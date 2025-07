Những podcast viết hay nhất để khơi dậy sự sáng tạo trong năm 2025

Năm 1959, Jack Kerouac ngồi trước máy đánh chữ và gõ ra một danh sách ba mươi 'hướng dẫn' viết lách một cách ngẫu hứng, đưa ra những lời khuyên quý giá như "viết những gì bạn muốn từ tận đáy lòng" và "viết trong sự hồi tưởng và ngạc nhiên cho chính mình"

Chúng ta không biết liệu Kerouac có chấp nhận podcast để chia sẻ Niềm tin và Kỹ thuật cho Văn xuôi Hiện đại của mình hay không.

Nhưng chúng tôi hiểu rằng quá trình viết lách là vô cùng thú vị và khó nắm bắt, và những bí quyết của nhà văn luôn được săn đón.

Nói về viết lách thường có vẻ đơn giản hơn so với việc thực sự ngồi xuống và viết. Mặc dù việc nghe các podcast được đề xuất ở đây không thể thay thế việc ngồi xuống viết, nhưng nó có thể giúp bạn vượt qua cảm giác cô đơn khi tìm kiếm cảm hứng, dù bạn là một nhà văn sáng tạo hay một nhà văn tương lai.

Đó là lý do tại sao podcast về viết lách lại có giá trị như vậy. Chúng cung cấp sự hỗ trợ, hướng dẫn và khuyến khích cho những nỗ lực sáng tạo của bạn.

Podcast viết là các chương trình âm thanh khám phá nhiều khía cạnh của việc viết lách, từ kỹ thuật viết đến phong cách sống.

Đây là những công cụ thiết yếu cho bất kỳ ai mong muốn nâng cao sự sáng tạo, hoàn thiện kỹ năng hoặc tìm kiếm cộng đồng trong hành trình viết lách đôi khi cô đơn này.

Bằng cách lắng nghe những podcast này, bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của các nhà văn khác, khám phá những kỹ thuật mới và duy trì động lực trong suốt hành trình viết lách của mình.

Các loại podcast viết khác nhau

Podcast viết có nhiều thể loại đa dạng, đáp ứng nhu cầu và sở thích phong phú của cộng đồng viết lách.

Dưới đây là một số loại podcast viết chính và những gì chúng có thể mang lại cho bạn:

Podcast hướng dẫn: Những podcast này cung cấp lời khuyên thiết thực về cách cải thiện kỹ năng viết, bao gồm các chủ đề từ ngữ pháp đến cấu trúc câu chuyện. Chúng cung cấp nhiều kiến thức phong phú cho cả người mới bắt đầu và nhà văn có kinh nghiệm

Podcast truyền cảm hứng : Những podcast này được thiết kế để thúc đẩy bạn bằng cách chia sẻ những câu chuyện thành công và truyền cảm hứng. Chúng là nguồn động viên, nuôi dưỡng sự kiên cường và sáng tạo cần thiết để đối mặt với những thách thức trong sự nghiệp viết lách của bạn

Podcast theo thể loại: Nếu bạn muốn đi sâu vào các sắc thái của văn chương trong các thể loại văn học cụ thể như trinh thám, lãng mạn hoặc khoa học viễn tưởng, podcast theo thể loại là lựa chọn dành cho bạn. Chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc phù hợp với các nhà văn muốn trau dồi kỹ năng của mình trong các thể loại cụ thể

Phỏng vấn tác giả: Các podcast này cung cấp cái nhìn thân mật về cuộc sống của các tác giả bán chạy nhất, cho bạn cái nhìn thoáng qua về quá trình sáng tạo và kinh nghiệm đã định hình công việc của họ. Điều này mang đến cho bạn góc nhìn hậu trường về nghệ thuật và nghề viết lách

Podcast hướng đến cộng đồng: Những podcast này tạo ra không gian ảo để các nhà văn kết nối và chia sẻ hành trình và những hiểu biết đa dạng của họ. Chúng tích cực hướng dẫn bạn trên con đường của mình, đóng vai trò như những ngọn hải đăng cho những ai muốn thành thạo nghề nghiệp và tìm thấy sự thỏa mãn sáng tạo

Bây giờ khi đã biết các loại podcast khác nhau, bạn có thể chọn podcast phù hợp nhất với sở thích của mình.

Để giúp bạn hơn nữa, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các podcast hay nhất trong năm, cung cấp những hiểu biết quý giá để trau dồi kỹ năng viết và khơi dậy nguồn cảm hứng.

