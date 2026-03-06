Cách tạo công cụ theo dõi đăng ký trong Google Trang tính

Chi phí đăng ký hàng tháng dễ bị bỏ qua. Cho đến khi bạn nhận ra mình đang trả tiền cho ba công cụ AI khác nhau và bốn nhà quản lý dự án riêng biệt. Mặc dù một khoản phí $10 có thể cảm thấy nhỏ, nhưng chi phí tích lũy của các công cụ phân mảnh sẽ làm cạn kiệt ngân sách và sự tập trung của bạn.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo công cụ theo dõi đăng ký miễn phí trong Google Trang tính để lấy lại khả năng hiển thị. Bạn sẽ học cách cài đặt tiêu đề cột cho ngày gia hạn, sử dụng công thức để tự động hóa việc theo dõi chi tiêu và tạo cảnh báo cho các khoản phí sắp tới.

Chúng ta cũng sẽ khám phá một giải pháp thay thế để khắc phục hệ thống công nghệ phức tạp: ClickUp Accelerator. Nó cho phép bạn hợp nhất công việc và thay thế nhiều gói đăng ký AI bằng một động cơ AI nhận thức ngữ cảnh, giúp giảm chi phí và thời gian chuyển đổi giữa các tab.

Tại sao nên sử dụng Google Trang tính để theo dõi đăng ký?

Vấn đề lớn nhất với các gói đăng ký không phải là chi phí của một gói, mà là sự gia tăng từ từ và âm thầm của nhiều gói.

🧠 Thực tế thú vị: Người tiêu dùng trung bình chi tiêu $219 mỗi tháng cho các gói đăng ký nhưng lại cho rằng họ chỉ chi $86. Sự thiếu khả năng hiển thị về chi tiêu này là nguyên nhân chính gây ra lo lắng về ngân sách cho cả nhóm và cá nhân.

Một dịch vụ streaming ở đây, một công cụ phần mềm ở đó — những khoản phí định kỳ nhỏ này tích lũy dần. Trước khi bạn nhận ra, bạn đang mất tiền cho các dịch vụ mà bạn thậm chí đã quên là mình có, một trường hợp điển hình của “hiện tượng tăng phí đăng ký”.

Công cụ theo dõi đăng ký trong Google Trang tính là bước đầu tiên thực tế để lấy lại quyền kiểm soát. Mặc dù có các công cụ theo dõi đăng ký chuyên dụng, nhiều công cụ trong số đó tính phí định kỳ. Sự mỉa mai khi phải trả phí đăng ký để theo dõi các đăng ký của mình không hề bị chúng tôi bỏ qua.

Google Trang tính cung cấp cho bạn một cách miễn phí, dễ truy cập và hoàn toàn tùy chỉnh để theo dõi mọi thứ trong một nơi duy nhất.

Google Trang tính hoạt động tốt vì:

Miễn phí: Bạn không cần thêm một gói đăng ký khác vào danh sách chỉ để quản lý những gói đã có.

Hoàn toàn tùy chỉnh: Bạn có thể tạo các cột và danh mục chính xác phù hợp với Bạn có thể tạo các cột và danh mục chính xác phù hợp với ngân sách cá nhân hoặc của nhóm , mà không bị giới hạn bởi một định dạng cứng nhắc.

Nó có thể chia sẻ: Bạn có thể dễ dàng hợp tác với đối tác, bạn cùng phòng hoặc nhóm tài chính của mình để quản lý chi phí chung.

Được hỗ trợ bởi công thức: Bạn có thể sử dụng các hàm tích hợp sẵn để tự động hóa quá trình tính tổng, đánh dấu các ngày gia hạn sắp tới và tính toán chi tiêu hàng năm mà không cần tính toán thủ công.

