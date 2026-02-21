10 mẫu prompt LLM cho blog

Bạn có thể có ý tưởng blog tuyệt vời nhất trên thế giới nhưng vẫn mất một giờ vì những vấn đề khởi đầu tương tự.

Chúng ta nên tiếp cận theo hướng nào? Cấu trúc nào sẽ thực sự mạch lạc? Làm thế nào để chọn giọng điệu phù hợp? Những ví dụ nào sẽ làm cho nội dung trở nên chân thực? Và làm thế nào để duy trì sự nhất quán trong viết lách giữa các bài đăng?

Mẫu prompt LLM giải quyết phần khó khăn ở giữa. Chúng cung cấp cho bạn một cấu trúc ban đầu có thể tái sử dụng, điều chỉnh và cải thiện theo thời gian, dù bạn đang viết bài danh sách, hướng dẫn, so sánh hay hướng dẫn sản phẩm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu prompt LLM cho blog, được thiết kế để sử dụng song song với các bản tóm tắt, dàn ý và bản nháp của bạn, giúp bạn tạo ra các bản nháp ban đầu tốt hơn, tối ưu hóa cấu trúc nhanh chóng và duy trì giọng điệu nội dung nhất quán mà không cần phải tạo lại các prompt mỗi tuần.

Mẫu prompt LLM cho blog là gì?

Mẫu prompt LLM cho blog là một mẫu prompt có thể tái sử dụng, điền vào chỗ trống mà bạn cung cấp cho công cụ viết AI để tạo nội dung blog nhất quán theo yêu cầu.

Hãy xem nó như một quy trình tiêu chuẩn cho việc tạo prompt. Thay vì gõ một prompt mới hoàn toàn mỗi lần, bạn sử dụng cùng một cấu trúc và thay thế các biến như {chủ đề}, {từ khóa chính}, {đối tượng}, {giọng điệu}, {số từ}, {góc nhìn} và {ví dụ}.

📌 Ví dụ: Bạn đang viết một bài blog SEO về: {chủ đề} Đối tượng: {audience}

Mục tiêu: {goal}

Từ khóa chính: {primary_keyword}

Các từ khóa phụ cần được tích hợp một cách tự nhiên: {secondary_keywords}

Ý định tìm kiếm: {intent}

Tông giọng và phong cách: {tone_style}

Hạn chế: {constraints} Yêu cầu đầu ra: 1) Cung cấp 5 tùy chọn tiêu đề (bao gồm từ khóa chính trong 3 tiêu đề)2) Viết phần giới thiệu ngắn gọn, thu hút (móc câu + tại sao nó quan trọng + độc giả sẽ học được gì)3) Tạo dàn ý với các tiêu đề H2 và H34) Viết bài viết đầy đủ (~{word_count} từ) kèm ví dụ và các bước thực hiện cụ thể5) Thêm phần FAQ ngắn gọn (4–6 câu hỏi)6) Kết thúc với lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng liên quan đến {product_or_next_step}

10 mẫu prompt LLM tốt nhất cho viết blog

Bạn đang đối mặt với một trang trống hoặc phải lọc qua hàng nghìn mẫu prompt chung chung không phù hợp với quy trình làm việc của blog. Tình trạng này dẫn đến việc tạo ra các prompt yếu kém và lãng phí thời gian.

Giải pháp là bộ mẫu bao quát toàn bộ quy trình nội dung, từ giai đoạn ý tưởng đến tối ưu hóa. Danh sách công việc sau đây kết hợp các bộ mẫu sẵn sàng sử dụng với các mẫu ClickUp tích hợp, kết hợp các mẫu với cấu trúc quản lý dự án đầy đủ, cung cấp cho bạn điểm khởi đầu có thể thực hiện cho bất kỳ công việc viết blog nào.

1. Mẫu hướng dẫn prompt và ghi chú AI ClickUp cho bài viết blog

Tải miễn phí mẫu Chuyển đổi ghi chú chủ đề thành dàn ý bài viết blog với mẫu ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts.