Các podcast viết lách hàng đầu

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình viết lách của mình, chúng tôi đã tổng hợp danh sách 17 podcast hay nhất về viết lách của năm nay để giúp bạn khơi nguồn sáng tạo:

1. Dành cho những người đam mê viết lách

Được dẫn dắt bởi Brooke Warner từ She Writes, cộng đồng trực tuyến lớn nhất thế giới dành cho nữ nhà văn, và Grant Faulkner từ National Novel Writing Month (NaNoWriMo), Write-minded là podcast hàng tuần mang đến sự kết hợp độc đáo giữa lời khuyên viết lách, thảo luận chuyên sâu về kỹ thuật viết và những thông tin chuyên ngành.

Trong mỗi tập, người dẫn chương trình sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn thú vị với các nhà văn và chuyên gia xuất bản, kèm theo một tính năng nhỏ khám phá các xu hướng hiện tại trong thế giới xuất bản.

Cho dù bạn là một tác giả đầy tham vọng hay một nhà văn đã thành danh, Write-minded mang đến sự kết hợp hấp dẫn giữa cảm hứng sáng tạo và hiểu biết về kinh doanh.

Các tập gần đây có Stephanie Foo thảo luận về những thách thức khi viết về chấn thương tâm lý và A. M. Homes chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật xây dựng nhân vật, khiến podcast này trở thành một nguồn tài nguyên vô giá cho các nhà văn ở mọi giai đoạn của hành trình sáng tác.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Cách bộc lộ bản thân trong hồi ký khi bạn không như vậy trong đời thực, với sự tham gia của Tiến sĩ Brian H. Williams

The Future of the Book (Tương lai của cuốn sách), với sự tham gia của Maja Thomas

Nghệ thuật tinh tế của sự hòa hợp và ảnh hưởng của nó đối với việc viết lách của chúng ta, với sự tham gia của Baron Wormser

Những đánh giá từ người nghe

Tôi không thể ngừng nghe. Nếu bạn là một nhà văn, bạn cũng sẽ không thể.

2. Podcast The Creative Penn

qua podcast The Creative Penn

Được dẫn dắt bởi Joanna Penn, một tác giả và doanh nhân indie thành công, The Creative Penn Podcast cung cấp những hiểu biết sâu sắc về viết lách, tự xuất bản, tiếp thị sách, và cả cách kiếm sống bằng nghề viết.

Mỗi tập bao gồm các chủ đề trong phạm vi từ khám phá thể loại đến các khía cạnh kỹ thuật của xuất bản nhằm giúp các tác giả hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp sách.

Joanna thường mời các khách mời như Mark Dawson và Orna Ross, những người chia sẻ kiến thức chuyên môn về các chủ đề cụ thể, cung cấp cho người nghe những lời khuyên hữu ích để áp dụng vào công việc viết lách và xuất bản của họ.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Một cách tiếp cận sáng tạo với Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh trong Thiết kế Bìa Sách cùng James Helps

Đối mặt với nỗi sợ hãi và viết những ký tự độc đáo với Barbara Nickless

Cách công nghệ tìm kiếm AI tạo sinh sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát hiện sách trong thập kỷ tới với Joanna Penn

Những đánh giá từ người nghe

Sự kết hợp giữa đối tượng nghe và phong cách podcast (monologue tiếp theo là phỏng vấn) khiến nó trở nên thú vị. Rất được khuyến khích.

3. Grammar Girl: Mẹo nhanh và hiệu quả để viết tốt hơn

qua Quick and Dirty Tips

Mignon Fogarty, giọng nói đằng sau Grammar Girl, cung cấp những mẹo ngắn gọn, thân thiện để cải thiện kỹ năng viết của bạn. Bao gồm ngữ pháp, phong cách và cách sử dụng, mỗi tập đều đi sâu vào những lỗi viết phổ biến và những sắc thái phong cách có thể quyết định thành công hay thất bại của công việc của bạn.

Podcast này giúp các nhà văn ở mọi trình độ cải thiện văn phong và truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả hơn, khiến nó trở thành một trong 101 trang web tốt nhất của Writer's Digest.

Các khách mời như nhà ngôn ngữ học và tác giả thảo luận về sự tiến hóa của ngôn ngữ và các phương pháp viết hay nhất, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận các quy tắc ngôn ngữ phức tạp.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Công nghệ đang thay đổi cách chúng ta viết. Ai là người đầu tiên được gọi là "Goody Two Shoes"?

Tâm lý học (và ngôn ngữ) của thời gian. Dấu phẩy giống như những người trên tàu điện ngầm. Công việc của cáo.

Tại sao tiếng Anh có các chữ cái không phát âm. Dayjamas

Nhận xét từ người nghe

Podcast Grammar Girl là tuyệt vời nhất!!! Tôi đặc biệt thích những phần nói về sự thay đổi của tiếng Anh theo thời gian.