Điểm yếu chính là công việc thủ công. Bạn phải nhập dữ liệu thủ công; nó sẽ không tự động đồng bộ với sao kê ngân hàng của bạn. Nhưng đối với nhiều người, đó là một giá nhỏ để đổi lấy sự linh hoạt tuyệt đối và chế độ xem rõ ràng về nơi tiền của bạn đi mỗi tháng.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

📚 Xem thêm: Mẫu tổ chức hóa đơn miễn phí

Cách cài đặt công cụ theo dõi đăng ký trong Google Trang tính

Bắt đầu với một bảng tính trống có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Bạn biết mình cần theo dõi các gói đăng ký, nhưng thông tin nào thực sự quan trọng? Nếu bạn tạo ra một hệ thống quá đơn giản, nó sẽ không hữu ích. Nếu nó quá phức tạp, bạn sẽ bỏ cuộc trong vòng một tuần.

Thực hiện các bước sau để tạo công cụ theo dõi đăng ký hoạt động trong Google Trang tính chỉ trong khoảng 15 phút. Chúng tôi giả định rằng bạn đã có tài khoản Google để cài đặt công cụ này.

1. Tạo một bảng tính Google Trang tính mới

Đầu tiên, mở Google Trang tính trong trình duyệt hoặc từ Google Drive của bạn. Chọn lựa chọn để bắt đầu một bảng tính trống mới. Đặt tên rõ ràng cho nó như “Theo dõi đăng ký” để bạn có thể dễ dàng tìm thấy sau này.

qua Google Trang tính

2. Thiết lập tiêu đề cột

Các cột bạn tạo ra sẽ quyết định thông tin nào bạn có thể theo dõi. Các tiêu đề này là nền tảng của công cụ theo dõi của bạn, vì vậy đừng bỏ qua chúng. Thêm các tiêu đề này vào hàng đầu tiên của bảng tính của bạn:

Cột Mục đích Tên gói đăng ký Tên dịch vụ hoặc sản phẩm (ví dụ: Netflix, Spotify) Danh mục Cách bạn phân loại chi phí (ví dụ: Streaming, Phần mềm, Thể dục) Chi phí hàng tháng Số tiền của khoản phí định kỳ Chu kỳ thanh toán Tần suất bạn bị tính phí (ví dụ: Hàng tháng, Hàng năm, Hàng quý) Ngày gia hạn Ngày chính xác của lần thanh toán tiếp theo Phương thức thanh toán Thẻ hoặc tài khoản nào đang bị tính phí? Trạng thái Trạng thái hiện tại (ví dụ: Hoạt động, Tạm dừng, Hủy bỏ) Ghi chú Bất kỳ thông tin bổ sung nào, như hướng dẫn hủy đăng ký hoặc thông tin về tài khoản

Đây là cách Google Trang tính của bạn sẽ trông như thế nào với tất cả dữ liệu được tổng hợp tại một nơi:

3. Áp dụng xác thực dữ liệu

Xác thực dữ liệu là tính năng tạo menu thả xuống cho các ô của bạn. Điều này rất quan trọng để duy trì dữ liệu sạch sẽ và nhất quán, giúp các bộ lọc và công thức hoạt động chính xác.

Lựa chọn toàn bộ cột 'Category', sau đó điều hướng đến Dữ liệu > Kiểm tra dữ liệu

Tạo menu thả xuống với các danh mục chi tiêu của bạn

Lặp lại thao tác tương tự cho các cột ’Chu kỳ Billing’ và ’Trạng thái’.

4. Định dạng cột tiền tệ

Để dễ dàng theo dõi chi phí, hãy lựa chọn cột 'Chi phí hàng tháng'.

Đi đến Định dạng > Số > Tiền tệ

Tính năng này tự động thêm dấu đô la và chuẩn hóa số chữ số thập phân trên tất cả các mục nhập của bạn, đảm bảo tính toán chính xác.

5. Thêm công thức SUMIF để tính tổng.

Sử dụng công thức của Google Trang tính để làm cho bảng tính của bạn thông minh hơn. Thay vì tính toán chi phí thủ công, bạn có thể sử dụng công thức để thực hiện việc cần làm đó cho bạn.