Mẫu hướng dẫn prompt và ghi chú AI cho bài viết blog của ClickUp là bộ công cụ viết dựa trên ClickUp Docs, biến một danh sách chủ đề lộn xộn thành khung sườn bài viết blog mà bạn có thể phát triển. Bạn bắt đầu bằng cách nhập Chủ đề và Ghi chú brainstorm vào tài liệu, sau đó tuân theo các khối prompt để hình thành cấu trúc bản nháp gọn gàng mà không làm mất đi ý tưởng ban đầu của bạn.

Khi bạn muốn có một bản nháp đầu tiên nhanh chóng hoặc một bản nháp thứ hai sạch sẽ hơn, ClickUp Brain sẽ xuất hiện ngay trong tài liệu để giúp bạn chỉnh sửa, mở rộng, đơn giản hóa hoặc tiếp tục viết mà không cần chuyển đổi công cụ.

Chỉnh sửa, mở rộng hoặc tiếp tục viết trong tài liệu với ClickUp Brain

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tăng tốc quy trình sản xuất nội dung với khả năng AI của ClickUp Brain khi bạn cần chỉnh sửa nhanh chóng hoặc các bước tiếp theo rõ ràng.

Viết bản nháp nhanh hơn với luồng gợi ý tích hợp sẵn, hướng dẫn bạn qua các phần Tiêu đề, Mô tả Meta, Giới thiệu và Nội dung Chính trong một tài liệu duy nhất.

Hoàn thiện bản nháp ngay tại chỗ với các hành động ClickUp Brain như Cải thiện văn phong, Sửa lỗi chính tả và ngữ pháp, Làm dài hơn, Làm ngắn hơn và Đơn giản hóa văn phong.

✅ Phù hợp cho: Những nhà tiếp thị nội dung SEO viết bài blog hàng tuần và các nhà văn tự do cung cấp bản nháp dài cho khách hàng.

🧠 Thông tin thú vị: 51% các nhà tiếp thị sử dụng công cụ AI để tối ưu hóa nội dung, từ các chiến dịch email đến tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Và 50% tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo.

2. Mẫu prompt ClickUp ChatGPT cho viết lách

Tải miễn phí mẫu Bắt đầu viết nhanh chóng với thư viện mẫu prompt theo yêu cầu bằng cách sử dụng mẫu ClickUp ChatGPT Prompts for Writing.

Khi bạn đang đối mặt với một trang giấy trống và não bộ của bạn đang làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc viết, mẫu kịch bản ChatGPT cho Viết của ClickUp cung cấp cho bạn một thư viện kịch bản sẵn sàng sử dụng, có thể mở và sử dụng bất cứ lúc nào.

Nó được cài đặt trong Tài liệu với các phần có thể mở rộng và thu gọn để nhanh chóng chuyển đến bộ mẫu bạn cần, thay vì phải tìm kiếm trong các ghi chú đã lưu.

Và vì chúng được tích hợp trong ClickUp, bạn có thể lưu trữ các mẫu prompt ngay bên cạnh các bản tóm tắt, bản nháp và phản hồi của mình, sau đó sử dụng ClickUp Brain để chỉnh sửa, mở rộng, tóm tắt hoặc tạo ra các góc nhìn mới mà không cần rời khỏi tài liệu.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tìm kiếm mẫu prompt phù hợp nhanh chóng với các phần nhóm, có thể thu gọn như viết blog, tiểu sử, sách và nhiều hơn nữa, giúp bạn luôn chỉ cách một cú nhấp chuột để có bản nháp tiếp theo.

Giữ hệ thống viết của bạn tập trung tại một nơi bằng cách liên kết tài liệu với các công việc hoặc tài liệu khác, để các mẫu prompt luôn được kết nối với công việc.

Nâng cao chất lượng đầu ra với hướng dẫn sử dụng tích hợp sẵn, sau đó sử dụng ClickUp Brain để hoàn thiện các phần, tiếp tục viết hoặc chuyển các đoạn văn thành các mục cụ thể.

✅ Phù hợp cho: Những người viết nội dung đang xây dựng thư viện mẫu prompt có thể tái sử dụng, hoặc các nhà viết quảng cáo tự do phải xử lý nhiều phong cách viết khác nhau cho các khách hàng.