4. The Writers' Hangout

The Writers' Hangout là không gian để các nhà văn chia sẻ câu chuyện, thách thức và thành công của mình.

Chương trình được dẫn dắt bởi nhiều thành viên khác nhau của cộng đồng viết lách, bao gồm Giám đốc Truyền thông Xã hội của PAGE, Sandy Adomaitis, và đồng dẫn chương trình Terry Sampson. Mỗi tập chương trình đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của cuộc sống viết lách, từ vượt qua tình trạng khô cạn ý tưởng đến khám phá quá trình sáng tạo.

Podcast này cung cấp cộng đồng và lời khuyên thực tiễn, giúp các nhà văn cảm thấy bớt cô đơn.

Một trong những khách mời đáng chú ý xuất hiện trong chương trình là nhà biên kịch Matias Caruso, người có ý nghĩa đặc biệt. Là một nhà biên kịch tự học đến từ Argentina, Caruso mang đến cho podcast một góc nhìn và hành trình độc đáo.

Câu chuyện về hành trình tự học tiếng Anh và kỹ năng viết kịch bản của anh ấy, vượt qua những thách thức văn hóa và ngôn ngữ, là nguồn cảm hứng và sự đồng cảm cho các nhà văn trẻ trên toàn thế giới.

Với những chia sẻ sâu sắc của Caruso, podcast này không chỉ làm phong phú nội dung bằng những trải nghiệm đa dạng mà còn nhấn mạnh tính bao gồm và khuyến khích mà nó mong muốn nuôi dưỡng trong cộng đồng sáng tạo.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Cách các nhà văn tìm kiếm đại diện và quản lý của họ

7 mẹo nhanh để tạo ra những cái tên ký tự đáng nhớ

10 Mẹo Quan Trọng Của Billy Wilder Để Viết Một Kịch Bản Hay

Nhận xét từ người nghe

Những podcast như thế này chính xác là thứ tôi cần khi đang nghỉ ngơi giữa chừng việc viết. Cảm giác như bạn đang ở cùng họ trong không gian đó và thưởng thức cuộc hội thoại vậy.

5. Trường Học Xuất Bản Tự Phát

Chandler Bolt là người dẫn chương trình podcast Self-Publishing School, tập trung vào cách viết, xuất bản và tiếp thị sách của bạn một cách hiệu quả.

Mỗi tập cung cấp hướng dẫn từng bước về tự xuất bản, trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho các tác giả ở mọi giai đoạn sự nghiệp.

Chandler và các khách mời của anh, bao gồm các tác giả tự xuất bản thành công như Joanna Penn và Derek Murphy, thảo luận về các chiến lược ra mắt sách, tiếp thị và xây dựng thương hiệu tác giả, cung cấp cho người nghe một kế hoạch chi tiết để tự xuất bản thành công.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Nâng cao kỹ năng Marketing và Quảng bá Sách cùng Tiến sĩ Joe Vitale

Những câu chuyện hay, những nghiên cứu điển hình và những cuốn sách về viết lách mà mọi người chia sẻ với Joey Coleman

The Story Blender: Cách tôi bán được 1 triệu bản tiểu thuyết của mình với Steven James

Những đánh giá từ người nghe

Đây là podcast tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn viết sách, dù hoàn cảnh cuộc sống của họ như thế nào.

6. The Writer Files

qua Podglomerate

Kelton Reid nghiên cứu thói quen, môi trường làm việc và não bộ của các nhà văn nổi tiếng để hiểu điều gì khiến họ thành công.

The Writer Files bao gồm mọi thứ, từ các mẹo tăng năng suất đến những thách thức tâm lý trong viết lách, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách các nhà văn thành công vượt qua những trở ngại phổ biến.

Các khách mời bao gồm các tác giả bán chạy nhất như David Sedaris và Gretchen Rubin, những người chia sẻ thói quen, kỹ thuật viết, nguồn cảm hứng và mẹo để duy trì sự sáng tạo và năng suất.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Cách ký hợp đồng xuất bản sách với đại diện và tác giả Lucinda Halpern

Cách tác giả bestseller số 1 New York Times Jim Butcher viết

Nghệ thuật và Kỹ thuật của Phim Truyền hình với Aaron Tracy

Những đánh giá từ người nghe

Nếu bạn là một nhà văn (và ngay cả khi bạn không phải), bạn sẽ thấy việc nghe The Writer Files là thời gian được đầu tư xứng đáng

7. London Writers' Salon

Được dẫn dắt bởi các nhà văn và đồng sáng lập của London Writers' Salon, Matthew Trinetti và Parul Bavishi, podcast này mời người nghe bước vào thế giới của các buổi workshop viết lách và thảo luận văn học.