Để tính tổng chi tiêu hàng tháng cho các gói đăng ký đang hoạt động, hãy tìm một ô trống và nhập:

=SUMIF(G:G,"Active",C:C)

Công thức này hướng dẫn Google Trang tính xem cột 'Trạng thái' (ví dụ: cột G), tìm tất cả các đăng ký được đánh dấu 'Hoạt động', sau đó cộng tổng chi phí tương ứng từ cột 'Chi phí hàng tháng' (giả sử là cột C).

Để tránh việc gia hạn bất ngờ, bạn có thể tạo một đồng hồ đếm ngược đơn giản.

Thêm một cột mới vào Google Trang tính của bạn. Hãy gọi nó là ‘Số ngày còn lại đến khi gia hạn’.

Bạn có thể sử dụng hàm TODAY() để xác định số ngày còn lại cho đến lần thanh toán tiếp theo.

Nhập công thức này: =E2-TODAY()

Nó trừ ngày hiện tại khỏi ngày gia hạn của bạn trong cột E. Ngoài ra, bảng tính sẽ tự động cập nhật mỗi khi bạn mở nó.

Số dương cho biết số ngày còn lại, trong khi số âm có nghĩa là thời hạn gia hạn đã hết.

📚 Xem thêm: Các giải pháp bảng tính phần mềm tốt nhất

Tính năng nâng cao cho công cụ theo dõi đăng ký của bạn

⚠️ Một công cụ theo dõi cơ bản là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng nó vẫn chỉ là một danh sách dữ liệu thụ động. Bạn phải nhớ mở nó và kiểm tra thường xuyên. Nếu không, bạn vẫn sẽ bỏ lỡ các ngày gia hạn và không nhận được bất kỳ thông tin chi tiết nào về thói quen chi tiêu của mình. Nói chung, công cụ theo dõi có thể sẽ trở thành một tệp tin khác mà bạn quên mất.

Nhưng chúng tôi có cách để biến trình theo dõi của bạn trở nên hữu ích hơn nhiều. Với một số tính năng nâng cao, bạn có thể biến danh sách công việc tĩnh thành bảng điều khiển động, chủ động cảnh báo và phân tích chi tiêu của bạn. ✨

Định dạng có điều kiện cho các lời nhắc nhở gia hạn

Định dạng có điều kiện là tính năng tự động thay đổi màu sắc của ô dựa trên các quy tắc bạn tạo ra. Nó giống như việc thiết lập đèn giao thông cho các ngày gia hạn, giúp bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ khoản thanh toán sắp tới nào.

Để cài đặt định dạng có điều kiện:

Lựa chọn toàn bộ cột 'Ngày gia hạn'

Đi đến menu và nhấp vào Định dạng > Conditional formatting

Nhấp vào menu thả xuống của ‘Định dạng ô nếu,’ và chọn ‘Công thức tùy chỉnh là’

Giả sử dữ liệu của bạn nằm ở cột E, hãy tạo quy tắc bằng công thức tùy chỉnh: Để đánh dấu các lần gia hạn trong vòng 7 ngày bằng màu đỏ: Sử dụng công thức =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7) To highlight renewals within 14 days in yellow: Use the formula =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)

Để đánh dấu các lần gia hạn trong vòng 7 ngày bằng màu đỏ: Sử dụng công thức =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)

Để đánh dấu các lần gia hạn trong vòng 14 ngày bằng màu vàng: Sử dụng công thức =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)

Chọn phong cách bằng cách chọn màu sắc đỏ hoặc bất kỳ màu sắc nào bạn thích, sau đó nhấp vào Đã xong

Để đánh dấu các lần gia hạn trong vòng 7 ngày bằng màu đỏ: Sử dụng công thức =AND(E2>=TODAY(), E2<=TODAY()+7)

Để đánh dấu các lần gia hạn trong vòng 14 ngày bằng màu vàng: Sử dụng công thức =AND(E2>TODAY()+7, E2<=TODAY()+14)

Các tín hiệu trực quan này giúp công cụ theo dõi của bạn trở nên chủ động. Bạn có thể nhanh chóng nhận biết các gói đăng ký cần được chú ý trước khi cửa sổ gia hạn tự động đóng lại. Bạn thậm chí có thể thêm quy tắc khác để làm mờ các hàng có trạng thái "Đã hủy". Điều này giúp chế độ xem của bạn gọn gàng và tập trung vào các chi phí đang hoạt động.