3. Mẫu blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Viết bài blog theo bố cục xuất bản với mẫu blog ClickUp.

Nếu bài viết blog của bạn cần có giao diện và cảm giác như một trang xuất bản thực sự trước khi nhấn nút đăng, mẫu blog ClickUp sẽ cung cấp cho bạn bố cục đó ngay trong ClickUp. Bạn sẽ có một tài liệu sạch sẽ, thân thiện với người đọc, bao gồm hình ảnh chính, nội dung chia thành các phần và thanh điều hướng tích hợp, giúp việc đọc lướt và quay lại các bài viết dài trở nên dễ dàng.

Khác với các tài liệu prompt độc lập, mẫu này kết nối các prompt LLM của bạn với thời hạn, người được giao nhiệm vụ và quy trình phê duyệt, biến các hướng dẫn thành một kế hoạch dự án có thể thực hiện được.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Viết nội dung của bạn với bố cục chuyên nghiệp, phong cách blog, bao gồm hình ảnh bìa, tiêu đề phần và bảng mục lục dạng thanh bên, giúp người đọc dễ dàng theo dõi luồng nội dung.

Biến mỗi bài viết thành một quy trình làm việc có thể theo dõi với các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp cho từng giai đoạn, từ bản nháp đến xem xét, lên lịch và xuất bản.

Sử dụng ClickUp Brain MAX khi bạn cần trích dẫn thông tin từ khắp không gian làm việc và internet, sau đó tạo các nội dung nhanh như phần giới thiệu, cấu trúc phần, câu hỏi thường gặp và ý tưởng chú thích ngay khi bạn đang viết.

✅ Phù hợp cho: Những nhà tiếp thị nội dung đăng bài blog hàng tuần, hoặc các nhà sáng lập độc lập viết bản cập nhật sản phẩm và bài viết chuyên môn.

4. Mẫu lịch biên tập blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch bài viết blog theo quy trình từng giai đoạn với mẫu lịch biên tập blog ClickUp.

Lập kế hoạch cho blog trở nên dễ dàng hơn nhiều khi mỗi bài viết được quản lý trong một quy trình trực quan. Mẫu Lịch Biên tập Blog ClickUp cung cấp cho bạn một bảng theo giai đoạn cho hệ thống nội dung của mình, giúp bạn dễ dàng theo dõi các giai đoạn từ ý tưởng, nghiên cứu từ khóa, viết bài, thiết kế đến quảng bá chỉ trong một cái nhìn. Và khi muốn xem tổng quan, Chế độ Xem Lịch ClickUp giúp bạn theo dõi các ngày đăng bài trong tháng một cách nhanh chóng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Di chuyển từng bài viết qua các giai đoạn rõ ràng như Ý tưởng, Nghiên cứu từ khóa, Viết nội dung, Thiết kế và Quảng bá bằng bảng workflow.

Giữ các chi tiết quan trọng làm tệp đính kèm với mỗi bài viết bằng cách theo dõi giai đoạn blog, ngày đăng, hình ảnh, kênh và phê duyệt nội dung trực tiếp trên mỗi thẻ.

Thêm các công việc con cho các sản phẩm đầu ra như dàn ý, bản nháp, hình ảnh, cập nhật SEO và kiểm tra chất lượng cuối cùng.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý hoạt động nội dung chịu trách nhiệm phối hợp viết, thiết kế và quảng bá cho mỗi bài đăng.

5. Mẫu viết nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo bản nháp thông cáo báo chí với bố cục hướng dẫn sử dụng mẫu viết nội dung ClickUp.

Khi bạn cần phát hành thông cáo báo chí nhanh chóng, Mẫu Viết Nội Dung ClickUp cung cấp cho bạn một bản nháp sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức. Mẫu này bắt đầu với không gian dành cho logo của bạn, sau đó hướng dẫn bạn qua các yếu tố cơ bản của thông cáo báo chí theo thứ tự mà độc giả mong đợi: thông tin về thông cáo báo chí ở phần đầu, tiêu đề và tiêu đề phụ rõ ràng, và phần nội dung được hướng dẫn giúp bạn mở đầu với ngày tháng chính xác và duy trì nhịp độ câu chuyện.