Mỗi tập khám phá nghệ thuật viết qua các cuộc hội thoại với các tác giả, trình chỉnh sửa và đại lý văn học, mang đến những lời khuyên thiết thực và nguồn cảm hứng.

London Writers' Salon hỗ trợ các nhà văn trau dồi kỹ năng và tìm kiếm cộng đồng của mình, với các khách mời thảo luận về các chủ đề liên quan đến cả tác giả mới và giàu kinh nghiệm.

Các tập podcast không thể bỏ lỡ

Viết truyện tình yêu, xây dựng nhân vật mạnh mẽ, thành thạo tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên, từ nhạc sĩ đến nhà văn với David Arnold

Hướng dẫn và thành công trong xuất bản tự phát, Ưu và nhược điểm của xuất bản truyền thống, Viết nội dung bán hàng, Danh mục sản phẩm trên Amazon, Xây dựng đối tượng độc giả, Quản lý quyền tác giả, Thuê trợ giúp với Gwyn Bennett

Viết và Đọc như Công cụ cho Cuộc Sống Ý Nghĩa, Viết Sách Phi Hư Cấu Ý Tưởng Lớn, Học Hỏi Từ Các Bậc Thầy Văn Học với Benjamin Hutchinson

Nhận xét từ người nghe

Rất sâu sắc và gợi mở. Tôi rất thích!

8. Sức mạnh của kể chuyện

qua Apple Podcasts

The Power of Storytelling, do cựu nhà báo và chuyên gia quan hệ công chúng Nicola J. Rowley dẫn dắt, khám phá nghệ thuật và tác động của việc kể chuyện qua các phương tiện truyền thông khác nhau.

Các tập khác nhau đề cập đến cách thức câu chuyện được sáng tạo, chia sẻ và đón nhận, đồng thời cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các kỹ thuật kể chuyện thu hút khán giả.

Podcast này khám phá câu hỏi: "Làm thế nào câu chuyện của tôi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và cuộc sống của người khác?"

Các khách mời, bao gồm các nhà báo, tác giả và diễn giả nổi tiếng, chia sẻ kinh nghiệm và mẹo của họ để tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, biến podcast thành một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà văn muốn nâng cao kỹ năng kể chuyện của mình.

Các tập podcast không thể bỏ qua

*Tiếp tục hành trình của bạn với Sarah Walker

Tạo ra một di sản: Viết câu chuyện của bạn với Abigail Horne

Khám phá sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện, Hành trình của Nicola J. Rowley

Những đánh giá từ người nghe

Những cuộc hội thoại đầy cảm hứng về sức mạnh của việc kể chuyện. Nicola là một người phỏng vấn tài ba, biết cách khơi gợi câu chuyện của khách mời.

Những cuộc hội thoại đầy cảm hứng về sức mạnh của việc kể chuyện. Nicola là một người phỏng vấn tuyệt vời, biết cách khơi gợi câu chuyện của khách mời.

9. Viết xung quanh trẻ em

qua Writing Around the Kids

Writing Around the Kids là podcast do Anna Jefferson và Sam Johnson sáng tạo, dành cho các nhà văn đang phải đối mặt với những thách thức của việc nuôi dạy con cái song song với các dự án sáng tạo của mình.

Mỗi tập phát sóng cung cấp các chiến lược quản lý thời gian hiệu quả, thiết lập ranh giới rõ ràng và nâng cao sự sáng tạo ngay cả trong những lúc gia đình bận rộn.

Điểm nhấn của series là sự tham gia của Elizabeth Haynes, một cựu phân tích viên tình báo cảnh sát hiện đang sinh sống tại Norfolk cùng chồng và con trai.

Trong podcast, Elizabeth chia sẻ những hiểu biết của mình về trải nghiệm giải phóng khi viết nhiều thể loại và sự tự do sáng tạo khi viết bản nháp mà không có kế hoạch định sẵn, đặc biệt nhấn mạnh sự tham gia của cô vào Tháng Viết Tiểu Thuyết Quốc Gia (NaNoWriMo).

Hành trình của cô từ việc viết bản nháp đầu tiên cho cuốn tiểu thuyết của mình trong thách thức viết trong một tháng (NaNoWriMo) đến việc trở thành tác giả được xuất bản ở 37 quốc gia không chỉ truyền cảm hứng mà còn chứa đựng những lời khuyên thực tế cho những người nghe đang cố gắng cân bằng đam mê viết lách với trách nhiệm làm cha mẹ.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Cân bằng Viết và Cuộc sống Tháng 11 với Nicola Williams, Jacqueline Roy và Annie Garthwaite

*Buổi thảo luận về "Viết lách & Làm mẹ" với Jo Clegg, Rosie Walker & Nicola Gill

Những đánh giá từ người nghe

Thích lắm, ý tưởng tuyệt vời.