Bảng pivot cho phân tích đăng ký

Bảng tổng hợp (Pivot Table) trong Google Trang tính tóm tắt dữ liệu của bạn mà không cần viết các công thức phức tạp. Đây là công cụ lý tưởng để trả lời các câu hỏi lớn về chi tiêu của bạn, như “Tôi chi tiêu bao nhiêu cho phần mềm mỗi năm?” hoặc “Danh mục nào chiếm phần lớn nhất trong ngân sách đăng ký của tôi?”

Để tạo bảng tổng hợp:

Chọn tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm cả tiêu đề.

Đi đến Chèn > Bảng tổng hợp

Trong cửa sổ Tạo bảng pivot, nhập A1:I11 để chọn tất cả các cột của bạn trong Phạm vi dữ liệu

Chọn một ô như J1 trong bảng tính hiện tại của bạn để xem song song và nhấp vào Tạo

📌 Bạn cũng có thể lựa chọn tùy chọn tạo bảng tính mới để giữ phân tích của bạn riêng biệt.

Sử dụng bảng điều khiển trình chỉnh sửa bên phải để tổ chức dữ liệu: Hàng : Thêm Danh mục để xem chi tiết theo nhóm như ‘Danh mục’ hoặc ‘Phần mềm’ Giá trị : Thêm Chi phí hàng tháng và đảm bảo nó được cài đặt thành SUM để tính tổng cho mỗi danh mục Bộ lọc : Thêm Trạng thái và bỏ chọn Box Đã hủy để các dịch vụ như Netflix không được tính vào tổng của bạn

Hàng : Thêm Danh mục để xem chi tiết theo nhóm như ‘Danh mục’ hoặc ‘Phần mềm’

Giá trị : Thêm Chi phí hàng tháng và đảm bảo nó được cài đặt thành SUM để tính tổng cho từng danh mục.

Bộ lọc: Thêm Trạng thái và bỏ chọn Box Hủy để các dịch vụ như Netflix không được tính vào tổng số.

Hàng : Thêm Danh mục để xem chi tiết theo nhóm như ‘Danh mục’ hoặc ‘Phần mềm’

Giá trị : Thêm Chi phí hàng tháng và đảm bảo nó được cài đặt thành SUM để tính tổng cho từng danh mục.

Bộ lọc: Thêm Trạng thái và bỏ chọn Box Hủy để các dịch vụ như Netflix không được tính vào tổng số.

Đây là cách bảng tính và trình chỉnh sửa bảng pivot của bạn sẽ trông như thế này:

Bây giờ, bạn đã biến dữ liệu thô thành thông tin hữu ích và có một bản tóm tắt rõ ràng về chi tiêu của mình được phân loại theo danh mục. Sử dụng chế độ xem này để xác định chính xác nơi bạn có thể cắt giảm hoặc hợp nhất các công cụ để duy trì sự gọn nhẹ.

👀 Bạn có biết? Chi phí cho phần mềm SaaS trung bình là $4,830 mỗi nhân viên mỗi năm. Theo dõi chặt chẽ các danh mục này giúp bạn phát hiện trùng lặp trước khi chúng ảnh hưởng đến ngân sách của bạn.

Theo dõi đăng ký nhanh hơn với ClickUp

Google Trang tính là giải pháp lý tưởng cho việc theo dõi tài chính cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng nó cho nhóm đang phát triển, nó sẽ dẫn đến tình trạng "công cụ lan tràn" — bộ phận tài chính phê duyệt các công cụ phần mềm mới, bộ phận CNTT quản lý việc phân phối giấy phép, và nhóm của bạn bị kẹt ở giữa, phải cập nhật bảng tính thủ công và liên tục truy vấn nhau trên Slack.