Và vì việc viết chỉ là một nửa công việc, ClickUp Assigned Comments giúp bạn gửi các chỉnh sửa cụ thể đến người xem xét phù hợp mà không cần trao đổi phức tạp, trong khi ClickUp tự động hóa có thể duy trì luồng bản nháp di chuyển qua các bước xem xét với các nhắc nhở kịp thời và chuyển giao công việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại các thông tin quan trọng ngay từ đầu với các trường dành riêng cho Thông tin liên hệ và Ngày phát hành, giúp mỗi bản nháp sẵn sàng chia sẻ ngay lập tức.

Viết với ít khoảng trống hơn bằng cách sử dụng các mẫu tích hợp sẵn cho tiêu đề, tiêu đề phụ và nội dung chính, bao gồm cả định dạng ngày tháng ngay trong tài liệu.

Giữ cho bản phát hành của bạn luôn nhất quán với thương hiệu bằng cách thêm logo của bạn vào đầu tài liệu.

✅ Phù hợp cho: Quản lý quan hệ công chúng (PR) viết và phân phối thông cáo báo chí để xem xét và phê duyệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nội dung chỉ cảm thấy 'chậm' khi nó bị phân tán. Nói cách khác, bạn có bản tóm tắt trong một công cụ, phản hồi trong công cụ khác, trong khi việc phê duyệt diễn ra qua tin nhắn riêng tư. ClickUp tập trung toàn bộ quy trình nội dung của bạn vào một nơi duy nhất, giúp bạn di chuyển từ bản tóm tắt → bản nháp → xem xét → bản cuối cùng mà không cần theo dõi các liên kết hoặc tìm kiếm bình luận. Xem video này để xem cách các nhóm sử dụng ClickUp để tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung từ đầu đến cuối, từ phản hồi đến tài sản cuối cùng:

6. Mẫu cơ sở dữ liệu blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi mọi bài viết blog từ bản nháp đến khi đăng tải với mẫu cơ sở dữ liệu blog ClickUp.

Nếu danh sách bài viết chưa hoàn thành của bạn ngày càng dài, mẫu cơ sở dữ liệu blog ClickUp sẽ giúp bạn theo dõi mọi bài viết từ bản nháp đến khi đăng tải và hơn thế nữa.

Bạn có thể nhanh chóng xem những bài viết đã được 'Đăng', cần 'Cập nhật', hoặc có tiến độ 'Trong quá trình thực hiện', cùng với danh mục thuộc về và thời hạn hoàn thành.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhóm bài viết theo Trạng thái để hiển thị quy trình xuất bản một cách nhanh chóng (Đã đăng, Cần cập nhật, Đang có tiến độ)

Gắn thẻ mỗi bài viết với "Trạng thái cơ sở dữ liệu" và "Loại blog" để giữ cho thư viện của bạn được tổ chức gọn gàng khi nó phát triển.

Thêm người được giao, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên để đảm bảo bài viết đúng được thực hiện đúng thời điểm.

✅ Phù hợp cho: Quản lý tiếp thị nội dung quản lý danh sách bài viết và chu kỳ cập nhật cho blog đa chủ đề.

📮 ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — đồng thời duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

7. Mẫu hướng dẫn viết ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tiêu chuẩn hóa giọng điệu và quy tắc viết cho mọi tác giả với mẫu Hướng dẫn Viết ClickUp.

Khi có nhiều người viết, bạn cần một định dạng chuẩn hóa để đảm bảo mọi nội dung được đăng tải đều có giọng điệu, phong cách và cấu trúc viết nhất quán.

Mẫu Hướng dẫn Viết ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một nguồn tài liệu duy nhất, dễ theo dõi để tuân thủ các quy tắc định hình nội dung, từ giọng điệu và phong cách thương hiệu đến các quyết định về ngữ pháp mà mọi người cần tuân thủ.