10. Tạo ra những nhà văn hạnh phúc

qua Audioboom

Creating Happy Writers tập trung vào niềm vui và sự thỏa mãn mà viết lách có thể mang lại. Podcast này dành cho các tác giả sách phi hư cấu và kinh doanh.

Được dẫn dắt bởi Steph Caswell, mỗi tập podcast khám phá các cách để duy trì đam mê viết lách, vượt qua sự tự nghi ngờ và đón nhận quá trình sáng tạo. Chương trình còn nhằm mục đích giáo dục, truyền cảm hứng và trang bị cho các nhà văn những công cụ cần thiết.

Các khách mời, bao gồm tác giả, nhà tâm lý học và huấn luyện viên sáng tạo, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về cách duy trì động lực và niềm vui trong quá trình viết, biến podcast thành nguồn cảm hứng cho các nhà văn muốn khơi dậy lại đam mê của mình.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Cách dành thời gian để viết cuốn sách kinh doanh của bạn trong năm 2024

10 Bài học tôi học được từ 10 năm viết lách

*Mở đầu hấp dẫn: Thu hút độc giả ngay từ trang đầu tiên

Nhận xét từ người nghe

Steph Caswell chia sẻ một cách hùng hồn những giá trị phi thường trong các podcast ngắn gọn này. Rất đáng nghe nếu bạn đang kinh doanh riêng và muốn nổi bật trong lĩnh vực của mình. Hoặc nếu bạn có bất kỳ lý do nào khác để viết một cuốn sách phi hư cấu.

11. Podcast Những Nhà Văn Tinh Tế

qua podcast Beautiful Writers

Linda Sivertsen dẫn chương trình Beautiful Writers Podcast, với các cuộc hội thoại thân mật với một số tác giả và những bộ óc sáng tạo được yêu mến nhất.

Mỗi tập đều đi sâu vào quá trình viết, những hiểu biết về ngành xuất bản và hành trình cá nhân của các khách mời như Elizabeth Gilbert và Brené Brown.

Podcast này cung cấp cái nhìn hậu trường về những thách thức và thành công trong viết lách, mang đến cho người nghe nguồn cảm hứng và lời khuyên thiết thực từ những người đã gặt hái thành công đáng kể trong sự nghiệp viết lách của mình.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Cách Viết Một Cuốn Sách (Và Thực Sự Hoàn Thành Nó!) với Marie Forleo

Trả lời những câu hỏi lớn nhất khiến các nhà văn bối rối cùng Cheryl Strayed & Nia Vardalos

Một đại diện văn học hàng đầu và nhà văn về chủ đề "Sự gắn kết" cùng Jennifer Rudolph Walsh và Dani Shapiro

Nhận xét từ người nghe

Những lời khuyên hữu ích, nguồn cảm hứng và bài học quý giá. Một kho tàng!!!

12. The Drunken Odyssey với John King

qua Apple Podcasts

The Drunken Odyssey, do John King dẫn dắt, là một podcast về viết lách kết hợp giữa thảo luận văn học, phỏng vấn và thỉnh thoảng có các buổi workshop viết lách.

John và các khách mời của anh, bao gồm các nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhà văn, thảo luận về các sắc thái của văn chương, tầm quan trọng của văn học, cũng như những niềm vui và khó khăn trong quá trình sáng tạo.

Podcast này nổi bật nhờ nội dung đa dạng, từ phân tích văn học sâu sắc đến những cuộc hội thoại nhẹ nhàng về hành trình của nhà văn.

Các tập podcast không thể bỏ qua

*Thảo luận về tác phẩm "Emergency" của Kathleen Alcott, với Samantha Nickerson

Cuộc thảo luận về Myhouse. wad for Doom, với Michael Merriam

Nhận xét từ người nghe

The Drunken Odyssey là một podcast tuyệt vời! Tôi thích cách chúng ta được nhìn thoáng qua suy nghĩ của các tác giả và trải nghiệm cuộc sống của họ.

13. Bộ công cụ cho nhà văn sáng tạo

Andrew J. Chamberlain là người dẫn chương trình The Creative Writer's Toolbelt, cung cấp những lời khuyên thực tế và hữu ích cho các nhà văn muốn nâng cao kỹ năng viết của mình. Mặc dù anh ấy chưa phát hành tập mới kể từ tháng 10 năm 2022, nhưng gần 200 tập trước đó chứa đựng nhiều kiến thức và mẹo hữu ích cho các nhà văn.

Mỗi tập tập trung vào các khía cạnh cụ thể của viết lách, chẳng hạn như phát triển ký tự, cài đặt hoặc cốt truyện, cung cấp cho người nghe các công cụ và kỹ thuật để nâng cao khả năng kể chuyện của họ.