Sự phân mảnh này có thể dễ dàng dẫn đến việc bỏ lỡ việc gia hạn khóa quan trọng vì chủ sở hữu bảng tính đang đi nghỉ. Ngoài ra, không có hồ sơ kiểm tra rõ ràng về ai đã phê duyệt công cụ nào.

Trước khi bạn nhận ra, trình theo dõi đơn giản của bạn đã trở thành nguồn gây phiền toái và rủi ro.

👀 Bạn có biết? Các tổ chức có 100 nhân viên mất $420,000 mỗi năm do giao tiếp kém và các công cụ không kết nối.

Tại thời điểm này, các nhóm cần chuyển từ bảng tính sang phần mềm quản lý quy trình làm việc thực sự. Thay vì sử dụng công cụ theo dõi đăng ký tĩnh trong Google Trang tính, bạn có thể sử dụng ClickUp như một Không gian Làm việc AI tích hợp.

📮 ClickUp Insight: 44% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng bảng tính để quản lý dự án và công việc. Tuy nhiên, bảng tính không được thiết kế cho các quy trình làm việc thay đổi liên tục. Khi các dự án của bạn trở nên phức tạp hơn, việc cập nhật trạng thái, dòng thời gian và phân công công việc trở thành một công việc thủ công và tốn thời gian. Một nền tảng AI tích hợp như ClickUp giải quyết vấn đề này với các chế độ xem được thiết kế riêng như Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch và Gantt. Điều đó có nghĩa là, bạn có thể hiển thị các công việc theo cách phù hợp với bạn và nhóm của mình. Cài đặt các quy trình tự động hóa dựa trên sự kiện để cập nhật trường dữ liệu và trạng thái khi công việc tiến triển, và đột nhiên, việc cập nhật thủ công trở thành dĩ vãng.

Không bao giờ bỏ lỡ việc gia hạn với ClickUp tự động hóa và Recurring Tasks

Rủi ro lớn nhất của việc theo dõi thủ công là bỏ lỡ thời hạn hủy đăng ký. Thay vì kiểm tra thủ công cột ngày và ghi chú trong đầu, bạn có thể sử dụng ClickUp tự động hóa để thực hiện việc nhắc nhở cho bạn.

Họ cho phép bạn cài đặt một nhiệm vụ tự động để gửi cho bản thân (hoặc một thành viên khác trong nhóm) một nhắc nhở bảy ngày trước ngày gia hạn, điều này sẽ tự động tạo một nhiệm vụ đánh giá trong ClickUp cho trưởng bộ phận hoặc đăng một nhắc nhở trong kênh trò chuyện ClickUp cụ thể. Điều này đảm bảo bạn đánh giá giá trị của công cụ trước khi tính phí lần tiếp theo.

Kích hoạt các bản cập nhật do AI tạo ra cho các công việc với các tự động hóa tùy chỉnh của ClickUp.

Để tiêu chuẩn hóa các thói quen này, hãy sử dụng Tác vụ Lặp lại. Đối với bất kỳ gói đăng ký nào yêu cầu đánh giá hàng năm hoặc hàng quý, bạn có thể cài đặt công việc để lặp lại tự động. Sau khi hoàn thành đánh giá và đóng công việc, ClickUp sẽ tự động tạo công việc tiếp theo dựa trên lịch trình của bạn, đảm bảo rằng việc đánh giá chủ động trở thành một phần tiêu chuẩn trong quy trình làm việc của bạn.

Tạo cơ sở dữ liệu có cấu trúc với Trường Tùy chỉnh và Tài liệu.

Tương tự, trong khi bảng tính giới hạn bạn chỉ sử dụng các hàng và cột tĩnh, các Trường Tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn tạo một cơ sở dữ liệu có cấu trúc và liên kết cho từng nhà cung cấp. Bạn có thể ghi lại các điểm dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như chi phí hàng tháng, điều khoản hợp đồng và phương thức thanh toán, trực tiếp trong một nhiệm vụ ClickUp.

Tùy chỉnh các chi tiết bạn muốn theo dõi trong công cụ theo dõi đăng ký của mình bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp.