Các tác giả mới—cho dù là con người hay AI—có thể tạo ra nội dung phù hợp với thương hiệu ngay từ ngày đầu tiên vì các quy tắc đã được tích hợp trực tiếp vào hệ thống.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép lại tính cách thương hiệu và nguyên tắc giọng điệu để các nhà văn có thể tham khảo nhanh chóng khi soạn thảo.

Tiêu chuẩn hóa ngữ pháp và cấu trúc câu, bao gồm các lựa chọn như giọng chủ động so với giọng bị động, để việc đánh giá trở nên dễ dàng hơn.

Sử dụng các phần tích hợp sẵn để phát triển một hướng dẫn phong cách linh hoạt mà nhóm của bạn có thể cập nhật khi nội dung của bạn phát triển.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý nội dung điều hành nhóm biên tập viên viết dưới một giọng điệu thương hiệu thống nhất.

🧠 Thông tin thú vị: 45% các nhà tiếp thị sử dụng công cụ AI để brainstorm các ý tưởng và khái niệm nội dung.

8. Mẫu gợi ý tiếp thị và năng suất của HubSpot

qua HubSot

Bạn cần một mẫu prompt cho một công việc tiếp thị cụ thể, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thư viện khổng lồ này từ bộ sưu tập hơn 1.000 mẫu gợi ý tiếp thị và năng suất của HubSpot là tài liệu tham khảo toàn diện cho hầu hết các trường hợp sử dụng tiếp thị, bán hàng hoặc năng suất, bao gồm một phần lớn về nội dung blog.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lựa chọn từ hơn 1.000 mẫu prompt bao quát cả công việc marketing và năng suất hàng ngày, giúp bạn luôn có sẵn mẫu prompt tiếp theo cho công việc hiện tại.

Tùy chỉnh các mẫu prompt để phù hợp với mục tiêu, kênh và đối tượng của bạn, thay vì phải viết lại từ đầu mỗi lần.

Sử dụng nó như một "kho mẫu" có thể tái sử dụng để thực hiện nhanh chóng các công việc liên quan đến SEO, mạng xã hội, thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng và kế hoạch.

✅ Phù hợp cho: Các nhà quản lý marketing muốn có một thư viện mẫu duy nhất, có thể tái sử dụng để lập kế hoạch và sản xuất nội dung trên nhiều kênh khác nhau.

9. Khung CO-STAR cho các mẫu prompt LLM

qua Medium

Khung CO-STAR cho Mẫu LLM là một hệ thống có cấu trúc để viết các mẫu hiệu quả. Nó đại diện cho Bối cảnh, Mục tiêu, Phong cách, Giọng điệu, Đối tượng và Định dạng phản hồi.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo prompt với Context + Objective để mô hình hiểu rõ tình huống và việc cần làm trước khi bắt đầu viết.

Đảm bảo phong cách, giọng điệu và đối tượng mục tiêu khi cần đảm bảo nội dung nhất quán trên các bài viết, trang web hoặc các bên liên quan.

Chọn định dạng phản hồi để nhận kết quả theo hình thức bạn cần, như sơ đồ, bảng, danh sách kiểm tra hoặc JSON.

✅ Phù hợp cho: Các nhà chiến lược nội dung viết các mẫu prompt có thể tái sử dụng cho bản tóm tắt blog và bản nháp sẵn sàng cho sản xuất.

Mẹo viết các mẫu LLM hiệu quả cho blog

Ngay cả mẫu tốt nhất cũng có thể thất bại nếu bạn không biết cách tùy chỉnh nó một cách hiệu quả. Sử dụng những mẹo này để nhận được kết quả nhất quán và chất lượng cao từ bất kỳ mẫu công cụ tạo prompt nào.

Xác định mục tiêu, giới hạn và đối tượng ngay từ đầu: Mỗi mẫu prompt cần trả lời ba câu hỏi trước khi yêu cầu nội dung: Mục đích của bài viết này là gì? Nó không thể bao gồm những gì? Ai là người đọc nó?