Các khách mời bao gồm các tác giả, trình chỉnh sửa và đại lý văn học, những người chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của họ, giúp các khái niệm viết phức tạp trở nên dễ hiểu và có thể áp dụng được.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Nắm vững những kiến thức cơ bản về marketing cùng Clayton Noblit của Written Word Media

Hãy tin tưởng vào quá trình mang lại niềm vui cho bạn! cùng Jessie Kwak

Giúp độc giả cảm thấy thông minh cùng Jessica Brody

Nhận xét từ người nghe

Đây là podcast yêu thích của tôi về viết sáng tạo và tôi đã nghe tất cả các tập. Phương pháp giải thích các khái niệm và kỹ thuật của Andrew rất đơn giản và dễ hiểu.

14. Podcast Văn học Đồng tính Lớn

Được dẫn dắt bởi Jeff Adams và Will Knauss, The Big Gay Fiction Podcast tôn vinh thể loại tiểu thuyết lãng mạn đồng tính và chia sẻ những bí quyết về quá trình viết và xuất bản các tác phẩm LGBTQ+.

Mỗi tập đều có các cuộc phỏng vấn với tác giả, đánh giá các tác phẩm gần đây và thảo luận về các xu hướng trong thể loại này.

Các khách mời, bao gồm các tác giả nổi tiếng như TJ Klune và Gregory Ashe, chia sẻ kinh nghiệm viết lách của họ, cung cấp nguồn cảm hứng và lời khuyên cho các tác giả trong cộng đồng LGBTQ+ hoặc những người ủng hộ cộng đồng này.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Tăng cường sức mạnh cho độc giả và người kể chuyện thông qua gói đăng ký

Time Traveling Rom-Com của Timothy Janovsky

Câu chuyện về "Những thói hư tật xấu" và "Những kẻ phiêu lưu bất an" cùng Jess Everlee

Nhận xét từ người nghe

Tôi đã tìm thấy một số tác giả và cuốn sách tuyệt vời nhờ hai podcast này. Rất đáng để thử!

15. Thói quen của nhà văn

qua Apple Podcasts

Dan Simpson là người dẫn chương trình Writer's Routine, một podcast khám phá thói quen hàng ngày của các nhà văn thành công để tìm hiểu cách họ đạt được mục tiêu của mình.

Mỗi tập mang đến cái nhìn thoáng qua về những thói quen viết lách giúp tăng năng suất và sáng tạo, với các khách mời thảo luận về lịch trình, không gian làm việc và phương pháp vượt qua tình trạng khô cạn ý tưởng của họ.

Các tác giả như Ian Rankin và Lisa Jewell đã chia sẻ thói quen của họ, cung cấp những hiểu biết hữu ích cho những người nghe muốn tối ưu hóa kỹ năng viết của mình.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Cách lập kế hoạch và viết tiểu thuyết lịch sử với D. V. Bishop

Tại sao những rào cản lớn nhất trong viết lách chính là những lý do của chính bạn với Denzil Meyrick

Cách viết khi có công việc toàn thời gian cùng Alex Hay

Nhận xét từ người nghe

Tôi rất thích podcast này. Những lời khuyên và chia sẻ hữu ích từ các tác giả đa dạng thực sự giúp truyền cảm hứng và động lực.

16. Well-Read Black Girl

Well-Read Black Girl, được dẫn dắt bởi Glory Edim, có tính năng các cuộc hội thoại với các nữ nhà văn da màu, nêu bật công việc của họ và khám phá các chủ đề về sự đại diện, đa dạng và bản sắc trong văn học.

Mỗi tập đều tôn vinh những đóng góp của các nữ tác giả da màu cho thế giới văn học, với các khách mời thảo luận về quá trình viết lách, nguồn cảm hứng và tầm quan trọng của tiếng nói da màu trong việc kể chuyện.

Các khách mời bao gồm những nhân vật nổi tiếng như Jesmyn Ward và Tayari Jones, khiến podcast này trở thành nguồn cảm hứng cho cả nhà văn và độc giả.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Brit Bennett trong Viết một cách tự tin

Gabrielle Union trong Viết Lên Sự Thật Của Mình

Zeba Blay Mang sự chữa lành đến trang sách

Nhận xét từ người nghe

Đây là một không gian hấp dẫn để người nghe có thể lắng nghe các tác giả và nhân vật công chúng có ảnh hưởng, nhưng theo một cách thân thiện.

17. Giúp các nhà văn trở thành tác giả

qua Apple Podcasts

K. M. Weiland là người dẫn chương trình Helping Writers Become Authors, một podcast cung cấp lời khuyên về cách viết những câu chuyện hấp dẫn.