Điều này giúp giữ tất cả thông tin liên quan—bao gồm cả thỏa thuận với nhà cung cấp—tệp đính kèm với công việc, giúp bạn không phải lục lọi các chủ đề email để tìm hợp đồng trong quá trình kiểm toán ngân sách.

Bạn cũng có thể loại bỏ sự lộn xộn của thông tin phân tán bằng cách tập trung tất cả tài liệu liên quan vào một nơi. Ví dụ: lưu trữ chính sách quản lý nhà cung cấp, hướng dẫn onboarding hoặc quy trình hủy bỏ trong ClickUp Docs.

Sử dụng ClickUp Tài liệu làm nguồn thông tin chính xác duy nhất cho quản lý nhà cung cấp và đăng ký.

Sau đó, liên kết trực tiếp các tài liệu đó với các công việc đăng ký của bạn. Bây giờ, khi đến lúc xem xét một công cụ, hợp đồng, chính sách sử dụng và lịch sử gia hạn đều được kết nối, chấm dứt việc tìm kiếm thông tin phiền phức trên các ứng dụng khác nhau.

Hiển thị thông tin thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Mặc dù bảng pivot hữu ích, nhưng chúng không cập nhật theo thời gian thực hoặc dễ dàng chia sẻ với ban lãnh đạo. Bảng điều khiển ClickUp kéo dữ liệu đăng ký của bạn vào các báo cáo trực quan cấp cao được cập nhật tự động.

Hiển thị dữ liệu phức tạp với bảng điều khiển ClickUp và yêu cầu ClickUp Brain phân tích dữ liệu cho bạn.

Bạn có thể tạo biểu đồ để xem tổng chi tiêu theo danh mục hoặc xem tất cả các lần gia hạn sắp tới trên dòng thời gian, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về dòng tiền mà không cần định dạng thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn vượt qua các biểu đồ và nhận câu trả lời trực tiếp về chi tiêu của mình, hãy thêm thẻ AI vào bảng điều khiển của bạn. Sử dụng thẻ AI Brain để chạy các lệnh tùy chỉnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như yêu cầu tóm tắt về các đợt tăng chi tiêu trong quý vừa qua. Điều này giống như có một chuyên gia phân tích tài chính được tích hợp trực tiếp vào chế độ xem báo cáo của bạn.

Quản lý hàng chục ứng dụng không kết nối dẫn đến "Work Sprawl" - một chu kỳ của sự cản trở và thông tin phân mảnh, khiến các tổ chức mất gần 30% doanh thu hàng năm.

ClickUp Accelerator phá vỡ chu kỳ này bằng cách hợp nhất toàn bộ hệ thống của bạn vào một không gian làm việc thống nhất. Nó cung cấp cho bạn một Không gian Làm việc AI Hợp nhất, nơi mọi dự án, tài liệu và cuộc hội thoại được lưu trữ cùng nhau với đầy đủ bối cảnh.

Trong bối cảnh chiến lược đăng ký của bạn, sự gia tốc này giúp bạn:

Tích hợp các quy trình làm việc phân tán vào một nền tảng duy nhất để loại bỏ chi phí công cụ trùng lặp.

Triển khai các giải pháp AI chuyên biệt cho từng bộ phận trong vài ngày để thay thế phần mềm cũ kỹ, đắt đỏ và chuyên biệt.

Tự động hóa các công việc quản lý nhà cung cấp thường xuyên để giảm thời gian hành chính thủ công.

Đạt được khả năng hiển thị xuyên bộ phận để phát hiện và cắt giảm các gói đăng ký dịch vụ trùng lặp.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để khắc phục tình trạng mở rộng AI không kiểm soát. Thay vì quản lý đăng ký cho nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) không kết nối, bạn có thể sử dụng AI có khả năng nhận biết ngữ cảnh này để truy cập chúng tại một nơi duy nhất. Điều này cho phép bạn hợp nhất hệ thống AI của mình, giảm thiểu tổng chi phí đăng ký trong khi vẫn duy trì ngữ cảnh đầy đủ trên các dự án của bạn.

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất với ClickUp Brain.