Cung cấp bối cảnh, nguồn tham khảo và ví dụ: Cung cấp cho AI tài liệu tham khảo, chẳng hạn như bài viết của đối thủ để phân biệt, tài liệu nguồn để trích dẫn hoặc ví dụ thể hiện giọng điệu mong muốn. Sử dụng ClickUp Brain để lấy bối cảnh từ các tài liệu ClickUp Docs và công việc liên kết, giúp các ví dụ tự động bao gồm thông tin nền tảng liên quan.

Xác định cấu trúc, phong cách và độ dài đầu ra: Hướng dẫn AI chính xác về hình thức cuối cùng của sản phẩm. Ví dụ: ‘Viết bài blog 1.200 từ với tiêu đề H1, bốn phần H2 và các điểm liệt kê dưới mỗi phần H2.’ Cũng bao gồm hướng dẫn phong cách như: ‘Viết bằng giọng điệu thân thiện, gần gũi, không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, ở mức độ đọc hiểu lớp 8.’

Thử nghiệm, đánh giá và cải tiến: Lần thử đầu tiên với một mẫu prompt hiếm khi mang lại kết quả hoàn hảo. Chạy mẫu, đánh giá kết quả, xác định những gì thiếu sót hoặc sai sót, sau đó Lần thử đầu tiên với một mẫu prompt hiếm khi mang lại kết quả hoàn hảo. Chạy mẫu, đánh giá kết quả, xác định những gì thiếu sót hoặc sai sót, sau đó tinh chỉnh mẫu . Giữ lại nhật ký các phiên bản mẫu và kết quả của chúng để theo dõi những gì hiệu quả cho các tình huống thử nghiệm LLM cụ thể của bạn.

Biến các mẫu prompt thành hệ thống blog có thể lặp lại với ClickUp

Điều quan trọng nhất là xây dựng một thư viện mẫu mà nhóm của bạn có thể tái sử dụng, cải thiện và tin tưởng cho mọi bài viết blog mà bạn đăng tải.

ClickUp giúp việc này trở nên dễ dàng. Lưu trữ các mẫu của bạn ngay tại nơi lưu trữ nội dung, bên cạnh các bản tóm tắt, phác thảo, bản nháp và phản hồi. Biến mỗi mẫu thành một quy trình làm việc nhất quán, giữ rõ ràng quyền sở hữu và sử dụng AI trong Không gian Làm việc ClickUp để soạn thảo, tinh chỉnh, tóm tắt các chỉnh sửa và xác định các bước tiếp theo mà không mất bối cảnh.

Khi các mẫu prompt và quy trình làm việc kết hợp với nhau, việc viết lách trở nên nhanh chóng hơn mà chất lượng vẫn được duy trì ổn định.

Xây dựng hệ thống prompt của bạn trong ClickUp. ✅

Câu hỏi thường gặp

Một prompt là một lệnh duy nhất, một lần mà bạn đưa cho mô hình AI để thực hiện một công việc cụ thể. Mẫu prompt là cấu trúc prompt có thể tái sử dụng với các biến có thể tùy chỉnh cho từng lần sử dụng — bạn viết nó một lần và có thể sử dụng lại nhiều lần với các đầu vào khác nhau.

Bắt đầu bằng cách ghi chép giọng điệu thương hiệu, đối tượng mục tiêu và tiêu chuẩn nội dung vào một tài liệu trung tâm. Sau đó, nhúng những thông tin này làm hướng dẫn mặc định trong các mẫu của bạn. Kết nối tài liệu hướng dẫn phong cách với các công việc nội dung để ClickUp Brain tự động tham chiếu nó khi tạo bản nháp.

Không—các mẫu được thiết kế để đẩy nhanh quá trình soạn thảo và giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, nhưng sự phán đoán của con người vẫn là yếu tố thiết yếu cho chiến lược, kiểm tra sự chính xác, bổ sung những ý kiến độc đáo và chỉnh sửa cuối cùng. Hãy xem AI như một công cụ tạo bản nháp ban đầu, chứ không phải là sự thay thế hoàn toàn cho sự giám sát biên tập.