Tập trung vào cấu trúc câu chuyện, diễn biến ký tự và chủ đề, Weiland cung cấp cho người nghe những công cụ cần thiết để cải thiện kỹ năng viết của họ.

Thông qua các tập solo và cuộc hội thoại với khách mời, podcast đi sâu vào các khía cạnh kỹ thuật của viết lách, cung cấp những lời khuyên rõ ràng, dễ áp dụng mà các nhà văn có thể áp dụng vào công việc của mình để tạo ra những câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn hơn.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Viết nhiều tuyến truyện: Tất cả những gì bạn cần biết

Cách tiếp thị một cuốn sách: 6 bước từ một tác giả toàn thời gian

Những việc cần làm và không nên làm trong quản lý thời gian cho nhà văn

Nhận xét từ người nghe

Mặc dù công việc của tôi thuộc thể loại viết hoàn toàn khác, Helping Writers Become Authors đã trở thành hướng dẫn viết lách có giá trị nhất đối với tôi

Cách sử dụng podcast viết lách để lấy cảm hứng và học hỏi

Muốn nghe podcast dành cho nhà văn nhưng không có thời gian? Hãy bắt đầu bằng cách lên lịch thời gian nghe podcast vào thói quen hàng ngày của bạn.

Bắt đầu ngày mới với một ghi chú đầy cảm hứng từ podcast về viết lách trong bữa sáng hoặc thói quen buổi sáng của bạn có thể tạo ra một tâm trạng tích cực cho một ngày viết lách hiệu quả.

Thời gian di chuyển hàng ngày, dù là lái xe, đi bộ hay sử dụng phương tiện công cộng, là cơ hội hoàn hảo để tiếp thu những ý tưởng và thông tin mới về viết lách, biến thời gian di chuyển thành một phiên học tập.

Các khoảng nghỉ theo lịch trình cũng là thời điểm lý tưởng để nghe podcast, mang đến sự thư giãn giúp tâm trí bạn tiếp tục tập trung vào việc viết.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nghe podcast với tập thể dục hoặc làm việc nhà và biến những công việc thường ngày này thành những khoảnh khắc thú vị và bổ ích.

Thư giãn vào cuối ngày với vài phút nghe podcast về viết lách. Chọn những tập podcast truyền cảm hứng hoặc giúp bạn thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho công việc viết lách của ngày hôm sau. Đối với những tập podcast gây ấn tượng đặc biệt, dành thời gian để lắng nghe và ghi chú cũng có thể giúp bạn suy ngẫm và áp dụng những hiểu biết thu được vào bài viết của mình.

Cách tiếp cận có cấu trúc này để tích hợp podcast vào các hoạt động hàng ngày của bạn giúp bạn kết nối với cộng đồng viết rộng lớn hơn và đảm bảo nguồn động lực và học tập liên tục.

Ghi lại những điểm chính, cụm từ thú vị hoặc gợi ý viết được đề cập trong podcast là một cách tuyệt vời để củng cố kiến thức của bạn. Ngoài ra, hãy cố gắng kết hợp các kỹ thuật hoặc từ vựng mới mà bạn đã học vào bài viết của mình.

Phát triển sự nghiệp viết lách của bạn với ClickUp

Để thúc đẩy sự nghiệp viết lách của mình, bạn cần nhiều hơn tài năng và sự cống hiến. Những công cụ phù hợp có thể giúp bạn hợp lý hóa quá trình sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn. Đó là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

ClickUp là một nền tảng toàn diện dành cho các nhà văn muốn cải thiện quy trình làm việc và nâng cao khả năng sáng tạo của mình.

Với ClickUp Docs và ClickUp Brain, bạn có thể truy cập các tính năng nâng cao để tối ưu hóa các nhiệm vụ và kỹ năng viết của mình.

Tạo tài liệu, wiki đẹp mắt và hơn thế nữa

ClickUp Docs để ghi chép và chia sẻ thông tin quan trọng

ClickUp Docs là một không gian làm việc tất cả trong một, nơi các nhà văn có thể soạn thảo, chỉnh sửa và sắp xếp các tài liệu của mình.

Nếu bạn tham gia vào quá trình nghiên cứu và ghi chú nhiều, hãy tổng hợp tài liệu của bạn vào các tài liệu này và sắp xếp chúng một cách có hệ thống. Bạn cũng có thể tạo wiki trong khi thực hiện các dự án viết lớn hơn.