Ngoài ra, Brain có thể hoạt động như một cố vấn tài chính cá nhân của bạn, đang theo dõi các gói đăng ký, gia hạn và nhắc nhở cho bạn. Cung cấp cho nó dữ liệu chi tiêu cho các gói đăng ký của bạn. Sử dụng nó để lập kế hoạch ngân sách và quản lý các gói đăng ký bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sử dụng ClickUp Brain để quản lý các gói đăng ký của bạn

Quyền truy cập thống nhất này không chỉ giới hạn ở các mô hình AI của bạn mà còn mở rộng đến dữ liệu thực tế của bạn thông qua Enterprise Search. Nó cho phép bạn tìm kiếm thông tin trên tất cả các ứng dụng kết nối của mình—như Google Drive, Slack và Salesforce—từ một nơi duy nhất.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các tab để tìm một hóa đơn hoặc chi tiết hợp đồng cụ thể, bạn cũng có thể yêu cầu ClickUp Brain tìm kiếm ngay lập tức. Nó thường xuyên chỉ mục nội dung của bạn, vì vậy các câu trả lời luôn được cập nhật kịp thời.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu nhóm của bạn muốn vượt qua mức độ tự động hóa cơ bản, hãy thử ClickUp Super Agents. Đây là các trợ lý AI tự động hoạt động trong Không gian Làm việc của bạn để xử lý các quy trình phức tạp và lặp đi lặp lại. Bạn có thể giao cho Super Agent theo dõi các hóa đơn định kỳ, hoặc giao nhiệm vụ đang theo dõi giao tiếp với nhà cung cấp để xác định thời điểm hợp đồng cần được đàm phán lại. Vì các công cụ này có khả năng ghi nhớ lâu dài và nhận thức môi trường 24/7, chúng có thể tự động quản lý các công việc hành chính liên quan đến đánh giá đăng ký, giúp nhóm của bạn thoát khỏi việc giám sát thủ công thường cần thiết để kiểm soát chi phí. 🎥 Tìm hiểu thêm về chúng tại đây:

Kiểm soát hệ thống công nghệ của bạn

Xây dựng thói quen kiểm tra định kỳ là cách duy nhất để ngăn chặn việc chi tiêu cho các gói đăng ký không cần thiết làm cạn kiệt ngân sách của bạn. Dù bạn bắt đầu với một công cụ theo dõi đơn giản trên Google Trang tính hay chuyển thẳng sang một không gian làm việc tự động hóa, mục tiêu vẫn là cùng một: có cái nhìn tổng quan về nơi tiền của bạn đang được chi tiêu.

Nếu tùy chọn sau nghe có vẻ thuyết phục hơn và bạn muốn vượt qua việc cập nhật thủ công để quản lý đăng ký của mình bằng các quy trình tự động hóa, hãy thử ClickUp miễn phí!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Có, bạn có thể chia sẻ trình theo dõi Google Trang tính bằng cách nhấp vào nút “Chia sẻ” và thêm người cộng tác qua email. Bạn có thể cài đặt quyền truy cập của họ để xem, bình luận hoặc chỉnh sửa.

Những giới hạn chính bao gồm việc nhập dữ liệu thủ công, thiếu nhắc nhở gia hạn tự động và không có đồng bộ trực tiếp với tài khoản ngân hàng. Đối với các nhóm, điều này có thể dẫn đến vấn đề kiểm soát phiên bản và thiếu trách nhiệm.

Công cụ theo dõi đăng ký tập trung duy nhất vào các khoản thanh toán định kỳ và chu kỳ gia hạn của chúng. Công cụ theo dõi chi tiêu có phạm vi rộng hơn, ghi lại tất cả các loại chi tiêu, bao gồm cả các khoản thanh toán một lần và định kỳ.

Đối với các bộ phận hoặc công ty, tốt nhất nên sử dụng công cụ có tích hợp tự động hóa, quy trình phê duyệt và bảng điều khiển tập trung. Điều này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào và có hồ sơ rõ ràng về tất cả các hoạt động liên quan đến đăng ký.