao đổi podcast

Tích hợp với Apple Podcasts, Spotify và hầu hết các nền tảng lưu trữ lớn

Giới hạn của Chartable

Sau khi được Spotify mua lại vào năm 2022, một số tính năng đã bị cắt giảm hoặc ngừng cung cấp kể từ đó

Việc theo dõi nguồn gốc yêu cầu SmartLinks phải được cài đặt chính xác, điều này đòi hỏi phải thực hiện cấu hình ban đầu

Bảng giá

Gói Starter : Miễn phí

Gói Premium: $4,99/tháng

Pro: 9,99 USD/tháng

Xếp hạng và đánh giá có thể hiển thị trên biểu đồ

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Chartable?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

Chartable rất dễ sử dụng và có nhiều tùy chọn để tôi thử nghiệm nhằm cải thiện số liệu thống kê cho podcast của mình.

Chartable rất dễ sử dụng và có nhiều tùy chọn để tôi thử nghiệm nhằm cải thiện số liệu thống kê cho podcast của mình.

Podtrac

qua Podtrac

Podtrac là một trong những nền tảng đo lường podcast lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất, đặc biệt trong giới nhà xuất bản và mạng lưới. Nền tảng này thường được sử dụng để xác minh số lượt tải xuống cho các nhà quảng cáo và các thỏa thuận tài trợ — do đó, nó không phải là một công cụ tăng trưởng mà là một công cụ tạo uy tín và kiếm tiền cho các chương trình muốn thu hút các đối tác thương hiệu.

Các tính năng chính của Podtrac

Dịch vụ đo lường lượt tải xuống được chứng nhận bởi IAB, được các nhà quảng cáo lớn và các mạng podcast tin cậy

Bảng xếp hạng ngành công nghiệp công khai danh sách các podcast hàng đầu theo kích thước khán giả — hữu ích cho việc hiển thị

Dữ liệu nhân khẩu học của đối tượng nghe, bao gồm phân tích theo giới tính, độ tuổi và thu nhập

Hoạt động song song với nền tảng lưu trữ hiện tại của bạn mà không cần phải di chuyển dữ liệu

Giới hạn của Podtrac

Các thông tin chi tiết có thể áp dụng thực tế bị giới hạn so với Chartable hoặc Backtracks — phù hợp hơn cho việc báo cáo hơn là tối ưu hóa

Giao diện có vẻ lỗi thời và kém trực quan hơn so với các công cụ phân tích mới hơn

Giá dịch vụ Podtrac

Bắt đầu: Miễn phí

Phát triển chương trình của bạn: $20/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét trên Podtrac

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Hãy tránh mắc phải những sai lầm sau đây khi quảng bá podcast:

Sai lầm Giải pháp Mục tiêu cho mọi đối tượng Việc đặt mục tiêu cho đối tượng rộng sẽ khiến chương trình của bạn trở nên kém hấp dẫn đối với bất kỳ ai cụ thể. Hãy xác định chân dung người nghe của bạn, tức là các yếu tố nhân khẩu học, sở thích, hành vi, và tạo nội dung nói trực tiếp đến họ Phân tán nguồn lực trên mọi nền tảng Hãy tập trung vào 2-3 nền tảng chính mà khán giả của bạn thực sự dành thời gian. Hãy thiết kế nội dung và chiến lược quảng bá xoay quanh những nền tảng này trước khi nghĩ đến việc mở rộng. Không đi sâu vào phân tích Sử dụng các công cụ tích hợp sẵn trên nền tảng hoặc các công cụ phân tích chuyên dụng để theo dõi các điểm người nghe bỏ dở, thông tin nhân khẩu học của người nghe, nguồn lưu lượng truy cập, xếp hạng và đánh giá trên từng nền tảng Tần suất đăng tải không đều đặn Hãy duy trì lịch phát sóng cố định vào cùng ngày và giờ mỗi tuần hoặc hai tuần một lần. Đừng để khán giả phải đoán mò — hãy thông báo cho họ biết chính xác thời điểm tập tiếp theo sẽ ra mắt Đối xử với mọi nền tảng như nhau Mỗi nền tảng đều có định dạng nội dung, quy tắc SEO và hành vi của người nghe riêng. Hãy tối ưu hóa nội dung của bạn cho phù hợp Không chuẩn bị cho khách Việc phỏng vấn một cách tùy hứng sẽ khiến tập podcast trở nên vội vàng và khó theo dõi. Hãy tìm hiểu về khách, lập kế hoạch cho các câu hỏi và chia sẻ bản tóm tắt với họ trước khi ghi âm

Tập trung hoạt động quảng bá podcast của bạn với ClickUp

Việc sản xuất và ghi âm podcast đã tốn rất nhiều thời gian. Nếu bạn thực hiện tất cả các công việc thủ công mà không sử dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), bạn sẽ không còn nhiều thời gian để thực sự phát triển chương trình của mình.

ClickUp giúp bạn tập trung toàn bộ quy trình quảng bá podcast vào một nơi duy nhất. Bạn có thể lập kế hoạch phát sóng các tập, quản lý việc liên hệ với khách mời, theo dõi các công việc quảng bá và điều phối các chiến dịch trên mạng xã hội mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Với ClickUp Brain làm trợ lý AI theo ngữ cảnh, bạn có thể tạo ghi chú chương trình, soạn thảo nội dung quảng cáo, tóm tắt các tập podcast và tái sử dụng nội dung podcast thành bài viết blog, bản tin và bài đăng trên mạng xã hội chỉ trong vài phút.

Tự động hóa giúp phân công các công việc như tạo/lập clip, xuất bản và quảng bá đến các thành viên phù hợp trong nhóm, trong khi bảng điều khiển cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về hiệu suất của tập podcast và tiến độ chiến dịch.