Kết nối công việc, tài liệu, con người và tất cả kiến thức của công ty bạn với AI

Sản xuất nhanh chóng các tài liệu quan trọng như nghiên cứu trường hợp bằng các hàm AI của ClickUp

Các tính năng AI của ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý viết, cung cấp giải pháp sáng tạo để vượt qua tình trạng khô cạn ý tưởng. Nó có thể tạo ra các dàn ý, tóm tắt hoặc gợi ý, khởi động quá trình viết cho bất kỳ nhiệm vụ nào.

Tính năng này cũng hoạt động như một công cụ tạo dàn ý, giúp bạn cấu trúc ý tưởng và phát triển luồng mạch lạc cho tác phẩm của mình.

Nó cho phép các nhóm nội dung cung cấp ý tưởng bài đăng blog hoặc các nhóm sản phẩm tạo tài liệu sản phẩm và thiết kế nghiên cứu thử nghiệm người dùng trong vài giây!

Sử dụng các mẫu lịch viết và nội dung để sắp xếp công việc và hoàn thành đúng hạn

Tải xuống mẫu Thu thập khách hàng tiềm năng và đạt được mục tiêu viết lách của bạn với Mẫu viết nội dung của ClickUp

ClickUp cũng cung cấp các mẫu viết nội dung giúp đơn giản hóa việc tạo/lập các loại nội dung khác nhau, từ bài đăng blog đến tài liệu kỹ thuật.

Các mẫu này là tài nguyên tuyệt vời cho các nhà văn đang tìm kiếm một khởi đầu có cấu trúc cho dự án của mình, đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong công việc của họ.

Ngoài ra, ClickUp còn bao gồm các mẫu lịch nội dung, giúp các nhà văn dễ dàng lập kế hoạch và theo dõi lịch xuất bản của mình. Công cụ tổ chức này rất quan trọng để duy trì sản lượng ổn định và đáp ứng thời hạn.

Đối với các nhà văn mong muốn học hỏi và cải thiện liên tục cũng như quản lý thời gian, việc tích hợp các podcast về năng suất và ClickUp có thể cung cấp hỗ trợ và cảm hứng cho sự nghiệp viết lách thành công.

Nâng cao kỹ năng sáng tạo với podcast viết lách

Cho dù bạn đang tìm kiếm lời khuyên, cảm hứng hay chỉ đơn giản là sự an ủi khi biết rằng bạn không đơn độc trong những thách thức viết lách, thì luôn có một podcast viết lách dành cho bạn! Podcast cho nhà văn không chỉ là thông tin — chúng là chất xúc tác cho sự sáng tạo, kết nối các nhà văn trên toàn thế giới trong một hành trình chung.

Một cách để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của bạn ngay hôm nay là sử dụng ClickUp. Đây là nền tảng lý tưởng để tăng năng suất và đơn giản hóa quy trình làm việc, giúp bạn tập trung vào công việc của mình.

Nó cung cấp một không gian thống nhất để tạo, lưu trữ và quản lý các dự án và tài liệu sáng tạo. Là một trong những công cụ viết và đối tác sáng tạo tốt nhất hiện nay, ClickUp tỏa sáng cho dù bạn đang hợp tác với một nhóm, chia sẻ phản hồi, cung cấp dịch vụ viết nội dung hay làm việc độc lập trong một dự án.

ClickUp miễn phí dùng thử, vậy còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ngay hôm nay và khám phá cách nó có thể biến đổi quá trình viết của bạn, tăng năng suất và nâng cao sự hợp tác.

Câu hỏi thường gặp

1. Những podcast nào tốt nhất cho nhà văn?

Câu hỏi này không có câu trả lời chắc chắn, vì các podcast khác nhau có thể thu hút các nhà văn khác nhau tùy thuộc vào sở thích, mục tiêu và lãi suất của họ. Tùy thuộc vào các yếu tố như chủ đề và thể loại, định dạng và phong cách, người dẫn chương trình và khách mời, bạn có thể tìm kiếm các podcast phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

2. Bạn sử dụng podcast để truyền cảm hứng cho việc viết của mình như thế nào?

Podcast có thể là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho việc viết lách của bạn, vì chúng có thể giúp bạn tiếp cận với những ý tưởng, góc nhìn và câu chuyện mới.

Lắng nghe các podcast có sự tham gia của các nhà văn mà bạn ngưỡng mộ và muốn học hỏi nghệ thuật viết lách. Bạn có thể lắng nghe câu chuyện, thách thức và thành công của họ, đồng thời áp dụng các mẹo và kỹ thuật của họ vào công việc của mình.

3. Podcast nào là tốt nhất cho các nhà văn chuyên nghiệp?

Câu hỏi này phụ thuộc vào sở thích cá nhân và mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà văn chuyên nghiệp. Một số podcast có thể hữu ích cho các nhà văn chuyên nghiệp bao gồm High-Income Business Writing Podcast, The Writers' Co-op và The Copywriter Club.